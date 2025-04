Como usar a IA para geração de leads e ampliar seu pipeline de vendas

Você acha que sua equipe de vendas está ocupada perseguindo leads em vez de fechar negócios? Isso pode ser um sintoma de campanhas de marketing ineficientes - especificamente atividades de geração de leads ruins.

Infelizmente, não há culpados aqui. Com tantas empresas competindo para gerar leads on-line, 6 em cada 10 profissionais de marketing consideram a geração de leads a parte mais difícil de seu trabalho.

É claro que você pode oferecer a eles algum alívio com o software de gerenciamento de leads . Além disso, o alinhamento entre as equipes de vendas e de marketing e o aprimoramento dos processos podem resolver essa lacuna. Mas o que você pode fazer para manter um fluxo constante de leads de alta qualidade?

A Inteligência Artificial (IA) atingiu até mesmo esse segmento de operações comerciais para torná-lo mais eficiente e produtivo. Para ilustrar esse ponto, vamos ver como você pode usar a IA para a geração de leads e tornar sua empresa lucrativa!

Entendendo a IA para geração de leads

A geração de leads é uma parte importante da estratégia de negócios de uma organização estratégias de aquisição de clientes . Em outras palavras, é um precursor de um pipeline de vendas saudável e de um negócio lucrativo. Usar ferramentas de IA para gerar leads seria uma medida inteligente e estratégica, pois oferece:

Eficiência aprimorada: A automação de tarefas rotineiras e repetitivas, como análise de dados, qualificação de leads e pontuação, libera as equipes de marketing e vendas para se concentrarem em tarefas mais complexas ou de alto valor, como nutrir ou fechar leads

A automação de tarefas rotineiras e repetitivas, como análise de dados, qualificação de leads e pontuação, libera as equipes de marketing e vendas para se concentrarem em tarefas mais complexas ou de alto valor, como nutrir ou fechar leads Disponibilidade 24 horas por dia: Os chatbots com tecnologia de IA que respondem a consultas básicas, coletam informações de leads e qualificam leads 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantem que nenhum cliente em potencial passe despercebido

Os chatbots com tecnologia de IA que respondem a consultas básicas, coletam informações de leads e qualificam leads 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantem que nenhum cliente em potencial passe despercebido Tomada de decisão informada: Os insights orientados por dados obtidos por meio da análise de grandes volumes de dados destacam tendências e padrões que podem indicar fortes intenções ou sinais de compra

Os insights orientados por dados obtidos por meio da análise de grandes volumes de dados destacam tendências e padrões que podem indicar fortes intenções ou sinais de compra Conteúdo hiperdirecionado: A criação de conteúdo dinâmico que repercute no público-alvo com base em suas interações anteriores, comportamento on-line, requisitos ou desafios específicos pode melhorar a conversão

A criação de conteúdo dinâmico que repercute no público-alvo com base em suas interações anteriores, comportamento on-line, requisitos ou desafios específicos pode melhorar a conversão Jornada do cliente personalizada: A IA pode personalizar a jornada do cliente de ponta a ponta - desde a página de destino do primeiro contato até a mensagem de marketing que leva a uma compra - para aumentar o envolvimento

A IA pode personalizar a jornada do cliente de ponta a ponta - desde a página de destino do primeiro contato até a mensagem de marketing que leva a uma compra - para aumentar o envolvimento Melhores leads: A pontuação preditiva de leads por ferramentas de geração de leads com IA analisa o comportamento passado para prever ações e intenções futuras. Isso ajuda a priorizar os leads que têm maior probabilidade de conversão

A pontuação preditiva de leads por ferramentas de geração de leads com IA analisa o comportamento passado para prever ações e intenções futuras. Isso ajuda a priorizar os leads que têm maior probabilidade de conversão Eficiência de custos: Derivada de outros benefícios, como automação de tarefas, alta escalabilidade, personalização da experiência do cliente, aumento da receita e tomada de decisões orientada por dados, a IA pode melhorar significativamente sua eficiência de custos

Claramente, as campanhas de geração de leads podem se beneficiar muito com uma dose de inteligência artificial. No entanto, como você pode prosseguir com a implementação da IA? Vamos dar uma olhada.

Como usar a IA para geração de leads

Agora que você entende o poder e os recursos do software de geração de leads com IA, vamos analisar alguns casos de uso e aplicativos práticos para inspirá-lo.

Criando perfis de clientes ideais (ICPs)

Desenvolva seu cliente perfeito usando ferramentas de IA via Hootsuite Os Perfis de Clientes Ideais (ICPs) pintam uma imagem clara e vívida de seu cliente perfeito. Quando você consegue refinar esse molde, fica mais fácil localizar clientes potenciais promissores.

Com a IA ao seu lado, você pode capturar dados de várias fontes para criar seu ICP (e, às vezes, haverá mais de um!). Desde a análise do site até os dados de CRM, as ferramentas de geração de leads da IA podem examinar grandes volumes de informações para criar ICPs detalhados. Elas definirão seu cliente ideal em uma série de parâmetros - dados demográficos, geográficos, psicográficos e comportamentais. O perfil final resultante funciona como um modelo que orienta suas equipes de marketing e vendas.

por exemplo, o uso de IA para geração de leads pode revelar que seus clientes ideais são CFOs em startups baseadas em SaaS localizadas na Bay Area. Você pode até descobrir gatilhos comuns, como inscrever-se em webinars, visitar a página de preços etc., que indicam intenção.**_

Pontuação e qualificação de leads

Nem todos os leads são criados da mesma forma. Alguns são frutos fáceis de serem convertidos, enquanto outros podem fazer com que a equipe de vendas tenha que passar por cima de obstáculos sem sucesso.

Por esse motivo, a geração de leads deve seguir uma abordagem focada no laser. Afinal de contas, você quer gastar seu tempo, dinheiro, esforços e recursos em leads com maior probabilidade de conversão.

A pontuação de leads atribui um valor numérico a cada lead, indicando sua probabilidade de conversão. Essa pontuação ajuda as equipes de marketing e vendas a se concentrarem e priorizarem seus esforços. A pontuação de leads com tecnologia de IA torna esse cálculo mais intuitivo e orientado por dados. Você pode quantificar a intenção de compra em vários parâmetros, como visitas a páginas específicas, tempo gasto no site, downloads de conteúdo etc.

**Por exemplo, um cliente potencial que passa cerca de 2 a 3 minutos em uma página de produto e faz o download do guia de preços tem mais probabilidade de se converter do que alguém que simplesmente se inscreve no boletim informativo. Dessa forma, o primeiro teria uma pontuação de lead mais alta

Descobrindo leads inexplorados

Com a geração de leads por IA, você pode descobrir oportunidades novas e inexploradas.

Já discutimos como as ferramentas de geração de leads com IA analisam dados de várias fontes. Podem ser plataformas de mídia social e bancos de dados de terceiros (com a devida permissão, é claro). Ao expandir seu alcance, você pode descobrir um tesouro de clientes potenciais que ainda não interagiram com sua marca, mas que exibem fortes sinais de compra por meio de seu comportamento on-line. Portanto, seja uma fonte de geração de leads inexplorada ou um segmento de mercado completamente novo, a IA pode ser seus olhos e ouvidos!

**Por exemplo, suponha que sua empresa ofereça uma plataforma de análise de marketing de mídia social para o setor de saúde. No entanto, a ferramenta de geração de leads de IA detecta um gerente de marketing em uma startup de tecnologia segura que frequentemente publica, compartilha ou interage com postagens no LinkedIn sobre automação de marketing. Esse indivíduo e sua rede podem ser leads promissores com base em seu interesse, comportamento on-line e perfil, mesmo que não conheçam sua marca

Dica profissional: Use o Modelo de plano de vendas do ClickUp para monitorar facilmente seus objetivos, modificar sua abordagem e maximizar os resultados.

Execute seu processo de planejamento de vendas de forma eficiente com o modelo de plano de vendas do ClickUp

Mantenha sua equipe de vendas organizada e focada com este modelo vencedor para acompanhar as metas de vendas, visualizar o progresso e alinhar as estratégias com os requisitos do cliente. Obtenha uma chave pronta para o sucesso!

**Leia também 10 modelos de funil de vendas para gerar mais leads

Capacitação de chatbots para segmentação de leads

Os chatbots são uma poderosa ferramenta de geração de leads com IA.

Os chatbots com IA podem capturar informações de leads, responder a consultas básicas ou perguntas frequentes, qualificar ou pontuar leads e até mesmo agendar consultas - tudo sem intervenção humana. A transferência dessas tarefas no processo de geração de leads permite que a equipe de vendas se concentre nas atividades de construção de relacionamentos.

Percebeu como a maioria dos sites agora tem um chatbot que aparece automaticamente quando você visita a página de destino deles? Os visitantes do site podem escolher em um menu de opções o tipo de assistência de que precisam.

Como alternativa, há também uma opção do tipo "Não, obrigado, estou apenas navegando" Imagine alguém que seleciona essa opção versus alguém que agenda uma consulta. Naturalmente, eles se enquadrariam em segmentos de leads diferentes.

**Por exemplo, um chatbot interativo pode tornar a experiência no site mais envolvente do que os métodos tradicionais, aumentando o envolvimento do cliente e atraindo mais clientes em potencial

Estudo de caso: Bella Sante é uma empresa de spa médico com sede em Lexington, MA. Eles decidiram modernizar a interação com o cliente (abandonando o formato de call center) e implementar um chatbot com IA da Tidio em seu site. Poucas semanas após a implementação, o chatbot com IA respondeu a 75% das consultas dos clientes, deixando apenas 25% para serem transferidos para operadores de chat humanos. O chatbot também ajudou a reunir leads de forma mais eficiente, com a empresa vendo 450 novos leads gerados nos primeiros seis meses de implementação. Como o chatbot faz com que eles preencham pesquisas pré-chat, os leads são altamente qualificados. Eles podem então ser alimentados e convertidos pela equipe de vendas.

Elaboração de mensagens de alcance personalizadas

Campanhas de marketing genéricas e explosões de mensagens já deveriam ser coisa do passado. Use IA para escrever e-mails de divulgação personalizados com base nos interesses, preferências e dados individualizados de cada lead. Essa consideração pequena, mas crucial, impulsiona o engajamento e as taxas de conversão.

Para facilitar essas campanhas de marketing por e-mail, conecte uma plataforma de marketing por e-mail com tecnologia de IA ao seu CRM. A plataforma analisará as informações do lead e sugerirá linhas de assunto personalizadas, cópias de e-mail e CTAs. Você pode incorporar elementos dinâmicos em seu e-mail, que se alinham com as necessidades e os desafios específicos do lead. Essa abordagem personalizada aumentará suas chances de conversão.

por exemplo, você pode enviar um e-mail de acompanhamento para um cliente potencial que baixou recentemente seu guia de preços. Personalize a cotação para atender às necessidades dele (se você tiver os dados) ou ofereça um desconto para manter o lead envolvido

Dica profissional: Use Cérebro ClickUp para redigir e-mails eficazes em segundos!

Use o ClickUp Brain para criar e-mails personalizados e profissionais

Priorização e direcionamento de leads

Já vimos como os chatbots com IA podem segmentar e envolver os leads. No entanto, as ferramentas de geração de leads com IA vão além dos chatbots. Elas aproveitam a análise preditiva para analisar interações passadas, dados de clientes e outros fatores, permitindo que as empresas antecipem comportamentos futuros. Então, com base nesses insights, esses leads são empurrados para o topo da lista de ferramentas de vendas pois elas têm maior probabilidade de conversão.

por exemplo, uma ferramenta de geração de leads de IA pode descobrir que os leads com uma pontuação de 80+ têm 70% de chance de conversão nos primeiros 30 dias. Com base nisso, a equipe de vendas prioriza todos os leads que atendem a esse critério. Até onde você sabe, essa combinação de campanhas de marketing direcionadas de alta prioridade e interações personalizadas pode acelerar a jornada de compra e convertê-los em clientes pagantes!**_

Automatizando campanhas de nutrição de leads

As ferramentas de IA podem ser fundamentais para automatizar o processo de nutrição de leads. Na verdade, elas são mais confiáveis para manter uma cadência confiável de comunicação e um grau granular de personalização em escala.

Integração Ferramentas de escrita com IA os sistemas de automação de marketing e CRM podem ser um ótimo começo para essa automação. Você obtém leads segmentados e uma lista de acionadores para engajar os leads mais promissores de várias maneiras. Depois que o lead executa uma ação, a ferramenta de redação de IA começa a trabalhar na elaboração de uma cópia atraente, que a plataforma de automação de marketing entrega. Tudo isso sem nenhuma intervenção humana!

**Tome, por exemplo, alguém que esteja baixando um whitepaper do seu site. Os algoritmos de IA podem recomendar recursos adicionais, como blogs e estudos de caso relacionados ao whitepaper, nos quais o leitor possa estar interessado. Você ganhará pontos se conseguir obter o endereço de e-mail do leitor e compartilhar esses recursos úteis e significativos por meio de campanhas de e-mail!

Otimizando o processo de geração de leads

Visualize o processo de vendas como painéis orientados por dados para realizar otimizações

Como a geração de leads governa a saúde geral do seu pipeline de vendas, você deve periodicamente medir métricas do pipeline de vendas para avaliar a eficácia do processo de geração de leads. Métricas como taxa de conversão, valor do tempo de vida do cliente, fonte de leads etc. quantificam a eficácia de suas estratégias de geração de leads.

Os algoritmos de IA analisam todos os números e apresentam os insights em um formato acionável e fácil de digerir. Ao mesmo tempo, eles rastreiam essas métricas e realizam benchmarking para analisar as estratégias de marketing. Como resultado, você obtém o duplo resultado de medir o desempenho e ter a oportunidade de realizar intervenções para maximizar a geração de leads.

**Por exemplo, a plataforma de geração de leads de IA destaca que os leads gerados pela publicidade nas mídias sociais têm taxas de conversão mais baixas. Por outro lado, os leads adquiridos por meio de downloads de conteúdo do site têm taxas de conversão mais altas. Sabendo disso, você pode otimizar suas estratégias de geração de leads para se concentrar em SEO, tráfego orgânico etc., a fim de oferecer mais visibilidade ao seu site e capturar leads de alta qualidade. Ao direcionar sua estratégia de geração de leads dessa forma, você maximizará o retorno sobre o investimento (ROI)!

Desafios na geração de leads com IA

A geração de leads com IA é uma solução poderosa. No entanto, ela tem seus desafios. Aqui está uma visão geral de alguns dos principais problemas que você pode enfrentar ao adicionar IA aos seus processos de geração de leads:

Entrada de lixo, saída de lixo

Até mesmo o algoritmo de aprendizado de máquina mais intuitivo é tão bom quanto os dados em que é treinado. Dados imprecisos, desatualizados e incompletos podem levar a uma geração de leads falha, pontuação inadequada, ICPs enganosos e muito mais. Isso anularia por si só todos os benefícios do software de geração de leads com IA, pois suas equipes de vendas e marketing estariam perseguindo os leads errados.

Solução: Padronize o processo de coleta de dados e, ao mesmo tempo, mantenha o foco na qualidade dos dados. Combine isso com a manutenção de rotina e as atividades de limpeza de dados que se aprofundam em todos os aspectos do processo Componentes do CRM para garantir que sua empresa trabalhe somente com dados de alta qualidade.

Viés algorítmico

Apesar de sua alegação de objetividade, os algoritmos de IA são propensos a herdar preconceitos. Esse viés pode se originar dos instrutores ou dos dados com os quais são treinados. De qualquer forma, isso limita o escopo e a compreensão do público-alvo, pois você pode estar deixando de lado leads qualificados de grupos demográficos sub-representados ou com comportamento on-line irregular.

_Os vieses podem neutralizar o uso da IA na geração de leads por meio de WeForum Solução: A melhor maneira de combater a parcialidade seria por meio do monitoramento intencional das ferramentas de geração de leads de IA. Qualquer viés que possa se infiltrar no sistema deve ser prontamente tratado. Além disso, o treinamento dos algoritmos de IA em conjuntos de dados maiores e mais diversificados pode atenuar a parcialidade.

Custo e complexidade

Vamos encarar os fatos: A implementação de uma ferramenta de geração de leads com IA não é barata nem fácil. Nem todas as empresas podem se dar ao luxo de mergulhar de cabeça. Mesmo que consigam juntar dinheiro e cobrir o investimento de capital inicial, elas podem não ter o conhecimento técnico ou os recursos para manter o compromisso com essa solução.

Solução: Em vez de implementar uma revisão geral do sistema, comece aos poucos. Introduza ferramentas de IA direcionadas para enfrentar desafios específicos de geração de leads. Depois de ganhar experiência e conforto, comece a dimensionar e expandir o escopo da IA para a geração de leads.

Integração do sistema

As ferramentas de IA podem não se integrar facilmente à sua infraestrutura digital existente. Além disso, adicionar essa ferramenta à sua lista de sistemas de negócios, como CRM, plataforma de automação de marketing, etc., pode resultar na formação de silos. A integração inadequada dilui o impacto e os benefícios da inteligência artificial.

Solução: Se estiver realizando uma revisão do sistema, considere a possibilidade de mudar para uma plataforma multifuncional como a ClickUp . O ClickUp está em conformidade com vários requisitos, setores e casos de uso. Como alternativa, escolha ferramentas de IA com recursos avançados de integração para um fluxo de trabalho contínuo.

Opacidade

Os algoritmos de IA são complexos. Como é difícil compreender o processo de tomada de decisão, o problema da caixa preta pode dificultar a compreensão do motivo pelo qual alguns leads de alta qualidade recebem uma pontuação baixa ou vice-versa. Essa falta de transparência corrói a confiança no sistema e gera dúvidas.

Solução: Aloque as ferramentas de IA para tarefas como análise de dados e automação - coisas em que ela se destaca. Por outro lado, mantenha a supervisão humana para interpretar os resultados da IA, construir relacionamentos com leads qualificados e tomar decisões estratégicas.

Perda do toque humano

Uma das maiores críticas à inteligência artificial é que ela causa uma perda do toque humano no gerenciamento do relacionamento com o cliente. Os algoritmos de IA não possuem o contexto e a nuance para construir relacionamentos semelhantes aos humanos. Isso elimina a noção de autenticidade e genuinidade logo no estágio de geração de leads do funil de vendas.

Solução: Se manter um toque humano é imperativo para sua empresa, mantenha sua linha de frente de agentes humanos. No entanto, capacite-os com tecnologia de IA para complementar suas habilidades existentes. Se isso não for possível, invista em tecnologias de ponta, como o processamento de linguagem natural (PNL), para interagir com os clientes. Obviamente, mantenha absoluta transparência com os clientes e informe-os se e quando você estiver usando a IA para se comunicar com eles.

Preocupações com a privacidade dos dados

As preocupações com a privacidade dos dados estão sempre presentes em todos os aplicativos da tecnologia de IA. Portanto, o mesmo também surgiria na geração de leads de IA. Os clientes em potencial podem hesitar em compartilhar suas informações pessoais, fazendo com que você perca oportunidades disponíveis.

Os consumidores têm reservas sobre o uso de IA por meio de CDP Solução: Mantenha a transparência sobre suas práticas de coleta de dados. Isso inclui divulgar que você está usando uma ferramenta de IA para captura de leads, obter o consentimento explícito dos leads em potencial ao coletar seus dados e informá-los sobre como você planeja usar os dados deles. Essas divulgações são indicadores de confiança e práticas éticas.

Usando software de IA para geração de leads

Apesar dos desafios ocasionais, o uso de IA para geração de leads apresenta um quadro positivo. Isso deve incentivá-lo a explorar suas opções de ferramentas de geração de leads com IA.

No entanto, antes de procurar por uma solução dedicada de geração de leads com IA, permita-nos fornecer uma visão detalhada do que o ClickUp Brain pode fazer.

O ClickUp Brain pode ajudar em suas estratégias de geração de leads

Embora o ClickUp Brain não seja uma ferramenta tradicional de geração de leads com tecnologia de IA, ele se encaixa no objetivo maior de crescimento dos negócios. Por um lado, ele faz parte do pacote ClickUp. Isso significa que você pode digitalizar todo o seu funil de vendas e estratégias de marketing. Use uma abordagem lift-and-shift para mapear as atividades de geração de leads na ferramenta de gerenciamento de projetos. Como resultado, você obterá todos os benefícios de tratar o processo de geração de leads como um projeto. Desde a priorização de tarefas até a automação de fluxos de trabalho - tudo isso.

Dito isso, vamos nos aprofundar em como você pode aproveitar o ClickUp Brain em seu processo de geração de leads:

Aproveitamento dos dados do cliente: Analise uma grande quantidade de dados do cliente espalhados pelo ambiente do ClickUp. De perfis de clientes a dados históricos e comportamento on-line, o ClickUp Brain aproveita Pesquisa universal em todas as tarefas, documentos ou projetos para aprender tudo sobre seus clientes . Equipado com esse conhecimento, o ClickUp Brain ajuda você a criar ICPs que podem orientar suas equipes de vendas e marketing. Ele também pode fazer um brainstorming de estratégias relevantes de geração de leads com você com base nessas informações

Analise uma grande quantidade de dados do cliente espalhados pelo ambiente do ClickUp. De perfis de clientes a dados históricos e comportamento on-line, o ClickUp Brain aproveita Pesquisa universal em todas as tarefas, documentos ou projetos para . Equipado com esse conhecimento, o ClickUp Brain ajuda você a criar ICPs que podem orientar suas equipes de vendas e marketing. Ele também pode fazer um brainstorming de estratégias relevantes de geração de leads com você com base nessas informações Nutrir leads com conteúdo direcionado: Gerar conteúdo de alta qualidade e ímãs de leads é uma boa maneira de aumentar o número de leads e as conversões. O conteúdo de alta qualidade, como postagens de blog, guias de instruções, explicadores, etc., captura leads e os faz passar do estágio de conscientização para o de conversão. O AI Writer do ClickUp Brain pode ajudá-lo a criar conteúdo personalizado para cada estágio diferente da jornada do cliente

ClickUp Brain ajuda na geração de conteúdo para permitir a captura de leads

Marketing por e-mail personalizado: Com seu acesso a interações anteriores e dados de CRM (se conectado ao ClickUp), o ClickUp Brain pode criar mensagens de marketing convincentes . De CTAs que valem o clique a linhas de assunto personalizadas, cada e-mail é adaptado aos interesses de cada lead

Com seu acesso a interações anteriores e dados de CRM (se conectado ao ClickUp), o ClickUp Brain pode criar . De CTAs que valem o clique a linhas de assunto personalizadas, cada e-mail é adaptado aos interesses de cada lead Automatize campanhas de nutrição de leads: O ClickUp Brain pode ajudá-lo a criar fluxos de trabalho automatizados para nutrir leads. Por exemplo, você pode definir gatilhos que podem levar a ações específicas automaticamente (por exemplo, quando o status da tarefa muda para "Interessado", enviar e-mail de estudo de caso).

Além disso, o CRM do ClickUp facilita o gerenciamento de leads. Ele permite que você visualize seu pipeline de vendas e acompanhe o progresso de seus leads à medida que eles passam por diferentes estágios. Ele também oferece modelos dedicados para ajudá-lo a planejar melhor suas atividades de vendas.

Gerencie seu pipeline de vendas de forma eficiente com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp

O modelo Modelo de pipeline de vendas do ClickUp fornece uma estrutura predefinida para seu pipeline de vendas, incluindo estágios comuns como qualificação de leads, proposta e fechamento, garantindo que todos em sua equipe sigam um processo de vendas consistente. Ele também permite que você adicione campos e status personalizados para avaliar seus leads e priorizar os mais promissores.

Futuro da IA na geração de leads

O futuro da IA na geração de leads é, sem dúvida, brilhante e promissor. O foco no cultivo da confiança e da transparência, aliado aos avanços tecnológicos, abrirá caminho para ferramentas de IA ainda mais poderosas para a geração de leads.

Falando em avanços, a análise preditiva seria um divisor de águas absoluto na geração de leads. Isso levaria a uma mudança tectônica nas atividades de geração de leads, pois elas se tornariam mais proativas do que passivas. Como resultado, as empresas poderiam identificar clientes potenciais antes mesmo de eles se depararem com a marca! Além disso, elas podem ligar os pontos e identificar os clientes potenciais com maior probabilidade de conversão para produtos ou serviços específicos.

Além da análise preditiva, a geração de leads com IA se beneficiaria muito de novas tecnologias e interfaces de aplicativos. Por exemplo, a IA conversacional poderia dar origem a chatbots realistas que conduzem interações semelhantes às humanas enquanto qualificam os leads. Da mesma forma, a automação de marketing com IA se tornaria mais sofisticada e capturaria mais leads em várias fontes.

A trifeta de automação, centralização no cliente e tomada de decisões estratégicas anuncia um novo começo para o futuro da IA na geração de leads.

Pronto para assumir a liderança com o ClickUp?

A combinação de IA e geração de leads é uma combinação perfeita.

A IA turbinará as atividades de geração de leads, tornando-as mais direcionadas, orientadas por dados e automatizadas. Isso liberará os profissionais de marketing para realizar tarefas de maior valor, como nutrir leads, construir relacionamentos e preparar os leads para as vendas. A versatilidade absoluta que a IA traz para os esforços de geração de leads é outra vantagem.

Com ferramentas de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA, como o ClickUp, você tem um hub centralizado para ver, acompanhar e gerenciar todas as informações de seus leads. Para saber mais, registre-se gratuitamente agora!