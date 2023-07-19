Her Açıdan İşi İzlemek için Gösterge Paneli İyileştirmeleri

İşletmeler, harcamalarını akıllıca optimize ediyor ve hedefleri her zamankinden daha hassas bir şekilde izliyor. Böylece, bilinçli kararlar alabiliyor ve harcanan her kuruşun genel başarılarına katkıda bulunmasını sağlıyorlar.

Bu nedenle ClickUp Gösterge Panelleri çok önemlidir — tüm Çalışma Alanından proje bilgilerini alır ve kullanıcılara ilerleme ve performans hakkında anında, gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Bu, takımların görevleri izlemesine, bilinçli kararlar almasına ve herkesin belirlenen hedeflerden sorumlu olmasını sağlamasına yardımcı olur.

Bir projeyle ilgili güncelleme almak için birden fazla araç arasında geçiş yapmak artık geçmişte kaldı, yerini konsolidasyon aldı. ✨

Başarınız Görselleştirildi

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, takımlar için nihai görev kontrol merkezi görevi görür. Gereksiz karmaşıklık olmadan kapsamlı, üst düzey proje görünürlüğü sağlar ve modern, işlevler arası takımlar için işbirliğini teşvik eder.

Çok talep edilen yeni güncellemelerimizi paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Her iyileştirme, işinizin izlenmesini daha yakından takip etmenize ve gösterge panelinden ayrılmadan harekete geçmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Hadi başlayalım:

1. Detaylı inceleme: Verilerinizi daha derinlemesine inceleyin

İçgörüler ve eylemler arasındaki boşluğu doldurmak için sürekli çalışıyoruz. Drill-down ile kullanıcılar bunu zahmetsizce başarabilir.

ClickUp Gösterge Panellerinde Drill-down özelliğini kullanarak grafik içindeki görevleri değiştirin veya güncelleyin ve sorunsuz düzenlemeler yapın

Pasta Grafik, Pil Grafiği veya Hesaplama Kartlarına tıklayarak, kullanıcılar grafiğe katkıda bulunan görevlere erişebilir ve bunları değiştirebilir.

Bu, kullanıcılara göreve özgü ayrıntıları net bir şekilde gösterir, böylece gösterge panelinden ayrılmadan darboğazları belirleyebilir, kalıpları ve eğilimleri tanıyabilir ve gerçek zamanlı içgörülere dayalı bilinçli kararlar alabilirler.

PS: Çubuk Grafik Kartları da yakın gelecekte detaylandırma özelliğini destekleyecek!

Zaman tabanlı Kartlarınızı manuel olarak güncellemek artık resmen geçmişte kaldı! Rolling Time Period (Dönen Zaman Dönemi), zaman aralığınızı net aralıklarla yapılandırmanıza olanak tanır.

ClickUp Gösterge Panellerinde Rolling Time Period ile gelen istekler veya biletler üzerindeki zaman aralıklarını otomatik olarak güncelleyin ve ayarlayın

Görüntülenen metrikler otomatik olarak gerçek zamanlı olarak güncellenir ve artık her hafta zaman dilimlerini manuel olarak ayarlamanız gerekmez. Aşağıda, Rolling Time Period'u kullanabileceğiniz birkaç yol bulunmaktadır:

Son 7 gün içinde bildirilen hatalar

Geçen ay gönderilen destek biletleri

Son çeyrekte doldurulan tasarım talepleri

Eski raporlara veda edin, otomatik izlemeye merhaba deyin. ⏱️

3. Karışık Grup Filtreleri: Gösterge Paneli görünümlerinizi özelleştirin

Raporlama söz konusu olduğunda kişiselleştirme çok önemlidir. Bu nedenle, "Ve" ve "Veya" operatörlerini birleştirmenize olanak tanıyan ve gereksinimlerinize uygun özelleştirilmiş Gösterge Panelleri oluştururken daha fazla esneklik sağlayan Karışık Grup Filtreleri özelliğini sunduk.

ClickUp Gösterge Panellerindeki yeni Karışık Grup Filtreleri, "ve" ve "veya" operatörleriyle daha fazla kişiselleştirme ve özelleştirme olanağı sunar

Örneğin, son teslim tarihi bugün veya daha önceki bir tarih olan belirli bir konumdaki görevleri ve başlangıç tarihi de bugün veya daha önceki bir tarih olan görevleri görmek istediğinizi varsayalım. Artık bunu, aşağıdaki gibi bir filtre kullanarak gerçekleştirebilirsiniz:

((Son teslim tarihi bugün veya daha önce) VEYA (Başlangıç tarihi bugün veya daha önce) VE Konum…

Bu düzeyde özelleştirme, ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan son derece özel Gösterge Panelleri oluşturmanıza olanak tanır.

4. Yeni Sprint Kartları: Daha iyi ürünleri daha hızlı teslim edin

Gösterge paneli iyileştirmeleri listemizin son sırasında üç yeni Sprint Kartı yer alıyor! Her kart, yazılım takımlarına sprint hedeflerini izlemek ve takımlarının ilerlemesini takip etmek için tam görünürlük sağlar.

Burndown Kartları 🔥

Takımınızın taahhüt edilenlere göre yolunda olup olmadığını görün.

ClickUp Gösterge Panellerindeki özel Burndown Kartları, başlangıçta planladığınız saatlere veya sprint puanlarına göre ilerlemeyi izlemenizi sağlar

Burnup Kartları 🔥

Tamamlanan işlerin miktarını ve projenin toplam kapsamını görselleştirin.

ClickUp Gösterge Panellerindeki Burnup Kartları, sprint veya proje tamamlanmasına doğru nasıl ilerlediğinizi görmenizi sağlar

Velocity Kartları 🏃‍♀️

Son 3 ila 10 sprintte takımınız tarafından tamamlanan ortalama işi ölçün ve tahminlerin doğruluğunu artırın.

Gösterge panellerindeki ClickUp Sprint Hız Kartları, projeleri tahmin etme konusunda daha iyi ve daha doğru içgörüler sağlar

Bu yeni Kartlar, sprintleri size en uygun şekilde izlemenize yardımcı olma taahhüdümüzü destekler. Kartı Gösterge Panelinize ekleyin ve işte, raporlama mutluluğuna giden yolda ilerlemeye başladınız. 📈

Yakında gösterge panellerinde: Tamamen yenilenen Görev listesi Kartı

Son olarak, en çok kullanılan Gösterge Paneli Kartımızı, Görev listesini yükseltmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz!

Bu geliştirme, proje görevlerini incelemek için Gösterge Panelinden ayrı bir Listeye gitme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Yeni değişikliklerle şunları yapabileceksiniz:

Görevleri ve alt görevleri satır içinde düzenleyin

Görünümü özelleştirin

Görevleri ara

Gösterge panelinizde tamamen entegre bir Liste görünümü olması gibi olacak! Bu ve yakında Gösterge Panellerine gelecek diğer güncellemeler için gözlerinizi dört açın. 👀

Hayallerinizdeki Gösterge Panelini Oluşturun

Proje ilerlemesini izlemek veya şirket hedefleri hakkında güncel bilgi almak mı istiyorsunuz? Gösterge panelleri size yardımcı olabilir!

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, kullanıcılara işlerinin 360 derece görünümünü sunar. Yılın ikinci yarısına girerken, 2023 hedeflerinizi takip ettiğinizden emin olmak için daha iyi bir zaman olamaz.

Gerçek zamanlı güncellemeler ve özelleştirilebilir metrikler sayesinde, işinizde bir adım önde olmak, takımınızla daha verimli bir şekilde işbirliği yapmak ve şirketinizin performansını takip etmek için ihtiyacınız olan bilgileri elde edersiniz.

Hemen başlayın ve ClickUp Gösterge Panellerinin avantajlarını bugün deneyimleyin!