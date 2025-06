Os 10 melhores aplicativos para pequenas empresas em 2025: testados e aprovados

Um estudo recente da Forbes revelou que uma em cada cinco pequenas empresas fecha as portas no primeiro ano! Embora existam muitos desafios para administrar uma pequena empresa com sucesso, o mais comum é a gestão.

Como proprietário de uma pequena empresa, você é o único responsável por supervisionar todo o seu negócio. No entanto, isso pode se tornar difícil à medida que você cresce — falo por experiência própria. Ter as ferramentas e a tecnologia certas torna isso mais fácil e viável.

Mas não se preocupe. Como alguém que passou muito tempo lidando com diferentes tecnologias e ferramentas, vou apresentar a você dez dos melhores aplicativos para pequenas empresas.

Descubra quais aplicativos são necessários hoje em dia no kit de ferramentas de toda pequena empresa.

O que você deve procurar nos melhores aplicativos para pequenas empresas?

Aqui estão cinco dos fatores mais essenciais que você deve procurar em qualquer aplicativo para pequenas empresas antes de se comprometer com ele:

Facilidade de uso: opte por aplicativos para pequenas empresas que sejam fáceis de usar e eficientes em termos de recursos. A última coisa que você quer é um aplicativo que complique uma tarefa em vez de simplificá-la para você

Personalização: Escolha aplicativos que possam se adaptar às nuances sutis de um negócio, especialmente para proprietários de pequenas empresas com várias necessidades específicas

Segurança: Escolha um aplicativo para pequenas empresas que ofereça medidas de segurança robustas. Isso ajuda a garantir que todos os dados cruciais em seu banco de dados interno estejam protegidos contra acesso não autorizado e violação

Recursos de integração: Procure ferramentas que ofereçam integração com outras ferramentas e softwares de terceiros para otimizar as operações da sua pequena empresa

Suporte ao cliente: Escolha aplicativos para pequenas empresas que ofereçam suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e de qualidade. Isso garante que você receba respostas rápidas às suas dúvidas e que suas operações continuem sem interrupções

Os 10 melhores aplicativos para pequenas empresas usarem em 2024

Vamos conferir quais são os dez melhores aplicativos para pequenas empresas em 2024:

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento de projetos e colaboração)

Se sua pequena empresa está procurando um aplicativo inovador de gerenciamento de projetos e uma ferramenta de colaboração em equipe, recomendo fortemente o ClickUp. Este software completo de gerenciamento de tarefas foi projetado para aumentar a produtividade.

Crie equipes separadas para diferentes tarefas de um projeto com o ClickUp Teams

A parte mais essencial da gestão de projetos é o trabalho em equipe, e o ClickUp for Startup Teams simplifica isso. Posso usá-lo para criar planos de ação para produtos, acompanhar metas e gerenciar recursos, tudo isso enquanto me mantenho em sincronia com minha equipe. O painel oferece uma visão centralizada de todos esses elementos.

Deixe que a IA revise e edite todos os seus longos documentos de projetos para você

A gestão de uma pequena empresa envolve muita documentação. Ter vários documentos espalhados por diferentes sistemas e equipes dificulta a localização rápida de informações importantes. É aí que o ClickUp Docs vem em seu socorro.

Você pode usar o Docs para criar diretrizes de projeto, atribuir tarefas aos membros da equipe e anexar arquivos relevantes para referência. Isso garante que todos estejam em sintonia e cria um repositório central para procedimentos cruciais.

Gosto de integrar o ClickUp Brain com o Docs para aproveitar o poder da IA e eliminar a necessidade de documentação manual de projetos. Com o Brain, você pode redigir rapidamente e-mails, diretrizes de projetos, etc., dando-lhe mais tempo para se concentrar na sua estratégia de negócios.

Você acha difícil gerenciar todas as tarefas de um projeto? Eu também achava, até descobrir o ClickUp Tasks. Esse recurso permite planejar, organizar e colaborar em diferentes tarefas do projeto com sua equipe. Você pode verificar o status do projeto, atribuir funções e tarefas rotineiras e deixar comentários, tudo em um só lugar.

Baixe este modelo Crie um plano de ação para cada atividade comercial para otimizar sua execução e atingir metas de forma eficaz com o modelo de roteiro estratégico de negócios da ClickUp

Como proprietário de uma pequena empresa, você também deve formular estratégias consistentes para o crescimento e desenvolvimento futuros. Eu confio plenamente no modelo de roteiro estratégico de negócios da ClickUp para esse fim. Fácil de usar e personalizável, esse modelo oferece uma visão panorâmica das suas estratégias de negócios mais amplas. Isso pode ajudar você a:

Programe tarefas e atribua funções de forma mais eficiente

Tenha uma compreensão clara das suas metas mensais

Acompanhe o progresso e faça ajustes em tempo real

Além disso, muitos modelos do ClickUp facilitam as operações de pequenas empresas. Desde o orçamento até o gerenciamento de estoque, há uma estrutura pré-construída que ajudará você a começar imediatamente.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todos os recursos estão disponíveis no aplicativo móvel ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Inicial: US$ 7/mês por usuário

Avançado: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Slack (ideal para comunicação em equipe)

Via Slack

Inúmeros líderes de equipe em todo o mundo (incluindo eu) confiam no Slack para otimizar a colaboração e a comunicação, e seu rico arsenal de recursos explica o porquê.

O Slack permite criar "canais" separados para diferentes projetos, a fim de organizar as mensagens. Com o "Huddles", você pode realizar reuniões de equipe por áudio e vídeo com apenas alguns cliques.

No entanto, o recurso "Slack Connect" é o que mais mudou o jogo para mim. Ele permite que você se comunique com seus fornecedores e clientes dentro do mesmo aplicativo Slack. Isso o torna uma ferramenta de comunicação abrangente, adequada para uso interno e externo. É essencial para todos os proprietários de pequenas empresas.

Melhores recursos do Slack

Comunique-se com toda a sua equipe em um só lugar por meio de mensagens em grupo, mensagens diretas, videochamadas e chamadas de áudio

Automatize tarefas recorrentes para otimizar seu fluxo de trabalho sem perder nada

Partilhe ficheiros e documentos importantes com a sua equipa para melhorar a gestão de projetos e a colaboração

Integre mais de 2.000 ferramentas, como DocuSign, Google Sheets, Zoom e ClickUp, para obter a máxima eficiência operacional

Limitações do Slack

A versão gratuita tem recursos limitados, que podem não ser suficientes para equipes em crescimento

Criar muitos canais diferentes pode confundir os membros da equipe e prejudicar sua produtividade

Preços do Slack

Gratuito para sempre

Prós: US$ 8,75/mês por usuário

Business+: US$ 15/mês por usuário

Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e comentários no Slack

G2: 4,5/5 (32.764 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (23.244 avaliações)

3. Gusto (Ideal para gestão de folha de pagamento e RH)

Via Gusto

O Gusto simplifica tanto a gestão da folha de pagamento quanto a gestão de RH. Essa ferramenta é um dos melhores aplicativos de gestão de funcionários para pequenas empresas devido à sua interface intuitiva e fácil de navegar. Seu conjunto robusto de recursos também é uma grande vantagem.

Você pode sincronizar sua folha de pagamento com o Gusto para acompanhar as horas de trabalho dos funcionários e o andamento dos projetos, além de gerenciar a carga de trabalho sem intervenção manual. O Gusto simplifica o recrutamento, a contratação e a integração de novos funcionários. Você pode criar facilmente anúncios de vagas, enviar cartas de oferta, criar listas de tarefas para integração, etc. Além disso, você também pode usar o Gusto para compartilhar, assinar e armazenar documentos importantes.

Principais recursos do Gusto

Acompanhe as horas de trabalho, a carga de trabalho e o desempenho dos seus funcionários para fazer ajustes e melhorar a produtividade

Declare seus impostos automaticamente e com precisão para uma gestão sistemática de suas obrigações fiscais

Configure ferramentas e sistemas para os novos membros da sua equipe com o Provisionamento de Software

Avalie o desempenho dos seus funcionários para oferecer oportunidades de desenvolvimento relevantes para eles

Receba análises e insights precisos sobre os funcionários para tomar decisões baseadas em dados

Integre com outras ferramentas como Expensify, DocuSign, Freshbooks e ClickUp

Limitações do Gusto

Não há plano gratuito disponível

Os usuários relataram que, às vezes, o atendimento ao cliente é extremamente lento

Preços do Gusto

Simples: US$ 40/mês + US$ 6/mês por pessoa

Mais: US$ 80/mês + US$ 12/mês por pessoa

Premium: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Gusto

G2: 4,5/5 (2.059 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (3.894 avaliações)

4. QuickBooks (ideal para contabilidade e escrituração)

Via QuickBooks

O QuickBooks é um aplicativo de gestão financeira bem conhecido por suas ferramentas e recursos especializados. Principalmente um software de contabilidade, o QuickBooks também funciona como uma ferramenta para contabilidade, gestão de folha de pagamento, controle de tempo, operações bancárias e outras tarefas semelhantes.

Eu o utilizei para atividades relacionadas a contas, como criar recibos e centralizar diferentes tipos deles. Você também pode utilizá-lo para calcular impostos e até mesmo gerenciar seu estoque. O aspecto mais intrigante dessa ferramenta é seu recurso de contabilidade virtual. Com ele, você pode contar com orientação e assistência de especialistas para um gerenciamento preciso das contas e do fluxo de caixa.

Principais recursos do QuickBooks

Automatize tarefas de contabilidade, como categorização de transações, reconciliação bancária e controle de despesas

Crie relatórios financeiros detalhados, incluindo demonstrações de lucros e perdas, balanços patrimoniais e demonstrações de fluxo de caixa

Acompanhe os níveis do seu estoque e defina alertas para estoques baixos

Integre com mais de 750 aplicativos de sua escolha, como PayPal, Shopify e Gusto

Limitações do QuickBooks

A interface do usuário pode ser um pouco complexa para iniciantes

As opções de personalização são muito limitadas

Pode ser caro para pequenas empresas

Preços do QuickBooks

Início simples: US$ 18/mês

Essenciais: US$ 27/mês

Mais: $38/mês

Avançado: US$ 76/mês

Avaliações e comentários do QuickBooks

G2: 4,0/5 (3.304 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (7.252 avaliações)

5. Mailchimp (Melhor para marketing por e-mail)

Via Mailchimp

Graças à sua natureza impressionantemente abrangente, o Mailchimp é a minha solução completa para tudo o que diz respeito à gestão de marketing por e-mail. Na verdade, é uma das melhores aplicações para pequenas empresas neste domínio.

Esta ferramenta automatiza quase todas as atividades de marketing por e-mail que você pode imaginar. Use-a para enviar e-mails personalizados, criar campanhas personalizadas e promover produtos relevantes sem esforço manual. O Mailchimp também oferece um pacote de modelos de e-mail com um design bonito e prontos para personalização. Se você tiver essa ferramenta em sua coleção, não precisará montar uma equipe dedicada para reforçar suas iniciativas de marketing por e-mail.

Melhores recursos do Mailchimp

Programe seus e-mails para envio automático para transmitir a mensagem certa no momento certo

Crie campanhas de marketing por e-mail hiperdirecionadas. Segmente seu público com base em dados demográficos, comportamento do usuário, etc

Utilize o construtor de arrastar e soltar para personalizar facilmente os modelos de e-mail de acordo com suas necessidades

Obtenha relatórios detalhados e análises sobre o desempenho da sua campanha

Integre com mais de 300 outras ferramentas do seu fluxo de trabalho, como Wix, Stripe e Canva

Limitações do Mailchimp

Pode ficar caro à medida que você cresce

A qualidade do suporte ao cliente é mediana

Preços do Mailchimp

Gratuito: US$ 0/mês para 500 contatos

Essenciais: US$ 13/mês para 500 contatos

Padrão: US$ 20/mês para 500 contatos

Premium: US$ 350/mês para 500 contatos

Avaliações e comentários do Mailchimp

G2: 4,3/5 (12.448 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (17.148 avaliações)

6. Hootsuite (Melhor para gestão de redes sociais)

Via Hootsuite

Dominar as redes sociais e o marketing digital é um objetivo de todos os proprietários de pequenas empresas. O Hootsuite é uma ferramenta que facilita isso.

Este é um dos melhores aplicativos para marketing de pequenas empresas devido à sua gama versátil de recursos. Ele permite que você crie conteúdo envolvente para redes sociais do zero e automatize sua programação e publicação. Gosto particularmente do poderoso recurso de monitoramento de marca do Hootsuite, que permite verificar conversas online sobre sua marca. Bônus? Todos os recursos também são altamente personalizáveis.

Melhores recursos do Hootsuite

Automatize a publicação de conteúdo em todas as principais plataformas, como Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter

Crie calendários visuais fáceis de compreender para otimizar o planejamento e a programação de conteúdo

Colabore com sua equipe. Atribua tarefas, gerencie aprovações e formule novas estratégias

Monitore palavras-chave e hashtags para se manter atualizado sobre as últimas tendências de mídia social em seu setor

Conecte-se a mais de 100 ferramentas de análise e CRM, como Google Analytics e Salesforce

Limitações do Hootsuite

A interface pode ser um pouco complicada para novos usuários

As integrações com determinados aplicativos e plataformas são pagas

Preços do Hootsuite

Profissional: US$ 149/mês para um usuário, dez contas sociais

Equipe: US$ 399/mês para três usuários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Hootsuite

G2: 4,2/5 (4.233 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (3.693 avaliações)

7. Sortly (Melhor para gestão de inventário)

Via Sortly

Procurando um aplicativo de gerenciamento de estoque que atenda às necessidades específicas de uma pequena empresa? Sortly é a resposta. É fácil de usar, intuitivo e tem os recursos certos.

Para começar a utilizá-lo, basta carregar a sua lista de inventário existente na plataforma. O Sortly irá organizá-la automaticamente. Também o ajudará a controlar o seu inventário e a receber alertas quando o stock estiver a ficar baixo. No entanto, a funcionalidade específica que mais se destaca para mim é o gerador de códigos de barras integrado. Permite-lhe criar códigos de barras exclusivos para os produtos, que indicam com precisão a quantidade, a localização, o preço, o SKU e outros detalhes em poucos minutos.

Principais recursos do Sortly

Personalize informações exclusivas de inventário e gerencie seu banco de dados com campos personalizados

Gere e digitalize códigos QR para gerenciar facilmente seu estoque no seu smartphone

Acesse o software em seu dispositivo móvel com seu aplicativo móvel fácil de usar

Integre com aplicativos como Slack e Microsoft Teams

Limitações do Sortly

O aplicativo móvel apresenta erros

O recurso de leitura de código de barras não é totalmente confiável

Integra-se apenas com alguns aplicativos

Preços da Sortly

Gratuito para sempre

Avançado: US$ 49/mês

Ultra: US$ 149/mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Sortly

G2: 4,4/5 (25 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (481 avaliações)

8. Figma (Ideal para design e prototipagem)

Via Figma

O Figma é uma ferramenta sólida de design de produtos. Desde a facilidade de uso e navegação até a variedade de recursos, ele atende a todos os meus critérios para um bom aplicativo para pequenas empresas.

A melhor parte do Figma é que se trata de uma plataforma de design sem código. Portanto, não importa se você não tem uma equipe de desenvolvedores experientes. Você ainda pode usá-la para criar protótipos de produtos realistas e personalizados para a sua marca. A plataforma possui uma interface de usuário envolvente e também é altamente colaborativa. E isso não é tudo: o Figma também oferece uma variedade de modelos para você começar a criar protótipos.

Melhores recursos do Figma

Colabore com sua equipe em um projeto de design de produto em tempo real

Aproveite o poder da IA para criar protótipos de produtos para testes e iterações

Use ferramentas vetoriais avançadas para editar formas e designs de acordo com sua escolha

Comunique-se com os membros da sua equipe por áudio ou chat para uma colaboração sem obstáculos

Integre com uma variedade de aplicativos populares, como GitLab e Google Workspace

Limitações do Figma

Pode ser caro para equipes em crescimento

Capacidades offline limitadas

Requer uma conexão forte com a internet para melhor desempenho

Preços do Figma

Equipe inicial: Gratuito

Equipe profissional: US$ 15/licença completa/mês

Organização: US$ 45/licença completa/mês

Empresa: US$ 75/licença completa/mês

Avaliações e comentários da Figma

G2: 4,7/5 (1.113 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (738 avaliações)

9. Square (Melhor para processamento de pagamentos e sistemas POS)

Via Square

Se você tem uma pequena empresa nova, a Square pode ajudá-lo a configurar um sistema de PDV adequado para facilitar transações em dinheiro e sem dinheiro.

O que mais gosto na Square é a sua rigor. Esta ferramenta permite que a sua empresa aceite pagamentos online, incluindo sem contacto. Também pode gerir a recolha e entrega de todas as suas encomendas no sistema POS.

Mas isso ainda não é tudo. A Square também vende soluções de hardware de POS de última geração, como leitores e registradores. Portanto, é como uma loja completa para criar um sistema de POS completo para uma empresa.

Principais recursos do Square

Aceite vários métodos de pagamento, incluindo dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e pagamento por celular

Envie faturas ilimitadas sem taxas adicionais

Receba assistência para conformidade com PCI e estornos

Obtenha relatórios detalhados e insights sobre vendas e estoque

Limitações do Square

Alguns usuários reclamaram do encerramento repentino de contas

A taxa de transação é mais elevada do que noutras plataformas

É difícil acessar o suporte ao cliente

Preços da Square

Gratuito para sempre

Mais: $29/mês (cobrado anualmente)

Premium: US$ 79/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários da Square

G2: 4,7/5 (789 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (610 avaliações)

10. Shopify (Melhor para gestão de plataformas de comércio eletrônico)

Via Shopify

O Shopify é um aplicativo indispensável para todas as pequenas empresas que desejam entrar no mundo online. Ele tem todas as ferramentas e tecnologia necessárias para você criar sua loja digital.

Para mim, o diferencial do Shopify é a facilidade de uso. Embora criar um negócio online possa ser complicado, essa ferramenta simplifica bastante o processo. Há uma variedade de modelos personalizáveis, uma interface intuitiva, uma longa lista de integrações com aplicativos de terceiros para maximizar a eficiência da loja e um sistema de PDV integrado para vendas sem complicações.

Além disso, o Shopify também permite que você expanda seus negócios com SEO orgânico, mídias sociais e ferramentas de marketing de conteúdo. Esse recurso por si só já o coloca entre os melhores aplicativos para pequenas empresas.

Melhores recursos do Shopify

Escolha entre uma variedade de modelos e temas personalizáveis para criar sua loja online

Receba pagamentos de várias fontes através do Shopify Payments

Aproveite os recursos de marketing integrados para impulsionar o tráfego e as vendas

Gerencie sua loja em qualquer lugar com o aplicativo móvel Shopify

Integre ferramentas robustas de terceiros, como HubSpot e Mailchimp

Limitações do Shopify

Não há plano gratuito disponível

As opções de personalização avançada são limitadas, especialmente para o processo de checkout e outras páginas importantes

Preços do Shopify

Básico: $39/mês

Shopify: US$ 105/mês

Avançado: US$ 399/mês

Mais: R$ 2.300/mês

Avaliações e comentários da Shopify

G2: 4,4/5 (4.539 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (6.359 avaliações)

Impulsione sua pequena empresa com o ClickUp

Gerenciar uma pequena empresa nunca é fácil. No entanto, recursos limitados e uma equipe enxuta também significam que suas contribuições terão um grande impacto.

Com o conjunto certo dos melhores aplicativos para pequenas empresas, não importa o tamanho da sua equipe ou o quão limitados são os seus recursos. Você sempre pode aproveitar ao máximo o que está disponível.

Uma solução completa de gerenciamento de projetos como o ClickUp facilita a gestão de uma pequena empresa, simplificando tarefas, centralizando a comunicação e impulsionando o gerenciamento do relacionamento com o cliente e a eficiência da equipe. Seu conjunto abrangente de recursos garante que sua empresa aproveite a melhor tecnologia para crescer e ter sucesso.

Então, não espere mais — inscreva-se hoje mesmo no ClickUp gratuitamente e experimente!