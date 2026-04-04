Assistentes de reunião com IA para pequenas empresas em [ano]

Para proprietários de pequenas empresas e suas equipes, o tempo é o recurso mais valioso — e, muitas vezes, o mais escasso. Você desempenha várias funções, lida com inúmeras responsabilidades e busca constantemente maneiras de fazer mais com menos.

No entanto, apesar de nossos melhores esforços para otimizar nossos dias, há um desperdício de tempo universal que afeta quase todas as organizações: a reunião. O trabalho manual que envolve uma reunião (como tomar notas freneticamente ou passar horas redigindo e-mails de acompanhamento) desvia o foco da conversa em si.

Os assistentes de reunião com IA podem assumir grande parte do trabalho pesado aqui.

Neste artigo, falaremos sobre os melhores assistentes de reunião com IA que podem aumentar a produtividade da sua equipe e se encaixam perfeitamente no orçamento da sua pequena empresa.

Assistentes de reunião com IA para pequenas empresas: um resumo

Aqui está uma comparação lado a lado de todas as ferramentas desta lista. Role a página para baixo para ver a análise completa de cada uma e encontrar as melhores ferramentas de IA para reuniões eficazes.

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Transformando notas de reunião em tarefas e fluxos de trabalho integrados AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automations, Docs-to-tasks Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Fireflies.ai Transcrições de reuniões pesquisáveis com sincronização com CRM Chat com IA AskFred, transcrições de palestrantes, acompanhamento de tópicos, registro automático no CRM Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 18 por usuário por mês Otter.ai Transcrição ao vivo e resumos rápidos de reuniões Transcrição em tempo real, captura de slides, agentes de IA baseados em funções, pesquisa/exportação avançada Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99 por usuário por mês Fathom Resumos de IA simples e detalhados Gravações ilimitadas no plano gratuito, clipes com destaques, sincronização com CRM, Ask Fathom Q&A Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19 por usuário por mês tl;dv Destaques gravados e inteligência para várias reuniões Gravações divididas em capítulos, trechos destacados, insights entre reuniões, mais de 30 idiomas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29,30 por usuário por mês Granola Notas de reunião sem bots Captura local (sem bot), notas estruturadas + itens de ação, reformatação por IA/chat Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14 por usuário por mês Krisp Cancelamento de ruído e notas de reunião com IA Cancelamento de ruído e eco, captura independente de plataforma, resumos com IA, sincronização de fluxo de trabalho Planos pagos a partir de US$ 16 por usuário por mês Avoma Equipes de receita que precisam de inteligência de conversação Detecção de tópicos, cartões de pontuação de coaching, sincronização automática de CRM, momentos/trechos de chamadas Planos pagos a partir de US$ 29 por licença de gravação por mês Fellow Agendas colaborativas e acompanhamento Colaboração na agenda, resumos vinculados à agenda, acompanhamento de itens de ação, lembretes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 11 por usuário por mês Notion AI Notas de reunião dentro de uma base de conhecimento flexível Blocos de notas de reunião com IA, pesquisa por IA nas notas, bancos de dados relacionais, links para o calendário do Notion Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

📚 Leia também: Os melhores aplicativos para pequenas empresas para simplificar seu trabalho

O que é um assistente de reuniões com IA

Obtenha transcrições automáticas de reuniões e itens de ação usando o ClickUp AI Notetaker

Um assistente de reuniões com IA é um aplicativo de software que utiliza inteligência artificial para participar, gravar, transcrever e analisar reuniões. Seu objetivo principal é automatizar tarefas administrativas — especificamente anotações e acompanhamento de tarefas — para que os participantes humanos possam se concentrar na discussão, em vez de na documentação.

Ele tem três pilares principais:

Capture: Ele “ouve” o áudio por meio de um bot virtual ou plug-in para Ele “ouve” o áudio por meio de um bot virtual ou plug-in para criar uma transcrição literal

Synthesis: Utiliza Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para condensar horas de conversa em Utiliza Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para condensar horas de conversa em resumos com marcadores e pontos-chave

Ação: Identifica compromissos e prazos específicos, transformando-os automaticamente em Identifica compromissos e prazos específicos, transformando-os automaticamente em “Itens de Ação ” ou sincronizando-os com ferramentas de gerenciamento de projetos

📮ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre eficácia de reuniões, quase 40% dos entrevistados participam de 4 a mais de 8 reuniões por semana, com cada reunião durando até uma hora. Isso se traduz em uma quantidade impressionante de tempo coletivo dedicado a reuniões em toda a sua organização. E se você pudesse recuperar esse tempo? O AI Notetaker integrado do ClickUp pode ajudar a aumentar a produtividade em até 30% por meio de resumos instantâneos de reuniões — enquanto o ClickUp Brain auxilia na criação automatizada de tarefas e na otimização de fluxos de trabalho — transformando horas de reuniões em insights práticos.

📮ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre eficácia de reuniões, quase 40% dos entrevistados participam de 4 a mais de 8 reuniões por semana, com cada reunião durando até uma hora. Isso se traduz em uma quantidade impressionante de tempo coletivo dedicado a reuniões em toda a sua organização. E se você pudesse recuperar esse tempo? O AI Notetaker integrado do ClickUp pode ajudar a aumentar a produtividade em até 30% por meio de resumos instantâneos de reuniões — enquanto o ClickUp Brain auxilia na criação automatizada de tarefas e na otimização de fluxos de trabalho — transformando horas de reuniões em insights práticos.

O que procurar em assistentes de reunião com IA para pequenas empresas

Ao contrário das equipes corporativas com departamentos de TI dedicados, as pequenas empresas precisam de ferramentas que funcionem imediatamente. Isso porque o software errado gera mais trabalho administrativo do que o que reduz.

Avalie estes critérios específicos antes de escolher uma ferramenta para simplificar seus fluxos de trabalho de reuniões:

Precisão da transcrição e identificação de falantes: ele consegue identificar com precisão quem disse o quê durante chamadas agitadas com vários participantes?

Qualidade do resumo de reuniões com IA: Ele produz Ele produz resumos concisos em vez de textos intermináveis que você ainda precisa analisar?

Extração de itens de ação: Ele detecta compromissos e prazos, em vez de apenas destacar palavras-chave?

Integrações com sua infraestrutura existente: Ele se integra nativamente às suas ferramentas de gerenciamento de projetos e comunicação?

Privacidade e tratamento de dados: Onde o áudio da sua reunião é armazenado e ele é usado para treinar modelos de IA?

Facilidade de configuração para equipes sem conhecimentos técnicos: Sua equipe pode começar a usá-lo hoje mesmo sem precisar de uma chamada de integração?

Para assistentes executivos e profissionais de administração que gerenciam agendas complexas e várias partes interessadas, a escolha das ferramentas de IA certas pode otimizar significativamente os fluxos de trabalho. Assista a esta visão geral para ver como as principais ferramentas de IA podem apoiar os assistentes executivos além do simples gerenciamento de reuniões.

Os 10 melhores assistentes de reunião com IA para pequenas empresas

Vamos evitar que os resumos importantes das reuniões fiquem espalhados por várias ferramentas.

Vamos direto ao assunto:

1. ClickUp (Ideal para transformar notas de reunião em tarefas e fluxos de trabalho integrados)

Experimente o ClickUp AI Notetaker Obtenha notas de reunião precisas, transcrições, resumos, etiquetas e itens de ação com o ClickUp AI Notetaker

Quanto tempo sua equipe perde apenas transferindo conclusões de uma ferramenta para outra? Para a maioria das pequenas empresas, o problema começa logo após uma reunião. Você acaba com anotações em um aplicativo, itens de ação em outro e decisões importantes enterradas em uma conversa de chat que você nunca mais vai encontrar.

Chamamos isso de “expansão do trabalho ” , e é isso que o ClickUp resolve. Como o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo, ele reúne suas reuniões, notas, documentos e tarefas em um único lugar, com a IA monitorando tudo de cima.

Vamos examinar alguns de seus principais recursos de convergência de IA:

Notas de reunião que permanecem conectadas ao trabalho

Para começar, temos o ClickUp AI Notetaker. Ele pode participar de reuniões agendadas ou ser enviado para links ad hoc do Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Após a chamada, ele cria um documento privado no ClickUp, @menciona você e facilita a reabertura das notas a partir do Planner ou do Docs Hub.

Transforme cada chamada em tarefas e decisões usando o ClickUp AI Meeting Notetaker

E a melhor parte? O resultado não fica preso em um gravador separado. As próximas etapas são atribuídas à pessoa certa após o término da reunião, proporcionando às equipes enxutas um caminho muito mais claro, desde o resumo até a execução.

Uma IA contextual capaz de preparar a reunião antes mesmo de ela começar

A IA contextual de trabalho do ClickUp, o ClickUp Brain, começa a funcionar muito antes mesmo da chamada começar. Ela pode pesquisar eventos da agenda em linguagem natural, verificar a disponibilidade de uma ou mais pessoas e criar ou atualizar eventos da agenda.

Verifique a disponibilidade e atualize reuniões mais rapidamente com o ClickUp Brain

Além disso, ele permite gerar agendas de reuniões com base em reuniões anteriores, no status dos projetos e nas prioridades da equipe.

Ele é igualmente útil após o término da reunião. Como o Brain pode responder a perguntas sobre tarefas, documentos, bate-papos e notas de reunião, você pode perguntar:

Quais ações foram definidas na última chamada com o cliente?

Que decisões foram tomadas na última reunião de sincronização da equipe?

O que mudou desde a última atualização?

Recupere decisões de reuniões e itens de ação mais rapidamente com o ClickUp Brain

Agentes prontos para uso integrados ao seu espaço de trabalho

Os ClickUp Super Agents são agentes de IA integrados que você pode adicionar ao seu espaço de trabalho para tarefas específicas. E uma das razões pelas quais eles funcionam incrivelmente bem para pequenas empresas é o seu extenso catálogo de agentes.

Em resumo, em vez de criar tudo sozinho, você pode começar com agentes seguros e prontos para uso e adaptá-los ao seu fluxo de trabalho. Por exemplo, o ClickUp Meeting Agenda Builder Agent pode reunir uma agenda compartilhada a partir de tarefas em andamento, resultados anteriores e contribuições dos participantes.

Crie agendas de reuniões a partir de tarefas em andamento e resultados anteriores com o Agente Criador de Agendas de Reuniões do ClickUp

Resumindo:

Baseia-se no trabalho em andamento: extrai itens da agenda do seu trabalho em andamento

Apresenta itens pendentes: Utiliza itens de ação pendentes de sessões anteriores

Recolhe sugestões dos participantes: Envia um lembrete antes da reunião para que os participantes possam sugerir tópicos

Estrutura a agenda: Organiza os tópicos e define o tempo alocado com base na duração da reunião e no número de itens

E enquanto isso acontece, o ClickUp Meeting Prep Agent cria um resumo personalizado com o contexto de que você precisa antes da chamada. Juntos, eles ajudam você a entrar nas reuniões já com as informações necessárias à sua disposição.

Prepare-se para reuniões com informações contextuais essenciais usando o ClickUp Meeting Prep Agent

🎥 Assista a este vídeo para ver como você pode incorporar IA à sua pequena empresa sem precisar de conhecimentos técnicos

Automações para reduzir tarefas rotineiras

Assim que a IA do ClickUp gera uma tarefa a partir da transcrição da reunião, o ClickUp Automations cuida do encaminhamento sem que você precise fazer nada. Isso significa que você define regras de fundo para o seu espaço de trabalho, e o Automations cuida do restante do fluxo de trabalho.

Configure automações do ClickUp sem código para que elas façam o trabalho pesado por você

Por exemplo, se a transcrição da reunião gerar uma nova tarefa contendo a palavra-chave “Atualização do Design”, uma automação pré-configurada reconhece essa frase e alerta instantaneamente o designer-chefe, movendo a tarefa recém-criada para a coluna “Tarefas” do quadro de fluxo de trabalho específico da equipe de design.

Principais recursos do ClickUp

Prós e contras do ClickUp

Prós:

Notas de reuniões e trabalhos de projetos ficam reunidos em um único lugar para reduzir a alternância de contexto

O ClickUp Brain utiliza todas as informações do seu espaço de trabalho para apresentar respostas completas

As automações reduzem o trabalho administrativo pós-reunião a quase zero

Contras:

Novos usuários podem precisar de algum tempo para explorar toda a gama de recursos

Automações avançadas exigem algum tempo de configuração inicial

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

Gosto de ter o controle de tempo e as notas de reunião todos em um só lugar com o ClickUp. Os agentes de IA são muito úteis e ajudam a manter meu trabalho organizado. É ótimo ter conseguido substituir várias ferramentas por apenas uma. Aprecio poder ver todo o trabalho do departamento em um só lugar, o que mantém as tarefas organizadas. Além disso, a importação fácil facilitou o processo de configuração.

Gosto de ter o controle de tempo e as notas de reunião em um só lugar com o ClickUp. Os agentes de IA são muito úteis e ajudam a manter meu trabalho organizado. É ótimo ter conseguido substituir várias ferramentas por apenas uma. Aprecio poder ver todo o trabalho do departamento em um só lugar, o que mantém as tarefas bem organizadas. Além disso, a importação fácil facilitou o processo de configuração.

✅ Nosso Guia de IA para Pequenas Empresas explica como usar a IA em toda a sua empresa sem precisar gerenciar mais aplicativos.

🧠 Curiosidade: Thomas Edison não imaginou o fonógrafo inicialmente como um reprodutor de música. Ele o apresentou, a princípio, mais como uma ferramenta de produtividade do século XIX para ditado e comunicação empresarial, enquanto a música aparecia em uma posição inferior na sua lista de usos futuros. Em outras palavras, um dos dispositivos de entretenimento mais icônicos da história começou como algo mais próximo de uma máquina de notas de voz.

2. Fireflies.ai (Ideal para transcrições de reuniões pesquisáveis com sincronização com CRM)

O Fireflies.ai é um assistente de reuniões com IA que captura, transcreve e organiza reuniões em plataformas de conferência como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex e outras.

Ele também vai além da simples tomada de notas. O AskFred, assistente de IA integrado ao Fireflies, pode resumir chamadas, gerar e-mails de acompanhamento, extrair itens de ação e criar outros resultados relacionados a reuniões.

Ele também possui um “Rastreador de Tópicos” que procura por palavras-chave específicas, como “preços” ou “objeções”, durante suas chamadas. Em seguida, ele registra automaticamente esses detalhes diretamente no seu CRM ou software de gerenciamento de projetos, poupando sua equipe do trabalho de inserir dados manualmente.

Principais recursos do Fireflies.ai

Chat de IA AskFred: consulta todo o seu acervo de transcrições de reuniões para responder a perguntas sobre chamadas anteriores

Transcrição automática: Grava e transcreve reuniões com identificação do locutor e marcas de tempo

Análise de inteligência de conversação : Monitora os índices de tempo de fala e os indicadores de sentimento em todas as suas reuniões Monitora os índices de tempo de fala e os indicadores de sentimento em todas as suas reuniões

Integrações com CRM: Conecta-se nativamente a ferramentas de vendas para registrar automaticamente resumos de chamadas nos registros de negócios

Prós e contras do Fireflies.ai

Prós:

Alta segurança com opções de armazenamento privado

Transcrição ilimitada a partir do plano Pro

Suporta mais de 100 idiomas com detecção automática

Contras:

A precisão pode diminuir durante reuniões com muita conversa cruzada

A IA analisa cada reunião individualmente, sem fazer síntese entre reuniões

O bot de gravação aparece como um participante visível

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro : US$ 18 por usuário/mês

Business : US$ 29 por usuário/mês

Enterprise: US$ 39 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Fireflies.ai

G2 : 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Um usuário do G2 diz:

Consigo prestar total atenção à conversa durante uma reunião porque sei que o Fireflies cuida das anotações, e a função de IA é ótima para obter insights rápidos sobre o que aconteceu na reunião e para e-mails de recapitulação; além disso, ele se integra facilmente ao ambiente da minha equipe. A implementação foi tão tranquila que nunca precisei usar o suporte ao cliente, mas, se o produto é tão bom, tenho certeza de que o suporte ao cliente é excelente. Uso o Fireflies diariamente.

Consigo prestar total atenção à conversa durante uma reunião porque sei que o Fireflies cuida das anotações, e a função de IA é ótima para obter insights rápidos sobre o que aconteceu na reunião e para e-mails de recapitulação; além disso, ele se integra facilmente ao ambiente da minha equipe. A implementação foi tão tranquila que nunca precisei usar o suporte ao cliente, mas, se o produto é tão bom, tenho certeza de que o suporte ao cliente é excelente. Uso o Fireflies diariamente.

👀 Quer ver mais alternativas ao Fireflies? Temos uma lista para você 👇.

3. Otter.ai (Ideal para transcrição ao vivo e resumos de reuniões)

Se você precisa acompanhar uma reunião enquanto ela acontece, o Otter.ai fornece uma transcrição ao vivo na sua tela à medida que as pessoas falam. Isso o torna incrivelmente útil para equipes que precisam de suporte de acessibilidade, têm participantes que não são falantes nativos ou simplesmente preferem acompanhar a leitura para manter o foco.

Seu mecanismo principal é o processamento em tempo real. Em vez de esperar que a gravação seja processada após o término da chamada, o Otter cria um documento ativo e interativo durante a própria reunião.

A Otter oferece agentes de IA especializados para fluxos de trabalho de vendas e recrutamento. Esses agentes extraem automaticamente informações relevantes para os negócios e as enviam para suas ferramentas conectadas.

Principais recursos do Otter.ai

Transcrição em tempo real: Transcreve reuniões ao vivo com o texto sincronizado com a reprodução de áudio

Captura automatizada de slides: insere os slides da apresentação compartilhada na transcrição no momento exato

Agentes de IA específicos para cada função: Adaptam a extração de dados para funções específicas, como vendas e educação

Controles prontos para equipes: camadas no vocabulário da equipe, identificação de falantes e pesquisa e exportação avançadas

Prós e contras do Otter.ai

Prós:

A exibição ao vivo mantém os participantes alinhados sem interromper o palestrante

A captura de slides adiciona um contexto visual que as ferramentas apenas de áudio não oferecem

Forte validação de mercado com uma ampla base de usuários

Contras:

O suporte a idiomas é limitado a inglês, francês e espanhol

O plano gratuito limita as gravações a 30 minutos por reunião

O ruído de fundo pode diminuir a precisão da transcrição

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro : US$ 16,99/usuário/mês

Business : US$ 30/usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Um usuário do G2 diz:

Sempre que iniciamos uma reunião, ele entra automaticamente ou, pelo menos, solicita para participar da sessão. Toma notas e, em seguida, envia um e-mail após o término da reunião. Os resumos são bons e diretos ao ponto.

Sempre que iniciamos uma reunião, ele entra automaticamente ou, pelo menos, solicita para participar da sessão. Toma notas e, em seguida, envia um e-mail após o término da reunião. Os resumos são bons e diretos ao ponto.

🧠 Curiosidade: Existem muitos procedimentos formais para reuniões porque, antigamente, elas costumavam ser caóticas. A história oficial das Regras de Robert conta que Henry M. Robert se deparou com o que chamou de “desordem prática” — pessoas diferentes trazendo ideias diferentes sobre procedimentos — e publicou a primeira edição das Regras de Ordem de Robert em 1876 para trazer ordem a isso.

4. Fathom (Ideal para resumos de IA simples e detalhados)

via Fathom

Se você é um fundador independente ou faz parte de uma equipe pequena com um orçamento apertado, o Fathom é uma boa escolha.

Ele oferece gravação, transcrição e resumo ilimitados sem nenhum custo. Isso é ótimo para pessoas que têm muitas reuniões, mas não podem arcar com mais uma assinatura mensal de software.

Seu mecanismo principal é o recorte acionado pelo usuário. Em vez de simplesmente apresentar uma enorme parede de texto ao final da chamada, ele permite que você marque momentos importantes à medida que a reunião ocorre. Isso ajuda o software a saber exatamente o que destacar para você posteriormente.

Principais recursos do Fathom

Gravações ilimitadas: Oferece armazenamento ilimitado de reuniões

IA de perguntas e respostas: O Ask Fathom oferece aos usuários uma interface semelhante à do ChatGPT para consultar reuniões em busca de respostas, insights e ações

Controles fáceis de compartilhamento: compartilhe resumos e gravações automaticamente de forma interna, e os links compartilhados podem ser restritos por domínio ou por acesso explícito

Sincronização direta com o CRM: Envia resumos de chamadas e itens de ação diretamente para o seu funil de vendas

Prós e contras do Fathom

Prós:

Oferece gravação e transcrição ilimitadas

Crie um clipe de vídeo compartilhável de qualquer segmento específico

Desenvolvido especificamente para fluxos de trabalho de vendas, a fim de manter a higiene do CRM

Contras:

Carece de recursos avançados de inteligência conversacional

O bot de gravação é um participante visível nas chamadas

A experiência é voltada principalmente para computadores, sem um aplicativo móvel robusto

Preços do Fathom

Gratuito

Premium ( Individual): US$ 19/usuário/mês

Team: US$ 19/usuário/mês (2 ou mais usuários)

Plano Empresarial: US$ 34/usuário/mês (2 ou mais usuários)

Avaliações e comentários do Fathom

G2: 5,0/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 5,0/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Um usuário do G2 diz:

É muito preciso e me ajuda a resumir reuniões longas sem precisar ficar pensando se o Fathom está deixando passar algo importante. Ele não deixa. Ele também sincroniza com minha agenda, então não preciso adicionar nada manualmente. Adoro! Uso no Mac; há um downloader fácil, então não há problema algum. O suporte entra em contato para verificar se há algo em que possam ajudar. Uso quase todos os dias em todas as minhas reuniões do Google Meet.

É muito preciso e me ajuda a resumir reuniões longas sem precisar ficar pensando se o Fathom está deixando passar algo importante. Ele não deixa. Ele também sincroniza com minha agenda, então não preciso adicionar nada manualmente. Adoro! Uso no Mac; há um downloader fácil, então não há problema algum. O suporte entra em contato para verificar se há algo em que possam ajudar. Uso quase todos os dias em todas as minhas reuniões do Google Meet.

🚀 Como a agência de marketing Hit Your Mark consolidou várias ferramentas em uma só A Hit Your Mark tinha seu trabalho espalhado pelo Slack para comunicação, Loom/Vidyard para vídeos, Miro para planejamento colaborativo, Toggl para controle de tempo e relatórios e Tango para documentação. Eles decidiram consolidar tudo no ClickUp. ⚡ Os resultados foram imediatos: Mais de 5 ferramentas substituídas nas áreas de comunicação, planejamento e relatórios

Economia de US$ 3.000 por ano ao eliminar o Slack após migrar para o ClickUp

Painéis em tempo real que monitoram pontos de sprint, cargas de trabalho e desempenho

Pagamentos de bônus mais rápidos graças a dados de produtividade claros e mensuráveis

📚 Leia também: As melhores alternativas ao Fathom AI para anotações com IA

5. tl;dv (Ideal para destaques de reuniões gravadas e inteligência em múltiplas reuniões)

Quando uma empresa quer reduzir a participação obrigatória em reuniões, o tl;dv ajuda nisso. Ele se concentra mais na gravação de vídeo do que apenas na transcrição de texto. É ótimo para que funcionários em fusos horários diferentes possam acompanhar o que perderam, de acordo com sua própria agenda.

A plataforma trata uma reunião gravada mais como um vídeo do YouTube. Ela analisa a conversa falada e divide automaticamente a linha do tempo em capítulos distintos e identificados.

Isso significa que um membro da equipe pode clicar em um registro de data e hora intitulado “Orçamento de Marketing do 3º Trimestre” e pular diretamente para essa atualização específica sem precisar assistir ao restante da reunião.

Resumo: os melhores recursos

Recorte de destaques: Marca momentos importantes para criar pequenos clipes de vídeo que podem ser compartilhados

Inteligência para várias reuniões: Identifica padrões e temas recorrentes em toda a sua biblioteca de reuniões

Armazenamento hospedado na UE: Oferece soberania de dados e conformidade com o GDPR para equipes preocupadas com a privacidade

Suporte multilíngue: Oferece suporte a transcrição e resumos em mais de 30 idiomas

tl;dv prós e contras

Prós:

A análise entre reuniões revela insights que as ferramentas de chamada única não captam

Alta precisão de transcrição em vários idiomas

Avaliação inicial fácil, sem compromisso

Contras:

Requer um bot de gravação visível baseado na nuvem

Não há suporte a vocabulário personalizado para jargões específicos do setor

Os usuários estão limitados à interface web em dispositivos móveis

tl;dv preços

Gratuito

Prós: US$ 29,30 por usuário/mês

Business US$ 37,10 por usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do tl;dv

G2 : 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o tl;dv?

Um usuário do G2 diz:

Eu uso o tl;dv para gravar e fazer anotações durante minhas ligações de vendas, o que me permite prestar mais atenção nessas interações. Acho super fácil de usar, assim como fazer login em qualquer outro software. A IA do tl;dv me permite fazer qualquer pergunta que eu quiser e oferece várias sugestões pré-definidas que são muito úteis, como redigir um e-mail de acompanhamento com os próximos passos detalhados. Ele mantém um registro contínuo de todas as minhas reuniões, dando a sensação de ter uma secretária redigindo atas para mim. Além disso, a integração com meu e-mail e sistema de CRM funciona muito bem.

Eu uso o tl;dv para gravar e fazer anotações durante minhas ligações de vendas, o que me permite prestar mais atenção nessas interações. Acho super fácil de usar, assim como fazer login em qualquer outro software. A IA do tl;dv me permite fazer qualquer pergunta que eu quiser e oferece várias sugestões pré-definidas que são muito úteis, como redigir um e-mail de acompanhamento com os próximos passos detalhados. Ele mantém um registro contínuo de todas as minhas reuniões, dando a sensação de ter uma secretária redigindo atas para mim. Além disso, a integração com meu e-mail e sistema de CRM funciona muito bem.

6. Granola (Ideal para notas de reunião sem bots)

via Granola

Os bots de reunião geram perguntas constrangedoras dos clientes e criam atritos em relação ao consentimento. O Granola é um aplicativo para desktop que captura o áudio da reunião diretamente no seu dispositivo, sem enviar um bot visível para a chamada. Ninguém do outro lado sabe que ele está em execução.

Após a reunião, a IA gera notas estruturadas com itens de ação e resumos. Você pode conversar com a IA para extrair detalhes específicos ou reformatar as notas para diferentes públicos. Isso se baseia na ideia de que o julgamento humano ainda desempenha um papel importante na criação de boas notas.

Você digita suas próprias anotações ou pensamentos breves durante a conversa, e o software usa o áudio de fundo para preencher os detalhes específicos que você perdeu.

Principais recursos do Granola

Gravação sem bot: Grava áudio diretamente do seu computador sem precisar participar da reunião

Interface de chat com IA: Permite que você faça perguntas complementares e reformate notas

Integrações nativas: Conecta-se diretamente a bases de conhecimento e CRMs para fluxos de trabalho básicos

Alertas para chamadas não programadas: detecta chamadas não programadas quando o microfone está em uso e avisa para você começar a fazer anotações

Prós e contras da granola

Prós:

Elimina o desconforto do cliente ao remover o bot de gravação visível

Acessível para equipes pequenas que precisam de histórico ilimitado

Controles de privacidade de nível empresarial permitem a exclusão do treinamento de modelos

Contras:

O volume limitado de avaliações de terceiros torna mais difícil avaliar a confiabilidade a longo prazo

O aplicativo móvel para Android ainda não está disponível

Requer ferramentas de automação de terceiros para encaminhar os resultados para espaços de trabalho abrangentes

Preços do Granola

Básico: Gratuito

Empresas: US$ 14/usuário/mês

Empresa: US$ 35/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre Granola

G2 : 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Granola?

Um usuário do G2 diz:

Uma das melhores ferramentas que tenho e uso. Utilizo-a todos os dias em todas as minhas chamadas. Ela me ajuda a entender interlocutores com sotaques difíceis e a conduzir entrevistas claras e precisas. Também configurei um prompt de IA para qualificar meus leads, o que me ajuda muito e economiza bastante tempo!

Uma das melhores ferramentas que tenho e uso. Utilizo-a todos os dias em todas as minhas chamadas. Ela me ajuda a entender interlocutores com sotaques difíceis e a conduzir entrevistas claras e precisas. Também configurei um prompt de IA para qualificar meus leads, o que me ajuda muito e economiza bastante tempo!

📚 Leia também: As melhores alternativas à IA da Granola para você conferir

7. Krisp (Ideal para cancelamento de ruído e notas de reunião com IA)

via Krisp

Nem todas as conversas de negócios acontecem por meio de um link agendado no Zoom. O Krisp funciona de maneira diferente, conectando-se diretamente ao sistema de áudio do seu computador, em vez de se integrar a um calendário ou software de reuniões específico. Isso significa que ele funciona com qualquer aplicativo de voz, desde uma conversa improvisada no Slack até um sistema de telefonia VoIP especializado rodando no seu desktop.

Sua base é construída com foco na clareza do áudio, e não apenas na tomada de notas por IA. Antes de transcrever uma única palavra, o software filtra o ruído de fundo tanto do seu microfone quanto do áudio das pessoas que estão falando com você.

Como processa tudo nessa camada básica de áudio, ele gera transcrições e resumos sem nunca enviar um assistente virtual para a sala de reunião.

Principais recursos do Krisp

Cancelamento de ruído por IA: Remove ruídos de fundo e eco do áudio recebido e enviado

Transcrição independente de plataforma: captura áudio de qualquer aplicativo no seu dispositivo

Resumos de reuniões com IA: Gera notas estruturadas, organizadas por tópico e palestrante

Sincronização de fluxo de trabalho: O Core inclui integrações e suporte a webhooks para ferramentas como Slack, HubSpot, Affinity e Pipedrive

Prós e contras do Krisp

Prós:

Reúne cancelamento de ruído e notas de reunião em uma única assinatura

Funciona de maneira consistente em qualquer plataforma de conferência ou chamada telefônica

Funciona silenciosamente em segundo plano, sem participar das chamadas como um bot

Contras:

Os recursos de transcrição são mais recentes e podem não ter a profundidade dos aplicativos dedicados à tomada de notas

Menos integrações nativas com CRMs e ferramentas de gerenciamento de projetos

Os minutos de transcrição podem parecer limitados para usuários com grande volume de chamadas

Preços do Krisp

Teste gratuito

Core: US$ 16/usuário/mês

Avançado: US$ 30 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Krisp

G2 : 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Krisp?

Um usuário do G2 diz:

A melhor parte do Krisp é como ele lida com os resumos de reuniões. O recurso de gravação automática é um salva-vidas para chamadas consecutivas. Também adoro a flexibilidade da ferramenta de transcrição; ela não serve apenas para chamadas ao vivo, pois você pode enviar e transcrever qualquer arquivo de áudio diretamente na plataforma.

A melhor parte do Krisp é como ele lida com os resumos de reuniões. O recurso de gravação automática é um salva-vidas para chamadas consecutivas. Também adoro a flexibilidade da ferramenta de transcrição; ela não serve apenas para chamadas ao vivo, pois você pode enviar e transcrever qualquer arquivo de áudio diretamente na plataforma.

📮ClickUp Insight: Os resultados de nossa pesquisa sobre eficácia de reuniões indicam que 42% das equipes utilizam trechos gravados (21%) ou ferramentas de gerenciamento de projetos (21%) para o trabalho assíncrono. No entanto, essas ferramentas muitas vezes exigem recursos adicionais, assinaturas separadas, logins e um período de adaptação. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp facilita a comunicação assíncrona. Acesse vídeos, mensagens de voz, fluxos de trabalho de projetos, documentos colaborativos e um bloco de notas com IA integrado — tudo em um único espaço de trabalho. Por que gerenciar várias assinaturas e informações dispersas quando uma única solução pode otimizar todo o seu fluxo de trabalho? 💫 Resultados reais: Equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% em conversas e reuniões desnecessárias!

8. Avoma (Ideal para equipes de vendas que precisam de inteligência de conversação)

via Avoma

Enquanto muitas ferramentas se limitam a registrar o que foi dito, o Avoma avalia como foi dito. Ele funciona como uma plataforma de inteligência de conversação projetada especificamente para medir a qualidade das chamadas. Isso o torna altamente prático para um gerente que deseja entender se um representante de vendas está falando demais ou realmente ouvindo as necessidades do cliente.

O software monitora métricas de conversação ao longo da reunião, incluindo a proporção entre fala e escuta, o uso de palavras de preenchimento e o sentimento geral dos participantes. A análise desses dados específicos fornece material de coaching concreto, em vez de apenas uma transcrição básica.

Principais recursos do Avoma

Detecção de tópicos: Segmenta a conversa em temas como preços e objeções

Sincronização automática com CRM: Envia resumos estruturados de chamadas e momentos-chave para os funis de vendas

Cartões de avaliação de coaching: Permite que os gerentes avaliem chamadas com base em critérios personalizados e acompanhem o desempenho

Momentos de chamadas compartilháveis: crie trechos a partir de transcrições ou reproduções, gere trechos automaticamente e compartilhe reuniões completas, notas ou clipes internamente ou externamente

Prós e contras do Avoma

Prós:

Desenvolvido especificamente para o ciclo de vida de vendas e sucesso do cliente

Dados estruturados de CRM melhoram a precisão dos relatórios de pipeline

As ferramentas de coaching oferecem uma estrutura para a integração de novos representantes

Contras:

A curva de aprendizado pode ser íngreme para equipes que precisam apenas de resumos básicos

A interface do usuário parece ultrapassada em comparação com os concorrentes mais recentes

Equipes menores podem não utilizar recursos suficientes para justificar o investimento

Preços do Avoma

Startup: US$ 29 por licença de gravação por mês

Organização: US$ 39 por licença de gravação por mês

Empresas: US$ 39 por licença de gravação por mês

Inteligência de conversação: US$ 35 por licença por mês

Avaliações e comentários sobre o Avoma

G2 : 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Avoma?

Um usuário do G2 diz:

Eu uso principalmente para demonstrações e chamadas com clientes, a fim de extrair facilmente os principais pontos de destaque e os principais pontos de dificuldade dos clientes potenciais e existentes. Além das transcrições, gostei do rastreamento de palavras-chave, dos padrões de conversação, da pontuação de chamadas e até mesmo da assistência ao vivo do copiloto do Avoma.

Eu uso principalmente para demonstrações e chamadas com clientes, a fim de extrair facilmente os principais pontos de destaque e os principais pontos de dificuldade dos clientes potenciais e existentes. Além das transcrições, gostei do rastreamento de palavras-chave, dos padrões de conversação, da pontuação de chamadas e até mesmo da assistência ao vivo do copiloto do Avoma.

9. Fellow (Ideal para agendas colaborativas de reuniões e acompanhamento)

via Fellow

Quando um gerente precisa garantir que uma discussão realmente resulte em trabalho concluído, o Fellow se concentra em todo o ciclo de vida da reunião, e não apenas na transcrição. Ele foi desenvolvido para esclarecer exatamente quem é responsável por quê, conectando a pauta inicial da reunião diretamente às ações finais.

O software funciona como uma ferramenta central de prestação de contas. Ele rastreia os compromissos assumidos durante uma chamada e os envia diretamente para o software de gerenciamento de projetos da sua equipe. Isso ajuda a evitar que as decisões sejam esquecidas depois que todos se desconectarem.

Principais recursos do Fellow

Agendas colaborativas: mantém as reuniões focadas ao definir os tópicos antes do início da chamada

Resumos vinculados à agenda: Relaciona notas e itens de ação a tópicos específicos da discussão

Acompanhamento de tarefas: atribui tarefas a membros específicos da equipe com prazos e lembretes

Suporte a reuniões com arquivos enviados: Gera resumos a partir de arquivos de áudio ou vídeo enviados, incluindo detecção automática de locutores

Prós e contras

Prós:

Abrange todo o ciclo de vida da reunião, desde o planejamento até a prestação de contas

Um ecossistema de integração robusto se adapta facilmente aos fluxos de trabalho existentes

A interface simples permite que as equipes comecem a usá-lo imediatamente

Contras:

Os recursos de transcrição podem não ter a mesma precisão de quem toma notas profissionalmente

As análises de reuniões são limitadas em comparação com as ferramentas de inteligência de conversação

Equipes menores obtêm o máximo valor do conjunto de recursos principais

Preços do Fellow

Gratuito

Team: US$ 11 por usuário por mês

Empresas: US$ 23/usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários dos usuários

G2 : 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fellow?

Um usuário do G2 diz:

É uma ótima ferramenta para gravar reuniões, e o recurso de anotações com IA também é muito útil. Ele transcreve todas as reuniões e cria anotações a partir delas, que podem ser usadas como referência sem perda de tempo. Isso economiza muito tempo e esforço extra. Fácil de usar e grava automaticamente todas as reuniões.

É uma ótima ferramenta para gravar reuniões, e o recurso de anotações com IA também é muito útil. Ele transcreve todas as reuniões e cria anotações a partir delas, que podem ser usadas como referência sem perda de tempo. Isso economiza muito tempo e esforço extra. Fácil de usar e grava automaticamente todas as reuniões.

10. Notion AI (Ideal para anotações de reuniões dentro de uma base de conhecimento flexível)

via Notion

Se sua equipe já usa o Notion como principal espaço de trabalho para gerenciar projetos e documentos, o recurso integrado Notion AI Meeting Notes é a opção mais eficiente. Ele elimina a necessidade de pagar por uma ferramenta de transcrição separada e evita o trabalho de copiar e colar resumos constantemente de um aplicativo para outro.

Seu mecanismo principal é a integração com o espaço de trabalho. Você digita um comando simples (/meet) em qualquer página do Notion, e ele insere um bloco de gravação diretamente no documento em que você já está trabalhando.

Além disso, o recurso de pesquisa com IA permite que você pesquise simultaneamente em todas as suas anotações de reunião e no conteúdo do seu espaço de trabalho.

Principais recursos do Notion AI

Notas de Reunião com IA: Gera resumos estruturados armazenados diretamente como páginas do espaço de trabalho

Pesquisa com IA: Responde a perguntas em linguagem natural usando dados de toda a sua base de conhecimento

Bancos de dados relacionais: Vincula notas de reuniões a projetos, clientes ou membros da equipe específicos

Notas vinculadas ao calendário: O AI Meeting Notes pode se conectar ao Notion Calendar

Prós e contras do Notion AI

Prós:

Elimina a necessidade de um aplicativo separado para anotações, caso você já utilize a plataforma

O editor baseado em blocos permite uma personalização extremamente flexível para modelos de notas

Uma grande comunidade oferece milhares de modelos prontos

Contras:

Os recursos de IA estão disponíveis como um complemento opcional

Os recursos de transcrição são menos avançados do que as ferramentas de áudio dedicadas

O desempenho do banco de dados pode ficar lento com grandes volumes de registros de reuniões

Preços do Notion AI

Gratuito

Plus: US$ 12 por usuário por mês

Empresas: US$ 24 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion AI

G2 : 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion AI?

Um usuário do G2 diz:

Gosto muito da interface do Notion, que é muito fácil de entender. A IA do Notion é bastante intuitiva e me mostra onde devo clicar, facilitando a análise ou a criação de novos documentos. A facilidade de uso da ferramenta ajuda muito no dia a dia. A IA do Notion otimiza meu tempo e me oferece mais organização. Um exemplo são as reuniões, nas quais posso gravar e depois obter um resumo com os principais tópicos. Essa interface facilita meu dia a dia, otimiza meu tempo, preenche campos e traz novas ideias junto com a criação.

Gosto muito da interface do Notion, que é muito fácil de entender. A IA do Notion é bastante intuitiva e me mostra onde devo clicar, facilitando a análise ou a criação de novos documentos. A facilidade de uso da ferramenta ajuda muito no dia a dia. A IA do Notion otimiza meu tempo e me oferece mais organização. Um exemplo são as reuniões, nas quais posso gravar e depois obter um resumo com os principais tópicos. Essa interface facilita meu dia a dia, otimiza meu tempo, preenche campos e traz novas ideias junto com a criação.

Transforme reuniões em impulso com o ClickUp

Os assistentes de reunião com IA só são úteis quando o resultado se traduz em ação. As anotações não devem ficar em um aplicativo separado que ninguém verifica. As ações a serem realizadas não devem se perder no chat. As decisões não devem desaparecer após a chamada.

O ClickUp ajuda pequenas empresas como a sua a manter todos conectados. Com o AI Notetaker, seus resumos de reuniões, decisões e itens de ação podem ser direcionados diretamente para onde o trabalho acontece. Adicione Agentes de IA para manter o acompanhamento em andamento e vincule tudo às tarefas, documentos e projetos que sua equipe já executa.

Se você quer que as reuniões gerem progresso, e não mais trabalho de limpeza, organize-as no ClickUp.

Comece agora. ✅

Perguntas frequentes

Um assistente de IA para reuniões é um software que grava, transcreve e resume automaticamente suas chamadas de vídeo ou áudio. Ele extrai itens de ação e momentos-chave para que você não precise fazer anotações manualmente. A maioria das ferramentas participa das suas chamadas como um participante ou é executada silenciosamente no seu desktop para fornecer um resumo estruturado em poucos minutos.

O melhor aplicativo de anotações com IA depende se você precisa que as anotações sejam transferidas para um CRM, transformadas em tarefas em uma ferramenta de gerenciamento de projetos ou organizadas em uma base de conhecimento. Ferramentas como o ClickUp se destacam porque os resultados das reuniões se conectam diretamente a tarefas e fluxos de trabalho.