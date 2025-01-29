proje ve Görev Yönetimi için En İyi 10 Scoro Alternatifi [Uzmanlar Tarafından Seçildi]

Yeni bir projeye başlamak heyecan verici olduğu kadar korkutucu da olabilir. Başarılı olacak mı, yoksa başka bir ibret hikayesi mi olacak? 👀

Gerçek şu ki, kararlarınız projenizin geleceğini belirlemede çok önemli bir rol oynar ve kaliteli bir proje yönetimi yazılımı seçmek doğru yönde atılmış bir adımdır. Bu tür yazılımların kullanımı ile proje performansı arasında pozitif bir korelasyon vardır. Aslında, tüm yüksek performanslı projelerin %77'si bu özel araçlarla yönetilmiştir!

Scoro gibi kapsamlı bir platform, etkili proje ve görev yönetimini kolaylaştırır, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar ve nihayetinde daha iyi iş sonuçlarına katkıda bulunur. Ancak, benzer işlevler sunan birçok başka proje yönetimi aracı da bulunmaktadır.

Scoro'yu denediniz ama pek beğenmediniz mi? Henüz eski elektronik tablolara ve e-postalara geri dönmeyin. Anahtar özellikleri, sınırlamaları ve fiyatlandırmaları hakkında derinlemesine analizler içeren 10 yetenekli Scoro alternatifi listemize göz atın ve proje hedeflerinize uygun olanı seçin! ✌️

Scoro nedir?

Scoro, çeşitli işlevleri tek bir platformda entegre ederek size şunları sağlar:

Müşteri tekliflerinden faturalandırmaya kadar tüm projeyle ilgili bilgileri tek bir yerde barındıran Scoro, satış, teslimat ve finans takımları arasında daha iyi bir işbirliği sağlar.

Ek olarak, Scoro'nun özelleştirilebilir gösterge panelleri, bu proje yönetimi yazılımı çözümünde proje durumları, son teslim tarihleri ve diğer anahtar metriklerin gerçek zamanlı bir özetini sunar. Gantt grafiği özelliği, proje zaman çizelgelerini görselleştirmenize olanak tanır ve son teslim tarihlerine göre görevleri önceliklendirmenize yardımcı olur.

Finans konusunda Scoro, finansal metrikleri depolar, analiz eder ve tahminlerde bulunur. Bu, işletmelerin kaynak tahsisini optimize etmelerine ve nakit akışını proaktif olarak yönetmelerine olanak tanır. 💸

Scoro'nun CRM işlevleri, her bir müşteri için etkileşimleri, satış süreçlerini ve geçmişi izlemenizi sağlayarak müşteri ilişkilerinize 360 derecelik bir görünüm sunar. Bu platform, gelişmiş özelliklere sahiptir ve bu da biraz yüksek fiyatına yansımaktadır. Tüm bu özelliklere gerçekten ihtiyacınız yoksa, Scoro alternatiflerini keşfetmeye değer olabilir.

Scoro alternatifi seçmeden önce nelere dikkat etmelisiniz?

İş ihtiyaçlarınızı tam olarak değerlendirdikten sonra, size uygun bir Scoro alternatifi seçmenize yardımcı olacak bu yönergeleri kullanın:

Temel yetenekler: Platformun, : Platformun, proje yönetimi , CRM işlevleri veya başka bir şey olsun, ihtiyacınız olan temel özellikleri sunduğundan emin olun Özelleştirme: İş süreçlerinize göre uyarlanabilen bir sistem arayın Takım işbirliği: Platform, ideal olarak gerçek zamanlı olarak takım üyeleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmalıdır Anlamlı metrikler: İyi bir sistem, zengin gösterge panelleri veya raporlar aracılığıyla eyleme geçirilebilir içgörüler sunmalıdır Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe, ister ek özellikler ister daha fazla veri ve kullanıcıyı yönetme kapasitesi açısından olsun, uyum sağlayabilecek bir platform seçin Üçüncü taraf uyumluluğu: Platformun, pazarlama veya iletişim araçları gibi işinizde halihazırda kullandığınız diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadığını kontrol edin Müşteri hizmetleri: Yardım merkezi, sohbet desteği veya doğrudan müşteri hizmetleri hatları aracılığıyla yeterli destek sağlandığından emin olun Yorumlar: Müşteri memnuniyeti ve yaygın sorunlar (varsa) hakkında fikir edinmek için ürünün kullanıcı yorumlarını ve puanlarını inceleyin

Projeleri Daha Etkili Yönet: Keşfedilebilecek En İyi 10 Scoro Alternatifi

Scoro, geniş bir dizi özellik sunsa ve birçok iş operasyonunu kolaylaştırsa da, her kuruluş için mutlak bir çözüm değildir. Daha özel işlevler, bütçe dostu seçenekler veya belki de farklı bir kullanıcı deneyimi arıyorsanız, aşağıdaki 10 en iyi Scoro alternatifi listesi herkes için bir şeyler sunuyor!

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü görün

ClickUp, kapsamlı Proje Yönetimi Çözümü sayesinde bulabileceğiniz en çok yönlü Scoro alternatiflerinden biridir. Hatta, bu yazılım G2'nin 2023 yılı için 1 numaralı proje yönetimi ürünüdür! 🌞

Bu güçlü proje yönetimi aracıyla, iş akışlarını düzenlemek, son teslim tarihlerini izlemek veya kaynakları tahsis etmek gibi proje portföyünüzün her yönünü mikro düzeyde yönetebilirsiniz.

Listeler, Gantt grafikleri, Takvimler veya Panolar gibi 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm kullanarak iş akışınızı görselleştirin ve planlayın. ClickUp Gösterge Panelleri, takımın ilerlemesi, görev durumları ve zaman takibi gibi önemli proje göstergelerini bir araya getirir.

ClickUp'ta görevler ve projeler için harcanan zamanı doğru bir şekilde kaydedin

Her verimli takımın kalbinde mükemmel görev yönetimi vardır ve ClickUp Görevler özelliği bunu çocuk oyuncağı haline getirir. Karmaşık teslimatları alt görevlere ayırmaktan aciliyetlerine göre önceliklendirmeye kadar, ClickUp hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

ClickUp Otomasyonları ve Yinelenen Görevleri kullanarak her hafta saatler kazanın ve yoğun işlerden kurtulun. Daha fazla nefes almaya mı ihtiyacınız var? ClickUp Görev Yönetimi Şablonu, günlük görevleri haritalamak ve izlemek için verimli bir çerçeve sağlayarak, işlevler arası takımların sıkı teslim tarihlerine uymasına yardımcı olur.

AI destekli ClickUp Belgeleri'nde tüm proje belgeleri için tek bir alanınız olur. Proje özetleri ve teslimat programları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve önemli belgeleri iş akışlarına bağlayarak görevlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayın.

ClickUp AI, yazınızı iyileştirerek, belgeleri özetleyerek ve toplantı notları ve e-postalar gibi standart öğeler oluşturarak belge yönetiminde devrim yaratıyor. Bu, mükemmel bir iş asistanı değil mi? 🤖

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp'ın en büyük avantajlarından biri, kapsamlı entegrasyonlarıdır. Platform, 1.000'den fazla araca ücretsiz olarak bağlanabilir, bu da onu belirli yazılım ekosistemlerindeki işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kurulum, yeni başlayanlar için zor olabilir (ancak ClickUp takımı tarafından hazırlanan ayrıntılı eğitimler bunu kolaylaştırır)

Mobil uygulamalar daha fazla özellik kullanabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. Asana

Asana, işlevselliği ve esnekliği bir araya getirerek, çapraz fonksiyonlu takımlar dahil her takım boyutu için mükemmeldir. Projeleri kolayca sindirilebilir parçalara ayırarak, kimin neyi ne zaman yapacağını görmek çok daha basit hale gelir.

Asana'yı gerçekten farklı kılan, projenizi bir bakışta anlamanıza yardımcı olan görsel özellikleridir. Zaman çizelgelerini kullanarak projenin ilerleyişini ve Gantt grafiklerini kullanarak görevler arasındaki programları ve bağımlılıkları daha ayrıntılı bir şekilde görüntüleyin.

Ayrıca, Asana bir dizi yazılım entegrasyonuna sahiptir. Zaten Slack, Google Drive veya Microsoft Teams kullanıyor musunuz? Bu platformları sorunsuz bir iş akışı için sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Proje izleme için görsel zaman çizelgeleri

Görev ilişkilerini yönetmek için bağımlılık özelliği

Karmaşık iş akışlarını bölmek için alt görevler

Özelleştirilebilir şablonlar

100'den fazla entegrasyon

Asana sınırlamaları

Belge yönetimi iyileştirilebilir

Yeni kullanıcılar bir öğrenme eğrisi yaşar

Asana fiyatlandırması*

Temel : Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

3. Rodeo Drive

Rodeo Drive, bir proje yönetim platformunda bekleyebileceğiniz birçok standart özelliğe sahiptir. Görevlere harcanan zamanı takip etmenize yardımcı olur ve projenizin bütçe açısından nasıl gittiğini gösterir. Ayrıca, kullanışlı sürükle ve bırak özelliği ile siz ve takımınızın görev durumlarını kolayca yönetmenizi sağlar.

Rodeo Drive'ı özel kılan, her proje ve müşteri için özel faturalandırma desteği sunmasıdır. Aşamalı faturalandırma ayarlayabilir ve nakit akışlarını özetleyebilirsiniz. Ayrıca, bu araç farklı müşteriler için özel fiyatları ve ödeme koşullarını takip etmenizi sağlar!

Rodeo Drive'ın en iyi özellikleri

Bütçelenen faaliyetler ve gerçek giderlerin gerçek zamanlı karşılaştırması

Zaman çizelgesi görünümünde sürükle ve bırak görev planlama

Özelleştirilebilir faturalar ve aşamalı faturalandırma

Entegre müşteri ve tedarikçi iletişim yönetimi

Gelişmiş raporlama özellikleri iş yükü yönetimi

Rodeo Drive sınırlamaları

Kapasite planlama özelliğini kullanmak zor olabilir

Nispeten yeni bir ürün olduğu için bazı hatalar hala mevcuttur

Rodeo Drive fiyatlandırması

Ücretsiz

Achiever: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Rodeo Drive puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (10'dan az yorum)

Capterra: 4,7/5 (10'dan az yorum)

4. Monday. com

Daha müşteri odaklı bir şeye mi ihtiyacınız var? Monday. com, projelere kontrollü misafir erişimi ile müşteri işbirliğini kolaylaştırır. Ayrıca müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve içerik pazarlama yeteneklerine de sahiptir. Bu sağlıklı özellik kombinasyonu sayesinde, listemizdeki en eksiksiz Scoro alternatifleri arasında yer almaktadır!

Potansiyel müşteri ve iletişim yönetimi ile anlaşma izleme özellikleriyle iş akışlarınızı yönetin ve satış ve CRM iş akışları için özel şablonlar kullanın.

Platform, proje durumunun görsel olarak gösterilmesi için bir Kanban panosu ve entegre faturalandırma ve fatura araçları sunar.

Proje ilerlemesini kolayca anlamanıza yardımcı olacak net görsel zaman çizelgeleri ve Gantt grafikleri, projeleri zamanında tamamlamak için dönüm noktası izleme ve bütçenizi aşmamak için gider izleme sunar.

Monday. com en iyi özellikler

Kontrollü misafir ve müşteri erişimi

Yerleşik CRM özellikleri

Kullanıcı dostu görsel proje yönetimi

Entegre fatura ve faturalandırma araçları

Çeşitli sektörler için özelleştirilebilir şablonlar

Monday.com sınırlamaları

Arayüz pek sezgisel değil

Diğer proje yönetimi yazılımlarına kıyasla sınırlı arama yetenekleri

Monday. com fiyatlandırması*

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

5. Wrike

Wrike, iş süreçlerini kolaylaştırmak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanır. Yapay zeka destekli Work Intelligence paketi ile proje risklerini tahmin edip yönetebilir, görev oluşturmayı otomatikleştirebilir ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirebilirsiniz.

Ek olarak, platform, proje zaman çizelgelerini planlamak ve ayarlamak için yararlı olan dinamik, etkileşimli Gantt grafikleri sağlar. Hatta takım üyeleriyle sohbet edebilir ve Gantt grafiği görünümünde doğrudan belge paylaşabilirsiniz.

Wrike, verimlilik uygulamalarıyla 400'den fazla entegrasyon içeren etkileyici bir dizi özelliğe sahiptir. Premium Pinnacle planını kullananlar için bütçe izleme, faturalandırma ve fatura kesme gibi özel özellikler de mevcuttur. 🧾

Wrike'ın en iyi özellikleri

AI ve makine öğrenimi ile İş Zekası paketi

Proje planlaması için etkileşimli Gantt grafikleri

Bütçe izleme, faturalandırma ve fatura oluşturma fonksiyonları

400'den fazla entegrasyon

Wrike sınırlamaları

Sohbet özelliği yoktur

Sınırlı raporlama yetenekleri

Wrike fiyatlandırması*

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80

Kurumsal : Satış ekibiyle iletişime geçin

Pinnacle: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)

6. Infinity

Çok yönlü ve zengin özelliklere sahip bir araç olan Infinity, işlerinizi istediğiniz gibi düzenlemenizi sağlar. Görevlerinizi ve projelerinizi görüntülemek için sütunlar, tablolar ve takvimler gibi çeşitli görünümler arasından seçim yapın.

Hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için Infinity, çeşitli iş senaryolarına göre uyarlanmış 50'den fazla özelleştirilebilir şablon sunar.

Infinity, yapay zekayı erken benimseyenlerden biridir. Infinity AI ile yaratıcı fikirler üretmenize, karar verme sürecini geliştirmenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olacak yapay zeka destekli öneriler alırsınız.

Takımınız iç veya dış bilgileri toplamakta zorlanıyorsa, Infinity'nin özel formlarıyla veri toplamaya başlayın. Bu formlar, geri bildirim toplamanıza ve destekleyici belgeleri eklemenize de olanak tanır. 📝

Infinity'nin en iyi özellikleri

Sıralama, filtreleme ve gruplama ile son derece özelleştirilebilir iş akışları

Yaratıcı iş akışları için yapay zeka destekli öneriler

Geri bildirim ve veri toplama için özel formlar

50'den fazla özelleştirilebilir şablon

Süreç otomasyonu

Sonsuz sınırlar

Kullanımı karmaşık olabilir

Otomasyon yetenekleri sınırlıdır

Sonsuz fiyatlandırma*

Temel : Kullanıcı başına aylık 3,75 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 6 $

Sınırsız : 74 $/ay

Enterprise: Özel teklifler için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Sonsuz derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

7. Jira

Başlangıçta yazılım geliştirme için tasarlanan Jira, Agile geliştirme ve hata izleme alanlarında mükemmeldir. Farklı proje ihtiyaçları için Scrum ve Kanban panoları, genel planlama için yol haritaları ve 15'ten fazla rapor türü içeren sağlam bir raporlama sistemi gibi özellikler içerir.

Bu, gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak takımların önceliklerini ayarlamasına ve önemli olan şeylere odaklanmasına yardımcı olur.

Temel özelliklerine ek olarak, Jira, özelleştirilmiş erişim için kullanıcılara geliştirici, raporlayıcı ve görüntüleyici gibi farklı roller atamanıza olanak tanır. Ayrıca, çeşitli kategorilerde 3.000'den fazla yazılım entegrasyonuna sahiptir, bu da onu çok yönlü ve farklı çalışma ortamlarına uyarlanabilir hale getirir.

Jira, Atlassian ekosisteminin bir parçasıdır ve iş takımları için iş yönetimi yazılımına tam erişim sağlar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Scrum ve Kanban panolarıyla çevik geliştirme

Güçlü sorun izleme

Büyük resme odaklanan planlama için kapsamlı yol haritaları

3.000'den fazla entegrasyon

Akıllı erişim kontrolleri

Jira İş Yönetimine tam erişim desteği

Jira sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü bazı kullanıcılar için dostça görünmüyor

Projeleri yönetmek için raporlama özellikleri iyileştirilebilir

Jira fiyatlandırması

10 kullanıcıya kadar ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,15 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Kurumsal: Yıllık 141.000 $'dan başlar

Veri Merkezi: 42.000 $/lisans

Jira puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.500+ yorum)

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8. Verimli

Adından da anlaşılacağı gibi, Productive bir verimlilik uygulamasından çok daha fazlasıdır. Projeleri ve müşteri ilişkilerini, finansları ve takım işbirliğini yönetmek için yardıma ihtiyaç duyan ajanslara yönelik tek noktadan hizmet sunan bir uygulamadır.

Productive, zaman takibi, görev yönetimi, bütçe yönetimi, fatura gönderme ve hatta satış ekibinizin performansını takip etme gibi iyi düşünülmüş işlevleriyle çok yönlü bir Scoro alternatifi. Productive ayrıca, ajansınızın performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlayan sağlam analizler de sunar. 📊

Belge işbirliği ve müşteri iletişim araçları gibi özelliklere sahip Productive, daha iyi bir ekip çalışması sağlar ve müşterileriniz dahil herkesin bilgilendirilmesini sağlar.

Verimli en iyi özellikler

Gelişmiş bütçe izleme ve faturalandırma özellikleri

Kapsamlı satış hunisi içgörüleri

Zaman takibi, kaynak tahsisi ve görev yönetimi çözümleri

Gerçek zamanlı düzenleme ile belge işbirliği

Finansal raporlama ve metrikler

Verimlilik sınırlamaları

Daha fazla özelleştirme seçeneği kullanılabilir

Uygun e-posta entegrasyonu yok

Verimli fiyatlandırma*

Temel : Kullanıcı başına aylık 9 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 24 $

Ultimate ve Enterprise: Productive ile iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Verimli derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

9. Trello

Trello, görevler için kartlar oluşturabileceğiniz Kanban tarzı bir pano kullanır ve bu kartlar görev atamaları, son teslim tarihleri ve ek dosyalar gibi birçok bilgiyi içerebilir.

Trello'nun öne çıkan özelliklerinden biri, projelerde manuel işi en aza indirmeye yardımcı olan bir otomasyon sistemi olan "Butler"dır. Butler, bir düğmeye tıklayarak kartları taşıyabilir, takım üyelerini etiketleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilir.

Trello ayrıca, panonuzun yeteneklerini geliştirmek için ekleyebileceğiniz çeşitli "Power-Ups" veya eklentiler sunar. Bunlar, Slack ve Jira gibi diğer yazılımlarla entegrasyonlardan gelişmiş kontrol listeleri ve klavye kısayolları gibi özelliklere kadar uzanır.

Platform, aracı çeşitli kullanım durumlarına uyarlamanıza yardımcı olacak kaynak merkezlerine sahiptir, bu da kaliteli bir kullanıcı deneyimine katkıda bulunur. Ancak, bu araç özel bir proje yönetimi aracından çok bir verimlilik uygulamasıdır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Görev yönetimi için Kanban tarzı pano

Butler ile otomasyon yetenekleri

Özelleştirilebilir şablonlar

180'den fazla yazılım entegrasyonu

Zengin kaynak merkezi

Trello sınırlamaları

Arayüzü anlamak zor olabilir

Bazı kullanıcılar, karmaşık projeler için uygun olmadığını düşünüyor

Trello fiyatlandırması*

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.500+ yorum)

10. ProofHub

ProofHub, standart proje yönetimi özelliklerine sahiptir, ancak özellikle işbirliği konusunda güçlüdür ve tartışma panoları ve grup sohbetleri gibi araçlar sunar. Hatta platformda duyurular yapabilir, kişileri etiketleyebilir ve etkinlikler planlayabilirsiniz! 📅

Yazılım, raporlama ve idari kontroller konusunda da mükemmeldir. Durum, son teslim tarihi ve her bir takım üyesinin performansını gösteren ayrıntılı proje raporları alırsınız.

Farklı takım üyeleri için erişim düzeyini özelleştirmek veya ProofHub hesabı olmayan kişileri misafir olarak davet etmek isteyebilirsiniz. Bu şekilde, herkes bağlamsal iletişim ve işbirliği için doğru bilgilere sahip olur.

İlginç bir şekilde, ProofHub sınırsız kullanıcı için oldukça nadir görülen sabit fiyatlandırma sunuyor.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı işbirliği özellikleri

Kullanışlı proje raporları

Çeşitli proje görünümleri

Özelleştirilebilir yönetim kontrolleri

Hızlı erişim seçenekleri

ProofHub sınırlamaları

Bildirimler üzerinde nispeten zayıf kontrol

Sınırlı entegrasyonlar

ProofHub fiyatlandırması*

Temel : 45 $/ay

Ultimate Control: 89 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ProofHub puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

ClickUp ile Proje Yönetimini Deneyin: Diğerlerinden Bir Tık Önde

Peki, mükemmel Scoro alternatifi buldunuz mu? Aynı ürünleri bulmak kolay olmasa da, listemizdeki birçok seçenek cömert özellikleriyle etkileyicidir.

Scoro'yu beğenmediyseniz, ClickUp her boyuttaki takım için özelliklerle dolu, çok yönlü ve kullanıcı dostu bir platform olarak öne çıkıyor. Ve en iyisi, ücretsiz planı oldukça zengin, böylece ek dosya olmadan tüm harika özelliklerini keşfedebilirsiniz!

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