5 integrações de CRM obrigatórias para sua empresa em 2024

Software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) permite inserir dados relacionados ao cliente em uma única plataforma, garantindo que todas as suas equipes internas, como vendas, marketing, produtos, suporte ao cliente etc., estejam em sincronia. Entretanto, como cada departamento tem requisitos exclusivos, eles podem usar ferramentas especializadas que atendam a uma área de negócios específica.

Em um mundo ideal, os dados dos clientes deveriam fluir perfeitamente entre todas as suas ferramentas. Infelizmente, esse não é o caso da maioria das empresas. As empresas estão lidando com grandes quantidades de dados de clientes provenientes de vários canais, e isso precisa ser sincronizado para que as empresas possam tomar decisões orientadas por dados e melhorar a experiência do cliente.

Se conectar perfeitamente todos os seus aplicativos e plataformas parece um sonho, as integrações de CRM são exatamente o que você precisa. Este blog explica como funcionam as integrações de CRM e analisa alguns dos principais Ferramentas de integração de CRM que devem fazer parte de sua pilha de tecnologia.

O que são integrações de CRM?

A integração de CRM é o processo de conectar seu Software de CRM com aplicativos de terceiros sem problemas. Isso o ajuda a eliminar a necessidade de alternar constantemente entre sistemas e atualiza as informações em tempo real. Assim, as integrações permitem que você crie caminhos automáticos em vez de atualizar manualmente ou copiar e colar informações em duas ferramentas.

Por exemplo, se você usar uma ferramenta de terceiros para gerenciar seu marketing por e-mail, informações como o número de e-mails entregues, abertos, cliques em links e outras métricas serão rastreadas pela ferramenta de marketing por e-mail. Essas informações também são cruciais para a sua equipe de vendas, pois ajudam as equipes a entender o nível de envolvimento e interesse. Mas aqui está o problema: todos esses dados estão atualmente em diferentes ferramentas, portanto, suas equipes podem receber dados desatualizados ou incompletos.

Com a integração do CRM, você pode conectar as duas ferramentas e garantir que as informações sejam atualizadas em tempo real. Assim, quando uma campanha de marketing por e-mail é lançada, os resultados são automaticamente rastreados e preenchidos em seu sistema de CRM. Isso também é sincronizado com cada conta ou contato, garantindo que suas equipes de vendas obtenham informações completas sobre o envolvimento do cliente e possam fazer apresentações de vendas precisas.

Benefícios das integrações de CRM

A integração do seu CRM com outras ferramentas em sua pilha de tecnologia traz vários benefícios. Você pode obter informações precisas e atualizadas, independentemente de sua ferramenta ou plataforma. Além disso, você obtém os seguintes benefícios da integração do CRM:

Eficiência aprimorada

Diga adeus às tarefas repetitivas, como a entrada manual de dados em diferentes sistemas. As integrações automatizam a transferência de dados, liberando sua equipe para um trabalho mais estratégico e impactante. Com a integração do CRM, você pode:

Capturar automaticamente novos leads de suas campanhas de marketing e preencher instantaneamente essas informações em seu sistema de CRM, economizando o precioso tempo dos representantes de vendas

de suas campanhas de marketing e preencher instantaneamente essas informações em seu sistema de CRM, economizando o precioso tempo dos representantes de vendas Rastrear as ações dos clientes potenciais em seu site, campanhas de e-mail e outros canais de marketing, transformando-as em pontuações de leads que suas equipes de vendas podem usar para priorizar quais leads devem ser procurados primeiro

em seu site, campanhas de e-mail e outros canais de marketing, transformando-as em pontuações de leads que suas equipes de vendas podem usar para priorizar quais leads devem ser procurados primeiro Feche um negócio e gere uma fatura com um único clique, acelerando os ciclos de pagamento

Permitir que os agentes de suporte vejam instantaneamente um histórico completo do cliente, resultando em resoluções de tíquetes mais rápidas e bem informadas

Dados precisos

Um CRM integrado ajuda a garantir que os dados sejam sempre precisos e atualizados em tempo real. Isso permite evitar erros ou incompatibilidades causados pela falta de sincronização dos registros.

Por exemplo, se você estiver usando Zendesk CRM para seu gerenciamento de tíquetes e dados de clientes, você pode usar o Integração do ClickUp com o Zendesk para:

Atribuir tíquetes a agentes de suporte como tarefas

Adicionar automaticamente informações de tíquetes a tarefas, incluindo responsáveis, datas de vencimento e outras informações em um só lugar

Criar subtarefas em um tíquete do Zendesk para facilitar a referência

Visualizar links no ClickUp e no Zendesk com atualizações de status em tempo real

Transformação de um tíquete do Zendesk em uma tarefa do ClickUp

Experiências aprimoradas do cliente

Quando sua plataforma de CRM está integrada a toda a sua pilha de tecnologia, você sempre pode obter informações atualizadas e completas sobre as interações com seus clientes. Isso ajuda você a:

Personalizar as conversas , pois seus representantes de vendas têm todas as informações de que precisam

, pois seus representantes de vendas têm todas as informações de que precisam Engajar leads e clientes potenciais com conteúdo relevante baseado em seus interesses e comportamento, mantendo-os aquecidos e aproximando-os da conversão

Melhorar as funções de suporte, pois suas equipes podem prever as necessidades dos clientes com base em interações anteriores, oferecendo assistência oportuna e personalizada

Ao eliminar os silos de dados e promover uma experiência conectada, você constrói relacionamentos mais fortes, aumenta a satisfação do cliente e, por fim, promove a fidelidade e a defesa.

Colaboração aprimorada

Como as informações cruciais dos clientes não residem mais em silos de dados, cada equipe pode acessar os dados em tempo real, melhorando a comunicação e a colaboração geral da equipe. Assim, suas equipes podem colaborar e trabalhar juntas com mais eficiência, ajudando-o a administrar seus negócios de forma mais inovadora e a simplificar as operações. Além disso, com todas as equipes trabalhando a partir de uma única fonte de verdade, as equipes podem tomar decisões mais rapidamente e com maior confiança.

Maior geração de receita

A atualização contínua de dados garante que suas equipes de vendas obtenham informações precisas e que esses dados não sejam perdidos na tradução entre vários sistemas. Isso ajuda você a:

Converter mais leads usando fluxos de trabalho simplificados, alcance personalizado e nutrição de leads em tempo hábil

usando fluxos de trabalho simplificados, alcance personalizado e nutrição de leads em tempo hábil Obter todos os dados relevantes na ponta dos dedos, ajudando seus representantes de vendas a fechar negócios com confiança e rapidez

com confiança e rapidez Aproveite os dados de satisfação do cliente (C-Sat) para ajudar a prever a rotatividade de clientes e notificar as equipes de vendas para que abordem as preocupações, personalizem a comunicação ou tomem outras medidas para ajudar a salvar um relacionamento valioso com o cliente

e notificar as equipes de vendas para que abordem as preocupações, personalizem a comunicação ou tomem outras medidas para ajudar a salvar um relacionamento valioso com o cliente Aprimorar as experiências dos clientes, criando assim mais compradores recorrentes e aumentando as oportunidades de vendas cruzadas ou vendas adicionais

Assim, as integrações de CRM catalisam o crescimento das vendas, ajudando-o a adquirir novos clientes, reter os existentes e maximizar seu potencial de receita.

Insights poderosos orientados por dados

Com todos os seus dados integrados ao sistema de CRM, você obtém insights valiosos sobre a jornada do cliente. Isso permite que você rastreie o comportamento do cliente em vários canais e entenda como ele se envolve com a sua marca, o que é vital para que as equipes de marketing, vendas e suporte funcionem com eficiência.

Você pode usar essas informações do cliente para análise de dados adicionais e para criar relatórios de funil robustos. Isso permite que você obtenha insights sobre a eficiência de suas vendas, marketing e suporte. Você pode identificar possíveis gargalos em sua estratégia geral.

Com isso abordagem orientada por dados para CRM você pode tomar decisões informadas sobre suas estratégias de marketing, vendas e atendimento ao cliente, garantindo que elas se alinhem ao seu público e gerem resultados reais.

Desafios comuns de CRM

As plataformas de CRM estão em constante evolução, assim como os canais de comunicação, as ferramentas de negócios e outros aplicativos. Essas pequenas mudanças muitas vezes podem prejudicar o fluxo contínuo de informações e levar a desafios de integração de CRM:

Diferenças nas tecnologias: As plataformas que desejam se integrar podem se basear em tecnologias ou protocolos que não funcionam bem juntos. Por exemplo, as ferramentas podem usar tecnologias diferentes (SOAP Vs. REST), protocolos de transferência (HTTP vs. HTTPS), certificados digitais, protocolos de autenticação (oAuth 2.0) e assim por diante. Isso pode criar problemas no compartilhamento e na sincronização de informações

As plataformas que desejam se integrar podem se basear em tecnologias ou protocolos que não funcionam bem juntos. Por exemplo, as ferramentas podem usar tecnologias diferentes (SOAP Vs. REST), protocolos de transferência (HTTP vs. HTTPS), certificados digitais, protocolos de autenticação (oAuth 2.0) e assim por diante. Isso pode criar problemas no compartilhamento e na sincronização de informações Preocupações com a segurança dos dados: As integrações de CRM falharão se os fornecedores não concordarem com o compartilhamento de informações. Por exemplo, se uma ferramenta de faturamento não oferecer APIs ou não compartilhar informações com outras ferramentas, alegando preocupações com informações confidenciais, não será possível integrar a ferramenta a um CRM.

A maneira ideal de evitar que esses problemas ocorram é verificar proativamente se as ferramentas e o CRM que você escolher oferecem as integrações necessárias.

Por exemplo, uma plataforma de CRM abrangente como a HubSpot é ideal para vários requisitos, inclusive marketing, vendas, serviços, CMS e operações. Além disso, ela oferece conectividade perfeita e várias integrações, inclusive um Integração entre o ClickUp e o HubSpot . Isso permite que você:

Sincronizar dados nos dois sentidos usando a sincronização bidirecional, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas em ambos os sistemas

Usar fluxos de trabalho de acionamento de qualquer uma das plataformas para garantir que qualquer atualização na jornada do cliente, inclusive as que abrangem várias equipes, seja atualizada automaticamente em ambos os sistemas

Use mais de 20 acionadores diferentes para automatizar o trabalho entre o ClickUp e o HubSpot

Relacionado: As melhores integrações da Hubspot

Tipos de integração de CRM

Há diferentes tipos de ferramentas e integrações de CRM que você pode escolher, dependendo de suas necessidades específicas e de seu orçamento. Para tomar essa decisão, é fundamental entender os tipos de integração de CRM disponíveis.

Vamos explorar alguns dos principais tipos de integrações de CRM para ajudá-lo a turbinar seus requisitos de vendas, marketing e produtividade:

Integrações de e-mail

O software de marketing por e-mail é crucial para os esforços de alcance e vendas de qualquer organização. Havia 4.26 bilhões de usuários de e-mail em 2022, tornando o e-mail um dos canais mais promissores para se conectar com clientes potenciais, clientes e parceiros.

A integração de sua solução de marketing por e-mail com seu CRM é uma ótima opção, pois o ajudará a capturar e organizar automaticamente as informações de seus clientes. Além disso, você pode acompanhar métricas vitais, como rejeições, cancelamentos de inscrição e e-mails não entregues.

A integração de e-mail permitirá que você automatize processos como o envio de e-mails de boas-vindas a novos clientes potenciais, o acionamento de sequências de nutrição de clientes potenciais com base na jornada e no comportamento do ciclo de vida do cliente e a personalização de propostas de vendas usando informações do CRM.

As integrações populares de e-mail para CRMs incluem Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp e Omnisend.

Integrações de calendário

Deseja turbinar suas reuniões e seu planejamento geral? As integrações de calendário podem ajudá-lo a fazer isso, permitindo que você acompanhe e organize os compromissos a partir do seu CRM. Você pode agendar eventos importantes para os clientes e automatizar processos como o envio de convites para reuniões, lembretes e notificações. Isso o ajuda a evitar agendamentos duplos e a ter uma visão holística das agendas da sua equipe ao marcar reuniões.

Visualização do calendário do ClickUp com integração ao Google Calendar

As integrações populares de calendário para CRMs incluem o Google Calendar, o Microsoft Office 365 Calendar, o Calendly e o Notion Calendar.

Integrações de comunicação

Deseja oferecer suporte em tempo real aos visitantes do site? Ou ter conversas de bate-papo com os clientes para que eles recebam o suporte de que precisam? Tudo isso pode ser feito usando as integrações de comunicação. Essas integrações permitem que os usuários conversem com suas equipes de suporte ou de vendas usando um canal ou aplicativo conhecido e registrem automaticamente essas conversas no seu CRM. Algumas das melhores integrações de CRM nessa categoria incluem:

Plataformas de mensagens : Você pode integrar seu CRM com plataformas de mensagens como Slack, WhatsApp, Telegram ou outras. Essa integração permite que seus clientes obtenham suporte por meio de canais convenientes com os quais estão familiarizados e ajuda a criar conexões mais próximas ou a acompanhar as mensagens de suporte

: Você pode integrar seu CRM com plataformas de mensagens como Slack, WhatsApp, Telegram ou outras. Essa integração permite que seus clientes obtenham suporte por meio de canais convenientes com os quais estão familiarizados e ajuda a criar conexões mais próximas ou a acompanhar as mensagens de suporte Telefone: Integre seu sistema telefônico com seu CRM ou outras ferramentas para simplificar a comunicação e aprimorar o gerenciamento de chamadas

Integre seu sistema telefônico com seu CRM ou outras ferramentas para simplificar a comunicação e aprimorar o gerenciamento de chamadas Ferramentas de reunião virtual: Plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams permitem videoconferências presenciais, promovendo uma conexão mais pessoal com seus clientes. Você pode usar isso para realizar demonstrações de produtos, fazer apresentações remotas ou organizar webinars para obter novos leads

Plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams permitem videoconferências presenciais, promovendo uma conexão mais pessoal com seus clientes. Você pode usar isso para realizar demonstrações de produtos, fazer apresentações remotas ou organizar webinars para obter novos leads Bate-papo ao vivo: Permita que seus clientes obtenham respostas para suas dúvidas específicas oferecendo uma opção de bate-papo ao vivo com ferramentas como Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat e outras em seu site ou canais de mídia social. Usando essas integrações do Live Chat CRM, você pode sincronizar automaticamente essas conversas com o seu CRM, ajudando a sua equipe de vendas a obter insights valiosos sobre os pontos problemáticos e as dúvidas dos clientes, que podem ser usados para campanhas de marketing direcionadas ou divulgação

Integrações de contabilidade

As integrações de gerenciamento de contas concentram-se em aprimorar o faturamento, a cobrança e outras atividades relacionadas à conta do cliente. Ao integrá-las à sua plataforma de CRM, você pode gerar automaticamente faturas para negócios fechados, sincronizar os pagamentos dos clientes com o software de contabilidade e reconciliar as faturas e os pagamentos dos clientes.

Os exemplos incluem FreshBooks, Zero, QuickBooks e Paycove.

Integrações de help desk

A maioria das empresas depende de software de helpdesk para suporte ao cliente e requisitos de emissão de tíquetes. Essas soluções ajudam a sincronizar os tíquetes dos clientes com as plataformas de CRM, permitindo que os agentes acessem as informações e o histórico dos clientes e rastreiem os problemas anteriores para oferecer uma resolução rápida e satisfatória.

Os exemplos incluem Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow e Microsoft Office Dynamics 365 Customer Service.

5 Principais ferramentas de integração de CRM

As integrações de CRM são o molho secreto para fluxos de trabalho eficientes, clientes satisfeitos e produtividade aprimorada. Para ajudar você a escolher a plataforma de integração correta para sua empresa, confira Ferramentas de CRM aqui estão as 5 principais ferramentas de integração de CRM com base na usabilidade, nos recursos e nas avaliações dos clientes.

1. ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que oferece todos os principais recursos exigidos pelas equipes de vendas e marketing para agilizar os processos de gerenciamento do relacionamento com o cliente . Você pode automatizar tarefas de CRM, acompanhar os cronogramas e projetos de seus clientes e visualizar seu pipeline de vendas em mais de 15 exibições exclusivas, incluindo Calendário, Lista, Tabela, Exibição de quadro do tipo Kanban e muito mais.

Visualização do quadro de contas e oportunidades no modelo de CRM do ClickUp

O ClickUp também possui uma impressionante variedade de integrações com CRMs populares, como HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks e muito mais.

Melhores recursos do ClickUp

Pesquisa universal

Melhores recursos da Mulesoft

Garanta a proteção e a conformidade dos dados para grandes organizações com seus robustos recursos de segurança

Beneficie-se da flexibilidade e da escalabilidade de ter APIs como ponto central de integração

Aproveite os benefícios da computação em nuvem, como escalabilidade e facilidade de gerenciamento

Limitações do Mulesoft

Muitos desenvolvedores descobriram que ele tem uma curva de aprendizado acentuada e que não tem uma boa relação custo-benefício para os recursos que oferece

Difícil de configurar e com recursos limitados em comparação com outras ferramentas da lista

Preços do Mulesoft

Preços personalizados com base em solicitações de API

Classificações e avaliações da Mulesoft

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4. Integradamente

O Integrately é um software de automação com 8 milhões de fluxos de trabalho pré-criados para mais de 1100 aplicativos. Usando essa plataforma, você pode conectar seu CRM a vários aplicativos e plataformas, simplificando tarefas complexas usando fluxos de trabalho e automação com um clique.

Visão de automação via Integralmente

Integralmente os melhores recursos

Limpe e manipule dados perfeitamente para obter formatos consistentes em aplicativos integrados

Crie integrações sem codificação, simplificando o processo para usuários menos técnicos

Garantir atualizações instantâneas de dados em todos os sistemas conectados

Limitações integradas

O construtor de fluxo de trabalho é difícil de usar

A solução de erros é difícil para pessoas não técnicas

Preços integrados

Plano gratuito

Iniciante: US$ 29,99/mês

US$ 29,99/mês Profissional: $49/mês

$49/mês Growth: $124/mês

$124/mês Negócio: $299/mês

Classificações e avaliações integradas

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) Capítulo: Indisponível

5. Zendesk

O Zendesk é uma plataforma de suporte ao cliente, vendas e serviços baseada na nuvem que pode ajudá-lo a automatizar as operações de tíquetes e suporte. Essa ferramenta pode ajudá-lo a gerenciar a comunicação com o cliente por meio de vários canais, automatizar tarefas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, criar respostas automáticas, gerenciar bases de conhecimento e simplificar a comunicação geral. A Zendesk também oferece integrações com mais de 1.600 aplicativos, incluindo as principais plataformas de CRM, como Zoho CRM, Dynamics 365 Connector e Hubspot CRM.

Integrações de CRM via Zendesk

Melhores recursos do Zendesk

Oferece opções robustas de emissão de tíquetes, relatórios e autoatendimento para um suporte eficiente ao cliente

Conecte-se facilmente a sistemas populares de CRM, como HubSpot e Salesforce

Unifique as interações de suporte com os dados do cliente em seu CRM para obter uma visão holística

Limitações do Zendesk

A ferramenta pode ser cara, especialmente para organizações de pequeno ou médio porte

Configuração inicial e curva de aprendizado difíceis, o que dificulta a navegação sem a assistência de um especialista

Oferece apenas opções básicas de colaboração, o que dificulta o trabalho harmonioso com uma equipe maior

Preços do Zendesk

Equipe Suite: A partir de US$ 69/mês por agente

US$ 69/mês por agente Suite Growth: A partir de $115/mês por agente

$115/mês por agente Suite Professional: A partir de $149/mês por agente

$149/mês por agente Suite Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 3000 avaliações)

Otimize suas integrações de CRM com o ClickUp

À medida que o cenário de negócios se torna mais complexo e multidimensional, o CRM certo é crucial para ajudá-lo a acompanhar todas as suas tarefas operacionais, sejam elas de marketing, vendas, suporte ou operações de produtos. A integração do CRM desempenha um papel fundamental ao conectar várias ferramentas e aplicativos em uma única plataforma, fornecendo o contexto adequado a todos os departamentos.

No entanto, a maximização do potencial de sua empresa vai além da simples otimização dos negócios. Cada membro da equipe precisa executar suas tarefas com eficiência e garantir que elas reflitam os resultados gerais. Para facilitar esse processo, ClickUp oferece uma plataforma completa que consolida várias ferramentas e aplicativos para uma colaboração simplificada.

A Pesquisa Universal do ClickUp que pode percorrer bancos de dados inteiros e aplicativos conectados Inscreva-se para uma avaliação gratuita para saber mais sobre o ClickUp CRM e dar uma olhada nele. Comece sua jornada hoje e experimente a diferença!

FAQs comuns

**1. O que é a integração da API do CRM?

A integração da API de CRM conecta seu sistema de CRM a outras ferramentas e plataformas usando APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos). Essas APIs funcionam como conectores, permitindo que os dados fluam para frente e para trás sem problemas. Com um fluxo de dados fácil entre vários sistemas, as empresas podem aprimorar os esforços de marketing e obter informações em tempo real.

**2. O que é integração de ERP e CRM?

O software Enterprise Resource Planning (ERP) gerencia seus principais processos de negócios, incluindo finanças, estoque e fabricação. Por outro lado, o software Customer Relationship Management (CRM) gerencia os relacionamentos com os clientes e as partes interessadas externas. Ao integrar esses dois sistemas, as empresas podem obter uma visão unificada da jornada do cliente, desde o estágio de prospecção até o atendimento do pedido.

**3. É seguro integrar meu CRM a outras plataformas?

Como os dados de um sistema serão compartilhados com outros sistemas, é essencial analisar as APIs e os requisitos de compartilhamento de dados. Ao escolher ferramentas de integração, é sempre recomendável priorizar fornecedores com medidas de segurança robustas, como criptografia de dados, controles de acesso e auditorias de segurança regulares. O ClickUp, por exemplo, adere a protocolos de segurança rígidos e padrões do setor para garantir que os dados permaneçam seguros o tempo todo.

**4. Como faço para manter a consistência dos dados em diferentes sistemas integrados?

A consistência dos dados é fundamental para operações tranquilas e insights precisos. Procure ferramentas de integração de dados que ofereçam conectividade perfeita e sincronizem automaticamente os produtos. A sincronização bidirecional do ClickUp garante que todas as alterações feitas em uma plataforma sejam refletidas automaticamente em todos os aplicativos conectados, assegurando que os dados em ambos os sistemas estejam sempre atualizados.

**5. Como posso medir o sucesso de minhas integrações de CRM?

Para acompanhar o impacto de suas integrações, você deve analisar métricas como taxa de conversão de leads, taxa de rotatividade, volume de tíquetes, valor da vida útil do cliente, tempo de resolução, custos de aquisição de clientes e muito mais. Esses dados o ajudam a identificar áreas de melhoria e a otimizar as experiências gerais dos clientes.