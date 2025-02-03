2025'te Emlakçılar için En İyi 10 Emlak Pazarlama Aracı

Alıcıların %97'si ev ararken internete başvururken, açık evlere ve gösterişli bahçe tabelalarına güvenerek anlaşma yapma günleri çoktan geride kaldı. Neyse ki, bu yeni trendlerin zirvesinde kalmak için dijital pazarlama uzmanı olmanıza gerek yok. ?

Yenilikçi emlak pazarlama yazılımları sayesinde, tüm pazarlama faaliyetlerinizi kolayca koordine edebilir ve optimize edebilirsiniz. Bu platformlar, listelerinizin görünürlüğünü artırmak, nitelikli potansiyel müşterileri çekmek ve nihayetinde karlı anlaşmalar kapatmak için harikalar yaratır.

Sizi 2024'ün en iyi 10 emlak pazarlama aracı ile tanıştıracağız. Bu araçlar, itibarları, çeşitli özellikleri, olumlu kullanıcı yorumları ve emlakçılar ile pazarlamacıların genel ve özel ihtiyaçlarını karşılama becerileri temel alınarak özenle seçilmiştir.

Gayrimenkul Pazarlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Mükemmel emlak pazarlama araçlarını seçerken dikkate alınması gereken anahtar özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Gayrimenkul pazarlama araçları, öğrenme eğrisini ve benimseme süresini azaltmak için sezgisel navigasyon ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır Çeşitli özellikler ve özelleştirme seçenekleri: Liste yönetimi, potansiyel müşteri oluşturma, e-posta pazarlama, sosyal medya yönetimi ve sanal tur oluşturmayı kolaylaştırmalıdır. Araçlar, Liste yönetimi, potansiyel müşteri oluşturma, e-posta pazarlama, sosyal medya yönetimi ve sanal tur oluşturmayı kolaylaştırmalıdır. Araçlar, marka kimliğinizi ve hedef kitlenizi yansıtacak şekilde kolayca özelleştirilebilir olmalıdır Entegrasyon yetenekleri: Araç, CRM sistemleri ve sosyal medya pazarlama platformları ve e-posta pazarlama yazılımı gibi dijital pazarlama araçları gibi halihazırda kullandığınız araçlarla entegre olmalıdır Analitik ve Raporlama özelliği: Web sitesi trafiğini etkili bir şekilde izlemenize ve emlak pazarlama stratejinizin ve kampanyalarınızın performansını takip etmenize olanak sağlamalıdır Fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik: Herhangi bir gizli maliyet veya ek ücret olmamalıdır. Fiyatlandırma, değişen ihtiyaçlarınızı karşılamak için şeffaf ve ölçeklenebilir olmalıdır Destek ve eğitim: Gayrimenkul pazarlama aracının arkasındaki şirket, sorularınızı veya teknik sorunlarınızı çözmek için duyarlı ve özel müşteri desteğine sahip olmalıdır

Bazı emlak pazarlama araçları, müşteri bilgilerini yönetmenize ve düzenlemenize, potansiyel müşterileri izlemenize ve genel olarak iletişimi otomatikleştirmenize yardımcı olabilir. Diğer pazarlama araçları, emlakçılara emlak listelerini tanıtma ve ilgi çekici web siteleri oluşturma, sosyal medya profilleri oluşturma veya sürükleyici sanal emlak turları düzenleme konusunda yardımcı olarak daha da ileri gider.

Hangisini seçerseniz seçin, aşağıda sunduğumuz araçlar satışlarınızı artırmanıza ve rakipleriniz karşısında avantaj sağlamanıza yardımcı olabilir.

ClickUp ile emlak projenizin kuşbakışı görünümünü elde edin

Bir emlak pazarlama takımının parçasıysanız, size müjde! ClickUp, özellikle emlak işleri için kampanyalarınızın ve projelerinizin performansını planlamak, işbirliği yapmak, yürütmek ve izlemek için mükemmel çeşitli özellikler sunar!

Pazarlamacıların kesinlikle sevdiği bir başka harika özellik: ClickUp'ın Şablonları, emlakçılara üzerinde çalıştıkları her türlü projede bir adım önde başlamalarını sağlar ve bu süreçte değerli zaman kazandırır. ⏳

ClickUp'ın şablonlarıyla emlak pazarlama çabalarınızı kolaylaştırın

ClickUp Emlak Pazarlama şablonu, listelerinin çevrimiçi görünürlüğünü artırmak isteyen emlak takımları için özel olarak tasarlanmıştır. Mükemmel pazarlama planlarını ve kanallarını kolayca seçebilir, marka yönergelerini belirleyebilir ve hatta tüm emlak iş faaliyetlerinizi takip etmek için güvenilir bir pazarlama takvimi oluşturabilirsiniz.

Bonus: Pazarlama takvimi yazılımı!

Başlamak için, tanıtmak istediğiniz mülkü şablona ekleyin. Her liste, daha kolay tanımlama için fotoğraf ve dosya ekleyebileceğiniz ayrı bir göreve sahip olacaktır.

Ayrıca, tanıtımını yaptığınız tüm listelere kuşbakışı bir görünüm elde edeceksiniz! Şablon, pazarlama komuta merkezinizi parmaklarınızın ucuna getirir gibi farklı bakış açıları ve içgörüler sunan çok sayıda görünüm seçeneği ile birlikte gelir:

Kampanyalar Liste görünümü: Listeleri promosyon içeriklerinin durumuna göre gruplandırır (örneğin: Yapılacak, İlerleme, Onay Bekliyor, Revizyon Gerekiyor, Onaylandı)

ClickUp ile gayrimenkul tanıtımlarınızın ilerlemesini takip edin

ClickUp Pano görünümü: Listeleri kartlar halinde gösteren ve bunları ilişkili içeriklerinin Strateji Aşamasına (Fikir, İçerik Yazımı, Tasarım, İnceleme, Yayınlama, Değerlendirme) göre düzenleyen bir Kanban panosu

Kanban panosunda listelerinizin durumunu görüntüleyin

Takvim görünümü: Promosyon içeriğinizin yayınlanma takvimini aylık Takvim görünümünde gösterir. Listelere, tanıtımlarının yapıldığı yayın türüne (blog, sosyal medya, : Promosyon içeriğinizin yayınlanma takvimini aylık Takvim görünümünde gösterir. Listelere, tanıtımlarının yapıldığı yayın türüne (blog, sosyal medya, e-posta bülteni ) göre farklı renkler atanır

ClickUp ile tüm pazarlama tarihlerinizi tek bir yerde tutun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon

15+ görünüm

Özel alanlar ve etiketler

Web ve mobil cihazlarda kullanılabilir

Zaman takibi ve gelişmiş raporlama

Slack, Calendly, Dropbox ve Google Drive gibi 1.000'den fazla popüler araç ve platformla entegrasyonlar

Listelere iğne yerleştirmek için harita oluşturma özellikleri

Hatırlatıcılar ve bildirimler

ClickUp sınırlamaları

Sık güncellemeler nedeniyle ara sıra ortaya çıkan hatalar ve aksaklıklar

Mobil uygulama, web uygulaması kadar tam özellikli değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

2. Pipedrive

Pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, süreçlerini iyileştirmek ve daha fazla anlaşma yapmak isteyen küçük satış işletmeleri için mükemmel bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır.

Pipedrive'ın anahtar güçlerinden biri, müşteri verilerini tek bir erişilebilir platformda merkezileştirmesidir. Bu, hunideki potansiyel müşterileri izlemenize, tüm satış sürecini görselleştirmenize ve satış boru hattının her aşamasında müşterilerle zahmetsizce etkileşim kurmanıza yardımcı olur.

Gayrimenkul pazarlaması söz konusu olduğunda, Pipedrive, web sitenizden ve sosyal medyadan veya tavsiye ve açık ev kayıtları gibi daha geleneksel kanallardan elde edilen potansiyel müşterileri düzenlemek için paha biçilmez bir araç olabilir.

Sisteminize bir potansiyel müşteri ekledikten ve ona bir emlak danışmanı atadıktan sonra, Pipedrive, anlaşmayı kapatacağınız o sihirli ana kadar satış hunisinin özelleştirilebilir aşamaları aracılığıyla ilerlemesini izlemenizi sağlar.

Platform ayrıca, birbirlerine görevler atayabilen, belgeleri paylaşabilen ve platform içinde doğrudan iletişim kurabilen takım üyeleri veya emlakçılar arasında sorunsuz işbirliği sağlar.

Son olarak, Pipedrive'ın analiz özellikleri, dönüşüm oranları ve anlaşma değerleri gibi anahtar metrikleri izlemenizi sağlar. Bu değerli içgörüler, pazarlama yaklaşımlarınızı ince ayarlamak ve emlak işiniz için iyileştirme potansiyeli olan alanları tespit etmek için en güçlü silahınız olabilir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri ve anlaşmaları yönetme

Müşteri faaliyetlerini izleme

E-posta entegrasyonu

İş akışlarını otomasyon

İçgörüler ve raporlar

Mevcut teknoloji yığınıyla çeşitli entegrasyonlar

Pipedrive sınırlamaları

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 19,90 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 39,90 $

Güç : Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59,90

*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Pipedrive puanları ve yorumları

Pipedrive alternatifleri hakkındaki kılavuzumuza göz atın!

3. Movavi

Movavi ile mülkünüzün büyüleyici ekran görüntülerini yakalayın Movavi aracılığıyla

Movavi, video ve fotoğraf düzenleme, ekran kaydetme ve multimedya dönüştürme araçlarıyla ünlüdür. Tüm Movavi uygulamalarının anahtar satış noktası, kullanıcı dostu ve sezgisel arayüzleri olup, bu sayede deneyimli kullanıcıların harika video içerikleri oluşturmak için ihtiyaç duydukları işlevselliği sunarken, aynı zamanda yeni başlayanlar için de erişilebilir olmalarını sağlar.

Movavi, emlak pazarlama araç kutunuzda değerli bir varlık olabilir. Video düzenleme yazılımıyla, mülklerin sürükleyici video turları oluşturarak potansiyel alıcılara sanal bir tur sunabilirsiniz. Görüntüleri istediğiniz kadar kırpın ve kesin, video materyalini müzik, seslendirme ve metin katmanlarıyla tamamlayarak mülkü ekran üzerinde canlandırın.

Movavi'nin fotoğraf düzenleme yazılımını sanal sahneleme için de kullanarak potansiyel müşteri sayınızı artırabilirsiniz. Boş mülklerin fotoğraflarını çekin ve yazılımı kullanarak dijital olarak mobilya ve diğer iç mekan öğelerini ekleyin, potansiyel alıcıların alanı nasıl kullanabileceklerini görselleştirmelerine yardımcı olun.

Movavi'nin video düzenleyicisi ile alıcıları çekmek için başka bir fikir de kısa tanıtım videoları oluşturmaktır. Mülkün en çarpıcı görüntülerini çekin, arka plan müziği ve metin eklemeleriyle birleştirin ve bunları kısa, dikkat çekici bir videoda bir araya getirin.

Reeli sosyal medyada paylaşın veya haber bültenlerinde gönderin ve izleyicilerinizin potansiyel müşterilere dönüşmesini izleyin.

Movavi'nin en iyi özellikleri

Hem yeni başlayanlar hem de daha ileri düzey kullanıcılar için ideal, kullanıcı dostu arayüz

Gayrimenkul pazarlama aracında filtreler ve özel efektler kütüphanesi

Video, fotoğraf ve ses düzenleyici

Medya dönüştürme seçenekleri

Stabilizasyon ve hareket izleme

Potansiyel müşteriler veya diğer emlak profesyonelleriyle kolay paylaşım ve dışa aktarma

Movavi sınırlamaları

Movavi fiyatlandırması

Video Düzenleyici : 49,95 $/yıl

Video Düzenleyici + Efekt Paketleri : 155,95 $/yıl

Video Suite + Efekt Paketleri: 237,95 $/yıl (şu anda 94,95 $ indirimli)

*Listelenen fiyatlar kişisel lisanslar içindir

Movavi puanları ve yorumları

4. Hubstaff

Hubstaff aracılığıyla

Hubstaff, işletmelerin uzaktaki takımlarının performansını yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan işgücü yönetimi paketi ile öne çıkmıştır. Ancak zaman takibi ve çalışan izleme dışında daha fazlasını yapar!

Bu araç, yerleşik takım iletişimi özellikleri, çalışanların programlanması, maaş bordrosu ve faturalandırma ile verimlilik bilgileri sayesinde proje yönetimi için harikadır. Hubstaff, pazarlama yönleri de dahil olmak üzere gayrimenkul projelerinin yönetiminde özellikle yararlı olabilir.

Platformu kullanarak son teslim tarihlerini belirleyin, görevleri atayın ve emlak işlerinizin projelerinin ilerlemesini ölçün.

Platformun zaman takibi özellikleri, içerik oluşturma, sosyal medya yönetimi ve müşteri iletişimi gibi görevlere harcanan zamanı doğru bir şekilde ölçmenizi sağlar. Toplanan verileri, darboğazları belirlemek ve emlak işinizdeki verimliliği artırmak için kullanabilirsiniz.

Hubstaff ile, özellikle uzaktan çalışan çalışanlarınızın ve emlak acentelerinin hesap verebilirliğini artırabilirsiniz. Etkinlik düzeyleri ve ekran görüntüleri gibi özellikler, tüm takım üyelerinin verimli işlere odaklanmasını ve projelerin zamanında tamamlanmasını sağlar.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Çevrimiçi zaman çizelgeleri ve zaman raporları ile zaman takibi

GPS konum izleme ile çalışanların takibi

İşgücü analitiği

Çevik proje yönetimi

Çeşitli proje yönetimi, muhasebe, iletişim ve CRM araçlarıyla entegrasyon

Hubstaff sınırlamaları

Hubstaff fiyatlandırması

Hubstaff Alan Field Pro : Kullanıcı başına aylık 10 $ Desk Field : Kullanıcı başına aylık 12,50 $ Enterprise : İletişime geçildiğinde sunulur

Alan Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Masa Alanı : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise : iletişime geçildiğinde kullanılabilir

Hubstaff Time ve Hubstaff Desk modülleri Ücretsiz Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,83 $ Pro : Kullanıcı başına aylık 8,33 $ Enterprise : İletişime geçildiğinde sunulur

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,83 dolar

Pro : Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar

Kurumsal: iletişime geçildiğinde kullanılabilir

Alan Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Masa Alanı : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Kurumsal: iletişime geçildiğinde kullanılabilir

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,83

Pro : Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar

Kurumsal: iletişime geçildiğinde kullanılabilir

*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hubstaff puanları ve yorumları

5. SEMRush

Semrush aracılığıyla

SEMRush, uzun süredir SEO dünyasında bir rock yıldızı gibi parlıyor ve bunun iyi bir nedeni var. Anahtar kelime analizi, rekabet araştırması, web sitesi performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi için en yaygın kullanılan araçlardan biridir.

Gayrimenkul listelerinizin görünürlüğünü artırmak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için içerik üretimine güveniyorsanız, SEMRush stratejinizi bir üst seviyeye taşıyabilir. Gayrimenkul sektöründeki en alakalı anahtar kelimeleri keşfetmek ve gayrimenkul web sitenizi ve içeriğinizi buna göre optimize etmek için kullanın. Ayrıca, rakiplerinizin neler yaptığını görebilir ve kalabalığın arasından sıyrılabileceğiniz alanları belirleyebilirsiniz.

Gayrimenkul pazarlaması genellikle belirli coğrafi bölgelerdeki mülklerin tanıtımına odaklandığından, SEMRush'ın Yerel SEO araçları bu alanda çığır açan bir rol oynamaktadır. Liste Yönetimi ve Pozisyon İzleme gibi özellikler, yerel görünürlüğü artırmanıza ve daha fazla potansiyel müşteri elde etmenize yardımcı olabilir. Sonuçta, önemli olan doğru kişilere doğru yerlerde ulaşmaktır.

Son olarak, SEMRush'ın sosyal yönetim özellikleri, marka bilinirliğinizi artırmak için mucizeler yaratır. Sosyal medya paylaşımlarını otomatikleştirin ve planlayın, rakiplerinizin sosyal etkinliklerini izleyin ve Instagram, Facebook, LinkedIn ve Youtube gibi platformlardaki varlığınızı analiz ederek bunlardan en iyi şekilde yararlanın.

SEMRush'ın en iyi özellikleri

Gayrimenkul profesyonelleri için anahtar kelime araştırması

İçerik pazarlama araçları

Bölgesel pazarlar için yerel SEO

Pazar raporları ve analizleri

Ücretli reklamcılık

SEMRush sınırlamaları

SEMRush fiyatlandırması

Pro : 99,95 $/ay

Guru : 191,62 $/ay

İş: 374,95 $/ay

*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

SEMRush puanları ve yorumları

6. Iconosquare

Iconosquare ile sosyal medya kampanyalarınızın performansını izleyin Iconosquare aracılığıyla

Iconosquare, sosyal medya oyunlarını güçlendirmek isteyen emlak pazarlamacıları için harika bir araçtır. Platform, sosyal medya pazarlamasını optimize etmek, performansı ölçmek ve takipçi tabanıyla etkili bir şekilde etkileşim kurmak için en iyi araçları ve özellikleri sunar.

Bu araç, gönderileri planlayarak sosyal medya platformlarında tutarlı bir varlık sürdürmenizi sağlar. Maksimum etki için gönderilerinizi aynı anda birden fazla platformda otomatik olarak yayınlayabilirsiniz.

Etkiden bahsetmişken, Iconosquare güçlü analitik araçlarıyla bunu ölçmenizi sağlar. Sosyal medya stratejinizin performansını doğru bir şekilde değerlendirmek için erişim, gösterim, takipçi artışı ve etkileşim oranları gibi anahtar metrikleri izleyin.

Ayrıca, takipçilerinizin demografik bilgileri, etkileşim kalıpları ve davranışları gibi takipçileriniz hakkında değerli bilgiler edinebilirsiniz. Bu bilgiler, çevrimiçi içeriğinizi ve genel pazarlama stratejinizi takipçilerinize daha yakın hale getirmek ve sonunda onları potansiyel müşterilere ve müşterilere dönüştürmek için özelleştirmenize olanak tanır.

Iconosquare'in en iyi özellikleri

Instagram, Facebook ve TikTok dahil olmak üzere birden fazla sosyal medya platformunda planlı ve otomatik yayınlama

Takipçi tabanı ve rekabet hakkında gelişmiş analizler ve içgörüler

Özel raporlama

Sosyal medyada potansiyel müşteri oluşturma ve konuşmaları yönetme

Iconosquare sınırlamaları

Iconosquare fiyatlandırma

Pro : 49 €/ay

Gelişmiş : 79 €/ay

Kurumsal: 139 €/ay

*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Iconosquare puanları ve yorumları

7. Wix

wix Düzenleyici X Tasarım aracılığıyla

Wix, her zaman hayalini kurduğunuz web sitesini oluşturmak için mükemmel bir platformdur. Listelerinizi sergilemek ve potansiyel alıcıları çekmek için kodlama dahisi veya deneyimli bir web geliştiricisi olmanız gerekmez. Sürükle ve bırak düzenleyici sayesinde, işiniz için büyüleyici bir web sitesi tasarlamak için sadece birkaç fare tıklaması ve biraz hayal gücü yeterlidir.

Wix, emlak sektörü için özel olarak tasarlanmış bir şablon kütüphanesi sunduğundan, sıfırdan bir şey oluşturmanıza gerek yoktur. Markanıza ve amacınıza uygun şablonu seçin, istediğiniz gibi özelleştirin ve listeleriniz için anında sanal bir showroom oluşturun!

Web siteniz kurulduktan ve listeler yayınlandıktan sonra, resim galerileri, etkileşimli haritalar ve sanal turlar ekleyerek veya anahtar mülk ayrıntılarını vurgulayarak daha çekici hale getirin. Ziyaretçilerinizi bağladıktan sonra, web sitenize iletişim formları ve potansiyel müşteri yakalama araçları ekleyerek onları müşterilere dönüştürün.

Wix'in en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyici ile web sitesi tasarımı

800'den fazla web sitesi şablonu

Web sitenizi oluşturmak ve yönetmek için mobil uygulama

Profesyonel web geliştirme hizmetleri

Wix sınırlamaları

Wix fiyatlandırması

VIP : 24,50 $/ay

Sınırsız : 12,50 $/ay

Kombine : 8,50 $/ay

Etki Alanını Bağla: 4,50 $/ay

Wix puanları ve yorumları

8. Podio

Podio platformu örneği

Podio, birden fazla mülk, potansiyel müşteri ve takım üyesini yöneten emlak pazarlamacıları için can simidi niteliğinde bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Tüm işlerinizi yüksek düzeyde özelleştirilebilir çalışma alanlarında merkezileştirmenize olanak tanır. Bu alanları, iş akışları ve alanlar ekleyerek ve manuel, emek yoğun görevleri otomatikleştirerek ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Potansiyel müşterilerinizi takip etmek için Podio, CRM yazılımı olarak da işlev görür. Müşteri bilgilerini saklayabilir ve satış hunisi boyunca müşterilerinizin yolculuğunu izleyerek, dağınıklık nedeniyle iyi bir fırsatı kaçırmamanızı sağlar.

İşbirliği, herhangi bir emlak işinin başarısı için çok önemlidir ve Podio, takım üyelerinizin bilgi paylaşabileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği ve birbirlerine anlaşma yapmada yardımcı olabileceği merkezi bir platform sunarak bunu kolaylaştırır.

Podio'nun en iyi özellikleri

Proje yönetimi

CRM

Sosyal Intranet yazılımı

İşbirliği

Ş Akışı yönetimi

İş süreci yönetimi

Podio sınırlamaları

Podio fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : 11,20 $/ay

Premium: 19,20 $/ay

*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Podio puanları ve yorumları

9. Workamajig

Workamajig ile gayrimenkul pazarlama projelerinizi yönetin

Yaratıcı ajanslar ve pazarlama takımları için özel olarak tasarlanan Workamajig, proje, kaynak ve finans yönetimi ile takım ve müşteri işbirliğini kolaylaştırmak için "tek noktadan hizmet" sunmayı amaçlamaktadır.

Workamajig, emlak pazarlamacılarının potansiyel müşterileri izleyebilecekleri ve tüm emlak listelerini, içerik takvimlerini ve müşteri iletişimlerini tek bir kolay erişilebilir yerde tutabilecekleri merkezi bir pazarlama araçları merkezi sağlar.

Yazılım ayrıca takım üyeleri arasında sorunsuz iletişimi kolaylaştırarak, sonsuz e-posta alışverişine gerek kalmadan önemli olan şeylere, yani pazarlama hedeflerine ulaşmaya, potansiyel müşteriler ve satışlar oluşturmaya odaklanmanızı sağlar.

Kaynak ve finans yönetimi, genellikle küçük pazarlama takımlarının en zorlandığı alanlardır ve Workamajig oluşturucuları bunu çok iyi anlar. Pazarlama araçları, bütçeleri ve giderleri izlemenizi ve fatura oluşturmayı optimize ederek muhasebe kayıtlarınızı düzenli tutmanızı sağlar.

Workamajig, darboğazları veya kaynak israfını önlemek için çalışanlarınızın iş yüklerini yönetmenize ve kullanılabilirliklerini izlemenize olanak tanır. Optimum kaynak tahsisi sağlayarak, takımınızın KPI'larınızı gerçekleştirmek için tam kapasiteyle çalışmasını sağlar.

Workamajig'in en iyi özellikleri

Proje yönetimi

Zaman ve görev izleme

Entegre muhasebe ve finans araçları

Proje alım yazılımı

Satış CRM

Pazarlama kaynağı ve trafik yönetimi aracı

Workamajig sınırlamaları

Workamajig fiyatlandırma

Şirket içi : Kullanıcı başına aylık 41 ABD doları

Ajans : Kullanıcı başına aylık 41 $

Enterprise: iletişim üzerine temin edilebilir

*Listelenen fiyatlar 10+ üyeye sahip takımlar için geçerlidir

Workamajig puanları ve yorumları

10. Basecamp

Basecamp ürün örneği

Basecamp'ın misyonu, işletmelerin "her yere dağılmış eşyaları" ortadan kaldırmasına yardımcı olmaktır. Gayrimenkul pazarlama kampanyalarınızı etkili bir şekilde yönetmek ve ortak hedeflere ulaşmak için takımınızla işbirliği yapmak için merkezi bir platform sağlar.

Pazarlama araçlarını kullanarak emlak listelerini tanıtmak, sosyal medya kampanyaları yürütmek ve ilgi çekici içerikler oluşturmak gibi farklı pazarlama girişimlerinin başında olun. Her pazarlama kanalı için ayrı projeler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve maksimum verimlilik sağlamak için son tarihler belirleyin.

Basecamp'ın takvim entegrasyonu, pazarlama faaliyetlerinizle ilgili önemli tarihleri kaçırmanızı zorlaştırır. İçerik yayınlama tarihi, açık ev etkinliği veya sosyal medya kampanyası lansmanı gibi etkinlikler için platform, zaman yönetiminizi sizin için yapar.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Ana sayfa: projelerinizin ve görevlerinizin yer aldığı tek sayfalık gösterge paneli

Yapılacaklar: görevleri ve son teslim tarihlerini izlemek için

Campfire: yerleşik grup sohbeti

Doors: haritalar, dış araçlar ve hizmetlerle entegrasyon için

Takvim: önemli etkinlikler ve son tarihler hakkında genel bakış

Basecamp sınırlamaları

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp : Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/yıl veya 349 $/ay