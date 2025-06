as 10 melhores alternativas ao Fellow.app em 2025

Você acabou de concluir mais uma reunião produtiva, mas duas semanas depois, a maioria das tarefas está acumulando poeira em notas esquecidas.

Se isso lhe parece familiar, talvez você esteja procurando uma solução mais eficaz para gerenciar reuniões.

Embora o Fellow.app ofereça uma boa base para notas e gerenciamento de reuniões, diferentes equipes têm necessidades exclusivas com base em seus fluxos de trabalho, estilos de colaboração e requisitos de integração.

Algumas equipes priorizam a transcrição e a análise com inteligência artificial, enquanto outras precisam de uma integração robusta com gerenciamento de projetos ou recursos especializados para interações com clientes.

Vamos explorar as principais alternativas ao Fellow.app que melhor se adequam às necessidades da sua equipe.

📌 As melhores alternativas ao Fellow.app num relance Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços ClickUp Notas de reuniões com IA, gerenciamento de tarefas, integração perfeita de documentos, projetos, bate-papo e chamadas Equipes de todos os tamanhos Plano gratuito disponível / Teste gratuito por 30 dias; Personalização disponível para empresas Fathom Transcrição de reuniões com IA e destaques Equipes que precisam de análise de IA Planos gratuitos/pagos disponíveis; personalização disponível para empresas Notion Documentação de reuniões personalizável, notas vinculadas, modelos Equipes que precisam de fluxos de trabalho flexíveis Planos gratuitos/pagos disponíveis; personalização disponível para empresas Coda Documentos dinâmicos com votação e acompanhamento do progresso Tomada de decisão colaborativa Planos gratuitos/pagos disponíveis; personalização disponível para empresas Fireflies. ai Transcrição automatizada, transcrições pesquisáveis Equipes focadas em transcrição precisa Planos gratuitos/pagos disponíveis; personalização disponível para empresas Otter AI Em tempo real, com distinção de locutores e transcrições pesquisáveis Transcrição e notas em tempo real Planos gratuitos/pagos disponíveis; personalização disponível para empresas Notta Multilíngue, alta precisão, processamento em lote Equipes globais que precisam de transcrições precisas Planos gratuitos/pagos disponíveis; personalização disponível para empresas SpinachAI Tickets acionáveis, integração com Slack, Jira Reuniões ágeis, colaboração em equipe Planos gratuitos/pagos disponíveis; personalização disponível para empresas Intervalo Atualizações assíncronas, humor/tendências da equipe Equipes remotas, check-ins Planos gratuitos/pagos disponíveis; personalização disponível para empresas Avoma Análise de vendas, insights sobre negócios, integrações de plataformas Equipes de vendas Planos gratuitos/pagos disponíveis; personalização disponível para empresas

Por que você deve optar por alternativas ao Fellow.app?

As ferramentas para notas de reuniões devem resolver problemas, não criar novos. Embora o Fellow.app ofereça recursos de software de gerenciamento de reuniões, as equipes frequentemente buscam alternativas por vários motivos:

Limitado gerenciamento de tarefas : O Fellow.app oferece itens de ação básicos, mas as alternativas geralmente oferecem integração mais profunda com projetos, rastreamento de dependências e automação de fluxo de trabalho mais sofisticada, resultando em menos reuniões

Recursos básicos de IA: O Fellow.app inclui alguns recursos de IA, mas os concorrentes geralmente oferecem precisão de transcrição superior, detecção automatizada de itens de ação e resumos mais detalhados gerados por IA

Estrutura de preços rígida: os preços do Fellow.app podem se tornar caros à medida que as equipes crescem, enquanto as alternativas geralmente oferecem modelos mais flexíveis que podem ser ampliados de forma razoável sem penalizar a expansão

Personalização insuficiente: os modelos e fluxos de trabalho do Fellow.app parecem rígidos para muitas equipes, enquanto as alternativas oferecem estruturas mais adaptáveis que se alinham aos processos exclusivos de reuniões

Colaboração remota limitada: O Fellow.app oferece suporte ao trabalho remoto, mas as alternativas geralmente oferecem melhores recursos assíncronos, criação de agendas colaborativas e acompanhamento de responsabilidades

Integrações restritas: O Fellow.app se conecta a ferramentas comuns, mas as alternativas geralmente oferecem integrações mais profundas com ecossistemas como Microsoft Teams ou Google Workspace, simplificando a colaboração entre plataformas

Análise básica: O Fellow.app oferece insights limitados, enquanto as alternativas normalmente fornecem métricas mais abrangentes sobre a eficácia das reuniões, padrões de participação e acompanhamento

👀 Você sabia? De acordo com um estudo da Microsoft, as pessoas relatam "reuniões ineficientes" como o principal fator que prejudica a produtividade, seguido de perto por "ter muitas reuniões" em terceiro lugar.

As 10 melhores alternativas ao Fellow.app

O local de trabalho moderno mudou bastante quando se trata de reuniões. Agora, os executivos passam quase 57% do tempo em reuniões, e-mails e bate-papos. Com tanto tempo dedicado a reuniões, gerenciá-las ficou mais importante do que nunca.

Vamos explorar as principais alternativas ao Fellow.app e as principais funcionalidades que melhor se adequam às necessidades específicas da sua equipa:

1. ClickUp (A melhor ferramenta de reunião, gerenciamento de tarefas e colaboração com inteligência artificial)

Gerencie melhor as reuniões atribuindo comentários acionáveis e criando tarefas obrigatórias a serem concluídas com o ClickUp Meetings

A diferença entre reuniões produtivas e trabalho concluído geralmente se resume a uma coisa: ferramentas desconectadas. O acompanhamento se torna um desafio quando as notas da reunião do projeto ficam em um lugar, as tarefas em outro e os projetos em um terceiro.

Diferente das ferramentas tradicionais para reuniões, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, cria uma conexão perfeita entre as reuniões e a execução real do trabalho.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

Com o ClickUp Meetings, as equipes podem documentar discussões, compartilhar notas, gerenciar agendas e atribuir itens de ação a partir de uma única interface.

Além disso, o assistente de IA interno da plataforma, ClickUp Brain, garante a produtividade com o ClickUp AI Notetaker. Essa ferramenta transcreve suas reuniões, gera resumos abrangentes, identifica pontos-chave da discussão e ajuda a transformar conversas em listas de tarefas.

Peça ao ClickUp AI Notetaker para publicar resumos e itens de ação nos seus canais de chat automaticamente

Com o AI Notetaker, as equipes podem capturar o conteúdo das reuniões sem precisar fazer anotações manuais, permitindo que todos participem plenamente das discussões. O recurso funciona com plataformas populares de videoconferência, ajudando a documentar reuniões e preservar informações importantes.

Após a reunião, o AI Notetaker analisa o conteúdo da discussão para destacar decisões importantes e pontos de ação. Como resultado, as equipes podem registrar decisões, manter a responsabilidade e acompanhar o progresso ao longo do tempo. Isso também garante que detalhes críticos não sejam esquecidos, promovendo uma colaboração perfeita.

As equipes também podem documentar o feedback dos clientes, criar tarefas, acompanhar pontos de discussão e manter históricos detalhados de interações no ClickUp Tasks. Isso cria uma base de conhecimento pesquisável com as preferências dos clientes e a evolução do projeto.

Acompanhe o progresso e mantenha todos informados usando status personalizados nas tarefas do ClickUp

O modelo de ata de reunião do ClickUp oferece uma abordagem estruturada para documentar e organizar reuniões. Esse modelo personalizado simplifica a organização dos participantes, agendas e itens de ação, ao mesmo tempo em que rastreia e destaca pontos-chave para as partes interessadas e atribui tarefas aos colegas de equipe sem esforço.

Obtenha um modelo gratuito Resuma reuniões importantes com o modelo colaborativo de atas de reunião do ClickUp

Este modelo ajuda as equipes a gerenciar melhor as reuniões, acompanhando as ações a serem realizadas e atribuindo responsabilidades diretamente. Você pode vincular documentos e recursos relacionados para facilitar a consulta, além de monitorar os resultados das reuniões e as tarefas de acompanhamento com eficiência.

Para equipes que buscam uma estrutura adicional, o ClickUp oferece modelos especializados, como o Modelo de Notas de Reunião do ClickUp para documentação detalhada e o Modelo de Reuniões de Equipe do ClickUp para sincronizações recorrentes da equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe os itens de ação das reuniões diretamente nos cronogramas dos projetos

Visualize ideias, crie fluxogramas e debata soluções em tempo real com o ClickUp Whiteboards

Personalize fluxos de trabalho de reuniões com automação sem código

Faça anotações, edite e transforme entradas em tarefas com o ClickUp Notepad

Converta notas em documentos e conecte-as diretamente aos seus fluxos de trabalho e tarefas com o ClickUp Docs

Limitações do ClickUp

Novos usuários relataram uma curva de aprendizado devido aos recursos extensos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Tenho reuniões quinzenais com minha supervisora e usamos o ClickUp para nossa agenda. Sinto-me mais no controle porque todos os meus eventos e solicitações de apresentações ficam aqui, junto com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

2. Fathom (ideal para análise e engajamento em reuniões com tecnologia de IA)

via Fathom

Na maioria das reuniões, alguém precisa equilibrar a participação ativa com a tomada de notas. Essa divisão de atenção muitas vezes significa perder detalhes cruciais ou limitar o envolvimento na discussão.

O Fathom elimina esse incômodo ao atuar como um participante inteligente de reuniões, capturando e organizando tudo automaticamente. Sua inteligência artificial vai além das ferramentas básicas de transcrição, concentrando-se no contexto e nas nuances enquanto você se concentra na conversa.

Descubra os melhores recursos

Crie notas de reunião a partir de qualquer parte da conversa com o recurso Magic Wand

Crie instantaneamente vídeos com os melhores momentos das reuniões

Pesquise transcrições de reuniões usando linguagem natural

Compartilhe notas e trechos de reuniões com registro de data e hora com um clique

Entenda as limitações

Opções de integração limitadas em comparação com os concorrentes

Preços da Fathom

Básico : Grátis

Premium : US$ 19/mês por usuário

Edição para equipes: US$ 29/mês por usuário

Team Edition Pro: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 4.500 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 500 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Fathom

O Fathom é um dos recursos mais importantes no meu dia a dia, e eu nem sabia que precisava dele. Instalado há cerca de um mês pela minha empresa, uso-o todos os dias desde então. Esse produto me poupou muito tempo, ajudando-me a fazer anotações melhores e a compartilhá-las com meus clientes.

3. Notion (ideal para documentação personalizável de reuniões)

via Notion

As atas de reuniões são frequentemente documentos isolados, desconectados de projetos e discussões relacionados. Essa fragmentação dificulta o aproveitamento de decisões anteriores ou a manutenção do contexto.

O Notion transforma a documentação de reuniões em um sistema de conhecimento conectado. A plataforma permite que as equipes criem espaços de reunião personalizados, onde todas as notas são vinculadas dinamicamente a projetos, tarefas e recursos da equipe.

Melhores recursos do Notion

Crie notas de reunião aninhadas com links bidirecionais

Veja notas de reuniões como documentos tradicionais com sua abordagem baseada em banco de dados

Filtre e classifique notas de reuniões por qualquer parâmetro

Crie modelos de reuniões reutilizáveis com propriedades automatizadas

Limitações do Notion

Requer tempo de configuração inicial para criar sistemas de reunião ideais

Preços do Notion

Gratuito

Mais : US$ 12/mês por usuário

Negócios : US$ 18/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Notion AI: Adicione ao seu espaço de trabalho por US$ 10/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2 : 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. Coda (ideal para documentos de reuniões dinâmicas e tomada de decisões)

via Coda

As decisões em grupo muitas vezes ficam paralisadas quando é necessário reunir as opiniões de várias partes interessadas e, ao mesmo tempo, manter todos alinhados quanto ao resultado. As notas de reuniões tradicionais não captam de forma eficaz esse processo dinâmico nem coletam feedback adequadamente.

A Coda aborda as reuniões de equipe como espaços de trabalho interativos onde as decisões evoluem naturalmente. Ela transforma agendas e notas de reuniões colaborativas estáticas em ambientes vivos de tomada de decisão, combinando documentos colaborativos com elementos dinâmicos, como ferramentas de votação e rastreadores de progresso.

Melhores recursos do Coda

Crie estruturas interativas para tomada de decisões dentro de documentos

Crie rastreadores de progresso automatizados para atingir os resultados das reuniões

Aproveite a edição em tempo real, mencione e marque outros usuários e atribua tarefas aos membros da equipe

Limitações do Coda

Curva de aprendizado mais íngreme para recursos avançados

Preços do Coda

Gratuito

Pro : US$ 12/mês por usuário

Equipe : US$ 36/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Coda

G2 : 4,7/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

5. Fireflies. ai (Melhor para transcrição automatizada de reuniões)

Discussões técnicas e reuniões globais de equipes geralmente contêm pontos-chave e insights valiosos que se perdem na tradução devido à terminologia complexa ou aos diversos estilos de comunicação.

A Fireflies.ai é especializada em compreender e organizar conversas em diferentes contextos. Seu mecanismo de IA, apelidado de "Fred", se destaca na captura de discussões técnicas, jargões do setor e conversas com vários sotaques e estilos de fala.

Melhores recursos do Fireflies.ai

Pesquise em transcrições de reuniões usando consultas em linguagem natural

Organize reuniões por tópicos e canais personalizados

Gere resumos automatizados de reuniões com os principais destaques

Limitações do Fireflies.ai

Os recursos de tradução precisam ser aprimorados para alguns idiomas

Preços do Fireflies.ai

Gratuito : Transcrição básica

Pro : US$ 18/mês por usuário

Negócios : US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai

É como ter um assistente virtual, não poderia recomendar mais, fácil de começar, fácil de usar.

6. Otter AI (ideal para transcrição e anotações em tempo real de reuniões)

via Otter AI

Tomar notas detalhadas durante uma reunião enquanto participa ativamente das discussões cria uma tensão constante. Essa divisão de atenção muitas vezes resulta em notas incompletas ou em um menor envolvimento.

O Otter AI resolve esse conflito, oferecendo recursos sofisticados de transcrição e organização em tempo real. A IA avançada da plataforma consegue distinguir automaticamente entre vários locutores, mesmo em conversas sobrepostas, e criar uma transcrição rica e pesquisável com rótulos para os locutores.

Melhores recursos do Otter AI

Gere resumos estruturados destacando os principais tópicos, decisões e itens de ação com o recurso de esboço automatizado

Crie notas colaborativas ao vivo durante reuniões usando o recurso de notas ao vivo

Acesse análises e insights automatizados de reuniões

Adicione imagens e capturas de tela às transcrições

Limitações do Otter AI

Tem recursos limitados de gerenciamento de projetos

Preços do Otter AI

Básico : Grátis

Pro : US$ 16,99/mês por usuário

Negócios : US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter AI

G2 : 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

7. Notta (ideal para precisão de transcrição por IA e suporte multilíngue)

via Notta

Os serviços de transcrição tradicionais muitas vezes enfrentam dificuldades com vocabulário especializado, vários locutores e idiomas diferentes do inglês, criando barreiras para que equipes globais documentem reuniões com precisão.

O Notta rompe essas barreiras com seu avançado mecanismo de transcrição com IA, que se destaca no tratamento de jargões técnicos, vários locutores e oferece suporte a mais de 104 idiomas. A plataforma oferece recursos de transcrição em tempo real que permitem que as equipes acompanhem o texto escrito à medida que a reunião avança.

Melhores recursos do Notta

Obtenha transcrições precisas mesmo em ambientes barulhentos

Identificação automática do locutor com reconhecimento de voz personalizado

Converta arquivos de áudio/vídeo em texto com processamento em lote

Programe a gravação automática de reuniões recorrentes

Organize transcrições com tags e pastas personalizadas

Sem limitações

Integração limitada com gerenciamento de projetos em comparação com outras ferramentas da lista

Preços do Notta

Gratuito

Pro : US$ 13,49/mês por usuário

Negócios : US$ 27,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notta

G2 : 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Notta

Arraste e solte um link de vídeo ou arquivo e obtenha um resumo completo do vídeo em segundos. Também posso arrastar vários arquivos (de 10 a 20) de uma vez, o que adoro. Depois, converto para o formato de resumo do YouTube. Uso isso para vídeos de cursos e é indispensável!

8. SpinachAI (Melhor para produtividade em reuniões aprimorada por IA)

via SpinachAI

O software de reuniões online SpinachAI concentra-se em reuniões ágeis, como reuniões diárias, sincronizações semanais e sessões de pesquisa de usuários.

A plataforma transcreve conversas, identifica itens de ação e sugere a criação de tickets em ferramentas de gerenciamento de projetos. Ela oferece suporte a mais de 100 idiomas para colaboração em equipes globais.

Melhores recursos do SpinachAI

Converta pontos de discussão em tickets acionáveis automaticamente

Revise e personalize os resumos das reuniões antes da distribuição

Integre com ferramentas existentes, como Slack, Jira e aplicativos de calendário

Limitações do SpinachAI

Funciona melhor com formatos de reunião estruturados

Preços do SpinachAI

Gratuito

Pro : US$ 2,90/hora

Negócios : US$ 29/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da SpinachAI

G2 : 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Sem avaliações disponíveis

O que usuários reais estão dizendo sobre o SpinachAI

O Hypercontext é muito fácil de usar e envolvente para ambos os lados da interação 1:1. Eu uso para todas as interações 1:1. A integração com o Google Agenda é ótima.

9. Range (ideal para check-ins assíncronos de equipes)

via Range

Equipes remotas precisam de comunicação regular e reuniões melhores, mas reuniões constantes podem atrapalhar o foco e a produtividade. Encontrar o equilíbrio certo é fundamental.

O Range revoluciona a comunicação em equipe, concentrando-se em check-ins assíncronos e atualizações de status para garantir menos reuniões. Sua abordagem única combina um software de gerenciamento de reuniões com o acompanhamento do humor da equipe e o monitoramento de objetivos.

Conheça os melhores recursos

Acompanhe o moral da equipe e as tendências de engajamento ao longo do tempo

Conecte atualizações aos objetivos organizacionais

Gere relatórios e insights sobre o desempenho da equipe

Limitações de alcance

Menos adequado para gerenciamento de reuniões formais

Faixa de preços

Gratuito

Padrão : US$ 8/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações

G2 : Nenhuma avaliação disponível

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

10. Avoma (Melhor para inteligência em reuniões de vendas)

via Avoma

O Avoma se destaca como uma das alternativas preferidas ao Fellow.app por meio de seus recursos de análise de reuniões de vendas com inteligência artificial.

A plataforma captura e analisa as interações com os clientes, fornece insights sobre as conversas de vendas e identifica automaticamente oportunidades de coaching.

Melhores recursos do Avoma

Gere insights automatizados sobre negócios a partir de transcrições de reuniões

Acompanhe a adesão à metodologia de vendas nas chamadas dos clientes

Integre com plataformas como Salesforce, HubSpot, Zoom e Microsoft Teams

Limitações do Avoma

Focado principalmente em casos de uso de vendas

Preços do Avoma

Básico : Grátis

Assistente de reuniões com IA : US$ 29/mês por usuário

Conversation Intelligence : US$ 69/mês por usuário

Revenue Intelligence: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Avoma

G2 : 4,6/5 (mais de 1000 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

Conheça os novos padrões de gerenciamento de reuniões com o ClickUp

A ferramenta de reunião certa faz mais do que capturar conversas — ela transforma a forma como as equipes colaboram e executam tarefas.

Embora o aplicativo Fellow. ofereça recursos decentes de gerenciamento de reuniões e colaboração, essas alternativas ao aplicativo Fellow. oferecem recursos exclusivos que se adaptam melhor às listas de tarefas da sua equipe.

O ClickUp se destaca como uma solução abrangente que combina um software de gerenciamento de reuniões com inteligência artificial com recursos robustos de gerenciamento de projetos, agendas de reuniões personalizáveis e modelos de agenda. Isso o torna uma excelente opção para equipes que buscam otimizar todo o ciclo de vida das reuniões.

Pronto para transformar todo o seu processo de reuniões? Inscreva-se no ClickUp e descubra como as reuniões com inteligência artificial podem revolucionar a colaboração da sua equipe.