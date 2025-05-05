15 melhores alternativas e concorrentes do Notion em 2025

Em seu livro Management Challenges for the 21st Century, o guru da administração Peter Drucker escreve que o trabalhador do conhecimento será o ativo mais valioso para qualquer organização do século XXI.

Agora, quem é um trabalhador do conhecimento? Fico feliz que você tenha perguntado.

Qualquer pessoa que use informações e tecnologia para resolver problemas ou criar produtos é um trabalhador do conhecimento - desenvolvedores, arquitetos, artistas, escritores, profissionais de marketing, etc.

Como escritor, meu ponto forte é minha habilidade de capturar, documentar e usar o "conhecimento" ao qual tenho acesso. Pode ser discussões em reuniões, pontos-chave de um trabalho de pesquisa, nomes de pessoas importantes, etc.

Simplificando, meu trabalho de conhecimento é tão bom quanto as anotações que consigo fazer. Experimentei o Notion como meu principal aplicativo de anotações, mas, com o tempo, percebi que precisava de mais.

Então, testei dezenas de aplicativos de anotações para desktop e dispositivos móveis e selecionei os 15 melhores para você. Vamos explorar todos eles.

Limitações do Notion

O Notion provavelmente será uma de suas primeiras opções se você já pensou em fazer anotações digitais. Ele é popular, flexível, simples e poderoso. Mas não é perfeito, pelo menos para mim, tanto que escrevemos uma cartilha sobre como usar o Notion AI .

Em minha experiência com o Notion, descobri que ele tinha várias limitações, como:

Configuração complexa: O Notion é um quadro em branco altamente flexível. Isso também significa que você deve investir tempo e energia na configuração da estrutura do seu Notion Space. É preciso decidir a hierarquia, as integrações, as conexões e os formatos de documentos, o que pode ser assustador para alguns usuários.

Falta de recursos avançados: O Notion é um aplicativo projetado para ser o wiki da sua empresa, ou seja, uma coleção de documentos. A maioria dos recursos foi projetada a partir dessa perspectiva, o que o torna subótimo em outras áreas.

Embora ofereça recursos de gerenciamento de projetos, eles são limitados e inadequados para grandes tarefas

Não possui um criador de formulários nativo nem um criador de fluxo de trabalho

Faltam integrações de desenvolvedor com o Git e outros repositórios de código

Integrações do Notion com ferramentas corporativas como M365, AWS etc. são irregulares, na melhor das hipóteses

Portanto, acabei usando outro aplicativo para o gerenciamento de tarefas, aumentando os custos e os esforços.

Dificuldade em criar modelos: Eu precisava de um aplicativo de outliner com modelos para chamadas de descoberta, reuniões, etc., que eram difíceis de criar no Notion. Acabei refazendo a estrutura para cada tipo de documento sempre que precisei.

Uma bagunça na interface: Depois de usar o Notion por alguns anos, percebi que a hierarquia de documentos que eu havia estabelecido estava começando a se desfazer. Eu via muitos itens em cada visualização, tornando-a confusa e desorganizada.

Atualmente, vários aplicativos superam esses desafios e oferecem muito mais. Vamos dar uma olhada em todos os Alternativas ao Notion AI em um relance.

Outras alternativas do Notion em resumo

1. ClickUp: Melhor para gerenciar documentos

Aplicativos modernos de anotações desenvolvidos pelo ClickUp brain

O ClickUp é um espaço de trabalho completo com recursos de anotações avançados, flexíveis e fáceis de usar. Ele é uma ótima alternativa ao Notion. Veja por quê?

Precisa fazer anotações de forma rápida e fácil? Gire para cima Bloco de notas ClickUp Precisa de algo mais detalhado e estruturado? Experimente Documentos do ClickUp Para obter mais anotações contextuais, escreva na seção de descrição e comentários de cada tarefa

Você gosta de fazer anotações visuais? Bem, o ClickUp Whiteboard é ideal para você

Melhores recursos do ClickUp

O maior ponto forte do ClickUp são suas ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos . Desde a alocação complexa de recursos até o brainstorming criativo, o ClickUp oferece tudo o que você precisa em um espaço de trabalho virtual moderno.

Alguns de seus melhores recursos tomada de notas os recursos são:

Anotações estruturadas em uma hierarquia adequada a você

Opções avançadas de formatação e edição

Histórico de versões de documentos para rastrear e reverter alterações conforme necessário

Recursos de edição colaborativa em tempo real no ClickUp Docs

Capacidade de converter ideias/notas em tarefas para que as equipes tomem providências

Automatização de standup/updates, resumo de texto, respostas rápidas e verificações ortográficas com Cérebro ClickUp

Ferramenta de transcrição de IA para gravações de vídeo/áudio

Além dos recursos incorporados, o ClickUp também oferece vários modelos predefinidos para vários casos de uso.

Simplifique suas reuniões e torne-as produtivas para todos com o Modelo de notas de reunião do ClickUp que inclui agendas, anotações e itens de ação.

Modelo de notas de reunião do ClickUp

Faça o download deste modelo Organize a agenda, as anotações e os acompanhamentos da reunião no modelo de anotações de reunião do ClickUp

Limitações do ClickUp

Como o ClickUp oferece muito mais do que fazer anotações, ele pode ser muito complicado para alguém que deseja apenas anotar algumas ideias.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

"O ClickUp é uma ferramenta que nos proporciona facilidade de uso. Podemos navegar facilmente pelas tarefas, a configuração de projetos e a atribuição de tarefas são incrivelmente intuitivas, mesmo para aqueles que são novos nas ferramentas de gerenciamento de projetos. Ele também nos oferece uma interface fácil de usar, o que é um divisor de águas para a nossa equipe, pois nos ajuda a gerenciar projetos sem nenhum aprendizado adicional."

- Revisão do G2

2. Nuclino: melhor para wikis e bases de conhecimento simples

Fonte: Nuclino.com

O Nuclino é uma suíte de produtividade relativamente nova para todos os fins, com recursos para criar documentos, fazer brainstorming de ideias e gerenciar tarefas. É um dos muitos aplicativos que trabalham com o conceito de criar um cérebro digital/rede neural.

Em minha experiência, o Nuclino está muito concentrado em ser uma base de conhecimento ou um repositório de informações. Seu objetivo é simplificar processos complexos em vez de abrir espaço para eles. Isso pode ser restritivo, especialmente quando você tem ideias/projetos extensos.

Melhores recursos do Nuclino

Colaborativo com documentos em que você pode fazer anotações, marcar pessoas, criar tarefas, incorporar arquivos, etc.

Recursos simples e interface de usuário mínima garantem a velocidade

Adequado para desenvolvedores que estão acostumados com atalhos de teclado e teclas de atalho

Inclui SSO, controles, logs de auditoria, direitos de acesso e outros recursos de segurança

Limitações do Nuclino

Otimizado para simplicidade, o que pode ser inadequado para grandes bancos de dados e casos de uso complexos

Falta de marcas, temas e estilos personalizados

Para startups de rápido crescimento, pode ser difícil dimensionar o Nuclino à medida que a organização cresce

Preços do Nuclino

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 5/mês por usuário

Premium: US$ 10/mês por usuário

Classificações e avaliações do Nuclino

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nuclino?

"Estou procurando iniciar vários negócios e projetos de redação em colaboração e individualmente. A Nuclino me proporcionou uma maneira de compartilhar e organizar minhas informações de forma perfeita e habilidosa. "

- Revisão do Capterra Dê uma olhada nessas alternativas do Nuclino Dê uma olhada nessas alternativas da Obsidian!

4. Microsoft OneNote: melhor para anotações de áudio e vídeo

Fonte: onenote.com

O Microsoft OneNote está entre os mais famosos aplicativos de anotações digitais disponíveis atualmente. Ele vem junto com o pacote M365, o que o torna parte da pilha de produtividade da Microsoft.

O melhor do OneNote é que você pode digitar texto, adicionar imagens, recortar e inserir páginas da Web, escrever à mão ou desenhar em cada página do aplicativo - é como se fosse um caderno. Como alguém que usa vários produtos do ecossistema da Apple, achei a Microsoft contrastante em termos de estética.

Melhores recursos do Microsoft OneNote

Semelhante a um caderno físico com páginas - fácil de usar

Capacidade de acessar revisões e rastrear alterações para escrita de longo prazo

Capacidade de toque em dispositivos para desenhar ou escrever caracteres à mão

Gravação de notas de áudio e vídeo também

Limitações do Microsoft OneNote

Pode ficar pesado se houver muitas anotações/páginas

Ferramentas de usuário único com recursos de colaboração limitados

Poucas integrações

Preços do Microsoft OneNote

Para uso doméstico:

Família: US$ 9,99/mês para até 6 usuários Pessoal: US$ 6,99/mês para um único usuário

Para empresas: MS365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário MS365 Business Standard: US$ 12,5/mês por usuário MS365 Business Premium: US$ 22/mês por usuário MS365 Apps for Business: US$ 8,25/mês por usuário



Classificações e análises do Microsoft OneNote

G2: 4,5 (mais de 1800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft OneNote?

"O OneNote pode ser acessado em todos os aparelhos especializados do Office 365, como o Microsoft Viewpoint, e utilizado em grupo em todas as reuniões. O OneNote é excepcionalmente valioso por sua capacidade de se ajustar on-line em uma velocidade mais proeminente. Além disso, ele tem uma interface de usuário legal e detalhada e oferece mais opções, como adicionar segmentos e páginas."

- Revisão do G2 Confira estas alternativas ao OneNote !

5. Evernote: o melhor para produtividade pessoal e anotações

Fonte: Evernote.com

O Evernote é um dos primeiros aplicativos independentes para fazer anotações. Antes de usar o Notion ou procurar alternativas, o Evernote estava no topo da minha lista. É uma ferramenta de produtividade simples e limpa que permite adicionar notas na forma de texto, imagens, páginas da Web, PDFs e áudio.

Melhores recursos do Evernote

Fácil de usar, com o tipo certo de recursos de formatação

Capacidade de capturar notas em vários formatos

Integrações com o Google Calendar, Slack, Microsoft Teams, etc. para otimizar os fluxos de trabalho

Armazenamento seguro de documentos importantes, como carteiras de identidade, faturas, arquivos de seguros, etc.

Pesquisa com tecnologia de IA para encontrar o que você precisa instantaneamente!

Limitações do Evernote

Os recursos de gerenciamento de projetos são limitados à criação de tarefas e tarefas pendentes

Recursos limitados de colaboração ao vivo

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 10,83/mês

Profissional: US$ 14,17/mês

Equipes: US$ 20,83/mês por usuário

Classificações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

"O Evernote é meu aplicativo de produtividade favorito. Para ser justo, não consigo viver sem ele. Eu o uso de 10 a 20 vezes por dia. Se você souber como usar bem o Evernote, ele pode ser seu segundo cérebro. O Evernote não é apenas um lugar para compartilhar suas anotações, você pode salvar imagens, arquivos e páginas da Web no seu Evernote. Você pode usar o Evernote como um armazenamento em nuvem para salvar notas digitais."

- Revisão do G2

Confira estas alternativas ao Evernote !

6. Slite: melhor para bases de conhecimento organizacional

Fonte: Slite.com

O Slite é uma nova plataforma de base de conhecimento colaborativa baseada em IA que permite que as organizações criem uma única fonte de verdade para todas as suas informações. Assim como eu estava experimentando várias ferramentas, gostei especialmente do Slite por causa de seu recurso de coleções, que mantém os documentos relacionados organizados para serem filtrados e classificados conforme necessário.

Com a pré-existência de modelos de anotações para vários casos de uso e a capacidade de criar seus próprios modelos, o Slite é excelente para simplificar o gerenciamento do conhecimento. No entanto, o Slite é uma base de conhecimento, e ponto final. Para passar da informação à ação, você precisa de uma ferramenta diferente.

Melhores recursos do Slite

Projetado para se adaptar a todas as anotações, incluindo wiki da empresa, anotações de reuniões, documentação de processos, etc.

Cada nota pode incluir texto, imagens, tabelas e incorporação de arquivos como Google Docs ou quadros Miro

Automação para criar documentos e lembretes recorrentes

Recursos de IA para verificação ortográfica, resumo, simplificação da linguagem, mudança de tom e muito mais

Limitações leves

Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos

Não há recursos de colaboração visual incorporados, como quadro branco ou mapas mentais

Preços mínimos

Gratuito

Padrão: US$ 8/mês por usuário

Premium: US$ 12,5/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas

G2: 4,6 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slite?

"Ele faz o que a maioria das ferramentas de anotações/gerenciamento de conhecimento faz. Pode lidar com a colaboração em tempo real, bem como com discussões assíncronas. Eu realmente faço bom uso do recurso de compartilhamento, especialmente para compartilhar um documento publicamente por meio de um link secreto para edição."

- Revisão do Capterra

7. Confluence: Melhor para equipes de software que usam o Jira

Fonte: Atlassian.com

O Confluence da Atlassian é um software de documentação e colaboração projetado para equipes de desenvolvimento. Ele permite que os usuários façam anotações, organizem-nas, adicionem rótulos de palavras-chave e arquivem-nas para uso organizacional.

Como muitos dos produtos da Atlassian, o Confluence foi projetado para equipes de grandes empresas que criam bases de conhecimento abrangentes. Embora você possa fazer anotações de reuniões no Confluence, esse não é o melhor uso do aplicativo.

Melhores recursos do Confluence

Organização em árvore de páginas para localizar documentos rapidamente

Edição colaborativa ao vivo com comentários em linha, curtidas, GIFs e emojis

Recursos para marcar pessoas, comentar e atribuir a tarefas

Excelente para anúncios em toda a empresa

Configurações completas de permissão para compartilhamento seguro

Limitações do Influence

Projetado para técnicos, pode ter uma curva de aprendizado acentuada para o restante das pessoas

Painéis de controle de acesso complexos

Compatibilidade limitada com outros aplicativos

A importação do Microsoft Word ou do Google Docs e a exportação para PDF não são ideais

Preço do Confluence

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 600/ano

Premium: US$ 1.150/ano

Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas

Classificações e avaliações do Influence

G2: 4,1/5 (mais de 3700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Confluence?

"O que eu mais gosto no Confluence é o fato de ser muito fácil de usar, considerando que ele tem uma grande quantidade de modelos para diferentes documentos e projetos. Isso facilita o início de qualquer projeto ou trabalho em qualquer documento, pois muitas pessoas têm dificuldade em começar."

- Revisão do G2

8. Coda: melhor para consolidar fluxos de trabalho e wikis

Fonte: Coda.io

O Coda oferece uma proposta interessante - ele promete organizar o espaço de trabalho. Foi isso que me atraiu a experimentar o aplicativo. Ele se presta a ser um aplicativo de anotações com a capacidade de organizar em linhas e colunas, automatizar/incorporar ferramentas externas e fazer mais com a IA.

Ao usar o aplicativo para configurar o wiki da equipe, achei a ferramenta complexa de usar. Talvez ela fosse poderosa demais para necessidades simples de documentação.

Melhores recursos do Coda

Combinação de documentação, rastreamento e automação para ser várias ferramentas em uma só

Manuseio hábil de fórmulas e bancos de dados

Integrações bidirecionais com o Google Calendar, Slack, Jira, etc. para atualizações

Galeria abrangente de modelos predefinidos até mesmo para casos de uso de nicho, como um exercício de votação de US$ 100

Assistente de IA para respostas, resumos, geração de tabelas, etc.

Limitações do Coda

Curva de aprendizado acentuada até que a pessoa se familiarize com os recursos do Coda

A interface do usuário pode ser pouco intuitiva para usuários sem experiência em tecnologia

O desempenho e a escalabilidade com cargas de trabalho pesadas têm sido baixos

Preços do Coda

Gratuito

Pro: US$ 10/mês por Doc Maker

Equipe: US$ 30/mês por Doc Maker

Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas

Classificações e resenhas do Coda

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coda?

"Além do Slack e do e-mail, o Coda é a principal infraestrutura da nossa organização. A flexibilidade e a capacidade de configurar tudo e automatizar exatamente como gostamos são fantásticas."

- Revisão do Capterra

9. Slab: O melhor para documentos com aparência bonita

Fonte: Slab.com

Na Internet moderna, o conteúdo deve ter uma aparência tão boa quanto a leitura. O Slab promete ajudar os usuários a "criar conteúdo com boa aparência por padrão" Com foco na experiência, o Slab inclui recursos avançados de edição.

Melhores recursos do Slab

Ferramenta de pesquisa unificada para fácil acesso

Interface simples e fácil de usar para que qualquer pessoa possa começar a usar rapidamente

Integração abrangente com o Google Drive, incluindo pesquisa

Índice gerado automaticamente

Limitações de laboratório

Por ser um aplicativo novo, ele ainda está em desenvolvimento. Portanto, é limitado em recursos avançados, como integrações de API, incorporação de vários tipos de arquivos, etc.

Biblioteca de modelos limitada

Preço de laboratório

Grátis

Inicialização: US$ 6,67/mês por usuário

Business: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Classificações e avaliações do laboratório

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slab?

"Adoro o fato de todos os documentos serem formatados automaticamente da mesma forma, para que você não precise entrar e selecionar entre um milhão de fontes diferentes. Eles tornaram a plataforma muito simples e fácil de usar."

- Revisão do G2

10. Google Keep: melhor para fazer anotações pessoais

Fonte: Google Keep

O Google Keep é um aplicativo de anotações integrado ao pacote de produtividade do Google. Ele é simples e fácil de usar e está incluído na pilha se você usar o GMail ou o GSuite. A maior vantagem do Google Keep é sua simplicidade, mas essa também é sua maior limitação.

À medida que meu trabalho se expandia e eu fazia mais anotações, descobri que documentá-las e organizá-las exigia mais esforço com o Google Keep. Os recursos de notificações e colaboração, que são comuns em qualquer outra ferramenta, ainda não existem no Google Keep.

Melhores recursos do Google Keep

Fácil de usar, pode adicionar notas como texto, imagens e áudio

Sincronização entre dispositivos usando a mesma conta do Google

Rotulagem e codificação por cores de vários tipos de documentos

Inclui caixas de seleção, cartões, listas, etc., em cada nota

Limitações do Google Keep

Altamente focado na simplicidade, portanto, recursos limitados para equipes de grandes empresas

Organizado como rótulos em vez de pastas

Consome o armazenamento de sua conta do GSuite

Preços do Google Keep

Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do Google Keep

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Keep?

"Gosto da rapidez e da praticidade de fazer uma anotação no Keep. Também o uso para lembretes porque eles podem enviar mensagens para o meu telefone e ficam visíveis no Google Agenda no horário específico do lembrete."

- Revisão do Reddit

11. Qualquer tipo: Melhor para equipes focadas em confiança e segurança

Fonte: Anytype.io

O Anytype está posicionado como um espaço de trabalho colaborativo para a criação de produtos em conjunto. Sua maior vantagem é que ele permite criar documentos localmente e executar a sincronização descentralizada entre dispositivos. Ele também permite a criptografia local, no dispositivo.

Isso também significa que você precisa de algum nível de conhecimento técnico para fazer o Anytype funcionar.

Melhores recursos do Anytype

Editor baseado em blocos com a capacidade de criar bancos de dados

Exibições de tabela, Kanban e galeria

Sincronização ponto a ponto, primeiro off-line

Modelos para comunidades, famílias, equipes e usuários pessoais

Limitações de qualquer tipo

Complicado para usuários não técnicos

Ainda em estágios iniciais, portanto, há pouca evidência de sua capacidade de lidar com necessidades complexas ou de escalonamento

Qualquer tipo de preço

Explorer: Gratuito

Builder: US$ 99 por ano

Co Creator: $299 por 3 anos

Avaliações e resenhas de qualquer tipo

Product Hunt: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Anytype?

"Estou usando-o desde dezembro e tenho que dizer que adoro o que o Anytype está fazendo! Há pequenos bugs aqui e ali, mas tem sido uma experiência incrível e uma interface de usuário muito refrescante."

- Revisão do Reddit

12. Microsoft Loop: Melhor se você gosta do CoPilot

Fonte: Microsoft.com

O Microsoft Loop é uma plataforma de cocriação, essencialmente um aplicativo para equipes, famílias ou comunidades se reunirem e escreverem. Seu principal impulso vem da integração do Co-pilot, que traz a IA para suas anotações.

Descobri que, a menos que você esteja na pilha da Microsoft, o Loop como ferramenta autônoma é pouco competitivo em relação a outras ferramentas semelhantes, como o Notion ou o ClickUp.

Melhores recursos do Microsoft Loop

Integração do Co-pilot para ideação e automação

Sincronização em tempo real entre aplicativos e dispositivos

Modelos de página para vários casos de uso

Possível substituto do OneNote com sua interface de usuário mais moderna

Limitações do Microsoft Loop

Recursos limitados em comparação com os pioneiros em aplicativos de anotações

Incluído no pacote M365, sem opção de compra como um produto autônomo

Preços do Microsoft Loop

Gratuito

MS365 Business Standard: US$ 12,5/mês por usuário

MS365 Business Premium: US$ 22/mês por usuário

Classificações e análises do Microsoft Loop

Por ser um aplicativo relativamente novo e sem brilho, há poucas classificações e avaliações em plataformas de terceiros, como G2 ou Capterra.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Loop?

"Adoro usar o Loop. Ele substituiu o OneNote para mim por causa da colaboração"

- Revisão do Reddit

13. Upbase: Melhor para anotações pessoais e produtividade

Fonte: Upbase.io

Em sua essência, o Upbase é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos de anotações. Ele inclui planejadores, bloqueio de tempo, pomodoro e outros recursos de produtividade para manter o foco. No entanto, ele é altamente focado na produtividade individual em vez de na colaboração em equipe.

Melhores recursos do Upbase

Ferramentas de produtividade pessoal incluídas no aplicativo

Design simples e fácil de usar

Exibições de lista e quadro para acompanhamento de projetos

Recursos colaborativos em documentos, como comentários, @menções, personalização modelos de notas de reunião e compartilhamento

Limitações da base de dados

Integrações limitadas com ferramentas de produtividade populares Não há modo off-line disponível

Pode ser muito simples para as necessidades da empresa

Preço base

Gratuito para sempre

Premium: US$ 5/mês por usuário

Classificações e resenhas da Upbase

G2: 4,9/5 (4 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (6 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Upbase?

"Já experimentei muitas ferramentas de gerenciamento de projetos antes (e quem não experimentou 😅), mas esta é a que REALMENTE me ajudou a manter todos os meus projetos organizados e a ficar por dentro de tudo."

- Revisão do G2

14. Mem: Melhor para quem gosta que a IA faça a "organização

Fonte: get.mem.ai

O Mem está posicionado como um aplicativo de anotações organizado por IA. Enquanto você precisa fazer suas anotações, a IA do Mem ajuda a fazer conexões e a criar relevância automaticamente, sem que você precise organizar as anotações em pastas ou adicionar tags.

Adorei o Mem pelo fato de a IA ser treinada em minhas próprias anotações, entendendo minhas tags e nomenclatura. Isso significa que posso fazer perguntas como "quem propôs essa ideia?" e obter respostas instantaneamente.

Melhores recursos do Mem

Organização baseada em IA, criando uma rede de anotações que podem ser recuperadas facilmente mais tarde

IA personalizada para criar notas/respostas em seu tom e estilo

Resumo inteligente

Sugestões e recomendações contextuais ao fazer anotações

Limitações de memória

Os recursos de IA funcionam melhor quando há informações suficientes, portanto, é necessário o compromisso de usar o aplicativo extensivamente

Somente anotações, pouco ou nenhum recurso de gerenciamento de tarefas

Preços do Mem

Mem: US$ 8,33/mês

Equipes Mem: Entre em contato com a equipe de vendas

Classificações e avaliações do Mem

G2: 1,5/5 (1 avaliação)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mem?

"Uso o Mem desde o início e ele ainda é minha escolha para fazer anotações rápidas e encontrar informações rapidamente."

- Revisão do Reddit

15. Zoho WorkDrive: O melhor para manter arquivos e pastas organizados

Fonte: Zoho.com

O Zoho WorkDrive é um sistema de gerenciamento de arquivos para equipes. Ele ajuda a consolidar documentos e conhecimentos, incluindo aqueles que estão atualmente em aplicativos de terceiros, como o Google Docs ou o Microsoft Word.

A melhor parte do Zoho WorkDrive é a capacidade de fazer anotações multimídia - você pode adicionar gravações de tela e arquivos de vídeo e áudio às suas anotações. No entanto, falta-lhe a simplicidade e a acessibilidade de muitos dos aplicativos discutidos acima.

Melhores recursos do Zoho WorkDrive

Gravação de áudio, vídeo e tela com o WorkDrive Snap

Compartilhamento e colaboração externos

Administrador mais forte para visualizar e gerenciar todos os arquivos e pastas

Visualização e navegação baseadas em árvore

Limitações do Zoho Drive

O desempenho e a velocidade podem ficar abaixo do ideal com arquivos grandes

Recursos de personalização limitados

Os recursos de colaboração são lentos quando muitas pessoas entram em um arquivo

Preços do Zoho WorkDrive

Starter: US$ 2,5/mês por usuário

Equipe: US$ 4,5/mês por usuário

Business: US$ 9/mês por usuário

Classificações e resenhas do Zoho WorkDrive

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho WorkDrive?

"Os recursos de colaboração do Zoho WorkDrive possibilitam que eu e meus colegas de trabalho trabalhemos juntos no gerenciamento e no trabalho com nossos arquivos. Ele utiliza recursos de segurança de ponta que mantêm a segurança ideal para todos os nossos arquivos, bloqueando quaisquer brechas que possam nos fazer perder nossos arquivos para ataques cibernéticos."

- Revisão do G2

