Notion vs Todoist: En İyi Görev Yönetimi Aracı Hangisi?

Takımınızın boyutu ne olursa olsun, etkili görev yönetimi için doğru araçlara sahip olmak çok önemlidir.

Çok sayıda görev yönetimi uygulaması varken, en iyisini bulmak kafa karıştırıcı olabilir. Notion ve Todoist, etkinliği ile tanınan iki popüler seçenek.

Her ikisi de, görevleri yönetmek için gelişmiş özelliklerle temel yapılacaklar listelerinin ötesine geçiyor. Ancak, doğru seçimi yapmak çok önemli.

Bu makalede, Notion ve Todoist'i karşılaştırarak anahtar özelliklerini inceleyecek ve doğru platformu seçmenize yardımcı olmak için artılarını ve eksilerini değerlendireceğiz.

Size en uygun aracı bulmanıza yardımcı olalım. Bizimle kalın, size daha iyi bir seçenek sunalım!

Notion nedir?

notion aracılığıyla

Notion, projeleri yönetmek, izlemek, işbirliği yapmak ve organize etmek için çok yönlü bir çalışma alanı ve görev yönetimi yazılımıdır.

Notion, platform içinde görevleri özelleştirmeyi ve yönetmeyi öğrendikten sonra çok güçlü bir araçtır. Notion'u entegrasyonlar ve özelleştirmelerle kurmak karmaşıktır, ancak bunu yaptıktan sonra araç size zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Notion'un esnekliği, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sayesinde görev önceliklendirme ve performansı artırır.

Notion özellikleri

Notion esas olarak belge tabanlı bir araç olsa da, çok daha fazlasını sunar. Not tabanlı özellikler, görev yönetimi modelleri, veritabanları, son derece özelleştirilebilir dinamikler, şablonlar, proje araçları ve daha fazlasını içerir.

Notion'un en iyi görev yönetimi özelliklerinin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz:

Vikiler

Notion'daki Takım Wiki'leri, takımınızın bilgi ve belgeleri merkezileştirmesi için çok yönlü ve düzenli bir çalışma alanı sağlar. Bu özellik son derece uyarlanabilir ve akıcı bir arayüze, güçlü bir arama fonksiyonuna ve sayfaları emoji ve kapak resimleriyle görsel olarak kişiselleştirme olanağına sahiptir.

Takım üyeleri, teknik uzmanlık gerektirmeden bilgi tabanına kolayca katkıda bulunabilir.

Notion'un Senkronize Bloklar özelliği, içeriğinizin çeşitli konumlarda tutarlı bir şekilde güncellenmesini sağlayarak sürüm karışıklığını ortadan kaldırır. Platform, Slack, Figma, Jira ve GitHub gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Şablonlar

Notion şablon galerisi

Notion, sıfırdan tasarım yapmanıza gerek kalmadan hazır şablonlara sınırsız erişim sunar!

İster basit bir sayfa ister eksiksiz bir proje planı olsun, Notion, Notion topluluğundaki oluşturucular tarafından tasarlanan çeşitli şablonlarla ihtiyacınızı karşılar.

Görev yönetimi

Notion'da Görev Yönetimi

Görev yönetimi biraz karmaşık görünebilir, ancak Notion son derece esnektir. İşbirliği ayarlarını deneyin, onay kutuları ekleyin ve takımınızla kolayca geri bildirim paylaşın.

Notion'un Takvim, Tablo ve Kanban panosu özellikleriyle görevlerinizi görselleştirin.

Notion, yapılacaklar listenizi yüksek, orta veya düşük öncelikli görevlere ayırmanıza yardımcı olur. Bir adım daha ileri gidin ve verimliliğinizi artırmak için görevleri öncelik, kategori ve zaman çizelgesi gibi çeşitli kriterlere göre sıralayın.

Ayrıca, yapılacak, ilerleme ve tamamlandı gibi hatırlatıcılarla görevlerinizin durumunu değiştirebilirsiniz

Notion, giderek büyüyen bir resmi entegrasyon listesi sunar ve özel bağlantılar için Notion API'sini destekler.

Google Drive, ClickUp, Calendly, Jira ve Microsoft Office gibi popüler araçlarla entegre edin. Favori yazılımınız listede yoksa özel entegrasyon talep edebilirsiniz.

Bir noktada, markalaşma, strateji veya pazarlama için özel fonksiyonlara ihtiyacınız olursa, Notion API size özel çözümler sunacaktır.

Not alma

Notion'da not alma örneği

Günlük günlüğü girdileriniz veya genel notlarınız için Notion'daki Belgeler'i kullanın. Notlarınızın farklı bölümlerini çeşitli kategorilere ve biçimlere göre düzenleyin ve etiketleyin.

Daha düzenli notlar almak için şablonlar ve veritabanları oluşturun ve bilgileri kolayca bulun.

Ayrıca, belgeleri takımınızla paylaşabilir, işbirliği yapabilir, değişiklikler önerebilir ve yorumlar ekleyebilirsiniz. Ayrıca, belgelerinize resim, video ve bağlantılar ekleyebilirsiniz.

Notion AI

Notion AI ile eylem öğelerini ve anahtar noktaları özetleyin

Birden fazla önceliği aynı anda yerine getirerek zaman kazanmak istiyorsanız, Notion AI tam size göre. İçerik oluşturmanıza, metin düzenlemenize, not almanıza, pasajları özetlemenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

Diğer AI araçları gibi, Notion da komutlarınıza göre blog yazısı taslakları ve e-postalar oluşturabilir.

Özelleştirilebilir veritabanı görünümleri

Notion veritabanı düzeni, Notion içinde olduğu sürece hayal gücünüze uygun çeşitli stiller, biçimler veya yapılarla özelleştirmenize olanak tanır.

Veritabanınızı pano, liste, tablo, zaman çizelgesi, takvim veya galeri olarak görüntüleyin. Her görünüm için özellikleri gösterip gizleyebilir, öğeleri istediğiniz gibi filtreleyebilir, sıralayabilir ve hatta gruplandırabilirsiniz.

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

*Notion alternatiflerini ve Notion AI alternatiflerini inceleyin!

Todoist nedir?

Todoist aracılığıyla

Todoist, görev yönetimini basit tutar ve tüm platformlarda çalışır. Todoist, EverNote ve DropBox entegrasyonları gibi kullanışlı eklentiler ve projeler ile görevleri planlamak için doğal dil desteği sunar.

Bir görev yönetimi uygulamasıyla kuruluşunuzun süreç verimliliğini artırmak istiyorsanız, Todoist mükemmel bir seçimdir. Son teslim tarihlerini, etiketleri ve yorumları ayarlayın ve ince ayar yapın.

Todoist, günlük rutinlerinizdeki yinelenen görevleri planlamak için mükemmeldir. Birçoğu hatırlatıcılara güvenirken, Todoist size hatırlatma yapar ve işlerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Todoist ile paylaşım çok kolay; takım üyeleri, iş arkadaşlarınız ve arkadaşlarınızı işinizde işbirliği yapmaya davet edin.

Todoist'i iş e-postalarınız ve takvimlerinizle entegre ederek iş akışınızı kolaylaştırın. Todoist, e-postalarla kolayca entegre olur ve takvimlerle senkronizasyon sağlayarak görevlerinizi en iyi şekilde planlamanıza yardımcı olur.

Platform, proje izleme veya toplantı gündemleri gibi günlük senaryolar için kullanabileceğiniz özelleştirilebilir görevler içeren kullanışlı görev yönetimi ve verimlilik şablonları sunar.

Todoist özellikleri

Todoist'in verimlilik özellikleriyle, zahmetsizce düzenli kalabilir, yapılacaklarınızı önceliklendirebilir ve görevlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

Bu araç, sorunsuz uygulama entegrasyonları, görsel ilerleme izleme, özelleştirilebilir görünümler ve zahmetsiz görev dağılımı ve paylaşımı için kullanıcı dostu işbirliği araçları sunar.

Todoist'in en iyi görev yönetimi özelliklerinin listesi:

Yazılım Entegrasyonları

Todoist kusursuz bir basitlik sunar. Bu verimlilik uygulamasını mevcut iş akışlarınız ve araçlarınızla kolayca entegre edin. Google Takvim, Dropbox, Evernote ve daha fazlası gibi popüler uygulamaları bağlamak istiyorsanız, Todoist tam size göre.

Hiç e-postanızdan doğrudan görevler oluşturmayı veya önemli dosyaları yapılacaklar listenize kaydetmeyi düşündünüz mü? Todoist, bu entegrasyonların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmiyor; Google Takvim, Evernote, Outlook, AI Assistant ve diğerleri dahil olmak üzere bu entegrasyonlar ş Akışınızı sorunsuz bir şekilde kolaylaştırır.

Todoist, görevlerinizi ayrıntılı bir şekilde planlamak ve ilerlemeyi etkili bir şekilde izlemek için mükemmel bir arayüz sunar

Todoist, projeleriniz ve görevlerinizdeki ilerlemenizi görsel olarak izlemenizi sağlayan Karma özelliğini sunar. Görevleri tamamladıkça karma puanları kazanırsınız ve hatta günlük ve haftalık görev serisi bile vardır, böylece yapılacaklarınızı tutarlı bir şekilde halledebilirsiniz.

Renkli bir grafik, sıkı çalışmanızı görsel olarak gösterir ve verimlilik eğilimleriniz hakkında içgörüler sağlar.

Kişiselleştirme

Todoist'te görev görünümünüzü kişiselleştirin. Kanban tarzı pano veya basit liste görünümü arasında seçim yapın.

Her bölümün pano görünümünde bir sütunu vardır; liste görünümünde ise sadece uzun bir liste vardır. Görevleri sürükleyip bırakabilir, gruplandırabilir ve etiketler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, görevleri atanan kişilere göre filtreleyebilirsiniz.

İşbirliği

Görevleri delege ederken karmaşıklıkları basitleştirin ve bir görevin diğerine nasıl aktığını kolayca görselleştirin.

Todoist'in kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak ilerlemenizi veya görevlerinizi paylaşın.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Aylık 4 $

Başlangıç Çalışma Alanı: Ücretsiz

İş Çalışma Alanı: Kullanıcı başına aylık 6 $

Todoist alternatiflerini inceleyin!

Notion ve Todoist: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Notion hem de Todoist etkileyici yönetim fonksiyonları sunar.

Ancak Notion, genişliği, özelleştirilebilirliği ve birçok entegrasyonuyla öne çıkıyor. Todoist ise işleri basit tutuyor ve önceliklerin izlenmesi ve takip edilmesinde mükemmeldir.

Notion ve Todoist'i birbirinden ayıran özelliklere daha yakından bakalım. İşte Todoist ve Notion karşılaştırması:

1. Yerleşik özellikler ve entegrasyonlar

Yerleşik özellikler, başlangıçtan itibaren ihtiyacınız olan temel araçları sağlar, böylece temel görevler için ek uygulamalar aramanıza gerek kalmaz.

Entegrasyonlar, görev yönetim aracınızın takviminiz, sohbet uygulamalarınız ve bulut depolama gibi halihazırda kullandığınız uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Notion ve Todoist bu kategoride nasıl performans gösteriyor? Hadi bakalım.

Notion, çok çeşitli yazılım ve araçlarla entegre olur. Harici entegrasyonların yanı sıra yeterli sayıda yerleşik özellik de bulacaksınız.

Notion'un yerleşik AI özelliği, notları özetlemenize, eylem öğeleri oluşturmanıza, yazınızı geliştirmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

Buna karşılık, Todoist karmaşık fonksiyonlardan yoksundur, belirli görevler için harici entegrasyonlara dayanır ve bir proje yönetimi aracı olarak zorluklar yaşar.

Todoist ile AI kullanmak istiyorsanız, harici bir AI asistan yazılımı entegre etmeniz gerekir.

Sonuç: Her iki uygulamanın yerleşik özellikleri ve entegrasyonlarındaki farklılıklar göz önüne alındığında, Notion bu karşılaştırmada galip geliyor.

2. İlerleme izleme

İlerleme izleme özellikleri, görevlerinizi ve projelerinizi takip etmenizi ve nereye doğru gittiğinizi görmenizi sağlar.

Notion ve Todoist'in bu konuda size nasıl yardımcı olabileceğini burada bulabilirsiniz.

Notion ile ilerleme izleme, hedeflerinizi takip etmenize yardımcı olmak için öncelikle görev durumlarını değiştirmeye odaklanır.

Yapılacaklar listeleri için görsel ilerleme göstergesi sunmaz ve tutarlılık için günlük seriler içermez.

Todoist'in Karma özelliği ile daha eğlenceli ve hesap verebilir bir ilerleme izleme sistemi elde edersiniz.

Görevleri tamamlamak için sizi motive etmek ve yolunda ilerlemenizi sağlamak için günlük ve haftalık seriler içerir ve ilerlemenizin görsel olarak gösterilmesi büyük bir artıdır.

Sonuç: Notion ve Todoist karşılaştırmasında Todoist kazanıyor.

3. Karmaşık projeler ve ş Akışı

Bir görev yönetimi aracı, karmaşık projeleri ve iş akışlarını yönetilebilir adımlara bölerek, sorumlulukları atayarak ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak basitleştirir.

Notion ve Todoist'in karmaşık projeleri yönetmenize nasıl yardımcı olduğunu aşağıda görebilirsiniz:

Notion

Çok yönlülüğü ve karmaşık iş akışlarını ve projeleri yönetme yeteneği sayesinde "hepsi bir arada çalışma alanı" durumuna ulaşırsınız.

Notion, görevlerin ve belgelerin ötesine geçer; ürün yol haritalarını, kapsamlı takım işbirliğini, web sitesi kurulumunu ve daha fazlasını yönetir.

Todoist

Öte yandan, Todoist görev yönetimini kolaylaştırır ve bireyler veya küçük takımlar için daha uygundur.

Sonuç: Beraberlik. Basit, özelleştirilebilir, minimalist bir görev yönetimi çözümü istiyorsanız Todoist'i tercih edin. Ancak, sağlam bir görev ve proje yönetimi aracına ihtiyacınız varsa Notion'u seçin.

4. Özel görünümler ve filtreler

Özel görünümler ve filtreler, görevlerinizi size en uygun şekilde görmenizi sağlar.

Notion ve Todoist bu özel özelleştirmeleri sunuyor mu? Hadi öğrenelim.

Notion

Veritabanınızı pano görünümü, liste, takvim, tablo, zaman çizelgesi veya galeri gibi çeşitli şekillerde özelleştirmenize ve görüntülemenize olanak tanır.

Todoist

Todoist'in sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır: Kanban panosu ve liste görünümleri.

Sonuç: Notion bu karşılaştırmanın açık ara galibi.

Notion ve Todoist, Reddit'te karşı karşıya

İnsanların Notion ve Todoist arasında tercihlerini anlamak için Reddit'e başvurduk.

Reddit'te "Notion vs. Todoist" araması yapıldığında, çoğu kullanıcının Notion'un karmaşık görevleri yönetmek için daha üstün bir dizi araç sunduğuna inandığı ortaya çıkıyor. Reddit'ten bir yorum:

"Dokümantasyon, referans resimler, kontrol listeleri vb. ile karmaşık projeleri yönetmek istiyorsanız, Todoist gibi basit bir görev uygulaması muhtemelen yeterli olmayacaktır ve Notion gibi bir şey kullanmak isteyeceksiniz."

Öte yandan, Todoist kullanıcıları uygulamanın basit görevler için en iyi sonucu verdiğini düşünüyor. Bir kullanıcı şöyle yorumladı:

"Todoist kullanıyorum ve görev yönetimi aracı olarak etkili olduğunu söyleyebilirim, ancak temel düzeyin ötesindeki karmaşık proje yönetiminde kullanmaya çalıştığınızda yetersiz kalıyor."

ClickUp ile tanışın — Notion ve Todoist'e en iyi alternatif

ClickUp'ı kullanarak 15'ten fazla görünüm, önceden tasarlanmış şablonlar ve çok sayıda işbirliği özelliği ile projelerinizi verimli bir şekilde yönetin

ClickUp, projeleri, görevleri ve bilgi yönetimini tek bir yerde birleştirmenize yardımcı olur. Notion ve Todoist, görevlerinizin ve proje yönetimi ihtiyaçlarınızın sadece bir kısmını yönetmenize yardımcı olur.

İster basit ister karmaşık API'leri entegre etmeniz, görevleri önceliklendirmeniz, etkinlikleri izlemeniz veya küçük ya da büyük bir işletme için görevleri yönetmeniz gerekse, ClickUp en iyi seçiminizdir.

Her türlü projeyi yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve ayrıntılı notlar almak için hepsi bir arada verimlilik araçları sunar.

ClickUp Belgeleri

ClickUp'ın Belgeleri'ni kullanarak güzel belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun ve takımınızla sorunsuz bir şekilde fikirlerinizi hayata geçirin

ClickUp Docs, Notion ve Todoist Docs ile doğrudan rekabet halindedir. Tablolar, Görüntüler, Videolar, Kod blokları, Düğmeler, Bileşenler ve daha fazlası gibi çeşitli biçim modlarıyla kolayca özelleştirebilirsiniz.

Belgelerinizde eşzamanlı düzenleme, yorum yapma ve diğerlerini etiketleme ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Ayrıca, belge metninizi bir göreve dönüştürün ve takım üyelerine atayın.

ClickUp'ın gelişmiş izin ayarları, belgelerinizin gizliliğini kontrol etmenizi sağlar; belgelerinizi gizli, herkese açık veya korumalı olarak ayarlayabilirsiniz. Belgelerinizi bir bağlantı aracılığıyla veya iş arkadaşlarınızı davet ederek paylaşın.

ClickUp ile Todoist'i karşılaştırın

ClickUp AI

ClickUp AI'yı kullanarak bir düğmeye basarak görev güncellemelerini, özetleri ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturun

ClickUp AI, hareket halindeyken yazma asistanınız olur. Belgelerinizi özetler, yeniden yazar ve düzenler, böylece yazma görevlerinizi basitleştirir. Toplantılarınızı hızla özetleyin ve yapılacaklar listenize dönüştürülebilecek eylem öğelerinin bir listesini oluşturun.

ClickUp AI, yeni ve yaratıcı yazma fikirleri bile sunar. Tek bir tıklama ile blog gönderilerini sizin için yazar ve düzenler.

ClickUp'ı kullanarak yeni iş fikirleri üretin ve ayrıntılı bir uygulama planı geliştirin. ClickUp AI ile olanaklar sonsuzdur.

Notion ile ClickUp'ı karşılaştırın

ClickUp Not Defteri

ClickUp'ın ücretsiz çevrimiçi not defteri ile notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin.

ClickUp Notepad, fikirlerinizi unutmamak için hızlıca not alabileceğiniz bir yerdir. Kodları, düşüncelerinizi, bağlantıları veya ihtiyacınız olan her şeyi not alın ve daha sonra kullanmak üzere kaydedin.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda üye başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

İlgili Makaleler:

ClickUp ile Görevleri Yönetmeye Başlayın

Görev listelerinizi takip etmek için etkili bir görev yönetimi uygulamasına ihtiyacınız var. Alt görevler ve bağımlılıklar eklediğinizde işler karmaşıklaşır. Karmaşık özellikleri ve basit tasarımı bir araya getiren bir görev yönetimi uygulamasına ihtiyacınız var.

ClickUp ile iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için çok çeşitli araçları ve yazılımları tek bir platformda bir araya getirin. İster uzun vadeli hedeflerinizi ölçülebilir görevlere bölün, ister görevlerin ilerleyişi hakkında takım üyeleriyle geri bildirim paylaşın, ClickUp tüm bunlar ve daha fazlasında size yardımcı olur.