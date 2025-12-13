As 10 melhores alternativas ao Google Workspace Studio para equipes

As equipes que superam o Google Workspace Studio geralmente querem mais do que o Gemini e as ferramentas básicas de colaboração oferecem. Muitos tomadores de decisão de TI, fundadores e gerentes de operações querem ferramentas com personalização mais profunda. Eles também buscam opções de privacidade mais robustas e preços adequados para equipes em rápido crescimento.

Neste guia, detalhamos 10 alternativas ao Google Workspace Studio que vale a pena considerar — desde plataformas como o ClickUp, que oferecem agentes alimentados por IA e gerenciamento estruturado de tarefas, até ferramentas como ONLYOFFICE e Proton, que se concentram na privacidade e conformidade auto-hospedadas.

Esteja você ampliando as operações ou repensando a forma como o trabalho é feito, essas opções ajudam você a ir além do que o Studio oferece sozinho.

As principais alternativas ao Google Workspace Studio em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das principais alternativas ao Google Workspace Studio. 👇

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Automação de fluxo de trabalho estruturada e alimentada por IA para equipes multifuncionais, empresas em rápida expansão e operações empresariais. ClickUp Brain para recomendações contextuais, ClickUp Agents para supervisão automatizada, ClickUp Automations para execução confiável do fluxo de trabalho, Brain MAX para suporte entre aplicativos, Talk to Text para captura instantânea de ideias. Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Microsoft 365 Ecossistemas de produtividade de nível empresarial para organizações padronizadas na infraestrutura Windows. Assistência contextual do Copilot, automação de fluxo de trabalho entre aplicativos via Power Automate, Agents 365 autônomos e comparação visual de documentos. Teste gratuito; a partir de US$ 7,20/mês por usuário. Zoho Workplace Equipes preocupadas com o orçamento que buscam um pacote de produtividade integrado com forte automação nativa Zia AI Agents para detecção de anomalias, limpeza de e-mails e classificação de documentos, além de integrações estreitas com CRM e ecossistemas. Teste gratuito; a partir de US$ 4/mês por usuário ONLYOFFICE Workspace Ambientes de documentos auto-hospedados e com controle de privacidade para organizações focadas em segurança. Agentes de IA personalizados com direitos de acesso granulares, tradução de documentos multilíngues, armazenamento de resultados para saída de IA e assinaturas digitais certificadas. Gratuito; a partir de US$ 30/mês por administrador Proton Suite Operações críticas para a privacidade, como equipes jurídicas, grupos de saúde, jornalistas e organizações sensíveis à segurança. E-mail, Drive e Docs criptografados com acesso zero; Lumo AI sem registro de dados; links com prazo de validade; e e-mail criptografado com controles de expiração. A partir de US$ 14,99/mês por usuário Notion Espaços de trabalho altamente adaptáveis para equipes que combinam documentos, bancos de dados, wikis e centros de conhecimento assistidos por IA. Extração de dados com tecnologia de IA, pesquisa de conhecimento em todo o espaço de trabalho, atualizações automatizadas de políticas e estruturas de banco de dados com várias visualizações. Gratuito; a partir de US$ 12/mês por usuário Coda Sistemas de documentos interativos para equipes que criam fluxos de trabalho baseados em dados e documentos semelhantes a aplicativos. Colunas de IA para enriquecimento de dados em massa, automações programadas, ecossistema de pacotes conectados e controles de histórico de versões. Gratuito; a partir de US$ 12/mês por Doc Maker LibreOffice Online Colaboração em documentos de código aberto para equipes que desejam evitar a dependência de um único fornecedor ou pacotes de nuvem proprietários. Edição baseada em navegador para Writer/Calc/Impress, recursos de documento mestre, mala direta e ferramentas de desenho vetorial. Gratuito (código aberto) Bitrix24 Gerenciamento empresarial completo para PMEs, combinando CRM, comunicação em equipe, tarefas e automação. CoPilot AI para transcrição de chamadas, geração estruturada de tarefas, reescrita de conteúdo e atualizações automatizadas de CRM. Teste gratuito; a partir de US$ 61/mês por organização Polaris Office Fluxos de trabalho de documentos independentes de dispositivos para equipes que trabalham em desktops, dispositivos móveis e na web. AI Write para criação automatizada de conteúdo, Ask Doc para insights em PDF, apresentações geradas automaticamente e digitalização OCR móvel. Teste gratuito; a partir de US$ 7,99/mês por usuário.

O que você deve procurar nas alternativas ao Google Workspace Studio?

Antes de comparar ferramentas de produtividade com IA, saiba o que é essencial para os fluxos de trabalho da sua equipe. Uma boa alternativa deve ajudar você a colaborar, criar conteúdo e automatizar tarefas diárias. Ela deve fazer isso sem complicar as coisas.

Aqui está o que você deve observar ao avaliar alternativas ao Google Workspace Studio:

Controles de criação de agentes: defina gatilhos, condições e ações em várias etapas precisas que funcionam exatamente como você deseja.

Alcance entre aplicativos: vá além do Google Workspace — conecte também suas ferramentas de CRM, RH, suporte e engenharia.

Dados ricos em contexto: extraia informações de seus bancos de dados, wikis ou APIs para que os agentes tomem decisões informadas, e não baseadas em suposições.

Governança integrada: obtenha registros de auditoria, rastreamento de uso e permissões baseadas em funções para manter a segurança e a conformidade.

Segurança de nível empresarial: controle a criptografia, os níveis de acesso e a residência dos dados para ter tranquilidade.

Criação sem código: use construtores de arrastar e soltar e modelos reutilizáveis para projetar, testar e lançar agentes rapidamente.

📮 ClickUp Insight: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa utilizam assistentes de voz (4%) ou agentes automatizados (6%) para aplicações de IA, enquanto 62% preferem ferramentas de IA conversacionais, como ChatGPT e Claude. A menor adoção de assistentes e agentes pode ser porque essas ferramentas são frequentemente otimizadas para tarefas específicas, como operação sem as mãos ou fluxos de trabalho específicos. O ClickUp oferece o melhor dos dois mundos. O ClickUp Brain funciona como um assistente de IA conversacional que pode ajudá-lo em uma ampla variedade de casos de uso. Por outro lado, os agentes com tecnologia de IA nos canais do ClickUp Chat podem responder a perguntas, classificar problemas ou até mesmo lidar com tarefas específicas!

As melhores alternativas ao Google Workspace Studio

Agora, veja em detalhes nossas escolhas para as melhores alternativas ao Google Workspace Studio. 🎯

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para automação de fluxo de trabalho estruturada e alimentada por IA em um ecossistema unificado)

Revele insights contextuais que fortalecem seus fluxos de trabalho com o ClickUp Brain

O software de gerenciamento de projetos da ClickUp é fundamental para o seu sistema de trabalho. Ele reúne tarefas, projetos, documentos, IA e automação no primeiro Converged AI Workspace(espaço de trabalho com IA convergente) da história.

Isso substitui os fluxos de trabalho dispersos no Google Workspace Studio. Agora, você tem um sistema único e organizado. A responsabilidade é facilmente escalonável.

Aja mais rapidamente com a IA contextual

O ClickUp Brain não adivinha — ele analisa seu espaço de trabalho e compreende seus projetos. Isso fornece orientações baseadas em um contexto real, em vez de sugestões superficiais.

Suponha que você gerencie muitas jornadas de integração para novos segmentos de clientes.

Você solicita ao ClickUp Brain que analise as atualizações nas tarefas, documentos vinculados e comentários recentes em seu espaço de trabalho de integração. Ele identifica lacunas entre os segmentos, destaca os proprietários que precisam de suporte e fornece uma sequência clara das próximas etapas. Você entra na reunião de revisão alinhado e pronto para atribuir tarefas.

Veja como usar a IA para tarefas diárias:

📌 Experimente este prompt: Analise nosso espaço de trabalho de integração. Resuma as lacunas entre os segmentos e liste as ações de acompanhamento que devo atribuir hoje.

Apoie seus fluxos de trabalho com agentes de IA

Use o ClickUp Agents para monitorar fluxos de trabalho complexos e dar suporte à supervisão operacional

Os agentes do ClickUp ajudam sua equipe a dimensionar o trabalho operacional sem adicionar ferramentas extras. Eles leem a atividade do espaço de trabalho, interpretam padrões e realizam ações de rotina para que seus fluxos de trabalho avancem de maneira confiável.

Por exemplo, suponha que sua equipe de PMO acompanhe vários projetos de implementação paralelos. Você cria um Agente Personalizado que analisa os painéis do projeto todas as manhãs, identifica tarefas que foram adiadas e publica uma breve atualização em sua tarefa de planejamento semanal.

Assista a este vídeo para criar a sua própria:

Além disso, é fácil começar a usar os Agentes Pré-construídos:

O Live Answers Agent responde às perguntas da equipe instantaneamente, usando o contexto real do espaço de trabalho.

O Live Intelligence Agent revela insights, destaca riscos emergentes e gera resumos com base em dados de projetos em tempo real.

O Agente de Relatórios Automatizados compila relatórios, atualizações de status ou resumos do painel com base em gatilhos ou programações.

O Agente de Criação de Tarefas monitora entradas como formulários, tickets ou mensagens e cria automaticamente tarefas com os proprietários e metadados corretos.

O Notification and Alert Agent monitora itens vencidos, alterações de status ou novos comentários e notifica as pessoas certas.

🔍 Você sabia? 79% das empresas afirmam que já estão adotando agentes de IA — 66% delas relatam melhorias mensuráveis na produtividade.

Automatize processos confiáveis

Crie automações de fluxo de trabalho no ClickUp para manter os projetos em andamento

O ClickUp Automation ajuda você a projetar fluxos de trabalho estruturados que funcionam por conta própria. Ao remover pontos de verificação manuais, seu espaço de trabalho automatiza ações repetitivas. Dessa forma, sua equipe pode se concentrar na estratégia em vez de atualizações de status.

Por exemplo, uma equipe de marketing que gerencia a execução de campanhas, desde o planejamento até a geração de relatórios, pode:

Atualize os painéis de relatórios assim que as tarefas forem concluídas.

Atribua tarefas automaticamente quando uma campanha passar para uma nova fase.

Aplique listas de verificação predefinidas com base no tipo de campanha.

Leve o contexto do seu espaço de trabalho para todos os aplicativos

Leve o conhecimento do espaço de trabalho para qualquer aplicativo em que você trabalha com o ClickUp Brain MAX

O ClickUp BrainGPT atua como seu companheiro de IA no desktop e no navegador.

Você abre a barra lateral, faz uma pergunta e o BrainGPT usa o contexto do seu espaço de trabalho para dar suporte ao trabalho que você realiza fora do ClickUp.

Por exemplo, suponha que você refine um plano estratégico trimestral em outra ferramenta. Você abre o BrainGPT e pede que ele resuma o progresso em seu roteiro. Ele lê suas tarefas e documentos, identifica iniciativas concluídas e riscos não resolvidos e gera a narrativa para o seu slide.

Você mantém o foco porque sua IA acompanha seu trabalho real.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O plano gratuito tem limites para o uso de IA e agentes.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário satisfeito compartilhou esta avaliação no G2:

Acho o ClickUp incrivelmente valioso, pois consolida funções em uma única plataforma, o que garante que todo o trabalho e comunicação sejam reunidos em um só lugar, fornecendo-me 100% do contexto. Essa integração simplifica o gerenciamento de projetos para mim, aumentando a eficiência e a clareza. Gosto particularmente do recurso Brain AI, pois funciona como um agente de IA que executa meus comandos, realizando tarefas de forma eficaz em meu nome. Esse aspecto de automação é muito útil porque simplifica meu fluxo de trabalho e reduz o esforço manual. Além disso, a configuração inicial do ClickUp foi muito fácil de navegar, o que tornou a transição de outras ferramentas perfeita. Também aprecio o fato de o ClickUp se integrar a outras ferramentas que uso, como Slack, Open AI e GitHub, criando um ambiente de trabalho coeso. No geral, por esses motivos, eu recomendo fortemente o ClickUp para outras pessoas.

Acho o ClickUp incrivelmente valioso, pois consolida funções em uma única plataforma, o que garante que todo o trabalho e comunicação sejam reunidos em um só lugar, fornecendo-me 100% do contexto. Essa integração simplifica o gerenciamento de projetos para mim, aumentando a eficiência e a clareza. Gosto particularmente do recurso Brain AI, pois funciona como um agente de IA que executa meus comandos, realizando tarefas de forma eficaz em meu nome.

Esse aspecto de automação é muito útil porque simplifica meu fluxo de trabalho e reduz o esforço manual. Além disso, a configuração inicial do ClickUp foi muito fácil de navegar, o que tornou a transição de outras ferramentas perfeita. Também aprecio o fato de o ClickUp se integrar a outras ferramentas que uso, como Slack, Open AI e GitHub, criando um ambiente de trabalho coeso. No geral, por esses motivos, eu recomendo fortemente o ClickUp para outras pessoas.

🔍 Você sabia? O interesse por agentes de IA está explodindo. 62% das organizações afirmam que já estão experimentando esses agentes, tratando-os como a próxima grande alavanca para um trabalho mais inteligente e rápido.

2. Microsoft 365 (ideal para ecossistemas empresariais estabelecidos)

via Microsoft 365

O Microsoft 365 conecta o Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams por meio do Copilot AI, que opera contextualmente em qualquer aplicativo que você estiver usando. O Power Automate une fluxos de trabalho entre aplicativos por meio de construtores visuais, extraindo dados de e-mail para planilhas, acionando cadeias de aprovação no Teams ou sincronizando documentos do SharePoint.

A alternativa ao Google Workspace Studio funciona naturalmente para organizações que já utilizam a infraestrutura Windows, criando sistemas interconectados que parecem nativos, em vez de simplesmente unidos.

Os agentes autônomos levam o software de comunicação interna ainda mais longe, permitindo que os usuários criem agentes de IA autônomos para monitorar processos de negócios específicos, responder a gatilhos e executar fluxos de trabalho em todo o ecossistema sem supervisão humana constante.

Melhores recursos do Microsoft 365

Analise os padrões de sentimento dos e-mails e receba recomendações de IA sobre os horários ideais para envio, com base no histórico de interação dos destinatários com suas mensagens.

Compare até cinco documentos lado a lado no OneDrive e destaque instantaneamente as principais diferenças para agilizar as revisões de contratos.

Gere recursos visuais usando prompts de linguagem natural por meio do Business Chat ou do Visual Creator Agent .

Crie agentes autônomos personalizados que monitoram condições e executam ações predefinidas sem intervenção manual.

Limitações do Microsoft 365

O Copilot AI requer a aquisição de uma camada de assinatura adicional além da licença básica do Microsoft 365.

A interface espalha as ferramentas por dezenas de aplicativos interconectados, o que confunde os novos usuários que tentam localizar funções básicas.

Preços do Microsoft 365

Teste gratuito

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 26,40/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft 365

G2: 4,6/5 (mais de 5.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 13.950 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft 365?

De acordo com uma avaliação da G2:

O que mais gosto no Microsoft Copilot é a forma como se integra perfeitamente com as aplicações do Microsoft 365, como o Word, o Excel e o Outlook. Poupa tempo ao gerar rascunhos, analisar dados e resumir longas conversas ou documentos em segundos. Os prompts em linguagem natural tornam-no muito fácil de usar, mesmo para quem não tem muitos conhecimentos técnicos. Para tarefas repetitivas ou que exigem muita pesquisa, é como ter um assistente pessoal integrado no meu espaço de trabalho, o que melhora tanto a produtividade como a concentração.

O que mais gosto no Microsoft Copilot é a forma como se integra perfeitamente com as aplicações do Microsoft 365, como o Word, o Excel e o Outlook. Poupa tempo ao gerar rascunhos, analisar dados e resumir longas conversas ou documentos em segundos. Os prompts em linguagem natural tornam-no muito fácil de usar, mesmo para quem não tem muitos conhecimentos técnicos. Para tarefas repetitivas ou que exigem muita pesquisa, é como ter um assistente pessoal integrado no meu espaço de trabalho, o que melhora tanto a produtividade como a concentração.

🧠 Curiosidade: Uma experiência realizada em Harvard criou um enxame de pequenos robôs chamados Kilobots. Um robô é desajeitado e lento, mas mil deles juntos podem formar formas, padrões e comportamentos coordenados que parecem quase vivos. É uma das demonstrações mais claras de agentes simples produzindo inteligência complexa.

3. Zoho Workplace (ideal para operações com orçamento reduzido)

via Zoho Workplace

O Zoho Workplace reúne e-mail, documentos, planilhas, apresentações, bate-papo e videoconferência em uma única plataforma.

O Zia AI opera como um assistente inteligente em toda a ferramenta de trabalho remoto, verificando padrões e automatizando fluxos de trabalho repetitivos de forma autônoma. Os administradores podem conectar modelos de terceiros, como ChatGPT, Gemini, Claude ou Cohere, para potencializar os recursos do Zia, atribuindo diferentes modelos a diferentes tarefas com base em seus pontos fortes.

O ecossistema mais amplo do Zoho cria pontes naturais entre os dados dos clientes e as ferramentas de produtividade, permitindo que as consultas de vendas fluam diretamente para o CRM sem transferências manuais. O Zia pode digitalizar e-mails, identificar leads potenciais e criar ou atualizar automaticamente entradas no CRM com base no conteúdo que analisa.

Melhores recursos do Zoho Workplace

Implante Zia Agents autônomos que monitoram padrões de e-mail, detectam anomalias e executam automaticamente planos de limpeza.

Configure agentes para detectar ameaças de segurança em e-mails e configurar automaticamente relatórios de incidentes para administradores.

Permita que os agentes classifiquem e organizem automaticamente documentos jurídicos, encaminhando-os para revisão com base na análise de conteúdo.

Acesse o modo offline no Zoho Writer para continuar editando documentos sem conexão com a Internet, com as alterações sendo sincronizadas automaticamente assim que a conexão for restabelecida.

Limitações do Zoho Workplace

O design visual parece ultrapassado em comparação com as ferramentas modernas de gerenciamento de projetos , especialmente em editores de documentos e interfaces de planilhas.

As opções de integração diminuem drasticamente fora do ecossistema de produtos Zoho.

Preços do Zoho Workplace

Teste gratuito

5 GB

Workplace Standard: US$ 4/mês por usuário

Mail Lite: US$ 1/mês por usuário (cobrado anualmente)

Mail Premium: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

Workplace Professional: US$ 7/mês por usuário

Workplace Enterprise: Preço personalizado

10 GB

Workplace Standard: US$ 4/mês por usuário

Mail Lite: US$ 1,25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Mail Premium: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

Workplace Professional: US$ 7/mês por usuário

Workplace Enterprise: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (mais de 26.440 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Workplace?

Um avaliador do G2 compartilha:

Adoro os recursos robustos de automação do Zoho CRM, que otimizam tarefas repetitivas, como acompanhamento de leads e gerenciamento de fluxo de trabalho, economizando muito tempo. A assistente de IA, Zia, é um destaque, oferecendo insights preditivos e detecção de anomalias que me ajudam a priorizar leads de alto potencial. Sua integração perfeita com mais de 1.000 aplicativos, incluindo Google Workspace e Mailchimp, o torna incrivelmente versátil. Além disso, os painéis personalizáveis e as análises avançadas fornecem insights em tempo real que levam a decisões mais inteligentes.

Adoro os recursos robustos de automação do Zoho CRM, que otimizam tarefas repetitivas, como acompanhamento de leads e gerenciamento de fluxo de trabalho, economizando muito tempo. A assistente de IA, Zia, é um destaque, oferecendo insights preditivos e detecção de anomalias que me ajudam a priorizar leads de alto potencial. Sua integração perfeita com mais de 1.000 aplicativos, incluindo Google Workspace e Mailchimp, o torna incrivelmente versátil. Além disso, os painéis personalizáveis e as análises avançadas fornecem insights em tempo real que levam a decisões mais inteligentes.

4. ONLYOFFICE Workspace (ideal para independência de infraestrutura)

via ONLYOFFICE Workspace

O ONLYOFFICE Workspace é executado em seus próprios servidores, eliminando a dependência de provedores de nuvem externos.

Ele possui agentes de IA para análise de documentos, geração de conteúdo, pesquisas na web e tarefas de gerenciamento do espaço de trabalho. Eles podem organizar arquivos e convidar membros da equipe. Você pode conectar provedores de IA como OpenAI, Anthropic, TogetherAI ou OpenRouter a esses agentes. Em seguida, habilite o servidor MCP para permitir que eles interajam diretamente com os elementos do DocSpace.

Os agentes podem pesquisar em sua base de conhecimento (indexada a partir de seus próprios documentos) ou extrair informações da web quando necessário. Os tipos de salas incluem espaços de colaboração em equipe para coautoria, salas personalizadas para fluxos de trabalho específicos, salas públicas para compartilhamento externo, salas de preenchimento de formulários para coleta de dados e salas de dados virtuais para gerenciamento seguro.

Melhores recursos do ONLYOFFICE Workspace

gerentes de agentes , criadores de conteúdo ou visualizadores . Crie exemplos personalizados de agentes de IA com instruções e finalidades específicas, atribuindo direitos de acesso aou

Traduza documentos entre mais de 30 idiomas diretamente no editor, sem copiar o texto para ferramentas externas.

Salve os resultados gerados por IA no Armazenamento de resultados , onde você pode continuar editando, colaborar com equipes ou compartilhar por meio de links públicos.

Adicione assinaturas digitais a contratos e acordos usando autenticação baseada em certificado para validade legal.

Limitações do ONLYOFFICE Workspace

A interface do usuário parece funcional, mas não moderna. Falta o refinamento visual visto nas alternativas nativas da nuvem ao Google Workspace Studio.

O modelo de suporte depende fortemente dos canais da comunidade. Embora sejam úteis, eles não oferecem os tempos de resposta rápidos e respaldados por SLA que as equipes empresariais esperam dos principais fornecedores comerciais.

Preços do ONLYOFFICE Workspace

DocSpace

Gratuito

Negócios: US$ 30/mês por administrador

Empresa: Preços personalizados

Docs Enterprise: a partir de US$ 1.500

Avaliações e comentários sobre o ONLYOFFICE Workspace

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 320 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ONLYOFFICE Workspace?

Conforme compartilhado no G2:

Uma das coisas que mais gosto no OnlyOffice é sua ampla gama de recursos e ferramentas que me permitem criar e editar documentos, planilhas e apresentações de maneira eficiente e eficaz. Outra característica marcante do OnlyOffice é sua interface intuitiva e fácil de usar, que torna o trabalho com documentos muito fácil. Além disso, o software funciona perfeitamente em diferentes plataformas e dispositivos, permitindo que eu trabalhe em qualquer lugar e a qualquer hora.

Uma das coisas que mais gosto no OnlyOffice é sua ampla gama de recursos e ferramentas que me permitem criar e editar documentos, planilhas e apresentações de maneira eficiente e eficaz. Outra característica marcante do OnlyOffice é sua interface intuitiva e fácil de usar, que torna o trabalho com documentos muito fácil. Além disso, o software funciona perfeitamente em diferentes plataformas e dispositivos, permitindo que eu trabalhe em qualquer lugar e a qualquer hora.

🔍 Você sabia? Embora 57% dos líderes esperem um ROI mensurável no próximo ano, a maioria afirma que os benefícios já começaram a aparecer. 97% estão observando um aumento na produtividade, 94% relatam maior lucratividade e 91% afirmam que a qualidade do trabalho melhorou.

5. Proton Suite (ideal para o tratamento de informações confidenciais)

via Proton Suite

O Proton Suite se concentra na criptografia de acesso zero. Isso significa que seus dados são criptografados no seu dispositivo antes de serem enviados para os servidores do Proton. O Mail, o Drive, o Calendário e o Docs utilizam esse sistema de criptografia.

Elas são protegidas pelas leis de privacidade suíças, e não pelas regras de vigilância dos EUA. O Proton adiciona o Lumo, um assistente de IA que não registra conversas e criptografa os chats salvos para que ninguém possa lê-los. Ele é construído com base em modelos de linguagem de código aberto (LLMs). Ele é executado a partir dos data centers europeus do Proton e não usa provedores terceirizados como o OpenAI.

Você pode enviar documentos diretamente do Proton Drive para análise sem deixar rastros em servidores remotos. Profissionais de saúde, profissionais jurídicos, jornalistas e ativistas dependem da confidencialidade real. Ainda assim, os recursos de pesquisa são restritos. Isso acontece porque a indexação do lado do servidor não pode funcionar enquanto o conteúdo estiver criptografado.

Principais recursos do Proton Suite

Faça upload de arquivos com segurança a partir do Proton Drive e deixe o Lumo resumir, redigir e-mails ou revisar códigos — tudo com criptografia de ponta a ponta.

Ative o modo fantasma para fazer com que seu chat atual desapareça para sempre assim que você o fechar, sem deixar nenhum registro em lugar nenhum.

Armazene arquivos no Proton Drive e compartilhe-os usando links protegidos por senha que expiram após um determinado número de dias ou visualizações.

Defina datas de validade para e-mails enviados. Dessa forma, as mensagens ficarão inacessíveis aos destinatários após um determinado período.

Limitações do Proton Suite

O conjunto de recursos fica consideravelmente atrás dos pacotes de produtividade convencionais, sem formatação avançada, bibliotecas de modelos e ferramentas de edição sofisticadas.

A colaboração é intencionalmente mínima. Você tem acesso a comentários e rastreamento do cursor, mas não às ferramentas de coedição em tempo real ou sugestões que as equipes modernas esperam.

Preços do Proton Suite

Proton Business Suite: US$ 14,99/mês por usuário

Proton Business Suite + Lumo AI: US$ 27,98/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Proton Suite

G2: 4,4/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 115 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Proton Suite?

Com base em uma avaliação do G2:

O Protonmail permite criptografia de ponta a ponta para e-mails enviados por meio de sua plataforma. A criptografia também funciona para outros serviços de e-mail no lado do destinatário. Ele suporta facilmente a integração de uma caixa de entrada do Gmail para acesso simples em uma única plataforma. É usado para enviar e receber arquivos anexados com segurança por e-mail.

O Protonmail permite criptografia de ponta a ponta para e-mails enviados por meio de sua plataforma. A criptografia também funciona para outros serviços de e-mail no lado do destinatário. Ele suporta facilmente a integração de uma caixa de entrada do Gmail para acesso simples em uma única plataforma. É usado para enviar e receber arquivos anexados com segurança por e-mail.

📖 Leia também: As alternativas mais bem avaliadas ao Proton Drive para equipes

6. Notion (ideal para design de espaço de trabalho adaptável)

via Notion

O Notion oferece blocos de construção como texto, bancos de dados, galerias, quadros e calendários.

Você pode organizá-las em espaços de trabalho personalizados, em vez de usar tipos de documentos fixos. As páginas podem conter bancos de dados que filtram e exibem informações de várias maneiras simultaneamente. Os mesmos dados podem aparecer como uma lista de tarefas, quadro kanban, calendário ou visualização em tabela.

Além disso, o Notion AI funciona em toda a plataforma. Ele responde a perguntas extraindo informações de propriedades e notas dentro das páginas do banco de dados. Os links entre as páginas criam gráficos de conhecimento onde a documentação interna, notas de reuniões, rastreadores de tarefas e wikis se conectam facilmente.

A IA pode se conectar a ferramentas externas, como Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive e GitHub, para fornecer respostas desses serviços.

Melhores recursos do Notion

Transforme PDFs desorganizados em bancos de dados estruturados em segundos com as ferramentas de extração do Notion AI.

Obtenha insights a partir de informações dispersas — conversas no Slack, documentos, pesquisas na web — e deixe que a IA revele temas recorrentes instantaneamente.

Peça ao seu agente de IA para localizar páginas de políticas em todo o espaço de trabalho e atualizá-las com novas informações, mantendo a formatação consistente.

Crie modelos reutilizáveis de gerenciamento de tarefas e bancos de dados que preenchem automaticamente novas entradas com propriedades, tarefas e estrutura predefinidas.

Limitações do Notion

O desempenho pode ficar mais lento em espaços de trabalho muito grandes, especialmente ao usar bancos de dados complexos e multirrelacionais.

A funcionalidade offline continua limitada, exigindo uma conexão estável com a Internet para a maioria das operações.

O Notion AI é forte para escrever e resumir, mas carece do contexto operacional profundo e dos recursos de automação encontrados em espaços de trabalho de IA mais avançados.

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

De acordo com uma avaliação da G2:

O Notion é incrivelmente flexível e me permite reunir documentos, notas, tarefas e bancos de dados em um único espaço de trabalho organizado. A interface é intuitiva, a estrutura de arrastar e soltar facilita a reorganização do conteúdo e a capacidade de incorporar diferentes tipos de mídia ou vincular páginas relacionadas aumenta muito a produtividade. Aprecio especialmente o fato de ele me permitir manter tudo — resumos de projetos, listas de tarefas e pesquisas — visualmente organizado e fácil de navegar. Ele também é muito personalizável, podendo se adaptar a diferentes fluxos de trabalho sem forçar você a uma estrutura rígida.

O Notion é incrivelmente flexível e me permite reunir documentos, notas, tarefas e bancos de dados em um único espaço de trabalho organizado. A interface é intuitiva, a estrutura de arrastar e soltar facilita a reorganização do conteúdo e a capacidade de incorporar diferentes tipos de mídia ou vincular páginas relacionadas aumenta muito a produtividade. Aprecio especialmente o fato de ele me permitir manter tudo — resumos de projetos, listas de tarefas e pesquisas — visualmente organizado e fácil de navegar. Ele também é muito personalizável, podendo se adaptar a diferentes fluxos de trabalho sem forçar você a uma estrutura rígida.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Notion

7. Coda (ideal para engenharia de documentos interativos)

via Coda

O software de gerenciamento de conhecimento da Coda transforma documentos em aplicativos funcionais. Aqui, as tabelas se conectam a APIs externas, os botões acionam ações em várias etapas e as fórmulas executam cálculos que abrangem várias páginas.

O ecossistema Packs conecta mais de 600 serviços diretamente aos documentos, incluindo Slack, Google Agenda, GitHub, Jira e Salesforce.

O Coda AI funciona como um assistente de trabalho conectado que age diretamente nos documentos. A IA pode consultar dados em todos os aplicativos conectados, resumir informações, gerar conteúdo e automatizar tarefas repetitivas em grande escala. E com as Fórmulas, vá além das funções simples de planilhas: elas enviam mensagens pelo Slack, criam eventos no calendário ou atualizam sistemas externos quando condições específicas são acionadas.

Principais recursos do Coda

Crie automações que funcionam com base em horários, gatilhos ou cliques de botão, transformando seus documentos em fluxos de trabalho semelhantes a aplicativos.

Use colunas de IA para enriquecer, categorizar ou gerar conteúdo em centenas de linhas de uma só vez.

Conecte-se a mais de 600 aplicativos com os Packs, extraindo dados em tempo real de ferramentas como Slack, Jira, Salesforce ou Google Agenda diretamente para seus documentos.

Acompanhe as alterações nos documentos ao longo do tempo e restaure versões anteriores quando precisar reverter edições.

Limitações do Coda

Recursos avançados como pacotes, fórmulas complexas e automação têm uma curva de aprendizado íngreme, dificultando o domínio por equipes sem conhecimentos técnicos.

Documentos grandes ou configurações relacionais complexas podem se tornar lentos ou difíceis de manter ao longo do tempo.

O aplicativo móvel tem recursos de edição limitados em comparação com outras alternativas ao Coda

Preços do Coda

Gratuito

Pro: US$ 12/mês por Doc Maker

Equipe: US$ 36/mês por Doc Maker

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Coda

G2: 4,6/5 (mais de 485 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 95 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coda?

De acordo com uma avaliação da G2:

O Coda reúne flexibilidade e estrutura – documentos, dados e fluxos de trabalho, tudo em um só lugar. Gosto da forma como substitui várias ferramentas, mantendo-se intuitivo. A colaboração em tempo real, as automações e as tabelas conectadas tornam a organização e a execução de projetos simples e eficientes. Também permite aos usuários conectar dados e criar gráficos interativos.

O Coda reúne flexibilidade e estrutura – documentos, dados e fluxos de trabalho, tudo em um só lugar. Gosto da forma como substitui várias ferramentas, mantendo-se intuitivo. A colaboração em tempo real, as automações e as tabelas conectadas tornam a organização e a execução de projetos simples e eficientes. Também permite aos usuários conectar dados e criar gráficos interativos.

🧠 Curiosidade: Pesquisadores criaram o RoboBee, um inseto robótico que pesa menos do que um clipe de papel. Ele pode voar, pousar e responder a mudanças ambientais, tornando-se um dos menores sistemas agentes funcionais já criados.

8. LibreOffice Online (ideal para defensores do código aberto)

via LibreOffice Online

O LibreOffice Online leva seu mecanismo de desktop para navegadores com a ajuda de serviços como o OffiDocs. Isso permite que os usuários editem documentos livremente, sem restrições de fornecedores ou propriedade. Ele usa extensões de navegador e serviços da web que permitem aos usuários criar, editar e visualizar documentos nos formatos DOC, XLS e PPT.

O editor permite edição simultânea, comentários e formatação básica. Também funciona bem com os formatos Microsoft Office e OpenDocument. A experiência parece mais utilitária do que as modernas suítes em nuvem, oferecendo edição de documentos confiável.

Melhores recursos do LibreOffice Online

Crie e edite documentos no Writer , planilhas no Calc e apresentações no Impress diretamente no seu navegador.

Crie documentos principais que combinam vários arquivos separados em uma publicação coesa, mantendo a editabilidade de cada arquivo individualmente.

Aplique a mala direta para gerar cartas, etiquetas ou envelopes personalizados a partir de fontes de dados de planilhas.

Crie objetos de desenho e diagramas personalizados usando as ferramentas de gráficos vetoriais integradas nos editores de documentos.

Limitações do LibreOffice Online

O design da interface parece desatualizado em comparação com os modernos pacotes de escritório na nuvem.

Sem assistência de IA, modelos inteligentes ou recursos de automação

A implantação auto-hospedada requer manutenção técnica contínua, atualizações de segurança e experiência em solução de problemas.

Preços do LibreOffice Online

Gratuito (código aberto)

Avaliações e comentários sobre o LibreOffice Online

G2: 4,3/5 (mais de 265 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LibreOffice Online?

Uma avaliação no Capterra diz:

O LibreOffice é um pacote de escritório poderoso e gratuito com forte compatibilidade de arquivos. No entanto, sua interface poderia ser mais refinada e o desempenho pode ficar lento com documentos maiores.

O LibreOffice é um pacote de escritório poderoso e gratuito com forte compatibilidade de arquivos. No entanto, sua interface poderia ser mais refinada e o desempenho pode ficar lento com documentos maiores.

📖 Leia também: Alternativas ao LibreOffice para criação de documentos

via Bitrix24

O Bitrix24 oferece as ferramentas de produtividade habituais, como documentos, tarefas, chat e videochamadas, mas também se inclina fortemente para as operações comerciais. Você obtém pipelines de negócios, rastreamento de leads e fluxos de trabalho de vendas automatizados, tudo no mesmo lugar. O CoPilot funciona dentro desses módulos para gerar conteúdo, analisar informações e cuidar de processos rotineiros para que as equipes possam trabalhar mais rapidamente.

Seu criador visual de fluxo de trabalho conecta diferentes partes da plataforma. Você pode criar sequências automatizadas que abrangem tudo, desde a primeira consulta do cliente até a fatura final.

Essa abordagem completa é atraente para pequenas e médias empresas que desejam reduzir o número de ferramentas das quais dependem. A desvantagem é que o Bitrix24 pode parecer confuso. Com tantas opções disponíveis em um só lugar, a interface pode ser confusa durante o trabalho diário.

Melhores recursos do Bitrix24

Transcreva chamadas telefônicas gravadas automaticamente e deixe o CoPilot resumir, enquanto preenche automaticamente os campos de contato ou negociação.

Limpa rascunhos, melhorando a gramática, o tom e a clareza de e-mails, propostas e publicações nas redes sociais.

Gere tarefas estruturadas com descrições claras, subtarefas e listas de verificação para acelerar a configuração do projeto.

Limitações do Bitrix24

A plataforma pode ficar lenta quando as equipes usam muitos módulos ao mesmo tempo, o que muitas vezes leva os usuários a procurarem alternativas mais leves ao Bitrix24.

A qualidade do suporte é inconsistente, pois a experiência difere significativamente entre os planos gratuitos e pagos.

Preços do Bitrix24

Teste gratuito

Básico: R$ 61/mês por organização (para cinco usuários)

Padrão: US$ 124/mês por organização (para 50 usuários)

Profissional: US$ 249/mês por organização (para 100 usuários)

Empresa: US$ 499/mês por organização (para 250 usuários)

Avaliações e comentários sobre o Bitrix24

G2: 4,1/5 (mais de 585 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 975 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bitrix24?

Um usuário escreveu no Capterra:

É incrível porque tem um assistente de IA que simplifica o trabalho. Posso fazer videoconferências com meus colegas para comunicar coisas de forma fácil. [sic] Esta plataforma é sempre útil para mim.

É incrível porque tem um assistente de IA que simplifica o trabalho. Posso fazer videoconferências com meus colegas para comunicar coisas de forma fácil. [sic] Esta plataforma é sempre útil para mim.

🧠 Curiosidade: uma simulação multiagente real chamada Boids, criada na década de 1980, mostrou que o comportamento de bandos de pássaros surge a partir de três pequenas regras: manter distância, igualar a velocidade e dirigir-se em direção aos vizinhos. Esse modelo ainda é usado hoje para ensinar os fundamentos da coordenação de agentes.

10. Polaris Office (ideal para fluxos de trabalho independentes de dispositivos)

via Polaris Office

O Polaris Office oferece uma experiência consistente em todos os dispositivos que você usa. Quer você esteja trabalhando no Windows, Mac, Linux, iOS, Android ou apenas em um navegador, a interface é familiar. Ele também lida com arquivos do Microsoft Office com facilidade, para que você possa colaborar com clientes ou colegas de equipe sem se preocupar com problemas de formatação ou conversões.

Suas ferramentas de PDF vão além da simples visualização. Você pode editar PDFs diretamente, convertê-los entre formatos e armazenar tudo no Polaris Drive, que mantém seus arquivos sincronizados entre dispositivos.

O Polaris Office também inclui um espaço de trabalho com IA fácil de navegar. Ele oferece potência suficiente para relatórios ou apresentações longas, sem sobrecarregar as pessoas que precisam apenas realizar suas tarefas diárias.

Melhores recursos do Polaris Office

Gere artigos, relatórios ou outros conteúdos com a ferramenta AI Write.

Extraia resumos, títulos ou respostas de PDFs ou arquivos de texto com o Ask Doc .

Transforme tópicos ou esboços em apresentações completas automaticamente

Digitalize documentos físicos a partir do seu telefone e converta-os em texto editável com OCR.

Limitações do Polaris Office

Recursos avançados de planilhas, como macros complexas, continuam limitados.

A versão gratuita exibe anúncios nas interfaces de edição de documentos, interrompendo os fluxos de trabalho.

Alguns usuários relatam problemas ocasionais de sincronização ao trabalhar em vários dispositivos simultaneamente.

Preços do Polaris Office

Teste gratuito

Negócios: US$ 7,99/mês por usuário

Educação: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Polaris Office

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Polaris Office?

De acordo com uma avaliação da G2:

Simples, fácil de usar e perfeito para trabalhar é o que mais gosto neste pacote. É acessível e oferece tudo o que se precisa em um único pacote, o que torna tudo mais confortável, pois tudo o que se pode precisar de um pacote está disponível, desde documentos, planilhas, apresentações e PDFs. Gosto do fato de que o pacote permite a colaboração de várias pessoas no mesmo projeto e, como tal, vem com essa vantagem adicional.

Simples, fácil de usar e perfeito para trabalhar é o que mais gosto neste pacote. É acessível e oferece tudo o que se precisa em um único pacote, o que torna tudo mais confortável, pois tudo o que se pode precisar de um pacote está disponível, desde documentos, planilhas, apresentações e PDFs. Gosto do fato de que o pacote permite a colaboração de várias pessoas no mesmo projeto e, como tal, vem com essa vantagem adicional.

🔍 Você sabia? 84% dos funcionários de escritório afirmam estar ansiosos para usar agentes de IA em seu trabalho diário. Isso sinaliza uma mudança real em direção a funções baseadas em IA que oferecem mais suporte.

⭐ Menções especiais

Uma alternativa auto-hospedada que prioriza a privacidade e oferece às organizações controle total sobre arquivos, documentos, calendários e ferramentas de colaboração. Ideal para equipes que não podem armazenar dados em servidores de terceiros e precisam de criptografia de nível empresarial com flexibilidade de código aberto.

Uma ferramenta de comunicação poderosa, criada para mensagens rápidas e pesquisáveis entre equipes. Embora não seja um pacote completo de espaço de trabalho, suas integrações profundas e fluxos de trabalho baseados em canais a tornam uma forte aliada ou alternativa para equipes cujo trabalho gira em torno da colaboração em tempo real.

Uma plataforma visual de gerenciamento de trabalho que se destaca no planejamento estruturado de projetos e automação. Ideal para equipes que precisam de painéis, cronogramas e fluxos de trabalho personalizáveis, sem necessariamente precisar de ferramentas completas de criação de documentos ou comunicação.

Um sistema simplificado de gerenciamento de projetos e tarefas projetado para oferecer clareza, responsabilidade e coordenação entre equipes. O Asana se destaca quando as equipes desejam fluxos de trabalho estruturados, acompanhamento de metas e automação além do que o Google Workspace Studio oferece.

Uma dupla poderosa para equipes de engenharia e técnicas. O Confluence lida com documentação e compartilhamento de conhecimento, enquanto o Jira oferece suporte ao rastreamento de problemas, fluxos de trabalho ágeis e execução de projetos complexos — ideal para equipes que precisam de uma estrutura mais profunda do que o Google Workspace Studio oferece.

Encontre seu fluxo com o ClickUp

Explorar alternativas ao Google Workspace Studio permite que você repense como sua equipe colabora e como seus sistemas devem operar à medida que o trabalho evolui.

O ClickUp oferece esse espaço e adiciona estrutura onde a maioria das ferramentas não chega. Tarefas, documentos, automações, agentes, painéis e IA estão reunidos em um único mecanismo de fluxo de trabalho, para que sua equipe planeje, execute e se comunique sem perder o contexto.

BrainGPT, AI Agents e Automations oferecem suporte às operações diárias com reconhecimento real do espaço de trabalho, proporcionando à sua equipe a visibilidade e o impulso que os ambientes em rápido crescimento exigem.

Se você está pronto para otimizar o trabalho da sua equipe e criar uma configuração que se adapte às suas necessidades, inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅

Perguntas frequentes sobre alternativas ao Google Workspace Studio

O Google Workspace Studio é um pacote de produtividade para criação de documentos, colaboração e comunicação em equipe. Inclui Gmail, Docs, Sheets, Drive e muito mais — comumente usado por equipes para gerenciar o trabalho em um ambiente de nuvem.

As equipes mudam para alternativas quando precisam de personalização mais profunda, recursos avançados de IA, controles de privacidade mais fortes e automação que abrange várias ferramentas. O ClickUp atende a todas essas necessidades com sua plataforma unificada, o ClickUp Brain, e agentes de IA flexíveis.

O ClickUp oferece um plano gratuito para sempre com recursos de IA e automação que outras ferramentas cobram a mais. Seu espaço de trabalho unificado elimina a necessidade de várias assinaturas, tornando-o uma solução econômica à medida que as equipes crescem.

Embora o Zoho Workplace ofereça preços baixos de entrada, o ClickUp oferece significativamente mais valor em IA, automação e gerenciamento de projetos por dólar, especialmente à medida que as necessidades aumentam. Ele foi projetado para se adaptar a equipes em rápida evolução, sem precisar passar por diferentes níveis de preços.

O ClickUp é líder em automação estruturada com inteligência artificial, com ferramentas como o ClickUp Brain, agentes personalizados e automações sem código que conectam tarefas, documentos e painéis. Ele foi desenvolvido para equipes que buscam velocidade e contexto.

Sim. O ClickUp e o Microsoft 365 oferecem controles de nível empresarial, incluindo SSO, trilhas de auditoria e permissões baseadas em funções. O ClickUp se destaca por combinar isso com fluxos de trabalho personalizáveis e agentes de IA em um único ecossistema.