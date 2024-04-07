Trello ve Todoist: Hangi Görev Yönetimi Aracı Daha İyi?

Verimli görev yönetimi alanında iki lider şampiyonumuz var: Todoist ve Trello. Her iki araç da basit liste tabanlı görevlerin ötesine geçerek öncelikleri belirlemenize ve daha sofistike bir kurulumda odaklanmanızı sağlaması nedeniyle oldukça popülerdir.

Her iki ürün de günlük organizasyon ve planlamanızı iyileştirme hedefini paylaşırken, birbirinden ayıran kendine özgü özelliklere sahiptir.

Peki, bu Trello ve Todoist karşılaştırmasında hangi platform galip gelecek? En önemli özelliklerini keşfederken ve artılarını ve eksilerini değerlendirirken bize katılın.

Trello nedir?

Görevlerinizin hayat bulduğu dinamik bir pano parmaklarınızın ucunda olduğunu hayal edin. İşte Trello tam size göre! İş akışlarınızı düzenleme ve izleme şeklinizi yeniden tasarlayan görsel bir görev ve proje yönetimi aracıdır.

Trello, rakiplerinin çoğu gibi, takım işbirliğini ve ilerleme izlemeyi teşvik etmek için sezgisel özelliklerle doludur. Ancak onu öne çıkaran, projenizin niteliği ne olursa olsun görevlerin üstesinden gelmek için size ekstra güç veren sayısız özelleştirme ve otomasyon seçenekleridir.

Temel işlevlere gelince, Trello'da oluşturduğunuz görevler, Kartlar olarak bilinen dijital yapışkan notlar olarak gösterilir. Ve hızlı bir sürükle ve bırak işlemiyle, sanal bir pano üzerinde öğeleri yeniden düzenler gibi, bunları zahmetsizce yeniden düzenleme gücüne sahip olursunuz. 🧙🏼‍♂️

Bu proje yönetimi uygulaması, çok çeşitli düzen aralığı ile benzersiz proje gereksinimlerini karşılar. Klasik pano görünümünü seçin veya son teslim tarihlerini izlemek için takvim, planlama için zaman çizelgesi, veriler için yapılandırılmış tablo ve hatta konum tabanlı görevler için harita kullanın!

Trello, çeşitli proje yönetimi ve yaratıcı görevler için 100'den fazla şablon ile birlikte gelir ve korkunç boş sayfa senaryolarından kaçınmanıza yardımcı olur.

Trello özellikleri

Trello, kullanışlı özelliklerle dolu bir hazineye sahip olsa da, onu gerçekten öne çıkaran en önemli üç özelliğe bir göz atalım! 💎

1. Panolar, kartlar ve listeler

Trello'nun arayüzü panolar, listeler ve kartlar etrafında döner. Tüm deneyiminizi basitleştirerek, hangi görevlerin sizi beklediğini ve bunları kimin yapacağını net bir şekilde görmenizi sağlar.

Trello panolarını her projenin dayanağı olarak düşünün. Her pano, proje görevlerini düzgün bir şekilde istifleyerek planlanan ve ilerleyen işlerin merkezi bir hub'ını oluşturur. Görevleri ekleme, kaldırma ve düzenleme özelliği sayesinde, yapılacak işleri kolayca takip edebilirsiniz. 🧐

Panolar, listeler paletleri gibidir ve her biri görev yolculuğunun benzersiz bir aşamasını yakalar — Yapılacaklar ve Yapılıyor'dan Tamamlandı'ya kadar. Trello listeleri, projenizin gelişimine hızlı bir bakış sunarak öncelikleri kolaylıkla ayarlamanıza ve iş akışlarını kolaylıkla iyileştirmenize olanak tanır.

Kartlar , atanan kişiler, son teslim tarihleri ve açıklamalar gibi özelleştirilebilir bilgileri içeren ayrıntılı görev birimlerini temsil eder. Bunları, görevler için bağlamsal talimatlar eklemek veya bir dizi alt görev için kontrol listeleri eklemek için kullanabilirsiniz.

2. Otomasyonlar

Birçok proje yönetimi aracı otomasyonu premium planlara saklarken, Trello bunu ücretsiz planda bile sunar. Hazır görev otomasyonunun yanı sıra kendi otomasyon kurallarınızı oluşturma özgürlüğüne de sahip olursunuz.

Trello'nun yerleşik kodsuz otomasyon asistanı Butler ile, tekrarlayan görevlerin gözden kaçmamasını sağlayan kurallar, düğmeler ve komutlar oluşturmak için kullanışlı bir arayüz elde edersiniz.

Manuel otomasyonla uğraşıyorsanız, kuralları doğal dilde ayarlayın, Trello istediğiniz eylemi sizin için gerçekleştirir. Butler ayrıca tekrarlanan süreçleri tespit edebilir ve tek bir tıklama ile uygulanabilecek otomasyon çözümleri önerebilir. ⚡

Trello'nun çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegrasyon seçenekleri sayesinde, aşağıdaki gibi eylemleri otomatikleştirebilirsiniz:

Slack kanallarında mesaj gönderme

Jira biletleri oluşturma

Mevcut biletlere yorum ekleme

3. Çeşitli proje görünümleri

Aşırı iş yükü altında çalışan bir görev yöneticisi ya da sadece yoğun bir günün üstesinden gelmeye çalışan biri olun, Trello'nun yedi farklı görünümü, proje iş akışlarına ve bekleyen görevlere yeni bir bakış açısı sağlar.

Örneğin, temel Pano görünümü'ne bakalım. Bu, büyük ölçekli projeleri basit teslim edilebilir görevlere ayıran, görsel odaklı bir Kanban tarzı panodur.

Zaman Çizelgesi ve Takvim görünümlerini kullanarak üç aylık özetlerden günlük yapılacak işlere kadar her şeyi görselleştirin. Son teslim tarihlerini kolayca kontrol edin ve takımın uygunluğuna göre görevleri planlayın. 📅

Anahtar metrikleri analiz edin ve Gösterge Paneli görünümünde darboğazları belirleyin veya Tablo görünümünü açarak görev sıralama ve filtrelemeyi kolaylaştırın. Harita görünümü konum tabanlı görev planlaması için idealdir ve emlak profesyonelleri ve etkinlik yöneticileri için vazgeçilmez bir görünümdür.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Todoist nedir?

Todoist, verimliliği artırmaya odaklanan tanınmış bir görev yönetimi uygulamasıdır. Günlük organizasyonunuzun temelini oluşturan, iyi yapılandırılmış yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanır.

Todoist'i kişisel görev yönetimi aracı veya takım yazılımı olarak keşfediyor olsanız da, hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Günlük planlama özellikleri arasında görev ve alt görevler oluşturma, son teslim tarihleri ayarlama ve öncelikler belirleme yer alır; bunların tümü, görev yönetiminizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır. 🌞

Todoist ile görevleri farklı kategorilere ayırabilir ve özel hatırlatıcılar alabilirsiniz. Yerleşik rutinler için yinelenen görevler ayarlayın ve gününüzü hızlı bir şekilde geçirin. Bu araç kapsamlı proje yönetimi özelliklerine sahip olmasa da, işbirliği çabaları için yapılacaklar listelerini arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz!

Todoist'i takvim yazılımınıza veya e-postanıza entegre ederek görev planlamanızı geliştirin. Ve evet, platform toplantı gündemleri veya sınıf planları gibi yaygın kullanım durumları için özel olarak hazırlanmış şablonlar sunuyor!

Todoist özellikleri

Todoist'i rakiplerinden ayıran nedir? Öne çıkan özelliklerini inceleyelim! 🕵️

1. Verimlilik izleme

Son zamanlarda ne kadar verimli olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? Todoist cevabı biliyor! Verimlilik hedeflerinizi belirleyin ve uygulamanın performans eğiliminizi günlük veya haftalık olarak izlemesine izin verin.

Todoist Hedefler özelliği ile işler eğlenceli ve oyun gibi olur. Hedefler belirleyin, bunları gerçekleştirdikçe Karma puanları kazanın ve Karma seviyenizin zamanla yükseldiğini izleyin. Özellikle zorlu projelerde motivasyonunuzu yüksek tutmak için zihinsel sağlığınıza katkı sağlar!

Etkinlik geçmişinizi görüntüleyerek verimlilik yolunda bir gezintiye çıkın. Verileri proje veya kişiye göre filtreleyerek kendi verimliliğinizi veya takımınızın performansını kontrol edin.

Todoist, tamamlanan görevleri görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda başarıları da gösterir, ilerlemeyi izlemenize ve çılgın yoğun günlerde moralinizi yüksek tutmanıza yardımcı olur! 🏆

2. Şablonlar

Sıfırdan yapılacaklar listeleri oluşturmak oldukça zaman alıcı olabilir. Neyse ki Todoist bu zorluğu anlıyor ve mükemmel bir çözüm sunuyor: önceden yüklenmiş özelleştirilebilir görevler içeren görev yönetimi şablonları.

Yönetim, pazarlama ve yazılım geliştirme gibi kategorileri kapsayan 50'den fazla şablon ile Todoist, tüm departmanlarınızın ihtiyaçlarını karşılar. Düzgün bir şekilde düzenlenmiş bölümler arasında gezin veya arama çubuğunu kullanarak anahtar kelimelerle mükemmel şablonu bulun.

Kişisel görev izleme mi arıyorsunuz? Finans yönetimi, evinizi düzenleme veya sağlıklı alışkanlıklara bağlı kalmak için kendinize meydan okuma gibi şablonlarla günlük hedeflerinizi düzenleyin. 2023 Hedefleri bölümündeki yaşam tarzı şablonlarını seviyoruz, çünkü belirsiz kararları eyleme geçirilebilir planlara dönüştürüyorlar! ✨

3. Kanban panoları

Todoist, öncelikle bir görev yönetimi yazılımı olmasına rağmen, çevik proje yönetimi için çok yönlü Kanban panoları sunar. Bu özelliği, Pano olarak görüntüle seçeneğini seçerek açın ve sıradan yapılacaklar listenizin proje akışının genel bir görünümüne dönüşmesini izleyin. 🏞️

Trello panolarına çok benzer şekilde, Todoist Kanban panoları görevleri durumlarına göre kartlar halinde gruplandırır. Durum sütunlarını iş akışınıza göre özelleştirebilir ve sürükle ve bırak işlemiyle güncelleyebilirsiniz. İşbirliği gerektiğinde, atanan kişi açılır menüsü ile ekip arkadaşlarınızla verimli bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Aylık 4 $

Başlangıç Çalışma Alanı : Ücretsiz

İş Çalışma Alanı: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello ve Todoist: Özellik Karşılaştırması

Trello ve Todoist, bireyleri ve takımları desteklemek için oluşturulmuş yetenekli dijital verimlilik araçlarıdır. Kanban panoları ve şablonlar gibi ortak özelliklere sahiptirler, ancak temel odak noktaları farklı olabilir. Trello daha çok görsel proje yönetimine yöneliktir, Todoist ise üst düzey bir görev yöneticisi olarak hizmet verir.

Hangi aracın daha avantajlı olduğunu belirlemek için en önemli verimlilik özelliklerine daha yakından bakalım. 🏅

1. İşbirliği özellikleri

Her iki araç da iyi bir işbirliği özellikleri seti sunsa da, doğru seçeneği belirlemek için ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalısınız.

Örneğin Trello, görsel işbirliğinde mükemmeldir ve bu da onu büyük takım projeleri için mükemmel bir seçim haline getirir. Çoklu görünümleri (sadece ücretli kullanıcılar için mevcuttur) görevleri, durumlarını ve atanan takım üyelerini izlemenizi sağlar. Yorumlar, tartışmalar ve paylaşılan dosyalar aracılığıyla iletişim sağlar. Tüm kurulum son derece iş odaklıdır. 🧑‍💼

Todoist'in işbirliği özellikleri, sade bir biçimde sunulur. Trello kadar çok görünüm seçeneği olmasa da, Paylaşılan Projeler ve takım üyesi etiketlerine dayalı erişilebilirlik gibi özelliklerin keyfini çıkarabilir ve bilgi akışını kolayca kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, yorum ekleme veya öncelik etiketleri gibi düzenli işbirliği seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.

Trello, büyük takımlar için hayati bir araç olabilir, ancak daha küçük işletmeler veya serbest çalışanlar Todoist'i tercih edebilir, özellikle de daha uygun fiyatlı olması nedeniyle.

2. Görev izleme

Trello, panoları, listeleri ve kartlarıyla son derece görsel bir görev izleme deneyimi sunar. Görevleri listeler arasında kolayca karıştırabilir, renk kodlu etiketler kullanabilir ve kullanışlı bildirimlerle son teslim tarihleri belirleyebilirsiniz. Trello kartları kontrol listelerini destekler ve platformun kodsuz otomasyon özelliği, görevleri verimli bir şekilde otomatikleştirmenizi sağlar.

Todoist ise bağlamsal görev izleme özelliği ile öne çıkıyor ve kullanıcıların görev adları, etiketler ve açıklamalar gibi ayrıntıları eklemelerine olanak tanıyor. Doğal dil girişi, son teslim tarihlerini ve öncelikleri ayarlamayı basitleştiriyor. Ayrıca, sıklığı ayarlanabilir yinelenen görevleri otomatikleştirerek manuel yönetim yükünü azaltıyor.

Karşılaştırma beraberlik gibi görünüyor, ancak Trello, Todoist'in aksine hatırlatıcı özelliğini ücretli bir duvarın arkasına kilitlemediği için burada galip gelebilir. 👑

3. Entegrasyonlar

Trello, 200'den fazla entegrasyon veya Power-Ups ile Pomodoro zamanlayıcılarından Slack, Jira, Miro, Google Drive ve Zapier gibi popüler iş araçlarına kadar uzanan seçeneklerle bir olasılıklar dünyası sunar.

Todoist 60'tan fazla entegrasyon seçeneği sunarken, Google Takvim, Dropbox, PomoDone ve tüm popüler tarayıcılar gibi verimlilik ve iletişim için zengin seçenekler sunar. Ayrıca, otomasyon seçenekleri için Zapier ile bağlantı kurabilirsiniz.

Trello, her iki ürün de API tabanlı özel entegrasyonlar sunsa da, desteklenen seçeneklerin sayısına bakıldığında tartışmasız şampiyon olarak ortaya çıkıyor.

Trello ve Todoist, Reddit'te Karşı Karşıya

Reddit'teki görev yönetimi uzmanları, Todoist ve Trello karşılaştırmasında söz sahibi olmalı! Genel kanı, minimalist bir yaklaşımı değer veren kullanıcıların genellikle Todoist'i tercih ettiği, ancak entegrasyonlar arayanların Trello'yu daha çekici bulduğu yönündedir.

Bir kullanıcı, arayüzü nedeniyle Todoist'i tercih ettiğini şöyle açıkladı:

Todoist'i tercih ettim çünkü mikro etkileşimleri çok daha akıcı ve hızlı kullanıma uygun, görsel tasarımı çok daha temiz ve genel olarak ilgili bilgileri daha iyi görünür kılıyor.

İşte bir Trello destekçisinin görüşleri:

Trello çok daha güçlü bir araçtır ve dropbox, mail, zapier ve diğer programlar gibi diğer uygulamalarla iyi entegre edilmiştir.

Ancak bazı kullanıcılar bu uygulamayı çok düzenli bulmuyor:

trello ile ilgili en büyük sorunum, organizasyonunun sınırlı derinliğiydi. Çok sayıda görevim olmaya başladığında, tek seçeneğim ya saçma sapan bir etiket sayısı kullanmak ya da işleri birden fazla projeye ayırmaktı, bu da işleri daha da kötü hale getirdi.

ClickUp ile tanışın: Trello ve Todoist'e en iyi alternatif

ClickUp kullanarak görevleri ve projeleri yönetin ve takımınızla verimli bir şekilde işbirliği yapın

Todoist ve Trello arasında seçim yapmak, bir uzlaşmaya varmakla sonuçlanır. Trello daha fazla entegrasyon ve görünüm sunarken, Todoist basitlik ve ayrıntılı hedef izlemeyi ön plana çıkarır.

Bu ikilemin cevabı ne? ClickUp — aradığınız çok yönlü görev ve proje yönetimi yazılımı! İster büyük ölçekli projelerde çalışıyor, ister daha küçük takımlarla işbirliği yapıyor, ister günlük rutinlerinizi izlemek için basitleştirilmiş bir yapılacaklar listesi arıyor olun, ClickUp bunu mümkün kılar! 💃

Verimli planlama, organizasyon, görev delegasyonu, otomasyon ve titiz görev izleme için etkileyici bir dizi özelliğe sahiptir ve bunların tümü gerçek zamanlı işbirliği ve AI yardımı ile desteklenmektedir!

Ama sadece bizim sözümüze güvenmeyin! ClickUp'ı Todoist ve Trello'nun en iyi alternatifi yapan, kullanıcıların en sevdiği özellikleri inceleyelim.

1. ClickUp Görevleri ile organizasyon uzmanı olun

ClickUp'ta görevleri zamana veya etkinliğe göre yinelenmek üzere ayarlayın

İhtiyaçlarınız kadar benzersiz bir görev yönetimi ile verimlilik yolculuğunuza başlayın — hem işbirliği hem de kişisel görev yönetimi için ideal olan ClickUp Görevleri ile iş akışınızı sorunsuz bir şekilde oluşturun. Aşağıdaki gibi en iyi özellikleri bekleyebilirsiniz:

Karmaşık iş akışlarından basit yapılacaklar listelerine kadar her şeyi izlemek için görevlere özel Kontrol Listeleri oluşturarak hiçbir şeyi kaçırmayın. Teslim edilecek öğelerle boğulmuş durumdasınız mı? Karmaşık projeleri küçük alt görevlere bölün! Toplu İşlem Araç Çubuğu ile birden fazla görevi aynı anda düzenleyin.

Son teslim tarihleri, atanan kişiler ve öncelikler için Özel Alanlar kullanarak hiçbir ayrıntıyı atlamayın. Özel Durumlar ile iş akışınıza göre özelleştirilmiş güncellemeler alın ve her zaman güncel kalın. Peki ya önceliklendirme? Bu da beş aciliyet seviyesi ve özelleştirilebilir ClickUp Etiketleri ile halledildi.

ClickUp Hatırlatıcılar e-posta, masaüstü veya mobil cihazlar üzerinden bildirimlerle işlerinizi takip etmenizi sağlar. Temel hatırlatıcılar ayarlayabilir veya bunları fotoğraflar, sesli notlar veya harita konumlarıyla özelleştirebilirsiniz. Google ve Outlook Takvimler, Zoom, Alexa ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegrasyon sağlayarak bildirimleri platformlar arasında senkronize edin. 🔔

Meşgul liderler ve takım planlayıcıları, kod kullanmadan iş akışlarını özelleştirmek için 35'ten fazla ClickApp'e güveniyor. Görev atamak veya e-posta göndermek isteseler de, ClickUp Otomasyonları devreye girerek yoğun iş yükünü ortadan kaldırıyor. 100'den fazla hazır seçenek arasından seçim yapabilir veya kendi otomasyon kurallarınızı oluşturabilirsiniz.

2. ClickUp ile tablo görünümünde yönetim keyfini yaşayın

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

ClickUp Tablo görünümü ile verimliliğinizi artırın — ayrıntılı yapılacaklar listelerini, bütçeleri, envanterleri ve müşteri verilerini yönetmek için sezgisel elektronik tablolar ve dinamik görsel veritabanları kullanın. 💥

Görev ilerlemesi, öncelikler ve ürün derecelendirmeleri gibi istediğiniz tüm bilgileri kaydetmek için Özel Alanlar oluşturun ve bağlam değiştirmeyi en aza indirin. Görevler, belgeler ve bağımlılıklar arasında bağlantılar kurarak işlerinizi düzenleyin. Görevleri toplu olarak düzenleyin, tablo verilerini dışa aktarın veya dış işbirlikçilerle işbirliği yapmak için herkese açık paylaşılabilir tablo bağlantıları oluşturun.

Çok sayıda filtreleme ve gruplama seçeneği ile takım görevlerini veya kişisel işlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Kolay izleme için sütunları gizleyerek veya sabitleyerek görünümü değiştirin. En üst düzeyde esneklik için, sürükle ve bırak sütunlarını kullanarak ideal görünümü oluşturun.

3. ClickUp Kanban panolarıyla odaklanın

ClickUp Pano görünümünde görevler oluşturun ve yönetin

ClickUp, görevleri görsel olarak yönetmenize yardımcı olacak ücretsiz Kanban panoları dahil 15'ten fazla proje görünümü sunar.

ClickUp Kanban panoları ile temel listeleri görev kartlarına dönüştürebilir ve bunları durum, son teslim tarihi veya istediğiniz herhangi bir kritere göre düzenleyebilirsiniz. Öncelikleri ve durumları ayarlamak için sezgisel sürükle ve bırak arayüzü sayesinde bu panolarda gezinmek çok kolaydır. Sprint, ürün lansmanı veya çok aşamalı teslimat gibi herhangi bir iş akışı için panonuzu özelleştirin.

İşletmeniz için birden fazla pano mı var? Her şey görünümü, tüm Kanban panolarınızı tek bir yerden görebilmenizi sağlar. Ayrıca, panoları atanan kişilere göre filtreleyerek kimin ne üzerinde çalıştığını görebilirsiniz. Projelerinizi bir şahin gibi takip edin! 🦅

ClickUp, panolar arasında sorunsuz takım işbirliğini destekler. Takımınızı davet edin ve ClickUp Beyaz Tahtaları, yorum konuları, bahsetmeler ve Düzeltme özellikleri ile işbirliğine başlayın.

Bonus: Todoist Vs Notion!

ClickUp: Kişisel Görev Yönetimi Sihirbazınız

İyi bir görev yönetimi aracı seçmek, ikinci en iyi seçeneğe razı olmak gibi hissettirmemelidir. ClickUp gibi hepsi bir arada görev yöneticileri, temiz ve sezgisel bir tasarımla sektörün en iyi özelliklerinin kullanımını kolaylaştırarak oyunun kurallarını gerçekten değiştirdi.

1.000'den fazla entegrasyon, yerel bir AI asistanı ve şablon hazinesi ile ClickUp, verimliliği minimum çabayla maksimum sonuçlara dönüştürür.

ClickUp'ın güçlü ücretsiz planına kaydolun ve olanaklarını keşfetmeye başlayın!