As melhores ferramentas de IA para equipes preocupadas com a privacidade

88% das organizações agora relatam o uso regular de IA em pelo menos uma função de negócios, um aumento em relação aos 78% registrados há apenas um ano.

À medida que a adoção da IA se acelera, ela não se limita mais a experimentos ou casos de uso avançados. A IA agora está presente no trabalho diário, como documentos, análises, reuniões, dados de clientes e comunicações internas.

Essa rápida adoção também levanta uma questão crítica para equipes que se preocupam com a proteção de dados: para onde vão suas informações quando você usa IA? Muitas ferramentas de IA são otimizadas para velocidade e conveniência, mas negligenciam a privacidade e o controle de dados a longo prazo.

Para equipes que lidam com informações confidenciais ou regulamentadas, essas lacunas representam um risco em grande escala.

Nesta publicação do blog, exploraremos ferramentas de IA projetadas para equipes preocupadas com a privacidade, com foco em como elas aplicam controles de acesso e apoiam o uso responsável da IA.

Para ajudá-lo a comparar as opções rapidamente, aqui está uma visão geral das melhores ferramentas de privacidade de dados e como elas se comparam.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp IA contextual com ClickUp Brain, complemento para desktop Brain MAX, Super Agents com controles de permissão, tarefas e documentos com tecnologia de IA, controles de acesso baseados em funções, governança de IA alinhada com a ISO 42001 e garantias de zero treinamento ou retenção de dados. Equipes preocupadas com a privacidade que precisam de um espaço de trabalho seguro e completo, com IA contextual incorporada diretamente no trabalho diário. Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Lumo (da Proton AG) Sem registro de conversas, sem treinamento de modelo padrão, criptografia de acesso zero para bate-papos salvos, totalmente open source, alinhamento com GDPR e HIPAA, certificação ISO 27001 e SOC 2. Equipes que desejam um assistente de IA que prioriza a privacidade para redação, resumo e pesquisa sem riscos de coleta de dados. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12,99/usuário por mês. Duck. ai Não é necessário ter conta, não há armazenamento imediato ou treinamento de modelos, armazenamento local de bate-papos com controle de exclusão, cache criptografado de 15 minutos, compartilhamento opcional de localização em nível de cidade. Indivíduos e equipes que desejam um chatbot de IA gratuito e anônimo com padrões de privacidade robustos. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,99/mês. Quill Transcrição completa de reuniões locais, resumos em tempo real, notas estruturadas com acompanhamento, captura de tela durante o compartilhamento de tela, sem roteamento de áudio na nuvem. Equipes preocupadas com a privacidade que precisam de transcrições seguras de reuniões sem enviar dados para servidores externos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7,99/mês. Notas padrão Notas criptografadas de ponta a ponta, sincronização criptografada no dispositivo, histórico de revisões de longo prazo, backups de e-mail criptografados, autenticação de dois fatores (2FA) e bloqueio biométrico. Equipes e indivíduos que precisam de armazenamento seguro de notas a longo prazo e gerenciamento de conhecimento criptografado Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 63/ano. Tutanota (Tuta) E-mail e calendário criptografados de ponta a ponta, arquitetura de conhecimento zero, criptografia pós-quântica, pesquisa criptografada, inscrição anônima, 2FA Equipes que precisam de e-mail e calendário comerciais seguros com criptografia forte por padrão Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de € 3,60/mês. Skiff E-mails e documentos criptografados de ponta a ponta, linhas de assunto criptografadas, colaboração em tempo real no Skiff Pages, bloqueio de rastreadores, domínios personalizados e aliases. Equipes que desejam uma alternativa segura e criptografada aos e-mails tradicionais e espaços de trabalho para documentos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4/mês. Obsidian Armazenamento Markdown local, visualização gráfica interativa, acesso offline, controle de sincronização granular, Canvas para planejamento visual Indivíduos e equipes que desejam controle total sobre o gerenciamento do conhecimento sem armazenamento em nuvem controlado por fornecedores Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/usuário por mês (Sync) SimpleLogin Alias de e-mail de código aberto, suporte à criptografia PGP, domínios personalizados, roteamento de várias caixas de correio, 2FA com TOTP e WebAuthn Equipes e indivíduos que desejam reduzir o rastreamento de e-mails e proteger a identidade da sua caixa de entrada principal. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4/usuário por mês Protecto Detecção automatizada de PII, PHI e PCI, mascaramento e tokenização, redação com preservação de formato, controle de acesso baseado em contexto (CBAC), suporte à conformidade (HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP) Empresas que precisam de uma camada de proteção de dados entre sistemas internos e modelos de IA Preços personalizados

A adoção da IA fracassa rapidamente quando as equipes não têm certeza de para onde vão seus dados ou como eles podem ser usados. Para organizações que armazenam informações de clientes ou dados confidenciais regulamentados , a IA que prioriza a privacidade é obrigatória para um uso seguro e escalável.

Veja por que você deve priorizar a solução certa de privacidade de dados:

Propriedade e isolamento claros dos dados: garante que suas solicitações, arquivos e resultados permaneçam confinados ao seu espaço de trabalho e nunca sejam misturados com ativos de dados públicos ou ambientes de outros clientes.

Controle explícito sobre o treinamento do modelo: permite desativar o uso de dados para treinamento por padrão e exigir a aceitação intencional quando o treinamento for permitido.

Controles de acesso e auditabilidade reforçados: aplica permissões baseadas em funções, registros de atividades e visibilidade de uso para que o acesso da IA esteja em conformidade com suas políticas aplica permissões baseadas em funções, registros de atividades e visibilidade de uso para que o acesso da IA esteja em conformidade com suas políticas de governança de dados e segurança interna.

Preparação regulatória por padrão: oferece suporte a requisitos oferece suporte a requisitos de conformidade de projetos , como GDPR, HIPAA, SOC 2 ou normas ISO, para incorporar precauções de segurança de dados diretamente nos fluxos de trabalho diários.

Privacidade consistente em todos os modelos e recursos: aplica as mesmas regras de segurança e governança de dados, mesmo quando vários modelos ou recursos de IA são usados nos bastidores.

Continuidade operacional e preparação para o futuro: protege seus fluxos de trabalho à medida que as regulamentações do setor se tornam mais rígidas e o escrutínio da IA aumenta, evitando retrabalhos ou migrações apressadas posteriormente.

Vamos analisar as melhores ferramentas de privacidade de dados, comparando suas vantagens, desvantagens, recursos e preços.

1. ClickUp (ideal para produtividade com IA, segurança e conformidade de nível empresarial)

A adoção da IA muitas vezes cria riscos ocultos. Você gera resultados em ferramentas desconectadas, perdendo a visibilidade sobre quem pode usar ou acessar informações confidenciais. Para equipes preocupadas com a privacidade, essa fragmentação torna mais difícil aplicar a governança da IA e a conformidade regulatória.

O ClickUp muda isso ao operar como um espaço de trabalho de IA convergente, alimentado por IA contextual. A IA é incorporada diretamente na plataforma onde você já trabalha, reduzindo o risco de compartilhar informações confidenciais com ferramentas desconhecidas. Ele também oferece recursos de segurança robustos, incluindo controles de acesso rigorosos e permissões estruturadas para proteger seus dados.

Vamos examinar mais de perto como o ClickUp prioriza a segurança e a respalda com recursos de nível empresarial para ajudá-lo a evitar os desafios da adoção da IA.

Obtenha privacidade e segurança de nível empresarial por padrão.

A ClickUp aborda a privacidade e a segurança como fundamentais para todos os recursos dos quais você depende na plataforma. Seus dados são executados em uma infraestrutura de nível empresarial hospedada na Amazon Web Services (AWS), com monitoramento contínuo integrado e controles de acesso restritos.

O ClickUp também está em conformidade com GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, que verificam de forma independente suas práticas de segurança. Os dados são criptografados tanto em trânsito quanto em repouso, garantindo que as informações armazenadas no ClickUp permaneçam protegidas contra acesso não autorizado.

🎖️ A vantagem estratégica: O ClickUp mantém a segurança sob vigilância constante. A plataforma monitora a segurança e o desempenho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e executa avaliações de risco automatizadas continuamente. Ela também trabalha com terceiros independentes para realizar testes de penetração regulares.

Gere resultados de IA sem exportar dados confidenciais

O ClickUp Brain não é um chatbot separado ou um plug-in. É o assistente de IA integrado que entende suas tarefas, documentos, bate-papos e dados de projetos como um trabalho que você já possui e controla.

Em vez de exportar dados para ferramentas externas de IA e duplicar informações confidenciais, o ClickUp Brain usa a estrutura e o conteúdo reais do seu espaço de trabalho para gerar resultados.

Você também pode usar o ClickUp Brain das seguintes maneiras:

Elabore relatórios estruturados, mensagens rápidas, e-mails e até mesmo publicações em blogs com um tom e formatação claros.

Crie descrições de tarefas, subtarefas e resumos de reuniões a partir de prompts em linguagem simples.

Faça perguntas em linguagem natural para obter insights precisos sobre o trabalho em todas as tarefas, documentos e conversas anteriores.

Você pode converter os resultados da IA diretamente em tarefas do ClickUp, atribuir responsáveis, prazos e dependências, e transformar insights gerados pela IA em trabalho responsável. Além disso, use campos personalizados para capturar detalhes como status, nível de risco ou informações do cliente, e defina prioridades para destacar o que precisa de atenção primeiro.

Transforme os resultados da IA em ações responsáveis, organizando e priorizando o trabalho com o ClickUp Tasks.

Para conteúdos mais longos, armazene os resultados da IA no ClickUp Docs e mantenha-os pesquisáveis ou vincule-os diretamente ao trabalho que eles apoiam.

💡 Dica profissional: ao compartilhar documentos do ClickUp, você pode controlar exatamente quem pode vê-los e editá-los. Você pode manter um documento privado e compartilhá-lo apenas com pessoas ou equipes específicas, abri-lo para todos em seu espaço de trabalho ou convidar colaboradores externos por e-mail ou links. Você também pode combinar permissões específicas com a opção Protect Doc para evitar edições acidentais ou não autorizadas, ajudando a manter as políticas e os SOPs da empresa seguros e inalterados.

Evite a proliferação da IA com o ClickUp BrainGPT

O ClickUp Brain MAX amplia os recursos de IA contextual do ClickUp em um poderoso complemento para desktop que reduz a dispersão da IA e centraliza o trabalho inteligente. Em vez de alternar entre ferramentas de IA desconectadas, você pode pesquisar e gerar conteúdo a partir de um ambiente controlado ancorado em seu espaço de trabalho do ClickUp.

Elabore conteúdos e analise informações diretamente no seu fluxo de trabalho com o ClickUp BrainMAX.

Você também obtém:

Pesquisa de IA empresarial: pesquise no ClickUp, na web e em aplicativos conectados, como Google Drive, Figma, GitHub e SharePoint, a partir de um único lugar para localizar instantaneamente tarefas, documentos, arquivos e detalhes críticos.

Ações com tecnologia de IA: use consultas em linguagem natural para resumir documentos, criar tarefas, agendar reuniões, gerar conteúdo ou publicar atualizações diretamente no ClickUp.

Talk to Text : dite tarefas, mensagens e consultas de pesquisa sem usar as mãos, enquanto o BrainMAX transcreve e executa em tempo real.

Vários modelos de IA: acesse e escolha entre vários LLMs, como ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek e Gemini, com base no seu caso de uso específico.

A ClickUp respalda seus recursos de IA com governança de dados clara e salvaguardas aplicáveis. A plataforma é certificada pela ISO 42001, uma norma global para o gerenciamento responsável e seguro da IA. Além disso, a IA da ClickUp não é treinada com dados do seu espaço de trabalho, e os contratos de licenciamento com parceiros de IA proíbem explicitamente o uso de dados de clientes para o treinamento de modelos.

Automatize o trabalho com Super Agents, sem perder o controle.

Os Super Agentes de IA do ClickUp são colegas de equipe com tecnologia de IA que operam diretamente dentro do seu espaço de trabalho, usando o contexto real do projeto para ajudar a levar o trabalho adiante.

Você pode interagir com os Super Agentes como faria com um colega de equipe. Atribua tarefas a eles, mencione-os em conversas ou peça que compilem documentos e acompanhem o trabalho automaticamente.

Automatize o trabalho rotineiro e colabore com colegas de equipe de IA, mantendo controle total sobre permissões e supervisão.

Os Super Agentes operam sob controle humano direto, com limites claramente definidos. Ao criar um, você pode configurar exatamente como ele pode interagir com seu espaço de trabalho (incluindo quais ferramentas ele pode usar).

Qualquer pessoa com permissão para gerenciar o acesso pode atualizar essa configuração a qualquer momento e garantir uma supervisão contínua. Embora os Super Agentes recebam automaticamente os dados do espaço de trabalho público para se manterem atualizados, o acesso a áreas específicas ou confidenciais deve ser concedido explicitamente.

💡 Dica profissional: revise o acesso do Super Agent por meio de suas funções existentes no espaço de trabalho para manter o controle rígido e previsível. Gerencie cuidadosamente o acesso dos membros: membros, administradores e proprietários podem criar, acionar e gerenciar Super Agentes públicos por padrão, portanto, revise regularmente quem ocupa essas funções.

Proteja dados privados automaticamente: confie nas permissões baseadas em funções para ocultar qualquer informação do perfil do Super Agente que os usuários não estejam autorizados a visualizar.

Melhores recursos do ClickUp

Registre reuniões sem esforço: use use o ClickUp AI Notetaker para gerar resumos e itens de ação que permanecem conectados às tarefas e documentos em seu espaço de trabalho.

Colabore visualmente com proteções: faça brainstorming e planeje no faça brainstorming e planeje no ClickUp Whiteboards , que herda as permissões do espaço de trabalho e permanece vinculado ao trabalho.

Mantenha as conversas no contexto: comunique-se no comunique-se no ClickUp Chat dentro do seu espaço de trabalho, em vez de depender de ferramentas de chat independentes que fragmentam o contexto e podem comprometer a segurança.

Monitore o trabalho com segurança: visualize insights em tempo real por meio visualize insights em tempo real por meio dos painéis do ClickUp enquanto aplica o acesso baseado em funções a dados confidenciais.

Limitações do ClickUp

Sua ampla gama de recursos pode levar algum tempo para que novos usuários se familiarizem com ela.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 11.080 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.540 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

Aprecio muito a inovação constante do ClickUp e como ele se apoia fortemente na IA. O AI Super Agent é poderoso e permite configurar tarefas rotineiras muito rapidamente. Também acho os modelos úteis durante o processo de configuração, embora seja necessário muito tempo e esforço para configurá-los corretamente.

Aprecio muito a inovação constante do ClickUp e como ele se apoia fortemente na IA. O AI Super Agent é poderoso e permite configurar tarefas rotineiras muito rapidamente. Também acho os modelos úteis durante o processo de configuração, embora seja necessário muito tempo e esforço para configurá-los corretamente.

👀 Você sabia? De acordo com o relatório State of AI Security da Acuvity, 70% das organizações ainda não possuem uma governança de IA otimizada. O mesmo relatório descobriu que 38% citam a segurança de tempo de execução da IA como seu maior desafio de segurança de IA empresarial.

2. Lumo (ideal para IA que prioriza a privacidade, sem registro de dados ou treinamento de modelos)

via Lumo

Desenvolvido pela equipe por trás do Proton Mail e do Proton Drive, o Lumo é um assistente de IA que lida com tarefas como redação, resumo e análise.

A Proton projetou a ferramenta para funcionar sem coletar seus dados. Ela não registra suas conversas nem reutiliza interações para personalização. A plataforma também não pode ver o que você pergunta ou o que o assistente responde, e nunca usa seus dados para criar perfis ou treinar modelos de IA.

As conversas são salvas com criptografia de acesso zero, de modo que apenas o seu dispositivo pode descriptografá-las. Como a ferramenta é totalmente open source, você ou sua equipe de segurança podem revisar o código de forma independente, reforçando a confiança de que as proteções de privacidade estão integradas ao próprio sistema.

Melhores recursos do Lumo

Comece a conversar instantaneamente sem fazer login ou criar uma conta, para que o acesso permaneça rápido e sem complicações.

Esteja em conformidade com requisitos regulatórios, como GDPR e HIPAA, com o respaldo das certificações ISO 27001 e SOC 2 da Proton.

Mantenha os dados totalmente protegidos, impedindo que conversas sejam compartilhadas com terceiros ou provedores externos de IA.

Limitações do Lumo

Pode produzir resultados inconsistentes para cálculos precisos, com consultas repetidas retornando respostas diferentes para a mesma entrada.

Preços do Lumo

Gratuito

Mais: US$ 12,99/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Lumo

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lumo?

Um usuário do Reddit diz:

Eu usei o Lumo AI para pesquisa. É uma IA muito capaz para esse fim. No entanto, eu a uso em combinação com o Mistral. Pedi que detalhasse os tópicos sobre os quais eu queria aprender mais após uma solicitação detalhada e descobri que era direta e objetiva.

Eu usei o Lumo AI para pesquisa. É uma IA muito capaz para esse fim. No entanto, eu a uso em combinação com o Mistral. Pedi que detalhasse os tópicos sobre os quais eu queria aprender mais após uma solicitação detalhada e descobri que era direta e objetiva.

⚡ Arquivo de modelos: modelos gratuitos de políticas e procedimentos da empresa para ajudar os funcionários a navegar com eficácia no local de trabalho

3. Duck.ai (ideal para conversas anônimas com IA e resumos rápidos sem contas ou rastreamento)

O Duck.ai é um chatbot de IA gratuito e focado na privacidade, lançado pela DuckDuckGo em 2025. Ele permite que você interaja com vários modelos de linguagem grandes, como GPT-4o mini, Claude 3.5 Haiku e Llama 4, garantindo que suas solicitações não sejam salvas ou usadas para treinamento de modelos.

Você pode usar a ferramenta para gerar respostas e resumir textos sem criar uma conta ou vincular qualquer identidade pessoal. Ao contrário das ferramentas tradicionais que armazenam conversas em servidores remotos, o Duck.ai mantém os chats recentes localmente no seu dispositivo, para que você possa excluí-los a qualquer momento.

O Duck.ai também inclui controles de privacidade bem pensados para relevância contextual. Uma opção opcional de “Usar localização aproximada” permite que você compartilhe apenas dados de localização em nível de cidade com os provedores de modelos. Sua localização precisa e endereço IP permanecem ocultos, e a configuração é desativada por padrão para lhe dar controle total sobre a governança de dados.

Melhores recursos do Duck.ai

Fixar conversas importantes mantendo até cinco bate-papos no topo da sua lista de bate-papos recentes para acesso rápido e protegê-los contra exclusão com o botão Fire.

Refine o contexto da resposta compartilhando detalhes limitados para que as respostas sigam as unidades, datas e fuso horário corretos.

Armazene temporariamente os dados da sessão em um cache criptografado por até 15 minutos para se recuperar de problemas de conexão e, em seguida, exclua-os permanentemente.

Limitações do Duck.ai

A ferramenta pode fornecer respostas menos personalizadas e relevantes, exigindo informações adicionais para obter o resultado desejado.

Preços do Duck.ai

Gratuito

Assinatura: US$ 9,99/mês

Avaliações e comentários sobre Duck.ai

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📮 ClickUp Insight: 53% das organizações não têm governança de IA ou possuem apenas diretrizes informais. E quando as pessoas não sabem para onde vão seus dados — ou se uma ferramenta pode criar um risco de conformidade — elas hesitam. Se uma ferramenta de IA estiver fora de sistemas confiáveis ou tiver práticas de dados pouco claras, o medo de “E se isso não for seguro?” é suficiente para impedir sua adoção. Esse não é o caso do ambiente totalmente controlado e seguro do ClickUp. A IA do ClickUp está em conformidade com o GDPR, HIPAA e SOC 2 e possui a certificação ISO 42001, garantindo que seus dados sejam privados, protegidos e gerenciados de forma responsável. Os fornecedores terceirizados de IA são proibidos de treinar ou reter quaisquer dados de clientes do ClickUp, e o suporte multimodelo opera sob permissões unificadas, controles de privacidade e padrões de segurança rigorosos. Aqui, a governança da IA torna-se parte do próprio espaço de trabalho, para que as equipes possam usar a IA com confiança, sem riscos adicionais.

4. Quill Meetings (ideal para transcrição de reuniões privadas que funciona inteiramente no seu dispositivo)

via Quill Meetings

Se você está procurando uma IA para reuniões que não envie suas conversas para sistemas externos, a Quill oferece uma solução que prioriza a privacidade.

Ela transcreve discussões em tempo real e as transforma em resumos estruturados e itens de acompanhamento, ajudando sua equipe a registrar decisões sem depender de anotações manuais.

Em vez de participar de reuniões como um bot ou encaminhar áudio por meio de ambientes multicloud, o Quill é executado inteiramente no seu Mac ou PC. Além disso, o áudio nunca sai do seu dispositivo, mantendo as conversas privadas e tornando a ferramenta flexível para reuniões presenciais ou até mesmo sessões de brainstorming individuais.

A ferramenta também captura automaticamente o contexto visual. Quando alguém compartilha sua tela durante uma reunião, ela captura imagens e adiciona essas informações diretamente às suas notas.

Principais recursos do Quill

Pesquise e revele insights importantes usando uma interface simples que ajuda você a encontrar e destacar rapidamente informações importantes.

Receba resumos semanais e sugestões de melhorias, juntamente com uma lista clara de projetos que requerem acompanhamento.

Extraia métricas de conversas para tabelas organizadas e gere conteúdo para podcasts, apresentações ou palestras.

Limitações do Quill

Como o Quill é executado no seu dispositivo, o desempenho depende do seu hardware e pode ficar mais lento em máquinas mais antigas.

Preços do Quill

Gratuito

Lite: US$ 7,99/mês

Ilimitado: US$ 19,99/mês

Equipes: US$ 15/licença por mês

Avaliações e comentários da Quill

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Quill?

Um usuário do G2 diz:

Como consultor que lida com várias chamadas de fundadores, chamadas executivas e entrevistas de pesquisa com clientes, o Quill Meetings tem sido um grande trunfo no gerenciamento de todos os acompanhamentos e próximas etapas. O fato de tudo ser tratado localmente garante a privacidade dos meus clientes, o que é fundamental ao lidar com estratégias confidenciais de crescimento e entrada no mercado.

Como consultor que lida com várias chamadas de fundadores, chamadas executivas e entrevistas de pesquisa com clientes, o Quill Meetings tem sido um grande trunfo no gerenciamento de todos os acompanhamentos e próximas etapas. O fato de tudo ser tratado localmente garante a privacidade dos meus clientes, o que é fundamental ao lidar com estratégias confidenciais de crescimento e entrada no mercado.

📚 Leia também: As melhores ferramentas de gerenciamento de dados para simplificar seu fluxo de trabalho e manter seus dados sob controle

5. Standard Notes (ideal para anotações seguras e criptografadas e armazenamento de conhecimento a longo prazo)

via Standard Notes

O Standard Notes é um aplicativo de anotações com criptografia de ponta a ponta, desenvolvido para o armazenamento seguro e de longo prazo de conhecimento. Você pode começar com texto simples para escrever sem distrações e expandir para rich text, planilhas, tarefas, listas de afazeres, markdown, senhas e tokens.

Todas as notas são criptografadas no seu dispositivo antes mesmo de serem sincronizadas, garantindo que apenas você e colaboradores explicitamente autorizados possam acessá-las. O histórico de revisões de longo prazo complementa e funciona como um desfazer infinito, permitindo que você revisite e restaure qualquer versão de uma nota desde o seu primeiro rascunho.

Para fortalecer a governança de dados, a ferramenta oferece backups noturnos criptografados por e-mail de todas as suas notas na caixa de entrada. Ela também oferece suporte à autenticação de dois fatores usando tokens baseados em tempo para evitar vazamentos de dados e proteger informações confidenciais.

Principais recursos do Standard Notes

Organize suas notas de maneira eficiente, fixando as mais importantes ou movendo-as para a lixeira com opções de recuperação ou exclusão permanente.

Bloqueie notas individuais com uma senha adicional para adicionar uma camada extra de proteção para conteúdos confidenciais.

Proteja o acesso ao aplicativo usando uma senha dedicada ou autenticação biométrica, como Face ID ou reconhecimento de impressão digital, para impedir a visualização não autorizada.

Limitações do Standard Notes

A sincronização e a descriptografia de notas no celular podem ser lentas às vezes e, ocasionalmente, causar o travamento do aplicativo.

Preços do Standard Notes

Padrão: gratuito

Produtividade: US$ 63/ano

Profissional: US$ 84/ano

Avaliações e comentários do Standard Notes

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Standard Notes?

Um usuário do G2 diz:

Gosto do fato de eles priorizarem a privacidade acima de tudo, com seu canal criptografado altamente seguro para sincronizar dados e notas dentro de um dispositivo. E adoro que eles tenham ferramentas para desenvolvedores. Essa mesma ferramenta para desenvolvedores é encontrada em navegadores e também está presente neste software. Isso significa que posso verificar por trás dos bastidores se há alguma discrepância no código e problemas de estilo nas minhas notas.

Gosto do fato de eles priorizarem a privacidade acima de tudo, com seu canal criptografado altamente seguro para sincronizar dados e notas dentro de um dispositivo. E adoro que eles tenham ferramentas para desenvolvedores. Essa mesma ferramenta para desenvolvedores é encontrada em navegadores e também está presente neste software. Isso significa que posso verificar por trás dos bastidores se há alguma discrepância no código e problemas de estilo nas minhas notas.

👀 Curiosidade: de acordo com o relatório The State of AI in the Cloud, da Wiz, a IA auto-hospedada está ganhando força, com a adoção do BERT saltando de 49% para 74% ano a ano entre os principais tipos de modelos.

6. Tutanota (ideal para e-mails e calendários criptografados de ponta a ponta para equipes focadas em privacidade)

via Tutanota

O Tuta é uma plataforma criptografada de e-mail e calendário criada para equipes e indivíduos que precisam de segurança robusta sem sacrificar a usabilidade.

Quando você envia e-mails para outros usuários do Tuta, a criptografia de ponta a ponta é aplicada automaticamente usando criptografia assimétrica. Para mensagens enviadas fora da plataforma, os e-mails ainda podem ser protegidos com uma senha compartilhada única usando criptografia simétrica, que o destinatário usa para descriptografar a mensagem.

No nível arquitetônico, a ferramenta segue um modelo de conhecimento zero e usa criptografia pós-quântica. Essa abordagem mantém seus dados protegidos mesmo se os servidores forem comprometidos e ajuda a preparar as comunicações para o futuro contra ameaças cibernéticas emergentes.

Melhores recursos do Tutanota

Ofereça suporte a vários aliases de e-mail e domínios personalizados para gerenciar identidades e manter uma presença profissional.

Proteja sua conta com autenticação de dois fatores e registro anônimo, sem números de telefone ou registro de IP.

Proteja seus dados contra phishing e garanta a adesão à política de IA da sua empresa com filtros integrados e bloqueadores de rastreamento no Tuta Mail.

Limitações do Tutanota

Não oferece suporte a subpastas para organização de e-mails, o que pode levar a uma caixa de entrada menos estruturada.

Preços do Tutanota

Pessoal : Gratuito Revolucionário: € 3,60/mês ($ 4,18/mês) Lenda: € 9,60/mês ($ 11,14/mês)

Gratuito

Revolucionário: € 3,60/mês (R$ 14,18/mês)

Legenda: € 9,60/mês (US$ 11,14/mês)

Negócios : Essencial: € 7,20/usuário por mês (US$ 8,35/usuário por mês) Avançado: € 9,60/usuário por mês (US$ 11,14/usuário por mês) Ilimitado: € 14,40/usuário por mês (US$ 16,70/usuário por mês)

Essencial: € 7,20/usuário por mês (US$ 8,35/usuário por mês)

Avançado: € 9,60/usuário por mês (US$ 11,14/usuário por mês)

Ilimitado: € 14,40/usuário por mês (US$ 16,70/usuário por mês)

Gratuito

Revolucionário: € 3,60/mês (R$ 14,18/mês)

Legenda: € 9,60/mês (US$ 11,14/mês)

Essencial: € 7,20/usuário por mês (US$ 8,35/usuário por mês)

Avançado: € 9,60/usuário por mês (US$ 11,14/usuário por mês)

Ilimitado: € 14,40/usuário por mês (US$ 16,70/usuário por mês)

Avaliações e comentários sobre o Tutanota

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tutanota?

Um usuário da Capterra diz:

Nós a utilizamos para nos comunicarmos de forma confidencial com nossos pacientes (criptografia de ponta a ponta). Criamos uma caixa de correio compartilhada que permite que vários funcionários acessem todo o histórico de comunicação com nossos pacientes. Isso torna nosso trabalho diário muito mais prático.

Nós a utilizamos para nos comunicarmos de forma confidencial com nossos pacientes (criptografia de ponta a ponta). Criamos uma caixa de correio compartilhada que permite que vários funcionários acessem todo o histórico de comunicação com nossos pacientes. Isso torna nosso trabalho diário muito mais prático.

7. Skiff (ideal para e-mails criptografados e colaboração em documentos com forte proteção de identidade)

via Skiff

Compartilhar e-mails e documentos confidenciais por meio de ferramentas que verificam o conteúdo ou rastreiam atividades cria riscos desnecessários. O Skiff resolve isso oferecendo um espaço de trabalho seguro baseado em criptografia e controle do usuário.

Ela aplica criptografia de ponta a ponta por padrão, mantendo seus e-mails e linhas de assunto visíveis apenas para os destinatários pretendidos. O Skiff Pages estende a mesma proteção aos documentos, permitindo que você crie, edite e compartilhe conteúdo em tempo real, mantendo tudo totalmente criptografado.

Com recursos como domínios personalizados, aliases de e-mail, bloqueio de rastreadores e organização da caixa de entrada por pastas, você pode colaborar profissionalmente enquanto mantém controle total sobre os métodos de coleta de dados e identidade.

Melhores recursos do Skiff

Sincronize automaticamente eventos da agenda adicionando convites, confirmações de presença e atualizações diretamente da sua caixa de entrada do Skiff.

Compartilhe arquivos com segurança usando links criptografados que protegem o acesso ao colaborar externamente.

Autentique-se de forma privada usando opções de login baseadas em carteiras criptográficas para colaboração e compartilhamento.

Limitações do Skiff

Atualmente, a Skiff oferece suporte limitado para integração com plataformas de e-mail de terceiros.

Preços do Skiff

Gratuito

Essencial: US$ 4/mês

Pro: US$ 10/mês

Negócios: US$ 15/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Skiff

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Skiff?

Um usuário do G2 diz:

Criptografia de ponta a ponta, segurança total e excelente experiência do usuário são os melhores recursos do Skiff Mail. Desde adicionar aliases e bloquear rastreadores até adicionar filtros ou domínios personalizados, o Skiff Mail facilita o gerenciamento de e-mails para equipes.

Criptografia de ponta a ponta, segurança total e excelente experiência do usuário são os melhores recursos do Skiff Mail. Desde adicionar aliases e bloquear rastreadores até adicionar filtros ou domínios personalizados, o Skiff Mail facilita o gerenciamento de e-mails para equipes.

👀 Você sabia? Quase 50% das organizações esperam uma violação de dados causada por ferramentas de IA. Outros 49% identificam a IA oculta como a segunda maior ameaça à segurança, ressaltando os riscos do uso não gerenciado da IA.

8. Obsidian (ideal para gerenciamento de conhecimento local e bases de conhecimento pessoal)

via Obsidian

O Obsidian é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento local criada para pessoas que desejam controle total sobre suas informações. Todas as notas são armazenadas como arquivos Markdown simples no seu dispositivo, em vez de em uma nuvem controlada por fornecedores, dando a você controle direto sobre a governança de dados.

Você pode vincular notas entre conceitos, pessoas, lugares, livros e ideias para construir um sistema de conhecimento pessoal que cresce organicamente ao longo do tempo. Sua visualização gráfica interativa mapeia visualmente essas conexões, ajudando você a revelar padrões que, de outra forma, poderiam passar despercebidos.

Para equipes, a ferramenta oferece controle detalhado sobre sincronização e colaboração. Escolha exatamente quais arquivos e preferências serão sincronizados entre dispositivos, mantendo outros conteúdos privados. Os arquivos compartilhados permitem a colaboração sem enviar todos os dados para um sistema central, preservando assim limites claros em torno de conteúdos confidenciais.

Principais recursos do Obsidian

Acompanhe as alterações ao longo do tempo com um histórico de versões integrado que permite revisar e restaurar revisões para cada nota (até um ano de histórico).

Trabalhe offline e sincronize posteriormente, editando suas notas sem conexão com a Internet e, em seguida, mescle automaticamente as alterações quando estiver online novamente.

Organize ideias visualmente usando o Canvas para brainstorming e planejamento com notas, mídia e conteúdo da web incorporados.

Limitações do Obsidian

O plano gratuito não permite a colaboração em tempo real, e o uso eficaz requer familiaridade com o Markdown.

Preços do Obsidian

Gratuito

Sincronização: US$ 5/usuário por mês

Publicação: US$ 10/site por mês

Avaliações e comentários da Obsidian

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Obsidian?

Um usuário da Capterra diz:

O modelo de cofre local elimina a latência e a ansiedade com vazamento de dados, mas com o Obsidian Sync posso continuar exatamente de onde parei em qualquer dispositivo. A arquitetura local mantém todas as notas no meu dispositivo, por isso é extremamente rápida e muito menos exposta a ameaças de segurança.

O modelo de cofre local elimina a latência e a ansiedade com vazamento de dados, mas com o Obsidian Sync posso continuar exatamente de onde parei em qualquer dispositivo. A arquitetura local mantém todas as notas no meu dispositivo, por isso é extremamente rápida e muito menos exposta a ameaças de segurança.

9. SimpleLogin (ideal para proteger a identidade do e-mail e reduzir o rastreamento com aliases seguros)

via SimpleLogin

Se você deseja reduzir o rastreamento de e-mails e a exposição de dados, o SimpleLogin é uma ferramenta de aliasing de e-mail de código aberto projetada para ajudar a proteger sua caixa de entrada principal.

Ela funciona gerando aliases de e-mail que encaminham as mensagens para o seu endereço de e-mail real. Isso permite que você se inscreva em ferramentas e serviços sem nunca revelar sua identidade real.

Cada endereço de alias pode ser pausado, excluído ou reativado instantaneamente, o que é especialmente útil se um alias começar a receber spam ou aparecer em uma violação de dados. Você também pode responder a e-mails diretamente de um alias para evitar spam e phishing, mantendo o fluxo de comunicação completo.

Com o suporte PGP ativado, a ferramenta criptografa os e-mails recebidos usando sua própria chave PGP antes de encaminhá-los para sua caixa de correio. Isso garante que apenas você possa descriptografar e ler as mensagens.

Melhores recursos do SimpleLogin

Encaminhe aliases para várias caixas de correio adicionando caixas de entrada existentes e escolhendo para onde cada alias deve encaminhar os e-mails.

Reforce a segurança da conta ativando a autenticação de dois fatores com TOTP e/ou WebAuthn (FIDO) para proteger contra acessos não autorizados.

Traga seus próprios domínios para criar aliases de marca, como contato@seu-domínio.com ou oi@seu-domínio.com, mantendo sua caixa de entrada principal oculta.

Limitações do SimpleLogin

Os domínios personalizados não podem ser compartilhados com outros usuários, o que limita o gerenciamento de aliases entre membros da família ou equipes.

Preços do SimpleLogin

Código aberto

Gratuito

Premium: US$ 4/usuário por mês

Avaliações e comentários do SimpleLogin

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SimpleLogin?

Um usuário do Reddit diz:

Eu venho usando isso para tudo há vários meses e nunca tive nenhum problema. Também uso vários nomes de domínio personalizados para aliases. É excelente.

Eu venho usando isso para tudo há vários meses e nunca tive nenhum problema. Também uso vários nomes de domínio personalizados para aliases. É excelente.

10. Protecto (ideal para proteção e governança de dados empresariais ao usar modelos de IA)

via Protecto

O Protecto AI é uma camada de proteção de dados de nível empresarial que existe entre seus sistemas operacionais e os modelos de IA que você usa.

Ela identifica automaticamente PII, PHI, PCI e outras informações comerciais confidenciais em seus documentos e conjuntos de dados. Com base nas políticas que você definir, ela pode mascarar, redigir, tokenizar ou bloquear elementos confidenciais, conforme necessário.

Esse nível de controle é possibilitado pelo Controle de Acesso Baseado em Contexto (CBAC). A ferramenta avalia quem está fazendo a solicitação de IA e o contexto em que os dados são usados, permitindo que você aplique regras detalhadas de maneira consistente em ambientes complexos.

Com tokenização determinística e mascaramento com preservação de formato, sua estrutura de dados permanece intacta, de modo que os modelos de IA ainda podem gerar resultados precisos e significativos sem acessar valores reais.

Principais recursos do Protecto

Cumpra regulamentos de privacidade como HIPAA, GDPR, DPDP e CPRA, mascarando PII e controlando o acesso a dados confidenciais.

Analise e modele dados com segurança usando conjuntos de dados mascarados, sem expor informações confidenciais.

Substitua PII e PHI por tokens seguros para dar suporte a análises, desenvolvimento de IA, compartilhamento e relatórios com risco reduzido.

Limitações do Protecto

O tratamento de dados específicos de domínios ou proprietários pode exigir esquemas personalizados e ajustes.

Preços do Protecto

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Protecto

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Reúna a execução de IA com prioridade na privacidade em um único sistema seguro com o ClickUp

A IA funciona melhor quando se adapta naturalmente à sua forma de trabalhar e permanece controlada do início ao fim. Para equipes preocupadas com a privacidade, ferramentas de IA dispersas criam riscos de segurança e expansão descontrolada da IA.

No entanto, o ClickUp oferece IA contextual que opera diretamente dentro do seu espaço de trabalho, onde já existem permissões e governança de dados. Desde a geração de resultados com o ClickUp Brain até a ação sobre eles por meio do BrainMAX e dos Super Agents, todas as interações de IA permanecem contidas em um sistema de registro seguro.

Seus dados não são usados para treinamento de modelos e permanecem regidos por controles de acesso claros e em conformidade com o GDPR, SOC 2 e ISO 42001.

Pronto para usar a IA sem perder o controle dos seus dados? Comece a usar o ClickUp hoje mesmo gratuitamente e reúna seu trabalho e a IA em um único espaço de trabalho seguro.

Perguntas frequentes

Nenhum LLM oferece privacidade por padrão. A privacidade depende de como o modelo é implantado, governado e restringido. A abordagem mais segura é usar LLMs por meio de uma plataforma controlada como o ClickUp. Ele não usa seus dados para treinamento, não os retém após o processamento e impõe o acesso por meio de permissões de espaço de trabalho robustas e padrões de conformidade regulatória.

Uma ferramenta de IA que respeita a privacidade tem uma governança de dados clara, para que você saiba exatamente quais informações são coletadas e como são usadas. Seus dados não são usados para treinamento de modelos, a menos que você permita explicitamente. Ela possui controles de segurança robustos, incluindo criptografia, controles de acesso baseados em funções, logs de auditoria e conformidade com padrões regulatórios reconhecidos. A ferramenta também segue práticas de minimização de dados, coletando apenas o necessário e dando a você controle total para excluir seus dados quando necessário.

Sim, algumas ferramentas de IA podem ser treinadas com os dados da sua empresa, mas isso depende inteiramente da política de dados da ferramenta e das suas configurações. As ferramentas de gerenciamento de privacidade não usam seus dados para treinamento por padrão e exigem uma opção explícita de adesão. Se uma ferramenta treina automaticamente com os dados dos clientes ou esconde isso por trás de termos vagos, ela não é adequada para equipes focadas em privacidade.

Não por padrão, mas as ferramentas de IA corporativas geralmente oferecem controles de segurança mais robustos do que as ferramentas para consumidores. Essas ferramentas de governança de modelos geralmente incluem criptografia, controles de acesso baseados em funções, logs de auditoria, SSO e conformidade com regulamentos de privacidade, como SOC 2 ou GDPR. Elas também oferecem melhores controles administrativos e isolamento de dados. Ainda assim, ser “corporativo” não garante automaticamente a privacidade. Você ainda deve revisar as políticas de dados e práticas de treinamento da ferramenta antes de usá-la com os dados da sua empresa.

Em alguns casos, sim. Se você trabalha em um setor regulamentado, como saúde, finanças ou serviços jurídicos, as ferramentas públicas de IA podem apresentar riscos de conformidade e exposição de dados. Isso ocorre porque muitas ferramentas voltadas para o consumidor podem usar dados para melhorar modelos ou não ter controles de acesso rigorosos. Equipes regulamentadas devem usar ferramentas de governança de IA que ofereçam políticas de dados claras, nenhum treinamento de modelo padrão, medidas de segurança robustas e suporte à conformidade alinhado aos requisitos do setor.

A maneira mais segura de usar a IA no trabalho é tratá-la como qualquer sistema que processa dados comerciais confidenciais. Escolha fornecedores com políticas de dados transparentes, termos de retenção claros e sem treinamento de modelos com seus dados sem consentimento explícito. Implemente controles de acesso baseados em funções, siga o princípio do privilégio mínimo e compartilhe apenas as informações necessárias. Mais importante ainda, estabeleça diretrizes internas de uso de IA para que todos entendam o que é permitido e o que não é.