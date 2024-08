10 ferramentas indispensáveis em sua pilha de tecnologia de vendas

Em meus anos de trabalho com líderes de vendas e refinamento de estratégias de vendas, vi em primeira mão a transformação que uma pilha de tecnologia de vendas bem montada pode trazer.

Hoje, 90% das empresas implementam pelo menos duas ferramentas de enriquecimento de leads para aprofundar seu conhecimento sobre os clientes potenciais. Ainda assim, 77% dos representantes de vendas acreditam que as organizações não estão investindo o suficiente.

Uma pilha moderna de tecnologia de vendas não se trata de comprar os melhores produtos. Trata-se mais de entender suas necessidades e sua abordagem e priorizar os recursos e as ferramentas de acordo com elas. Investimentos inteligentes em suas vendas pilha de tecnologia terá um grande retorno, melhorando a eficiência e aumentando a receita.

Neste artigo, discutirei as 10 ferramentas indispensáveis que todo vendedor deve ter em seu arsenal, com base em minha própria experiência.

O que é uma pilha de tecnologia de vendas?

Uma pilha de tecnologia de vendas é essencialmente seu arsenal de ferramentas e plataformas de software escolhidas especificamente para otimizar e turbinar o processo de vendas. Ele equipa as equipes de go-to-market (GTM) com tudo o que elas precisam para:

Gerenciar leads de forma eficiente

Envolver-se efetivamente com clientes potenciais e clientes

Medir todas as interações para impulsionar o crescimento da receita

Cada ferramenta da pilha de tecnologia de vendas tem uma função exclusiva e oferece suporte a diferentes estágios do ciclo de compra, desde a geração de leads até o fechamento de negócios.

No entanto, o simples fato de ter essas ferramentas não é suficiente; elas devem ser estrategicamente integradas para funcionar perfeitamente. Essa integração garante que o processo de vendas proporcione uma experiência tranquila tanto para os vendedores quanto para os clientes.

Como escolher as ferramentas certas para sua pilha de tecnologia de vendas?

De acordo com Relatório do estado das vendas da Salesforce a redundância do uso de vários aplicativos para as mesmas funções pode gerar confusão e também prejudicar o alinhamento da equipe.

Aconselho fazer a si mesmo estas seis perguntas essenciais para garantir que você selecione as ferramentas certas para o seu arsenal:

**1. Que software você está usando atualmente?

Analise as ferramentas que sua equipe está usando ativamente em comparação com as que estão acumulando poeira virtual. Às vezes, menos é mais, se isso significar manter as ferramentas que realmente agregam valor e são preferidas pela sua equipe. Identifique as sobreposições em que diferentes ferramentas têm a mesma finalidade e consolide-as para evitar custos desnecessários.

**2. Quais são suas necessidades e pontos problemáticos específicos?

Identifique exatamente onde o seu processo de vendas está falhando. É a geração de leads, o acompanhamento de clientes ou o fechamento de negócios? Escolha ferramentas que abordem esses gargalos específicos de forma eficaz.

**3. As ferramentas o ajudarão a atingir seus KPIs?

Qualquer nova ferramenta deve estar alinhada com suas metas comerciais mais amplas. Seja para impulsionar o crescimento da receita ou melhorar o envolvimento do cliente, certifique-se de que a ferramenta tenha uma função clara em sua estratégia.

**4. As ferramentas podem se integrar facilmente à sua pilha existente?

Os recursos de integração podem ser decisivos para a utilidade de uma ferramenta de vendas, especialmente se você quiser recursos de automação de vendas. Opte por ferramentas que se encaixem perfeitamente em seu ecossistema existente para aprimorar, em vez de interromper, os fluxos de trabalho.

**5. Qual é a carga de trabalho de implementação e gerenciamento?

Considere o esforço necessário para integrar e manter novas ferramentas. Seu objetivo deve ser adotar soluções que sejam fáceis de integrar e gerenciar sem grande envolvimento da TI.

**6. Como essas ferramentas se adaptarão à sua empresa?

Analise suas necessidades atuais e onde você pretende chegar. Certifique-se de que as ferramentas escolhidas possam ser dimensionadas e evoluídas à medida que sua empresa cresce, potencialmente desbloqueando novos recursos conforme necessário.

As 10 melhores ferramentas para criar sua pilha de tecnologia de vendas em 2024

Com uma pilha de tecnologia bem equipada, sua equipe terá todas as ferramentas necessárias para prosperar no mercado competitivo. Aqui estão as 10 principais ferramentas essenciais de software de vendas para ajudá-lo.

1. ClickUp - Melhor ferramenta de gerenciamento de projetos de vendas

Planeje sua atividade de vendas diária com o ClickUp clickUp para equipes de vendas fornece uma plataforma completa que centraliza todos os aspectos do gerenciamento de vendas em um ambiente coeso. Seja acompanhando o progresso dos leads, gerenciando relacionamentos com clientes ou coordenando campanhas de vendas, o ClickUp oferece um conjunto integrado de recursos adaptados para otimizar e agilizar seus processos de vendas. ClickUp CRM permite que suas equipes gerenciem as atividades de vendas por meio de fluxos de trabalho personalizáveis. Ele permite visualizar o pipeline de vendas em um formato que melhor se adapta ao estilo da sua equipe Gráficos de Gantt do ClickUp , Visualizações do quadro ClickUp ou qualquer uma das opções versáteis de visualização do ClickUp.

**O que torna o ClickUp a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos de vendas?

Escolha entre mais de 1.000 aplicativos para integração com a plataforma de gerenciamento de vendas ClickUp e simplifique seu fluxo de trabalho

Em primeiro lugar, o ClickUp se integra sem esforço às suas ferramentas de vendas, garantindo que você possa conectar suas ferramentas de vendas diretamente ao seu fluxo de trabalho sem interrupções. Isso Integração do ClickUp é fundamental para manter um fluxo operacional contínuo e permitir que você aproveite os melhores recursos de cada ferramenta.

No lado das operações, Automações do ClickUp é um divisor de águas para as equipes de vendas. Ao automatizar as tarefas de rotina, a plataforma libera seus representantes de vendas para que se concentrem em interagir de forma mais eficaz com os clientes e fechar negócios.

Essa automação facilita um movimento mais suave dos leads pelo pipeline de vendas e permite atualizações e atribuições de tarefas em tempo hábil, o que é essencial para ambientes de vendas em ritmo acelerado.

Além disso, Cérebro do ClickUp facilita o trabalho diário de seus representantes de vendas ao inserir IA nas tarefas cotidianas. Com o Brain, você pode automatizar atualizações de rotina, gerenciar tarefas e liberar seus representantes de vendas para se concentrarem na conexão com os clientes e no fechamento de negócios.

Com recursos como o AI Knowledge Manager, os profissionais de vendas podem acessar instantaneamente insights detalhados sobre tarefas, documentos e interações com clientes. Além disso, o ClickUp Ferramenta de IA para CRMs de vendas capacidade de gerar relatórios e resumos de progresso em tempo real garante que as estratégias de vendas estejam alinhadas com os dados atuais.

Use o ClickUp Brain para gerar automaticamente e-mails personalizados

Os recursos avançados de colaboração do ClickUp unem todos esses recursos, incluindo Visualização do ClickUp Chat , Tarefas do ClickUp e criação de subtarefas, e Documentos do ClickUp compartilhamento. Essas ferramentas garantem que as barreiras de comunicação sejam minimizadas e que todos os membros da equipe permaneçam informados sobre os últimos desenvolvimentos.

Além desses recursos, o ClickUp oferece uma gama diversificada de ferramentas de produtividade de vendas, incluindo modelos para simplificar e otimizar todos os aspectos do processo de vendas para os representantes de vendas, desde o rastreamento de chamadas e o gerenciamento de pipelines até a geração de relatórios detalhados.

Aumente o nível de suas operações de vendas com os modelos do ClickUp

Realize um planejamento eficiente de chamadas, preparação de material e acompanhamento de desempenho com o modelo de chamadas de vendas do ClickUp

Modelo de chamadas de vendas do ClickUp é totalmente personalizável e simplifica o gerenciamento de chamadas de vendas. Ele permite que sua equipe acompanhe as interações, organize os dados de vendas de forma centralizada e acompanhe prontamente os leads. Com recursos como status e campos personalizados, ele oferece gerenciamento detalhado de cada oportunidade de vendas, desde o contato inicial até o fechamento do negócio. Faça o download deste modelo

Acompanhe o desempenho da sua equipe de vendas em diferentes períodos e métricas com o modelo de relatório de vendas do ClickUp

Modelo de relatório de vendas do ClickUp rastreia e analisa o desempenho de vendas em diferentes métricas e períodos de tempo. Ele é perfeito para equipes de vendas que desejam visualizar tendências, monitorar conquistas e tomar decisões baseadas em dados. Com visualizações adaptadas a relatórios anuais, trimestrais e mensais, ele simplifica o acompanhamento do desempenho e ajuda no planejamento estratégico. Faça o download deste modelo

Visualize todo o seu funil de vendas usando o modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Modelo de pipeline de vendas do ClickUp ajuda as equipes de vendas a rastrear e gerenciar leads com eficiência usando uma estrutura consistente de qualificação e processo de negócios. Com 14 status personalizados e várias automações, esse modelo oferece uma abordagem estruturada para estimular os leads e impulsionar os negócios para o fechamento. Ele é especialmente benéfico para gerentes e representantes de vendas que buscam otimizar seus processos de vendas e aumentar a eficiência geral das vendas. Faça o download deste modelo

Melhores recursos do ClickUp

Personalize seuCRM SaaS para atender às necessidades exclusivas de sua equipe e gerenciar visualmente seu pipeline de vendas para melhor acompanhamento e previsão

Integre-se facilmente a uma variedade de aplicativos, como Hubspot e Salesforce, garantindo que suas ferramentas trabalhem juntas sem problemas para aumentar a produtividade

Automatize tarefas repetitivas de vendas com o ClickUp Automations , permitindo que sua equipe se concentre em envolver os clientes e fechar negócios com mais eficiência

, permitindo que sua equipe se concentre em envolver os clientes e fechar negócios com mais eficiência Aproveite o ClickUp Brain para pesquisar e encontrar informações rapidamente e gerenciar tarefas com eficiência, garantindo que suas estratégias de vendas sejam estruturadas e eficazes

para pesquisar e encontrar informações rapidamente e gerenciar tarefas com eficiência, garantindo que suas estratégias de vendas sejam estruturadas e eficazes Facilite a comunicação em tempo real com os recursos Assignees e @mention

Colabore e compartilhe documentos facilmente em sua equipe com o ClickUp Docs e torne a documentação mais transparente

Acesse uma ampla gama de recursos prontos para usomodelos de vendas do ClickUp para otimizar seu processo, desde o rastreamento de leads até o fechamento do negócio

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem experimentar uma curva de aprendizado ao trabalhar com os modelos de vendas

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. HubSpot CRM - O melhor software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

visualização do painel via_ HubSpot O HubSpot CRM centraliza e otimiza todos os aspectos do gerenciamento de vendas, oferecendo ferramentas criadas para aumentar a produtividade das equipes de vendas. Em sua essência, a HubSpot atua como um software de mapeamento de relacionamentos .

Seu CRM permite que os líderes de vendas visualizem todo o seu pipeline de vendas por meio de um painel intuitivo e em tempo real.

Acho que é uma ferramenta abrangente que permite o acompanhamento da atividade de vendas, da produtividade e do desempenho individual. Ela ajuda os líderes a identificar oportunidades de crescimento e gerenciar cotas com eficiência, sem o incômodo de atualizações manuais.

A Hubspot costuma ser a favorita entre as startups. Seu nível gratuito oferece tudo o que você precisa para gerenciar uma operação de vendas em pequena escala sem gastar muito no início.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Gerencie todo o ciclo de vendas, desde o contato inicial até o acompanhamento pós-venda em uma plataforma unificada

Personalize registros de contatos e empresas, pipelines de vendas e painéis de análise para atender a estratégias de vendas específicas

Integre-se perfeitamente com inúmerosferramentas de vendas e aplicativos por meio do amplo ecossistema de integração da HubSpot

Simplifique os processos de vendas automatizando as tarefas de rotina, permitindo que as equipes de vendas se concentrem em envolver os clientes e fechar negócios

Limitações do HubSpot CRM

Embora altamente versátil, a versão gratuita pode ser limitante para equipes maiores ou para quem precisa de recursos mais avançados

Preços do HubSpot CRM

Plataforma Profissional do Cliente : uS$ 1080/mês (para 5 estações)

: uS$ 1080/mês (para 5 estações) Plataforma para clientes corporativos: uS$ 4.000/mês (para 7 estações)

Classificações e resenhas do HubSpot CRM

G2 : 4.4/5 (mais de 11.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

3. Outreach - Melhor alcance e automação de e-mail

painel de vendas via *[_Outreach](NÚMERO_DE_VENDAS)* O Outreach é um ferramenta de automação de vendas que permite rastrear e analisar facilmente suas atividades de vendas em tempo real, ajudando você a entender o que funciona e o que não funciona.

Essa plataforma também treina sua equipe no local, mostrando-lhes como tomar decisões mais inteligentes que levam a mais receita. Você gerenciará os negócios de forma mais eficaz e manterá as coisas caminhando suavemente para o fechamento. Além disso, o Outreach garante que você se concentre nas tarefas certas e se comunique de forma eficaz, aumentando assim suas chances de marcar mais reuniões e fechar mais negócios.

Pessoalmente, gosto mais de seus dados de prospectos e métricas de envolvimento. Esse recurso me ajuda a determinar os horários ideais de contato e os modelos de e-mail com melhor desempenho e até mesmo analisa o sentimento das respostas. Essas podem ser coisas simples, mas me ajudam a adaptar minhas mensagens de contato para obter o máximo impacto.

Melhores recursos de contato

Crie um processo de vendas repetitivo e alinhado que esclareça o que gera ganhos e perdas com insights orientados por dados

Identifique as lacunas de habilidades e ofereça treinamento em tempo real para aprimorar as atividades de tomada de decisão e geração de receita

Simplifique o gerenciamento das partes interessadas e identifique as próximas melhores ações em seu processo de vendas, aproveitando os guias de negócios

Use dados de prospectos para criar comunicações oportunas e relevantes para aumentar as taxas de reuniões e oportunidades com prospecção outbound.

Use a IA preditiva para desenvolver previsões de vendas flexíveis e precisas, permitindo testes rápidos de suposições e planejamento robusto com base em dados reais de negócios

Limitações de alcance

Os usuários notaram a necessidade de uma interface de e-mail maior para melhor visibilidade das mensagens

Os usuários solicitaram um processo mais simplificado para enviar e-mails em massa para vários contatos e organizações

Preços do Outreach

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Outreach

G2 : 4.3/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

4. Salesloft - Melhor plataforma de engajamento de vendas

visualização do painel via_ Salesloft Com recursos como o Cadence, o SalesLoft permite que as equipes criem e alimentem seus pipelines de vendas de forma eficaz. A ferramenta de conversas analisa as interações para encontrar insights e oportunidades de treinamento em tempo real, melhorando o desempenho dos representantes e as habilidades de tomada de decisões.

Os módulos de negócios e previsão simplificam o gerenciamento do pipeline e preveem futuros resultados de vendas, ajudando as equipes a fechar mais negócios com eficiência.

Para mim, o Rhythm da SalesLoft, um mecanismo alimentado por IA, foi valioso. Ele alinha os sinais do comprador diretamente no processo de vendas, aconselhando as equipes sobre as ações mais eficazes em momentos críticos. Essa integração aumenta a velocidade e a precisão das atividades de vendas, o que acaba aumentando as taxas de conversão e a receita.

Melhores recursos do Salesloft

Crie e alimente pipelines com ferramentas de processo de vendas simplificadas

Obtenha insights em tempo real e ofereça orientação a partir de interações de vendas em andamento

Utilize ferramentas avançadas para prever resultados de vendas com alta precisão

Aproveite um mecanismo de IA para obter insights acionáveis em tempo real a partir de sinais do comprador e micro momentos

Limitações do Salesloft

Os usuários reclamaram várias vezes que não podem atualizar as informações de contato diretamente na plataforma

Preços do Salesloft

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Salesloft

G2 : 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

5. ZoomInfo - Melhor inteligência de vendas e prospecção

painel de controle do ZoomInfo via *[_Soluções RFDM](RFDM)* O ZoomInfo equipa as equipes com insights profundos e acionáveis sobre seus compradores mais valiosos, simplificando a conexão com clientes em potencial.

Ao aproveitar os dados abrangentes de B2B da ZoomInfo, os profissionais de vendas podem identificar e se envolver com os clientes ideais de forma mais eficaz do que nunca, aumentando significativamente sua capacidade de fechar negócios rapidamente.

Um dos concorrentes originais do LinkedIn, essa plataforma identifica leads em potencial. Ela fornece um contexto rico que capacita as equipes de vendas a abordar cada cliente potencial com estratégias personalizadas, aumentando consideravelmente a probabilidade de sucesso.

Posso integrar suas ferramentas orientadas por IA, como o ZoomInfo Copilot, à minha pilha de tecnologia - incluindo CRM, e-mail e calendário - para orientar minha equipe em direção às contas mais ativas e promissoras e aos tomadores de decisão certos.

Melhores recursos do ZoomInfo

Descubra insights em tempo real com dados B2B confiáveis para prospecção direcionada

Conecte as equipes de vendas e marketing em uma plataforma unificada para uma interação perfeita

Automatize o contato com o cliente para otimizar o processo de vendas

Use IA sofisticada para identificar as melhores contas e as ações de vendas ideais

Gere previsões de vendas flexíveis e precisas para impulsionar a tomada de decisões estratégicas

Limitações do Zoominfo

Alguns usuários relataram inconsistências ocasionais nos dados, como informações de contato desatualizadas ou títulos incorretos

Preços do Zoominfo

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Zoominfo

G2: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 200 avaliações)

6. Highspot - Melhor ferramenta de capacitação de vendas

painel de controle da HighSpot _via G2 A Highspot capacita as equipes de vendas, fornecendo uma solução orientada por IA plataforma de capacitação de vendas que aprimora todos os aspectos do processo de vendas. A Highspot garante que os representantes de vendas tenham os recursos certos no momento certo para envolver e converter compradores, gerenciando o conteúdo de vendas, executando jogadas de vendas eficazes e oferecendo treinamento e orientação robustos.

Seus recursos abrangentes de análise e integração permitem que as equipes obtenham insights valiosos sobre a entrada no mercado, o que leva ao aumento das taxas de ganho, à integração mais rápida e ao cumprimento de cotas de vendas mais altas.

Seus recursos avançados de gerenciamento de conteúdo provaram ser um divisor de águas para mim. Com esse aspecto de capacitação de vendas, a Highspot me ajuda a centralizar e pesquisar todos os meus materiais de vendas - apresentações, cartões de batalha, análise da concorrência - em um local facilmente pesquisável.

Melhores recursos da Highspot

Organize o conteúdo de capacitação de vendas de forma eficaz para garantir o envolvimento oportuno com os clientes

Executar jogadas e manuais de vendas precisos para gerar um desempenho consistente

Integre e treine os representantes de vendas rapidamente com ferramentas abrangentes

Utilize análises poderosas para obter insights acionáveis sobre a entrada no mercado

Limitações do ponto alto

Necessita de mais flexibilidade no designer de páginas inteligentes para facilitar os ajustes de imagem

São necessários aprimoramentos nos componentes de treinamento para incluir perguntas no estilo de pesquisa

Preço do Highspot

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Highspot

G2 : 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

7. Tableau - Melhor análise e geração de relatórios de vendas

interface de pipeline de vendas via_ Tableau O Tableau é um software de controle de vendas que transforma a maneira como as equipes de vendas interpretam e agem com base nos dados. Sua análise intuitiva e visual torna dados complexos acessíveis, permitindo que as equipes de vendas obtenham informações detalhadas rapidamente. Ao se integrar perfeitamente ao Salesforce CRM, o Tableau oferece uma visão abrangente do desempenho de vendas, do gerenciamento de pipeline e do comportamento do cliente.

Os recursos de IA e aprendizado de máquina da plataforma fornecem análises preditivas, ajudando as equipes de vendas a antecipar tendências e tomar decisões impulsionadas por dados. Com o Tableau, minha equipe de vendas pode criar facilmente painéis interativos e compartilháveis que melhoram a colaboração e geram resultados.

Considero o recurso de detalhamento útil para investigar pontos de dados específicos. Ele pode ajudar a diagnosticar problemas, entender tendências e fazer ajustes direcionados na estratégia de vendas.

É uma ferramenta indispensável para qualquer equipe de vendas que queira se manter competitiva e orientada por dados.

Melhores recursos do Tableau

Visualize dados complexos com painéis intuitivos e interativos

Integração com o Salesforce CRM para obter insights abrangentes sobre vendas

Utilize IA e aprendizado de máquina para análises preditivas

Crie e compartilhe relatórios dinâmicos facilmente entre as equipes

Conecte-se a uma ampla gama de fontes de dados para análise holística

Limitações do Tableau

Uma das ferramentas de BI mais caras, o que pode desencorajar as pequenas empresas

Problemas de desempenho com grandes conjuntos de dados que exigem otimização para melhor manuseio

Preços do Tableau

Preços personalizados

Classificações e análises do Tableau

G2 : 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2000 avaliações)

8. PandaDoc - Melhor ferramenta de gerenciamento de documentos

interface de documentos do Pandadoc via_ fluxos de página O PandaDoc se destaca como a principal ferramenta de gerenciamento de documentos para equipes de vendas. Ele oferece uma maneira simplificada e eficiente de lidar com propostas, contratos e apresentações em um único espaço.

Com a introdução do PandaDoc Rooms, os processos de vendas são significativamente acelerados, permitindo que as equipes colaborem com mais eficiência e fechem negócios mais rapidamente.

O que mais me chamou a atenção foi o fato de a edição de arrastar e soltar da plataforma, juntamente com mais de 750 modelos prontos para uso, permitir a rápida criação e personalização de documentos.

As integrações nativas de CRM garantem que todos os dados permaneçam consistentes em seu fluxo de trabalho de vendas. Além disso, o PandaDoc aumenta a segurança dos documentos com assinaturas eletrônicas legalmente vinculadas e permite a cobrança instantânea de pagamentos diretamente nos documentos, aumentando a produtividade geral e reduzindo o tempo gasto em tarefas administrativas.

Melhores recursos do PandaDoc

Crie e personalize documentos rapidamente com a edição de arrastar e soltar e mais de 750 modelos

Colabore de forma eficiente com o PandaDoc Rooms para propostas, contratos e apresentações

Acompanhe o status do documento em tempo real com notificações de visualização, assinatura e aprovação

Integre-se perfeitamente aos sistemas de CRM para manter dados consistentes em todos os fluxos de trabalho

Colete pagamentos instantaneamente a partir de documentos para aumentar as taxas de fechamento

Limitações do PandaDoc

O tempo de inatividade ocasional pode ser inconveniente, mas é um problema comum a todas as plataformas

Preços do PandaDoc

Essenciais : uS$ 35/usuário/mês

: uS$ 35/usuário/mês Business : uS$ 65/usuário/mês

: uS$ 65/usuário/mês Enterprise: Personalizado

Classificações e avaliações do PandaDoc

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

9. Zoom - Melhor ferramenta de videoconferência e chamada de vendas

interface de videoconferência do Zoom via_ Pitt Edu O Zoom oferece uma plataforma confiável e intuitiva para reuniões virtuais que é fundamental no ambiente de vendas digital de hoje. Seus recursos robustos, incluindo áudio e vídeo de alta qualidade, compartilhamento de tela e opções de gravação, garantem que as reuniões de vendas, as apresentações para clientes e os webinars sejam conduzidos de forma tranquila e eficaz.

Ao integrar reuniões, chat de equipe, telefone, e-mail e calendários em uma única plataforma, o Zoom simplifica os fluxos de trabalho de comunicação para suas equipes de vendas.

Ele reduz a desordem de vários aplicativos e mantém as equipes de vendas organizadas e eficientes. Essa abordagem unificada garante que cada ponto de contato de comunicação esteja perfeitamente conectado, facilitando para os profissionais de vendas o gerenciamento de suas agendas e acompanhamentos.

Embora o Zoom não seja uma ferramenta de vendas completa, considero o recurso de transcrições de reuniões útil para identificar e agir em "micro-momentos" ou insights exclusivos das chamadas de meus clientes.

Melhores recursos do Zoom

Realize videoconferências sem interrupções que melhoram o envolvimento do cliente e a colaboração da equipe

Compartilhe telas durante apresentações ao vivo para tornar as apresentações mais interativas e envolventes

Grave sessões para revisão posterior ou para compartilhar com os clientes como acompanhamento

Use o companheiro de IA do Zoom para simplificar o agendamento e automatizar tarefas de comunicação repetitivas

Gerencie todas as necessidades de comunicação e agendamento em uma única plataforma para manter o foco e a eficiência

Limitações do Zoom

Apesar de seus amplos recursos, a versão gratuita do Zoom tem um limite de 40 minutos para reuniões, o que pode interromper discussões de vendas mais longas, a menos que seja atualizado

As permissões de gravação são restritas aos anfitriões e co-anfitriões, o que pode limitar a flexibilidade durante as reuniões.

Preços do Zoom

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 14,99/mês por usuário

: uS$ 14,99/mês por usuário Business : uS$ 21,99/mês por usuário

: uS$ 21,99/mês por usuário Business Plus : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Zoom

G2 : 4.6/5 (mais de 54.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 54.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 13.000 avaliações)

10. Zapier - Melhor ferramenta de integração e automação de fluxo de trabalho

visualização da pasta via_ Zapier O Zapier simplifica drasticamente o processo de vendas, automatizando tarefas repetitivas em várias plataformas. Ele permite que as equipes de vendas se concentrem mais em interagir com clientes potenciais e fechar negócios. Ao conectar mais de 7.000 aplicativos, o Zapier permite o fluxo contínuo de dados e a comunicação entre diferentes ferramentas. Ele garante que suas equipes de vendas tenham acesso às informações mais atualizadas.

Essa integração é um divisor de águas na captura de leads de várias fontes, no envio de e-mails personalizados e no agendamento de tarefas de acompanhamento sem intervenção manual. Como resultado, as equipes de vendas podem reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas, melhorar os tempos de resposta e, por fim, aumentar a eficiência e a produtividade das vendas.

Com o Zapier, as equipes de vendas podem configurar fluxos de trabalho personalizados que acionam ações específicas com base nos dados recebidos, facilitando o gerenciamento de todo o ciclo de vendas, desde a prospecção até o fechamento.

Melhores recursos do Zapier

Automatize fluxos de trabalho em mais de 7.000 aplicativos, como ClickUp, Zendesk Sell e Trello, para uma integração perfeita de tarefas

Simplifique a captura de leads de vários canais em seu sistema CRM

Envie e-mails de acompanhamento personalizados automaticamente para nutrir os leads

Agende chamadas de vendas e reuniões diretamente de seu fluxo de trabalho

Personalize gatilhos e ações para criar soluções de automação sob medida

Limitações do Zapier

Os usuários apontam que o Zapier tem uma coleção limitada de aplicativos a um preço comparativamente alto.

Preços do Zapier

**Gratuito

Profissional : uS$ 29,99/mês por usuário

: uS$ 29,99/mês por usuário Team : uS$ 103,50/mês por usuário

: uS$ 103,50/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Zapier

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Otimize seus processos de vendas com o ClickUp

A escolha da pilha certa de tecnologia de vendas começa com a compreensão profunda de seu processo de vendas e de suas necessidades específicas. As ferramentas selecionadas devem se integrar perfeitamente e aprimorar cada etapa do ciclo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento de negócios.

O ClickUp se destaca como uma solução completa que centraliza todas as suas atividades de vendas, desde o gerenciamento de leads até a renovação, em um único lugar. Use-o para automatizar tarefas rotineiras, permitir melhor visibilidade de cada estágio do pipeline de vendas e turbinar sua colaboração. Ao aproveitar o ClickUp, você pode simplificar suas operações de vendas e garantir que sua equipe permaneça produtiva e concentrada.

Pronto para transformar seu processo de vendas? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e leve suas operações de vendas para o próximo nível.