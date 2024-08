10 Software de mapeamento de relacionamento para equipes de vendas em 2024

As vendas são a força vital de qualquer empresa. Como líder de vendas, você precisa entender como os principais tomadores de decisão chegam a uma decisão de compra. Na maioria das vezes, isso significa que você precisa identificar os principais participantes de uma empresa e sua função no processo de compra.

A maioria das empresas não vai simplesmente entregar seu organograma (mesmo que você peça gentilmente), portanto, cabe a você fazer pesquisas para descobrir os relacionamentos entre seus leads e clientes.

O software de mapeamento de relacionamentos presta uma grande ajuda a qualquer equipe de vendas que precise de inteligência de relacionamento para gerenciamento de clientes . O mapeamento do relacionamento com o cliente facilita a atração de novos clientes, o encantamento dos clientes existentes e o aumento das taxas de ganho. 🤩

Se você nunca usou uma ferramenta de mapeamento de relacionamento antes, não se preocupe. Neste guia abrangente, mostraremos a você quais recursos de software são essenciais para o desenvolvimento de negócios. Para iniciar sua pesquisa, também analisaremos os 10 melhores softwares de mapeamento de relacionamento para vendas B2B em 2024.

O que você deve procurar em um software de mapeamento de relacionamento?

As melhores ferramentas de mapeamento de relacionamento incluem funcionalidades para:

Visualização de dados: O recurso mais importante de qualquer software de mapeamento de relacionamento é a capacidade de gerar representações visuais de relacionamentos complexos com clientes. Ele deve ser capaz de gerar rapidamentevisualizar os dadoscomo organogramas, em gráficos claros

Integrações: Uma ferramenta sólida deve integrar dados de várias fontes, incluindo plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) como Salesforce, e-mail, chamadas telefônicas e mídias sociais como LinkedIn ou X (antigo Twitter)

Atualizações em tempo real: Quem tem tempo para regenerar manualmente um mapa de relacionamento? O software de mapeamento de relacionamentos deve atualizar os mapas de relacionamentos com base em interações e dados em tempo real

Modelos: Economize mais tempo optando por um software de mapeamento de relacionamentos que venha com modelos não apenas para seus gráficos, mas também para outros usos. O software de mapeamento deve ser capaz de criar tudo, desde scripts de vendas atéplanos de desenvolvimento

Colaboração: Mesmo o melhor profissional de vendas precisa trabalhar com uma equipe. Procure um software de mapeamento de relacionamentos que permita aos membros da equipe compartilhar mapas, adicionar comentários e fazer brainstorming em um ambiente que prioriza a nuvem

Melhoria do processo: O mapeamento de relacionamentos não deve terminar com um simples gráfico. Procure uma ferramenta quevisualize e revise o processo de vendas em si

Os 10 melhores softwares de mapeamento de relacionamento para usar em 2024

Não importa se você deseja oferecer um suporte ao cliente de primeira linha para as principais contas ou se precisa apenas de uma ferramenta de tomada de decisões orientada por dados para o planejamento de vendas, o software de mapeamento de relacionamentos é indispensável.

Opte por ferramentas de software aprovadas, projetadas para dar suporte a todos os estágios do processo de vendas jornada do cliente . Vamos dar uma olhada nos prós e contras dos dez melhores softwares de mapeamento de relacionamento de 2024.

Planeje e organize projetos, ideias ou tarefas existentes no ClickUp para obter o melhor esboço visual

Não nos entenda mal - adoramos uma boa ferramenta de visualização de dados. Mas sua equipe provavelmente não tem tempo para alternar entre diferentes ferramentas e plataformas. O ClickUp combina tudo o que as equipes de vendas precisam para gerenciar contas de clientes, conversar entre si, atribuir tarefas, monitorar o desempenho e muito mais. 📚

Nossa plataforma "pau para toda obra" também funciona como software de mapeamento de relacionamento.

Use Mapas mentais do ClickUp para identificar os diferentes tipos de relacionamentos entre os contatos da sua empresa. Sua equipe de vendas pode fazer mapeamento mental em tempo real para estabelecer conexões, mapear fluxos de trabalho de vendas e atribuir tarefas.

Crie um Quadro branco do ClickUp para criar, estruturar e organizar visualmente os relacionamentos entre sua equipe e os clientes. Comece com um brain dump geral e refine suas ideias na interface amigável de arrastar e soltar. Basta clicar em um nó do Whiteboard para vincular tarefas, arquivos, documentos e muito mais para criar um mapa de relacionamento acionável que facilita a implementação.

melhores recursos do #### ClickUp

Depois de mapear os relacionamentos, registre tudo na pastaCRM do ClickUp* Mapeie relacionamentos, fluxos de trabalho e tarefas no ClickUp Mind Maps

Compartilhe facilmente o ClickUp Mind Maps e o ClickUp Whiteboards com sua equipe de vendas via Chat, documentos ou comentários

ExperimenteIA do ClickUp para resumir ideias e criar esboços de apresentações com mais rapidez

Adicione imagens e links ao seu ClickUp Whiteboard para obter mais contexto

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível para planos pagos

O ClickUp tem muitos recursos, portanto, pode levar algum tempo para os iniciantes se adaptarem à plataforma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Prolifiq

Via Prolifico Precisa de uma pequena ajuda com o planejamento de contas? O Prolifiq é uma ferramenta de mapeamento de relacionamentos que ajuda você a procurar os principais tomadores de decisão e a realizar contatos sem sair da plataforma.

O melhor de tudo é que o Prolifiq funciona nativamente no Salesforce ou no Quip para combinar seus mapas de relacionamento com suas tarefas de CRM e vendas.

Melhores recursos do Prolifiq

O Prolifiq ACE é um sistema inteligente de gerenciamento de conteúdo digital que se integra à sua ferramenta de mapeamento de relacionamentos

O Prolifiq CRUSH oferece suporte ao gerenciamento de contas-chave e à otimização de receitas

Medir a influência das principais partes interessadas no Prolifiq

Use o Prolifiq para priorizar determinadas partes interessadas e atribuí-las a membros da sua equipe de vendas

Limitações do Prolifiq

O Prolifiq não tem muitas avaliações

Alguns usuários dizem que têm problemas com tempos de carregamento lentos

Preços do Prolifiq

Ferramenta de mapeamento de relacionamento Nativo em Salesforce : $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Crush: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Ace: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Complete Suite: $79/mês por usuário

Prolifiq avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 avaliação)

3. Terra firme

Via Terra firme A Upland é um gigante do software que cria soluções para tudo, desde marketing por e-mail até gerenciamento de conhecimento. Seu software de mapeamento de relacionamentos, o Altify, funciona de forma nativa no Salesforce para conectar todos os tomadores de decisão em um gráfico claro.

Além de identificar os relacionamentos entre as partes interessadas, o Altify também ajuda a refinar seu processo de vendas . Identifique as lacunas em sua estratégia de vendas e encontre sugestões para melhorar no futuro.

Melhores recursos do Upland

Passe o mouse sobre os contatos no seu mapa para ver a influência e o poder de compra deles

O Altify ajuda você a identificar detratores e apoiadores

Colabore no Altify com sua equipe em tempo real

Importe contatos novos e existentes para o Salesforce

limitações do #### Upland

Alguns usuários dizem que os relatórios não são intuitivos

Outros dizem que o Altify geralmente sofre com a falta de usabilidade e com uma interface de usuário complicada

Preços do Upland

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas de Upland

G2: 4,2/5 (mais de 40 avaliações)

4,2/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2 avaliações)

4. DBDiagrama

Via DBDiagrama Talvez você não precise de uma ferramenta sofisticada que se conecte ao Salesforce. Se estiver procurando um software gratuito de mapeamento de relacionamentos sem os sinos e assobios, experimente o DBDiagram. 🛠️

Essa é uma ferramenta gratuita, mas é muito mais técnica do que as outras opções da nossa lista dos 10 melhores. O DBDiagram se conecta a bancos de dados SQL para visualizar dados em tempo real. Você pode usá-lo para muito mais do que apenas o mapeamento de relacionamentos, mas é preciso ter bastante conhecimento de banco de dados para usar o DBDiagram corretamente.

Melhores recursos do DBDiagram

Exporte seus mapas de relacionamento para um arquivo de imagem ou PDF

O DBDiagram se integra a arquivos SQL

Compartilhe diagramas interna ou externamente com um único clique

O DBDiagram se integra a estruturas da Web, como Ruby on Rails e Django

Limitações do DBDiagram

O DBDiagram pode se tornar técnico, portanto, é melhor para pessoas que entendem de SQL

A principal reclamação dos usuários é a complexidade e a falta de recursos de design visual

Preços do DBDiagram

Gratuito

Personal Pro: $9/mês

$9/mês Equipe: $40/mês para três usuários

DBDiagram avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (2 avaliações)

4,3/5 (2 avaliações) Capterra: N/A

5. Criamente

Via Criticamente As equipes de vendas usam o Creately para criar espaços de trabalho visuais para brainstorming e execução de projetos. Embora possa ser usado como um software de mapeamento de relacionamentos, as ferramentas de planejamento do Creately são o que há de melhor.

Se você precisa criar mapas da jornada do cliente, personas do comprador ou um mapa de relacionamento, há uma estrutura do Creately para isso. Ele também inclui um número impressionante de modelos para mapas conceituais, mapeamento mental wireframes e muito mais.

Melhores recursos do Creately

O Creately temKPIs e OKRs incorporados à plataforma

Colaborar com segurança em mapas de relacionamento em tempo real

Faça brainstorming e desenvolva roteiros

Use os modelos do Creately para diagramas, gráficos, storyboards, estruturas de divisão de trabalho e muito mais

Limitações do Creately

Alguns usuários dizem que o Creately fica lento quando carregam diagramas com muitos dados

Outros usuários dizem que é difícil navegar pelas telas - especialmente as grandes

Preços do Creately

**Gratuito

Iniciante: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Empresarial: $89/mês para usuários ilimitados

$89/mês para usuários ilimitados Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Creately

G2: 4,4/5 (970+ avaliações)

4,4/5 (970+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

6. Visio

Via Visio Você trabalha em uma empresa da Microsoft? O Visio é uma opção óbvia para empresas do Microsoft 365 porque já está incluído em sua assinatura.

Ele é principalmente uma ferramenta de visualização de dados, portanto, você pode usar o Visio como muito mais do que um software de mapeamento de relacionamentos. Colabore com sua equipe em tempo real para visualizar dados por meio do desktop ou do aplicativo da Web do Visio. 📈

Melhores recursos do Visio

O Visio inclui dezenas de modelos de diagramas e estênceis

Colabore em diagramas do Visio a partir do Microsoft Teams

Converta dados do Excel em diagramas do Visio em apenas alguns cliques com a ferramenta Data Visualizer

Transfira diagramas personalizados do Visio para documentos do Word ou apresentações do PowerPoint

Limitações do Visio

O Visio provavelmente não faz sentido se você ainda não tiver o Microsoft 365

Alguns usuários dizem que o Visio não é tão intuitivo quanto outras ferramentas de diagramação

Preços do Visio

Microsoft 365: Incluído

Incluído Plano 1 do Visio: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Plano 2 do Visio: US$ 15/mês por usuário

Visio avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 650 avaliações)

4,2/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: (mais de 3.000 avaliações)

7. MindNode

Via MindNode O MindNode é principalmente uma ferramenta de mapeamento mental e delineamento, mas você também pode usá-lo para mapeamento de relacionamentos. Sua aparência é enganosamente simples, mas ela reúne um número impressionante de recursos na plataforma.

Use o MindNode para rastrear tarefas, delinear ideias e criar etiquetas visuais. Ele também inclui alguns temas, adesivos e estilos interessantes para proporcionar uma experiência visual maravilhosa.

Melhores recursos do MindNode

Compartilhe e exporte seu mapa mental com sua equipe

Ative o modo de foco para eliminar distrações

Visualizar esboços e mapas mentais lado a lado

Adicione mais contexto com as Visual Tags

Limitações do MindNode

Alguns usuários dizem que é difícil exportar mapas mentais

O MindNode não se integra nativamente a CRMs populares

Preços do MindNode

Mensal: $3,63 (£2,99)

$3,63 (£2,99) Anual: $24,27 (£19,99)

MindNode avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

4,2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (15 avaliações)

8. Tubulação

Via Pipeliner O Pipeliner é, antes de tudo, um CRM, mas não se deixe enganar por isso. Você também pode usar essa plataforma como um poderoso software de mapeamento de relacionamentos. De fato, o Pipeliner afirma ser o único CRM que inclui o mapeamento de relacionamentos como um recurso nativo. 👩‍💻

O melhor de tudo é que o Pipeliner se integra às suítes da Microsoft e do Google, portanto, se você quiser visualizar seus dados de CRM em sua suíte de escritório, é tão fácil quanto adicionar uma integração.

Melhores recursos do Pipeliner

O Pipeliner Automatizer oferece otimização do fluxo de trabalho sem código

Use o aplicativo móvel do Pipeliner com IA integrada

Conecte seu mapa de relacionamento com estratégias de bootstrapping, pyramiding ou backward mapping

Visualize mapas de relacionamento junto com seus dados de CRM para obter mais contexto

Limitações do Pipeliner

As integrações do Pipeliner podem ser um pouco lentas

Outros usuários dizem que o conector de API quebra com frequência

Preços do Pipeliner

Iniciante: $65/mês por usuário, cobrado anualmente

$65/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: $85/mês por usuário, cobrado anualmente

$85/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: $115/mês por usuário, cobrado anualmente

$115/mês por usuário, cobrado anualmente Unlimited: US$ 150/mês por usuário, cobrado anualmente

Pipeliner ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 460 avaliações)

4,6/5 (mais de 460 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 210 avaliações)

9. Pingboard

Via Painel de ping O Pingboard é, na verdade, uma solução de engajamento de funcionários para mobilizar e planejamento de recursos da força de trabalho mas você também pode usá-lo para mapear relacionamentos.

Use o recurso de organograma para criar mapas de relacionamento para seus clientes potenciais. O Teams Matrix é um recurso totalmente novo que exibe equipes multifuncionais em um diagrama fácil de ler.

Melhores recursos do Pingboard

As grandes equipes de vendas vão adorar o Employee Directory, que o conecta com seus colegas de trabalho em segundos

Automatize o agendamento de reuniões

Avalie e reconheça as vitórias em vendas

O Pingboard se integra ao Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 e muito mais

Limitações do Pingboard

O Pingboard é mais voltado para a gerência e o RH do que para vendas

Alguns usuários dizem que as integrações do Pingboard têm bugs

Preços do Pingboard

Básico: $149/mês, pago anualmente

$149/mês, pago anualmente Essencial: $299/mês, pago anualmente

$299/mês, pago anualmente Pro: US$ 399/mês, pagos anualmente

US$ 399/mês, pagos anualmente Preços personalizados: Entre em contato para obter preços

Pingboard classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

4,3/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,6/5 (590+ avaliações)

10. Lúcido

Via Lúcido O Lucid é um dos nomes mais conhecidos no mundo da diagramação. Use o criador de diagramas de arrastar e soltar do Lucidchart para mapear rapidamente as relações em tempo real com sua equipe de vendas. O Lucidspark é um quadro branco virtual perfeito para fazer brainstorming de estratégias de vendas depois de criar um mapa de relacionamento sólido.

Melhores recursos do Lucid

Colabore em tempo real com seus colegas de trabalho por meio de tags e bate-papos

Atribua membros da equipe a cada relacionamento ou tarefa para acelerar a implementação

O Lucid se integra com produtos do Google, Microsoft e Atlassian

Visualize rapidamente os dados por meio das vastas integrações de terceiros do Lucid

Limitações do Lucid

Os usuários gostariam que o Lucid oferecesse acesso off-line

Outros usuários dizem que o Visio é mais fácil de usar

Preços do Lucid

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Lucid

G2: 4,2/5 (mais de 4.700 avaliações)

4,2/5 (mais de 4.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.900 avaliações)

ClickUp: O segredo do sucesso do cliente

O software de mapeamento de relacionamento é o alicerce de qualquer estratégia de vendas bem-sucedida. Ele dá à sua equipe a oportunidade de fazer brainstorming, experimentar novas ideias e proporcionar melhores experiências aos clientes.

Mas as vendas modernas exigem muito mais do que apenas gráficos bonitos. Você precisa executar suas grandes ideias, e é por isso que muitas equipes de vendas optam pelo ClickUp. Economize tempo reunindo todos os seus mapas de relacionamento, anotações, tarefas e métricas em uma única plataforma intuitiva. ✨

Você também não precisa acreditar apenas em nossa palavra. Faça um test drive do ClickUp com sua equipe para ver em primeira mão os recursos que economizam tempo. Crie um espaço de trabalho ClickUp agora gratuitamente -não é necessário cartão de crédito.