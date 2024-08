10 melhores ferramentas de produtividade de vendas para aumentar a eficiência em 2024

Se você passa mais tempo organizando seu funil de vendas do que conversando com clientes potenciais, pode ter um problema sério em mãos.

Sua solução é uma ferramenta de produtividade de vendas que pode ajudá-lo a simplificar o trabalho e liberar seu tempo para se concentrar no que você faz de melhor: vender!

As ferramentas de produtividade de vendas ajudam você a automatizar tarefas, manter-se organizado e fechar negócios com mais rapidez e eficiência.

No entanto, há dezenas de opções no mercado de software para equipes de vendas, e pode ser difícil escolher as ferramentas de produtividade de vendas certas para sua empresa.

Por isso, fizemos uma pesquisa minuciosa para montar uma lista das 10 principais ferramentas de produtividade de vendas para 2024.

Se você deseja trabalhar com mais eficiência, gerenciar melhor seu tempo ou melhorar a comunicação com o cliente, acreditamos que temos tudo o que você precisa.

O que você deve procurar nas ferramentas de produtividade de vendas?

Vamos começar com a pergunta mais importante: O que torna uma ferramenta de produtividade de vendas adequada para sua finalidade?

Considere estes fatores para garantir que seu software ou solução atenda efetivamente às suas necessidades comerciais.

Facilidade de uso: A ferramenta escolhida deve se integrar bem aos sistemas existentes e ser fácil de aprender para a sua equipe

Personalização: O software deve permitir que você o adapte aos seus processos e fluxos de trabalho de vendas específicos

Acesso móvel: Você deve poder acessá-lo e trabalhar nele de qualquer lugar

**Análise: ele deve fornecer dados e insights para ajudá-lo a acompanhar seu progresso e tomar decisões baseadas em dados

Segurança: A ferramenta deve apresentar recursos de segurança robustos para proteger os dados de seus clientes

Escalabilidade: Ela deve crescer com você e sua empresa e atender às suas necessidades de longo prazo

As 10 melhores ferramentas de produtividade de vendas para usar em 2024

Agora você sabe quais são os recursos que não podem ser comprometidos. Vamos agora explorar as 10 ferramentas que escolhemos para você.

1. ClickUp

O ClickUp oferece muitos recursos para otimizar cada etapa de sua jornada de vendas, desde a geração de leads até a integração do cliente.

Impulsione o crescimento da receita usando as ferramentas de inteligência de vendas do ClickUp

Com CRM do ClickUp por exemplo, sua equipe de vendas pode gerenciar leads acompanhe o progresso do negócio, colabore e automatize tarefas repetitivas - tudo em uma única interface intuitiva.

Você pode até mesmo personalizar a interface escolhendo entre mais de 15 visualizações, incluindo a

Visualização de lista (para visualizar todas as tarefas e subtarefas como uma lista de tarefas)

(para visualizar todas as tarefas e subtarefas como uma lista de tarefas) Quadro Kanban (para acompanhar o progresso do negócio, desde a prospecção até a negociação e, finalmente, o fechamento)

(para acompanhar o progresso do negócio, desde a prospecção até a negociação e, finalmente, o fechamento) Visualização de tabela (para rastrear todas as informações do lead, incluindo o nome da empresa e da pessoa de contato, sua identificação de e-mail e número de telefone, histórico de conversas etc.)

A ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente também oferece uma variedade de modelos para gerenciamento de contas, pipelines de vendas e muito mais, facilitando o início das equipes de vendas.

Feche mais negócios mais rapidamente com o ClickUp Sales Project Management Software

Dois fatores-chave que definem ainda mais a Software de gerenciamento de projetos de vendas ClickUp a principal vantagem do ClickUp Sales Project Management Software é seu fluxo de trabalho personalizável e seus poderosos recursos de automação. Como cada equipe tem necessidades exclusivas, o ClickUp garante que seus processos de vendas sejam adaptados para atendê-las.

Por exemplo, imagine que você queira automatizar o acompanhamento de um cliente potencial.

No ClickUp, você pode usar a linguagem natural para criar um fluxo de trabalho de automação alimentado por IA, simplesmente declarando: "Quando uma tarefa for movida para 'Negociação', atribua-a ao Gerente de Vendas e defina uma data de vencimento para três dias depois"

Essa flexibilidade permite que sua equipe se concentre mais em fechar negócios e menos em gerenciar tarefas administrativas. Com o ClickUp, você obtém uma solução que se adapta ao seu fluxo de trabalho, e não o contrário.

A ferramenta também se integra perfeitamente a outras ferramentas populares de produtividade de vendas, garantindo uma abordagem centralizada para o gerenciamento de vendas.

Faça o download deste modelo Crie estratégias vencedoras e chamadas de vendas personalizadas para sua empresa com o modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp

Mas isso não é tudo. O software de produtividade de vendas do ClickUp oferece modelos incorporados como um roteiro para o sucesso. Os Modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp por exemplo, descreve objetivos claros, táticas, cronogramas e métodos de acompanhamento do progresso para permitir que você se concentre nas principais prioridades e tome decisões baseadas em dados.

Aqui estão os três principais recursos e benefícios desse modelo:

Fluxos de trabalho baseados em IA

Obtenha atualizações rápidas, precisas e automatizadas sobre o seu trabalho e o da sua equipe com o ClickUp Brain

Conecte todas as suas tarefas, documentos, pessoas e conhecimentos com o Cérebro ClickUp um assistente de IA tudo em um para o local de trabalho. Você pode fazer perguntas ao Brain em linguagem natural e receber as informações certas no momento certo, sem precisar vasculhar pilhas de documentos. Essa integração garante que todas as informações relevantes sejam facilmente acessíveis e interconectadas, aprimorando a colaboração da equipe e simplificando o processo de estratégia de vendas.

Visualizações personalizáveis e suporte ao gerenciamento de projetos

Use visualizações personalizadas, como Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário, juntamente com recursos de gerenciamento de projetos, como subtarefas aninhadas, vários responsáveis e reações a comentários.

Essas ferramentas de gerenciamento de projetos de vendas oferecem flexibilidade na visualização e no gerenciamento das suas estratégias de vendas, permitindo fluxos de trabalho personalizados que atendem às necessidades da sua equipe. Essa adaptabilidade leva a um gerenciamento de tarefas mais eficaz e a uma visibilidade mais clara do progresso, o que pode aumentar significativamente a eficiência e o desempenho das vendas.

Monitoramento do progresso em tempo real

Visualize o progresso de seus negócios e o desempenho da equipe usando os ClickUp Dashboards

Use Dashboards no ClickUp para acompanhar o progresso das vendas em tempo real, com recursos para definir status, campos e notificações personalizados. O acompanhamento em tempo real e a capacidade de ajustar as estratégias em tempo real garantem que sua equipe permaneça ágil e receptiva às mudanças. Esse monitoramento contínuo e a rápida adaptabilidade ajudam a manter o ímpeto e a gerar melhorias consistentes na produtividade das vendas.

Faça o download deste modelo

melhores recursos do #### ClickUp

Altere os status das tarefas para que reflitam os estágios do pipeline de vendas , como "Lead contatado", "Proposta enviada", "Negociação" e "Fechado e ganho" Isso ajuda a acompanhar o progresso de cada negócio com eficiência

, como "Lead contatado", "Proposta enviada", "Negociação" e "Fechado e ganho" Isso ajuda a acompanhar o progresso de cada negócio com eficiência Adicione campos personalizados a tarefas ou listas para armazenar informações essenciais sobre leads e clientes, como detalhes de contato, valor do negócio e próximas etapas

sobre leads e clientes, como detalhes de contato, valor do negócio e próximas etapas Crie painéis para visualizarplanos de vendas e métricas de vendas, como o número de leads, taxas de conversão, estágios do pipeline de vendas e previsões de receita. Relatórios regulares ajudam você a tomar decisões baseadas em dados

para visualizarplanos de vendas e métricas de vendas, como o número de leads, taxas de conversão, estágios do pipeline de vendas e previsões de receita. Relatórios regulares ajudam você a tomar decisões baseadas em dados Defina e acompanhe as vendas objetivos no ClickUp . Esse recurso ajuda a monitorar o progresso em relação às metas de vendas trimestrais ou anuais e a identificar as áreas que precisam ser melhoradas

. Esse recurso ajuda a monitorar o progresso em relação às metas de vendas trimestrais ou anuais e a identificar as áreas que precisam ser melhoradas *Personalize fluxos de trabalho com várias visualizações. Comece com um modelo de documento personalizável e prossiga com vários modelos para gerenciamento de contas,relatórios de vendas*cRM, entre outros

Atribua tarefas, acompanhe o progresso e garanta o alinhamento da equipe. Aprimore o acompanhamento da estratégia de vendas com reações a comentários, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e prioridades

Limitações do ClickUp

A configuração inicial pode ser demorada devido à extensa personalização necessária

Novos usuários podem experimentar uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (9200+ avaliações)

: 4.7/5 (9200+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (4000+ avaliações)

2. Clearbit

via Clearbit A Clearbit oferece um conjunto de ferramentas de enriquecimento de dados e APIs que ajudam a reunir informações cruciais sobre seus leads e clientes para campanhas de vendas e marketing. Esses dados incluem endereços de e-mail, perfis de mídia social e detalhes da empresa.

O uso do Clearbit enriquece leads e contatos, ajudando sua equipe de vendas a entender melhor e a se envolver com clientes em potencial.

Assim, seus representantes de vendas agora podem personalizar seu alcance, segmentar seu público com mais eficiência e priorizar os leads com base no valor potencial deles para a sua empresa.

Além disso, o Clearbit se integra com os populares Sistemas de CRM B2B populares e ferramentas de vendas, garantindo que você e sua equipe possam acessar dados enriquecidos diretamente em seus fluxos de trabalho existentes.

A Clearbit também está em total conformidade com regulamentos como o GDPR e a CCPA. Ela oferece recursos de gerenciamento e exclusão de consentimento de dados para ajudá-lo a manter a conformidade e proteger a privacidade de seus clientes.

Melhores recursos do Clearbit

Aprimore as operações de vendas automatizando os processos de enriquecimento de dados

Crie argumentos de vendas e acompanhamentos mais eficazes com insights de dados enriquecidos

Envolva leads e clientes com interações personalizadas e orientadas por dados

Acesse dados enriquecidos diretamente em seus sistemas de vendas existentes

Limitações da Clearbit

A integração do Clearbit com sua pilha pode exigir conhecimento técnico

O uso da API pode estar sujeito a limites de taxa

Preços da Clearbit

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Clearbit

G2 : 4.4/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

3. Pipedrive

via Pipedrive Com pipelines de vendas personalizáveis, integração de e-mail e ferramentas de relatórios, o Pipedrive foi projetado para analisar o desempenho do ciclo de vendas com eficiência.

Ele ajuda a rastrear leads e negócios, gerenciar a comunicação com o cliente e automatizar tarefas rotineiras, estabelecendo um modelo de gestão de vendas que pode ser usado por todos os departamentos da empresa mapa de processo eficiente para toda a sua equipe.

Com sua funcionalidade de arrastar e soltar, as equipes de vendas podem usar o funil intuitivo do Pipedrive para mover negócios entre estágios, atualizar seu status e priorizar tarefas com apenas alguns cliques. A natureza visual do funil oferece uma visão geral clara do processo de vendas, ajudando as equipes a identificar rapidamente gargalos, prever receitas e garantir que nenhum negócio seja esquecido.

Esse recurso não apenas simplifica o gerenciamento das atividades de vendas, mas também aumenta a colaboração e a eficiência de toda a equipe.

Não importa se você é uma pequena startup ou uma grande corporação, os recursos personalizáveis do Pipedrive o tornam perfeito para empresas de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Pipedrive

Integre seu e-mail para uma comunicação perfeita

Automatize tarefas repetitivas para economizar tempo

Analise seu desempenho de vendas com ferramentas de relatórios

Acesse e gerencie seu pipeline de vendas em qualquer lugar com o aplicativo móvel

Integração com outras ferramentas para um fluxo de trabalho contínuo

Limitações do Pipedrive

Menos opções de integração em comparação com outras plataformas de CRM

Alguns recursos podem exigir custos adicionais

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 11,90/usuário por mês

US$ 11,90/usuário por mês Avançado: $24,90/usuário por mês

$24,90/usuário por mês Profissional: $49,90/usuário por mês

$49,90/usuário por mês Power: $59,90/usuário por mês

$59,90/usuário por mês Enterprise: $74,90/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1700 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2900 avaliações)

4. Dooly

via Dooly A Dooly oferece modelos de anotações personalizáveis que ajudam a padronizar o processo de anotações entre as equipes. Esses modelos podem ser adaptados para capturar informações específicas relevantes para diferentes estágios do processo de vendas, facilitando a manutenção da consistência e da integridade da documentação.

Ele se integra a várias plataformas, incluindo Salesforce, Google Workspace e Microsoft 365, para capturar e organizar anotações de reuniões, interações com clientes e dados de vendas.

O software usa IA e automação para identificar informações importantes e atualizar os sistemas de CRM, reduzindo a entrada manual de dados e melhorando a precisão.

Com o Dooly, você pode se manter organizado, economizar tempo e se concentrar na criação de relacionamentos com os clientes, em vez de procurar informações dispersas sobre seus clientes potenciais e clientes.

Melhores recursos do Dooly

Atualize automaticamente seu CRM de vendas com os principais insights de suas anotações

Capture e organize notas de reuniões e interações com clientes sem esforço

Compartilhe notas, tarefas e insights com sua equipe de vendas em tempo real

Aumente a precisão dos dados com recursos orientados por IA que ajudam a identificar e atualizar informações importantes

Limitações do Dooly

Opções de personalização limitadas

Uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Preços do Dooly

**Gratuito

Growth: $35/usuário

$35/usuário Premier: $75/usuário

Dooly ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 80 avaliações)

5. Octoparse

via Octoparse O Octoparse ajuda as equipes de vendas a extrair dados de sites sem escrever código. Ele é fácil de usar e permite que você selecione as informações exatas que deseja, como detalhes de produtos e avaliações de clientes.

Esses dados podem ser extremamente úteis para entender o mercado, encontrar novos clientes, prever vendas e determinar as atividades de seus concorrentes.

A maior vantagem do Octoparse como ferramenta de automação de vendas é sua capacidade de obter informações de contato diretamente de sites, o que pode ajudar a encontrar novos leads.

Recursos avançados, como a rotação de IP, ajudam a extrair dados de vários sites sem serem bloqueados, enquanto a extração programada permite que você execute automaticamente seus raspadores em determinados horários.

E se você estiver usando um CRM como o Salesforce e o HubSpot, o Octoparse pode se conectar a ele sem problemas. Assim, você pode importar dados diretamente para o seu CRM, facilitando o controle de tudo e economizando tempo.

Melhores recursos do Octoparse

Obtenha novos insights de negócios extraindo avaliações de clientes, feedback e dados da concorrência

Analisar dados de vendas, detalhes de transações e tendências históricas

Gere relatórios de vendas a partir de dados extraídos e automatize relatórios programados

Integre-se ao seu CRM para importação direta de dados de vendas e gerenciamento de pipeline

Extraia informações de contato para geração de leads e prospecção de vendas

Limitações do Octoparse

Pode não ser totalmente compatível com a extração de dados de alguns sites complexos ou que usam muito JavaScript

Pode nem sempre capturar conteúdo dinâmico carregado via AJAX ou JavaScript

Alterações no layout ou na estrutura de um site podem interromper o processo de extração de dados

Preços do Octoparse

Plano gratuito

Plano padrão: $89/mês

$89/mês Plano profissional: $249/mês

$249/mês Plano empresarial: Preço personalizado

Octoparse avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.4/5 (mais de 60 avaliações)

6. Vendedor

via Colega de vendas A Salesmate é uma plataforma de CRM intuitiva que compreende seus desafios exclusivos no gerenciamento de relacionamentos com clientes e pipelines de vendas.

Com a Salesmate, você pode organizar facilmente seus contatos, acompanhar negócios e se comunicar com seus clientes, tudo em um só lugar.

A Salesmate também se integra perfeitamente ao seu e-mail para que você possa gerenciar toda a sua comunicação a partir da plataforma.

Entre os recursos mais notáveis está o assistente de vendas com tecnologia de IA. Esse assistente inteligente oferece insights em tempo real e automatiza tarefas de rotina, como agendamento de acompanhamento, envio de lembretes e atualização de registros.

Ele analisa seus dados de vendas para fornecer recomendações e previsões personalizadas, ajudando você a priorizar seus esforços e a se concentrar nas oportunidades mais promissoras. Com o assistente de vendas, você pode reduzir a carga de trabalho administrativo, aumentar a produtividade e fechar negócios mais rapidamente, tomando decisões informadas e orientadas por dados.

Melhores recursos do Salesmate

Use dados históricos e tendências para prever o desempenho futuro das vendas

Acesse a plataforma em qualquer lugar por meio do aplicativo móvel, disponível para dispositivos iOS e Android

Sincronize facilmente com seu calendário para gerenciar compromissos e reuniões

Entre em contato com o suporte ao cliente por meio de vários canais, como e-mail, bate-papo ao vivo e suporte telefônico

Limitações do Salesmate

O plano básico é limitado quanto ao número de contatos e e-mails por mês. Isso pode não ser suficiente para empresas maiores ou equipes de vendas de alto volume

Alguns usuários podem considerá-lo caro em comparação com outras plataformas de CRM, especialmente quando se consideram os custos extras de complementos e integrações

Preços do Salesmate

Básico: US$ 29/usuário por mês

US$ 29/usuário por mês Pro: $49/usuário por mês

$49/usuário por mês Business: $79/usuário por mês

$79/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Salesmate avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 80 avaliações)

7. EmailAnalytics

via EmailAnalytics O EmailAnalytics é um recurso inestimável para profissionais de vendas.

Quando integrado ao Gmail ou ao Google Workspace mais amplo, ele analisa sua atividade de e-mail em profundidade, incluindo métricas como o tempo gasto em e-mails e o tempo médio de resposta.

Esses dados permitem que você crie campanhas de marketing melhores, entenda sua produtividade de e-mail e otimize sua estratégia de divulgação.

Com o EmailAnalytics, você pode identificar facilmente os horários mais produtivos para enviar e-mails, garantindo que suas mensagens cheguem aos seus leads e clientes em potencial quando houver maior probabilidade de serem lidas.

Em última análise, tudo isso aumenta sua eficiência e permite que você feche mais negócios.

Melhores recursos do EmailAnalytics

Acompanhe a atividade de e-mail da sua equipe de vendas, inclusive o número de e-mails enviados e recebidos

Analise a produtividade e a eficiência dos e-mails para identificar áreas que podem ser melhoradas

Identifique os horários e dias de pico de e-mail para otimizar o alcance e aumentar as taxas de resposta

Avalie o desempenho das vendas usando a análise de e-mail para tomar decisões baseadas em dados

Alcancemetas de vendas de forma mais eficaz com insights acionáveis

Limitações do EmailAnalytics

Pode não ser compatível com todos os provedores de e-mail, limitando sua usabilidade para usuários em diferentes plataformas

Embora ofereça uma avaliação gratuita, a versão completa exige uma taxa de assinatura. Esse custo pode ser uma limitação para alguns usuários ou organizações

Preços do EmailAnalytics

Pro: $15/inbox por mês

$15/inbox por mês Alcance de e-mail B2B: $1000/mês

Avaliações e resenhas do EmailAnalytics

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações disponíveis

8. Agendamento da Acuity

via Agendamento do Acuity Como profissional de vendas, seu tempo é precioso e cada minuto conta.

Com o Acuity Scheduling, você pode sincronizar seu calendário, automatizar lembretes e personalizar formulários de agendamento. Assim, você gasta menos tempo com tarefas administrativas e mais com as conversas de vendas certas.

Quer esteja agendando reuniões com clientes ou preparando demonstrações com clientes potenciais, o Acuity Scheduling facilita a organização e o controle de sua agenda.

Os melhores recursos do Acuity Scheduling

Agende, personalize, sincronize e gerencie compromissos com facilidade

Enviar lembretes automáticos, aceitar pagamentos e conduzir sessões em grupo

Reúna informações do cliente, detecte fusos horários e acesse insights

Envie e-mails direcionados, permita o autoagendamento e gerencie em qualquer lugar

Garanta a conformidade com a HIPAA e personalize as notificações dos clientes

Limitações do Acuity Scheduling

Pode não se integrar perfeitamente a alguns sistemas avançados de CRM

Personalização limitada para necessidades complexas de agendamento

Preços do Acuity Scheduling

Emergente: US$ 20/mês

US$ 20/mês Em crescimento: US$ 34/mês

US$ 34/mês Powerhouse: US$ 61/mês

Acuity Scheduling ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (390+ avaliações)

: 4.7/5 (390+ avaliações) Capterra:Nenhuma avaliação disponível

9. UpLead

via UpLead O UpLead é sua plataforma de referência para encontrar e se conectar com clientes em potencial.

Ele permite que você acesse um banco de dados de milhões de contatos verificados, use filtros de pesquisa avançados para restringir os resultados e até mesmo enriqueça seus leads em tempo real.

Não importa se você está procurando novos clientes potenciais ou tentando se reconectar com clientes antigos, o UpLead tem tudo o que você precisa para gerar leads de alta qualidade com rapidez e eficiência.

Ele também se integra perfeitamente ao seu CRM e a outras ferramentas de produtividade.

Melhores recursos do UpLead

Aprimore seu pipeline de vendas e converta leads mais rapidamente com filtros de pesquisa avançados e banco de dados em tempo real

Descubra novas oportunidades de negócios e otimize seu alcance com um vasto banco de dados de contatos e ferramentas de verificação de e-mail

Simplifique seu processo de vendas e envolva os leads de forma mais eficaz com a integração do CRM e o recurso de enriquecimento de leads

Maximize o ROI com ferramentas de colaboração em equipe e planos de preços acessíveis

Aumente a produtividade das vendas e fique à frente da concorrência com acesso à API e suporte dedicado ao cliente

Limitações do UpLead

Pode não abranger todos os setores igualmente bem, o que pode ser uma limitação para empresas que operam em nichos ou setores altamente especializados

Alguns clientes relataram preocupações com a precisão dos dados

Preços do UpLead

Essenciais: US$ 99/mês

US$ 99/mês Plus: US$ 199/mês

US$ 199/mês Profissional: Preço personalizado

UpLead ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 730 avaliações)

4,7/5 (mais de 730 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

10. Alcance

via Alcance Outreach é um plataforma de capacitação de vendas que o ajuda a automatizar seus esforços de divulgação e aumentar a produtividade das vendas.

Ela facilita automação de vendas com recursos como sequenciamento de e-mails, agendamento de tarefas e análises, facilitando o contato com seus clientes potenciais e melhorando o envolvimento com as vendas.

Os usuários adoram essa ferramenta por seus insights orientados por IA, que fornecem recomendações personalizadas para otimizar as estratégias de vendas e aumentar as taxas de conversão.

Ele também se integra ao seu sistema de CRM existente, facilitando o gerenciamento de seus leads e contatos em um só lugar.

melhores recursos do #### Outreach

Crie sequências de e-mail personalizadas para nutrir os leads ao longo do tempo

Automatize tarefas para fazer o acompanhamento oportuno dos clientes potenciais

Acompanhe o desempenho com análises detalhadas, incluindo taxas de abertura, taxas de cliques e taxas de resposta

Integre-se aos sistemas de CRM para gerenciar leads e contatos em um só lugar

Simplifique o contato telefônico com recursos como clique para discar e gravação de chamadas

Limitações do Outreach

Opções limitadas de personalização

O excesso de confiança na automação pode levar à falta de personalização nas interações com os clientes

Preços do Outreach

Padrão: Preços personalizados

Preços personalizados Profissional: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Ilimitado: Preços personalizados

Outreach ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (3380+ avaliações)

: 4.3/5 (3380+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 290 avaliações)

Vendas à prova de futuro para 2024 e além

Embora o mundo das vendas mude constantemente, não é mais suficiente manter-se atualizado. Como profissional de vendas, você deve estar pronto para o que vier a seguir. Essas ferramentas cuidadosamente selecionadas atendem às necessidades de hoje e antecipam e se adaptam às demandas de amanhã.

Mas se você estiver procurando uma solução completa que integre perfeitamente o gerenciamento de projetos de vendas e os recursos de CRM, não procure mais, pois o ClickUp não é apenas mais uma ferramenta de produtividade de vendas. É uma solução completa que reúne gerenciamento de projetos e CRM em um único lugar.

Com o ClickUp, você pode gerenciar seus projetos de vendas, colaborar com sua equipe e acompanhar seus clientes em um só lugar.

É fácil de usar, personalizável e se integra a todas as ferramentas que você já usa.

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!