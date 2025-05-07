sağlam BT stratejileri geliştirmek için en iyi 10 Gartner alternatifi

İşiniz için doğru BT stratejilerini profesyonel yardım almadan oluşturmaya çalıştıysanız, muhtemelen sonsuz çevrimiçi aramalardan, önyargılı satıcı sohbetlerinden ve kuzeniniz Bob'un "uzman" BT tavsiyelerinden bıkmışsınızdır. 👀

Gartner gibi büyük şirketlerin parladığı yer burasıdır! 1979 yılında kurulduğundan bu yana, danışmanlık şirketi işleri bir adım önde tutmak için en son teknoloji içgörülerini, trendleri ve sihirli formülleri (tamam, belki gerçek formüller değil) ortaya çıkarmaktadır.

Ancak Gartner tek seçenek değil. Birçok analist platformu, sektörler genelinde daha sürdürülebilir teknoloji kararları alınmasını sağlamak için pazar odaklı rekabet analizi sunuyor.

Bu makalede, 10 dikkat çekici Gartner alternatifi'ni, her birinin öne çıkan özelliklerine odaklanarak inceliyoruz. Ayrıca, bonus olarak, BT stratejilerinizi daha etkili bir şekilde uygulamanıza yardımcı olabilecek en iyi araçları da açıklıyoruz. Hadi başlayalım!

Gartner nedir?

Önde gelen bir BT araştırma ve danışmanlık şirketi olan Gartner'ın uzmanlığı, BT sektöründeki pazar eğilimleri, tedarikçi yetenekleri ve yeni teknolojiler dahil olmak üzere büyük miktarda veri toplamaktır. Bu verileri analiz ederek geniş bir kaynak yelpazesi sunar.

Tanınmış tescilli ürünlerinden biri, teknoloji ürün ve hizmetlerini değerlendirip karşılaştırarak işletmelerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olan bir pazar araştırma raporları paketi olan Magic Quadrant'tır.

Gartner ayrıca konferanslar düzenler ve danışmanlık hizmetleri sunarak şirketlere pazar konumlarını ve süreç verimliliklerini ölçmelerine yardımcı olacak araştırma ve içgörüler sağlar.

Şirket çok saygın olmasına rağmen, her sektör veya şirket boyutuna hitap etmemektedir. Ayrıca, hizmetleri pahalıdır, bu da küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için ulaşılmaz hale getirebilir. Belirli araştırma zorluklarını aşmak veya özel durumunuz için daha uygun tavsiyeler almak için Gartner'a alternatifleri değerlendirmek önemlidir.

Gartner alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Gartner'a alternatifleri araştırırken dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

Özel uzmanlık: Daha özel ve ilgili içgörüler için, sektörünüzde veya ilgilendiğiniz niş teknolojilerde uzmanlaşmış şirketleri arayın Araştırma metodolojisi: Firmanın : Firmanın araştırma metodolojilerinin , yararlı ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için yeterince şeffaf ve kapsamlı olup olmadığını kontrol edin Güvenilirlik: Bekleyebileceğiniz hizmetin güvenilirliğini ve kalitesini değerlendirmek için şirketin sektördeki geçmişini ve itibarını kontrol edin Analitik araçlar ve kaynaklar: Firmanın pazar raporlarını, tahmine dayalı analizlerini ve veri derinliği ve genişliği açısından karşılaştırma araçlarını keşfedin Küresel ve yerel içgörüler: İşletmenizin kapsamına bağlı olarak, güçlü bir küresel perspektife sahip bir firmaya veya daha yerel, bölgesel içgörülere sahip bir firmaya ihtiyacınız olabilir İnovasyon ve ileri görüşlülük: Özellikle teknoloji sektöründe, danışmanlık firması pragmatik tavsiyeler sunmak için en son trendleri ve yenilikleri takip etmelidir Hizmet esnekliği: Raporları, veri setlerini ve danışmanlık hizmetlerini özelleştirme olanağı, elde ettiğiniz değeri büyük ölçüde artırır Topluluk ve ağ oluşturma fırsatları: Gartner gibi, alternatifin de bağlantılar kurmak için ağ oluşturma etkinlikleri, web seminerleri, öğle yemekleri veya kullanıcı toplulukları sunması gerekir

En İyi 10 Gartner Alternatifi ile Danışmanlık Sihirini Keşfedin

Sektörde iz bırakmış Gartner'ın en iyi 10 iş yazılımı alternatifini öğrenelim. Derinlemesine pazar analizlerinden en son teknoloji trendlerine kadar, bu şirketler ve platformlar çeşitli ihtiyaçları ve nişleri karşılayabilir! 💗

1. Forrester

İşinizde çalışan veya müşteri odaklı operasyon stratejileri geliştirmek istiyorsanız, Forrester Gartner'a güçlü bir alternatif olabilir. Araştırmaları, teknolojinin tüketici davranışları ve çalışan bağlılığı üzerindeki etkisini derinlemesine inceler.

Gartner'ın Magic Quadrant'ına benzer şekilde, Forrester Wave raporları çeşitli teknoloji pazarlarının ayrıntılı analizlerini içerir. Bu raporlar, teknoloji satıcılarını değerlendirip karşılaştırarak her bir sağlayıcının güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verir.

Forrester, işletmelerin yeni teknolojileri denemelerine yardımcı olmak için gelecekteki trendlere odaklanmasıyla bilinir. Ek kaynaklar arasında karşılaştırma araçları, oyun kitapları ve hatta müşterilerin karmaşık araştırma verilerini sorgulama sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olan GenAI sohbet robotu Izola bulunur.

Forrester'ın en iyi özellikleri

Müşteri deneyimine odaklanın

Çeşitli raporlar, araçlar ve kaynaklar

Gelecekteki trendlere ilişkin kullanışlı tahminler

GenAI asistanı

Çok sayıda coğrafi konum ve sektörle ilgili

Forrester sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, araştırmalarının tarafsızlığı konusunda şüphelerini dile getirmiştir

Analiz derinliği Gartner'a kıyasla daha zayıf olabilir

Bu yazılımı değerlendiren çok fazla kullanıcı yok

Forrester fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Forrester ile iletişime geçin

Forrester derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

2. TrustRadius

TrustRadius ayrıca müşteri odaklı bir yaklaşımı tabloya getirerek, gerçek ürün kullanıcılarının gerçek dünya geri bildirimlerini ve deneyimlerini sunar. Platformun TrustMaps özelliği, kullanıcı memnuniyeti ve araştırma sıklığına göre belirli bir kategorideki ürünlerin iki boyutlu görsel karşılaştırmasını sunan benzersiz bir özelliktir.

TrustRadius, incelemelerinde şeffaflığı ön plana çıkarır ve gerçekliği sağlamak, önyargılı veya sahte incelemeleri önlemek için sıkı kurallar uygular. 👮

Bu sezgisel platform, her boyuttaki şirketin 400'den fazla yazılım kategorisinde bilgilere erişmesini ve bunları yorumlamasını kolaylaştırır. Bu, kapsamlı araştırmalara ayıracak sınırlı kaynağı olan yeni kurulan şirketler veya işletmeler için özellikle yararlıdır.

TrustRadius'un en iyi özellikleri

Topluluk odaklı içgörüler için kullanıcı yorumları

Kapsamlı ürün bilgileri

Ürün derecelendirmelerine hızlı bir genel bakış için TrustMaps

Sağlıklı şeffaflık uygulamaları

Erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı

TrustRadius sınırlamaları

Kullanıcılar bazı güvenilmez yorumlara dikkat çekmiştir

Müşteri hizmetleri ve destek yanıt süresi iyileştirilebilir

Sınırlı sayıda yorumcu tarafından değerlendirilen başka bir araç

TrustRadius fiyatlandırması

TrustRadius for Buyers : Ücretsiz

TrustRadius for Vendors: Yıllık 30.000 $'dan başlayan fiyatlarla (çok yıllık indirimler mevcuttur)

TrustRadius derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 3,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

3. IBM Danışmanlık

IBM Consulting, eski adıyla IBM Global Business Services, stratejik danışmanlık ile pratik uygulamayı birleştirerek bütünsel bir yaklaşım sunar. Bu, uçtan uca hizmet çözümleri arayan işletmeler için çok avantajlı olabilir.

200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren IBM Consulting, farklı bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilir. 🌍

Bu şirket, IBM'in yetmişli yılların ortalarına kadar uzanan bu alanlardaki önemli yatırımları sayesinde gelişmiş analitik ve araştırma hizmetlerine erişebilir. Yenilikçiliğe büyük önem veren şirket, yapay zeka ve bulut bilişim gibi yeni teknolojileri ve metodolojileri sürekli olarak araştırmaktadır. Derin bilgiye odaklanması, karmaşık BT altyapıları kurmak veya çığır açan teknolojilere yatırım yapmak isteyen işletmeler için özellikle değerlidir.

IBM Consulting'in en iyi özellikleri

IBM Consulting sınırlamaları

Küçük işletmelerden çok büyük kurumsal şirketlere yöneliktir

Kendi teknoloji çözümlerini diğer satıcıların çözümlerine tercih edebilir

IBM Consulting fiyatlandırması

Fiyatlandırma için IBM ile iletişime geçin

IBM Consulting puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (50+ yorum)

4. Nucleus Research

Nucleus Research, ROI odaklı yaklaşımı, gerçeklere dayalı analizi ve pratik, uygulanabilir içgörülerine olan ilgisiyle öne çıkıyor. Önerilen teknoloji yatırımlarının potansiyel finansal etkilerini ve gerçek dünyadaki etkinliğini anlamayı kolaylaştırıyor.

Gartner'ın Magic Quadrant'ına benzer şekilde, platformun Değer Matrisi , teknoloji satıcılarını kullanılabilirlik, işlevsellik ve müşterilere sağladıkları değere göre değerlendirmek için görsel bir harita sunar. Nucleus Research ayrıca, işletmelerin benzersiz bağlamlara ve zorluklara özel içgörüler elde etmelerini sağlayan özel araştırma hizmetleri de sunar.

Buradaki raporlar, işlerin uygulanabilirliği yüksek olacak şekilde tasarlanmış olup, işletmelerin uygulayabileceği somut tavsiyeler sunmaktadır. Nucleus Research, bağımsızlığı ve nesnelliği ile gurur duymakta olup, satıcıların sponsorluğundan etkilenmeyen tarafsız analizler sunmaktadır.

Nucleus Research'ün en iyi özellikleri

ROI odaklı araştırma

Anlamlı Değer Matris sıralaması

Uygulanabilir raporlar

Bağımsız ve tarafsız analiz

Özel araştırma hizmetleri

Nucleus Research sınırlamaları

ROI analizine verilen önem, nitel faktörlere olan odaklanmayı azaltır

Ücretsiz kaynak yok

Nucleus Research fiyatlandırması

Okuyucu Erişimi : 750 $/çeyrek, üç ayda bir faturalandırılır

Teknoloji Danışmanı: Fiyatlandırma için Nucleus Research ile iletişime geçin

Nucleus Research derecelendirmeleri ve yorumları

Güvenilir derecelendirme yapmak için yeterli yorum yok

5. Nielsen

Medya, reklamcılık veya ilgili alanlarda çalışıyorsanız, Nielsen, etkili stratejiler belirlemenize yardımcı olmak için ünlü televizyon reyting sistemi de dahil olmak üzere hayati öneme sahip izleyici ölçüm araçları sağlayabilir. Odak noktası Gartner'ın BT merkezli yaklaşımından farklı olsa da, platform tüketici davranışları ve pazar eğilimleri hakkında isabetli içgörüler sunar. 📺

Nielsen'in yaklaşımı büyük ölçüde veri odaklıdır. Reklam kampanyası planlaması için TV, akış hizmetleri, masaüstü ve mobil dahil olmak üzere birden fazla medya platformundaki verileri görüntülemeyi birleştiren Nielsen ONE gibi çok sayıda analitik araç ve hizmet seçeneği sunar.

Nielsen, araştırma metodolojilerini geliştirerek içgörülerinin doğruluğunu ve derinliğini artırmak için yapay zeka ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojileri entegre etmektedir.

Nielsen'in en iyi özellikleri

Kapsamlı pazar ve tüketici araştırmaları

Medya ve reklamcılığa odaklanın

Nielsen ONE ile platformlar arası izleyici ölçümü

Özel araştırma ve danışmanlık hizmetleri ile size özel çözümler

İnovasyon ve teknoloji entegrasyonuna bağlılık

Nielsen sınırlamaları

Medya sektörü dışındaki işletmeler için o kadar yararlı olmayabilir

Raporları indirmek zaman alıcı olabilir

Nielsen fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Nielsen ile iletişime geçin

Nielsen Marketing Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

6. Comparably

Comparably, verileri öncelikle çalışanlardan toplar ve şirket kültürü, maaşlar ve işyeri deneyimleri hakkında gerçek içgörüler sunar. İç uygulamaları ve değerleri temelinde, onaylamak isteyebileceğiniz veya istemediğiniz potansiyel ortaklar veya satıcılar hakkında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Comparably, liderlik ve iş-yaşam dengesi gibi çeşitli kriterlere dayalı işveren karşılaştırmaları ve sıralamaları sunar. Ayrıca, şirket kültürünün giderek daha önemli bir yönü haline gelen çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda da içgörüler sağlar.

Platformun veri hizmetleri, daha geleneksel araştırma ve danışmanlık hizmetlerini tamamlayarak şirketlere benzersiz bir bakış açısı sunar. Ayrıca, şirketinizi olumlu bir şekilde tanıtmanıza yardımcı olacak işveren markası yönetimi araçları da sunar.

Karşılaştırılabilir en iyi özellikler

Şirket kültürü, çeşitlilik ve kapsayıcılık hakkında bilgiler

Ayrıntılı ücret dağılımları

İşverenler için marka yönetimi hizmetleri

Kullanıcı dostu arayüz

Comparably sınırlamaları

Hizmetlerin fiyat etiketi nispeten yüksek olabilir

Listeye eklenen şirket sayısı yetersiz

Karşılaştırılabilir fiyatlandırma

Fiyatlandırma için Comparably ile iletişime geçin

Karşılaştırmalı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 3,3/5 (5'ten az yorum)

7. IDC

Özellikle teknoloji sektöründeki işletmeler için çok uygun olan IDC (International Data Corporation), çok çeşitli BT pazarlarının kapsamlı analizlerini sunarak işletmelerin trendleri, fırsatları ve zorlukları anlamasına yardımcı olur. Ayrıca, rakiplerin kapsamlı grafik değerlendirmelerini sunan IDC MarketScape gibi özel araştırma raporları da hazırlar.

IDC'nin BT altyapısı, yazılım, telekomünikasyon ve yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni teknolojiler gibi sektördeki belirli alanlara ilişkin derinlemesine içgörülerini çok seveceksiniz. Sektör liderlerini bir araya getiren çok sayıda konferans ve etkinlik düzenleyerek ağ oluşturma fırsatları ve en son teknolojik motivasyonlara ilişkin meslektaşların içgörülerini sunar.

IDC'nin yaklaşımı, nicel veri analizini nitel içgörülerle birleştirerek BT ortamına ilişkin kapsamlı bir bakış açısı sunar.

IDC'nin en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş rehberlik ile derinlemesine pazar bilgisi

Özel araştırma ve raporlar

Sektöre özel içgörüler

Düşünce liderliği etkinlikleri

Nicel ve nitel araştırma

IDC sınırlamaları

Teknoloji alanı dışındaki sınırlı kaynaklar

Müşteri desteği, teknik sorunlar konusunda daha fazla eğitim alabilir

IDC fiyatlandırması

Fiyatlandırma için IDC ile iletişime geçin

IDC derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

8. Qmarkets

Qmarkets, fikir ve inovasyon yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. ROI odaklı beyin fırtınası, her düzeyde takım işbirliği ve kuruluşlar içinde yenilikçi çözümlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Sürekli iyileştirme ve portföy yenilikçiliğinin yanı sıra, Qmarkets'ın anahtar güçlerinden biri, gelecek vaat eden teknolojileri belirlemenize ve potansiyel ortaklıklar veya satın almalar için pazarı keşfetmenize yardımcı olan Q-scout ürünüdür. Q-trend, sektörünüzdeki veya yakın pazarınızdaki sıcak trendleri belirleyerek, analiz ederek ve bunlara uyum sağlayarak uzun ömürlülüğü korumanızı sağlayan başka bir araçtır.

Qmarkets, iş değerlendirmesi için gerekli olan gelişmiş analitik ve raporlama yetenekleri sunarak, kuruluşların girişimlerinin ilerlemesini izlemelerine, etkilerini ölçmelerine ve veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanır.

Qmarkets'ın en iyi özellikleri

Fikir yönetimi ve kitle kaynak kullanımı

İşbirliğine dayalı yaklaşım

Canlı ve isteğe bağlı web seminerleri

Uyarlanabilirliği artırmak için Q-scout ve Q-trend gibi araçlar

Gelişmiş analitik ve raporlama

Qmarkets sınırlamaları

Kurulum biraz zor olabilir

Bazı kullanıcılar arayüzü sezgisel bulmuyor

Qmarkets fiyatlandırma

Fiyatlandırma için Qmarkets ile iletişime geçin

Qmarkets puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

9. G2

Kullanıcı yorumları ve ayrıntılı analizler, G2'yi yazılım ve teknoloji çözümlerini karşılaştırmak için vazgeçilmez bir kaynak haline getirir. Platform, aşağıdakiler gibi 15.000'den fazla pazar raporunun bulunduğu bir depodur:

Grid® Raporları: Çeşitli teknoloji ürünlerine genel bir bakış sunar ve bunları müşteri memnuniyeti ve pazar varlığına göre sıralar İndeks Raporları: Tavsiye edilme olasılığı, kullanıcı benimseme oranı, ROI ve kullanıma sunma süresi gibi kriterlere göre ürünleri değerlendirin ve sıralayın Momentum Raporları: Gelişen ürünlerin büyüme eğilimine odaklanın Raporları Karşılaştırın: En fazla dört rakip ürünü yan yana karşılaştırarak, memnuniyet derecelendirmelerini ve çeşitli metrik özelliklerini karşılaştırın

İşletmenizin kapsamlı araştırma için sınırlı kaynakları varsa veya hızlı karar verme gerektiriyorsa, G2'nin sağladığı doğrudan, kullanıcı tabanlı içgörülerden yararlanabilirsiniz.

G2'nin en iyi özellikleri

2 milyondan fazla gerçek kullanıcı yorumu

Dinamik raporlama

Doğrudan ürün karşılaştırmaları

Multimedya kaynakları ve video incelemeleri içerir

G2 sınırlamaları

Niş veya yeni çözümler için sınırlı sayıda yorum veya hiç yorum yoktur

Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin güvenilirliği ve tarafsızlığı değişiklik gösterebilir

G2 fiyatlandırma

Fiyatlandırma için G2 ile iletişime geçin

G2 puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)

TrustRadius: 7,4/10 (20+ yorum)

10. Omdia

Omdia, Informa Tech'in eski araştırma markaları Ovum, IHS Markit Technology, Tractica ve Heavy Reading'in birleşmesiyle 2020 yılında kuruldu. Araştırmaları, ayrıntılı tedarik zinciri analizlerinden yeni teknolojilere ve telekom sektörüne ilişkin içgörülere kadar geniş bir yelpazede konuları kapsıyor.

Omdia Satıcı Seçimi, uzman analizleri ve kullanıcı geri bildirimlerini ( TrustRadius ile ortaklık aracılığıyla) birleştirerek satıcıları değerlendirir ve radarınızda olması gereken işleri ve teknolojileri öne çıkarır. 🔍

Omdia'nın uçtan uca danışmanlık hizmetleri, 400'den fazla uzmandan oluşan bir takım tarafından desteklenmektedir. Analisti Sorun seçeneği, müşterilerin bu profesyonellere doğrudan erişebilmesini sağlayarak, kişiselleştirilmiş danışmanlık ve belirli araştırma alanlarında derinlemesine tartışmalar yapılmasına olanak tanır.

Omdia'nın en iyi özellikleri

Eski markaların entegre uzmanlığı

Özel danışmanlık hizmetleri

Pazara giriş stratejileri ve segmentasyon ve hedef mesajlaşma gibi hizmetler

Analist dizinine doğrudan erişim

Omdia sınırlamaları

FinTech ve EdTech gibi daha geniş disiplinler arası alanları kapsamaz

Sınırlı sayıda halka açık vaka çalışması

Omdia fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Omdia ile iletişime geçin

Omdia derecelendirmeleri ve incelemeleri

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Araştırma danışmanınızı seçtiniz mi? İşiniz henüz bitmedi — BT stratejilerini başarıyla uygulamak için tek yol, güvenilir proje yönetimi uygulamalarına sahip olmaktır. 2023 istatistiklerine göre, BT sektöründeki katılımcıların %75'i yeni stratejilere güvenmiyor ve bunları iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek için genellikle çok zaman harcıyor — ancak yetkin bir proje yönetimi çözümü kullanırsanız tüm bunları önleyebilirsiniz.

ClickUp'ı proje yönetimi, iletişim ve belge paylaşımı için merkezi bir hub olarak kullanarak zamandan tasarruf edebilir ve şirketinize değer katabilirsiniz. Niş pazarlardaki hem iş hem de danışmanlık firmalarının operasyonlarını destekler.

ClickUp, bilgi paylaşımı ve uygulamasını yönetmek için uçtan uca bir araçtır. Örneğin, iddialı bir BT stratejisini uygulamak için gerekli adımları ayrıntılı olarak açıklayan bir rapor aldınız. ClickUp Görevleri ile süreci, zamanında tamamlanmasını sağlamak için her biri kendi son tarihleri, atanan kişiler ve öncelik düzeyleri olan yönetilebilir görevlere ve alt görevlere bölebilirsiniz. Proje boyunca, takımınız görevler içindeki yorumları ve bahsetmeleri kullanarak iletişim kurabilir, güncellemeleri paylaşabilir, sorular sorabilir veya zahmetsizce açıklamalar isteyebilir!

ClickUp ile görselleştirin Liste görünümünü durum, öncelik, atanan kişi veya herhangi bir özel alana göre filtreleyerek görev listelerini ihtiyaçlarınıza daha iyi uyarlayın

Danışmanlık sırasında tekrarlayan yönetici görevlerini yerine getirmekte zorlanıyor musunuz? Kullanımı kolay ClickUp Otomasyonları ile işlerinizi kolaylaştırın — rutin iş akışlarını otomatikleştirmek için kod gerektirmeyen bir arayüz sunar. Örneğin, bir görev (örneğin Taslak Rapor) tamamlandı olarak işaretlendiğinde, incelemeniz için otomatik olarak bir e-posta bildirimi gönderilir ve görev durumu İnceleme Devam Ediyor olarak güncellenir.

ClickUp, iş stratejilerinin geliştirilmesi, seçimi ve uygulanması sürecini sorunsuz hale getirmeye odaklanmıştır!

Örneğin, mevcut stratejileri değerlendirmek veya bir projenin aşamalar boyunca ilerlemesini görmek için 15'ten fazla farklı görünüm kullanabilirsiniz. Görevleri Devam Ediyor'dan Tamamlandı'ya kadar takip ederek Kanban tarzı bir biçimde ilerlemeyi izlemek için Pano görünümünü çok seveceksiniz. Gantt Grafiği ve Takvim görünümleri de büyük ölçekli stratejileri planlamak, optimize etmek ve yürütmek için yararlıdır.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp ile verimli danışmanlık oturumlarının keyfini çıkarın!

ClickUp, danışmanlık süreçlerinizi geliştirmek için çeşitli işbirliği araçları sunar! Ücretsiz danışmanlık şablonları, hizmet sözleşmelerinden zaman takibine ve danışmanlık raporlarına kadar her şeyi kapsar.

İşbirliğine dayalı düzenleme ve geri bildirim için ClickUp Docs'u kullanarak danışmanlarla yeni stratejiler ve çerçeveler üzerinde çalışın. Özelleştirilebilir izin ayarları ile geri bildirim alışverişinde bulunmak ve belgeleri son haline getirmek için kolay bir yer elde edersiniz.

ClickUp 3.0 Belgeler ile işbirliği anahtardır, böylece hızlı bir şekilde paylaşabilir, izinleri ayarlayabilir veya iç veya dış kullanıcılara aktarabilirsiniz

ClickUp AI, verileri akıllıca analiz ederek ve belgeleri özetleyerek zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Ayrıca, kolay anlaşılmasını sağlamak için çalışanlara yönelik belgeleri yazmanıza ve optimize etmenize de yardımcı olabilir. 🤖

Google Drive veya Slack gibi araçlar kullanıyorsanız, bunları ClickUp ile entegre ederek uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları:

Tüm özellikleri ve işlevleri keşfetmek zaman alır

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne göre daha az özelliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

ClickUp ile İddialı BT Stratejilerini Uygulayın

Doğru araştırma ve danışmanlık şirketini seçmek işinize rekabet avantajı sağlayabilir, ancak bu sadece başlangıçtır. Elde ettiğiniz değeri en iyi şekilde değerlendirmek için ClickUp gibi yenilikçi proje yönetimi yazılımlarından yararlanmak oyunun kurallarını değiştirebilir.

İster daha iyi organizasyon, ister daha iyi iletişim veya daha fazla şeffaflık olsun, ClickUp danışmanlarla işbirliğinizi daha verimli ve sonuç odaklı hale getirebilir.

Bir sonraki BT stratejinizi başlatmaya hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve büyük bir başarıya imza atın! 🤩