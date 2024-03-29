güçlü bir şirket kültürü oluşturmanıza yardımcı olacak 100 takım temel değer örneği

Bir şirket olarak neye değer veriyorsunuz?

Bu, birçok iş sahibinin uğraştığı bir sorudur. Kuruluşunuzu doğru bir şekilde temsil eden temel değerlerin bir listesini oluşturmak zor olabilir, ancak bunu doğru bir şekilde yapmak önemlidir.

Kurumsal değerleriniz, işyeri kültürünüzün temelini oluşturur. Başkalarına şirketinizin kim olduğu hakkında içgörüler sağlar ve işe alım çabalarınız, çalışan bağlılığı ve genel başarınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Şirketinize ilham vermek ve iş kültürünüzü tanımlamak için, takımınız için 50 ortak temel değer örneği ve farklı sektörlerden başarılı şirketlerin 50 temel değer örneği sunuyoruz. İster yeni başlıyor olun ister yıllardır iş hayatında olun, bu 100 örnek size ve takımınız için neyin önemli olduğunu belirlemeniz için ilham verecektir!

Şirketin Temel Değerleri Takımınıza Nasıl Yardımcı Olabilir?

Basit bir ifadeyle, temel değerler, kuruluşunuzun kolektif ve temel inançları, vizyonu, misyonu, kişisel ve iş etiği ve temel ilkeleridir.

Bu, şirketinizin kişiliği, organizasyonunuzun DNA'sı, şirketinizin var olma nedeni ve işinizi misyon ve vizyonunuza doğru yönlendiren kuzey yıldızıdır. İşinizi doğru yönde ilerletmek için, farklı departmanlardaki takımların birlikte çalışması, aynı değerlere inanması ve bunları iş yerinde tutarlı bir şekilde uygulaması gerekir.

Eğer kendinize "Bunların ne önemi var?" diye soruyorsanız, işte birkaç neden:

Performans : Temel değerler kurumsal strateji ve hedeflerle uyumlu olduğunda takımlar en iyi performanslarını sergilemek için kendilerini güçlenmiş hissederler

Yetenek Kazanımı : Organizasyonel kültürünüz, potansiyel çalışanların yeni bir pozisyon ararken şirketinizin kişisel temel değerleri, öncelikleri ve hedefleriyle uyumlu olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olabilir

Rekabet gücü : Şirketin neyi temsil ettiğini bilmek, pazarda ve işveren olarak rekabet gücünüzü artırır

İş Kararları: Şirketinizin kültürünü bilmek, yöneticilerin ve proje yöneticilerinin bilinçli kararlar almasına ve daha akıllı, hesaplanmış riskler almasına yardımcı olabilir

Takımınızı şekillendirmek için seçebileceğiniz ortak temel değerleri aşağıdaki listede bulabilirsiniz!

i̇şiniz için 50 Takım Temel Değer Örneği

1. Saygı ve Dürüstlük 2. Kalite 3. Yenilikçilik 4. Takım Çalışması 5. Sorumluluk 6. Şeffaflık 7. İşbirliği 8. Sürekli Öğrenme 9. Pozitiflik 10. Sadakat 11. Empati 12. Kapsayıcılık 13. Yaratıcılık 14. Tutku 15. Dürüstlük 16. Çeşitlilik 17. Uyum 18. Esneklik 19. Açık fikirlilik 20. İletişim 21. Bireyselliğe saygı 22. Dakiklik 23. Eğlence 24. Minnettarlık 25. Profesyonellik

26. Proaktiflik27. Problem çözme28. Kendini geliştirme29. Mükemmelliğe bağlılık30. Objektiflik31. Olumlu tutum32. Hırs33. Hizmet kalitesi34. Mükemmellik35. Güvenilirlik36. Taahhütlere bağlılık37. Büyüme Zihniyeti38. İş/Yaşam Dengesi39. Çözümlere Odaklanma40. Ötesine Geçme41. Gizliliğe Saygı42. Müşterileri Dinleme43. Büyüme Fırsatlarını Takip Etme44. Beceriklilik45. Öz Farkındalık46. İşbirliği47. Takım Çalışması48. Öğrenme İsteği49. Profesyonel Ağlar Geliştirme50. Alanında Uzman Olma

Şirket Temel Değer Beyanı Örneği

Temel değerler beyanı, bir şirketin çalışma ve davranış biçimini yönlendiren ilkelerin açıklanmasıdır.

Temel değerlerimiz sadece kağıt üzerinde yazan kelimeler değildir; kültürümüzü şekillendirir ve bir takım olarak kim olduğumuzu tanımlar. 📌 Örnek:

ClickUp olarak, aşağıdaki temel değerleri korumaya kararlıyız:

İnovasyon: Müşterilerimize beklentilerini aşan en son teknoloji çözümleri sunmak için sınırları sürekli zorlamaya ve yeni fikirler keşfetmeye inanıyoruz Dürüstlük: Müşterilerimizle olan etkileşimlerimizden iç karar alma süreçlerimize kadar işimizin her alanında dürüstlük, şeffaflık ve etik davranışlara değer veriyoruz İşbirliği: Takım çalışması ve işbirliğinin hedeflerimize ulaşmak ve herkesin kendini değerli ve desteklenmiş hissettiği olumlu bir çalışma ortamı yaratmak için gerekli olduğuna inanıyoruz Sürekli iyileştirme: Müşterilerimize en iyi çözümleri ve hizmetleri sunmak için becerilerimizi ve süreçlerimizi sürekli olarak öğrenmeye ve iyileştirmeye kararlıyız Müşteri odaklılık: Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini her şeyden önce önceliklendiririz ve beklentilerini aşan kişiselleştirilmiş ve olağanüstü bir hizmet sunmak için çaba gösteririz

Bu değerleri işimizde tutarlı bir şekilde somutlaştırarak, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumun tamamı üzerinde olumlu bir etki yaratırken, lider bir teknoloji çözümleri sağlayıcısı olma misyonumuzu gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz.

Şirketinizin temel değerler beyanını oluşturmak için bu temel değerler beyanı şablonunu kullanın:

[Şirket Adı] olarak, aşağıdaki temel değerleri korumaya kararlıyız:

[Bu değerin şirketimiz için neden önemli olduğuna dair açıklama veya açıklama]

[Bu değerin şirketimiz için neden önemli olduğuna dair açıklama veya açıklama]

[Bu değerin şirketimiz için neden önemli olduğuna dair açıklama veya açıklama]

[Bu değerin şirketimiz için neden önemli olduğuna dair açıklama veya açıklama]

[Bu değerin şirketimiz için neden önemli olduğuna dair açıklama veya açıklama]

Bu değerleri işimizde tutarlı bir şekilde somutlaştırarak misyonumuzu gerçekleştirebileceğimize ve müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için mümkün olan en iyi deneyimi sunabileceğimize inanıyoruz.

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takımınız için en ilham verici 50 şirket temel değer örneği

Şimdi, günümüzün en başarılı şirketlerini şekillendiren en iyi ve en yaygın temel değerleri keşfetme zamanı. İşte 50 şirket ve en önemli değerleri!

Temel değerler:

En iyi müşteri deneyimini sunun

Müşteri odaklıyız ve açık iletişim ve geri bildirim için alan yaratırız, sorunları çözmek ve evet demek için kendimizi güçlendiririz, bunu yaparken de müşterilerimizin faizini göz önünde bulundururuz. Bu değer, diğer takımlarla işlevler arası çalışırken de geçerlidir!

Her gün %1 büyüme

Ekibimizin profesyonel gelişimini destekliyor ve mükemmelliğe doğru ilerlemeye inanıyoruz. En hızlı büyüme aşamada olduğumuzda her şeyi mükemmel yapmaya çalışarak kendimizi geri çekiyoruz ve öğrendiğimiz ve aynı hataları tekrarlamadığımız sürece başarısız olmaktan korkmuyoruz.

Eğlenin, keyif alın ve kendiniz olun

Kişisel temel değerler ve refah bizim için önemlidir ve büyük hedefler, sıkı çalışmayı gerektirir, ancak zaman, bu süreçte eğlenmemek için çok değerlidir. Takım oluşturma yoluyla eğlenceli bir şirket kültürünü teşvik ediyor, ekibimizi mükemmelliğe, şeffaflığa ve saygıya ulaşmak için çabalamaya teşvik ediyor ve ortaya çıkıp, savunmasız, cesur, gerçekten cesaretli olabileceğiniz, aynı fikirde olabileceğiniz, farklı fikirlerde olabileceğiniz, gülebileceğiniz, ağlayabileceğiniz, deneyimler kazanabileceğiniz ve oynayabileceğiniz güvenli bir alan yaratıyoruz.

clickUp aracılığıyla

Sıkı çalışın ve sahibi olun

İşimizden keyif alırız, sorunları çözmek için yaratıcı yollar düşünürüz, emeklerimizin meyvelerini toplarız ve kararlar, sorunlar ve sonuçlar konusunda ortak sahiplik üstleniriz.

Normal hayat berbat

Özgürlük ve sorumluluğu teşvik eden bir organizasyon oluşturmak için çalışıyoruz. Herkesin ulaşması gereken hedefleri olsa da, çalışanlarımızın bu hedeflere kendileri için anlamlı olan yollarla ulaşmaları için yaratıcı özgürlüklerini teşvik ediyoruz.

Rastgele iyiliklerle iyiliği ödeyin

Güvenli ve destekleyici bir kültür yaratır ve sürdürür, elimizden gelen her şekilde yardımcı oluruz. Ekibimizi, çalışanlarınızla iletişim halinde olmaya ve onların sadece profesyonel değil, kişisel olarak da nasıl olduklarını takip etmeye teşvik ederiz. Bu, iş arkadaşları arasında açık ve dürüst ilişkiler kurar.

Temel değerler:

Empatiyi teşvik edin

Liderlerin ve temsilcilerin birbirlerine ve müşterilerine karşı empatik ve nazik olmalarını teşvik eder

Zanaatkarlığı hızlandırın

Dürüstlük gösterin ve tüm eylemlerinizin sorumluluğunu üstlenin

İş yerinde çeşitliliği destekleyin

İç programlar aracılığıyla uyumu teşvik edin, eşit fırsatlar sağlayın ve kapsayıcılığı uygulayın

En iyi Slack entegrasyonlarını inceleyin!

Temel değerler:

Erişilebilirlik

Tüketicilere, küçük işletmelere ve diğer kuruluşlara hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları donanım, yazılım, hizmet ve teknolojiye erişim sağlamaya inanıyoruz

Eğitime destek

Eğitim, herkese potansiyelini gerçekleştirmek için daha fazla yol sunar; bu nedenle, 100'den fazla ülkede ortaklıklar aracılığıyla her türlü geçmişe sahip kişilere öğrenim imkanı sunmaya kararlıyız

Kapsayıcılık, ırk eşitliği ve adalet

Küresel bir lider olarak Apple, dünya çapında eşitliği teşvik etmek ve adaletsizliklerle mücadele etmek için sorumluluğunu kabul etmektedir.

Temel değerler:

Gerçek

Biz samimi, dürüst ve güveniliriz.

Yenilikçi

Son derece yaratıcıyız ve her zaman yeni fikirleri iş gerçekleriyle birleştirmeye çalışıyoruz.

Katılımcı

Kapsayıcı, açık ve müşterilerimiz, ortaklarımız, çalışanlarımız ve hizmet verdiğimiz topluluklarla aktif olarak iletişim halindeyiz.

Temel değerler:

Güven ve özen

Dürüstlük, şefkat, dürüstlük ve saygı göstererek güven oluşturun.

İnovasyon

Büyük fikirler üretmek için büyüme odaklı bir zihniyet edinirken, aynı zamanda değer katın ve günlük etkileşimlerden keyif alın.

İş gücüne değer vermek

Liderler ve verimli takımlar geliştirmek için her çalışanın başarısına öncelik verin.

Temel değerler:

Yenilikçi

Düşüncelerimizde özgün ve yaratıcıyız. Bizim için inovasyon ön tanımlı bir zihniyet, yani işleri iyileştirme konusunda içten gelen bir arzudur.

Samimi

En iyi ilişkiler karşılıklı güven ve saygıya dayanır. Yaptığımız her şeyde adil ve şeffaf olmak istiyoruz. Mikro yönetim yapmıyoruz; birbirimizin harika bir iş çıkaracağına güveniyoruz.

Eğlenceli

Eğlenceye evet diyoruz. Biz eğlenceli bir şirket ve eğlenceli bir markayız. Her zaman öyle olduk. Kendimizi asla çok ciddiye almayız.

Temel değerler:

Müşterilerimizi şaşırtın

Başkalarına güvenebilecekleri yüksek kaliteli ürünler ve misafirperverlik sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Müşterilerimizi gülümsetmek için çok çalışıyoruz.

Tam sahiplik

Biz azimliyiz. Hiçbir iş bizim için küçük, hiçbir zorluk bizim için büyük değildir. Hepimiz bu işin içindeyiz. Uzun vadeli düşünüyor ve her zaman Lyft'in tamamı için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Asla "bu benim işim değil" demiyoruz

Gurur duyun, alçakgönüllü olun

İşimizle gurur duyuyoruz ve ne yaparsak yapalım, en iyisini yapıyoruz. Kendi işimizi eleştirel bir gözle değerlendiriyor, eksikliklerimizi ilk ortaya koyan biz oluyoruz ve kendimizi ve başkalarını sürekli olarak daha iyiye gitmeye ve çıtayı yükseltmeye zorluyoruz.

Temel değerler:

Misyonu savunmak

Herkesin her yere ait olabileceği bir dünya yaratmak için topluluğumuzla bir aradayız.

Macerayı kucaklayın

Bizi motive eden şey merak, iyimserlik ve her insanın gelişebileceğine olan inancımızdır.

Tahıl girişimcisi olun

Cesur hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için kararlı ve yaratıcıyız.

Temel değerler:

Dürüstlük

Çalışanlar dürüst olduğunda, bu otomatik olarak işimize de yansır.

Takım ruhu ve sürekli öğrenme

Takımdaki herkesin sürekli iyileştirmeye katkıda bulunduğu Japon kavramı Kaizen'e inanıyoruz.

Alçakgönüllülük

Geri bildirimlere açık olmak ve başkalarına saygı göstermek

Eğitim, tanıtım ve küresel topluluk bilinci yoluyla ulusal parklar içinde bulunan dünya doğal kaynaklarının korunması ve muhafaza edilmesine ilham vermek ve bu konuda gelişme sağlamak için çalışıyoruz. Bunu başarmak için şirket kültürü büyük bir rol oynar. Bu şirket değerleri, daha kapsayıcı olmamıza ve şirketin büyümesine katkıda bulunmamıza yardımcı olur.

Eğitim, tanıtım ve küresel topluluk bilinci yoluyla ulusal parklar içinde bulunan dünya doğal kaynaklarının korunması ve muhafaza edilmesine ilham vermek ve bu konuda gelişme sağlamak için çalışıyoruz.

Bunu başarmak için şirket kültürü büyük bir rol oynar. Bu şirket değerleri, daha kapsayıcı olmamıza ve şirketin büyümesine katkıda bulunmamıza yardımcı olur.

Temel değerler:

Sıcaklık kültürü

Herkesin hoş karşılandığı, sıcak ve aidiyet duygusu olan bir kültür yaratmaya inanıyoruz

Hesap verebilirlik

Yapacağımız her işte en iyisini sunmak, sonuçlardan kendimizi sorumlu tutmak.

Mevcut olun

Mevcut olmak, şeffaflık, saygınlık ve saygı ile bağlantı kurmak.

Temel değerler:

Güven

Şeffaflık, güvenlik, uyumluluk, gizlilik ve performans ile güvenilir danışmanlar olarak hareket ediyor ve müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve geniş ailemizin güvenini kazanıyoruz

Müşteri Başarısı

Tüm paydaşlarımıza daha da büyük başarılara ulaşmaları için yeni yollar sunmak amacıyla iş tekliflerimizi yeniliyoruz ve genişletiyoruz.

Eşitlik

Farklı bakış açılarını dinlemek, yeniliği teşvik eder, insanlar arasındaki bağlantıları derinleştirir ve bizi daha iyi bir şirket yapar.

ClickUp'ı Salesforce ile entegre edin!

Temel değerler:

Yaratıcı liderlik

Araştırma ve cesur adımlarla gelişimi ve yeniliği teşvik ediyoruz

İlerlemeye olan tutku

Mükemmelliğe ve etkinliğe odaklanıyoruz

Sorumluluk

Ahlak, dürüstlük ve saygı ile davranırız

Temel değerler:

Kapsayıcılık

Farklı görüş ve yaklaşımlara değer veriyoruz. Özgünlük ve saygı ile hareket ediyoruz. Herkes için eşit deneyimler yaratıyoruz.

Bağlantı

Güvenilir ilişkiler kurarız. İş fonksiyonları arasında işbirliği yaparız. İlerlemeyi takdir eder ve kutlarız.

Sürüş

Hedefimiz, takımımız ve misafirlerimiz için doğru olanı yapmaktır. Önemli sonuçlar sunarız. Mükemmellikten çok ilerlemeyi değer vererek sürekli öğreniriz.

Temel değerler:

Dürüst ve verimli geri bildirim

Anlamlı geri bildirim vermek veya kabul etmek zor olabilir. Ancak her yeni alışkanlık gibi, pratikle birlikte daha kolay hale gelir. Bu nedenle, şirket genelinde görmek istediğimiz davranışları koçluk ve modelleme yoluyla öğreterek, çalışanların geri bildirim vermeyi ve almayı öğrenmelerine yardımcı oluyoruz.

Özgürlük ve sorumluluk

Hedefimiz, insanları yönetmekten çok onlara ilham vermek. Takımlarımızın Netflix için en iyisini yapmasını istiyoruz. Bu da bizi harika işler yapmaya iten sorumluluk, hesap verebilirlik ve öz disiplin duygusu yaratıyor.

Süreçten çok insan

İnsan odaklı yaklaşımımız, hayalimizdeki takımı kurmamızı ve yapacağımız her işte daha esnek, yaratıcı ve başarılı olmamızı sağlıyor.

Temel değerler:

Veriye dayalı

Kararlarımızı verirken verilere güveniyoruz.

Meraklı ve açık fikirli

Her günü yeni bir öğrenme fırsatı olarak görüyor ve kendimizi geliştirmek için açık geri bildirimlerden yararlanıyoruz.

Girişimci tutum

Yeni şeyler deneriz. Hızlı hareket ederiz.

Temel değerler:

Özerklik

HubSpot'ta, kurucu gibi düşünmeniz ve sahiplik bilinciyle hareket etmeniz teşvik edilir. Harika işlerin, harika insanlara güvenilerek yapılacağına inanıyoruz.

Şeffaflık

HubSpot'ta iç çevre yoktur. Çalışanların kararlar alabilmesi ve müşterilerimiz için etki yaratabilmesi için bilgileri açık ve sık bir şekilde paylaşırız.

Esneklik

Sonuçların nerede veya ne zaman elde edildiğinden daha önemli olduğuna her zaman inandık. HubSpot çalışanları uzaktan çalışma, sınırsız tatil ve kişisel ve profesyonel hedeflerine uygun bir iş-yaşam dengesi kurma esnekliğine sahiptir.

Temel değerler:

Alçakgönüllülük

Hepimiz aynı takımda aynı hedef için çalışıyoruz ve herkes birbirinden öğrenmeye açık. Bu da şefkat ve empati kültürü yaratıyor.

Şeffaflık

Takım olarak gelişmeye devam edebilmek için iyi, kötü ve çirkin her şeyi duymak istiyoruz. Bu, iş yerimizi güvenli ve güven dolu bir ortam haline getirir.

Azim

İşimize tutkuyla bağlıyız ve zor zamanlarda azimle çalışırız. Başarısızlıklarımızdan ders çıkararak öğrenir ve büyürüz.

Temel değerler:

Sorumluluk al ve ver

İnsanlara güç vermeye inanıyoruz. Sorumluluk almak ve vermek, bireyler olarak büyümek ve gelişmek için gerekli unsurlardır. Birbirimize güvenmek, olumlu ve ileriye bakmak, herkesi gelişime katkıda bulunmaya teşvik eder.

Yenileyin ve geliştirin

Sürekli olarak yeni ve daha iyi yollar arıyoruz. Bugün yaptığımız her şeyi yarın daha iyi yapabiliriz. Neredeyse imkansız zorluklara çözüm bulmak, başarımızın bir parçası ve bir sonraki zorluğa geçmek için ilham kaynağıdır.

Örnek olun

Liderliği bir pozisyon değil, bir eylem olarak görüyoruz. Yetkinlik ve deneyimden önce kişisel değerlere önem veriyoruz. Sözünün eri ve örnek olan insanları arıyoruz. En iyi halimizle olmak ve birbirimizin en iyi yanlarını ortaya çıkarmakla ilgili.

Temel değerler:

Hustle

Takım üyelerimiz her zaman gelişmek ve büyümek için yeni yollar arıyor ve sürekli olarak en iyisi olmak için kendilerini zorluyorlar.

Nezaket

Takım üyelerimiz her zaman birbirlerini kollamakta ve ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde yardım sunmaktadır.

Mükemmellik

Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için çabalıyoruz ve performansımızı iyileştirmek için her zaman çalışıyoruz.

Temel değerler:

Kullanıcıya odaklanın, gerisi kendiliğinden gelir

Başlangıcından bu yana, mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandık. İster yeni bir İnternet tarayıcısı tasarlıyor ister ana sayfanın görünümünde yeni bir değişiklik yapıyor olalım, kendi iç hedeflerimiz veya kârımızdan çok, bunların nihayetinde size hizmet etmesini sağlamak için büyük özen gösteriyoruz.

En iyisi, bir şeyi gerçekten çok iyi yapmak

Arama sorunlarını çözmeye odaklanmış dünyanın en büyük araştırma gruplarından birine sahip olarak, neyi iyi yaptığımızı ve nasıl daha iyi yapabileceğimizi biliyoruz.

Takım elbise giymeden de ciddi olabilirsiniz

Kurucularımız, işin zorlu olması ve zorluğun eğlenceli olması gerektiği fikri üzerine Google'ı kurdu. Doğru şirket kültürüyle harika ve yaratıcı şeylerin daha kolay gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Temel değerler:

İşinizi sevin

Bizler, yaratıcılar için çalışır ve karmaşık şeyleri basit hale getirmeye çalışırız. Nedenini sorarız, ta ki özüne ulaşana kadar ve sadece işi teslim etmekle kalmaz, doğru sorunu çözmeye odaklanırız.

Büyürken gelişin

Herkes birer ilerleme sürecindedir ve biz de birbirimizin büyümesine yardımcı olmak için buradayız.

Hemen uygulamaya geçin

Figma'yı oluşturmak, inisiyatif almak, cesur olmak ve yeni bir rota çizmekle ilgilidir, bir oyun kitabını uygulamakla değil. Figmates, Figma'nın geleceği buna bağlıymış gibi büyük, korkutucu ve heyecan verici zorlukların üstesinden gelerek tasarımın geleceğini inşa ediyor. Çünkü yapılacak olan budur.

Temel değerler:

İnsanlara saygı duyarız

Kim olduğumuz ve katkılarımız için birbirimize güveniyor ve saygı duyuyoruz. Birbirimize karşı sorumluyuz ve açık, cesur diyaloglar yoluyla her sesin duyulmasını sağlıyoruz, böylece diğerleri kendilerini dinlenildiğini hissediyor.

Müşterilerimizi destekliyoruz

İlişkiler işimizin merkezinde yer alır. Her gün olağanüstü ürünler, hizmetler ve deneyimler sunarak müşterilerimiz için vazgeçilmez olmaya çalışıyoruz ve yapacağımız her şeyde onların arkasında olacağımıza söz veriyoruz.

Doğru olanı yapacağız

Müşterilerimiz, markamıza ve çalışanlarımıza güvendikleri için bizi tercih ediyor. Bu güveni, yaptığımız her şeyin güvenilir, tutarlı ve en yüksek düzeyde dürüstlükle gerçekleştirilmesini sağlayarak kazanıyoruz.

Temel değerler:

Dürüstlük

Kolay veya popüler olmasa bile doğru olanı yapmaya ve dürüst olmaya kararlıyız. Bu değer, eylemlerimizi ve kararlarımızı yönlendirir.

Takım çalışması

Birlikte çalıştığımızda, birbirimizi zorlayarak ve gelişmeye teşvik ederek güven ve saygı ortamı yaratırız.

İnovasyon

İlgili ve başarılı kalmak için sürekli gelişmeli ve işleri yapmanın yeni yollarını bulmalıyız.

Dürüstlük, kuruluş ilkemiz ve işimizin temel taşıdır. Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve birbirimize karşı dürüst olmanın iş yapmanın tek yolu olduğuna inanıyoruz. Takımımız, aynı hedefi paylaşan tutkulu bireylerden oluşur: yaptığımız işte en iyi olmak, yeni fikirlere açık olmak, risk almak ve her zaman öğrenmeye açık olmak. Bizi taze, güncel ve rakiplerimizin bir adım önünde tutan şey budur.

Dürüstlük, kuruluş ilkemiz ve işimizin temel taşıdır. Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve birbirimize karşı dürüst olmanın iş yapmanın tek yolu olduğuna inanıyoruz.

Takımımız, aynı hedefi paylaşan tutkulu bireylerden oluşur: yaptığımız işte en iyi olmak, yeni fikirlere açık olmak, risk almak ve her zaman öğrenmeye açık olmak.

Bizi taze, güncel ve rakiplerimizin bir adım önünde tutan şey budur.

Temel değerler:

Özverili çalışma

Birbirimizi hızlandırıyor ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için birbirimize karşı sorumluyuz.

Cesur yürek

Takımımızın desteğine sahip olduğumuzu bilerek cesurca yeni yerlere gidiyoruz.

Meraklı zihin

Başkalarını dinlediğimizde, yenilikçiliğin kapılarını açan merak ve empatiyi geliştirdiğimizi öğreniyoruz.

Temel değerler:

Sahiplik

Liderler sahiplerdir. Uzun vadeli düşünürler ve kısa vadeli sonuçlar için uzun vadeli değerlerden ödün vermezler. Sadece kendi takımları için değil, tüm şirket adına hareket ederler. Asla "bu benim işim değil" demezler

Öğrenin ve meraklı olun

Liderler öğrenmeyi asla tamamlamaz ve her zaman kendilerini geliştirmeye çalışır. Yeni olasılıklar hakkında meraklıdır ve bunları keşfetmek için harekete geçerler

Yenilik yapın ve basitleştirin

Liderler, takımlarından yenilik ve icat bekler ve talep ederler ve her zaman basitleştirmenin yollarını ararlar. Dış dünyaya açıktırlar, her yerden yeni fikirler ararlar ve "burada icat edilmedi" sınırlamasına takılmazlar. Yeni şeyler yaparken, uzun dönemler boyunca yanlış anlaşılabileceğimizi kabul ederiz.

Temel değerler:

Dürüstlük ve şeffaflık

Çalışanlarımız ve müşterilerimizle ilişkilerimizde şeffaflık ilkesini benimsiyoruz ve bu da güven oluşturuyor.

Müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmak

Etkili iletişim kurmak, endişelerini gidermek ve çözümler sunarak iyi ilişkiler kurmak ve sadakat oluşturmak.

Değerlerimiz, tüm çalışanlarımızda ortak olan ve onların hem ofis içinde hem de müşterilerle ilişkilerinde yapacakları şeyleri vurgular. Çalışanlarımız ve müşterilerimizle ilişkilerimizde şeffafız ve bu da güven oluşturur. Genel kültürümüz, buradayken bir fark yaratmamız gerektiğidir, çünkü hayatın genelinde bakıldığında, hayat oldukça kısadır.

Değerlerimiz, tüm çalışanlarımızda var olan ve onların hem ofis içinde hem de müşterilerle ilişkilerinde yapacakları şeyleri vurgular. Çalışanlarımız ve müşterilerimizle ilişkilerimizde şeffafız ve bu da güven oluşturur.

Genel kültürümüz, buradayken bir fark yaratmamız gerektiğidir, çünkü hayatın genelinde bakıldığında, hayat oldukça kısadır.

Temel değerler:

Güven

Burada ön tanımlı olarak bulunan şeydir. Konuşun ve kendiniz olun

Sahiplik duygusu

Hepimiz işleri harekete geçirme arzusunu paylaşıyoruz. Anlam bulduğunuz projeleri yürütün, çünkü zamanınızı boşa harcamaya değmez

Sürekli Değişim

Her zaman daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Değişim heyecan vericidir, korkutucu olmak zorunda değildir.

Temel değerler:

Sorumluluk

Çalışanlarımıza, müşterilerimize, ortaklarımıza ve çevreye olan bağlılığımızı temsil eder

Basitlik

Organizasyonumuzda ve müşterilerimiz için verimlilik, netlik ve açık bir yön oluşturur.

Tutarlılık

Söylediğimizin arkasındayız. İnsanlarla, ürünlerle, fiyatlarla ve günlük profesyonel hayatımızın diğer tüm yönleriyle tutarlı bir şekilde hareket ederiz.

Temel değerler:

Kapsayıcılık

Her çalışanın kendi iş-yaşam dengesini oluşturabilmesi için esnek bir çalışma programı sunuyoruz.

Alçakgönüllülük

Herkesin rolüne ve şirkete kattığı değeri takdir edin.

İnovasyon

İnovasyona olanak tanıyan öğrenmeyi destekleyin ve tüm organizasyon olarak büyümeye devam edin.

Her ay, farklı bir çalışanı öne çıkararak bilgilerini şirketin geri kalanıyla paylaşması için "öğle yemeği ve öğrenme" etkinlikleri düzenliyoruz. Herkesin rolüne ve şirkete kattığı değeri takdir etmek, alçakgönüllülüğü ve öğrenmeye ve büyümeye devam etme isteğini benimser. Takım üyelerimizin motivasyonunu yüksek tutmak için esnekliğimizi, öğrenmeyi ve büyümeyi destekleyen bir kültürle birleştirerek, şirketimizin yenilikçiliğini sürdürebilmesini sağlıyoruz. Değişmeye istekli olacak kadar alçakgönüllü olmadan büyüme olmaz

Her ay, farklı bir çalışanı öne çıkararak bilgilerini şirketin geri kalanıyla paylaşması için "öğle yemeği ve öğrenme" etkinliği düzenliyoruz. Herkesin rolüne ve şirkete kattığı değeri takdir etmek, alçakgönüllülüğü ve öğrenmeye ve büyümeye devam etme isteğini benimser.

Takım üyelerimizin motivasyonunu yüksek tutmak için esnekliğimizi, öğrenmeyi ve büyümeyi destekleyen bir kültürle birleştirerek, şirketimizin yenilikçiliğini sürdürmesini sağlıyoruz. Değişmeye istekli olacak kadar alçakgönüllü olmadan büyüme olmaz

Temel değerler:

Topluma duyarlılık

Uzun süredir devam eden Mahalle Paylaşım Programımız aracılığıyla, mağazalarımız satılmayan ancak tüketilmeye uygun ürünleri yerel gıda kurtarma kuruluşlarına bağışlamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, mahallenizin marketi olarak işimizin her zaman odak noktası olmuştur.

Dürüstlük

Tüm ekip üyeleri ve müşterilerimiz için güvenli, samimi, kapsayıcı ve saygılı bir ortam sağlamaya kendimizi adadık.

Temel değerler:

Müşterilerimizin zamanına değer verin

Verimli ve şeffafız, bu da müşterilerimizle gerçek ve güvene dayalı ilişkiler kurmamızı sağlıyor.

Gerçek yardım sunun

Herkes için finansal istikrarın yollarını sunuyoruz.

Kaliteli hizmet sunun

Müşterilerimize sosyal sorumluluk bilinciyle finansal ürünler sunma taahhüdümüzün arkasındayız.

Temel değerlerimiz, bir organizasyon olarak kimliğimizi şekillendirir. Yapacağımız her şeyi müşterilerimiz etrafında odaklamayı ve böylece gerçek yardımlaşma temelinde kültürlü bir takım oluşturmayı amaçlıyoruz. Son olarak, önce müşteri memnuniyeti, sonra kâr ilkemize bağlı kalarak, her müşteri temas noktasında kaliteli hizmet sunmayı kendimize görev biliyoruz.

Temel değerlerimiz, bir organizasyon olarak kimliğimizi şekillendirir. Yapacağımız her şeyi müşterilerimiz merkezine almayı hedefliyoruz, bu da bize gerçek yardımlaşma temeline dayalı kültürlü bir takım oluşturma imkanı veriyor.

Son olarak, müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutan ilkemiz, her müşteri temas noktasında kaliteli hizmet sunmamızı gerektirir.

Temel değerler:

Dürüstlük

İlk değer, hastaların sağlık merkezine güvenebilmesi için yüksek etik standartlara, profesyonelliğe ve kişisel sorumluluğa bağlı kalma hedefini göstermektedir.

İyileştirme

Duygusal, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına saygı göstererek umut aşılıyoruz ve insanların refahını destekliyoruz.

Saygı

"Saygı görmek için saygı göster" ilkesine inanıyoruz. Bu nedenle, farklılıkların olduğu bir toplulukta herkese saygı ve hürmetle davranmanın değerini benimsiyoruz. Buna hastalar, iş arkadaşları ve aileleri de dahildir.

Temel değerler:

Yenilikçiliği asla bırakmayın

Yapacağımız her şeyde hızlı ve stratejik bir şekilde tepki veririz ve her zaman geleceği düşünürüz. Müşteri ihtiyaçlarına yönelik akıllı çözümlerle dönüşümün sınırlarını zorlamaya kararlıyız.

Dürüstlükle hareket edin

Dürüstlük, birbirimizle, müşterilerimizle, ortaklarımızla ve geniş toplulukla çalışırken her gün sergilediğimiz dürüstlük, ahlak ve saygı ile ilgilidir.

Çalışanlarımızı güçlendirin

Her çalışanın Okta'nın kendilerine ait olduğunu ve ortak başarılarımızda payları olduğunu bilmesini istiyoruz.

Temel değerler:

Müşterilere bağlılık

Takımımızın müşterilerle birlikte çalışarak onlar için en iyi çözümleri bulmasını bekliyoruz.

Sürekli öğrenme

Çalıştığımız alan sürekli gelişiyor ve takımın da bu gelişime ayak uydurması iş için hayati önem taşıyor.

Çeşitlilik

Yeteneklerin her türden insanda bulunabileceğine inanıyoruz.

En iyi hizmeti sunabilmek için, işteki herkesin en son gelişmelerden haberdar olması gerekir. Aynı zamanda, bu durum çalışanların kendi becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur. Dahası, ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş veya engellilik durumuna bakılmaksızın işimize kimi kabul edeceğimiz konusunda çok katıyız. Çalışanlarımız, yapacakları işte yetenekli oldukları için işe alınmıştır; bunu kabul edemeyenler işimizde yer alamazlar. ”

En iyi hizmeti sunabilmek için, işteki herkesin en son gelişmelerden haberdar olması gerekir. Aynı zamanda, bu durum çalışanların kendi becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur.

Dahası, ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş veya engellilik durumuna bakılmaksızın işimize kimi kabul edeceğimiz konusunda çok katıyız. Çalışanlarımız, yapacakları işte yetenekli oldukları için işe alınmıştır; bunu kabul edemeyenler işimizde yer alamazlar. ”

Temel değerler:

Biz bir topluluğuz

Topluluklarımızda tutkulu katılımcılar ve liderleriz. Herkesin takdir edildiği bir sığınak yaratmak için birlikte çalışıyoruz.

Değişimi kucaklıyoruz

Büyüdükçe uyum sağlar, gelişir ve evrim geçiririz, geri bildirimlere açık olur ve her zorluğa açık fikirli ve kalbi açık bir şekilde yaklaşırız.

Biz yeniden şarj oluyoruz

Büyüdükçe uyum sağlar, gelişir ve evrim geçiririz. Geri bildirimlere açığız ve her zorluğa açık fikirli ve kalbi açık bir şekilde yaklaşırız.

Temel değerler:

İnsanları öncelikli tutun

Çalışanlarınıza özen gösterin, onlar da müşterilerinize özen gösterecektir.

Dürüstlükle hareket edin

Kendimizi tavizsiz etik ve yasal standartlara bağlı tutuyoruz. Bu, günlük iş davranışlarımıza, çalışan politikalarımıza, tedarik zinciri politikalarımıza, çevre program ve uygulamalarımıza ve insan hakları ve sosyal sorumluluk taahhüdümüze kadar uzanır.

Değişimi kucaklayın

Mevcut durumu sürekli olarak sorgulamaya ve yeni markalar, yeni küresel konumlar ve yeni misafir deneyimleri ile müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını öngörmeye kararlıyız.

Temel değerler:

Umut

Başarılı küçük işletmelerin ve start-up'ların insanlara umut verdiğine inanıyoruz. Odaklanma ve kararlılıkla neler başarılabileceğinin parlak örnekleridirler.

Güçlendirme ve Topluluk

Misyon odaklı podcast'imiz, girişimcilerden oluşan topluluğumuzun kendilerini ve işlerini dönüştürerek gelişmelerini sağlar. Bu misyon, podcast'in arkasındaki küçük takımın kültürünü şekillendirir.

Bir iş sahibi olmak ve işletmek zordur. Temel yetkinliklerinizde uzmanlık gerektirir. Ayrıca her gün yeni sorunlara çözüm bulmak için yaratıcılık gerektirir. Umut, topluluk, güçlendirme ve dönüşüm gibi temel değerlerimiz, bu başarının gerçekleşme olasılığını çok daha yüksek hale getiriyor.

Bir işi sahibi olmak ve işletmek zordur. Temel yetkinliklerinizde uzmanlık gerektirir. Ayrıca her gün yeni sorunlara çözüm bulmak için yaratıcılık gerektirir.

Umut, topluluk, güçlendirme ve dönüşüm gibi temel değerlerimiz, bu başarının gerçekleşme olasılığını çok daha yüksek hale getiriyor.

Temel değerler:

Sadece yapmayın. Sahiplenin

Takım arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve kendi kişisel mutluluğumuz için sorumluluk alırız. Çalışanlarımızın uzmanlıklarını geliştirmeleri için onlara destek oluruz. Hayal edebiliyorsanız ve yapabilirsiniz, biz de bunu gerçekleştirmek için sizinle birlikte çalışırız.

Coğrafyadan daha önemli olan yetenek

Sizi ofislerimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız (ofislerimizi aşağıda görebilirsiniz), ancak her halükarda bize katılabilirsiniz. Yetenek ve azim, sınırları aşar.

Güçlendirme ve eğitim

Analitik alanında avantaj elde etmek veya müşteri iletişim becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, öğrenmenize yardımcı olmak istiyoruz. Bu, çalışanlarımıza yatırım yapmanın başka bir yoludur ve her zaman buna değer.

Temel değerler:

Şeffaflık

Şeffaf olmak, ilgili bilgileri ve bağlamı kolayca erişilebilir hale getirerek herkesin daha verimli ve etkili olmasını sağlamak anlamına gelir.

Düşük ego

Doğru kararları almak için birbirimize güveniriz ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için birbirimizi destekleriz. Ancak, mükemmel olmadığımızı ve her şeyin her zaman planlandığı gibi gitmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle, işler ters gittiğinde bunu konuşur ve hatalarımızdan ders çıkarırız.

Kapsayıcılık

Farklılıklarımızı kabul ediyor ve bu farklılıkların getirebileceği yeni bakış açılarını benimsiyoruz. Ayrıca herkesin önyargıları olduğunu da anlıyoruz. Bunları görmezden gelmek yerine, neden var olduklarını ve nasıl aşabileceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz.

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Temel değerler:

Müşteri memnuniyeti

Detaylara özen göstererek ve kaliteye önem vererek her adımda beklentileri aşmak istiyoruz.

Dürüstlüğü koruyun

Bu, her zaman etik ve ahlaki açıdan doğru olan şekilde işleri yapmak anlamına gelir.

GoodHire'da, şirket kültürümüzün temellerini oluşturan temel değerler listesini takip ediyoruz. Bu değerlerin her birinin, harika deneyimler sunmak ve gerçekten destekleyici bir şirket kültürü oluşturmak için yol gösterici ilkelerimiz olduğunu düşünüyoruz. Tüm bunlar, mükemmelliğe olan bağlılığımızın ve dünyaya olumlu bir etki yaratma misyonumuzun bir yansımasıdır.

GoodHire'da, şirket kültürümüzün temellerini oluşturan temel değerler listesini takip ediyoruz.

Bu değerlerin her birinin, harika deneyimler sunmak ve gerçekten destekleyici bir şirket kültürü oluşturmak için rehber ilkelerimiz olarak işlev gördüğünü düşünüyoruz.

Tüm bunlar, mükemmelliğe olan bağlılığımızın ve dünyaya olumlu bir etki yaratma misyonumuzun bir yansımasıdır.

Temel değerler:

Kapsayıcı bir kültürü destekleyin

Herkesin katılımını teşvik etmek için güvenli ve saygılı alanlar yaratın.

Topluluğu genişletin

Sosyal ve ekonomik engelleri aşan, etkili stratejik ilişkiler kurun.

Aradaki farkı kapatın

İşe alım ve seçme uygulamalarımızı değerlendirin ve revize edin.

Temel değerler:

Dürüstlük

Yapacağımız her şeyde dürüstlükle hareket ederiz. Başkalarıyla ilişkilerimizde dürüst, şeffaf ve etik davranırız.

İnovasyon

İşleri yapmak için sürekli yeni ve daha iyi yollar arıyoruz. Yaratıcılığı ve alışılmışın dışında düşünmeyi teşvik ediyoruz.

Etki

Yapacağımız her şeyde olumlu bir etki yaratmaya çalışıyoruz. Dünyada fark yaratmak ve bulduğumuzdan daha iyi bir dünya bırakmak istiyoruz.

Bu değerler, kültürümüzü birçok yönden şekillendirir. İlk olarak, davranışlarımızı ve karar verme süreçlerimizi yönlendirir. Her zaman doğru ve en iyisini yapmaya çalışırız ve sürekli iyileştirme yolları ararız. İkincisi, olumlu ve işbirliğine dayalı bir ortam yaratırlar. Sorunları çözmek ve hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışırız. Son olarak, bunlar bize harika işler yapmak için ilham veriyor. Sürekli olarak fark yaratmak ve çevremizdeki dünyaya olumlu bir etki bırakmak için çalışıyoruz.

Bu değerler kültürümüzü birçok yönden şekillendirir. İlk olarak, davranışlarımızı ve karar verme süreçlerimizi yönlendirirler. Her zaman doğru ve en iyi olanı yapmaya çalışırız ve sürekli iyileştirme yolları ararız.

İkincisi, olumlu ve işbirliğine dayalı bir ortam yaratırlar. Sorunları çözmek ve hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışırız.

Son olarak, bunlar bize harika işler yapmak için ilham veriyor. Sürekli olarak fark yaratmak ve çevremizdeki dünyaya olumlu bir etki bırakmak için çalışıyoruz.

Temel değerler:

Sahiplik

Sahipleri gibi davranırız. Müşterilerimizin işlerini kendi işimiz gibi görürüz; özen ve dikkatle yaklaşır, onların çıkarlarını her şeyin üstünde tutarız.

#BeeBetter

Sürekli öğrenmeyi, becerilerimizi her zaman geliştirmeyi ve bireyler olarak büyümeyi seçiyoruz.

Innovvy

Evet, bu uydurma bir kelime. Kim demiş bunu yapamayız diye? Bu, yenilikçi, yaratıcı, dijital konusunda bilgili ve risk almaya istekli olduğumuzu gösterir.

Temel değerler:

Şeffaflık

Müşterilerimizin kendilerini yanıltılmış hissetmemeleri için ücretler ve başvuru süreçleri konusunda açık ve dürüst olmaya inanıyoruz

Erişilebilirlik

Ücretsiz bakım bilgileri sunarak, yaşlıların ihtiyaç duydukları yardıma erişmelerini de mümkün kılıyoruz.

Gizlilik

Bu durumlarda onların gizliliğine saygı duymamız da aynı derecede önemlidir; her başvuru sahibinin korunmaya değer bir hikayesi vardır.

Misyonumuz, başkalarına yardım etmek, ancak önce örnek olmak üzerine kuruludur. Bir sağlık hizmetleri pazarlama şirketi olarak, şeffaflık, erişilebilirlik ve gizlilik ilkelerini benimsemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu değerler sadece müşterilere yönelik değildir; iş kültürümüzün bir parçasını oluşturur.

Misyonumuz, başkalarına yardım etmek, ancak önce örnek olmak üzerine kuruludur.

Bir sağlık hizmetleri pazarlama şirketi olarak, şeffaflık, erişilebilirlik ve gizlilik ilkelerini benimsemiş olmaktan gurur duyuyoruz.

Bu değerler sadece müşterilere yönelik değildir; iş kültürümüzün bir parçasını oluşturur.

Temel değerler:

Zanaatkarlık

Mükemmelliği yaratarak yaptığımız işin anlamını bulun.

Azim

Azim, kararlılık ve tutkuyla beslenir.

Zest

Sizi farklı kılan, bizi benzersiz kılar.

Temel değerler:

Gizlilik ve çevrimiçi güvenlik

Çevrimiçi ortamda gizlilik ve güvenliğin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızın işyerinde gizlilik hakkı da önemlidir, bu nedenle iş ve özel hayatın sınırlarının saygı duyulmasını sağlamak temel değerlerimizin bir sonucudur

Müşteri desteği

Biz insan odaklı bir şirketiz ve özellikle teknoloji sektöründe insan desteğinin önemini biliyoruz.

Müşteri desteği ekibimize büyük yatırımlar yaptık ve güvenlik ve uygulama güncellemelerini her zaman müşterilerimizin ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz şeylerin değil, müşterilerimizin istediği şeylerin perspektifinden değerlendiriyoruz. Bu aynı zamanda çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin kendilerinin insan olarak değerini bilmeleri anlamına da gelir.

Müşteri destek ekibimize büyük yatırımlar yaptık ve güvenlik ve uygulama güncellemelerini her zaman müşterilerimizin ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz şeylerin değil, müşterilerimizin istediği şeylerin perspektifinden değerlendiriyoruz.

Bu aynı zamanda çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin kendilerinin insan olarak değerini bildiği anlamına da gelir.

Temel değerler:

Bir yol bulun

Asla yetinmeyiz, "yeterince iyi çalışıyor" veya "biz hep böyle yaptık" gibi gerekçeleri asla kabul etmeyiz. Çalışanlarımız harekete geçer, hızlıca uyum sağlar ve anlamlı bir ilerleme elde edene kadar engellerin önünde yılmadan çalışır.

Akıllıca odaklanın

Yalın ve verimli bir takım olarak çalışıyoruz, ancak kalite ve hızın birbirini dengeleyen unsurlar olduğunu ve tek başına yeterli olmadıklarını biliyoruz.

Mükemmelliği hedefleyin

Biz, güçlenmeyi arzulayan, etki yaratma fırsatlarını aktif olarak takip eden ve olağanüstü sonuçlar elde etmeye odaklanmış, kendi kendine çalışan kişileriz

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Temel değerler:

Commitment

Tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli iş sunmaya eşit derecede bağlı olduğunuzu gösterin.

Dürüstlük

İşlerini doğru ve dürüst bir şekilde kaydetmeleri için takımımıza güveniyoruz.

Takımımız tamamen uzaktan çalışmaktadır ve bu işin yürümesi için her bir takım üyesinin kendi zaman yönetiminden ve işlerini zamanında tamamlamaktan sorumlu olmasını bekliyoruz. Hataların olabileceğini ve bunun beklenen bir şey olduğunu da kabul ediyoruz, ancak hatalarını kabul ettikleri sürece bunu sorun haline getirmiyoruz. En önemlisi, her takım üyesinin hayatının her alanında saygı ile muamele görmesi konusunda ısrarcıyız. Herhangi bir formdaki ayrımcılık kesinlikle kabul edilmez; hiçbir mazeret kabul edilmez.

Takımımız tamamen uzaktan çalışmaktadır ve bu işin yürümesi için her bir takım üyesinin kendi zaman yönetiminden ve işlerini zamanında tamamlamaktan sorumlu olmasını bekliyoruz.

Hataların olabileceğini ve bunun beklenen bir şey olduğunu kabul ediyoruz, ancak hatalarını kabul ettikleri sürece bunu sorun yapmıyoruz.

En önemlisi, her takım üyesinin hayatının her alanında saygı ile muamele görmesi konusunda ısrarcıyız. Herhangi bir formdaki ayrımcılık kesinlikle kabul edilmez; hiçbir mazeret kabul edilmez.

Temel değerler:

Sahiplik hakkı

Net beklentiler belirler, proaktif ve sorumluluk sahibiyiz.

Birlikte kazanın

Aynı hedefler doğrultusunda hareket ediyor, birlikte daha güçlüyüz ve tek bir takım olarak çalışıyoruz.

Bir müttefik olun

Kapsayıcılığa önem veriyoruz, dinliyor, öğreniyor ve eylemlerimizle konuşuyoruz.

Temel değerler:

Dürüstlük

Dürüstlüğü değer verir ve tüm eylemlerimizde sorumluluk alırız.

İnovasyon

"Yenilik Getir" değeri, takım üyelerinin yeni büyüme fikirlerini masaya yatırmalarını teşvik eder.

Rahat Çalışma

Bu, zehirli "çalışma kültürü" ve "koşturmaca kültürü"ne inanmadığımız anlamına gelir

Bunun yerine, bilinçli olarak sakin ve rahat davranıyoruz.

İşin hayatın bir parçası olduğunu, ancak hayatın tamamı olmadığını biliyoruz. Bu tartışmaya açık değildir — takım üyelerinin hafta sonları tamamen işten kopmalarının suçluluk duymamaları gerektiğini bilmeleri, kültürümüzü şekillendirir.

İşin hayatın bir parçası olduğunu, ancak hayatın tamamı olmadığını biliyoruz.

Bu tartışmaya açık bir konu değildir — takım üyelerinin hafta sonları tamamen işten kopmalarının suçluluk hissetmemeleri gerektiğini bilmeleri, kültürümüzü şekillendirir.

Takımınızın Temel Değer Beyanını Tanımlayın ve Buna Göre Yaşayın

Temel değerleri belirlerken, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta vardır.

Her şeyden önce, bir iş olarak sizin için önemli olan nedir? Neyi temsil ediyorsunuz? Ve en önemlisi, çalışanlarınızın kişisel temel değerleri nelerdir?

Tüm değerlerin evrensel veya eşit olmadığını unutmak da önemlidir. Bazıları birbiriyle çelişebilir; kendi temel değerleriniz ve vizyon beyanınızla uyumlu olanları seçmeniz gerekir. Bu temel değerler listesini, işiniz, çalışanlarınız ve müşterilerinizle uyumlu, güçlü ve özgün kılavuz ilkeler oluşturmanıza yardımcı olması için kullanın.

Şirketinizin değerlerini belirledikten sonra, çalışanlarınızın motivasyonunu yüksek tutmak ve hedeflerinizle uyumlu olmalarını sağlamak için bu değerleri takımınızla düzenli olarak paylaşın. Şirket kültürünüzün temelini oluşturmak, değerlerinizi paylaşan ve başarıya ulaşmak isteyen benzer düşünen kişileri çekmenize ve elde tutmanıza yardımcı olacak ve işinizin yıllar boyunca gelişmesini sağlayacaktır.