Como usar a IA em vendas (casos de uso e ferramentas)

A Inteligência Artificial se tornou uma palavra da moda quando o ChatGPT chegou ao mercado em novembro de 2022. Passados dois anos, ela agora é parte integrante das estratégias de negócios em vários setores, inclusive o de vendas.

Os profissionais de vendas consideram essa tecnologia extremamente benéfica. De fato, mais de 52% consideram-na essencial para seu trabalho.

No mercado de vendas altamente competitivo, qualquer vantagem potencial em eficiência pode ajudá-lo a ficar à frente da concorrência. Se você está se perguntando sobre os benefícios específicos da IA para vendas ou está indeciso sobre investir em ferramentas de vendas com IA, este blog é para você.

Ele abordará tudo, desde como usar a IA em suas atividades de vendas até a melhor ferramenta para obter o máximo de seus esforços. Vamos lá!

Entendendo a IA em vendas

Durante muito tempo, as vendas foram um campo centrado no ser humano. Os ativos mais valiosos de um representante de vendas eram seu amplo conhecimento do que estava vendendo, suas habilidades pessoais e seu jeito com as palavras.

Embora isso ainda seja verdade, as expectativas dos clientes estão em um nível altíssimo, a concorrência é acirrada e as jornadas dos clientes são mais complexas. Esses fatores podem sobrecarregar até mesmo uma equipe de vendas de alto desempenho.

É aí que a IA pode ajudar a lidar com essas demandas adicionais com facilidade. Lembre-se de que a IA não se trata de substituir os vendedores humanos, mas de torná-los mais eficientes e produtivos. Para entender melhor isso, vamos analisar como as tecnologias de IA ajudam os representantes de vendas e os líderes separadamente.

O que a IA pode fazer pelos representantes de vendas?

Os representantes de vendas constituem a maior parte de qualquer equipe de vendas. Se você está familiarizado com o funcionamento interno dessa função, sabe como ela pode ser exigente.

A IA em vendas capacita sua equipe ao:

, como entrada de dados e e-mails de acompanhamento, liberando-os para se concentrarem em atividades de alto valor, como criar relacionamentos e fechar negócios Automatizando um processo tedioso como a pontuação de leads. Isso garante que as equipes de vendas se concentrem e convertam leads qualificados

O que a IA pode fazer pelos líderes de vendas?

Os líderes e gerentes de vendas podem utilizar a inteligência artificial para processos críticos de vendas, como a previsão de vendas. A capacidade da IA de aprender com o tempo oferece aos gerentes de vendas insights importantes sobre as mudanças no comportamento e nas interações com os clientes. Essas informações podem ser úteis na alteração das estratégias de vendas para atingir novos clientes.

Recursos como a análise de sentimentos em tempo real permitem que a gerência entenda os pontos problemáticos dos clientes potenciais e altere sua abordagem em tempo real para convertê-los em clientes pagantes.

A tecnologia de IA atual pode analisar as chamadas de vendas para avaliar o desempenho dos representantes de vendas. Essas informações são essenciais para o treinamento genérico e, se necessário, direcionado.

Vamos dar uma olhada em alguns casos de uso detalhados para entender melhor como usar a IA em vendas.

AI em vendas: Casos de uso

Há muitos casos de uso para a adoção da IA em vendas; vamos examinar três deles.

1. Previsão de vendas

A previsão de vendas é parte integrante de uma rotina do gerente de vendas . Ele fornece à liderança as informações necessárias para refinar seus discursos de vendas e operações de receita, além de definir metas realistas para o futuro metas de vendas .

Tradicionalmente, a previsão de vendas era um processo que dependia muito da experiência, da intuição e do processamento manual de números. Atualmente, as ferramentas de vendas com IA podem reunir e analisar dados de várias fontes, incluindo sistemas de CRM, ferramentas de automação de marketing ou até mesmo de interações com suas publicações nas mídias sociais. Tudo isso é feito sem intervenção humana e, ainda assim, produz previsões precisas dos números de desempenho de vendas.

A incorporação da IA em seus processos de vendas lhe dará uma vantagem competitiva e garantirá que você trabalhe com dados precisos para melhorar a tomada de decisões.

Agora, vejamos o exemplo do Salesforce Cloud Einstein, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Salesforce. Essa solução de IA pode ser usada para priorizar possíveis leads, obter insights dos dados do usuário e até mesmo automatizar tarefas. Para previsão de vendas, ela pode analisar dados históricos de vendas e identificar padrões que podem ser usados para prever vendas futuras.

Com esta ferramenta a publicidade do Spotify poderia prever com precisão as tendências de vendas e identificar leads de alto potencial. A análise avançada do Einstein fornece à equipe de vendas do Spotify dados em tempo real sobre o comportamento dos clientes, tendências de mercado e desempenho das campanhas. Isso ajudou com previsões de vendas mais precisas e alocação eficaz de recursos.

A maior precisão das previsões levou a um aumento de 19% na receita de publicidade em relação ao ano anterior e aumentou a produtividade em 40% na equipe de vendas do Spotify, gerando melhorias significativas no desempenho de vendas.

Use o modelo de previsão de vendas do ClickUp para acompanhar e analisar o desempenho histórico e definir e acompanhar metas futuras com base em sua análise.

Dica profissional: Use Modelo de previsão de vendas do ClickUp para ajudá-lo a aumentar a eficiência de sua previsão de vendas. Com ele, você pode utilizar uma poderosa automação de fluxo de trabalho, atribuir status de alfândega e usar mais de 17 atributos personalizados para rastrear dados com precisão. A exibição personalizada permite uma melhor visualização dos dados.

2. Marketing por e-mail

O marketing por e-mail é um dos métodos mais eficazes de geração de leads. Esse canal de marketing funciona porque os visitantes do seu website e os clientes em potencial se inscrevem voluntariamente para receber e-mails.

Dito isso, gerenciar campanhas de e-mail em massa não é uma tarefa fácil, especialmente com os níveis de personalização que os clientes esperam atualmente. É aí que entra o Ferramentas de marketing por e-mail com IA entram em cena. Essas ferramentas são excelentes na análise de grandes quantidades de dados. Isso, combinado com o poder da IA de vendas e do processamento de linguagem natural, permite que você segmente seus clientes e crie e-mails personalizados com base em dados históricos de comportamento do cliente.

Esses Ferramentas de IA para vendas também automatizam tarefas repetitivas, como o envio de lembretes ou o acompanhamento da equipe de vendas para obter o status das tarefas em aberto.

Phrasee é uma ferramenta de marketing por e-mail com tecnologia de IA projetada para otimizar a qualidade do conteúdo de seu e-mail. Ao aproveitar o aprendizado de máquina, essa ferramenta identifica a linguagem e o tom mais eficazes para interagir com o público, garantindo que os e-mails sejam impactantes. Foi assim que ela ajudou o Gumtree, o principal site de anúncios classificados do Reino Unido, quando enfrentou um declínio nas taxas de abertura de e-mails, afetando o envolvimento geral e as vendas. O Gumtree implementou a Phrasee Solução de marketing por e-mail com IA. Os algoritmos de aprendizado de máquina da Phrasee otimizaram as linhas de assunto e o conteúdo dos e-mails, adaptando as mensagens para maximizar a eficácia, resultando em melhorias significativas.

O Gumtree registrou um aumento de até 50% nas taxas de abertura e de 44% nas taxas de cliques em e-mails. Esse aumento no engajamento se traduziu diretamente em mais vendas, demonstrando o impacto do Phrasee no sucesso do marketing por e-mail do Gumtree.

Utilize o modelo de Calendário de Marketing do ClickUp para obter uma visão holística em tempo real de suas operações de vendas.

Use Modelo de calendário de marketing do ClickUp para turbinar suas operações de vendas. Acompanhe todos os aspectos de seus esforços de prospecção de vendas em um local conveniente. Utilize seu status, campos e exibições personalizados para armazenar e acompanhar as interações com os clientes, os principais detalhes de segmentação, as tarefas críticas e as campanhas em massa.

Dica profissional: Transforme qualquer evento do ClickUp em e-mails automatizados. Acione consultas de clientes, tíquetes e muito mais - instantaneamente com ClickUp Email .

3. Automação de vendas

Em vendas, tempo é dinheiro. De fato, os representantes de vendas passam mais tempo realizando tarefas repetitivas e tediosas, como documentar as interações com os clientes e lidar com tarefas administrativas, do que realizando chamadas de vendas propriamente ditas. Os gerentes de vendas também gastam um tempo considerável acompanhando as operações e os relatórios de vendas. Ferramentas de automação de vendas, quando implantadas estrategicamente, podem automatizar e agilizar várias dessas tarefas tediosas. Por exemplo, a tecnologia de inteligência artificial de voz para texto pode transcrever automaticamente as interações com os clientes em tempo real.

Os gerentes, por outro lado, podem se beneficiar dos recursos da tecnologia de vendas, como relatórios automatizados e agendamento de e-mails que comunicam informações vitais às partes interessadas sem qualquer intervenção. Em resumo, a automação pode causar um impacto positivo significativo em seus esforços de capacitação de vendas.

O Sales Hub da HubSpot integra o gerenciamento de contatos com recursos de automação, como sequências de e-mail e fluxos de trabalho, para simplificar os processos de vendas, aumentar a eficiência e fornecer insights sobre os dados de vendas. O HubSpot ajudou efetivamente a Mindvalley , uma empresa líder em educação para o crescimento pessoal, a simplificar seus esforços de vendas e aprimorar a automação de marketing por e-mail.

A plataforma integrada da HubSpot possibilitou campanhas automatizadas de marketing por e-mail, permitindo que a Mindvalley nutrisse os leads de forma eficaz. Com o CRM da HubSpot, a Mindvalley ganhou visibilidade das interações com os clientes e simplificou o gerenciamento de parcerias.

O resultado? Maior produtividade nas vendas, consultas mais rápidas aos dados dos clientes e um crescimento significativo em sua base de assinantes de e-mail.

Veja resumos de seus relatórios de vendas e acompanhe quais produtos estão vendendo bem com o modelo de relatório de vendas diárias do ClickUp

Dica profissional: Leverage Modelo de relatório de vendas diárias do ClickUp _para melhorar a produtividade das vendas. Acompanhe as atividades de vendas com status de tarefas personalizáveis e configure lembretes para manter o controle de todos os seus processos de vendas

Usando software de IA em vendas

Até agora, analisamos de forma ampla como a tecnologia de IA pode ajudar as equipes de vendas a trabalhar com mais eficiência. Os fluxos de trabalho de vendas são complexos e envolvem o malabarismo com várias tarefas, prazos e pontos de contato com o cliente. Para realmente tirar o máximo proveito desse campo, você precisará de um software de vendas que integre a IA a vários recursos para simplificar os processos.

Por exemplo, com o Solução de software de vendas do ClickUp Teams com o ClickUp Teams, gerenciar seu processo de vendas se torna fácil. Você pode acompanhar os leads, integrar os clientes e colaborar nos negócios sem problemas.

O software oferecido pelo ClickUp, uma solução completa de gerenciamento de projetos e vendas, permite que você automatize várias tarefas para acelerar as vendas. Ele ainda permite personalizar o fluxo de trabalho com um CRM fácil de usar e ajuda a obter insights valiosos com painéis fáceis de entender.

1. Personalize os esforços de geração de leads com IA

A primeira ordem do dia para qualquer profissional de vendas é gerar leads, o que pode ser feito em grande parte por meio de campanhas de marketing por e-mail. É nesse ponto que você pode usar a IA para acessar a análise preditiva, personalizar os esforços e otimizar os fluxos de trabalho.

Aproveitando ferramentas de IA como Cérebro ClickUp um assistente de IA com recursos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, pode ajudá-lo a:

Identificar leads potenciais de forma mais eficaz

Entender as preferências dos clientes

Interagir com os clientes de forma mais personalizada

O ClickUp Brain pode ser usado junto com os outros recursos da solução ClickUp Teams Sales Software. Ele aumenta a eficiência e a taxa geral de sucesso das campanhas de geração de leads.

Crie e-mails que possam se conectar instantaneamente com clientes potenciais com os recursos de IA generativa do ClickUp Brain. A mesma funcionalidade também pode ser aproveitada pelo departamento de aprendizado e desenvolvimento para criar conteúdo para fins de treinamento de vendas. Por exemplo, veja como você pode usar a IA para gerar rascunhos de e-mail em segundos:

Diga sobre o que é seu e-mail e defina o tom de voz e o nível de criatividade para obter resultados instantâneos

Além disso, o ClickUp Brain, quando usado em conjunto com outros recursos como Clipes do ClickUp o ClickUp Clips, um aplicativo de vendas, abre novos caminhos para aprimorar o processo de vendas.

Crie e compartilhe vídeos de treinamento e integração de forma independente com o ClickUp Clips. Associe os recursos de inteligência artificial de vendas do ClickUp Brain e suas equipes de vendas agora poderão criar vídeos com transcrições geradas por IA em tempo real. Esse recurso pode ser especialmente útil ao tentar conquistar clientes com vídeos de demonstração detalhados que explicam conceitos complexos.

Gere vídeos explicativos detalhados com transcrições geradas por IA em tempo real com o Clips do ClickUp.

2. Otimize tarefas de vendas repetitivas com automação

O uso de painéis consolidados é uma ótima maneira de fornecer uma representação visual das principais métricas de vendas. Juntamente com a automação baseada em IA, ele pode ajudar os profissionais de vendas a otimizar facilmente as tarefas repetitivas.

Com a Automações do ClickUp você pode otimizar seu fluxo de trabalho de vendas e fechar negócios mais rápido do que nunca. Você também pode eliminar os processos de entrada manual de dados à medida que os leads se movem suavemente pelo pipeline.

Todas as atividades do cliente acionam atualizações de status, as tarefas são atribuídas automaticamente com base nos estágios e as prioridades são ajustadas para manter sua equipe sempre no caminho certo.

Use o AI Project Manager do ClickUp Brain para simplificar o processo de geração de relatórios e fornecer atualizações em tempo real sobre a situação das equipes de vendas em relação às metas. Além disso, essa ferramenta de IA pode automatizar itens de ação e planejamento de subtarefas, liberando assim um tempo valioso para que os gerentes se concentrem na elaboração de estratégias.

Automatize itens de ação e obtenha atualizações de progresso com o AI Project Manager do ClickUp

3. Mantenha o controle de informações vitais com painéis

Informações atualizadas e a capacidade de visualizar e detalhar as principais métricas ajudam os líderes de vendas a planejar e executar estratégias de vendas orientadas por dados.

Painéis personalizáveis em uma ferramenta de gerenciamento de vendas com IA podem ser úteis para essa finalidade. Ele pode ajudá-lo a rastrear informações vitais de vendas e fornecer uma visão panorâmica das principais métricas.

Esses painéis permitem que as equipes de vendas identifiquem tendências, monitorem o desempenho da equipe, comparem as vendas reais com as previsões em um único local e tomem decisões informadas. ClickUp Dashboards podem fazer tudo isso, e os representantes de vendas podem utilizá-los para monitorar seu desempenho em relação às metas de vendas individuais.

Rastreie as métricas essenciais de vendas com os Dashboards do ClickUp

O ClickUp também oferece suporte à integração com ferramentas de terceiros, como Salesforce e Hubspot. Esses painéis podem ser usados como uma única fonte de verdade para todos os seus dados relacionados a vendas. Além disso, seus representantes de vendas podem configurar alertas para marcos/eventos específicos, garantindo a tomada de ação imediata quando necessário.

Leia também:_ Ferramentas de IA para CRM pode consolidar todos os dados do cliente, inclusive detalhes de contato, histórico de comunicação e outras informações vitais para seu processo de vendas, em um local central. Ele também se integra perfeitamente aos recursos e à automação alimentados por IA que você já explorou.

Além disso, o ClickUp CRM também oferece várias exibições personalizáveis (mais de 15 delas) para visualizar seu pipeline de vendas da maneira que melhor lhe convier.

O Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp fornecerá uma linha do tempo visual de todo o seu pipeline de vendas. Com essa visualização simplificada, os profissionais de vendas podem acompanhar o progresso, os prazos e as dependências em um piscar de olhos. Essas informações podem ajudar a identificar gargalos antes que eles prejudiquem o processo de vendas.

Gerencie melhor seu pipeline de vendas com a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp

Para obter uma interface semelhante a uma planilha, use a opção Visualização de tabela ClickUp. Essa visualização permite que os profissionais de vendas criem campos personalizados para rastrear tudo, desde informações de clientes até métricas de vendas.

Personalize, classifique e compartilhe informações de vendas em tempo real com a exibição de tabela do ClickUp

Além disso, essa visualização também funciona como um banco de dados sem código que permite vincular tarefas, documentos e suas dependências, exatamente como você faria ao criar um banco de dados tradicional.

Com o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain, vasculhe todo o ecossistema de sua operação de vendas, gere resumos instantâneos e forneça atualizações de progresso de conversação sobre itens de ação. Esse recurso pode ser especialmente benéfico para os profissionais de vendas, pois lhes dá acesso a uma grande quantidade de informações durante as chamadas de vendas. Criar confiança com os clientes também ajuda a manter o fluxo da conversa, o que pode ser fundamental para converter um cliente em potencial.

Utilize o gerenciador de conhecimento de IA do ClickUp para obter respostas instantâneas às principais consultas e processos

Leia também:_ Ferramentas de IA para comércio eletrônico cuida dos aspectos mais essenciais do processo de CRM. Ele fornece um local centralizado onde o líder de vendas pode acessar todas as informações relacionadas ao cliente, incluindo, entre outros, detalhes do cliente, histórico de vendas e até mesmo anotações sobre interações anteriores com o cliente.

Dito isso, não se trata apenas de um repositório de dados. Esse modelo também apresenta campos e status personalizados que permitem aos profissionais de vendas segmentar seus clientes para abordagens de marketing mais eficazes e acompanhar todas as atividades de vendas em um único local.

Dica profissional: Use visualização do quadro do ClickUp dentro deste modelo para obter uma representação visual interativa de suas atividades de CRM.

O modelo também oferece recursos de automação de vendas, como o envio de e-mails personalizados para cada cliente com base em seu segmento. Ele ajuda na análise de sentimentos, permitindo que a gerência monitore o feedback e as avaliações dos clientes.

Gerencie seu pipeline de chamadas de vendas em um local central com o modelo de chamadas de vendas do ClickUp

O ClickUp também oferece modelos para agilizar o próprio processo de vendas. Por exemplo, o Modelo de chamada de vendas do ClickUp oferece às organizações de vendas um processo passo a passo para gerenciar o contato com o cliente. Esse modelo também oferece aos representantes de vendas um local centralizado para acessar roteiros padrão de chamadas de vendas.

O fácil acesso a eles garante que suas equipes de vendas demonstrem profissionalismo consistente e forneçam informações precisas aos clientes potenciais.

Além disso, as equipes de vendas também podem usar campos personalizados para registrar os principais detalhes de cada chamada, como os pontos problemáticos do cliente e as próximas etapas. Essas informações podem ser valiosas para acompanhamento, personalização de interações futuras e, consequentemente, para o fechamento de negócios.

Dica profissional: Use ClickUp Docs _para armazenar qualquer informação adicional que suas equipes de vendas possam precisar ao interagir com os clientes. Garanta que todos os membros da sua equipe tenham acesso a todos os documentos - tudo em um só lugar!

Acompanhe o desempenho da equipe de vendas em um único local com o Sales Tracker Template do ClickUp

Por fim, temos o Modelo de rastreamento de vendas do ClickUp o ClickUp Sales Tracker é uma ferramenta que pode fornecer à liderança insights valiosos sobre o desempenho de sua equipe e a eficácia geral de seus exercícios de divulgação de vendas.

Esse modelo vai além do simples acompanhamento dos números de vendas. Sua inteligência artificial integrada permite que as equipes de vendas visualizem dados valiosos de desempenho (individualmente e como equipe), analisem tendências e identifiquem oportunidades de crescimento.

Dica profissional: Utilize a metas do ClickUp e ClickUp Milestones recursos neste modelo para, como os nomes aludem, definir metas para suas equipes de vendas e ajudá-las a visualizar o quão perto estão de alcançá-las.

Eleve seu jogo de vendas com as ferramentas de IA de vendas do ClickUp

Em vendas, cada pequena vantagem pode significar a diferença entre fechar ou perder um negócio. Felizmente, ferramentas de IA como o ClickUp podem ajudá-lo a conseguir exatamente isso. O ClickUp oferece várias modelos de planos de vendas além dos abordados neste blog, que podem melhorar a forma como suas equipes de vendas operam.

Então, por que perder tempo? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e aproveite a maravilha da inteligência artificial para liberar todo o potencial de suas equipes de vendas.