Infinity Proje Yönetimi Kılavuzu (Avantajlar, Sınırlamalar)

İster dondurma ister proje yönetimi yazılımı olsun, ne istediğinize karar vermek zor olabilir, özellikle de aralarından seçim yapabileceğiniz birçok harika seçenek varsa. 🍦

Neyse ki, Infinity proje yönetimi'nin işiniz için doğru seçim olabileceğine dair bir önseziniz var.

Ancak Infinity'nin zevkinize ve şirketinizin ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olmak istersiniz. Bir ısırık alıp beyninizin donmasını istemezsiniz, değil mi? 🥶

Denemenize yardımcı olmak için, Infinity proje yönetiminin anahtar özelliklerini, avantajlarını ve beş önemli sınırlamasını (çözümleriyle birlikte) içeren kapsamlı bir kılavuz hazırladık.

Hadi başlayalım!

Infinity nedir?

Infinity, takımınızla işbirliği yapmanıza ve projeyle ilgili bilgileri tek bir yerde saklamanıza yardımcı olan bir proje yönetimi yazılımı ve işbirliği aracıdır.

Çoğu takım ve birey, Gantt grafiği, form görünümü ve takımınızın ihtiyaçlarına göre ölçeklendirme gibi özellikler sunduğu için Infinity'yi kullanır.

Ancak şunu unutmayın: Dünyanın en iyi koşu ayakkabılarına sahip olabilirsiniz, ancak koşmayı bilmiyorsanız çok uzağa gidemezsiniz. 🏃

Benzer şekilde, bir proje yönetimi aracını tam potansiyeliyle kullanabilmek için uygun bir eğitime ihtiyacınız olabilir.

Şanslısınız, Infinity'nin çeşitli öğreticiler ve kılavuzlar içeren bir başlangıç programı var. Bu sayede, proje yönetimi uygulamaları konusunda kapsamlı deneyiminiz olmasa bile bu aracı kullanmaya başlayabilirsiniz.

infinity'nin 3 Temel Özelliği

Infinity'nin kullanışlı bir proje yönetimi aracı olmasının üç sağlam nedeni:

1. Birden çok proje görünümü

Mükemmel bir proje yönetimi yazılımı, projeyle ilgili verileri görselleştirmenin birden fazla yolunu sunar. Böylece, görevleri istediğiniz şekilde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Infinity'nin size sunduğu altı farklı görünüm şunlardır:

A. Tablo görünümü

Bazen birden fazla veri öğesiyle uğraşmanız gerekir ve muhtemelen elektronik tablolara ihtiyacınız olur.

Neyse ki, Infinity'ye sahip olduğunuzda Google E-Tablolar gibi elektronik tablo yazılımlarına güvenmek zorunda kalmayacaksınız.

Infinity, CSV dosyalarını içe aktarmanıza veya sıfırdan bir elektronik tablo oluşturmanıza olanak tanır. Formül özelliği sayesinde, oldukça iyi bir yerleşik elektronik tablo yazılımına sahip olursunuz.

B. Sütun görünümü

İş akışlarını manuel olarak yönetmek karmaşık hale gelebilir.

Projeler, her adımda çok sayıda farklı görevin yer aldığı birden fazla aşamadan oluşur.

Üstelik, ilerlemeyi izlemeniz gerekecek ve bunu manuel olarak yapmak sonsuza kadar sürebilir. 😫

Ancak endişelenmeyin, Infinity'nin sütun görünümü (bir kanban panosu ) size bu konuda yardımcı olabilir.

Bu özellik, özellikle görsel bloklarla çalışmanın sezgisel olması nedeniyle verileri kolaylıkla yönetmenize yardımcı olabilir. Sürükle ve bırak işlevselliği ile görevleri düzenlemek kolaylaşır.

C. Liste görünümü

Yapılacaklar listeleri kullanımı oldukça basittir.

Uzun bir yapılacaklar listesinden işleri tamamlamanın ne kadar tatmin edici olabileceğinden bahsetmeye bile gerek yok. 📝

Infinity, görevlerinize hızlı bir genel bakış sağlayan liste görünümü özelliğine sahiptir. Görevleri tamamlanma durumuna göre filtreleyebilir ve hatta etiketlere, tarihlere, üyelere ve daha fazlasına göre gruplandırabilirsiniz.

D. Takvim görünümü

Infinity'nin takvim görünümü ile son tarihleri belirleyebilir, kişisel görevleri yönetebilir ve takım üyelerinizin işlerini takip etmelerine yardımcı olacak iş akışı programları oluşturabilirsiniz.

Özellikle zaman kutusuna dayalı döngülerde çalışan scrum ve agile takımlar için kullanışlıdır. Bu takımlar, son teslim tarihlerine zamanında uymak için net proje zaman çizelgelerine ihtiyaç duyar.

E. Gantt görünümü

Infinity'nin Gantt görünümü, proje planlaması için harika bir araçtır.

Zaman çizelgeleri ayarlayabilir ve yol haritaları oluşturabilirsiniz. Bu, birden fazla hedefi olan uzun vadeli bir proje üzerinde çalışırken yararlı olabilir. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihlerini kolayca ayarlayabilir ve günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

F. Form görünümü

Form doldurmaktan daha sıkıcı ne olabilir? Form oluşturmak. 😴

Bu nedenle çoğu proje yönetimi uygulaması, form oluşturma araçlarıyla üçüncü taraf entegrasyonlara sahiptir.

Ancak Infinity ile form oluşturmak için entegrasyonlara güvenmek zorunda değilsiniz.

Yerleşik form görünümü, formlar oluşturmanıza ve bunları takımınızla paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca, bağlantıyı web sitenize gömebilir ve kişilerinizle paylaşabilirsiniz.

2. Özel özellikler

Infinity, birden fazla projeye daha fazla ayrıntı ekleyerek bunları verimli bir şekilde yönetebilmeniz için size çok sayıda özel öznitelik sunar.

Tarihler, etiketler, onay kutuları, metinler, formüller... İhtiyacınız olan her şey için bir öznitelik var!

Böylelikle, projenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre ayrıntılı özelleştirme yapma esnekliğine sahip olursunuz.

3. Birden fazla kullanıcıya görev atayın

Infinity, daha iyi işbirliği ve ekip çalışması için birden fazla kullanıcıyı belirli bir göreve atamak için üye özelliğine sahiptir.

Proje ekibinizin son derece verimli olması için, her takım üyesinin sorumluluklarının farkında olması gerekir. Bu nedenle Infinity, farklı izin düzeylerine sahip takım üyelerine belirli roller atamanıza olanak tanır.

proje Yönetimi için Infinity Kullanmanın 2 Anahtar Avantajı

Infinity'yi projelerinizi yönetmek için kullanarak yararlanabileceğiniz iki önemli avantaj şunlardır:

1. Tüm ihtiyaçlarınız için farklı şablonları destekler

Sıfırdan proje ayarlamak çoğumuz için bir kabusa dönüşebilir.

Neyse ki Infinity, size hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için çeşitli alanlarda çok sayıda şablon sunar.

İster bir proje kanban panosuna ister bir destek bileti sistemine ihtiyacınız olsun, uygun bir şablon bulabilirsiniz.

Ve eğer bir #fitnessaddict iseniz, Infinity'nin egzersiz planlayıcı şablonunu kullanarak egzersiz rutinlerinizi ve hedeflerinizi takip edebilirsiniz.

2. Proje verilerini sınırsız olarak depolayın ve yapılandırın

Büyük projeler, düzenlenmesi ve üzerinde çalışılması zor olabilecek çok sayıda veriyle ilgilenir.

Bunun bir çözümü, projeyi küçük birimlere ayırmak ve bunları bir hiyerarşi içinde düzenlemektir.

Infinity size bu konuda yardımcı olabilir.

Yazılım, karmaşık projeleri çalışma alanları, panolar, klasörler, alt klasörler, sekmeler, listeler ve öğelerden oluşan hiyerarşiler halinde düzenlemenizi sağlar.

Böylelikle projelerinizi neredeyse sınırsız bir şekilde genişletebilir ve organizasyonu çocuk oyuncağı haline getirebilirsiniz.

infinity Proje Yönetiminin 5 Önemli Sınırı (Çözümleriyle)

Birden fazla proje görünümü, şablon, hiyerarşi, özelleştirme... Infinity gerçek bir çözüm gibi görünüyor.

Ancak Infinity her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmez.

Infinity proje yönetiminin çeşitli sınırlamaları olduğunu fark ettiğinizde işler zorlaşacak. ☔

Bu sefer, belki de olabilir!

Infinity'yi kullanmamanız için beş önemli neden:

1. Ücretsiz plan mevcut değil

Denemeden bir proje yönetimi uygulamasına yatırım yapmak istemezsiniz, değil mi?

Bu, sunulan özelliklerin yarısına bile ihtiyaç duymayabilecek yeni kurulan veya küçük işletmeler için özellikle geçerlidir.

Maalesef, Infinity ücretsiz bir plan veya deneme sürümü sunmamaktadır.

Fiyat planları aylık 9 $ / kullanıcıdan başlar. 30 günlük para iade garantisi olsa da, uygulamanın size sunduğu her şeyi keşfetmek için bu süre yeterli olmayabilir.

Bu nedenle ClickUp gibi alternatif bir çözüme ihtiyacınız var. Hem yeni kurulan şirketler hem de büyük kuruluşlar için uygun olan ClickUp, sonsuza kadar kullanabileceğiniz zengin özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunar.

Bir dakika... ClickUp nedir?

ClickUp, küçük ve büyük şirketlerdeki takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı verimlilik ve proje yönetimi araçlarından biridir.

Hedef izlemeden yerleşik ekran kaydına kadar, ClickUp tüm proje yönetimi ve işbirliği ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir çözüm sunar.

ClickUp, Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan sunar

Evet, doğru okudunuz!

Diğer proje yönetimi araçlarından farklı olarak, ClickUp'ın Ücretsiz Planını istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Böylelikle, ClickUp'ın takımınız için doğru araç olup olmadığına karar verebilir ve genişlemeye hazır olduğunuzda size uygun bir ücretli plana geçebilirsiniz.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı şunları sunar:

2. Sınırlı izin ayarları

Infinity'nin izin ayarlarının iki büyük dezavantajı vardır:

Aralarından seçim yapabileceğiniz kullanıcı rolleri sınırlıdır (kısıtlı üye, tam üye ve yönetici)

Yalnızca hesap sahibi diğer kullanıcıların izinlerini ayarlayabilir ve değiştirebilir

Yetersiz izin ayarları, verilerinize yetkisiz erişime yol açabilir. Örneğin, yeni çalışanlar erişim izni olan tüm belgeleri (hatta finansal belgeleri) açıp düzenleyebilir. 😫

Neyse ki, ClickUp ile bu felaketlerden kaçınabilirsiniz!

ClickUp çözümü: etkili izin yönetimi

ClickUp'ın bu iki sorunu nasıl kolaylıkla çözdüğünü görelim:

A. Farklı Kullanıcı Rolleri takım üyeleri arasında etkili yük paylaşımı için

ClickUp dört farklı kullanıcı rolü sunar: misafir, üye, yönetici ve sahip.

Ayrıca, Infinity'nin üç rolüne kıyasla dört role sahip olmak, işinize uygun ayrıntılı izin düzeyleri ayarlayabileceğiniz anlamına gelir.

İşte her bir Kullanıcı Rolü'nün kısa bir özeti:

Ayrıca, ClickUp, benzersiz gereksinimlerinize göre yeni roller oluşturmanıza olanak tanıyan Özel Roller sağlar!

B. Yöneticiler ve Sahipler, diğer kullanıcıların İzinlerini ayarlayabilir ve değiştirebilir

Infinity'den farklı olarak, ClickUp bu özelliği hem yöneticilere hem de hesap sahibine sunar.

Bu şekilde, bir görev belirli takım üyeleri arasında etkili bir şekilde paylaşılır.

Yönetici, izin ayarlarını değiştirmek için sahibin geri dönmesini beklemek zorunda kalmayacağından, iş akışlarında darboğazları önleyeceksiniz.

3. Hatırlatıcı fonksiyonu yoktur

Proje hatırlatıcıları olmadan, müşteri toplantılarına hazırlanmak, proje raporlarını güncellemek ve daha pek çok önemli görevi son dakikaya kadar beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Son dakikaya kadar beklemek, yapılacak işin sadece bir dakika süreceği anlamına gelmez!

Her iki durumda da, Infinity uygulaması size herhangi bir proje hatırlatıcısı sağlamaz.

ClickUp çözümü: özelleştirilebilir Hatırlatıcılar

CReminders'ın kendine özgü birkaç süper gücü vardır.

Proje planınızı takip etmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin:

Hatırlatıcılarınıza ek dosya ekleyin

Özel Hatırlatıcı bildirimlerinizi özelleştirin

Belirli bir takım üyesine Hatırlatıcılar atayın

Tekrarlamak için Hatırlatıcılar ayarlayın

ClickUp'ta hatırlatıcılar için tekrarlanan bir program oluşturun

ClickUp'ta hatırlatıcılar için tekrarlanan bir program oluşturun

4. Kişisel görünüm yok

Bazen, göreviniz veya projenizle ilgili bağlantıları ve diğer bilgileri yayınlamak için kişisel, gizli bir alana ihtiyacınız olabilir. Bu, daha iyi ve daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur.

ClickUp çözümü: Kişisel görünüm

ClickUp'ın Kişisel görünümü ile , yalnızca sizin erişebileceğiniz ayrı bir alan oluşturabilirsiniz.

Hatta genel bir görünümü çoğaltabilir ve Kişisel görünüm olarak değiştirebilirsiniz. Böylece, takım üyelerinizin orijinal görünümünü değiştirmeden istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz.

5. Sınırlı entegrasyonlar

Infinity ile, tek bir görevi tamamlamak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Ancak Infinity, yalnızca birkaç uygulama ile entegre olmaktadır.

Örneğin, Zoom, Twilio ve Dropbox gibi popüler araçlarla entegre değildir. Bu, uygulamanın genel işlevselliğini ciddi şekilde kısıtlar.

ClickUp çözümü: çok sayıda entegrasyon

ClickUp, Slack'ten Zoom'a kadar uzanan çok sayıda entegrasyon sunar.

Bu makalede favorilerimizi inceleyin!

Bu, sayısız sekme ve pencere açmanıza gerek kalmadan verileri favori iş uygulamalarınız arasında taşıyabilmenizi sağlar.

Entegrasyonların yanı sıra, ClickUp, Basecamp ve Jira gibi diğer proje yönetimi yazılımlarından verilerinizi içe aktarmanıza olanak tanıyan otomatik içe aktarma özelliği de sunar.

Böylece, ClickUp'a sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz!

ClickUp'ın Infinity'den daha iyi olmasının daha da fazla nedeni:

: dört farklı öncelik bayrağıyla proje takımınızın görevleri doğru sırayla tamamlamasına yardımcı olun Görev Öncelikleri: dört farklı öncelik bayrağıyla proje takımınızın görevleri doğru sırayla tamamlamasına yardımcı olun

: ClickUp bildirimlerini ne zaman ve nerede alacağınızı tamamen kontrol edin Özel Bildirimler: ClickUp bildirimlerini ne zaman ve nerede alacağınızı tamamen kontrol edin

: zaman alan görevleri otomatikleştirerek takımınızın önemli işlere odaklanmasını sağlayın Otomasyonlar: zaman alan görevleri otomatikleştirerek takımınızın önemli işlere odaklanmasını sağlayın

Belgeler: Bilgi yönetiminizi ClickUp içinde tutun Belgeler ile bilgi tabanları, kullanıcı kılavuzları ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz

: tek bir göreve birden fazla kullanıcı atayarak ekip çalışmasını zahmetsizce gerçekleştirin Birden fazla atanan kişi: tek bir göreve birden fazla kullanıcı atayarak ekip çalışmasını zahmetsizce gerçekleştirin

Özel Alanlar: görevlerinize ek bilgi ekleyin, böylece takımınız ne yapacağını tam olarak bilir

Pano, Esnek proje görünümleri: projelerinizi Liste, Box ve daha birçok görünümde görüntüleyin

: müşterilerinizden ve çalışanlarınızdan geri bildirim almak için güzel formlar oluşturun ve düzenleyin Form görünümü: müşterilerinizden ve çalışanlarınızdan geri bildirim almak için güzel formlar oluşturun ve düzenleyin

Hiyerarşi Yapısı: Projeleri Çalışma Alanları, Alanlar, Klasörler ve daha fazlasına ayırarak kolaylıkla yönetin

: Tasarım, Finans, Satış ve diğer takımlar Şablonlarve diğer takımlar için hazır şablonlarla projeleri hızlandırın

ClickUp ile Sonsuzluğa ve Ötesine

Infinity, farklı şablonları ve görünümleriyle oldukça etkileyici olsa da, bazı temel özelliklerin eksikliği nedeniyle geride kalıyor. 🥊

En sağlam görev yönetimi uygulamalarında yaygın olan hatırlatıcılar ve kişisel görünümler gibi özellikler Infinity'de bulunmaz.

ClickUp gibi esnek bir proje yönetimi aracı, projeleri verimli bir şekilde yönetmenize ve üzerinde çalışmanıza yardımcı olmak için yerleşik bir Not Defteri, zaman tahminleri ve işbirliğine dayalı düzenleme özelliğine sahiptir.

Elbette, bir dondurma çeşidi seçmek zordur, ancak ClickUp ile doğru proje yönetimi yazılımını seçmek çocuk oyuncağıdır. Bir proje yönetimi platformundan isteyebileceğiniz her şeyi deneyimlemek için ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin! 🍨