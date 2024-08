10 melhores ferramentas de IA para comércio eletrônico para impulsionar as vendas em 2024

Administrar uma loja on-line é um negócio complexo. Desde a redação até o gerenciamento do comércio eletrônico campanhas de marketing para fornecer um atendimento excepcional ao cliente, é muito.

Felizmente, a inteligência artificial (IA) pode facilitar o trabalho dos varejistas on-line. Ferramentas de IA usam algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para assumir tarefas rotineiras e otimizar fluxos de trabalho, economizando tempo e dinheiro.

De fato, a tecnologia de aprendizado de máquina com IA pode aumentar as taxas de conversão, impulsionar as vendas e consolidar sua reputação no mercado, aprimorando a experiência do cliente.

Descubra algumas das melhores ferramentas de IA para plataformas de comércio eletrônico que podem levá-lo ao próximo nível para que você possa trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. 🙌

O que você deve procurar em ferramentas de IA para comércio eletrônico?

Algumas ferramentas com tecnologia de IA são projetadas para ajudar em tarefas específicas, enquanto outras oferecem um suporte mais abrangente. Esses são apenas alguns dos recursos e funcionalidades de aprendizado de máquina que devem ser procurados nas melhores ferramentas de IA para empresas de comércio eletrônico:

Ferramentas de IA para redação que simplificam a criação de conteúdo para cada elemento de sua estratégia de marketing 📝

Gerenciamento de projetos de sites ferramentas que automatizam a criação e o controle de tarefas eotimizam os fluxos de trabalho Ferramentas de gerenciamento de produtos para levá-lo desde a elaboração de estratégias para novos produtos até a produção e o design do seufluxos de trabalho de marketing Algoritmos que analisam o comportamento e as preferências do cliente para fornecer recomendações personalizadas de produtos

Segmentação de dados de clientes orientada por IA que oferece suporte a campanhas direcionadas de SMS e e-mail

Aprimoradosdescoberta de produtos usando a pesquisa visual e a funcionalidade integrada do mecanismo de pesquisa

Recursos como testes virtuais para ajudar os clientes a fazer boas escolhas (e aumentar a satisfação do cliente para empresas de comércio eletrônico)

Chatbots com tecnologia de IA que fornecem suporte rápido ao cliente, respondendo a perguntas frequentes 🙋‍♀️

Análise de dados que reconhece padrões e fornece recomendações inteligentes - por exemplo, quando encomendar determinados produtos para um melhor gerenciamento de estoque

Relatórios que lhe dão feedback em tempo real sobre o progresso, oferecem insights e sinalizam quaisquer problemas potenciais, como feedback negativo repetitivo

As 10 melhores ferramentas de IA para comércio eletrônico em 2024

Agora que você está a par de como as ferramentas de IA podem facilitar sua vida e proporcionar uma experiência de usuário de alta qualidade, é hora de começar a trabalhar. Veja a seguir o que algumas das melhores ferramentas de IA para comércio eletrônico podem fazer por você.

Crie rapidamente planos de teste de produtos e reduza as intermináveis horas de trabalho manual com prompts gerados por IA do ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa projetada para otimizar todos os aspectos de sua empresa, inclusive sua plataforma de comércio eletrônico. Aproveite a automação, os modelos e os poderosos ferramentas de gerenciamento de projetos que abrangem vários casos de uso.

Acelere seu processo de desenvolvimento de comércio eletrônico com alguns dos muitos modelos disponíveis. Por exemplo, o Modelo de plano de projeto de comércio eletrônico do ClickUp orienta você na definição de metas para sua loja on-line e esclarece os escopo do projeto e cronograma.

Ele o ajuda a planejar os marcos e as etapas detalhadas, alocar recursos quando necessário e gerenciar a estratégia de comunicação para garantir que toda a equipe esteja a bordo.

Quer saber mais? IA do ClickUp é, de longe, uma das melhores ferramentas de IA para comércio eletrônico.

O ClickUp AI permite que você tenha mais confiança nas comunicações ao revisar, encurtar ou redigir a cópia do e-mail

Use a IA do ClickUp assistente de redação para criar conteúdo para suas páginas de destino, descrições de produtos, publicações de blog e e-mails. Use a IA com um Documento do ClickUp ou Quadro branco do ClickUp para fazer um brainstorming do design do seu site ou desenvolver uma estratégia de conteúdo ou de vendas com sua equipe.

Deixe que ele resuma sua anotações da reunião e transforme rapidamente o texto em itens de ação. Acompanhe essas tarefas até a conclusão, aumentando a produtividade de toda a sua equipe. ✅

Quando você estiver pronto para lançar, Recursos de vendas do ClickUp fornecem todas as ferramentas de que você precisa para gerenciar seu pipeline, desde o marketing até o fechamento do negócio.

Melhores recursos do ClickUp

Use oPodcast do ClickUp para comércio eletrônico para saber como usar o ClickUp em seus fluxos de trabalho de comércio eletrônico

Configure notificações para lembrá-lo de todas as suas tarefas importantes para que você as realize no prazo

Use os prompts integrados com IA para otimizar as tarefas e ajustar seus resultados

Mantenha todas as conversas relacionadas a projetos de comércio eletrônico em um só lugar comVisualização do ClickUp Chat* Crie um painel de controle personalizado para monitorar o progresso do projeto em tempo real, em cada etapa do processo

Integre-se a mais de 1.000 outras ferramentas, seja de forma nativa ou viaZapier Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

O aplicativo móvel ainda não está atualizado com todos os recursos da versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. ViSenze

via ViSenze Usada por muitas marcas populares de comércio eletrônico, essa ferramenta de IA ajuda os clientes a encontrar rápida e facilmente os produtos de que precisam em sua loja on-line. E quando a descoberta de produtos é fácil, os clientes compram mais, aumentando suas vendas. 💸

O ViSenze analisa o que os clientes estão vendo ativamente para fornecer recomendações personalizadas para eles. Os clientes também podem fazer uma pesquisa visual de IA para produtos usando uma captura de tela, foto ou imagem salva. A marcação inteligente de produtos com dados como cor, tamanho e marca os ajuda a encontrar exatamente o que estão procurando.

Melhores recursos do ViSenze

Venda cruzada ou upsell sugerindo produtos similares ou complementares

Importe produtos para o ViSenze a partir de sites de comércio eletrônico para facilitar o gerenciamento do catálogo

Dimensione e adicione facilmente mais dados de SKU à medida que sua loja de comércio eletrônico cresce

Integração com plataformas de comércio eletrônico populares, como Shopify, BigCommerce e WooCommerce

Limitações do ViSenze

A descoberta de produtos nem sempre é 100% precisa para empresas de comércio eletrônico

Não há avaliações suficientes para avaliar o bom funcionamento do ViSenze

Preços do ViSenze

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do ViSenze

G2: 4,0/5 (2 avaliações)

4,0/5 (2 avaliações) Capterra: Ainda não há avaliações

3. Mudança para o azul

via Blueshift A Blueshift é uma ferramenta de comércio eletrônico projetada para simplificar o envolvimento do cliente. Ela usa IA para automatizar o marketing em vários canais para aumentar o valor da vida útil do cliente.

A Blueshift reúne e organiza dados de clientes de diferentes fontes, como seu CRM, interações de autoatendimento e comportamento do cliente em seu site e aplicativo para criar perfis úteis. A IA ajuda a segmentar esses dados, determinar os melhores canais de comunicação a serem usados para os diferentes segmentos e enviar mensagens no momento certo para que sejam mais eficazes. 📤

Melhores recursos do Blueshift

Os dados do usuário da ferramenta de IA de aprendizado de máquina coletados do seu público-alvo ajudam a otimizar seu orçamento de publicidade paga

Enviar notificações push para inspirar conversas e compras dos clientes

Oferecer conteúdo e produtos personalizados aos clientes para aprimorar sua experiência de compra

Integrar-se a outros elementos de sua pilha de tecnologia, como o Amazon Web Services (AWS),Salesforcegoogle Ads, Facebook e a loja Shopify

Limitações do Blueshift

O sistema é bastante complexo, portanto, a curva de aprendizado pode ser íngreme para novos usuários (há documentação para ajudar)

Alguns usuários gostariam de ter a capacidade de criar mais relatórios personalizados

Preços do Blueshift

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Blueshift

G2: 4,4/5 (240+ avaliações)

4,4/5 (240+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (6 avaliações)

4. Barilliance

via Barilliance Esse software de IA para comércio eletrônico ajuda a criar experiências de compras on-line personalizadas para os clientes. Ele foi projetado para aumentar as vendas, as taxas de conversão e o valor da vida útil do cliente de várias maneiras.

Por exemplo, a funcionalidade de IA prevê as próximas compras de um cliente, até mesmo marcas, cores e tamanhos específicos. Em seguida, aciona uma mensagem dinâmica para recomendar esses produtos ou oferecer um cupom de desconto personalizado.

Ela também pode enviar mensagens de acompanhamento para determinados cenários, como quando um cliente abandona o carrinho ou não é visto em suas lojas on-line há algum tempo. 🛒

Melhores recursos do Barilliance

Segmente seu banco de dados de clientes para que você possa enviar mensagens altamente relevantes e direcionadas

Integração perfeita com seu provedor de e-mail e muitas plataformas de comércio eletrônico

Colete facilmente endereços de e-mail de compradores anônimos que navegam no seu site

Use ao vivoprova social para que os clientes saibam que outras pessoas estão comprando os produtos nos quais estão interessados

Limitações da Barilliance

Se quiser fazer ajustes na forma como o sistema funciona, você precisará de algumas habilidades técnicas de codificação

Alguns proprietários e usuários de lojas de comércio eletrônico acham que a interface do usuário poderia ser melhor

Preços do Barilliance

Entre em contato para obter os preços (a partir de US$ 250/mês)

Avaliações e resenhas do Barilliance

G2: 4,5/5 (1 avaliação)

4,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,6/5 (18 avaliações)

5. PessoaViva

via LivePerson O LivePerson é um sistema de chatbot que se concentra em IA de conversação semelhante à humana para varejistas on-line. Ele automatiza o envolvimento do cliente por meio de vários canais, incluindo bate-papo na Web, e-mail, mensagens, mídia social e chamadas de voz. 📞

Essa ferramenta de IA para proprietários de lojas e empresas de comércio eletrônico usa o que aprendeu com bilhões de conversas reais com clientes para criar interações autênticas que permitem o autoatendimento e geram confiança. Isso libera sua equipe de atendimento para se concentrar onde ela é realmente necessária.

Melhores recursos do LivePerson

Use o LivePerson para recomendar produtos, enviar atualizações de pedidos e gerenciar entregas

Simplifique as devoluções e trocas sem a necessidade de suporte prático

Centralize todas as interações do cliente com o chatbot e sua equipe ao vivo na plataforma Conversational Cloud

Aprimore a experiência do cliente usando integrações fáceis com outras plataformas, como seu CRM, sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) ou Google Contact Center

Limitações do LivePerson

Alguns usuários acham que os recursos de relatório são um pouco limitados e poderiam ser melhorados

O atendimento ao cliente não parece ser consistente - às vezes é bom e às vezes não

Preços do LivePerson

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do LivePerson

G2: 4,2/5 (150 avaliações)

4,2/5 (150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (39 avaliações)

6. Escriturário.io

via Escriturário.io O objetivo do Clerk.io é aumentar as vendas de sua empresa on-line usando personalização e relevância aprimorada em toda a jornada de compras do cliente. O algoritmo de IA analisa o comportamento e as transações do cliente em vários canais para gerar conteúdo personalizado, recomendações e resultados de mecanismos de pesquisa que aumentam as conversões.

E isso é feito sem o uso de cookies.

Essa ferramenta de IA para comércio eletrônico também automatiza os esforços de marketing por e-mail, usando gatilhos para enviar recomendações personalizadas de produtos para as pessoas certas no momento certo. 📨

Melhores recursos do Clerk.io

Funcionalidade de pesquisa que entende a linguagem natural e leva em conta sinônimos, erros de ortografia e disponibilidade de produtos

Obtenha insights de 360 graus sobre o perfil e o comportamento dos clientes desde a primeira interação com o seu site de comércio eletrônico

Segmente sua base de clientes usando filtros e palavras-chave para criar públicos específicos e, em seguida, envie-lhes ofertas que eles não poderão recusar

Integre-se perfeitamente às suas plataformas de comércio eletrônico, CRM e marketing

Limitações do Clerk.io

O sistema é bastante complexo, portanto, pode levar algum tempo até que você se sinta completamente confortável com ele

As opções de preços são modulares e fáceis de entender, mas alguns usuários acham que o custo aumenta rapidamente

Preços do Clerk.io

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e resenhas do Clerk.io

G2: 4,8/5 (mais de 120 avaliações)

4,8/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,7/5 (19 avaliações)

7. Syte

via Sítio A Syte ajuda seus clientes a encontrar os produtos de que precisam usando pesquisa visual, navegação no site e otimização de mecanismos de pesquisa (SEO). Ele também usa a hiperpersonalização para mostrar a eles produtos semelhantes e complementares.

A IA visual cria jornadas de clientes intuitivas e envolventes para melhorar as conversões. É especialmente popular entre os varejistas on-line de decoração, moda e joias, pois mostra bem esses tipos de produtos e pode destacar como eles funcionam juntos para criar uma aparência final. 🛋️

Melhores recursos do Syte

Automatize a marcação de produtos para melhorar e padronizar os dados dos produtos, otimizar o merchandising e economizar tempo

Descreva os produtos em detalhes com mais de 15.000 atributos para escolher

Mostre aos clientes o que você tem a oferecer com a Inspiration Gallery

Consulte a equipe de atendimento ao cliente ágil e prestativa da Syte se precisar de suporte

Limitações da Syte

A pesquisa de imagens nem sempre apresenta resultados correspondentes

É voltado principalmente para os mercados de decoração, joias e moda, portanto, se sua empresa não se enquadra nesse mercado, talvez você ache que o Syte não tem todos os recursos que você gostaria

Preços da Syte

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Syte

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Ainda não há avaliações

8. Frases

via Frases Essa ferramenta de IA facilita a criação de conteúdo de marketing altamente eficaz, adaptado a cada estágio da jornada do cliente. Ela usa dados para prever qual conteúdo terá o melhor desempenho e, em seguida, ajuda você a testar em escala e otimizar para obter melhores resultados. 🤩

O Phrasee pode gerar conteúdo personalizado para diferentes casos de uso, como linhas de assunto e corpo de texto de e-mails, mensagens SMS e publicidade paga para aumentar a conscientização da marca e impulsionar o envolvimento do cliente.

Melhores recursos do Phrasee

Crie facilmente conteúdo de alta conversão que soe humano e se alinhe à voz de sua marca 📣

Faça testes de divisão de suas mensagens de marketing para descobrir quais versões funcionam melhor

Obtenha insights detalhados sobre os resultados em tempo real da cópia que você publicou

Integre-se a uma variedade de provedores de serviços de e-mail

Limitações do Phrasee

O preço pode ser um pouco alto para orçamentos de pequenas empresas

É necessário verificar o conteúdo gerado pelo Phrasee para detectar erros

Preços do Phrasee

Entre em contato para obter os preços

Phrasee ratings and reviews

G2: 4,4/5 (20+ avaliações)

4,4/5 (20+ avaliações) Capterra: 4,0/5 (1 avaliação)

9. Simplificado

via Simplificado O Simplified é outra ferramenta de criação de conteúdo de IA que gera cópias e gráficos sem a necessidade de conhecimento especializado em design ou codificação. Com uma vasta gama de modelos de design e acesso a milhões de fotos, você pode criar imagens de alta qualidade para o seu negócio de comércio eletrônico. 🖼️

Use essa ferramenta de IA para comércio eletrônico para criar o que quiser: cartões de visita, publicações em mídias sociais, folhetos, anúncios e vídeos. Em seguida, redimensione seu design para se adequar a diferentes canais, como Facebook, YouTube e X.

O Simplified também tem uma ferramenta de gerenciamento de mídia social, uma ferramenta Link in Bio e a funcionalidade AI Chatbot.

melhores recursos do #### Simplified

Configure seu kit de marca - incluindo seu logotipo, cores e fontes - e dê acesso a ele à sua equipe, clientes ou fornecedores

Edite rapidamente suas imagens com ferramentas úteis como o Removedor de plano de fundo e o Redimensionador mágico

Anime qualquer coisa com apenas um clique para adicionar um nível totalmente novo de envolvimento

Colabore em tempo real com os membros da equipe para revisar, deixar comentários, obter aprovação e finalizar o design

Limitações simplificadas

Por ser baseado na nuvem, você precisa de uma conexão confiável com a Internet

Os pacotes gratuitos têm limitações e, quando você as ultrapassa, seu acesso é interrompido

Preços simplificados

Design gráfico gratuito: Gratuito

Gratuito Graphic Design Pro : $9/mês por usuário

$9/mês por usuário Design Gráfico Empresarial: $15/mês para 5 usuários

$15/mês para 5 usuários Editor de Vídeo Gratuito: Gratuito

Gratuito Editor de vídeo Pro : $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Editor de vídeo para empresas: $49/mês para 5 usuários

$49/mês para 5 usuários AI Writer Gratuito: Gratuito

Gratuito AI Writer Pro : A partir de $12/mês por usuário

Simplified avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 2.600 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

10. Chatfuel

via Chatfuel Essa ferramenta de IA para comércio eletrônico é uma plataforma de mensagens que você pode usar em todos os canais, incluindo seu site, Facebook Messenger, WhatsApp e X.

Os recursos de arrastar e soltar significam que você não precisa de nenhum conhecimento de codificação para configurá-lo. O Chatfuel usa a avançada tecnologia GPT-4 da OpenAI para criar conversas para interações com clientes usando linguagem natural. 🌻

O Chatfuel pode responder a perguntas frequentes, rastrear as preferências do cliente para fazer recomendações de produtos, enviar códigos promocionais, gerar lembretes de carrinho abandonado, lidar com reclamações e feedback, otimizar seus anúncios e muito mais.

Melhores recursos do Chatfuel

Mantenha as coisas simples com um único número do WhatsApp para vários agentes de atendimento ao cliente

Integre-se ao ChatGPT para levar o engajamento de seus clientes a um novo patamar

Venda seus produtos no WhatsApp para que os clientes não precisem mudar de plataforma para concluir uma compra

Use a API do Chatfuel para se integrar à sua loja, CRM ou plataforma de dados do cliente (CDP) para uma transferência de dados perfeita e um processo de mensagens tranquilo

Limitações do Chatfuel

Seu plano de preços controla quantas mensagens você pode enviar por mês

A implementação do sistema requer tempo e foco

Preços do Chatfuel

Empresarial: A partir de US$ 11,99/mês

A partir de US$ 11,99/mês Empresa: A partir de US$ 300/mês

Avaliações e críticas do Chatfuel

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Impulsione as conversões e aumente as vendas com ferramentas de IA para comércio eletrônico

As melhores ferramentas de IA para proprietários de lojas e empresas de comércio eletrônico usam o aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural para automatizar muitas tarefas que antes tinham de ser feitas manualmente. Você não apenas economizará tempo mas também aprimorar a experiência do cliente, o que pode levar a uma maior satisfação do cliente e a vendas mais altas. 💰

Se você precisa de ajuda para escrever textos e criar gráficos, personalizar conteúdo, ajudar os compradores a descobrir produtos ou melhorar o atendimento ao cliente, essas ferramentas de IA para comércio eletrônico podem ajudá-lo a realizar o trabalho.

O ClickUp oferece suporte a muitos desses recursos e muito mais. Registre-se gratuitamente e comece a simplificar todos os aspectos do seu negócio para que você possa se concentrar em impulsionar as vendas e aumentar seus resultados.