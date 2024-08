Um mergulho profundo na descoberta de produtos: Etapas, desafios e técnicas

Vivemos em um mundo em que as empresas lançam novos produtos todos os dias. No entanto, nem todas conseguem sobreviver. Apenas um pequena porcentagem deles conseguem conquistar seu lugar em nosso mercado supersaturado.

Portanto, a pergunta é: o que diferencia os produtos de sucesso? Uma das principais causas de seu sucesso é a meticulosa fase de descoberta do produto. É quando a ideia de um novo produto é concebida por meio de uma extensa pesquisa de mercado, um profundo entendimento das necessidades dos usuários e testes rigorosos com os usuários.

Este artigo explorará o estágio de desenvolvimento do produto, incluindo sua importância, etapas, benefícios, desafios e elementos críticos.

O que é descoberta de produto?

A descoberta de produtos é o processo de pesquisar as necessidades e os desafios dos usuários, idealizar uma solução e desenvolver um protótipo para teste. O processo resulta no desenvolvimento de um produto utilizável e viável.

Ele envolve ouvir atentamente as necessidades do usuário em vez de criar um produto que pode ou não ser bem-sucedido. Portanto, a descoberta de produtos é um processo altamente centrado no cliente. São os clientes que aprovam ou rejeitam o protótipo do produto com base em seus comentários.

Entretanto, esse processo não termina na concepção da ideia. Em vez disso, ele continua durante todo o ciclo de desenvolvimento, à medida que você interage continuamente com os clientes e implementa o feedback deles no desenvolvimento.

Entendendo a importância da descoberta do produto

A descoberta do produto é uma etapa essencial do processo de processo de desenvolvimento de produtos . Ele permite que você tenha uma compreensão profunda dos seus usuários à medida que eles o orientam durante todo o processo de design. Depois de entender os desafios deles, você pode procurar as soluções mais viáveis e usar ferramentas de design de produtos para desenvolver protótipos.

Isso também aumenta suas chances de projetar um produto bem-sucedido, reduzindo os riscos relacionados ao desenvolvimento do produto. Aqui estão alguns outros motivos pelos quais a descoberta de produtos é crucial:

Entender as necessidades do usuário

Ela permite que você obtenha insights profundos sobre as necessidades, preferências e pontos problemáticos dos segmentos de usuários-alvo. Isso é essencial para criar produtos que repercutam com seus usuários e atendam aos requisitos deles.

Validação de mercado

A descoberta de produtos permite que você valide suas ideias e conceitos antes de investir recursos significativos no desenvolvimento e na entrega do produto. Você pode reduzir o risco de criar um produto que talvez não encontre um mercado ou não resolva um problema real.

Inovação

O ClickUp Whiteboard permite que você faça brainstorming, adicione anotações e vincule-se a diferentes tarefas

Um processo completo de descoberta de produtos permite que suas equipes explorem novas ideias e soluções. Você pode manter sessões de brainstorming com sua equipe e use ferramentas como Quadro branco ClickUp para facilitar a colaboração multifuncional. Você também pode se diferenciar dos concorrentes oferecendo recursos exclusivos e atendendo às necessidades dos clientes de novas maneiras.

Alinhamento com as metas de negócios

Outro benefício dos esforços de descoberta de produtos é garantir que o produto esteja alinhado com a estratégia geral de negócios desde o início. Isso também ajuda as equipes de produto e desenvolvimento a priorizar os recursos do produto essenciais para o sucesso.

Um processo de descoberta de produto passo a passo

Agora que você conhece a importância da descoberta de produtos, vamos passar para as etapas que o ajudarão a realizar um processo bem-sucedido de descoberta de produtos.

Criar uma equipe

A descoberta de produtos tem tudo a ver com colaboração multifuncional. No entanto, ainda é fundamental selecionar as pessoas que participarão dela, seja de forma permanente ou temporária.

Uma coisa a entender sobre a criação de uma equipe é que não há critérios únicos para todos. Portanto, seus membros dependerão de seus desafios e requisitos. Eles também podem mudar ao longo do processo à medida que suas necessidades e desafios mudarem.

Você pode trazer temporariamente um especialista ou envolver a equipe de vendas para entender melhor o mercado e a viabilidade. Normalmente, uma equipe de descoberta de produto consiste no seguinte:

Gerente de produto: Supervisiona todo o processo e garante o alinhamento com as metas comerciais

Supervisiona todo o processo e garante o alinhamento com as metas comerciais Designers de UI/UX: Projetam a experiência e a interface do usuário, traduzindo os insights da pesquisa em designs visualmente atraentes

Projetam a experiência e a interface do usuário, traduzindo os insights da pesquisa em designs visualmente atraentes **Desenvolvedores/engenheiros: implementam aspectos técnicos e de viabilidade, contribuindo com insights sobre o que é possível realizar dentro de determinadas restrições

Pesquisadores de mercado: Realizar análises aprofundadas do mercado para identificar tendências, concorrentes e oportunidades em potencial

Realizar análises aprofundadas do mercado para identificar tendências, concorrentes e oportunidades em potencial **Suporte ao cliente: traga insights diretos do usuário, feedback e pontos problemáticos para o processo

Além das pessoas, decida sobre o software que você usará ao longo da jornada, como software de gerenciamento de produtos ou modelos de desenvolvimento de produtos .

Os benefícios de ter equipes multifuncionais incluem o seguinte:

Perspectiva única e diversificada: Essas equipes promovem uma variedade de perspectivas e abordagens, pois indivíduos com diferentes habilidades, formações e conhecimentos participam do processo

Essas equipes promovem uma variedade de perspectivas e abordagens, pois indivíduos com diferentes habilidades, formações e conhecimentos participam do processo Tomada de decisão mais rápida: A tomada de decisão é mais rápida à medida que representantes de vários departamentos colaboram. Isso reduz a necessidade de canais de comunicação prolongados

A tomada de decisão é mais rápida à medida que representantes de vários departamentos colaboram. Isso reduz a necessidade de canais de comunicação prolongados **Solução de problemas: a combinação de diversas habilidades e experiências permite que a equipe aborde os desafios de vários ângulos, melhorando a solução de problemas

Menos viés de confirmação: Também reduz as chances de viés de confirmação

Entenda as necessidades subjacentes do usuário

Você reuniu a sua equipe e o ferramentas de gerenciamento de produtos também estão preparadas. Finalmente, chegou a hora de começar a entender as necessidades subjacentes dos clientes. Para isso, é necessário comunicar-se com os usuários.

A comunicação pode ser feita de qualquer forma. Conduza entrevistas com clientes ou faça pesquisas. Você também pode criar mapas de jornada. O objetivo é coletar uma quantidade razoável de informações sobre seus pontos problemáticos e desafios.

Pesquisas de feedback do cliente: Use diferentes pesquisas, como pesquisas no aplicativo, pesquisas por e-mail, formulários de feedback passivo ou widgets de solicitação de recursos

Use diferentes pesquisas, como pesquisas no aplicativo, pesquisas por e-mail, formulários de feedback passivo ou widgets de solicitação de recursos **Entrevistas: colete feedback qualitativo de seus segmentos de usuários-alvo por meio de entrevistas

Análise do produto: Verifique a análise do produto para obter insights sobre o comportamento do usuário e identificar pontos problemáticos. Você também pode usar seusoftware de gerenciamento de marca para obter melhores percepções

Verifique a análise do produto para obter insights sobre o comportamento do usuário e identificar pontos problemáticos. Você também pode usar seusoftware de gerenciamento de marca para obter melhores percepções Grupos focais: Reúna um pequeno grupo de usuários para uma discussão focada

Reúna um pequeno grupo de usuários para uma discussão focada Monitoramento de mídia social: Monitore os canais de mídia social em busca de menções aos seus produtos ou ao setor. Interaja com os usuários, aborde as preocupações e obtenha feedback

Use vários Ferramentas de IA para melhorar a eficiência do processo. Depois de coletar informações suficientes, é hora de definir as necessidades exatas que serão atendidas. Aqui estão os aspectos que você deve ter em mente ao definir a necessidade:

Procure expressar o problema de forma concisa (em uma frase curta e simples). Isso permitirá que você o comunique facilmente à sua equipe e desenvolva sua solução

Valide o problema verificando se ele está afetando significativamente os usuários

Priorize e decida qual problema você resolverá primeiro

Identificar e idealizar a solução

Com um problema claro, agora você pode se concentrar na parte da solução. Incentive a sua equipe a fazer um brainstorming e a elaborar maneiras criativas de resolver o problema. Use estas técnicas de ideação :

Os mapas mentais do ClickUp fornecem uma visão clara de suas ideias e permitem que você as vincule umas às outras para melhorar a ideação

Mapeamento mental: Use mapas mentais para anotar e vincular suas ideias para melhorar a ideação

Use mapas mentais para anotar e vincular suas ideias para melhorar a ideação Storyboarding: Crie uma narrativa visual em torno de seus problemas para ter ideias viáveis

Crie uma narrativa visual em torno de seus problemas para ter ideias viáveis Round robin: Converta seu problema em uma pergunta, começando com "Como poderíamos..." e deixe que todos os membros da equipe proponham uma solução

Converta seu problema em uma pergunta, começando com "Como poderíamos..." e deixe que todos os membros da equipe proponham uma solução Esboço: Use o poder dos recursos visuais para aprimorar sua perspectiva e desenhe esboços envolventes que comuniquem sua mensagem

Use o poder dos recursos visuais para aprimorar sua perspectiva e desenhe esboços envolventes que comuniquem sua mensagem Escrita cerebral: Peça a um dos membros da equipe que escreva a ideia dele e passe-a para a próxima pessoa acrescentar suas ideias. Continue até que todos tenham acrescentado algo

Use o modelo de desenvolvimento de novos produtos da ClickUp para delinear todo o seu processo, desde a descoberta até a entrega

Sinta-se à vontade para usar qualquer método que funcione para a sua equipe, incluindo modelos de desenvolvimento de produtos, a ideias de design.

Depois de preencher seu banco de ideias, você deve filtrá-las verificando o impacto potencial e a viabilidade. Isso o ajudará a priorizar as ideias que podem ser desenvolvidas em protótipos e testadas.

Aqui estão os itens a serem verificados durante a filtragem de ideias:

Elas estão alinhadas com a visão do produto e as metas comerciais?

A ideia é relevante para as necessidades dos usuários-alvo?

Suas partes interessadas ou clientes solicitam algo semelhante?

Sua equipe é apaixonada por ela?

Você também pode usar estruturas como os modelos RICE, dot-voting ou Kano para priorizar melhor as oportunidades.

Desenvolver protótipo

Nesta etapa, você está pronto para desenvolver um protótipo. Os protótipos são representações visuais interativas dos principais recursos e funcionalidades de um produto. Há muitos tipos de protótipos, incluindo maquetes, produtos mínimos viáveis ou esboços.

Wireframe: Representações digitais básicas da interface de um produto que enfatizam a estrutura e a navegação

Representações digitais básicas da interface de um produto que enfatizam a estrutura e a navegação Realidade virtual (VR)/Realidade aumentada (AR): Protótipos para ambientes de realidade virtual ou dispositivos de realidade aumentada

Protótipos para ambientes de realidade virtual ou dispositivos de realidade aumentada Protótipos clicáveis: Permitem que você clique na interface, simulando interações sem a necessidade de funcionalidade total

Permitem que você clique na interface, simulando interações sem a necessidade de funcionalidade total Produto mínimo viável (MVP): Versões funcionais de um produto que incluem os recursos mínimos para satisfazer os primeiros usuários e agregar valor a eles

Selecione o tipo certo de protótipo e o método de entrega do produto para a sua equipe, considerando as necessidades de teste e as áreas de melhoria. Alguns benefícios do desenvolvimento de protótipos incluem:

Mitiga o risco de investir recursos em um conceito que pode não ter repercussão entre os usuários

Permite que você identifique possíveis problemas no início do processo de desenvolvimento do produto

Obter feedback do usuário sobre o design, a usabilidade e a experiência geral do usuário

Permite que as equipes de produto refinem e melhorem o produto com base no feedback contínuo

O processo de desenvolvimento de um protótipo é acompanhado de testes regulares.

Testar o protótipo

Testar o protótipo ajuda você a validar suas soluções e verificar se elas podem resolver os problemas dos clientes. Nessa etapa, você deve coletar cuidadosamente o feedback do usuário. Com base nisso, você pode fazer alterações e melhorias até ficar totalmente satisfeito.

Comece testando protótipos simples, como wireframes, e use o feedback para desenvolver protótipos de maior fidelidade. Em seguida, prossiga para a criação de um produto mínimo viável e teste-o.

Os métodos comuns de teste de protótipos incluem:

Teste A/B: Apresentar diferentes versões do protótipo a vários grupos de participantes para medir e comparar seu desempenho e preferências

Apresentar diferentes versões do protótipo a vários grupos de participantes para medir e comparar seu desempenho e preferências Entrevistas com clientes: Realizar entrevistas individuais com os participantes para obter feedback qualitativo e aprofundado dos clientes sobre suas percepções, preferências e desafios com o protótipo

Realizar entrevistas individuais com os participantes para obter feedback qualitativo e aprofundado dos clientes sobre suas percepções, preferências e desafios com o protótipo Teste de porta falsa: Apresente um produto simulado aos usuários e verifique o interesse e a interação deles

Apresente um produto simulado aos usuários e verifique o interesse e a interação deles Teste de usabilidade: Os participantes interagem com o protótipo enquanto o facilitador observa e coleta feedback do usuário sobre a experiência geral do usuário, a facilidade de uso e a navegação

Os participantes interagem com o protótipo enquanto o facilitador observa e coleta feedback do usuário sobre a experiência geral do usuário, a facilidade de uso e a navegação Pesquisas: Distribuir pesquisas ou questionários a um grupo maior de participantes para coletar dados quantitativos sobre aspectos específicos do protótipo

A seleção do teste correto depende do seu público-alvo e do tipo de informação que deseja coletar.

Os benefícios e desafios da descoberta de produtos

Benefícios

Há muitos benefícios em todo o processo de descoberta de produtos. Vamos dar uma olhada neles.

Poupança de tempo e dinheiro

Embora a descoberta possa parecer uma perda de tempo (já que não envolve a construção ativa de algo), ela economiza tempo e dinheiro. Quer saber como? A descoberta do produto valida suas ideias e permite que você crie um produto com a certeza de que ele será bem-sucedido. Se você pular essa etapa, estará basicamente apostando seu dinheiro e tempo para desenvolver um produto que seus usuários poderão ou não usar.

Produtos inovadores

Com uma equipe multifuncional, você tem a capacidade de desenvolver produtos mais inovadores. Todos os membros da sua equipe têm suas habilidades, experiências e perspectivas, o que permite que eles apresentem ideias e soluções diferentes.

Designs centrados no usuário

Seus esforços de descoberta de produtos permitem que você faça uma pesquisa de mercado aprofundada e entenda as necessidades dos clientes. Você desenvolve designs mais centrados no usuário à medida que aprende os pontos problemáticos e os desafios deles.

Mitigação de riscos

A descoberta de produtos também permite que você valide suas ideias com antecedência. Isso ajuda a reduzir o risco de investir tempo e recursos em um produto ou recurso que pode não atender às necessidades dos usuários ou às demandas do mercado.

Desafios

Como em qualquer processo, a descoberta de produtos também tem uma parcela justa de desafios, conforme listado abaixo.

Formação de uma equipe de produtos multifuncional

A formação de uma equipe de produtos multifuncional bem-sucedida costuma ser um desafio. Os membros da equipe têm origens e culturas diferentes e podem ter objetivos e prioridades diferentes. Além disso, a alocação de recursos em várias áreas funcionais pode exigir tempo e esforço.

Removendo preconceitos

Um dos desafios mais comuns durante a descoberta de produtos é o viés de confirmação. Esse viés afeta negativamente os resultados. Portanto, uma equipe de produto deve reconhecer e mitigar seus vieses imediatamente. Isso ajudará a criar um produto com maior chance de sucesso.

Inclusões de tempo

A descoberta do produto é a primeira etapa do desenvolvimento do produto. Não há limite de tempo para isso. Dependendo do seu mercado-alvo, do escopo e de muitos outros fatores, pode levar apenas algumas semanas ou até mesmo vários meses. No entanto, pode haver pressão para agir rapidamente, o que pode fazer com que insights valiosos sejam negligenciados.

Elementos-chave e técnicas na condução da descoberta de produtos

Elementos-chave da descoberta de produtos

Uma descoberta de produto bem-sucedida deve ter os seguintes elementos-chave:

Definição clara do problema: Definir claramente o problema ou o ponto problemático que o produto pretende resolver. Um problema bem definido fornece foco e garante que o produto atenda a uma necessidade real do usuário

Definir claramente o problema ou o ponto problemático que o produto pretende resolver. Um problema bem definido fornece foco e garante que o produto atenda a uma necessidade real do usuário Pesquisa com o usuário: Entenda o público-alvo por meio de pesquisa com o usuário. Colete dados sobre o comportamento, as preferências e os pontos problemáticos do usuário para informar o design e os recursos do produto

Entenda o público-alvo por meio de pesquisa com o usuário. Colete dados sobre o comportamento, as preferências e os pontos problemáticos do usuário para informar o design e os recursos do produto Equipes multifuncionais de produtos: Forme uma equipe multifuncional de produtos com diversas habilidades, incluindo design, desenvolvimento, marketing e suporte ao cliente. Isso garante uma abordagem holística e traz diferentes perspectivas para o processo de descoberta

Forme uma equipe multifuncional de produtos com diversas habilidades, incluindo design, desenvolvimento, marketing e suporte ao cliente. Isso garante uma abordagem holística e traz diferentes perspectivas para o processo de descoberta Ideação: Conduzir sessões de ideação para gerar uma ampla gama de ideias. Incentive a criatividade e a colaboração dentro da equipe e usemodelos de gerenciamento de produtos e ferramentas para explorar diferentes soluções para o problema definido.

Conduzir sessões de ideação para gerar uma ampla gama de ideias. Incentive a criatividade e a colaboração dentro da equipe e usemodelos de gerenciamento de produtos e ferramentas para explorar diferentes soluções para o problema definido. Prototipagem: Desenvolver protótipos para visualizar e testar conceitos de produtos. Os protótipos ajudam a obter feedback inicial do usuário, identificar possíveis problemas e refinar ideias antes do desenvolvimento completo

Técnicas para conduzir a descoberta de produtos

ClickUp: Uma ferramenta completa de gerenciamento de produtos

Uma descoberta de produto bem-sucedida é o resultado combinado de esforços humanos e tecnologia. O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de produtos que simplifica o gerenciamento de produtos, gerenciando sua visão, alinhando sua equipe e oferecendo ferramentas para colaboração. Produto do ClickUp da ClickUp têm um pouco de tudo para todas as fases da descoberta de produtos. Vamos dar uma olhada.

**Quadro branco ClickUp e IA para brainstorming

Desencadeie a eficiência, simplifique o feedback do usuário e possibilite a inovação com a IA do ClickUp

Consultar uma IA pode se tornar sua salvação se você estiver preso a uma ideia. IA do ClickUp ajuda você economizar tempo ao aumentar a produtividade e permitir uma comunicação fácil. Ele também é um parceiro eficaz na busca da sua equipe para resolver os desafios e os pontos problemáticos dos clientes. Quadro branco ClickUp é um espaço colaborativo eficaz para sua equipe anotar e compartilhar ideias. Faça brainstorming, crie estratégias, colabore em tempo real, adicione anotações e desenvolva as melhores soluções possíveis em menos tempo. Ele também permite que você adicione links, documentos e anexos para que todos estejam na mesma página.

**Gráficos de Gantt para visualização

Visualize os cronogramas de desenvolvimento de seu produto usando gráficos de Gantt Gráficos de Gantt do ClickUp ajudam a visualizar os cronogramas de desenvolvimento do produto e a compartilhá-los com a equipe. Colaboração, rastreamento de dependências e gerenciamento de prioridades são benefícios do uso de gráficos de Gantt. Você pode ter uma visão panorâmica de todos os seus produtos e estágios.

Veja o progresso e o status dos membros da sua equipe com o Team View do ClickUp

O ClickUp oferece várias visualizações que podem ser efetivamente usadas em diferentes fases da descoberta do produto. Por exemplo, você pode usar a Visualização de lista para organizar e acompanhar vários estágios. A visualização de tarefas lhe dará uma visão precisa do status de cada tarefa. Além disso, o Team View permite que você veja o progresso de cada membro da equipe.

Conclusão

Um estágio de descoberta de produto bem-sucedido leva ao desenvolvimento de um produto bem-sucedido que seus usuários apreciam. É por isso que é fundamental dedicar tempo durante esse processo.

Ao enfatizar fortemente a compreensão das necessidades do usuário, aproveitar a colaboração multifuncional e adotar uma abordagem iterativa, você pode navegar com confiança no complexo mundo do desenvolvimento de produtos.

É claro que ferramentas como o ClickUp têm o potencial de se tornar seu melhor aliado durante esse processo. Faça um teste gratuito hoje mesmo e confira você mesmo!

FAQs

**Quais são os objetivos da descoberta de produtos em 2024?

Os objetivos da descoberta de produtos incluem entender os pontos problemáticos e os desafios dos usuários e abordá-los com soluções inovadoras.

Qual é o processo passo a passo da descoberta de produtos?

A descoberta de produtos tem cinco etapas:

Criar uma equipe multifuncional Compreender as necessidades subjacentes dos usuários Ideação Desenvolvimento do protótipo Teste do protótipo

Como ferramentas como o ClickUp podem impulsionar os processos de descoberta de produtos?

Ferramentas como o ClickUp aprimoram a descoberta de produtos fornecendo um espaço de trabalho colaborativo, gerenciamento eficiente de produtos, compartilhamento contínuo de documentos, integração com outras ferramentas, canais de comunicação, gerenciamento eficaz de feedback do cliente e recursos de rastreamento de linha do tempo.