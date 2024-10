Como melhorar sua produtividade em vendas

Você sabia que a maioria dos profissionais de vendas gasta apenas 30% de seu tempo em vendas reais ?

O restante do tempo é ocupado com tarefas administrativas não relacionadas a vendas, como correspondência por e-mail, agendamento de reuniões e planejamento de viagens - muitas das quais não são um uso produtivo de seu tempo.

Se você deseja criar um ambiente de vendas mais produtivo, deve equipar sua equipe com as ferramentas, as informações, os processos e a mentalidade de que precisam para se concentrar em atingir as metas de vendas. A melhor parte é que tudo isso é mais fácil de implementar do que você imagina.

Nesta postagem do blog, mostraremos a você como fazer isso!

O que é produtividade em vendas?

A produtividade de vendas refere-se à eficiência e eficácia de uma equipe de vendas para atingir seus objetivos e metas de vendas.

Isso envolve maximizar a produção, fazer mais em menos tempo e criar um ambiente de trabalho que favoreça a colaboração e o gerenciamento robusto do tempo.

Importância da produtividade de vendas no crescimento dos negócios

A produtividade de vendas mede a capacidade da sua equipe de vendas de gerar receita para a sua empresa em relação ao tempo e aos recursos gastos. Isso permite que você identifique e elimine quaisquer gargalos em nível individual e para sua equipe como um todo, aumentando a produtividade de vendas e melhorando sua receita.

Para entender sua produtividade de vendas, os gerentes de vendas frequentemente analisam métricas como o tempo médio de resposta do lead, a porcentagem de negócios fechados na primeira proposta e a taxa de ganho e perda de negócios por representante de vendas para melhorar a produtividade de suas equipes.

No entanto, com o rápido crescimento da tecnologia, os gerentes de vendas podem fazer mais, como gerar conteúdo de vendas mais rapidamente com IA, por exemplo.

Tendências atuais na produtividade de vendas

O mundo das vendas está evoluindo continuamente em todos os setores. O que seria uma prática recomendada há 10 anos está obsoleto hoje, especialmente porque a tecnologia avançou rapidamente.

Aqui estão algumas tendências em produtividade de vendas que você deve ter em mente:

Prevalência da IA: Se você ainda está se perguntando: "Como usar a IA em vendas", você está atrasado - os representantes de vendas já estão aproveitando a IA para prospectar com mais eficiência, automatizar atividades manuais e atingir suas metas mais rapidamente, economizando até duas horas por dia *Múltiplos pontos de contato: As empresas estão migrando para uma abordagem multicanal, o que exige que a equipe de vendas esteja preparada para fazer pelo menos quatro a sete interações com o cliente durante o ciclo de vendas em várias plataformas

Se você ainda está se perguntando: "Como usar a IA em vendas", você está atrasado - os representantes de vendas já estão aproveitando a IA para prospectar com mais eficiência, automatizar atividades manuais e atingir suas metas mais rapidamente, economizando até duas horas por dia *Múltiplos pontos de contato: As empresas estão migrando para uma abordagem multicanal, o que exige que a equipe de vendas esteja preparada para fazer pelo menos quatro a sete interações com o cliente durante o ciclo de vendas em várias plataformas Foco nos relacionamentos: Usemodelos de planos de vendas como construtores de relacionamentos, ajudando os clientes a entender melhor suas próprias necessidades e levando-os a tomar decisões informadas

Principais métricas para medir a produtividade de vendas

Antes de nos aprofundarmos nas métricas, vamos esclarecer a eficiência e a eficácia das vendas separadamente.

Qual é a diferença entre esses dois termos?

Eficiência de vendas é um índice que mede a quantidade de receita que uma empresa obtém para cada unidade de dinheiro gasto na promoção e venda de seus produtos.

Por outro lado, eficácia de vendas é um conceito mais qualitativo.

Ela avalia a capacidade de uma equipe de vendas de produzir resultados favoráveis com base na qualidade das atividades de vendas e seu impacto sobre os resultados, como fechar negócios, cultivar relacionamentos com clientes ou atingir objetivos comerciais específicos.

Por exemplo, sistematizar o processo de vendas reduzindo o tempo gasto por cliente (eficiência) pode levar a mais conversões. Entretanto, dedicar tempo para entender profundamente as necessidades do cliente e personalizar o argumento de venda (eficácia) pode resultar em vendas de maior valor ou parcerias de longo prazo.

Claramente, a eficiência das vendas afeta diretamente o resultado final. À medida que a empresa cresce, as equipes de vendas precisam melhorar o rigor de seus processos de vendas e fluxos de trabalho para atender às demandas dos compradores e se tornar um motor de crescimento lucrativo.

Agora, vamos explorar os kPIs de vendas para avaliar a produtividade:

1. Receita por representante de vendas

Também conhecida como vendas por representante, mede a capacidade de cada representante de vendas de gerar receita para a empresa. Por exemplo, um representante gera US$ 500.000 em receita durante o primeiro trimestre do ano.

2. Duração do ciclo de vendas

Refere-se ao tempo médio que um lead leva para percorrer o pipeline de vendas, desde o primeiro contato até a finalização do negócio. Por exemplo, pode levar uma média de 90 dias para fechar um negócio a partir do primeiro contato.

3. Taxa de conversão de leads

Essa é uma métrica essencial para avaliar as estratégias de nutrição de leads. Ela mede a porcentagem de leads que se convertem em clientes pagantes reais. É calculada como (Número de conversões / Número de leads) x 100%.

Por exemplo, se de 500 leads, 50 se converterem em clientes pagantes, a taxa de conversão será (50 / 500) x 100% = 10%.

4. Taxa de ganho

Calcula o número de negócios bem-sucedidos fechados por sua equipe de vendas como uma porcentagem do número total de oportunidades que eles buscaram durante um determinado período de tempo. Por exemplo, se a sua equipe fechou 20 negócios em 100 oportunidades, a taxa de sucesso seria (20 / 100) x 100% = 20%.

5. Tamanho médio do negócio

Essa métrica rastreia a receita média gerada por negócio fechado. Ela o ajuda a entender o valor de cada venda e a identificar se sua equipe de vendas está se concentrando em oportunidades de alto valor ou em ganhos menores e mais rápidos.

Estratégias comprovadas para aumentar a produtividade de vendas

Então, como fazer a diferença na produtividade da sua equipe de vendas? É preciso saber quais ações terão o maior impacto. Aqui estão oito estratégias práticas de vendas para aumentar a produtividade.

1. Defina metas de vendas claras e acionáveis para sua equipe

Isso não é preciso dizer, mas ter metas e objetivos claros é fundamental para dar uma direção à sua equipe de vendas. Quando todos entendem o que precisam fazer e por que isso é importante para a empresa, é provável que se mantenham motivados e no caminho certo.

Ao estabelecer metas, certifique-se de definir o sucesso em termos de um determinado número de clientes adicionados ou de negócios de alto valor fechados. Em seguida, chegue a um acordo sobre as métricas que serão usadas para acompanhar o progresso de todos.

Por exemplo, se você quiser aumentar a produtividade de vendas em 20% no próximo trimestre, defina uma meta para que cada representante feche pelo menos um número limite de negócios ou gere um valor mínimo de receita.

Você também pode usar Modelo de metas SMART do ClickUp para garantir que suas metas sejam claramente definidas (Específicas), rastreáveis com números ou marcos (Mensuráveis), realistas (Alcançáveis), alinhadas com seus objetivos gerais (Relevantes) e tenham um prazo (Temporais).

Modelo de metas inteligentes do ClickUp

O modelo simplifica a definição de metas anuais, trimestrais, semanais e até mesmo diárias. Ele permite que você:

Categorizar e alocar metadados críticos de metas para capturar detalhes essenciais

Estimar o tempo e os recursos necessários para atingir uma meta

Usar recursos como controle de tempo, marcação, alertas de dependência e notificações por e-mail para criar um plano focado "Go; Get Em!" que se alinhe às suas prioridades de tarefas

Por outro lado, o Software de gerenciamento de projetos de vendas ClickUp permite que você gerencie tudo, desde o rastreamento de leads até a integração do cliente.

Crie tarefas com subtarefas para garantir que todos saibam o que precisa ser feito e quem é responsável por cada parte. Adicione listas de verificação simples para detalhar as etapas de conclusão de tarefas maiores, facilitando o acompanhamento do progresso e garantindo que nada seja esquecido.

Traga o rastreamento de leads, a nutrição, a integração do cliente e a colaboração em uma única plataforma com o software de gerenciamento de projetos de vendas ClickUp

O software também minimiza a entrada manual de dados e mantém os leads fluindo suavemente pelo pipeline de vendas com Automação do ClickUp .

Você pode configurá-lo para atribuir automaticamente tarefas em diferentes estágios, acionar atualizações com base na atividade do cliente e até mesmo ajustar prioridades.

Usando ferramentas como Força de vendas e HubSpot ? Não há problema. Basta inserir o Integração do ClickUp e você estará pronto para começar. Qualquer ação realizada em qualquer uma das ferramentas, inclusive no ClickUp, como a obtenção de um novo lead ou a criação de uma nova tarefa, é sincronizada automaticamente entre as plataformas.

Aplique mais de 100 modelos pré-criados para automatizar seu trabalho com o ClickUp Automations

Por fim, com o Painéis do ClickUp com o ClickUp Dashboards, você terá uma visão clara de como os negócios estão progredindo, quem está fechando e o desempenho geral da sua equipe. Além disso, com os gráficos de fluxo cumulativo, Burnup, Burndown e Velocity, você pode identificar rapidamente quaisquer atrasos e manter as coisas em andamento sem problemas.

Tenha seu próprio centro de comando pessoal para um fluxo de trabalho eficiente e organizado com o ClickUp Dashboards

2. Crie programas de treinamento de vendas personalizados para o crescimento contínuo

A integração e o treinamento são vitais para garantir que seus representantes de vendas possam começar com o pé direito. Quando você trouxer um novo membro, certifique-se de fornecer a ele todos os recursos de que precisa, defina metas claras para os primeiros dias e verifique regularmente se ele está se adaptando.

Mas o treinamento também não para por aí.

Colabore com a sua equipe de vendas para construir um programa de aprendizado contínuo que os ajude a resolver suas lacunas de habilidades e a seguir um plano de treinamento passo a passo e orientado por metas.

Por exemplo, se sua equipe de vendas estiver distribuída em vários locais, invista em programas como coaching remoto e mantenha as sessões breves e interativas para que eles permaneçam concentrados durante todo o tempo. Use ferramentas de vendas como Modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp para:

Estabelecer um cronograma claro de quando e como o treinamento será realizado, seja em fases ou em grupos

Definir quem precisa ser treinado, como membros específicos da equipe ou funções de trabalho, e garantir que as pessoas certas estejam envolvidas

Delinear os principais objetivos de aprendizagem e organizar os materiais, cursos ou módulos de treinamento necessários para atingir esses objetivos

Modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp

O objetivo principal do modelo é garantir que o treinamento seja introduzido de forma estruturada, mantendo todos os representantes de vendas na mesma página para que possam fazer seu trabalho adequadamente.

3. Otimize seu pipeline de vendas para obter o máximo de eficiência

Um processo de vendas típico inclui etapas como prospectar clientes, qualificar leads, apresentar o produto, lidar com objeções, fechar o negócio e gerar receita. Todas as suas atividades diárias devem apoiar uma ou mais dessas etapas principais.

Para padronizar o processo de vendas, uma boa maneira de começar é reexaminá-lo como um todo e avaliar a necessidade de cada etapa ou tarefa.

Pergunte a si mesmo:

Quanto tempo isso leva?

Esse é o melhor uso do tempo dos membros da sua equipe?

Existe uma maneira de automatizá-lo usandoferramentas de produtividade de vendas?

Por exemplo, Modelo de processo de vendas do ClickUp pode facilitar esse trabalho.

O modelo permite que você e sua equipe colaborem organizando todos os dados relevantes em um sistema centralizado e sem código - seja rastreando leads, gerenciando tarefas ou visualizando seu progresso com gráficos.

É possível atribuir tarefas aos membros da equipe, definir datas de vencimento e Atribuir comentários no ClickUp para definir o contexto. Ao monitorar e ajustar regularmente seu processo, você pode se adaptar rapidamente a quaisquer mudanças no pulso do setor ou em sua estratégia de vendas.

Modelo de processo de vendas do ClickUp

Este modelo o capacita a:

Mapear visualmente as principais fases, como geração de leads, qualificação de leads, apresentação, negociação e fechamento comVisualização do gráfico de Gantt do ClickUp Defina seu mercado-alvo e obtenha feedback da sua equipe usandoDocumentos do ClickUp Identifique as áreas do processo que precisam ser aprimoradas

4. Domine o gerenciamento do tempo eliminando tarefas de baixo valor

Para garantir que o tempo da sua equipe de vendas seja gasto nas coisas certas, avalie em quais atividades seus representantes de vendas estão envolvidos e quanto tempo eles dedicam a cada uma delas.

Em seguida, examine cuidadosamente os resultados para ter uma ideia da divisão entre atividades de vendas e não vendas. Os dados o ajudarão a tomar decisões informadas sobre como ajudar seus representantes de vendas a otimizar a semana de trabalho.

Isso pode incluir o investimento em software de automação de vendas para tarefas repetitivas ou para remover etapas desnecessárias do processo, como a realização de reuniões internas de vendas em excesso ou a complicação do acompanhamento de e-mails.

Crie fluxos de automação avançados com o ClickUp Automations

Lembre-se, porém, de que o tempo gasto não é a única métrica.

Talvez você queira usar os resultados para pressionar por alternativas de gerenciamento de tempo como, por exemplo, investir em workshops de comunicação para ajudar a sua equipe a transmitir o ponto de vista aos clientes com mais eficiência (e reduzir o número de interações extras necessárias).

5. Aprimore as estratégias de comunicação para fechar negócios mais rapidamente

A Salesforce relata que 81% dos representantes de vendas acreditam que que a venda em equipe é fundamental para fechar mais negócios . No entanto, o alinhamento de equipes multifuncionais, como marketing, produto e suporte ao cliente, pode ser complexo devido às diferentes perspectivas e objetivos.

Para lidar com isso, você deve usar ferramentas e processos que apoiem a colaboração interna. Isso tornará mais fácil para seus representantes de vendas reunir os insights e recursos necessários para apresentar um caso convincente aos clientes em potencial.

Por exemplo, com Chat ClickUp as equipes de vendas e marketing podem transformar instantaneamente as conversas em tarefas, vincular documentos relevantes e garantir que todas as informações relacionadas a leads sejam facilmente acessíveis na mesma plataforma.

Elas também podem usar @menções em tarefas e documentos para chamar a atenção dos colegas de equipe e promover a colaboração imediata.

Colabore com ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

Mas um dia atarefado pode ter mensagens em todas as direções e sua equipe pode se sentir sobrecarregada às vezes. Digite Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é o assistente de IA integrado do ClickUp.

O assistente de redação do ClickUp Brain garante que seus e-mails, propostas e anotações sejam perfeitos. Seja na elaboração de mensagens de divulgação ou na atualização de informações de clientes, esse recurso ajuda você a aperfeiçoar sua redação sem esforço.

E, com a verificação ortográfica integrada, você nem precisa se preocupar com erros de digitação ou erros - ela verifica tudo automaticamente à medida que você avança, diretamente em suas tarefas, sem nenhum plug-in extra.

Uma vez estabelecido o alinhamento interno, o foco pode mudar para garantir que a equipe de vendas se comunique de forma eficaz com os clientes potenciais. Portanto, em vez de depender de longos tópicos de comentários, você pode usar Clipes do ClickUp para compartilhar gravações de tela de forma rápida e apresentar suas ideias com clareza.

Você também pode transformar qualquer clipe em uma tarefa, facilitando a atribuição de propriedade e o acompanhamento. Isso resulta em uma tomada de decisão mais rápida, mensagens mais claras e mais negócios fechados.

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão, sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou de uma reunião pessoal com o Clip by ClickUp

Além disso, o ClickUp Brain, quando usado em conjunto com o Clips, abre novos caminhos para aumentar a produtividade das vendas.

Você pode usá-lo para criar vídeos com transcrições geradas por IA em tempo real, o que pode ser especialmente útil ao tentar conquistar clientes com vídeos de demonstração detalhados que explicam conceitos complexos.

O ClickUp Brain é o seu assistente com tecnologia de IA diretamente no seu fluxo de trabalho de vendas

O ClickUp Brain converte automaticamente voz em texto e usa IA para responder a perguntas com base em suas discussões, mantendo tudo documentado e acionável.

Dica profissional: Realize sessões de treinamento regulares para equipar sua equipe com técnicas de escuta ativa e narração de histórias. Essas habilidades os ajudarão a criar mensagens empáticas e personalizadas que atendam diretamente às necessidades e aos pontos problemáticos dos clientes.

6. Cultive uma cultura de vendas que motive e dê poder à sua equipe Cultura de equipe é mais essencial para aumentar a produtividade das vendas do que você imagina, e a melhor maneira de criá-la é ajudar cada representante de vendas a se sentir capacitado para dar o melhor de si.

Incentive-os a estabelecer metas e a contribuir para as discussões de definição de visão e de KPI. Organize oportunidades de orientação entre colegas para que todos possam aprender uns com os outros.

A competição é uma parte inevitável de qualquer equipe de vendas - por que não compartilhar as métricas da equipe de forma transparente e gamificar o processo para incluir prêmios não monetários para vitórias não convencionais?

Lembre-se de ser tão aberto para discutir e aprender com os fracassos quanto para comemorar as vitórias; isso é essencial para promover o crescimento e a resiliência em sua equipe.

Leia mais: Explorando um dia na vida de um gerente de vendas: Deveres, desafios e recursos para o sucesso

7. Implementar análises dinâmicas de desempenho para promover melhorias

As análises de desempenho estruturadas são fundamentais para promover uma cultura de melhoria contínua em sua equipe de vendas. Ao analisar regularmente os KPIs atribuídos com seus representantes, você os ajuda a manter o foco no que importa e a definir metas alcançáveis para si mesmos.

Mantenha o processo de revisão em um diálogo aberto. Pergunte aos seus representantes como você pode ajudá-los e que sugestões eles têm sobre o mercado como eles o veem ou sobre quaisquer melhorias nos processos internos.

Essa é uma ótima oportunidade para identificar quaisquer desafios específicos que eles possam estar enfrentando, para que você possa dar a eles o treinamento e o suporte adicionais de que precisam.

Por exemplo, eles podem apontar que um novo mercado em que estão trabalhando é maior do que o esperado, o que pode ajudá-lo com planejamento da capacidade de vendas para o próximo trimestre. Você sempre pode usar o modelos de relatório de vendas para simplificar essa parte.

Por exemplo, Modelo de rastreamento de vendas do ClickUp pode ser sua ferramenta de referência para monitorar tudo em seu processo de vendas.

Veja o que o torna excelente:

Você pode acompanhar o desempenho individual e da equipe à medida que ele acontece, o que significa que não é mais necessário esperar até o final do trimestre para corrigir o curso

Ele mostra exatamente onde seus esforços de vendas estão valendo a pena e onde não estão, para que você possa se concentrar no que está funcionando

E o melhor de tudo é que ele o ajuda a tomar decisões inteligentes e orientadas por dados que movimentam a agulha do seu pipeline

Modelo de controle de vendas do ClickUp

Esse tipo de visibilidade garante que sua estratégia de vendas seja sempre baseada em dados concretos e não em suposições.

8. Adote ferramentas de ponta para aumentar sua produtividade de vendas

Se você está se perguntando como dimensionar uma equipe de vendas sem comprometer a produtividade, a tecnologia é a resposta. Há várias ferramentas disponíveis para ajudá-lo a otimizar seu ciclo de vendas, incluindo rastreamento de atividades, roteamento de leads, alcance por e-mail/LinkedIn e chamadas de saída. Software de gerenciamento de projetos ClickUp CRM por exemplo, permite que você elimine silos e agilize a comunicação integrando seus e-mails à plataforma.

Com um único hub de e-mail, você pode colaborar em negócios, enviar atualizações de projetos para clientes existentes e integrar novos clientes. O software também permite que você organize suas contas com uma hierarquia escalável de pastas e listas, com permissões granulares que controlam quem vê o quê.

Acelere a aquisição de leads e a satisfação do cliente com o software de gerenciamento de projetos ClickUp CRM

O Modelo de CRM do ClickUp leva o gerenciamento do relacionamento com o cliente a outro nível, seja você uma pequena empresa que está começando ou uma empresa estabelecida.

O modelo oferece um hub central e intuitivo no qual você pode gerenciar facilmente leads, negócios, contas e muito mais, além de interagir com os clientes em todas as etapas de sua jornada.

Modelo de CRM do ClickUp

Com o modelo de CRM do ClickUp, você pode:

Visualizar seu pipeline de vendas em um piscar de olhos e descobrir quais negócios precisam de atenção e quais estão próximos do fechamento

Acompanhar o histórico de comunicação de cada lead ou cliente para que você possa continuar de onde parou

Colaborar em tempo real, atribuindo tarefas aos membros da equipe dentro do CRM

O papel da gerência na produtividade de vendas

A liderança da sua empresa pode desempenhar um papel importante na formação de uma equipe de vendas mais produtiva.

Como portadores de padrões, seu compromisso de definir expectativas claras, incentivar e permitir a colaboração e monitorar regularmente os resultados pode contribuir muito para melhorar a produtividade de vendas.

Há várias maneiras de ajudar os líderes de vendas a conseguir isso.

1. Liderando pelo exemplo

Isso é fundamental para que qualquer novo processo ou prática seja aceito por toda a equipe. Quando os gerentes assumem a responsabilidade por suas funções ou são abertos para pedir ajuda quando necessário, os outros estarão abertos a imitá-los.

2. Coaching e mentoria

Os líderes podem oferecer aos representantes de vendas sessões individuais para treiná-los em habilidades específicas ou oferecer sessões de orientação de longo prazo para ajudá-los a se alinharem mais com seus pontos fortes e paixões e traçar a trajetória de suas carreiras.

3. Incentivar a colaboração

Os gerentes podem criar camaradagem e promover a colaboração dentro das organizações de vendas por meio de exercícios de formação de equipes e envolvendo os representantes de vendas para que contribuam com o design da estratégia e a definição da visão.

4. Projetando um plano inteligente de produtividade de vendas

O plano de produtividade de vendas é seu ativo mais importante para qualquer tipo de gerenciamento de projetos de vendas . Sua liderança pode desempenhar um papel fundamental na elaboração do projeto, concedendo sua experiência e conhecimento ao processo de definição de metas

Eles também podem sugerir e aprovar as ferramentas adequadas para seu pilha de tecnologia de vendas para tornar sua equipe mais eficiente e implementar programas de treinamento que a atualizem sobre as últimas tendências e tecnologias.

Além disso, eles podem avaliar ativamente o desempenho das vendas, identificar áreas problemáticas e tomar decisões informadas para superá-las.

Capacite suas equipes de vendas com o ClickUp

A otimização da produtividade de vendas é fundamental para o sucesso de seus representantes de vendas, e a melhor maneira de conseguir isso é trabalhando em conjunto. Certifique-se de verificar regularmente e alinhar-se com todos sobre o progresso de suas metas e o apoio de que precisam para fazer mais.

A tecnologia pode liberar muito do tempo de sua equipe, portanto, vale a pena investir em ferramentas de gerenciamento de vendas. Naturalmente, o ClickUp se destaca por oferecer uma plataforma de capacitação de vendas completa que abrange todos os ângulos do gerenciamento de projetos de vendas.

Da integração perfeita com o CRM à poderosa análise em tempo real e aos modelos que você pode personalizar de acordo com suas necessidades, o ClickUp não apenas oferece suporte ao seu fluxo de trabalho de vendas, mas o transforma.

Se você estiver pronto para elevar sua estratégia, medir a produtividade de vendas e superar as metas, o ClickUp pode ajudá-lo, inscreva-se no ClickUp gratuitamente .

Acima de tudo, certifique-se de que está defendendo e promovendo uma cultura de colaboração, aprendizado e bem-estar para que todos os representantes de vendas se sintam capacitados a dar o melhor de si. Boa sorte!