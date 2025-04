10 melhores alternativas ao Granola AI para conferir em 2025

O Granola AI é um bloco de notas com tecnologia de IA projetado para aumentar a produtividade das reuniões, combinando anotações digitadas pelo usuário com transcrições geradas por IA. Ele cria resumos personalizados, fornece contexto e se concentra na privacidade, evitando bots intrusivos.

Apesar de seus pontos fortes, o Granola AI tem limitações. Alguns usuários relatam problemas com o reconhecimento de alto-falantes, falta de gravação de vídeo e suporte limitado à plataforma (atualmente apenas para Mac). Outros acham que a curva de aprendizado para novos recursos é íngreme, e a ausência de aplicativos móveis restringe o uso em qualquer lugar.

Se você também estiver enfrentando problemas semelhantes e quiser mudar do Granola, já fizemos o trabalho de base. Neste guia, discutiremos as 10 principais alternativas de IA do Granola para tornar suas reuniões mais produtivas.

resumo de 60 segundos Aqui está uma rápida visão geral das 10 principais alternativas de IA do Granola em 2025: ClickUp : Melhor para anotações e reuniões em um só lugar Melhor para anotações e reuniões em um só lugar Fireflies. ai: Melhor para transcrição segura de reuniões Fathom: Melhor para insights de reuniões automatizadas e integração de CRM Otter. ai: Melhor para transcrição em tempo real e análise de várias reuniões MeetGeek.ai: Melhor para extrair itens de ação de anotações de reuniões Avoma: Melhor para inteligência de vendas e análise de conversas tl;dv: Melhor para traduzir anotações de reuniões em vários idiomas Wudpecker: Melhor para assistência ilimitada a reuniões em tempo real Chorus. ai: Melhor para analisar interações com clientes Krisp: Melhor para cancelamento de ruído de IA e transcrição ao vivo

O que você deve procurar nas alternativas de IA do Granola?

Ao procurar alternativas ao Granola AI, é importante se concentrar nos recursos que realmente aumentam sua produtividade e se adaptam ao seu fluxo de trabalho. Veja o que você deve ter em mente em relação aos aplicativos de anotações:

Facilidade de uso: Procure um aplicativo que pareça intuitivo desde o início. Uma interface limpa e uma navegação direta para a captura de anotações podem fazer toda a diferença

📌 Sincronização confiável entre dispositivos: Suas anotações devem estar acessíveis em qualquer lugar - telefone, laptop ou tablet. Certifique-se de que o aplicativo sincronize sem problemas, sem perder dados ou causar atrasos

Pesquisa e organização robustas: Um bom aplicativo de anotações com IA deve ajudá-lo a encontrar anotações rapidamente. Procure por marcação inteligente, pesquisa avançada com filtros e sistemas de pastas que mantenham tudo organizado

Privacidade e segurança: Escolha um aplicativo com criptografia forte e políticas de privacidade claras para manter seus dados seguros

opções de personalização: Cada pessoa trabalha de forma diferente e usa ferramentas de colaboração e comunicação diferentes. A melhor alternativa ao Granola AI deve permitir que você personalize modelos ou fluxos de trabalho para atender às suas necessidades pessoais

As 10 melhores alternativas à IA do Granola

Não há necessidade de se comprometer com as limitações do Granola AI Notetaker; aqui estão algumas alternativas ao Granola AI:

1. ClickUp (melhor para anotações e reuniões completas)

Obtenha transcrições pesquisáveis com a combinação ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

Fazendo malabarismos com diferentes aplicativos para reuniões, anotações e tarefas? Isso resulta em ineficiência, perda de produtividade e informações dispersas.

ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, combina anotações, gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe - tudo com tecnologia de IA.

Anotador de IA do ClickUp

O Anotador de IA do ClickUp atua como seu assistente pessoal de reuniões com IA que captura, resume e organiza discussões facilmente. Ele registra as atas das reuniões , extrai os principais insights e cria listas de tarefas acionáveis.

A melhor parte é que ele se integra perfeitamente ao Zoom, ao Google Meet e ao Microsoft Teams, tornando-o seu melhor companheiro de reuniões.

Automatize a geração de transcrições, resumos e itens de ação com o ClickUp's AI Notetaker

ClickUp Docs

E mais? Você recebe a gravação e a transcrição completas da reunião para que possa revisitar sua chamada a qualquer momento para obter um contexto detalhado! Todas as gravações e anotações são armazenadas de forma organizada no ClickUp Docs privado, onde você pode marcá-las, formatá-las e compartilhá-las conforme necessário.

Com o ClickUp Docs, você pode:

Formatar notas para melhor legibilidade

Use a vinculação bidirecional para conectar notas a tarefas

Colabore com sua equipe em tempo real

Gerencie gravações, anotações e resumos de reuniões no ClickUp Docs

Cérebro ClickUp

Combine isso com o ClickUp Brain, o assistente de IA que leva a tomada de notas a outro nível. Ele pode resumir longas transcrições de reuniões em pontos de ação concisos, gerar tarefas e subtarefas a partir de anotações de reuniões, reformatar anotações para melhor estrutura e clareza e até mesmo traduzir anotações de reuniões.

Resuma e refine suas anotações e mantenha tudo estruturado com o ClickUp Brain

Esses recursos avançados combinados com a colaboração de IA convertem suas anotações de reunião em insights acionáveis que impulsionam a produtividade.

Modelos de reunião

Fazer anotações é uma coisa - estruturá-las de forma eficaz é outra. O ClickUp oferece uma variedade de modelos, incluindo o Modelo de Notas de Reunião do ClickUp, para ajudá-lo a gerenciar agendas de reuniões, registrar atas de reuniões e documentar acompanhamentos.

Obtenha um modelo gratuito Mantenha suas agendas, principais conclusões e acompanhamentos bem organizados usando o modelo de anotações de reunião do ClickUp

Com o ClickUp, suas reuniões, anotações e pensamentos ficam sempre organizados e acessíveis, facilitando a transformação de ideias em ações.

Melhores recursos do ClickUp

Realize reuniões, defina pautas, faça anotações e atribua itens de ação - tudo com o ClickUp Meetings . Não é mais necessário alternar entre aplicativos para acompanhar o que foi discutido e o que precisa ser feito

Converse, discuta tarefas, compartilhe atualizações e colabore em tempo real sem perder o controle de detalhes importantes. Ao contrário das mensagens dispersas em outros aplicativos, o ClickUp Chat mantém tudo vinculado aos seus projetos

Transforme as discussões das reuniões em tarefas reais com datas de vencimento, responsáveis e prioridades. Com o ClickUp Tasks , cada item de ação é rastreado, para que nada seja esquecido

Anote pensamentos, lembretes e tarefas importantes sem interromper seu fluxo de trabalho com o ClickUp Notepad

Limitações do ClickUp

Ele tem uma curva de aprendizado acentuada devido a uma ampla variedade de recursos

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresas: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/por usuário

Anotador de IA ClickUp: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos em reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que costumava levar três horas por semana para planejamento e atualização de eventos agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos em reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que costumava levar três horas por semana para planejamento e atualização de eventos agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

Leia mais: Como usar o método de anotação de frases (com modelos)

2. Fireflies. ai (Melhor para transcrição segura de reuniões)

via Fireflies

O Fireflies. ai é um popular assistente de reuniões orientado por IA que permite transcrever, resumir e analisar conversas com alta precisão. Ele captura reuniões em plataformas como Zoom, Google Meet e MS Teams, transformando as discussões em uma base de conhecimento estruturada e pesquisável.

E mais? Você recebe um assistente acionado pelo ChatGPT que gera e-mails de acompanhamento, tarefas e resumos sob demanda, aumentando a produtividade pós-reunião. O Fireflies também atende aos padrões de segurança corporativa com criptografia de ponta a ponta, certificação SOC 2 Tipo 2 e conformidade com HIPAA/GDPR, garantindo o manuseio seguro dos dados. Além disso, com integrações em mais de 50 aplicativos de negócios, você pode automatizar os fluxos de trabalho das reuniões sem esforço manual.

Fireflies. ai melhores recursos

Localize momentos específicos em reuniões com uma função de pesquisa que verifica transcrições e áudio em toda a sua biblioteca

Adicione termos específicos do setor ao dicionário da IA para obter transcrições e resumos mais precisos

Envie notas de reuniões, itens de ação e resumos diretamente para CRMs como o Salesforce, reduzindo a entrada manual de dados

Transcreva reuniões em mais de 100 idiomas com mais de 95% de precisão de transcrição

Limitações do Fireflies. ai

Alguns usuários relatam que faltam insights detalhados de IA em várias reuniões, o que dificulta a análise abrangente

O plano gratuito tem recursos limitados, sem gravação e armazenamento de vídeo, e alguns usuários acham irritante os bots participarem das reuniões

Preços do Fireflies. ai

Gratuito

Pro: US$ 18/mês

Negócios: US$ 29/mês

Empresa: US$ 39/mês

Avaliações e resenhas do Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (mais de 600 avaliações)

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies. ai?

Adoro o fato de o Fireflies me liberar para ser um ouvinte ativo e participante das reuniões que ele está gravando e transcrevendo. Não estou mais preso à minha caneta e ao meu caderno. Também gosto do fato de que, se eu perder uma reunião, posso ler o resumo e a transcrição para saber o que realmente aconteceu. A implementação e a integração em nossas reuniões foram perfeitas e todos em nosso escritório acabam usando-o várias vezes por semana. '

Adoro o fato de o Fireflies me liberar para ser um ouvinte ativo e participante das reuniões que ele está gravando e transcrevendo. Não estou mais preso à minha caneta e ao meu caderno. Também gosto do fato de que, se eu perder uma reunião, posso ler o resumo e a transcrição para saber o que realmente aconteceu. A implementação e a integração em nossas reuniões foram perfeitas e todos em nosso escritório acabam usando-o várias vezes por semana. '

Dica profissional: Configure palavras-chave e acionadores personalizados em seu anotador de IA para sinalizar pontos críticos. Por exemplo, se você costuma controlar prazos, configure a IA para destacar frases como 'devido até', 'prazo' ou 'data de envio'. '

3. Fathom (melhor para insights de reuniões automatizadas e integração de CRM)

via Fathom

O Fathom registra e transcreve todas as reuniões de equipe e chamadas de descoberta em um só lugar. Isso permite que as equipes de vendas analisem as chamadas e identifiquem as melhores mensagens de vendas ou descubram quais membros da equipe precisam de mais treinamento.

Você pode integrá-lo diretamente a CRMs e plataformas de documentação como Google Docs, Notion e Asana para garantir a automação ininterrupta do fluxo de trabalho. Além disso, com recursos como transcrição ao vivo, suporte em vários idiomas e downloads instantâneos de reuniões, o Fathom elimina a necessidade de anotações manuais, tornando a análise pós-reunião mais rápida e precisa.

Melhores recursos do Fathom

Acesse transcrições precisas e estruturadas imediatamente durante as chamadas

Identifique e categorize as principais conclusões, decisões e tarefas, reduzindo a necessidade de acompanhamento manual

Compartilhe facilmente o resumo das chamadas da equipe de vendas para a equipe de sucesso do cliente

Limitações do Fathom

Os resumos de reuniões gerados às vezes são imprecisos ou incompletos, levando a possíveis mal-entendidos

O Fathom está disponível apenas com o Zoom

Preços do Fathom

Padrão: US$ 29/mês

Pro: US$ 39/mês

Avaliações e resenhas do Fathom:

G2: 5/5 (mais de 4500 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Os itens de ação pós-reunião são de ouro. O recurso "Ask Fathom" também é incrível. Fazer perguntas como "Quais foram os três principais motivos pelos quais Michael não gostaria de avançar com minha solução" é fantástico.

Os itens de ação pós-reunião são de ouro. O recurso "Ask Fathom" também é incrível. Fazer perguntas como "Quais foram os três principais motivos pelos quais Michael não gostaria de avançar com minha solução" é fantástico.

Leia mais: Melhores alternativas ao Fathom AI para anotações com IA

Você sabia? O mercado de anotações com IA está crescendo vertiginosamente! Avaliado em US$ 450 milhões em 2023, ele deverá ultrapassar US$ 2,3 bilhões até 2033, com uma impressionante taxa de crescimento anual de 18,7%. 7% de taxa de crescimento anual.

4. Otter. ai (melhor para transcrição em tempo real e análise de várias reuniões)

Otter. ai, uma poderosa plataforma de transcrição com IA, converte a fala em texto em tempo real. Ela processa o áudio de reuniões virtuais, aplica processamento de linguagem natural (NLP) para estruturar transcrições e permite a colaboração ao vivo com destaques, comentários e registros de data e hora.

Você pode integrar o Otter. ai com calendários, automatizar resumos de reuniões e consultar transcrições anteriores usando seu chatbot de IA. Ao oferecer suporte à análise de várias reuniões, vocabulário personalizado e gravações simultâneas, o Otter. ai é uma ferramenta poderosa para equipes que lidam com entradas complexas de usuários.

Melhores recursos do Otter. ai

Capture conteúdo falado instantaneamente com o mecanismo de transcrição ao vivo do Otter. ai

Extraia insights de várias reuniões simultaneamente. Pesquise transcrições com consultas baseadas em IA para identificar os principais padrões e discussões

Treine o Otter. ai para reconhecer jargões, acrônimos e terminologia da empresa específicos do domínio

Peça ao chatbot de IA da Otter resumos instantâneos, decisões ou itens de ação de reuniões anteriores

Limitações do Otter. ai

Requer um mínimo de 10 estações para integração de CRM, o que o torna menos adequado para equipes menores

Captura apenas áudio, com gravação de vídeo disponível apenas no plano Enterprise

Oferece suporte à transcrição em tempo real principalmente em inglês, com suporte limitado para outros idiomas

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês

Negócios: $30/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (290 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter. ai?

O que mais gosto no Otter é que posso prestar total atenção às pessoas com quem estou me conectando em uma chamada, sem precisar fazer anotações continuamente. As conversas podem fluir mais livremente, posso fazer mais perguntas e descobrir muito mais informações porque sei que o Otter fará anotações e gravará uma transcrição de áudio.

O que mais gosto no Otter é que posso prestar total atenção às pessoas com quem estou me conectando em uma chamada, sem precisar fazer anotações continuamente. As conversas podem fluir mais livremente, posso fazer mais perguntas e descobrir muito mais informações porque sei que o Otter fará anotações e gravará uma transcrição de áudio.

5. MeetGeek. ai (melhor para extrair itens de ação de anotações de reuniões)

via MeetGeek

O MeetGeek. ai participa de forma autônoma de reuniões agendadas, captura discussões com reconhecimento de voz de alta precisão e gera resumos estruturados. Ele é equipado com detecção de itens de ação em tempo real e transcrições pesquisáveis para recuperação rápida dos principais insights.

Ele tem a capacidade de traduzir transcrições em mais de 30 idiomas e integração com plataformas como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Também pode ajudar os gerentes de projeto a automatizar os fluxos de trabalho, integrando a inteligência de reunião aos CRMs e sistemas de gerenciamento de tarefas.

MeetGeek. ai melhores recursos

Converta a fala em transcrições precisas e com registro de data e hora sem pressionar "Gravar

O processamento orientado por IA garante alta qualidade de transcrição em mais de 30 idiomas suportados

Vá para qualquer parte da discussão sem ter que passar manualmente pelos arquivos de vídeo

Limitações do MeetGeek. ai

As gravações e transcrições de reuniões não podem ser exportadas como PDFs, restringindo a flexibilidade do formato

Sem organização de pastas (lista de reprodução) significa que os usuários não podem categorizar ou agrupar reuniões, dificultando o gerenciamento de conteúdo

Preços do MeetGeek. ai

Gratuito

Pro: US$ 19/mês

Negócios: $39/mês

Empresa: US$ 59/mês

Avaliações e resenhas do Miro

G2: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek.ai?

*Adoro o fato de não precisar fazer anotações, tomar notas e até mesmo tentar descobrir o que perdi, porque mesmo que eu não esteja presente na reunião, o MeekGeek estará presente na reunião para mim e resumirá tudo em pequenos detalhes! Fica ainda melhor quando você pode dizer onde exatamente na gravação você pode encontrar um tópico específico. Isso é muito bom! Ele mantém você organizado e sempre à frente!

*Adoro o fato de não precisar fazer anotações, tomar notas e até mesmo tentar descobrir o que perdi, porque mesmo que eu não esteja presente na reunião, o MeekGeek estará presente na reunião para mim e resumirá tudo em pequenos detalhes! Fica ainda melhor quando você pode dizer onde exatamente na gravação você pode encontrar um tópico específico. Isso é muito bom! Ele mantém você organizado e sempre à frente!

Dica profissional: Algumas ferramentas de IA permitem que você oriente a tomada de notas com avisos personalizados. Tente definir lembretes para prazos, sinalizar decisões ou solicitar resumos por tópico para obter insights mais focados.

6. Avoma (melhor para inteligência de vendas e análise de conversas)

via Avoma

Avoma significa "A Very Organized Meeting Assistant" (Um assistente de reunião muito organizado) que pode processar e analisar suas conversas de vendas com eficiência. É uma plataforma de inteligência de receita orientada por IA projetada para previsão em tempo real e gerenciamento de negócios. Ao aproveitar o aprendizado de máquina, a Avoma atribui pontuações de integridade de negócios, monitora alterações no pipeline e automatiza atualizações de CRM.

A Avoma também rastreia metodologias de vendas e prevê resultados de receita com base em dados de conversas. Com seu copiloto alimentado por IA, suas equipes de vendas podem eliminar suposições, mitigar riscos de negócios e refinar a precisão da previsão sem intervenção manual.

Melhores recursos do Avoma

Detecte padrões em chamadas de vendas, e-mails e reuniões para avaliar a integridade do negócio

Capture e registre todas as interações de vendas em tempo real

Atualiza os registros de CRM com notas de reuniões, decisões importantes e itens de ação, garantindo que as equipes trabalhem com os dados mais recentes

Limitações da Avoma

O processo de acesso a trechos específicos de chamadas é complicado, exigindo uma pesquisa manual em listas de reprodução sem uma opção de download direto

O anotador de IA ocasionalmente atrasa a participação em reuniões e pode identificar erroneamente os palestrantes, afetando a precisão das transcrições

Preços da Avoma

Assistente de reunião de IA: US$ 29/mês

Conversation Intelligence: $69/mês

Inteligência de receita: US$ 99/mês

Avaliações e resenhas da Avoma

G2: 4. 6/5 (mais de 1300 avaliações)

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Avoma?

*É muito fácil de usar. Configurá-lo com o Zoom e outros sistemas de videochamada é muito fácil. Ele não apenas grava a conversa, mas também a recapitula e permite que você leia a transcrição. Eu o uso pelo menos 3 vezes por semana. É um salva-vidas!

*É muito fácil de usar. Configurá-lo com o Zoom e outros sistemas de videochamada é muito fácil. Ele não apenas grava a conversa, mas também a recapitula e permite que você leia a transcrição. Eu o uso pelo menos 3 vezes por semana. É um salva-vidas!

Leia mais: ClickUp AI Vs. Notion AI: qual é a melhor ferramenta de IA?

7. tl;dv (Melhor para traduzir notas de reunião em vários idiomas)

o tl;dv é um anotador com tecnologia de IA criado para equipes que precisam de mais do que apenas transcrições. Ele registra, transcreve e extrai os principais insights das reuniões, integrando-se perfeitamente a CRMs, sistemas de tíquetes e mais de 5.000 ferramentas.

o tl;dv é compatível com a gravação de reuniões no Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Além disso, ele atualiza automaticamente os campos do CRM e envia itens de ação para ferramentas como Jira e Slack. Ideal para equipes de vendas de pequenas e médias empresas, o tl;dv também atende a equipes de produtos, engenharia e sucesso do cliente com suporte multilíngue, recursos de segurança e ferramentas de treinamento.

tl;dv melhores recursos

Detecte palestrantes automaticamente, resuma discussões e categorize insights para referência rápida

Sincronize insights de chamadas diretamente nos campos de CRM, como Salesforce e HubSpot, eliminando a entrada manual de dados e mantendo os registros atualizados

Marque momentos importantes em reuniões com carimbos de data e hora e marque os membros da equipe, notificando-os instantaneamente por e-mail com links diretos de reprodução

Compile insights de várias reuniões de uma só vez com relatórios programados entregues diretamente em sua caixa de entrada

limitações do tl;dv

O aplicativo móvel é menos intuitivo do que a versão para desktop, o que torna o uso em movimento um desafio

A transcrição em tempo real não está disponível, limitando o acesso imediato ao conteúdo da reunião

tl;dv preços

Gratuito

Pro: $29 /mês

Negócios: $98/mês

Empresa: Preços personalizados

classificações e resenhas tl;dv

G2: 4. 7/5 (mais de 330 avaliações)

Capítulo: Não há comentários disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o tl;dv?

o tl;dv é a melhor ferramenta que já usei para gravar conversas em francês, destacando-se mesmo com fala rápida e áudio ruim, capturando com precisão a discussão. É excelente para revisar os pontos principais por meio de resumos com registro de data e hora, oferece modelos personalizáveis para compartilhar percepções relevantes e tem uma interface fácil de usar com tutoriais úteis. Além disso, a opção de organizar as gravações por projeto mantém tudo em ordem.

o tl;dv é a melhor ferramenta que já usei para gravar conversas em francês, destacando-se mesmo com fala rápida e áudio ruim, capturando com precisão a discussão. É excelente para revisar os pontos principais por meio de resumos com registro de data e hora, oferece modelos personalizáveis para compartilhar percepções relevantes e tem uma interface fácil de usar com tutoriais úteis. Além disso, a opção de organizar as gravações por projeto mantém tudo em ordem.

📮ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões, quase 40% dos entrevistados participam de 4 a 8 reuniões ou mais por semana, sendo que cada reunião dura até uma hora. Isso se traduz em uma quantidade impressionante de tempo coletivo dedicado a reuniões em sua organização. E se você pudesse recuperar esse tempo? O Anotador de IA integrado do ClickUp pode ajudá-lo a aumentar a produtividade em até 30% por meio de resumos instantâneos de reuniões, enquanto o ClickUp Brain ajuda na criação automatizada de tarefas e fluxos de trabalho simplificados, transformando horas de reuniões em insights acionáveis.

8. Wudpecker (melhor para assistência ilimitada a reuniões em tempo real)

O Wudpecker é um assistente de reunião com IA que usa processamento avançado de linguagem natural e tecnologia GPT-3 para extrair insights e itens de ação da reunião e redigir e-mails de acompanhamento.

Um recurso de destaque é o seu sistema de consulta com tecnologia de IA que permite fazer perguntas durante a reunião e obter respostas em tempo real e contextualizadas. Além disso, a gravação multiplataforma do Wudpecker, que funciona para discussões virtuais e presenciais sem depender de bots.

Melhores recursos do Wudpecker

Extraia os principais insights, itens de ação e decisões das reuniões sem revisão manual

Faça perguntas em tempo real durante as reuniões e obtenha respostas instantâneas e contextualizadas

Grave reuniões ilimitadas sem restrições de armazenamento ou tempo em todos os dispositivos

Integre-se ao Slack, Notion, HubSpot e muito mais para manter as anotações onde você precisa delas

Limitações do Wudpecker

As transcrições geralmente contêm erros de digitação, atribuições incorretas e erros, exigindo revisão manual antes do compartilhamento

Não há opção para excluir o anotador de reuniões recorrentes específicas, o que exige intervenção manual todas as vezes

Preços do Wudpecker

Grátis

Mais: US$ 19/mês

Pro: US$ 32/mês

Avaliações e resenhas do Wudpecker

Avaliações insuficientes

9. Chorus. ai (melhor para analisar interações com clientes)

via Zoom Marketplace

O Chorus. ai, da ZoomInfo, é uma plataforma de inteligência de conversação que ajuda as empresas a melhorar o desempenho de vendas por meio da análise das interações com os clientes. Ela registra, transcreve e estuda as conversas em tempo real. O resultado? Um aumento no pipeline e na receita.

A plataforma participa de reuniões on-line, mesmo as não programadas, e captura áudio e compartilhamentos de tela. Ela usa IA para identificar os principais pontos de discussão, como preços ou objeções, e se integra perfeitamente a ferramentas como Salesforce e Zoom para fornecer insights acionáveis para as equipes de vendas.

Melhores recursos do Chorus. ai

Acesse transcrições precisas de chamadas imediatamente após as reuniões, facilitando a atualização de CRMs ou o envio de e-mails de acompanhamento

Destaque riscos, oportunidades e tópicos críticos, como próximas etapas ou objeções, durante as conversas

Acompanhe as interações com os clientes, o feedback positivo e as frases de compromisso para ajudar as equipes a fechar negócios mais rapidamente e alinhar as ações com as metas de vendas

Limitações do Chorus. ai

Pode levar várias horas/dias para que a gravação seja carregada

Os resumos das reuniões podem não conter detalhes importantes

Preços do Chorus. ai

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Chorus. ai

G2: 4. 5/5 (mais de 2.960 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chorus. ai?

O Chorus permite que eu pegue trechos de seções importantes das reuniões dos clientes e os envie diretamente para eles. Ele também tem sido de grande ajuda para organizar os detalhes das reuniões em um formato fácil de ler e tem sido inestimável para fazer anotações.

O Chorus permite que eu pegue trechos de seções importantes das reuniões dos clientes e os envie diretamente para eles. Ele também tem sido de grande ajuda para organizar os detalhes das reuniões em um formato fácil de ler e tem sido inestimável para fazer anotações.

Leia mais: Como usar o método de registro de anotações em gráficos (com modelos!)

10. Krisp (melhor para cancelamento de ruído de IA com transcrição ao vivo)

via Krisp

Se o ruído de fundo durante as reuniões é sua maior preocupação, o Krisp é a resposta. O Krisp é um assistente de reunião com tecnologia de IA projetado para melhorar a qualidade do áudio e automatizar a tomada de notas. Diferentemente de suas ferramentas de transcrição padrão, ele oferece cancelamento de ruído de IA em tempo real, localização de sotaque e interpretação de IA ao vivo.

A anotação de IA sem bots da Krisp permite que os usuários gerem resumos e itens de ação sem adicionar um participante extra às suas chamadas.

Melhores recursos do Krisp

Remova ruídos de fundo, como cliques no teclado ou conversas no café, em tempo real, garantindo um áudio cristalino

Traduza conversas faladas em qualquer lugar em mais de 20 idiomas, eliminando a necessidade de intérpretes humanos

Converta sotaques em seis vozes geradas por IA, melhorando a comunicação em equipes globais e interações com clientes

Acesse a transcrição em tempo real com redação automática de PII, tornando-a segura e compatível com as plataformas UCaaS e CCaaS

Limitações do Krisp

Alguns usuários consideraram o recurso de remoção de ruído de fundo incompatível com dispositivos Bluetooth e outros fones de ouvido

Computadores com processadores menos potentes reclamaram da lentidão do sistema

Preços do Krisp

Gratuito

Pro: US$ 8/mês

Negócios: $15/mês

Avaliações e resenhas do Krisp

G2: 4. 7/5 (560 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Krisp?

Adoro como ele pode ser facilmente integrado a qualquer plataforma para videoconferência. É fácil de usar e também tem um ótimo suporte ao cliente. Eu realmente recomendaria esse software para uso diário em seu local de trabalho. Ele pode deixar seu sistema um pouco mais lento se você não tiver um bom processador.

Adoro como ele pode ser facilmente integrado a qualquer plataforma para videoconferência. É fácil de usar e também tem um ótimo suporte ao cliente. Eu realmente recomendaria esse software para uso diário em seu local de trabalho. Ele pode deixar seu sistema um pouco mais lento se você não tiver um bom processador.

Fato curioso: A NASA está no topo da lista de clientes da Krisp, ao lado de outros grandes nomes como Sony e Atlassian.

Aumente a produtividade da reunião com o anotador de IA do ClickUp

É difícil fazer anotações enquanto se mantém envolvido, e perder detalhes importantes pode atrasá-lo. Se você não preferir a Avoma, há muitas alternativas. No entanto, se estiver procurando uma ferramenta completa para gravação de reuniões, gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe com tecnologia de IA, experimente o ClickUp.

O anotador de IA do ClickUp participa automaticamente de suas reuniões, ouve e captura os pontos essenciais - para que você não precise fazer isso. Você não precisa mais se perder em anotações confusas ou perder o controle dos itens de ação. Em vez disso, você obtém resumos claros e estruturados que o mantêm a par de tudo.

Com o ClickUp, você pode se concentrar na conversa enquanto a IA faz o trabalho pesado. Inscreva-se no ClickUp e mude a maneira como você faz anotações em uma reunião.