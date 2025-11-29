Os 11 melhores assistentes de vendas com IA para automatizar e dimensionar seu processo de vendas

Por que você precisa de um assistente de vendas com IA? Vamos explicar.

Os processos de vendas envolvem várias partes móveis em um determinado dia. Manutenção do CRM, acompanhamentos, resumos de chamadas, manutenção do pipeline e aquela lista cada vez maior de leads que você deveria ter contatado na semana passada? É muita coisa.

E aqui está o ponto principal: apesar das pilhas de tecnologia maiores, o cumprimento de cotas está em queda. De acordo com o relatório State of Sales da Salesforce, apenas 28% do tempo de um representante é gasto com vendas. O restante é perdido com a entrada de dados e o gerenciamento de leads.

Agora imagine ter um assistente (ou cinco) que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, lembra-se de todos os acompanhamentos, personaliza todas as mensagens e até o alerta sobre quais negócios estão prestes a fracassar, antes mesmo que isso aconteça.

Um software de assistente de vendas com IA traz inteligência para todas as etapas do processo de vendas. Pense em pontuação de leads, divulgação inteligente, insights de chamadas em tempo real e detecção de riscos nas negociações.

O melhor software de assistente de vendas com IA em resumo

Abaixo, apresentamos uma comparação rápida entre os principais softwares de assistente de vendas com IA para ajudá-lo a escolher o mais adequado para sua equipe.

O que é um assistente de vendas com IA?

Um assistente de vendas com IA é o colega de equipe que todo representante gostaria de ter — aquele que lida com as partes enfadonhas da venda para que você possa se concentrar nas conversas que realmente fazem os negócios avançarem.

Imagine o seguinte: você termina uma ligação de descoberta e, em vez de se apressar para fazer anotações ou atualizar o CRM, tudo já está registrado. O resumo está esperando em seu espaço de trabalho. Os detalhes importantes estão destacados. As tarefas de acompanhamento foram criadas. Você não precisou fazer nada.

Ou pense nos momentos em que você está lidando com uma dúzia de negócios e tentando acompanhar quem precisa do quê. Um assistente de vendas com IA fica de olho em tudo isso discretamente. Se um lead com alta intenção de compra ficar inativo, ele avisa você. Se alguém em seu pipeline repentinamente se interessar novamente pelo preço, ele imediatamente coloca esse negócio no seu radar.

O objetivo não é substituir o representante, mas sim eliminar o ruído para que os representantes possam se concentrar na parte do trabalho que só os humanos podem fazer.

💟 Exemplo: Como um companheiro de desktop com tecnologia de IA, o ClickUp Brain MAX pode oferecer uma vantagem competitiva aos líderes de vendas. Com integração profunda em seu CRM, e-mails, calendários e documentos de vendas, o Brain MAX sempre tem o contexto completo do seu pipeline, negócios e atividades da equipe. Basta falar suas atualizações ou perguntas usando o recurso de conversão de voz em texto, e o Brain MAX instantaneamente captura notas, agenda acompanhamentos e recupera informações relevantes do cliente. Ele identifica oportunidades de forma proativa, sinaliza riscos e sugere os próximos passos, ajudando você a economizar tempo e fechar negócios mais rapidamente. Com o Brain MAX, os líderes de vendas obtêm um assistente verdadeiramente sensível ao contexto, que mantém tudo organizado, acionável e sempre um passo à frente.

Como funcionam os assistentes de vendas com IA

Os assistentes de vendas com IA funcionam conectando-se a todos os aspectos do seu fluxo de trabalho de vendas — suas chamadas, seus e-mails, suas tarefas, seu CRM — e oferecendo suporte nos momentos mais importantes.

Eles começam ouvindo. Após cada ligação, a IA analisa a conversa e a reorganiza de maneira clara e organizada. O representante não precisa reproduzir nada nem adivinhar o que foi dito — a IA já capturou a linha do tempo, os pontos críticos e as próximas etapas.

Então, a IA começa a olhar para o futuro. Ela percebe quando os negócios não seguem seus padrões habituais. Se você normalmente recebe uma resposta em dois dias e um cliente potencial de repente desaparece, a IA não espera. Ela dá um tapinha no seu ombro e diz: “Ei, talvez seja necessário dar atenção a este caso”.

E, à medida que o dia avança, o assistente auxilia nos pequenos momentos que geralmente atrasam os representantes. Quando você está olhando para um rascunho de e-mail vazio, a IA oferece um ponto de partida. Quando você avança em uma negociação, ela atualiza todos os locais onde os detalhes são importantes — seu CRM, sua previsão, seus lembretes — sem pedir que você alterne entre três guias.

O resultado final é que tudo permanece conectado e atualizado. E o representante permanece focado no trabalho que realmente gera receita.

O que você deve procurar em um software de assistente de vendas com IA?

Se você está explorando maneiras eficazes de usar a IA no processo de vendas, procure por esses recursos essenciais em uma ferramenta de vendas com IA:

Pontuação preditiva de leads por IA: ajuda sua equipe a se concentrar nas negociações com maior probabilidade de conversão, analisando sinais comportamentais, dados históricos e tendências do pipeline, reduzindo o tempo perdido com leads frios e melhorando a precisão das previsões.

Automação perfeita: automatiza tarefas rotineiras e repetitivas, como e-mails de acompanhamento, registro de chamadas, agendamento de reuniões e atualizações do pipeline para reduzir as despesas administrativas.

Inteligência conversacional: analisa o tom, as proporções das conversas, as objeções e as menções aos concorrentes para ajudar os gerentes a treinar os representantes e melhorar as mensagens em escala.

Assistência na geração de conteúdo: cria e-mails de vendas personalizados, vídeos de demonstração e scripts usando IA, sem comprometer a qualidade da mensagem ou a voz da marca.

Integração profunda com CRM e pilha de tecnologia: conecta-se perfeitamente ao seu CRM, mensagens e ferramentas de comunicação para evitar configurações manuais ou perda de dados de leads.

Escalabilidade e experiência do usuário: cresça com sua equipe usando uma plataforma que permanece intuitiva, configurável e agrega valor real, mesmo à medida que seu processo de vendas evolui.

Continue lendo para conhecer as principais ferramentas de IA para vendas que estão ajudando as equipes de vendas a acompanhar e fechar negócios com mais precisão.

1. ClickUp (ideal para automação do fluxo de trabalho de vendas e comunicação com o cliente)

Unifique todos os seus processos de vendas através do ClickUp Brain em um único espaço de trabalho alimentado por IA.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo que reúne tarefas, pipelines, comunicação em equipe e ferramentas de IA em um só lugar. Em vez de ficar alternando entre seu CRM, notas de chamadas, pastas de apresentações de vendas e e-mails de acompanhamento, você pode gerenciar todo o processo de vendas diretamente no ClickUp.

No centro de tudo isso está o ClickUp for Sales Teams, um espaço de trabalho com CRM integrado que simplifica e automatiza todo o seu processo de vendas. Você pode atribuir leads, definir acompanhamentos, criar painéis em tempo real para acompanhar o desempenho das vendas por meio de tarefas do ClickUp geradas por IA, usando fluxos de trabalho personalizáveis e modelos de funil de vendas para manter seus representantes focados nas vendas.

O ClickUp Brain, combinado com o Brain Agent, o AI Notetaker e agentes de IA personalizados, impulsiona todos os seus fluxos de trabalho. Como assistente de IA contextual integrado ao ClickUp, ele gera resumos de chamadas, rascunhos de e-mails e transcrições, aproveitando a mesma IA generativa em vendas que está redefinindo as estratégias de saída atualmente. Dessa forma, o ClickUp Brain ajuda a reduzir o atrito entre os pontos de contato, conectando todos os fluxos de trabalho, proporcionando transferências mais rápidas e um acompanhamento mais claro de cada negócio.

Depois que sua equipe tiver uma estrutura de tarefas em vigor, o ClickUp Automations and Agents ajuda a aliviar a carga de trabalho, tornando-o uma ótima opção para equipes que buscam ferramentas de automação de vendas que reduzam o trabalho repetitivo. Em vez de atualizar manualmente os estágios das negociações ou atribuir acompanhamentos, você pode configurar fluxos de trabalho simples do tipo “se isso, então aquilo” que são acionados automaticamente.

Atribua tarefas quando um lead atingir um novo estágio, atualize os status após as reuniões ou envie alertas quando os negócios esfriarem. É uma maneira fácil de reduzir o trabalho administrativo e manter mais negócios em andamento sem atrasos.

Veja como você pode configurar agentes personalizados para automatizar fluxos de trabalho. ⬇️

O ClickUp para equipes de vendas vai além do gerenciamento e automação de tarefas. Ele reúne tudo em um espaço de trabalho centralizado, incluindo rastreamento de leads, colaboração, relatórios e transferências de liderança. Você pode criar painéis de desempenho, alinhar as metas de vendas e garantir que todos os representantes permaneçam responsáveis em todo o funil.

Para um sistema pronto para uso, o Modelo de Rastreador de Vendas da ClickUp fornece uma estrutura visual para monitorar os estágios dos leads, as atividades dos representantes e as tendências de desempenho em tempo real.

Você pode explorar nosso Modelo de CRM de vendas para gerenciar contas e negócios, ou o Modelo de plano de vendas para definir estratégias de vendas, metas da equipe, planos de divulgação e marcos de receita.

Melhores recursos do ClickUp

Vários modelos de IA para suporte avançado: alterne entre modelos de IA, como Claude, Gemini e ChatGPT, para obter o tipo certo de assistência — seja para resumos rápidos, análises mais profundas, redação de e-mails ou preparação de conversas.

ClickUp Clips para demonstrações assíncronas: grave orientações rápidas, explicações sobre produtos ou demonstrações de vendas personalizadas usando o Clips. A IA transcreve e resume tudo automaticamente, facilitando o compartilhamento de atualizações assíncronas com clientes em potencial que preferem assistir quando tiverem tempo. grave orientações rápidas, explicações sobre produtos ou demonstrações de vendas personalizadas usando o Clips. A IA transcreve e resume tudo automaticamente, facilitando o compartilhamento de atualizações assíncronas com clientes em potencial que preferem assistir quando tiverem tempo.

ClickUp Chat para comunicação integrada: mantenha conversas, atualizações de negócios, perguntas e alinhamento interno em um só lugar usando o Chat View. Os representantes não precisam alternar entre o Slack, e-mail e comentários do CRM — tudo fica dentro da tarefa vinculada ao negócio. mantenha conversas, atualizações de negócios, perguntas e alinhamento interno em um só lugar usando o Chat View. Os representantes não precisam alternar entre o Slack, e-mail e comentários do CRM — tudo fica dentro da tarefa vinculada ao negócio.

Painéis personalizados para visibilidade das vendas: crie painéis de vendas em tempo real através do ClickUp Dashboards para visualizar o status do pipeline, o desempenho da equipe, a velocidade das negociações e as métricas de previsão sem usar planilhas ou alternar entre ferramentas.

Documentos conectados a negócios: mantenha notas de descobertas, propostas ou guias de integração vinculados diretamente a tarefas relevantes usando o ClickUp Docs para que sua equipe tenha todo o contexto durante cada etapa do ciclo de negócios.

Campos e status personalizados: adapte seu fluxo de trabalho de vendas adicionando campos personalizados, como tamanho do negócio, fonte do lead ou prioridade, e acompanhe todas as oportunidades com status de progresso claros, alinhados às etapas do seu pipeline.

Integração de e-mail e calendário: envie e receba e-mails diretamente das tarefas, sincronize reuniões com seu calendário do Google ou Outlook e mantenha a comunicação vinculada aos negócios sem alternar entre plataformas por meio do Gerenciamento de Projetos por E-mail

ClickUp Forms para captação de leads: Colete leads de alta qualidade usando formulários com a marca da sua empresa que alimentam diretamente o seu espaço de trabalho — crie tarefas automaticamente, atribua representantes e acione fluxos de trabalho no momento em que um cliente potencial preencher um formulário. Colete leads de alta qualidade usando formulários com a marca da sua empresa que alimentam diretamente o seu espaço de trabalho — crie tarefas automaticamente, atribua representantes e acione fluxos de trabalho no momento em que um cliente potencial preencher um formulário.

Limitações do ClickUp

O acesso a recursos avançados de IA é restrito a planos de preços mais altos, o que pode limitar a adoção por equipes menores com orçamentos mais apertados ou casos de uso mais simples.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

Automações e campos personalizados. Essas duas funções são fundamentais para o ClickUp e economizam muito tempo para nossa organização. Elas nos ajudam a criar modelos de e-mail e enviar e-mails automatizados apenas atualizando os campos personalizados.

Automações e campos personalizados. Essas duas funções são fundamentais para o ClickUp e economizam muito tempo para nossa organização. Elas nos ajudam a criar modelos de e-mail e enviar e-mails automatizados apenas atualizando os campos personalizados.

2. Clari (ideal para previsão de receita e visibilidade do pipeline)

via Clari

O Clari é uma plataforma de orquestração de receitas que integra profundamente a IA em todo o envolvimento de vendas, gestão de pipeline, inspeção de negócios, previsão e retenção.

Os recursos de previsão baseados em IA das ferramentas oferecem precisão de nível empresarial, analisando tendências históricas, atividades em nível de negócio e sinais em tempo real. Negócios arriscados são destacados antecipadamente e apoiados por etapas de correção orientadas por IA.

Além disso, os agentes de inspeção de negócios e análise de tendências ajudam os gerentes de vendas a identificar negócios em declínio ou paralisados antes que eles afetem a receita.

Melhores recursos do Clari

Use a previsão de vendas preditiva da Clari para reunir projeções de representantes individuais a executivos, com níveis de confiança baseados na atividade do estágio da negociação, multithreading e taxas de fechamento históricas.

Analise as mudanças semanais no pipeline, negócios paralisados e padrões de atividade dos representantes, como velocidade de e-mail ou frequência de reuniões, para orientar proativamente e realocar esforços onde for mais necessário.

Alinhe as equipes de entrada no mercado com cadências de receita semanais estruturadas que combinam análises de previsões, verificações de integridade do pipeline e chamadas de compromisso, garantindo a responsabilidade entre as equipes de vendas, marketing e sucesso do cliente.

Limitações do Clari

Alternar entre plataformas pode ser complicado, e a falta de estruturas de equipe conectadas torna os relatórios e a análise de dados mais manuais e demorados.

Preços da Clari

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Clari

G2: 4,6/5 (mais de 5.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clari?

Aqui está uma avaliação do G2:

A capacidade de detalhar dados, filtrar por representante ou conta e criar painéis personalizados simplificou imensamente nosso fluxo de trabalho. Além disso, as projeções de IA da Clari são um recurso sólido que consultamos regularmente, tornando nosso processo de previsão mais inteligente e confiável.

A capacidade de detalhar dados, filtrar por representante ou conta e criar painéis personalizados simplificou imensamente nosso fluxo de trabalho. Além disso, as projeções de IA da Clari são um recurso sólido que consultamos regularmente, tornando nosso processo de previsão mais inteligente e confiável.

3. Gong (ideal para insights detalhados sobre a execução de negócios e análise de conversas)

via Gong

O Gong captura, transcreve e analisa as interações com os clientes, incluindo conferências web, chamadas telefônicas e e-mails, para extrair insights importantes das conversas reais.

Ele sintetiza mais de 300 sinais de compra para avaliar a saúde do negócio e gerar previsões mais precisas do que os campos de CRM sozinhos. Seus painéis sinalizam negócios paralisados ou em risco para melhorar a visibilidade do pipeline para as equipes de receita.

O Gong integra-se com CRMs, como Salesforce, HubSpot e Microsoft Dynamics, bem como calendários (G Suite, Office 365), Slack e Zoom, para enriquecer os dados do CRM com insights provenientes de interações armazenadas com clientes.

Melhores recursos do Gong

Obtenha uma visão da execução do negócio que mapeia a atividade dos representantes, o envolvimento das partes interessadas e a atualidade da comunicação em todas as oportunidades.

Revele automaticamente momentos-chave de coaching com base em métricas como índices de conversação, tratamento de objeções, menções à concorrência e rastreadores personalizados que refletem sua metodologia de vendas.

Identifique negócios com declínio no envolvimento do comprador ou conversas sem continuidade usando mapas de calor visuais, ajudando os líderes a intervir antes que mais negócios sejam perdidos.

Limitações do Gong

O valor da plataforma depende da adoção pela liderança — sem o uso consistente em treinamentos e análises de pipeline, os insights baseados em dados muitas vezes permanecem sem uso no nível dos representantes.

Preços do Gong

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Gong

G2: 4,8/5 (mais de 6.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gong?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Gong não apenas grava suas chamadas para que você possa ouvi-las e revisá-las mais tarde. Ele também transcreve a chamada para que você possa pesquisar palavras-chave e ser levado diretamente para onde deseja ir na chamada. Você pode iniciar fluxos de trabalho de divulgação com o Gong Engage para ajudar a manter o controle sobre os clientes potenciais, e tudo isso se integra ao nosso e-mail, telefones e CRM.

O Gong não apenas grava suas chamadas para que você possa ouvi-las e revisá-las mais tarde. Ele também transcreve a chamada para que você possa pesquisar palavras-chave e ser levado diretamente para onde deseja ir na chamada. Você pode iniciar fluxos de trabalho de divulgação com o Gong Engage para ajudar a manter o controle sobre os clientes potenciais, e tudo isso se integra ao nosso e-mail, telefones e CRM.

4. Salesforce Sales Cloud com Einstein Copilot (ideal para IA de nível empresarial em toda a pilha de receitas)

via Salesforce

A plataforma Salesforce Sales Cloud unifica contas, contatos, histórico e interações em um único perfil consolidado para um envolvimento informado e mostra alterações em tempo real nas negociações em termos de tamanho, estágio e dinamismo para permitir intervenções proativas.

As ferramentas Agentforce AI agents & Sales Coach estão integradas nos fluxos de trabalho para alinhar a IA com as competências de vendas humanas, ajudando os vendedores com pesquisa em tempo real, conselhos sobre mensagens, automatização de atualizações de estado e coaching de negociação simulada.

O Einstein Copilot usa IA para priorizar leads e negócios de alto potencial com base na probabilidade de conversão e apresenta insights sobre conversas e relacionamentos para um contexto mais profundo do cliente potencial.

Melhores recursos do Salesforce Sales Cloud

Coordene as próximas etapas em vendas, serviços e marketing com o Einstein Copilot, gerando ações de acompanhamento inteligentes com base na atividade unificada do cliente.

Use o Einstein 1 Studio para criar prompts de IA específicos para a organização com controles de conformidade que acessam com segurança os dados de CRM sem exposição a LLM de terceiros.

Registre automaticamente e-mails, notas de reuniões e resumos de chamadas para eliminar a sobrecarga administrativa e use a IA para análise de dados a fim de refinar as previsões de fechamento e a precisão do pipeline.

Limitações do Salesforce Sales Cloud

Ocasionalmente, as páginas ou relatórios podem demorar para carregar, especialmente quando se trata de grandes conjuntos de dados ou painéis complexos.

Preços do Salesforce Sales Cloud

Pacote inicial: US$ 25 por mês/usuário (cobrado anualmente)

Pro Suite: US$ 100 por mês/usuário (cobrado anualmente)

Empresa: US$ 175 por mês/usuário (cobrado anualmente)

Ilimitado: US$ 350 por mês/usuário (cobrado anualmente)

Agentforce 1 Sales: US$ 550 por mês/usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (mais de 23.300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 18.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Sales Cloud?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Salesforce Sales Cloud facilita muito o gerenciamento de meus leads, contatos e negócios em um só lugar. Gosto de poder ver em que estágio cada negócio se encontra, receber lembretes para acompanhamento e acompanhar minhas tarefas e atividades. Os painéis e relatórios também são muito úteis.

O Salesforce Sales Cloud facilita muito o gerenciamento de meus leads, contatos e negócios em um só lugar. Gosto de poder ver em que estágio cada negócio se encontra, receber lembretes para acompanhamento e acompanhar minhas tarefas e atividades. Os painéis e relatórios também são muito úteis.

5. HubSpot Sales Hub (ideal para dimensionar PMEs e equipes de vendas inbound)

via HubSpot

O HubSpot Sales Hub traz estrutura e visibilidade para o topo do funil, tornando-o uma opção ideal para equipes que estão ampliando suas atividades de inbound. A plataforma se destaca por unificar os dados de marketing e vendas, permitindo um envolvimento rico em contexto com os clientes potenciais, sem forçar as equipes a alternar entre várias ferramentas.

As ferramentas de IA integradas auxiliam na priorização de negócios, análise de chamadas e capacitação de representantes, ao mesmo tempo em que alimentam atualizações em tempo real em um CRM central. Para equipes que buscam escalar rapidamente, o HubSpot reduz a necessidade de ferramentas de vendas de IA extras com sua interface tudo-em-um.

Para equipes de vendas menores, o HubSpot costuma ser a primeira parada para a maturidade operacional. Ele oferece fluxos de automação pré-configurados, manuais de vendas e modelos de pipeline de negócios para ajudar as equipes a agir rapidamente sem depender de desenvolvedores ou ferramentas externas. E, à medida que a organização de vendas cresce, é fácil incorporar recursos mais avançados, como inteligência de conversação, treinamento de chamadas e atribuição de receita.

Melhores recursos do HubSpot Sales Hub

Tenha acesso a uma caixa de entrada compartilhada com contexto gerado por IA que conecta os representantes a todas as conversas e pontos de contato.

Oriente os representantes por meio de descobertas estruturadas e tratamento de objeções usando modelos personalizados e prompts gerados por IA com o módulo Sales Playbooks.

Use a inteligência de conversação integrada para gravar, transcrever e marcar chamadas para menções de palavras-chave e oportunidades de coaching diretamente no CRM.

Limitações do HubSpot Sales Hub

Bancos de dados grandes ou equipes muito ativas podem notar lentidão ao carregar registros, alternar pipelines ou sincronizar dados.

Preços do HubSpot Sales Hub

Ferramentas gratuitas

Sales Hub Starter: US$ 15 por mês/usuário

Plataforma para clientes iniciantes : US$ 20 por mês/usuário

Sales Hub Professional: US$ 100 por mês/usuário

Sales Hub Enterprise: US$ 150 por mês/usuário

Avaliações e comentários do HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (mais de 12.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 480 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot Sales Hub?

Aqui está uma avaliação do G2:

Como proprietário de uma pequena empresa, o que mais gosto no HubSpot Sales Hub é a facilidade com que ele gerencia leads e acompanhamentos. O rastreamento de e-mails, o pipeline de negócios e os lembretes de tarefas me ajudam a manter a organização sem precisar de uma grande equipe de vendas. Ele é fácil de usar e as ferramentas de automação me poupam muito tempo, especialmente ao lidar com vários clientes.

Como proprietário de uma pequena empresa, o que mais gosto no HubSpot Sales Hub é a facilidade com que ele gerencia leads e acompanhamentos. O rastreamento de e-mails, o pipeline de negócios e os lembretes de tarefas me ajudam a manter a organização sem precisar de uma grande equipe de vendas. Ele é fácil de usar e as ferramentas de automação me poupam muito tempo, especialmente ao lidar com vários clientes.

6. Lavender (ideal para melhorar o desempenho de e-mails frios)

via Lavender

Como uma ferramenta de marketing por e-mail com IA, o Lavender oferece orientação instantânea diretamente no seu cliente de e-mail (Gmail, Outlook, extensão do Chrome etc.), sugerindo melhorias na eficácia da linha de assunto, estrutura das frases, tom e legibilidade.

À medida que você escreve, a ferramenta reúne dados sobre os clientes potenciais, traços de personalidade, notícias e contexto da empresa para gerar sugestões de personalização em tempo real, ajudando a criar introduções mais envolventes e propostas de valor personalizadas para cada destinatário.

Ele também fornece métricas de desempenho de e-mail, bem como análise de tendências e relatórios de KPI sobre taxas de abertura, taxas de resposta e sentimento para maior otimização da campanha.

Principais recursos do Lavender

Use a inteligência de e-mail no navegador para avaliar o tom, o sentimento e a estrutura em tempo real e fortalecer a eficácia da mensagem.

Obtenha sugestões personalizadas para apresentações específicas de contato, analisando perfis do LinkedIn, interações anteriores com clientes e notas de CRM.

Visualize as análises da equipe em um painel, como dados de resposta por representante, linha de assunto e profundidade de personalização, para elaborar estratégias de coaching eficazes.

Limitações do Lavender

Alguns usuários consideraram que o feedback da ferramenta tende a se limitar a criticar o comprimento das frases, em vez de oferecer melhorias significativas.

Preços da Lavender

Básico: Grátis para sempre

Starter: US$ 29 por mês/usuário

Individual Pro: US$ 49 por mês/usuário

Plano para equipes: US$ 99 por mês/usuário

Avaliações e comentários da Lavender

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lavender?

Aqui está uma avaliação do G2:

É muito útil obter feedback (com base nas melhores práticas) sobre seus e-mails em tempo real. O assistente de personalização também é ótimo para personalizar rapidamente e-mails de clientes potenciais.

É muito útil obter feedback (com base nas melhores práticas) sobre seus e-mails em tempo real. O assistente de personalização também é ótimo para personalizar rapidamente e-mails de clientes potenciais.

7. Regie.ai (O melhor para criação de conteúdo de vendas com tecnologia de IA)

O Regie é uma plataforma de engajamento de vendas nativa de IA que consolida a prospecção, o alcance, o enriquecimento, a priorização baseada na intenção e a discagem paralela em uma única ferramenta. Ele usa a estrutura dos “3 P” — Persona, Pain Point, Value Proposition (Persona, Ponto fraco, Proposta de valor) — para alinhar cada mensagem com uma percepção relevante do comprador e aumentar o engajamento.

O Assistente de IA e o Rapid Writer da Regie ajudam a gerar linhas de assunto, introduções, propostas de valor, roteiros de chamadas, mensagens InMail e uma variedade de outros conteúdos de capacitação de vendas. Você também pode usar o recurso Blocos para armazenar introduções e linhas de assunto de alto desempenho e reutilizá-las em campanhas para obter consistência e rapidez.

Melhores recursos do Regie.ai

Crie fluxos de trabalho completos usando a interface de arrastar e soltar do Campaign Builder, com conteúdo gerado por IA personalizado para cada persona e estágio do comprador.

Como mecanismo de pontuação de conteúdo para avaliar rascunhos usando métricas de engajamento de campanhas anteriores para sugerir alternativas de alto desempenho.

Centralize scripts e sequências vencedoras em uma biblioteca de conteúdo para toda a equipe, garantindo a consistência das mensagens entre os representantes.

Limitações do Regie.ai

Vários usuários relataram que as mensagens podem soar robóticas e muitas vezes parecem menos naturais, exigindo edição manual para humanizá-las.

Preços do Regie.ai

Agentes de IA: a partir de US$ 35 mil

Agentes de IA + Discador de IA: a partir de US$ 35 mil

RegieOne: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Regie.ai

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Regie.ai?

Aqui está uma avaliação do G2:

Para a entrega de e-mails, o Regie.ai me ajuda a reformular o texto, mantendo a essência da nossa proposta de valor. Ele também me ajuda a personalizar em escala, trazendo informações específicas da empresa ou da pessoa. Isso me poupou muito tempo na elaboração de conteúdo personalizado.

Para a entrega de e-mails, o Regie.ai me ajuda a reformular o texto, mantendo a essência da nossa proposta de valor. Ele também me ajuda a personalizar em escala, trazendo informações específicas da empresa ou da pessoa. Isso me poupou muito tempo na elaboração de conteúdo personalizado.

8. Clay (ideal para prospecção de vendas e enriquecimento de leads)

via Clay

O Clay integra mais de 50 a 130 fontes de dados (por exemplo, Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith), usando uma abordagem em cascata e passando automaticamente pelas fontes.

O agente de pesquisa de IA da ferramenta, Claygent, analisa sites, pilhas de tecnologia, notícias sobre financiamento ou conteúdo de blogs para ajudar as equipes de vendas a obter insights diretamente da atividade online de um cliente potencial.

Ele também oferece suporte à integração nativa com CRMs, como Salesforce e HubSpot, bem como ferramentas de divulgação como Outreach.io ou Salesloft, via Zapier/webhooks.

Melhores recursos do Clay

Receba atualizações em tempo real sobre campos de contato e empresa usando fontes públicas e APIs para uma segmentação mais atualizada.

Gere trechos personalizados, como quebra-gelos ou referências a pontos fracos, em escala.

Use o criador visual de fluxo de trabalho para permitir que usuários sem conhecimentos técnicos automatizem gatilhos de prospecção com base no comportamento ou na intenção do comprador.

Limitações do Clay

A importação de dados para bancos de dados existentes não é tão integrada quanto poderia ser, com o esforço habitual de mesclar dados e lidar com duplicatas.

Preços da Clay

Gratuito

Starter: US$ 149 por mês/usuário

Explorer: US$ 349 por mês/usuário

Pro: US$ 800 por mês/usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Clay

G2: 4,9/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clay?

Aqui está uma avaliação do G2:

A Clay democratizou a procura, o enriquecimento, a pesquisa e a divulgação programática e automatizada de leads. O desenvolvimento de tecnologia de vendas está agora muito mais acessível a não programadores como eu.

A Clay democratizou a procura, o enriquecimento, a pesquisa e a divulgação programática e automatizada de leads. O desenvolvimento de tecnologia de vendas está agora muito mais acessível a não programadores como eu.

9. Dialpad (ideal para gerenciamento de chamadas de vendas com tecnologia de IA)

via Dialpad

Desenvolvida com base no LLM (DialpadGPT) proprietário da Dialpad, treinado com mais de 6 bilhões de minutos de conversas comerciais, esta plataforma permite transcrição precisa de fala para texto, análise de sentimentos, rastreamento de palavras-chave e insights conversacionais.

O Centro de Vendas com IA da Dialpad equipa os representantes com orientação em tempo real para chamadas com base no tom, palavras-chave e gatilhos de objeção. Os gerentes de vendas podem configurar gatilhos de coaching para prompts ao vivo e usar as gravações e transcrições da Dialpad para criar bibliotecas de integração. É uma escolha sólida para equipes com muitas chamadas que priorizam o desempenho durante as chamadas e a análise pós-chamada.

Melhores recursos do Dialpad

Habilite o treinamento ao vivo com recursos de assistência em chamadas em tempo real que alertam os representantes quando padrões de objeção ou menções à concorrência aparecem no meio da chamada.

Permita que os gerentes de vendas acompanhem as conversas por tema, estágio ou resultado para treinamento pós-chamada usando marcações personalizadas de chamadas.

Crie listas de reprodução de coaching para compilar segmentos de chamadas de destaque em módulos de aprendizagem estruturados para capacitação de representantes.

Limitações do Dialpad

A precisão da transcrição ao vivo pode diminuir em ambientes barulhentos ou com equipes com sotaques diferentes.

Preços do Dialpad

Padrão: US$ 27 por mês/usuário

Pro: US$ 35 por mês/usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Dialpad

G2: 4,4/5 (mais de 4.300 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dialpad?

Aqui está uma avaliação do G2:

Ser capaz de ver transcrições de chamadas, tanto em tempo real quanto após a chamada, é extremamente útil! Ser capaz de voltar e ver notas/tópicos de uma chamada anterior é um ótimo recurso e é muito útil com frequência.

Ser capaz de ver transcrições de chamadas, tanto em tempo real quanto após a chamada, é extremamente útil! Ser capaz de voltar e ver notas/tópicos de uma chamada anterior é um ótimo recurso e é muito útil com frequência.

10. Apollo.io (O melhor para prospecção externa tudo-em-um)

O Apollo.io ajuda as equipes a implementar estratégias de aquisição de clientes, desde a descoberta de leads até a execução do alcance. Com um banco de dados proprietário de mais de 275 milhões de contatos e ferramentas de sequenciamento nativas, o Apollo reduz a dependência de ferramentas de enriquecimento ou discagem de terceiros.

O assistente de IA da ferramenta sugere linhas de assunto, conteúdo e timing ideais com base no histórico de desempenho e dados reais de vendas. Além disso, a automação do fluxo de trabalho com IA permite a automação completa da criação de listas de clientes potenciais, enriquecimento, pontuação, envio de mensagens e sincronização de CRM em um único fluxo simplificado.

Melhores recursos do Apollo.io

Use os filtros de pesquisa avançados para se concentrar em leads de alta qualidade usando atributos granulares, como pilha de tecnologia da empresa, cargo ou sinais de contratação.

Automatize o alcance personalizado multitoque por e-mail, voz e LinkedIn com rastreamento de respostas integrado.

Instale a extensão do Chrome para obter acesso rápido aos detalhes de contato e ao histórico de interações diretamente do LinkedIn ou da caixa de entrada de e-mails.

Limitações do Apollo.io

Ocasionalmente, os usuários relataram ter encontrado endereços de e-mail desatualizados ou cargos incorretos, o que afeta a eficiência do alcance.

Preços do Apollo.io

Gratuito

Básico: US$ 59 por mês/usuário

Profissional: US$ 99 por mês/usuário

Organização: US$ 149 por mês/usuário

Avaliações e comentários sobre o Apollo.io

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Apollo.io?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Apollo.io transformou verdadeiramente a forma como gerenciamos nosso funil de vendas. A parte mais impressionante é seu vasto e preciso banco de dados de contatos, que facilita a localização de leads verificados em todos os setores. A plataforma também oferece excelentes filtros que nos ajudam a segmentar nossos perfis de clientes ideais com precisão.

O Apollo.io transformou verdadeiramente a forma como gerenciamos nosso funil de vendas. A parte mais impressionante é seu vasto e preciso banco de dados de contatos, que facilita a localização de leads verificados em todos os setores. A plataforma também oferece excelentes filtros que nos ajudam a segmentar nossos perfis de clientes ideais com precisão.

11. Outreach (ideal para engajamento e automação de vendas empresariais)

via Outreach

O Outreach é uma ferramenta confiável para empresas que exigem governança rígida, infraestrutura de coaching e visibilidade de várias equipes em todo o funil de vendas.

A ferramenta Smart Deal Assist prevê os resultados das negociações (com cerca de 81% de precisão) e sugere proativamente ações para manter as negociações no caminho certo. E com o Outreach Kaia, os representantes obtêm treinamento em tempo real para chamadas, análises de e-mail e insights sobre a saúde das negociações em uma única plataforma integrada.

A ferramenta registra automaticamente e-mails, chamadas, reuniões e tarefas no CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot) e permite a comparação de desempenho e o ajuste fino das estratégias de divulgação.

Melhores recursos do Outreach

Gere pontuações de aceleração de negócios para destacar lacunas no pipeline, analisando a cadência das atividades, o comportamento dos representantes e as taxas de resposta dos compradores.

Use inteligência de chamadas ao vivo para oferecer orientação, notas registradas automaticamente e lembretes de acompanhamento, reduzindo o trabalho manual.

Crie relatórios de desempenho dos representantes de vendas para comparar tendências de atividade, conversão e engajamento e identificar oportunidades de coaching.

Limitações de divulgação

Limitações técnicas, como a incapacidade de lidar com registros duplicados (lead e contato com o mesmo e-mail no Salesforce), podem causar erros sem mensagens claras, dificultando a solução de problemas.

Preços do Outreach

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre divulgação

G2: 4,3/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Outreach?

Aqui está uma avaliação do G2:

Para alguém como eu, cujo foco é a geração de oportunidades por meio de e-mails e ligações, o Outreach é meu melhor amigo. Ele age como um professor – me orienta sobre o que está funcionando e o que não está, as estatísticas/análises são muito claras, monitora meu desempenho nos pontos de contato, captura bem os dados e também destaca as tarefas pendentes.

Para alguém como eu, cujo foco é a geração de oportunidades por meio de e-mails e ligações, o Outreach é meu melhor amigo. Ele age como um professor – me orienta sobre o que está funcionando e o que não está, as estatísticas/análises são muito claras, monitora meu desempenho nos pontos de contato, captura bem os dados e também destaca as tarefas pendentes.

Benefícios dos assistentes de vendas com IA

Os assistentes de vendas com IA tornam as equipes de vendas mais rápidas, mais precisas e muito menos sobrecarregadas com tarefas administrativas. Eles não fecham negócios magicamente para você, mas eliminam os atritos que impedem os representantes de dar o melhor de si.

Veja o que realmente muda quando a IA entra em ação:

Mais tempo para vender, menos confusão

Os representantes finalmente recuperam seu tempo. Em vez de encerrar uma ligação com 20 minutos de limpeza, a IA já capturou o resumo, extraiu as próximas etapas e atualizou o CRM. Esse tempo é revertido diretamente para conversas de vendas reais, em vez de tarefas administrativas.

Dados mais limpos sem forçar os representantes a “serem mais disciplinados”.

A maioria dos problemas de CRM não vem da falta de esforço, mas da falta de tempo. A IA preenche as lacunas registrando atividades, atualizando campos e mantendo registros consistentes em segundo plano. Os gerentes obtêm painéis confiáveis. Os representantes obtêm um sistema que não os penaliza por estarem ocupados.

Divulgação mais rápida e personalizada

Quando a IA redige e-mails, ela não cria mensagens genéricas. Ela usa as conversas anteriores do representante, o comportamento do cliente potencial e o contexto do negócio. O representante ainda aprova a mensagem, mas a pressão da página em branco desaparece.

Alertas antecipados quando os negócios começam a dar errado

A IA percebe os pequenos sinais que os humanos não percebem: um lead normalmente responsivo que de repente fica em silêncio, um negócio sem um próximo passo ou uma conta que demonstra interesse renovado tarde da noite. Esses alertas ajudam os representantes a agir antes que o negócio se perca.

Um pipeline mais suave e previsível

Como a IA conecta atividades entre ferramentas, chamadas, e-mails, tarefas e atualizações de CRM, tudo fica sincronizado. Os representantes trabalham com uma visão única e precisa, em vez de adivinhar. Os gerentes obtêm previsões que refletem o que realmente está acontecendo, não o que deveria estar acontecendo.

Assistentes de vendas com IA x representantes de vendas humanos

O que eles fazem de melhor Assistentes de vendas com IA Representantes de vendas humanos Compreender o contexto Lembra instantaneamente todos os detalhes de chamadas, e-mails e atualizações de CRM. Interpreta o tom, a intenção e as pistas não verbais que nenhum sistema consegue captar. Tarefas repetitivas Registra atividades, atualiza campos, elabora acompanhamentos e mantém os dados limpos automaticamente. É possível realizar essas tarefas, mas isso consome tempo e energia que poderiam ser dedicados às vendas propriamente ditas. Velocidade e consistência Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca esquece, nunca fica sobrecarregado e lida com tarefas de alto volume sem esforço. Prioriza com base no julgamento, mas a capacidade é limitada e varia de dia para dia. Consciência do pipeline Monitora a saúde dos negócios, identifica riscos antecipadamente e sinaliza padrões incomuns em grandes conjuntos de dados. Reconhece mudanças nas relações, dinâmicas políticas e sentimento do comprador. Personalização Utiliza conversas anteriores e dados de comportamento para gerar mensagens personalizadas rapidamente. Adiciona nuances, emoção, humor e compreensão humana que parecem genuínas. Tomada de decisão Sugere os próximos passos com base em dados e padrões. Toma decisões, lida com objeções e se adapta em tempo real. Melhor função Automatizando, analisando, organizando e acelerando o fluxo de trabalho. Construir confiança, negociar, contar histórias e fechar negócios.

Comece a vender de forma mais inteligente com o ClickUp

As vendas não estão desacelerando, e você também não deve desacelerar.

Desde a previsão de riscos até a aceleração de acompanhamentos, a ferramenta certa elimina a complexidade e ajuda seus representantes a se concentrarem na receita.

O assistente de vendas com IA da ClickUp reúne tudo em um único espaço de trabalho: visualizações de CRM, acompanhamento de tarefas, painéis de vendas, automações integradas e recursos de IA projetados para eliminar atritos em todas as etapas do ciclo de vendas.

Experimente o ClickUp AI gratuitamente hoje mesmo e transforme a forma como sua equipe de vendas vende, colabora e conquista clientes.

Perguntas frequentes

Um assistente de vendas com IA é uma ferramenta digital que auxilia os representantes, lidando com tarefas como anotações, acompanhamentos, atualizações de CRM, pontuação de leads e resumos de chamadas. Ele funciona em segundo plano para manter os negócios em andamento, para que as equipes de vendas possam dedicar mais tempo às vendas e menos tempo à administração.

Não. A IA pode automatizar tarefas repetitivas, analisar dados e sugerir os próximos passos, mas não pode substituir o julgamento humano, a construção de relacionamentos ou a negociação. Os melhores resultados são obtidos quando a IA lida com o trabalho pesado e os representantes se concentram nas conversas e no fechamento de negócios.

A IA analisa sinais em e-mails, chamadas, atividade no site, histórico de negócios e dados de CRM para identificar quais leads têm maior probabilidade de conversão. Ela pontua os clientes potenciais, sinaliza os compradores ideais mais cedo e direciona os representantes para as contas que merecem atenção hoje, e não daqui a algumas semanas.

Sim, muitas vezes até mais do que para equipes grandes. As pequenas empresas geralmente não têm pessoal extra para gerenciar a administração, a entrada de dados ou os acompanhamentos. Um assistente de IA preenche essas lacunas, mantém o pipeline organizado e dá aos representantes mais tempo para se concentrarem no trabalho que gera receita.

Os preços variam muito, dependendo dos recursos, limites de uso e integrações de CRM. Algumas plataformas incluem a IA em seus preços básicos, em vez de vendê-la separadamente.

Sim, a IA pode redigir e-mails personalizados, sugerir pontos de discussão e agendar acompanhamentos com base em sinais de engajamento. Os representantes ainda aprovam e enviam a divulgação, mas a IA elimina a pressão da página em branco e acelera todo o processo.

A maioria dos assistentes de IA oferece integrações diretas com os principais CRMs, como Salesforce, HubSpot e outros. A configuração normalmente envolve conectar sua conta de CRM, conceder permissão para ler/gravar dados e escolher quais fluxos de trabalho a IA deve automatizar. Uma vez conectado, as atividades são sincronizadas automaticamente.

A IA pode organizar, analisar e automatizar, mas ainda tem limites. Ela pode interpretar mal o contexto, gerar mensagens genéricas sem revisão humana ou perder nuances no tom do comprador. Ela também depende da qualidade dos seus dados de CRM. A IA é uma assistente poderosa, mas ainda precisa da supervisão humana para tomar as decisões certas.