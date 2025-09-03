Como usar a IA em videochamadas

Você já saiu de uma videochamada e percebeu que não se lembrava dos detalhes importantes?

Ou já teve dificuldade para se concentrar porque o ruído de fundo tornava difícil acompanhar a conversa?

As videochamadas deveriam facilitar a vida, mas parecem uma mistura de áudio ruim, silêncios constrangedores e itens de ação esquecidos.

A inteligência artificial (IA) simplifica as reuniões virtuais transcrevendo conversas, eliminando distrações e até mesmo resumindo os pontos principais.

Nesta postagem do blog, falaremos sobre como a IA pode tornar suas videochamadas mais nítidas, claras e muito menos frustrantes. 📽️

Entendendo a IA para videochamadas

As videochamadas evoluíram muito desde as telas granuladas e com falhas.

Desde o desfoque de fundo do Skype em 2018 até os aprimoramentos de IA do Zoom e do Google Meet, a tecnologia continua evoluindo, garantindo que as reuniões virtuais sejam mais naturais e produtivas.

Veja como a IA como serviço ajuda a aprimorar as videoconferências:

Qualidade de áudio e vídeo mais inteligente: a IA ajusta quase todos os aspectos a IA ajusta quase todos os aspectos das configurações de videoconferência , eliminando distrações como cliques do teclado, enquanto a visão computacional melhora a iluminação, aumenta a nitidez do vídeo e permite fundos virtuais sem telas verdes

Comunicação e acessibilidade aprimoradas: O reconhecimento de voz e o processamento de linguagem natural (NLP) geram legendas ao vivo, traduções em tempo real e resumos automatizados de reuniões, tornando as conversas mais claras e inclusivas

Maior eficiência e segurança: A IA otimiza as reuniões, reduzindo dificuldades técnicas, automatizando a tomada de notas e aprimorando os recursos de segurança para que as equipes possam se concentrar na tomada de decisões

🧠 Curiosidade: as videochamadas existem há mais tempo do que você imagina. A primeira demonstração ocorreu em 1927, quando o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Herbert Hoover, apareceu em uma videochamada unidirecional com jornalistas, quase um século antes de outras ferramentas tomarem conta de nossas vidas.

Como usar a IA para videochamadas

A IA está mudando a forma como nos comunicamos.

Veja como você pode colocá-las em prática na sua próxima chamada. 📲

Transcrição e resumo

As ferramentas de IA podem transcrever conversas automaticamente e gerar resumos concisos, facilitando a captura dos pontos principais sem a necessidade de anotações manuais.

Ao comparar a IA generativa e a IA preditiva, a primeira cria transcrições e resumos em tempo real, enquanto a segunda analisa dados de reuniões anteriores para identificar tópicos importantes e antecipar itens de ação.

Veja como isso ajuda:

Transcrição em tempo real: Converte palavras faladas em texto instantaneamente, garantindo registros precisos das reuniões

Resumos automatizados: Extraia insights importantes, itens de ação e decisões importantes

Transcrições pesquisáveis: ajudam a encontrar rapidamente discussões específicas sem precisar reproduzir reuniões inteiras

A precisão desses recursos depende da ferramenta de IA e da qualidade do áudio, mas, quando implementada corretamente, a IA garante que nada seja perdido. Ela também ajuda a criar uma documentação melhor das reuniões, facilitando o acompanhamento e a prestação de contas.

As transcrições pesquisáveis das reuniões mudam completamente o jogo! Ferramentas de IA como o ClickUp Brain permitem que você simplesmente pesquise “o que discutimos na reunião X” e encontre insights imediatamente!

🤝 Lembrete amigável: Mantenha um microfone ou webcam reserva por perto. Problemas técnicos acontecem, mas você estará pronto para continuar se eles ocorrerem.

Cancelamento de ruído

O ruído de fundo pode tornar as reuniões virtuais frustrantes. A supressão de ruído com tecnologia de IA elimina distrações, garantindo um áudio nítido e profissional. Veja como isso ajuda:

Eliminando sons indesejados: Filtra sons de digitação, latidos de cães, tráfego e outras interrupções

Aprimorando a clareza da voz: isola e amplifica a voz do locutor, permitindo que os participantes acompanhem as conversas com facilidade

Reduzindo o eco e o reverberação: Cria uma experiência auditiva mais natural com processamento de áudio avançado, minimizando o eco e o reverberação, mesmo em salas com acústica ruim

Isso é particularmente útil para trabalhadores híbridos e remotos. Por exemplo, os gerentes de equipe podem usar o cancelamento de ruído da IA para garantir reuniões profissionais, independentemente da localização dos membros da equipe.

📮 ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar a IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e trabalhos administrativos. Para fazer isso, uma IA precisa ser capaz de: entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas tem uma ou duas dessas etapas resolvidas. No entanto, o ClickUp Brain MAX consolidou todas essas necessidades em um único aplicativo para desktop! Experimente o agendamento com tecnologia de IA, onde tarefas e reuniões podem ser criadas e alocadas em vagas disponíveis em sua agenda com base nos níveis de prioridade. E isso é apenas uma das muitas coisas!

Qualidade de vídeo e efeitos de fundo aprimorados por IA

Todos nós já participamos de reuniões que pareciam não ter fim.

Embora o teletransporte ainda não seja uma opção, a IA pode pelo menos mudar o seu fundo, fazendo parecer que você está em um lugar mais interessante.

Quer mais? Veja o que ele oferece:

Ajustes automáticos de iluminação: Ilumina ambientes escuros, equilibra cores e corrige sombras para um visual profissional

Efeito de desfoque: Oculta fundos desorganizados ou pouco profissionais, mantendo o foco no orador

Fundos: Substitui ambientes reais por ambientes de escritório virtuais e cenários com a marca da empresa

No entanto, essas melhorias dependem da capacidade da IA de detectar características faciais e separá-las com precisão do fundo.

Assistentes de reunião com tecnologia de IA

A inteligência artificial pode automatizar tarefas administrativas das reuniões, permitindo que os participantes se concentrem nas discussões, em vez de na logística.

Os chatbots e a IA conversacional desempenham papéis diferentes nesse processo. Os chatbots lidam com agendamentos básicos e lembretes, enquanto a IA conversacional oferece um envolvimento mais profundo.

Os assistentes de IA podem:

Grave e resuma reuniões com resumidores de vídeo de IA , fornecendo pontos-chave e itens de ação

Acompanhe os follow-ups e prazos, gerando lembretes e listas de tarefas

Agende e otimize reuniões sugerindo horários ideais com base na disponibilidade da equipe

Os assistentes de reunião com IA ajudam os líderes a responsabilizar as equipes, documentando automaticamente os itens de ação. Por exemplo, os profissionais de TI podem contar com a IA para registrar discussões técnicas importantes, priorizar correções de bugs e gerar relatórios, eliminando o rastreamento manual.

IA para tradução de idiomas em tempo real

Comunicar ideias complexas em um idioma que não é o seu nativo pode ser desafiador, mas as ferramentas de tradução de IA centradas no ser humano facilitam isso. Essas soluções garantem que equipes globais possam colaborar de forma integrada, quebrando as barreiras linguísticas sem esforço adicional.

Por exemplo, os líderes empresariais podem contar com essas ferramentas durante o lançamento global de um produto para garantir que as equipes de Nova York a Berlim permaneçam alinhadas.

Essas ferramentas oferecem:

Legendas ao vivo: Ajuda participantes internacionais a acompanhar as conversas com legendas em tempo real em vários idiomas

Tradução automatizada: Converte mensagens de voz e de chat da equipe em diferentes idiomas, permitindo que os membros da equipe se comuniquem sem esforço

Transcrição multilíngue: cria notas da reunião nos idiomas preferidos dos participantes, facilitando a revisão das discussões e dos itens de ação

IA para treinamento e colaboração remota

O treinamento remoto muitas vezes pode parecer uma via de mão única, sem saber se as informações estão sendo assimiladas.

A IA muda isso, tornando a integração e o aprimoramento de habilidades mais interativos e eficazes. Feedback em tempo real, caminhos de aprendizagem personalizados e verificações automatizadas de conhecimento garantem que as sessões de treinamento permaneçam envolventes, dinâmicas e criadas para retenção.

Isso ajuda a:

Gere materiais de treinamento: Crie conteúdo de aprendizagem interativo com base em discussões para recursos personalizados pós-treinamento

Melhore a colaboração: a IA em quadros brancos e mapas mentais permite que os membros da equipe troquem ideias e planejem juntos em tempo real, independentemente de sua localização

Acompanhe o envolvimento: monitora o envolvimento dos participantes, identificando quem está ativamente envolvido e quem pode estar perdendo o foco

🔍 Você sabia? Na década de 1930, a Alemanha já tinha videofones de circuito fechado em funcionamento. Imagine o FaceTime... mas apenas se você fizesse parte de uma rede exclusiva administrada pelo governo.

Usando software de IA para videochamadas

A maioria das reuniões parece “ocupada”, mas não produtiva.

Uma hora passada conversando deixa você com a mesma lista de tarefas com que começou.

A IA muda essa equação. Em vez de esgotarem a energia, as chamadas se tornam multiplicadoras de produtividade — capturando insights importantes, destacando prioridades e transformando conversas em progresso. 👀

Vamos explorar como isso ajuda a preencher a lacuna entre reuniões virtuais e resultados práticos.

Elimine o trabalho de agendar

Encontrar tempo para uma reunião muitas vezes parece mais difícil do que a própria reunião.

Mensagens intermináveis, malabarismos com calendários e convites manuais atrasam as equipes antes mesmo do início da conversa. A IA contextual elimina esse atrito ao compreender as prioridades, a disponibilidade e a carga de trabalho — assim, o agendamento deixa de ser uma tarefa em si.

Em vez de vasculhar calendários ou adivinhar o melhor horário, a IA pode instantaneamente encontrar horários que funcionam para todos e se alinham com os cronogramas do projeto. As reuniões se tornam intencionais, não interruptivas.

Com o ClickUp Brain e o ClickUp Calendar, essa experiência está integrada.

O Brain analisa agendas, tarefas e prazos para sugerir o melhor momento para se conectar, enquanto o Calendário facilita a confirmação e o compartilhamento. O resultado: menos tempo planejando reuniões, mais tempo fazendo com que elas valham a pena.

Agende reuniões com linguagem natural usando o Calendário com tecnologia de IA do ClickUp

Grave e transcreva suas videochamadas

A transcrição é o que salva as videochamadas. Nós sabemos disso.

Com ferramentas de IA integradas, você não precisa mais adicionar ou integrar várias ferramentas para fazer isso. A IA pode tornar a transcrição uma parte integrada do processo.

No ClickUp, o SyncUps cria um espaço dedicado para check-ins de vídeo e áudio, ajudando as equipes a acompanhar o progresso, enfrentar desafios e refinar planos sem atrasos desnecessários.

Digamos que a equipe de TI esteja lançando uma nova atualização de software.

Em vez de procurar relatórios de status em vários canais, você pode iniciar diretamente um SyncUp no ClickUp Chat. Os membros da equipe participam instantaneamente, usando voz e vídeo integrados para discussões em tempo real. Ele grava todos os pontos-chave enquanto o ClickUp Brain os transcreve, facilitando o acompanhamento das decisões e o acompanhamento dos itens.

À medida que as equipes refinam os planos, elas podem conectar as discussões diretamente às tarefas do ClickUp, seja atribuindo novas responsabilidades ou atualizando os cronogramas do projeto. Isso elimina silos de informações e mantém o trabalho organizado em uma única plataforma.

Participe de uma rápida sincronização no ClickUp Chat para discussões a qualquer momento

Capture insights importantes com o AI Notetaker

Acompanhar todos os detalhes em reuniões aceleradas nas manhãs de segunda-feira não é o cenário ideal para ninguém. Isso explica o crescimento explosivo dos aplicativos de notas com IA nos últimos anos.

Por exemplo, suponha que uma equipe executiva esteja analisando o desempenho trimestral.

Em vez de designar alguém para anotar os principais pontos, eles usam a IA para notas de reunião para capturar todos os pontos de discussão. Resumos inteligentes condensam reuniões longas em recapitulações claras, enquanto transcrições pesquisáveis ajudam a identificar discussões específicas em segundos.

O único problema? A maioria das pessoas usa aplicativos externos para anotações, o que significa mais integrações com as quais se preocupar. Mas não com o ClickUp! O ClickUp AI Notetaker garante que nenhuma informação importante seja perdida, transformando conversas em resumos estruturados e tarefas acionáveis sem a necessidade de anotações manuais.

Deixe que o ClickUp AI Notetaker cuide dos detalhes para que você possa se concentrar na sua videochamada

Torne a comunicação assíncrona mais integrada

Quando as equipes trabalham em diferentes fusos horários ou com agendas lotadas, o verdadeiro desafio não é ter conversas.

Sua tarefa mais difícil é garantir que essas conversas sejam rapidamente transmitidas às pessoas que não estavam na sala. A IA facilita essa transferência, transformando discussões ao vivo em insights pesquisáveis e compartilháveis que podem ser consumidos a qualquer momento.

Em vez de repetir detalhes ou refazer decisões, a IA pode capturar instantaneamente o que foi dito, destacar os pontos principais e apresentar os próximos passos. Isso significa que as atualizações avançam na velocidade do trabalho, não na velocidade dos calendários.

Com o ClickUp Clips, tudo isso acontece automaticamente. Grave uma vez e a IA transcreve, resume e pode até criar tarefas que você pode inserir diretamente no Docs, Tarefas ou Chat. Além disso, você pode inserir Clips diretamente no ClickUp Docs e Chat para manter as discussões contextualizadas.

Grave e compartilhe gravações de tela com sua equipe dentro do espaço com o ClickUp Clips

Dê sentido ao seu trabalho

Não é a falta de informações que atrasa as equipes.

A maioria de nós está lidando com o fato de que isso está espalhado por toda parte.

As notas das reuniões ficam em um único lugar, as atualizações de progresso ficam ocultas nos painéis e as decisões críticas ficam enterradas nas conversas do Slack.

A verdadeira vantagem da IA? Ela une esses fragmentos para que o panorama geral fique claro.

Em vez de desperdiçar energia buscando contexto, a IA pode extrair o sinal de todo o ruído — sinalizando o item de ação da chamada da semana passada, vinculando-o à atualização do painel de hoje e conectando o acompanhamento no chat. De repente, nada parece isolado ou perdido.

O ClickUp Brain faz exatamente isso. Como IA contextual, ele conecta tarefas, documentos, painéis e conversas em um único fio condutor de significado — para que o trabalho não seja apenas documentado, mas também compreendido.

Bônus: Fique por dentro de conversas intermináveis

O chat nunca para — Slack, e-mail, mensagens diretas — tudo se acumula mais rápido do que qualquer pessoa consegue rolar a tela. O verdadeiro problema não é perder uma mensagem, é perder o fio da meada do que realmente importa. A IA resolve isso eliminando o ruído, fornecendo o essencial sem o trabalho.

Em vez de ler centenas de respostas, você obtém um resumo claro — e no ClickUp Chat, você pode ir além. Transforme qualquer conversa em uma tarefa, mantenha o contexto anexado e deixe que os Autopilot Agents classifiquem as perguntas ou enviem atualizações enquanto você se concentra no trabalho em si.

Manter-se atualizado deixa de parecer uma tarefa doméstica. Você obtém as decisões, as solicitações e os próximos passos, sem precisar se perder em conversas irrelevantes.

Crie tarefas automaticamente a partir do ClickUp Chat

Desafios comuns em videochamadas e como a IA os resolve

A comunicação por vídeo assíncrona tem seus desafios — áudio ruim, conexões lentas e detalhes perdidos.

Felizmente, a IA tem soluções para esses problemas comuns, tornando suas reuniões virtuais mais tranquilas e eficientes.

Vamos examinar alguns problemas comuns que você pode enfrentar e soluções para ajudá-lo. ⚒️

➡️ Problemas de clareza de áudio: a má qualidade do áudio devido ao ruído de fundo ou eco pode tornar as conversas frustrantes. O cancelamento de ruído com tecnologia de IA filtra sons perturbadores, como o barulho do teclado, o tráfego ou cães latindo, garantindo que a voz de todos os participantes seja clara e fácil de entender

➡️ Preocupações com a qualidade do vídeo e a iluminação: baixa resolução, iluminação inadequada ou fundos desorganizados podem distrair a atenção da mensagem. As ferramentas de IA ajustam automaticamente o brilho, melhoram a resolução e aplicam desfoque de fundo ou fundos virtuais, proporcionando uma aparência elegante e profissional, independentemente do seu ambiente físico

➡️ Falhas de comunicação e excesso de informações: acompanhar os pontos-chave e as decisões é um desafio em chamadas longas. As ferramentas de transcrição de reuniões com IA convertem capítulos inteligentes em texto em tempo real, enquanto os recursos de resumo destacam pontos importantes, facilitando o acompanhamento e a atribuição de tarefas

➡️ Falhas de envolvimento e atenção: pode ser difícil avaliar se os participantes de reuniões remotas estão envolvidos. A análise de IA pode ajudá-lo a realizar análises de sentimentos e níveis de interação

➡️ Barreiras linguísticas: equipes globais frequentemente enfrentam obstáculos de comunicação devido à diversidade de idiomas. As ferramentas de tradução de IA oferecem legendas ao vivo e traduções automatizadas, garantindo que todos entendam a discussão, independentemente de seu idioma nativo

➡️ Flutuações de conectividade e largura de banda: conexões instáveis podem resultar em atrasos, buffering ou chamadas perdidas. Os algoritmos de IA ajustam dinamicamente a qualidade do vídeo com base no desempenho da rede, mantendo uma experiência de reunião tranquila e ininterrupta para todos os participantes

Faça a chamada (de vídeo) certa com o ClickUp

A IA melhora sua experiência na maioria das coisas. O mesmo vale para videochamadas, garantindo reuniões produtivas e organizadas.

Enquanto softwares de videoconferência como o Microsoft Teams e o Zoom oferecem transcrição, cancelamento de ruído e gerenciamento de reuniões, o ClickUp simplifica tudo em um só lugar com recursos avançados.

O SyncUps simplifica o agendamento e o gerenciamento de pontos de discussão, enquanto o Clips permite que as equipes gravem e compartilhem conversas importantes. O ClickUp Brain vai além, transcrevendo gravações de reuniões, resumindo o feed de vídeo e transformando pontos de ação em tarefas executáveis.

Então, por que esperar? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅