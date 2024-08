10 melhores alternativas ao Fathom AI para fazer anotações com IA em 2024

Perder decisões importantes ou itens de ação em uma reunião on-line pode ser frustrante. No entanto, você também não quer gastar todo o seu tempo tentando anotar tudo o que está sendo discutido nas chamadas do Zoom.

Felizmente, uma ferramenta de anotações como a Fathom AI pode facilitar sua vida. Essas ferramentas utilizam a inteligência artificial para transcrever, resumir e analisar as anotações da reunião, liberando você para se concentrar na discussão.

Embora a Fathom AI seja excelente em serviços de anotações e transcrição básica, outras aplicativos de anotações e ferramentas de negócios oferecem recursos adicionais e mais flexibilidade.

Trouxemos para você 10 Ferramentas de IA para fazer anotações que podem servir como alternativas ao Fathom AI para melhorar suas reuniões virtuais e os resultados das reuniões.

Mas antes disso, vamos descobrir como escolher uma alternativa ao Fathom que melhor atenda às suas necessidades.

O que você deve procurar nas alternativas ao Fathom AI?

Aqui estão alguns fatores que você deve considerar ao selecionar uma ferramenta de reunião de IA:

Certeza : Procure alternativas ao Fathom AI com alta precisão de transcrição, especialmente para lidar com diferentes sotaques e termos técnicos

: Procure alternativas ao Fathom AI com alta precisão de transcrição, especialmente para lidar com diferentes sotaques e termos técnicos Recursos : Recursos avançados, como identificação do orador, extração de itens de ação, transcrição em tempo real, suporte a idiomas e destaque de palavras-chave podem aumentar significativamente a produtividade da sua reunião

: Recursos avançados, como identificação do orador, extração de itens de ação, transcrição em tempo real, suporte a idiomas e destaque de palavras-chave podem aumentar significativamente a produtividade da sua reunião Integrações : A integração perfeita com sua plataforma de videoconferência preferida e ferramentas populares de gerenciamento de projetos garante um fluxo de trabalho tranquilo

: A integração perfeita com sua plataforma de videoconferência preferida e ferramentas populares de gerenciamento de projetos garante um fluxo de trabalho tranquilo Segurança: Considere apenas as alternativas do Fathom AI que possam garantir sua privacidade, bem como a segurança e a criptografia dos dados

Considere apenas as alternativas do Fathom AI que possam garantir sua privacidade, bem como a segurança e a criptografia dos dados Preços: Considere seu orçamento e o tamanho da equipe ao avaliar os planos de preços

As 10 melhores alternativas ao Fathom AI para usar

Agora que você já sabe o que procurar nas alternativas ao Fathom AI, vamos dar uma olhada em algumas das melhores opções disponíveis.

1. Fireflies AI

via IA de vaga-lumes O Fireflies AI é uma ferramenta inovadora de reunião on-line para automatizar a tomada de notas. Ela permite que você transcreva, resuma, pesquise e analise conversas de voz.

Você pode usá-lo para capturar vídeo e áudio para gerar transcrições em minutos e, ao mesmo tempo, navegar pelas principais métricas, como itens de ação, tarefas e perguntas, com um clique.

Os melhores recursos do Fireflies AI

Transcreva reuniões e compartilhe anotações no Slack e no Google Docs

Convidar o Fireflies.ai Notetaker para reuniões em seu calendário

Adicione registros de chamadas e notas de reunião diretamente no seu CRM

Integração comferramentas de reunião on-line como Google Meet, Zoom, Teams, etc.

Limitações da IA do Fireflies

A versão gratuita carece de recursos importantes

Precisa de melhor integração com o pacote de produtos do Google

Preços do Fireflies AI

Gratuito

Pro: $18/assento por mês

$18/assento por mês Business: $29/assento por mês

$29/assento por mês Enterprise: $39/assento por mês

Fireflies AI classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

2. Claap

via Cláusula O Claap torna a colaboração com sua equipe fácil, rápida e segura. Comercializado como uma ferramenta de gravação de vídeo colaborativa, o Claap o equipa com anotações baseadas em IA e vídeos curtos de acompanhamento.

Você pode gravar reuniões com destaques e gerar resumos de IA usando o modelo certo. A ferramenta é mais adequada para equipes de vendas porque oferece inteligência de conversação para ajudá-lo a melhorar sua taxa de vitórias.

Use os insights para envolver os clientes em potencial e use outras ferramentas na biblioteca de vídeos para criar e editar vídeos curtos de acompanhamento que reduzam seu ciclo de vendas.

Melhores recursos do Claap

Transcrever e traduzir para 99 idiomas

Adicionar comentários em pontos específicos da gravação

Crie uma biblioteca de vídeos centralizada para ajudar a treinar sua equipe de vendas

Controle os direitos de acesso, mesmo em escala, para privacidade avançada

Limitações de cláusula

Dificuldade em mesclar espaços de trabalho virtuais

Alguns usuários relatam que a qualidade do som precisa ser melhorada

Preços do Claap

Básico: Plano gratuito

Plano gratuito Iniciante: $10/licença por mês

$10/licença por mês Pro: $30/licença por mês

$30/licença por mês Enterprise: Preços personalizados

Claap classificações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

4,9/5 (mais de 20 avaliações) Capítulo: Avaliações não disponíveis

3. Aplicativo Fellow

via Aplicativo Fellow O Fellow é um aplicativo tudo-em-um Software de transcrição e gerenciamento de reuniões com IA para equipes remotas e híbridas. Seus recursos de orientação comportamental reduzem a necessidade de reuniões de projeto e garantir uma colaboração eficiente.

Você pode atribuir e sincronizar itens de ação com ferramentas de gerenciamento de projetos e acompanhar as atas e decisões das reuniões em um só lugar, garantindo uma colaboração prática resultados da reunião .

os melhores recursos do aplicativo #### Fellow

Pesquise transcrições, notas e tags de reuniões - com a possibilidade de bloquear notas para evitar alterações nas decisões registradas

Crie agendas de reuniões compartilhadas com proprietários para cada seção

Integrar gravações, transcrições e resumos de reuniões com eventos do calendário para facilitar o acesso a tudo relacionado a reuniões

Aproveite a biblioteca de modelos de reuniões para acessar modelos aprovados por especialistas para vários tipos de reuniões, como reuniões individuais, reuniões de equipe, retrospectivas e muito mais

limitações do aplicativo #### Fellow

Os itens de ação não são automatizados

Falhas nas extensões do navegador

Preços do Fellow App

Gratuito

Pro: $11/usuário por mês

$11/usuário por mês Empresarial: $10/usuário por mês (cobrado anualmente)

$10/usuário por mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do aplicativo Fellow

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

4. IA da lontra

via IA da lontra O Otter AI é um assistente de reunião que automatiza e resume as conversas da reunião em anotações com itens de ação. Você pode obter respostas e gerar conteúdo, como e-mails e atualizações de status, usando o Otter AI Chat em todas as suas reuniões.

Você também pode combinar conversas ao vivo com atualizações sincronizadas.

Você pode conversar com os membros da sua equipe e com o Otter Support para impulsionar os projetos.

Os melhores recursos do Otter AI

Transcreva reuniões em mais de 30 idiomas, perfeito para equipes globais

Colabore em notas de reunião, atribua e sincronize itens de ação com ferramentas de gerenciamento de projetos e acompanhe as decisões da reunião em um só lugar

Compartilhe notas de reunião por e-mail, Slack e adicione-as ao seu CRM

Conecte-se perfeitamente com plataformas populares de videoconferência, como Zoom e Google Meet

Limitações da IA do Otter

O plano gratuito oferece minutos limitados de transcrição e identificação do orador

A precisão da transcrição pode não ser confiável

Preços do Otter AI

**Plano básico: gratuito

Pro: US$ 16,99/usuário por mês

US$ 16,99/usuário por mês Business: US$ 30/usuário por mês

US$ 30/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Otter AI avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 170 avaliações)

4,2/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

5. Grãos

via Grãos O Grain, desenvolvido para equipes de receita, automatiza a tomada de notas, a manutenção de registros e a captura de insights para que você possa se concentrar em outras tarefas, como treinar sua equipe e desenvolver uma estratégia de vendas.

A interface fácil de usar do Grain oferece maior visibilidade do pipeline de vendas com análises de negócios e insights com tópicos inteligentes e alertas de contas-chave.

Melhores recursos do Grain

Sincronização automática de notas de reunião com contatos de CRM e registros de negócios

Gera facilmente gravações de reuniões e transcrições editáveis

Integração com Hubspot, Salesforce, Zapier e Slack

Mantenha-se atualizado com notificações baseadas em palavras-chave específicas nas transcrições

Crie trechos de vídeo selecionando qualquer texto na transcrição

Limitações de grãos

Focado principalmente em reuniões de vídeo, pode não ser ideal para chamadas somente de áudio

Tem problemas para identificar os falantes nas transcrições

Preços do Grain

Gratuito

Iniciante: $19/assento por mês

$19/assento por mês Empresarial: $39/assento por mês

$39/assento por mês Empresa: Preço personalizado

Classificações e resenhas de grãos

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Tl;dv

via Tl;dv O Tl;dv é um gravador de reuniões que transcreve e resume suas chamadas com clientes, clientes potenciais e sua equipe. Você pode capturar chamadas com vídeo e som de alta qualidade e acessá-las imediatamente depois na biblioteca da reunião.

A ferramenta também oferece suporte multilíngue em mais de 30 idiomas e automatiza os fluxos de trabalho das reuniões. Ela permite que você compartilhe momentos e percepções da reunião diretamente nos espaços de trabalho da sua equipe sem alternar entre guias.

melhores recursos do #### Tl;dv

Resuma os principais momentos de suas reuniões com um simples clique ou atalho

Localize e resuma instantaneamente discussões relacionadas a palavras-chave específicas em seu espaço de trabalho

Crie clipes de vídeo curtos de momentos importantes em qualquer reunião

Integração com plataformas de armazenamento em nuvem para facilitar o acesso a reuniões anteriores

limitações do #### Tl;dv

Não possui recursos de colaboração em tempo real, como identificação de oradores

O plano gratuito tem duração e recursos de reunião limitados

Preços do Tl;dv

Gratuito para sempre

Pro: US$ 25/usuário de gravação por mês

US$ 25/usuário de gravação por mês Enterprise: Preços personalizados

Tl;dv ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

4,7/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: Avaliações não disponíveis

7. Wudpecker

via Pica-pau O Wudpecker é uma ferramenta de IA desenvolvida para extração de conhecimento. Com o objetivo de aumentar a produtividade, a plataforma condensa conversas virtuais em informações prontas para consumo.

Você também pode armazenar todas as gravações de suas reuniões em um servidor seguro e usar o mecanismo de pesquisa avançado do Wudpecker para encontrar informações específicas nas transcrições de suas reuniões.

Melhores recursos do Wudpecker

Crie modelos personalizados para diferentes tipos de reunião para agilizar a tomada de notas

Compartilhe anotações e colabore com colegas de equipe em tempo real no Wudpecker

Obtenha resumos, itens de ação e insights de suas reuniões do Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Mantenha suas reuniões seguras com criptografia avançada de dados e conformidade com o GDPR

Limitações do Wudpecker

Uma interface pode ser menos intuitiva em comparação com algumas outras ferramentas

Não é possível excluí-lo de reuniões específicas

Preços do Wudpecker

Gratuito

Plus: $16/mês

$16/mês Pro: $30/mês

Wudpecker avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

8. Falar com a IA

via Falar com IA O Speak AI utiliza uma interface de conversação, permitindo que você interaja com as transcrições de suas reuniões de forma natural.

Você pode capturar, transcrever e analisar chamadas telefônicas e reuniões usando o Meeting Assistant do Speak AI, APIs e muito mais para a geração automática de insights.

Ele também permite que você se conecte com plataformas populares de armazenamento em nuvem, como Dropbox e Google Drive.

Os melhores recursos do Speak AI

Obtenha 95% de precisão na transcrição com áudio de alta qualidade

Converta automaticamente áudio/vídeo em texto com o software intuitivo de conversão de áudio/vídeo em texto do Speak AI

Carregue e analise dados não estruturados de pesquisas e formulários com a importação de CSV ou Zapier

Faça perguntas sobre os dados e obtenha respostas perspicazes do assistente de IA

Limitações do Speak AI

Pode exigir dados de treinamento adicionais para obter a precisão ideal com sotaques específicos ou jargões técnicos

Preços do Speak AI

Pagamento conforme o uso

Iniciante: US$ 29/mês

US$ 29/mês Personalizado: Preço personalizado

Speak AI avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há classificações disponíveis

9. Montagem de IA

via Montagem de IA O Sembly AI é um gerador de notas de reunião que participa e registra automaticamente suas reuniões no Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Além disso, você pode carregar facilmente arquivos de áudio ou vídeo para gerar uma transcrição, notas de reunião e insights para reuniões pré-gravadas.

Também é possível usar o navegador ou o celular para gravar uma conversa off-line ou fazer uma autoanotação em qualquer lugar.

Os melhores recursos do Sembly AI

Exporte transcrições em vários formatos (TXT, SRT, DOCX) com carimbos de data e hora personalizáveis e rótulos de orador e compartilhe-os no Slack ou em seu CRM

Conecte-se com plataformas populares de videoconferência e serviços de armazenamento em nuvem

Pesquise suas reuniões por palavra-chave, item-chave ou participante

Limitações do Sembly AI

A navegação pela plataforma não é muito intuitiva

Preços do Sembly AI

Pessoal: Plano gratuito

Plano gratuito Profissional: $15/mês

$15/mês Equipe: $29/mês

$29/mês Enterprise: Preços personalizados

Sembly AI avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há classificações disponíveis

10. Vocalmatic

via Vocalmatic O Vocalmatic é um software de transcrição automática com tecnologia de fala para texto. Ele funciona analisando uma gravação de áudio ou vídeo segundo a segundo, determinando qual palavra é dita em cada segundo e salvando cada palavra em uma transcrição.

Você pode usar o Vocalmatic primeiro para transformar o arquivo de áudio em texto e, em seguida, pode editá-lo a seu gosto.

Melhores recursos do Vocalmatic

Converte seu áudio em texto em mais de 100 idiomas usando IA

Gerar transcrições editáveis de conversas virtuais

Pesquise facilmente transcrições de reuniões anteriores por palavras-chave ou nomes de oradores

Atribua funções e permissões para os membros da equipe, garantindo a segurança dos dados e o controle de acesso

Limitações da Vocalmatic

Concentra-se na análise pós-reunião e na capacidade de pesquisa; pode não ser ideal para colaboração em tempo real

Preços da Vocalmatic

Iniciante: US$ 15/mês

US$ 15/mês Pro: $19/mês

$19/mês Comercial: $149/mês

Avaliações e resenhas da Vocalmatic

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações disponíveis

Outros assistentes de notas de reuniões com IA

Enquanto a maioria das alternativas do Fathom AI se concentra em algumas funções seletivas, uma plataforma abrangente como o ClickUp vai além.

Ela oferece uma rede exclusiva com tecnologia de IA para conectar tarefas, documentos, pessoas e o conhecimento de sua empresa.

Assim, você tem um gerente de conhecimento, um gerente de projeto e um redator trabalhando no piloto automático para você em uma única plataforma. É como ter um ajudante constante para gerenciar e atualizar as anotações de reuniões e os fluxos de trabalho. Não importa se você está realizando uma reunião de vendas voltada para o cliente ou uma reunião de

reunião interna de OKR

o ClickUp pode ajudá-lo a economizar tempo e esforço.

ClickUp

Crie resumos e atualizações de progresso com o ClickUp Brain

ClickUp Brain

não se trata apenas de fazer anotações em reuniões. Trata-se de resolver vários problemas de trabalho com apenas alguns cliques. Seu AI Writer for Work criará e editará conteúdo, como agendas de reuniões, e-mails e relatórios. Você também pode usá-lo para resumir anotações de reuniões ou responder a perguntas de suas reuniões. Além disso, você também pode transformar as conclusões da reunião em tarefas no ClickUp.

Aproveite a IA do ClickUp para resumir suas reuniões e criar itens de ação

Reuniões do ClickUp

torna muito fácil fazer anotações, gerenciar uma agenda e definir itens de ação que responsabilizam sua equipe, tudo em um só lugar.

Documente suas reuniões semanais de forma simplificada para garantir o máximo de produtividade.

Transforme cada campo em um centro de ação usando os comandos de barra do ClickUp

O exclusivo

Comandos de barra do ClickUp

elimina os cliques desnecessários. Comece imediatamente em qualquer campo de texto digitando "/" para abrir o menu de comandos de barra. Você pode usar o comando para iniciar uma reunião do Zoom, iniciar uma nota ou documento, escrever com o ClickUp AI, etc.

Melhores recursos do ClickUp

Seja criativo e organizado em suas anotações de reunião, conforme necessário, usando recursos de edição abrangentes por meio de Notas de reunião do ClickUp

Atribua prioridades com comentários para garantir a colaboração eficiente e o acompanhamento do progresso

Use a IA para criar resumos de notas de reunião e itens de ação, transformá-los em tarefas e vinculá-los a fluxos de trabalho e projetos

Configure a automação para e-mails de acompanhamento após as reuniões

Capture e registre facilmente discussões, decisões e itens de ação de reuniões usando Modelo de anotações de reuniões corporativas do ClickUp

Lide com suas tarefas sem esforço e aumente a produtividade usando o modelo de anotações de reuniões corporativas do ClickUp

Mantenha todas as notas de reunião organizadas e acessíveis para referência futura

Adicionar itens da agenda de reuniões à seção Modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp e marque-os um a um depois de terem sido discutidos

Realize reuniões produtivas, colaborativas e eficientes com o modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp

Certifique-se de que você sempre tenha seu agenda pronta para as reuniões com Automação de tarefas recorrentes do ClickUp

Automatize resumos de projetos e atualizações de progresso com insights precisos de IA e relatórios de status para tarefas, documentos e até mesmo pessoas

Aperfeiçoe sua redação com um assistente de redação integrado que é treinado em seu trabalho

Verifique automaticamente a ortografia em seus documentos e tarefas sem nenhum plug-in ou extensão

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem experimentar uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em qualquer plano pago por US$ 5 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9000+ avaliações)

4,7/5 (9000+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (4000+ avaliações)

Escolhendo a solução certa para a assistência de notas de reunião

Nossos locais de trabalho prosperam com a comunicação eficaz e as interações com os clientes. No entanto, com agendas lotadas e horários apertados, capturar todos os pontos-chave das reuniões pode ser um desafio.

Portanto, escolha uma destas alternativas da Fathom AI depois de avaliar cuidadosamente as necessidades organizacionais, a escalabilidade e a necessidade de transcrever conversas complexas.

Uma ferramenta abrangente como o ClickUp oferece uma solução mais inteligente, liberando você para se envolver totalmente nas discussões. A plataforma inovadora identifica itens de ação e gera resumos inteligentes a partir de anotações de reuniões - tudo em tempo real.

Pronto para transformar sua experiência de reunião virtual? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente a diferença de uma abordagem realmente abrangente.🎉