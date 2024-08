As 10 melhores opções de software de comércio eletrônico para 2024

Se você pretende entrar no mundo das vendas on-line, precisará de opções de software de comércio eletrônico que o ajudarão a colocar seus produtos na frente dos clientes.

Então, quais são as melhores soluções de plataforma de comércio eletrônico? Há muitas opções para escolher, tanto de código aberto quanto com planos pagos que oferecem todos os recursos que você possa imaginar.

Estamos aqui para ajudá-lo a superar a confusão e encontrar o software certo para você. Se você precisa de um construtor de sites, Ferramentas de IA para comércio eletrônico se você tem um site de comércio eletrônico, aplicativos ou complementos para adicionar um carrinho de compras e outros recursos a um site existente, ou boas maneiras de gerenciar vendas multicanal, os aplicativos abaixo representam o que há de melhor no mercado. 🙌

O que você deve procurar em Software de comércio eletrônico?

A maioria das opções de software de comércio eletrônico oferece muitos recursos para ajudá-lo a criar um site, comercializar em vários canais e até mesmo auxiliar nas tarefas de back-office e na loja. Mas quais recursos específicos você deve procurar? Aqui estão alguns essenciais:

Segurança: Como você aceitará pagamentos e coletará dados confidenciais de clientes, uma segurança forte é essencial para manter esses dados protegidos

Como você aceitará pagamentos e coletará dados confidenciais de clientes, uma segurança forte é essencial para manter esses dados protegidos Desempenho: A plataforma deve oferecer desempenho rápido, especialmente na parte voltada para o cliente, para que você não acabe com carrinhos de compras abandonados e clientes frustrados 🛒

A plataforma deve oferecer desempenho rápido, especialmente na parte voltada para o cliente, para que você não acabe com carrinhos de compras abandonados e clientes frustrados 🛒 Gerenciamento de pedidos: Procure ferramentas de gerenciamento de pedidos que o ajudem a processar os pedidos dos clientes rapidamente, enviando e-mails automáticos para pedidos recebidos, processados e enviados

Procure ferramentas de gerenciamento de pedidos que o ajudem a processar os pedidos dos clientes rapidamente, enviando e-mails automáticos para pedidos recebidos, processados e enviados Ferramentas de marketing: Da mesma forma,ferramentas de fluxo de trabalho de marketing podem ajudá-lo a criar, rastrear e refinarcampanhas de marketing em todos os canais

Da mesma forma,ferramentas de fluxo de trabalho de marketing podem ajudá-lo a criar, rastrear e refinarcampanhas de marketing em todos os canais Integrações: Verifique as integrações disponíveis para cada plataforma para garantir que você possa continuar usando seus aplicativos e softwares existentes

Verifique as integrações disponíveis para cada plataforma para garantir que você possa continuar usando seus aplicativos e softwares existentes Dados e análises: Para ajudá-lo a aumentar o alcance de sua marca, escolha uma plataforma que ofereça ferramentas de SEO e análises para seu site, redes sociais e outros canais. A capacidade de rastrear e gerenciarobjetivos e principais resultados (OKRs) também é bom ter

As 10 melhores soluções de software de comércio eletrônico para usar em 2024

Há muitas opções de software de comércio eletrônico para escolher e uma variedade de recursos, como ferramentas para criar um site, rastrear análises e gerenciar mídias sociais. Algumas das mais populares incluem plataformas de comércio multifuncionais projetadas para ajudá-lo a gerenciar as vendas on-line e presenciais, e você também encontrará opções de software que apresentam Ferramentas de IA para automatizar várias tarefas .

Reunimos as 10 melhores opções disponíveis para ajudá-lo a escolher a opção certa para sua empresa.

Shopify

via Shopify A Shopify é uma plataforma de comércio eletrônico completa que oferece tudo o que é necessário para criar um site e comercializar produtos em seu site, mídias sociais, marketplaces, lojas físicas e muito mais.

Essa plataforma não é apenas um construtor de sites para comércio eletrônico. Você também pode usar a Shopify para gerenciar suas campanhas de marketing, auxiliar na contabilidade, no ponto de venda e muito mais.

Shopify melhores recursos

Use o Shopify para criar uma vitrine que seja ideal para sua marca

Aproveite os canais de vendas - incluindo marketplaces, mídia social e varejo presencial - para aumentar as vendas

Simplifique as campanhas de marketing com recursos de marketing incorporados

Use dados e análises para melhorar o desempenho de SEO e de mídia social e para obter insights sobre os clientes

Torne as operações de back-office mais eficientes com as ferramentas de remessa e gerenciamento de negócios da Shopify

Shopify limitações

Os clientes dizem que a Shopify pode ser cara em comparação com as alternativas

Com tantas ferramentas e recursos avançados, a curva de aprendizado é íngreme

Shopify preços

Starter: $5/mês

$5/mês Básico: $39/mês

$39/mês Varejo: US$ 89/mês

US$ 89/mês Shopify Para Pequenas empresas : $105/mês

$105/mês Avançado: $399/mês

$399/mês Shopify Plus: A partir de US$ 2.000/mês

Shopify Classificações e avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 4.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 4.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 6.200 avaliações)

2. Adobe Commerce

via Comércio da Adobe O Adobe Commerce (antigo Magento) é semelhante ao Shopify, pois é uma plataforma completa em que você pode criar uma vitrine e comercializar em vários canais.

Uma diferença importante é que essa plataforma se integra nativamente a outros produtos da Adobe, incluindo a Creative Cloud, o que facilita a personalização da sua marca com imagens e gráficos personalizados.

Adobe Melhores recursos de comércio

Gerencie sites B2B e B2C, além de marketplaces e vitrines usando uma única interface

Expanda seus negócios para o nível global com ferramentas de localização para países e moedas

Use aplicativos gratuitos e premium projetados para todos os aspectos do negócio, incluindo ferramentas de marketing, ferramentas de back-office, sistemas de gerenciamento de pedidos e muito mais

Automatize fluxos de trabalho e analise dados usando o Adobe Sensei AI

Adobe Limitações de comércio

Os clientes relatam velocidades lentas

Muitos dizem que essa plataforma é cara

Adobe Commerce Preço

Adobe Commerce Pro: Entre em contato com a equipe de vendas

Entre em contato com a equipe de vendas Managed Services: Entre em contato com a equipe de vendas

Adobe Commerce ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 500 avaliações)

4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

3. BigCommerce

via BigCommerce A plataforma BigCommerce tem muito a oferecer para comerciantes de todos os tamanhos. Além disso, ela foi projetada para ser dimensionada facilmente, o que a torna um bom ponto de partida para pequenas empresas que pretendem crescer.

Embora ofereça a maioria dos mesmos recursos que o Shopify ou o Adobe Commerce, o BigCommerce enfatiza ainda mais a criação de uma experiência com várias lojas. Isso permite que você crie vitrines personalizadas para atender a uma variedade de segmentos de clientes.

BigCommerce melhores recursos

Crie e inicie páginas de site personalizadas com um editor visual que não requer conhecimento de HTML

Crie seu site no WordPress e use a habilitação da plataforma de back-end para integrar o BigCommerce

Use o BigCommerce para gerenciar vários canais, incluindo lojas virtuais, marketplaces, mídias sociais e lojas físicas 🤩

Aproveite as ferramentas B2B para gerenciar preços em massa, pedidos de compra, cotações, pagamentos e muito mais

BigCommerce limitações

É necessário ter conhecimento em desenvolvimento para aproveitar ao máximo os recursos avançados da API

Alguns usuários dizem que o BigCommerce não é tão fácil de usar quanto outras opções

BigCommerce preços

Standard: $29/mês

$29/mês Plus: $79/mês

$79/mês Pro: $299/mês

$299/mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

BigCommerce Classificações e avaliações

G2: 4,2/5 (mais de 450 avaliações)

4,2/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4. OpenCart

via OpenCart O OpenCart foi criado para colocar os comerciantes em funcionamento de forma rápida e fácil. Com modelos gratuitos ou de baixo custo, além de descrições e fotos de produtos, você pode montar um site com apenas alguns cliques e começar a aceitar pedidos logo em seguida.

Melhores recursos do OpenCart

Use extensões para adicionar funcionalidades e recursos extras à sua loja on-line

Otimize os esforços de marketing digital com ferramentas de SEO incorporadas

Facilite os checkouts com a integração dos principais gateways de pagamento e métodos de envio

Use o Administrator Dashboard para gerenciar usuários, várias lojas, listagens de produtos e muito mais

Limitações do OpenCart

Os usuários relatam dificuldade para encontrar o que precisam em meio a tantas extensões

Embora a plataforma em si seja gratuita, a compra de módulos e extensões pode ser cara

OpenCart preço

A plataforma é gratuita e de código aberto, mas as extensões podem ser gratuitas ou pagas

Classificações e avaliações do OpenCart

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

5. WooCommerce

via WooCommerce Há alguns aspectos que diferenciam o WooCommerce da concorrência. Para começar, não se trata de uma plataforma, mas de um plug-in do WordPress que você pode integrar a um site auto-hospedado do WordPress para expandir os recursos de compras on-line.

Isso leva à segunda diferença fundamental, que é o fato de que, embora os comerciantes possam usá-lo para criar suas próprias lojas, os desenvolvedores especializados em comércio eletrônico também podem usá-lo para criar lojas para terceiros.

WooCommerce melhores recursos

Use o WooPayments para receber pagamentos e gerenciar transações diretamente de seu painel de controle

Personalize sua experiência de compra sem conhecimento de programação

Torne o envio mais fácil e econômico com o WooCommerce Shipping

As ferramentas de marketing permitem que você faça upsell, otimize o SEO e aumente o alcance do conteúdo de sua marca

WooCommerce limitações

Os avaliadores mencionam o inchaço do site como um problema quando usam um grande número de extensões, plugins e complementos para obter todos os recursos de que precisam

Se você precisar usar vários plugins pagos do WooCommerce, os custos podem aumentar rapidamente

WooCommerce preços

Os preços variam de acordo com as extensões, os plugins e os temas selecionados

WooCommerce avaliações e críticas

G2: 4,4/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

6. Volusion

via Volusion A Volusion é uma ótima opção para pequenas empresas que estão procurando uma plataforma completa que colocará sua loja on-line em funcionamento rapidamente.

Escolha entre 120 temas diferentes para criar seu site, adicione funcionalidades avançadas por meio de várias integrações de terceiros e use o software de carrinho de compras da Volusion para criar uma experiência perfeita de checkout e processamento de pagamentos.

Volusion melhores recursos

Use o construtor de sites intuitivo e sem código da Volusion para criar uma bela vitrine em apenas alguns minutos

Gerencie o estoque, os métodos de pagamento e outras necessidades comerciais cruciais em um só lugar

Alcance um público mais amplo com o gerenciamento de relações com o cliente (CRM) e ferramentas de SEO

Experimente o Marketing 360 da Volusion para obter insights de especialistas em SEO, profissionais de marketing e web designers

Volusion limitações

Os revisores dizem que o pequeno número de integrações disponíveis é limitante

Alguns acham que os modelos disponíveis são limitados em número e caros

Volusion preço

Pessoal: $35/mês

$35/mês Profissional: $79/mês

$79/mês Empresarial: $299/mês

$299/mês Prime: Entre em contato com a equipe de vendas

Volusion Classificações e avaliações

G2: 3,2/5 (mais de 60 avaliações)

3,2/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 40 avaliações)

7. PrestaShop

via PrestaShop A PrestaShop é uma plataforma de comércio de código aberto que oferece um vasto conjunto de módulos para que você possa criar sua própria loja on-line com todos os recursos de que precisa.

Os comerciantes podem começar escolhendo entre a PrestaShop clássica, que exige que você cuide de sua própria hospedagem na Web, ou a PrestaShop hospedada, que inclui tudo o que você precisa para começar, além de serviços de hospedagem na Web.

Melhores recursos da PrestaShop

Participe da comunidade PrestaShop para criar e colaborar com parceiros e outros membros da comunidade 🛠️

Encontre freelancers e agências para ajudá-lo a criar sua loja on-line na rede PrestaShop Experts

Escolha entre milhares de módulos no PrestaShop Marketplace para obter os recursos de comércio eletrônico de que precisa

Comece facilmente com a funcionalidade básica de comércio eletrônico usando o conjunto de módulos PrestaShop Essentials

Limitações da PrestaShop

Os custos de módulos pagos individuais podem se acumular rapidamente se você usar vários

Pode ser necessário algum conhecimento de desenvolvedor - ou você pode precisar contratar um desenvolvedor

PrestaShop preços

Classic: Uso gratuito, mas os módulos podem custar mais

Uso gratuito, mas os módulos podem custar mais Hospedado: € 24/mês

€ 24/mês Personalizado: Entre em contato com a equipe de vendas

Classificações e resenhas da PrestaShop

G2: 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

4,3/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

8. osCommerce

via osCommerce o osCommerce é único entre as opções de software de comércio eletrônico por ser, na verdade, duas coisas. Para começar, é um carrinho de compras gratuito e de código aberto que você pode adicionar à sua loja on-line.

É também um mercado onde você pode encontrar aplicativos pagos e gratuitos que podem ser adicionados ao seu carrinho de compras para aumentar a funcionalidade. O mercado de aplicativos oferece algo para todos: ferramentas de otimização de mecanismos de pesquisa, aplicativos para gerar relatórios, ferramentas para design, marketing, remessa, pagamentos e muito mais.

Melhores recursos de comércio eletrônico

Crie uma loja on-line com o osCommerce para manter o controle total da sua loja e dos seus dados

Aceite pagamentos sem pagar taxas de processamento de pagamento ou de transação da plataforma

Participe da comunidade osCommerce para obter conselhos e insights de outros proprietários de lojas e desenvolvedores

Navegue pela App Store do osCommerce para encontrar aplicativos e adicionar recursos importantes ao seu site

limitações do osCommerce

A curva de aprendizado é íngreme - você precisará de algum conhecimento de desenvolvimento ou terá de contratar um desenvolvedor

Alguns usuários dizem que a interface do usuário parece ultrapassada

osCommerce preços

Gratuito para usar o carrinho de compras

Os aplicativos são uma mistura de gratuitos e pagos

avaliações e resenhas doosCommerce

G2: 3,4/5 (mais de 30 avaliações)

3,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4/5 (5+ avaliações)

9. Wix eCommerce

via Wix eCommerce O Wix começou como um construtor de sites fácil de arrastar e soltar e, atualmente, essa plataforma ainda oferece todos esses recursos, além da funcionalidade adicional que vem com o Wix eCommerce.

O Wix eCommerce está entre as plataformas de comércio eletrônico mais populares, não apenas por sua facilidade de uso, mas também porque oferece aos empreendedores a capacidade de gerenciar remessas, pagamentos, marketing e outras tarefas importantes usando um painel unificado.

Wix Melhores recursos de comércio eletrônico

Use o construtor de sites de comércio eletrônico Wix para criar uma bela loja on-line do zero

Use o Wix eCommerce para dar a uma loja física existente a capacidade de vender on-line

Contrate parceiros do Wix para ajudá-lo com o design, desenvolvimento ou marketing do seu site

Use ferramentas de migração para transferir facilmente seu site de comércio eletrônico da auto-hospedagem ou de outra plataforma para o Wix

Wix limitações do comércio eletrônico

O design do site é limitado às opções disponíveis em cada modelo de site

Alguns usuários dizem que o Wix é ótimo para startups, mas não é tão escalável quanto outras opções

Wix eCommerce preço

Light: $16/mês

$16/mês Core: $27/mês

$27/mês Business: $32/mês

$32/mês Business Elite: $159/mês

$159/mês Wix Soluções empresariais: Entre em contato com a equipe de vendas

Wix Classificações e avaliações de comércio eletrônico

G2: 4,2/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (9.300+ avaliações)

Saiba mais sobre o topo Concorrentes da Wix !

10. Ecwid

via Ecwid O Ecwid é uma plataforma de comércio eletrônico projetada para oferecer controle total sobre os esforços de vendas multicanal. Com ela, é possível gerenciar as vendas em qualquer lugar - em sua loja on-line, nas mídias sociais, por meio de mercados como eBay ou Amazon, ou até mesmo em lojas físicas.

O gerenciamento centralizado de estoque e preços ajuda a garantir a consistência em todos os canais.

Ecwid melhores recursos

Use automações para enviar e-mails de recuperação de carrinho e outras comunicações personalizáveis

Crie cupons, cartões-presente e outras promoções atraentes

Aceite pagamentos com cartões, Google Pay e Apple Pay

Adicione funcionalidades adicionais ao seu site com aplicativos do Ecwid App Market

Use o aplicativo móvel Ecwid para gerenciar seu negócio on-line de qualquer lugar

Ecwid limitações

Os usuários relatam que o Ecwid não oferece tantas opções de personalização do site quanto outras opções de software de comércio eletrônico

O custo de vários add-ons, se você precisar deles, pode ser caro

Ecwid preços

Free Forever

Venture: $14,08/mês

$14,08/mês Business: $29,08/mês

$29,08/mês Ilimitado: $82,50/mês

Ecwid avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 360 avaliações)

4,7/5 (mais de 360 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 560 avaliações)

Outras ferramentas de vendas

O Shopify, o BigCommerce e outros fornecedores de software de comércio eletrônico oferecem um conjunto completo de ferramentas projetadas especificamente para configurar lojas e comercializar produtos. Mas e quanto a outros aspectos do seu negócio? Por exemplo, um software como o ClickUp permite que você use modelos para criar personas de usuários ou até mesmo rascunho de descrições de produtos com IA generativa.

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir objetivos de forma mais eficaz com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Quando se trata de vendas, o ClickUp lhe oferece muitas ferramentas úteis. Para começar, ClickUp para equipes de vendas oferece tudo o que você precisa para gerenciar seu funil de vendas, de cima a baixo. Use visualizações de fluxo de trabalho personalizáveis para criar listas, tabelas ou quadros Kanban, de modo que você possa rastrear dados, negócios, contas e leads de vendas. 📈

Você também pode usar ClickUp para gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) . As visualizações flexíveis facilitam a análise dos dados de cada cliente. As automações permitem que você centralize o contato com o cliente - basta integrar seu e-mail com o ClickUp para enviar facilmente atualizações ou facilitar a integração do cliente.

Maximizando a produtividade no comércio eletrônico com o ClickUp

O ClickUp também atende aos comerciantes - com recursos projetados para ajudá-lo a aumentar sua produtividade. Se você precisa escrever descrições de produtos ou outros tipos de conteúdo, o ClickUp oferece Ferramentas de redação com IA para ajudar você a fazer o trabalho. 📝

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Como uma empresa de comércio eletrônico, você também terá determinados objetivos e metas a cumprir - e o ClickUp está entre os melhores aplicativos de controle de metas que existem. Quer você esteja acompanhando OKRs, cumprindo o prazo de lançamento de um produto ou mantendo sua equipe em dia com as metas semanais, essa plataforma oferece tudo o que é necessário para atingir esses objetivos.

Divida suas metas em tarefas específicas para atribuir aos membros da equipe e use os ClickUp Dashboards para acompanhar as métricas e ter uma visão de alto nível de tudo o que acontece no espaço de trabalho da sua equipe.

Para as equipes de desenvolvimento de software em particular, o ClickUp é uma ferramenta completa ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos que o ajudará a criar, lançar e comercializar seus produtos SaaS. Com essa plataforma, você pode criar roteiros de produtos, rastrear bugs e problemas e integrar-se ao GitHub, GitLab e outros ferramentas de desenvolvimento para que você possa acompanhar o progresso do desenvolvimento e criar um produto melhor para seus clientes.

Use o modelo de planejador de site do ClickUp para começar a criar seu site de comércio eletrônico!

Melhores recursos do ClickUp

Use oAssistente de redação com IA do ClickUp para criar descrições de produtos e outros tipos de conteúdo para seu negócio on-line ✨

Reúna sua equipe na plataforma ClickUp para criar, colaborar, acompanhar tarefas e gerenciar sua loja - tudo em um só lugar

Gerencie leads, vendas e relacionamentos com clientes com oOs modelos de CRM fáceis de usar do ClickUp* Integre-se a serviços populares de e-mail, serviços de nuvem e ferramentas populares de vendas para criar uma experiência perfeita em toda a sua pilha de aplicativos

Use quadros brancos e 15 visualizações de trabalho diferentes, incluindo listas, quadros, gráficos de Gannt e muito mais, para visualizar e colaborar no desenvolvimento de produtos, campanhas de marketing e outras tarefas essenciais

Limitações do ClickUp

Como plataforma para gerenciar o trabalho, o ClickUp não pode ser usado para criar ou hospedar uma loja de comércio eletrônico, mas você pode usá-lo para gerenciar seus ativos e projetos de desenvolvimento/design da Web

Os iniciantes precisarão passar um bom tempo aprendendo sobre todos os recursos que esse aplicativo oferece

ClickUp preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para um plano personalizado

Entre em contato com a equipe de vendas para um plano personalizado ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

Leve seu negócio para o próximo nível com o software de comércio eletrônico e o ClickUp

A solução certa de software de comércio eletrônico o ajudará a criar, hospedar e administrar sua loja on-line. Ao adicionar um aplicativo robusto de gerenciamento de projetos à combinação, você poderá ficar por dentro das vendas e do marketing, do relacionamento com os clientes, da criação de conteúdo e muito mais.

Como proprietário de uma empresa de comércio eletrônico, você pode usar o ClickUp para ficar por dentro de todas essas tarefas e muito mais - incluindo gerenciamento de estoque, desenvolvimento de novos produtos, campanhas de marketing omnichannel etc.

Pronto para experimentar? Registre-se no ClickUp gratuitamente para descobrir como ele o ajudará a maximizar o sucesso de seu negócio de comércio eletrônico.