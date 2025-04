25 melhores ferramentas de produtividade com IA para usar em 2025

"Trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil" é mais do que apenas um clichê - é uma estratégia de sobrevivência para os profissionais de hoje. 👨‍💼

Seja liderando uma equipe, administrando seu próprio negócio ou gerenciando projetos remotos, maximizar a produtividade é fundamental para se manter competitivo. É aí que entram as ferramentas de produtividade com IA. 🦾

Essas ferramentas automatizam tarefas repetitivas e simplificam os fluxos de trabalho para ajudar a eliminar gargalos e otimizar as operações diárias. Como elas lidam com os aspectos mundanos do seu trabalho, você pode se concentrar no panorama geral - impulsionar o crescimento e a inovação em sua empresa.

Neste blog, compartilharei as ferramentas de IA nas quais confio para obter eficiência e resultados. Elas me ajudaram a transformar a maneira como trabalho.

Quais são os benefícios do uso da IA para a produtividade?

Quando comecei a integrar a inteligência artificial ao meu fluxo de trabalho diário, eu estava cético quanto ao seu impacto na minha produtividade. No entanto, descobri rapidamente que o uso de ferramentas de IA pode me ajudar significativamente a gerenciar tarefas e tomar decisões.

Aqui estão alguns benefícios que experimentei:

Poupa tempo em tarefas repetitivas, como agendar reuniões, classificar e-mails e inserir dados, para que você possa se concentrar no trabalho de alto valor

Melhoria na tomada de decisões ao analisar grandes conjuntos de dados e fornecer insights acionáveis em tempo real

Tarefas priorizadas com eficiência usando IA para organizar sua lista de tarefas com base em prazos, importância e hábitos de trabalho

Colaboração simplificada, automatizando atualizações e mantendo a comunicação clara e consistente

Aprendido e adaptado ao seu fluxo de trabalho ao longo do tempo, otimizando processos e antecipando suas necessidades

você sabia? De acordo com uma pesquisa da Forbes Advisor, mais de 60% dos proprietários de empresas acreditam que a IA aumentará a produtividade.

O que você deve procurar em uma ferramenta de produtividade com IA?

Ao procurar uma ferramenta de produtividade com IA, é essencial considerar alguns fatores-chave que podem fazer uma diferença significativa em seu fluxo de trabalho. Veja o que eu procuro:

Versatilidade: Escolha uma ferramenta que abranja uma ampla gama de tarefas, como geração de texto, criação de imagens, gerenciamento de projetos ou automação. Quanto mais flexível for a ferramenta, melhor ela poderá resolver vários problemas em suas tarefas diárias

Escolha uma ferramenta que abranja uma ampla gama de tarefas, como geração de texto, criação de imagens, gerenciamento de projetos ou automação. Quanto mais flexível for a ferramenta, melhor ela poderá resolver vários problemas em suas tarefas diárias Facilidade de uso: Uma interface intuitiva é fundamental, especialmente se você não for um especialista em tecnologia. Um design simples pode facilitar muito o aprendizado e o uso da ferramenta

Uma interface intuitiva é fundamental, especialmente se você não for um especialista em tecnologia. Um design simples pode facilitar muito o aprendizado e o uso da ferramenta Personalização e controle: Embora a automação seja benéfica, ter a opção de personalizar as saídas e refinar os avisos garante que os resultados atendam às suas expectativas

Embora a automação seja benéfica, ter a opção de personalizar as saídas e refinar os avisos garante que os resultados atendam às suas expectativas Integração: Procure ferramentas que se conectem perfeitamente ao seu ecossistema de software existente

Procure ferramentas que se conectem perfeitamente ao seu ecossistema de software existente Recursos de automação: Uma ótima ferramenta de IA deve automatizar tarefas repetitivas, como agendamento e transcrição de reuniões, para aumentar significativamente sua produtividade

Com esses elementos em mente, você estará bem equipado para escolher a melhores ferramentas de produtividade para aprimorar seu fluxo de trabalho.

Melhores ferramentas de produtividade de IA para gerenciamento de projetos

Todos nós conhecemos a dificuldade de lidar com tarefas, prazos e aquela lista interminável de afazeres. Às vezes, pode parecer um circo caótico!

Mas e se eu lhe dissesse que essas ferramentas de gerenciamento de projetos podem tornar sua vida profissional muito mais tranquila e ajudá-lo a aprender como ser mais produtivo com seus recursos de IA?

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos e colaboração abrangentes)

O primeiro é o Clique emUp -um poderoso aplicativo de produtividade tudo-em-um projetado para dar conta de tudo. Quando digo que esse aplicativo realmente faz tudo, quero dizer que ele pode fazer tudo, desde organizar projetos complexos e controlar prazos até gerenciar tarefas pessoais e facilitar a colaboração em equipe.

ClickUp Brain

Mas o que realmente me fez escolher essa ferramenta de gerenciamento de projetos altamente conceituada foi Cérebro ClickUp com seus recursos baseados em IA.

O ClickUp aumenta a produtividade com seus principais recursos do ClickUp Brain -o AI Knowledge Manager, o AI Project Manager e o AI Writer. Essas ferramentas o ajudam a concluir tarefas e antecipar suas necessidades, sugerindo divisões de tarefas, prioridades e prazos à medida que você planeja seus projetos.

Ele ainda oferece Resumo de reunião de IA, para que você possa capturar rapidamente os principais pontos e itens de ação de suas reuniões sem precisar examinar longas anotações.

Esse suporte proativo elimina a adivinhação e mantém tudo nos trilhos.

Resuma a atividade da tarefa e faça perguntas direcionadas sobre o proprietário da tarefa, data de vencimento, comentários e muito mais com o ClickUp Brain

Veja como a Pressed Juice triplicou sua produtividade sem precisar aumentar sua equipe. A Pressed Juice torna a boa nutrição acessível a todos por meio do ClickUp Pressed Juice torna a boa nutrição acessível a todos por meio do ClickUp

Agora, quem não gosta de uma ajudinha extra para escrever e criar projetos?

É aí que entra o assistente de redação. Ele oferece verificação ortográfica integrada, respostas rápidas de IA para mensagens sem esforço e a capacidade de criar tabelas organizadas com insights. Você pode gerar instantaneamente resumos, blogs, relatórios e esboços de projetos, garantindo que sua redação seja refinada e adaptada às suas necessidades específicas. Além disso, o ClickUp AI pode resumir documentos longos e anotações de reuniões, ajudando você a se concentrar em tarefas críticas sem se prender a detalhes.

Exemplo: Se você é um profissional de marketing de conteúdo, pode usar o ClickUp Brain para redigir postagens de blog envolventes ou gerar legendas de mídia social que repercutam no seu público.

Crie conteúdo profissional e sofisticado com o ClickUp Brain

Automatizações do ClickUp

Adoro combinar o ClickUp Brain com Automações do ClickUp . Essa dupla poderosa simplifica processos manuais tediosos, tornando o agendamento automático e a classificação de tarefas muito fáceis para qualquer pessoa que esteja lidando com várias prioridades. A IA do ClickUp prevê as próximas tarefas e otimiza seu fluxo de trabalho, agendando automaticamente as tarefas com base em prazos e importância.

Exemplo: Um gerente de marketing pode automatizar uma campanha definindo uma regra: Quando uma tarefa for marcada como 'Concluída', notifique a equipe de design para iniciar os materiais promocionais e atribua um prazo de uma semana. Enquanto isso, o ClickUp AI classifica as próximas tarefas na fila, para que a equipe saiba exatamente onde concentrar seus esforços para aumentar a eficiência.

Use o processamento de linguagem natural (NLP) para criar fluxos de trabalho personalizados com o ClickUp Automations

Mas não para por aí.

ClickUp Chat Chat do ClickUp traz ainda mais aprimoramentos de produtividade com o recurso AI Catch Me Up, que mantém os membros da equipe informados, resumindo as conversas que eles podem ter perdido. Ele também permite converter mensagens de bate-papo em tarefas acionáveis, eliminando a necessidade de alternância de contexto e garantindo que discussões importantes sejam perfeitamente integradas ao seu fluxo de trabalho.

Diga adeus à alternância de contexto com o ClickUp Chat

Enquanto o ClickUp Brain aumenta a produtividade por meio de insights orientados por IA, o ClickUp's modelos de produtividade fornecem uma estrutura personalizável pré-construída para gerenciar projetos e tarefas com eficiência.

Manter-se organizado pode ser difícil, especialmente com todas as tarefas que você realiza, mas o Modelo de produtividade pessoal ClickUp ajuda você a enfrentá-lo de frente. Ele é perfeito para quem quer atingir metas pessoais aumentando a eficiência diária.

Sua agência está perdendo muita produtividade se não estiver usando o ClickUp! Sem o ClickUp, eu teria que contratar mais 3 pessoas para fazer as mesmas coisas.

Ravi Tharuma, CEO e Fundador

A produtividade dos funcionários é uma métrica importante para medir o desempenho da sua equipe no trabalho. Se quiser acompanhar a produção de sua equipe, o Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp está aqui para ajudar.

Em seguida, o Uso do ClickUp para modelo de produtividade o ClickUp é um aplicativo de produtividade que aborda uma variedade de desafios de produtividade, tornando-o perfeito para todos os tipos de setores, tipos de projetos e funções de trabalho. Ele permite que você acompanhe e gerencie suas cargas de trabalho, tarefas, listas de afazeres e uma combinação de suas metas, tudo em um só lugar.

Melhores recursos do ClickUp

Resumir tópicos de comentários: Extraia rapidamente os pontos principais de longas conversas de comentários, mantendo-o informado sem a confusão

Extraia rapidamente os pontos principais de longas conversas de comentários, mantendo-o informado sem a confusão Priorizar tarefas automaticamente: Classifique as tarefas com base na urgência, ajudando-o a se concentrar no que é mais importante e a reduzir o tempo de planejamento

Classifique as tarefas com base na urgência, ajudando-o a se concentrar no que é mais importante e a reduzir o tempo de planejamento Programar tarefas sem esforço: Gerencie o agendamento de tarefas com base em prazos e importância, otimizando o fluxo de trabalho sem a necessidade de intervenção manual

Gerencie o agendamento de tarefas com base em prazos e importância, otimizando o fluxo de trabalho sem a necessidade de intervenção manual Resuma o conteúdo rapidamente: Extraia pontos-chave de documentos longos ou tópicos de comentários, economizando tempo e mantendo-o informado

Extraia pontos-chave de documentos longos ou tópicos de comentários, economizando tempo e mantendo-o informado Gerar ideias criativas: Faça brainstorming de novos conceitos, melhore sua redação e eleve a qualidade de seus projetos criativos

Faça brainstorming de novos conceitos, melhore sua redação e eleve a qualidade de seus projetos criativos Otimize o gerenciamento do fluxo de trabalho: Simplifique tarefas repetitivas, antecipe as próximas etapas e mantenha o foco no trabalho de alta prioridade

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar a interface esmagadora devido aos seus amplos recursos

A versão móvel do ClickUp pode não ter alguns recursos avançados encontrados na versão para desktop

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

🧠 Fato divertido: O primeiro trabalho que a IA teve foi jogar xadrez. Em 1956, o primeiro programa de IA foi escrito para jogar xadrez - embora não fosse particularmente bom, ele estabeleceu a base para o futuro da IA nos jogos.

2. Notion AI (melhor para organização do espaço de trabalho e gerenciamento de conhecimento)

Via: Noção de IA Não seria ótimo ter uma ferramenta de produtividade que lidasse com mais do que apenas anotações e gerenciamento de projetos? É exatamente isso que o Notion AI faz. Com base no robusto espaço de trabalho do Notion, o Notion AI vai além, agindo como um assistente pessoal incorporado diretamente em seu fluxo de trabalho.

Desde a automação de tarefas repetitivas até a extração de insights de seus documentos e muito mais, essa ferramenta de IA foi criada para economizar tempo e trazer um novo nível de eficiência ao seu dia a dia.

Gosto do fato de ela criar e refinar documentos perfeitamente, usando IA para combinar com seu tom exclusivo e seguir qualquer guia de estilo. Além disso, com recursos como SSO baseado em SAML, provisionamento de usuários SCIM e permissões avançadas, o Notion AI mantém seu espaço de trabalho seguro, em conformidade e acessível.

Melhores recursos do Notion AI

Extraia insights valiosos, identifique pontos-chave e até mesmo gere ações de acompanhamento a partir de PDFs ou arquivos de imagem importados

Transforme as entradas do seu banco de dados em insights acionáveis, atribua tarefas e acompanhe o progresso

Eleve o nível de seus documentos gerando recursos visuais, como fluxogramas ou diagramas, para esclarecer informações complexas

Pesquise respostas no Notion, Slack, Google Drive e muito mais

Limitações do Notion AI

O Notion pode ficar lento com grandes bancos de dados ou durante a colaboração, afetando a produtividade

Novos usuários podem achar a versatilidade do Notion esmagadora sem orientação e treinamento adequados

Preços do Notion AI

Gratuito

Plus: $12/mês por assento

$12/mês por assento Business: $18/mês por assento

$18/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Notion AI

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

3. Reclaim AI (melhor para agendamento inteligente e gerenciamento de tempo)

Via: Recuperar IA E se uma ferramenta de IA pudesse gerenciar sua agenda, bloquear o tempo para se concentrar e até mesmo ajudá-lo a evitar o esgotamento de reuniões consecutivas? Esse é o Reclaim AI.

Este não é apenas mais um aplicativo de calendário - é uma solução de agendamento inteligente projetada para manter seu dia de trabalho equilibrado e produtivo. O Reclaim AI ajuda você com ajustes em tempo real, seja na coordenação entre fusos horários, na proteção de sessões de trabalho profundas ou no ajuste fino de seu plano diário.

E ele vai além do básico - adaptando-se à sua função e às suas prioridades. Desde o bloqueio de dias "sem reuniões" até o ajuste dinâmico de bloqueios pessoais, como exercícios, o Reclaim AI coloca você de volta no controle do seu dia.

Melhores recursos do Reclaim AI

Sincronize tarefas e agende-as automaticamente, criando um plano diário otimizado e gerenciável

Adicione um tempo para "respirar" entre as reuniões, para que você não fique correndo de uma chamada para outra

Use o 1:1 inteligente para identificar os melhores horários para fazer check-ins com os membros da equipe

Compartilhe seu calendário com limites de agendamento inteligente, sincronizando perfeitamente com o Google Calendar para facilitar o fluxo de tarefas e reuniões

Recuperar limitações de IA

A IA pode, às vezes, interpretar erroneamente as prioridades ou os prazos do usuário, levando a conflitos de agendamento

A eficácia do Reclaim AI depende muito de como os usuários inserem suas tarefas e preferências

Preços do Reclaim AI

Lite: Gratuito

Gratuito Iniciante: US$ 10/mês por assento

US$ 10/mês por assento Business: US$ 15/mês por assento

US$ 15/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Recuperar classificações e avaliações de IA

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

Melhores ferramentas de produtividade de IA para chatbots e IA conversacional

Quando se trata de interações on-line, os chatbots são os heróis desconhecidos, tornando as conversas mais fáceis e eficientes. Esses Ferramentas de IA são projetadas para lidar com tudo, desde consultas simples até suporte complexo ao cliente, mantendo os usuários envolvidos.

4. ChatGPT (melhor para gerar conteúdo de conversação e brainstorming de ideias)

Via: ChatGPT O ChatGPT é uma ferramenta de produtividade orientada por IA da OpenAI que se tornou uma referência para quem quer simplificar tarefas e aumentar a criatividade. É como ter uma coleção ilimitada de hacks de produtividade na ponta de seus dedos.

Seja para escrever e-mails, redigir relatórios, gerar códigos ou até mesmo fazer um brainstorming de ideias, o ChatGPT se adapta às suas necessidades com uma flexibilidade notável e uma interface fácil de usar.

Disponível em uma versão gratuita e em uma opção atualizada, a ferramenta é como seu assistente virtual, pronto para ajudar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempos de resposta aprimorados e acesso aos modelos mais recentes para um suporte ainda mais avançado.

Melhores recursos do ChatGPT

Expanda o conhecimento do ChatGPT conectando-o a APIs e bancos de dados externos para obter respostas atualizadas e específicas

Gerar e depurar código sem esforço em várias linguagens de programação para tarefas complexas e trechos de código mais simples

Elimine as lacunas de comunicação e promova a colaboração global com o suporte multilíngue do ChatGPT, ideal para a criação de conteúdo diversificado

Adapte as respostas do ChatGPT para atender às necessidades do setor, da tecnologia ao marketing e à educação, agregando valor a tarefas especializadas

Limitações do ChatGPT

As respostas podem parecer genéricas ou padronizadas, sem a criatividade e os detalhes que um ser humano acrescentaria

O modelo gratuito pode travar ou atrasar, ocasionalmente apresentando erros durante o uso

O ChatGPT pode sofrer tempo de inatividade durante sobrecargas no servidor, afetando a disponibilidade

Às vezes, o ChatGPT não segue totalmente os prompts, exigindo longas entradas para maior clareza, o que pode consumir muito tempo

Preços do ChatGPT

Gratuito

Plus: US$ 20/mês por usuário

Classificações e análises do ChatGPT

G2: 4,7/5 (620 avaliações)

4,7/5 (620 avaliações) Capterra: 4,5/5 (60+ avaliações)

🔍 Você sabia? O ChatGPT ganhou 1 milhão de usuários apenas 5 dias após seu lançamento em novembro de 2022.

5. Gêmeos (Melhor para contar histórias criativas e gerar conteúdo)

Via: Gêmeos Precisa de uma pesquisa confiável para uma apresentação?

Basta digitar seu tópico, e o Gemini (anteriormente conhecido como Bard) obtém respostas detalhadas, completas com citações diretas e links de fontes, para que você possa se aprofundar ou verificar facilmente os dados.

Ao contrário das típicas IAs de conversação, o Gemini está conectado à Web, fornecendo respostas atualizadas e verificadas. Se você estiver pesquisando para uma apresentação de trabalho ou procurando insights rápidos, o Gemini está pronto para respaldar suas respostas com fontes reais, inclusive com links diretos para páginas que facilitam a verificação de fatos e uma exploração mais profunda.

Melhores recursos do Gemini

Obtenha respostas oportunas e relevantes extraídas da Internet, poupando-lhe o tempo de fazer pesquisas manuais

Use o Gemini para cruzar informações de várias fontes, sinalizar afirmações incertas e destacar dados confiáveis

Forneça links de fontes diretas, URLs e miniaturas para fontes originais e verifique as informações

Integre citações diretas de páginas da Web para oferecer pontos de referência confiáveis para uma exploração mais profunda

Limitações da Gemini

Apesar de buscar a precisão dos fatos, o Gemini ainda pode produzir informações incorretas ou enganosas

Como muitos modelos de linguagem de grande porte (LLMs), o Gemini pode conter vieses de seus dados de treinamento, o que torna essencial avaliar criticamente seus resultados para evitar possíveis problemas

Preços do Gemini

Grátis

Gemini Advanced: US$ 20/mês por usuário

Classificações e análises da Gemini

G2: 4,4/5 (155+ avaliações)

4,4/5 (155+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Microsoft Copilot (melhor para aumentar a produtividade em aplicativos da Microsoft)

Via: Copiloto da Microsoft O Microsoft Copilot não apenas lembra o fluxo da sua conversa, mas também entende o contexto, permitindo que você continue exatamente de onde parou.

Se você estiver resumindo um documento longo, convertendo texto em uma apresentação de slides ou simplesmente tentando encontrar uma resposta direta para uma pergunta complexa, o Copilot demonstra como usar ferramentas de IA para aumentar a produtividade lidando com o trabalho pesado com facilidade.

Ele pode extrair instantaneamente dados relevantes e atuais da Web, garantindo que suas informações sejam atualizadas e precisas. Além disso, você pode resumir facilmente livros, páginas da Web ou documentos, tornando grandes quantidades de texto mais digeríveis.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Converta documentos do Word em slides do PowerPoint, distribuindo conteúdo e anotações do palestrante enquanto gera recursos visuais para aumentar o impacto

Compartilhe documentos e obtenha feedback por meio de ferramentas de colaboração perfeitas integradas ao Microsoft 365

Gere novas ideias e prompts criativos para estimular novos insights, com a flexibilidade de refinar as sugestões conforme necessário

Obtenha sugestões personalizadas para se alinhar com seu estilo e preferências exclusivos ao longo do tempo

Limitações do Microsoft Copilot

A precisão do Copilot pode variar de acordo com a qualidade dos dados disponíveis, o que pode levar a erros

A ferramenta pode exigir uma instalação ou configuração significativa antes de ser totalmente eficaz para tarefas personalizadas

Preços do Microsoft Copilot

Grátis

Pro: $20/mês por usuário

Classificações e comentários do Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: As ferramentas de IA podem, às vezes, produzir informações tendenciosas ou desatualizadas. Certifique-se de verificar os fatos, especialmente em tópicos como eventos atuais ou detalhes técnicos. Com o tempo, fornecer feedback para melhorar os resultados pode ajudar a refinar o desempenho da IA.

Melhores ferramentas de produtividade de IA para criação de conteúdo

Quando se trata de criação de conteúdo, as ferramentas de IA são como ter um parceiro criativo na ponta dos dedos.

Em vez de ficar preso no temido bloqueio de escritor, você pode facilmente usar essas ferramentas para criar conteúdo Ferramentas de escrita com IA para fazer brainstorming de tópicos, gerar esboços e até mesmo refinar seus rascunhos.

7. Jasper (melhor para cópia de marketing e criação de conteúdo alinhado à marca)

Via: Jasper O Jasper é uma plataforma de IA generativa criada com as equipes de marketing em mente para ajudar a fornecer conteúdo de alta qualidade e de acordo com a marca em escala. Você pode configurar essa ferramenta para criar conteúdo que corresponda à voz, ao tom e ao estilo da sua marca de forma consistente em todas as plataformas.

Ela também permite que os profissionais de marketing otimizem a criação de conteúdo e implementem um plano de produtividade o plano de produtividade da Microsoft é uma ferramenta intuitiva que permite que você leve suas campanhas para o próximo nível.

Além disso, ele permite que você automatize seus processos de marketing, integrando fluxos de trabalho alimentados por IA diretamente à sua pilha de martech para obter uma produtividade perfeita.

Melhores recursos do Jasper

Use o Editor de Marketing, projetado especificamente para marketing, para redigir conteúdo com um fluxo natural que ressoe com seu público

Faça brainstorming com o Jasper Chat, um assistente de IA, para ir da ideação à execução em minutos

Edite recursos visuais com o AI Image Suite, que permite editar imagens de alta qualidade em escala, aprimorando seus recursos visuais em segundos

Escolha entre mais de 80 aplicativos de marketing criados especificamente para atender aos KPIs em várias funções, ajudando todos os profissionais de marketing da sua equipe a ter sucesso sem esforço

Limitações do Jasper

Como uma ferramenta de IA, o Jasper pode ocasionalmente gerar palavras confusas ou não relacionadas que não se encaixam bem em seu conteúdo

Alguns usuários consideram o conjunto de recursos do Jasper esmagador, especialmente quando usam a plataforma pela primeira vez

A detecção de plágio tem um custo adicional para o usuário

Os usuários geralmente acham que a ferramenta gera conteúdo repetitivo ou fora do tópico, o que pode esgotar rapidamente os créditos de palavras

Preços do Jasper

Creator: US$ 49/mês por assento

US$ 49/mês por assento Pro: $69/mês por assento

$69/mês por assento Business: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jasper

G2: 4,7/5 (1243 avaliações)

4,7/5 (1243 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1842 avaliações)

Dica profissional: Para obter os melhores resultados, seja específico em suas solicitações de IA. Quanto mais detalhado e claro você for, maior será a probabilidade de obter resultados precisos e úteis. Por exemplo, se você estiver usando IA para criação de conteúdo, especificar o tom, o estilo ou a contagem de palavras pode levar a respostas melhores e mais relevantes.

8. Copy.ai (melhor para copywriting rápido e envolvente em várias plataformas)

Via: Copy.ai Esqueça as ferramentas de IA fragmentadas - a plataforma da Copy.ai oferece uma solução unificada e segura para todas as suas necessidades de entrada no mercado (GTM). Essa plataforma de IA de GTM entende o estilo de sua marca, gera ideias criativas e combate o bloqueio do escritor, garantindo soluções para todas as suas necessidades de GTM.

O Copy.ai facilita a criação de conteúdo com um mecanismo avançado de IA projetado para profissionais de marketing, escritores e empresas. Seu conteúdo também é consistente em todas as funções de negócios.

Melhores recursos do Copy.ai

Transforme transcrições e ideias brutas em conteúdo sofisticado, pronto para gerar engajamento e melhorar as classificações de pesquisa

Crie praticamente qualquer tipo de conteúdo, desde artigos de SEO até legendas para mídias sociais, com mais de 90 modelos personalizáveis

Crie conteúdo para públicos globais com suporte em vários idiomas, inclusive chinês, francês e espanhol

Produzir conteúdo projetado para impulsionar o tráfego orgânico, adaptado para obter uma classificação elevada nos mecanismos de pesquisa

Limitações do Copy.ai

A velocidade de produção de conteúdo é mais lenta do que a de outras ferramentas de IA, o que pode ser frustrante

Às vezes, produz conteúdo impreciso sobre assuntos complexos ou técnicos

Alguns usuários mencionam que ele tem dificuldade para capturar uma identidade de marca exclusiva, o que leva a resultados mais genéricos

Preços da copy.ai

Gratuito: Até 2.000 palavras por mês

Até 2.000 palavras por mês Pro: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

4,7/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

9. Grammarly (melhor para revisar e melhorar a qualidade da escrita)

Via: Gramática O Grammarly é como ter um treinador pessoal de redação ao seu lado. Ele ajuda a detectar mais erros do que o processador de texto comum, garantindo que sua redação seja clara e profissional. Quer você esteja enviando um e-mail ou escrevendo um relatório, ele fornece feedback em tempo real para corrigir o seu texto.

Projetado para todos, de estudantes a profissionais, o Grammarly traz sugestões em tempo real para qualquer aplicativo ou navegador que você use, para que sua redação esteja sempre polida e no ponto.

Melhores recursos do Grammarly

Ajuste sua linguagem para se adequar ao seu público com sugestões personalizadas de estilo e tom

Use a detecção de plágio integrada para verificar a exclusividade do seu trabalho, com verificações de fontes acadêmicas e da Web

Detecta e corrige automaticamente erros de gramática, pontuação e ortografia à medida que você digita, mantendo sua redação impecável

Integra-se perfeitamente a ferramentas como Google Docs, Slack, Outlook e outras, sem necessidade de copiar ou colar

Limitações do Grammarly

Às vezes, ele ignora erros gramaticais e não sugere melhorias para estruturas de frases incômodas

O uso do Grammarly em outros idiomas além do inglês pode ser desafiador

Pode não ser tão eficaz para redação especializada ou técnica e, às vezes, pode ignorar as preferências de estilo individuais

Preços do Grammarly

**Gratuito

Pro: $30/mês por membro

$30/mês por membro Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações gramaticais

G2: 4,7/5 (8600+ avaliações)

4,7/5 (8600+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (7100+ avaliações)

10. Wordtune (melhor para reescrever e melhorar a clareza das frases)

Via: Wordtune Quando se trata de transformar suas ideias em uma linguagem clara e atraente, o Wordtune traz simplicidade e poder ao seu processo de redação. Seja para refinar um e-mail, criar uma postagem de blog ou precisar de uma reformulação instantânea, o Wordtune ajuda você a se expressar com precisão sem esforço extra.

Pense nele como seu copiloto de redação, oferecendo novas opções e aperfeiçoando seu conteúdo em cada etapa do processo.

Melhores recursos do Wordtune

Escolha em uma lista selecionada de sugestões de reformulação específicas do contexto para ajudá-lo a capturar sua voz com precisão

Destile instantaneamente os pontos principais de qualquer texto ou vídeo do YouTube para obter insights rápidos ou reaproveitamento de conteúdo

Use sinônimos inteligentes para descobrir alternativas e evitar repetições, ajudando-o a variar a linguagem e melhorar a legibilidade

Assegure-se de que cada artigo seja polido antes de ser compartilhado com verificações avançadas de revisão e gramática

Limitações do Wordtune

Alguns usuários relataram desafios com o cancelamento de assinaturas, o que pode levar a cobranças contínuas

Às vezes, a velocidade de sugestão de frases pode ser lenta, o que pode afetar a produtividade

Preços do Wordtune

Básico: Gratuito

Gratuito Avançado: $13,99/mês por usuário

$13,99/mês por usuário Ilimitado: $19,99/mês por usuário

$19,99/mês por usuário Negócios: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Wordtune

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

11. Surfer (Melhor para criação e otimização de conteúdo com foco em SEO)

Via: Surfista O Surfer é uma ferramenta de inteligência de conteúdo que lida com todos os aspectos do seu fluxo de trabalho de SEO. Ela oferece um conjunto exclusivo de recursos orientados por IA projetados para ajudar seu conteúdo a ter uma classificação mais elevada, gerar mais tráfego orgânico e conectar-se com seu público de forma mais eficaz.

Desde o SERP Analyzer até o Plagiarism Checker, o Surfer oferece tudo o que você precisa para criar conteúdo que repercuta entre os leitores e tenha uma boa classificação no Google.

Melhores recursos do Surfer

Crie conteúdo de IA humanizado com o recurso Humanizer que edita o texto para soar natural, acrescentando autenticidade ao seu conteúdo

Use o recurso Auto-Linking do Surfer para analisar seu domínio e adicionar links internos sem esforço

Obtenha feedback instantâneo sobre a estrutura do conteúdo, a contagem de palavras e o uso de palavras-chave para que seu trabalho permaneça relevante e competitivo

Colabore perfeitamente entre as equipes e permita que vários colaboradores trabalhem simultaneamente no Content Editor

Limitações do Surfer

O Surfer SEO fornece dados e sugestões abrangentes, o que pode ser intimidador para iniciantes ou usuários não familiarizados com a terminologia de SEO

Embora o Surfer SEO se integre a algumas ferramentas populares, suas opções de integração não são tão amplas quanto as de outras plataformas de SEO

Preços do Surfer

Lite: US$ 29/mês para um usuário

US$ 29/mês para um usuário Essential: $89/mês para dois usuários

$89/mês para dois usuários Advanced: $179/mês para cinco usuários

$179/mês para cinco usuários Max: $299/mês para 10 usuários

Classificações e avaliações de surfistas

G2: 4,8/5 (517 avaliações)

4,8/5 (517 avaliações) Capterra: 4,9/5 (398 avaliações)

Melhores ferramentas de produtividade de IA para reuniões e transcrição

As reuniões podem ser uma faca de dois gumes - elas são essenciais para a colaboração, mas muitas vezes se transformam em maratonas que consomem muito tempo.

Seja para gerar transcrições precisas, resumir pontos-chave ou acompanhar itens de ação, essas Ferramentas de IA para anotações de reuniões eliminam o incômodo de gerenciar reuniões.

12. Otter.ai (melhor para transcrição em tempo real e anotações de reuniões)

Via: Lontra.ai Imagine que você está no meio de uma reunião crucial, em plena discussão, e a última coisa que você quer é interromper o fluxo fazendo anotações. É aí que entra o Otter.ai.

Como uma ferramenta de transcrição com tecnologia de IA, o Otter não se limita a fazer anotações - ele está totalmente imerso em suas reuniões, gravando, transcrevendo e até mesmo resumindo discussões, para que você possa se concentrar totalmente na conversa.

O Otter é especialmente útil para aqueles que fazem malabarismos com várias plataformas, como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, garantindo que todos os detalhes da reunião sejam documentados e acessíveis posteriormente.

Melhores recursos do Otter.ai

Capture cada palavra em tempo real, sincronizando as transcrições com o ritmo do orador para que sua reprodução corresponda exatamente ao que você ouviu

Identifique claramente os palestrantes com etiquetas com registro de data e hora para organizar sem esforço reuniões com vários palestrantes

Controle as velocidades de reprodução - diminua ou acelere as gravações e pule as pausas desnecessárias para que você possa revisar no seu ritmo

Interaja com os membros da equipe diretamente na transcrição, destacando, comentando e atribuindo tarefas, criando um fluxo de trabalho colaborativo após a reunião

Limitações do Otter.ai

Como uma IA que responde à voz, ela pode ocasionalmente interpretar mal os comandos, o que é comum em ferramentas ativadas por voz

A sincronização do calendário pode, às vezes, pegar eventos indesejados, o que pode se tornar frustrante

Preço do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

US$ 16,99/mês por usuário Business: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Otter.ai

G2: 4,3/5 (246 avaliações)

4,3/5 (246 avaliações) Capterra: 4,5/5 (84 avaliações)

13. Fathom (melhor para resumir e analisar insights de reuniões)

Via: Fathom Se você está cansado de fazer malabarismos com anotações de reuniões, acompanhamentos e itens de ação, a ferramenta de produtividade baseada em IA da Fathom é a solução ideal. Ela elimina o incômodo das chamadas on-line ao gravar, transcrever e resumir automaticamente as reuniões em plataformas como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

Você pode deixar o Fathom cuidar do trabalho pesado para que você possa se concentrar no que importa: a conversa. Você também pode sincronizar suas anotações de chamada diretamente com CRMs alimentados por IA para manter todos informados sem esforço extra.

Melhores recursos do Fathom

Crie listas de reprodução compartilháveis dos principais destaques da reunião para manter os membros da equipe e as partes interessadas atualizados sobre os momentos essenciais

Use o Ask Fathom para pesquisar e interagir com suas gravações de chamadas para recuperar informações rapidamente

Receba um resumo conciso da reunião em 30 segundos, capturando os principais pontos e tarefas acionáveis, para que você esteja pronto para seguir em frente imediatamente

Compartilhe videoclipes específicos de suas gravações para uma comunicação clara nos bate-papos da equipe, evitando interpretações equivocadas

Limitações do Fathom

Ativar ou desativar a ferramenta durante a reunião pode ser um desafio, pois não há uma opção rápida para ativá-la novamente

Às vezes, as palavras são mal ouvidas ou escritas incorretamente, o que pode exigir alguma correção manual

Preço do Fathom

**Gratuito

Premium: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Team Edition: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Team Edition Pro: $29/mês por usuário

Classificações e avaliações do Fathom

G2: 5/5 (3631 avaliações)

5/5 (3631 avaliações) Capterra: 5/5 (532 avaliações)

14. Fireflies (melhor para capturar e organizar discussões em reuniões)

Via: Vagalumes A perda de detalhes importantes de uma reunião pode atrapalhar o acompanhamento e prejudicar os cronogramas do projeto. É aí que o Fireflies entra em cena, redefinindo a forma como as equipes se mantêm produtivas e no caminho certo.

O Fireflies não apenas grava as chamadas - ele transcreve, resume e transforma cada conversa em uma base de conhecimento totalmente pesquisável. Com essa ferramenta, suas reuniões se tornam mais do que apenas discussões - elas se transformam em insights acionáveis.

Ele até sincroniza as anotações das chamadas diretamente com o seu CRM, registrando os detalhes automaticamente para um acompanhamento perfeito.

Melhores recursos do Fireflies

Compartilhe os momentos mais memoráveis da reunião como clipes de áudio; perfeito para compartilhar o contexto rapidamente

Agrupe reuniões por departamento ou projeto e marque facilmente os colegas de equipe, deixe comentários e marque pontos cruciais

Acompanhe o tempo do orador, o sentimento e até mesmo o tratamento de objeções para obter insights sobre o desempenho - perfeito para equipes de vendas e de treinamento

Use comandos de voz para criar tarefas no Asana, Trello ou Monday.com durante a reunião, vinculando instantaneamente as ações aos projetos

Limitações do Fireflies

A adição de opções de subcanal dentro dos canais poderia ajudar a organizar e referenciar as reuniões com mais eficiência

Atualmente, o download de todos os componentes da reunião (resumo, transcrição e áudio) requer vários cliques

Preços do Fireflies

Gratuito

Pro: $18/mês por assento

$18/mês por assento Business: $29/mês por assento

$29/mês por assento Enterprise: $39/mês por assento

Classificações e resenhas do Fireflies

G2: 4,8/5 (540 avaliações)

4,8/5 (540 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Melhores ferramentas de produtividade com IA para criação de conteúdo visual e de vídeo

A criação de visuais atraentes e vídeos envolventes muitas vezes pode parecer esmagadora, especialmente com tantas opções e habilidades técnicas necessárias. É por isso que as ferramentas de IA simplificam o processo, ajudando você a ficar à frente da concorrência.

15. Descript (melhor para editar conteúdo de áudio e vídeo de forma integrada)

Via: Descrição O Descript é uma ferramenta de edição de vídeo versátil e com tecnologia de IA que se parece um pouco com um processador de texto. Em vez da tradicional edição de forma de onda, ela permite que você edite por tipo de texto, corte, copie e cole, o que é ótimo para podcasters, editores de vídeo e qualquer pessoa que trabalhe com áudio e vídeo.

Ele tem recursos como transcrição, edição multitrilha e ferramentas com tecnologia de IA para corrigir erros e adicionar efeitos.

Independentemente de você estar criando conteúdo para o YouTube, mídia social ou podcast, o Descript proporciona uma experiência interativa e perfeita do início ao fim.

Melhores recursos do Descript

Basta cortar, copiar e colar texto para editar áudio e vídeo ou até mesmo digitar para gerar palavras em sua própria voz usando IA

Use modelos e layouts em estilo de slide para dar aos seus vídeos uma aparência profissional sem precisar de um trabalho de design complexo

Permita que a IA identifique clipes dignos de viralização e, em seguida, refine-os com as ferramentas de edição simples do Descript para obter um conteúdo de destaque

Gere descrições para o YouTube, capítulos de vídeo ou notas de programas de podcast em segundos com a IA da Descript

Limitações da Descript

O fato de ser baseado na nuvem significa que não há backup em seu disco rígido, portanto, se ele parar de funcionar, você não poderá recuperar o trabalho localmente

A geração de tons de ambiente é selecionada automaticamente, o que às vezes pode interferir nas edições de áudio

Descrição do preço

Hobbyist: $19/mês por pessoa

$19/mês por pessoa Criador: US$ 35/mês por pessoa

US$ 35/mês por pessoa Empresa: $50/mês por pessoa

$50/mês por pessoa Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações descritivas

G2: 4,6/5 (574 avaliações)

4,6/5 (574 avaliações) Capterra: 4,8/5 (170 avaliações)

🧠 Fato divertido: O primeiro chatterbot de IA o primeiro chatterbot de IA, ELIZA, foi criado na década de 1960 por Joseph Weizenbaum. Ele podia simular uma conversa com um psicoterapeuta. Se você conversasse com ele por tempo suficiente, ele começaria a fazer perguntas com base em suas respostas, dando a impressão de que você estava conversando com uma pessoa real!

16. Midjourney (melhor para gerar arte visual e designs de alta qualidade)

Via: Viagem intermediária O Midjourney é um poderoso gerador de imagens com IA que transforma prompts de texto em visuais impressionantes, oferecendo aos usuários uma experiência criativa exclusiva diretamente no Discord.

Pode demorar um pouco para se acostumar com a configuração do Discord, mas, depois de se acostumar, o Midjourney abre infinitas possibilidades para artistas, profissionais de marketing, designers e qualquer pessoa que queira dar vida a visuais imaginativos.

Essa ferramenta é especialmente excelente se você quiser gráficos de alta qualidade que se destaquem - e ainda permite que você experimente diferentes estilos de arte.

Melhores recursos do Midjourney

Obtenha quatro variações de cada imagem gerada e, em seguida, opte por aumentar a escala, refinar ou criar novas variações para dar um toque personalizado

Faça experiências com uma variedade impressionante de estilos artísticos para criar qualquer coisa, desde arte abstrata até designs sofisticados para a Web

Participe de uma comunidade vibrante no Discord, onde os usuários compartilham dicas, exibem criações e inspiram uns aos outros

Selecione entre diferentes planos com velocidades de GPU variadas, permitindo que você personalize seu uso e obtenha resultados mais rapidamente

Limitações no meio da jornada

A obtenção de detalhes precisos pode ser um desafio devido às opções limitadas de ajuste fino

Requer o Discord, o que pode limitar a acessibilidade para alguns usuários

Os usuários geralmente acham que os recursos de personalização são insuficientes quando comparados aos concorrentes

Pode ser difícil entender dicas contextuais detalhadas, como produzir pixel art quando o prompt é específico para esse estilo

Preço do meio da jornada

Plano básico: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Plano padrão: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Plano Pro: $60/mês por usuário

$60/mês por usuário Plano Mega: US$ 120/mês por usuário

Classificações e avaliações do Midjourney

G2: 4,4/5 (85 avaliações)

4,4/5 (85 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

17. DALL-E (Melhor para criar imagens exclusivas a partir de descrições de texto)

Via: DALL.E O DALL-E da OpenAI é um modelo de geração de imagens de IA projetado para dar vida às suas ideias por meio de imagens realistas e criativas geradas a partir de solicitações de texto.

Diferentemente das ferramentas de design tradicionais, o DALL-E interpreta descrições em linguagem natural e as transforma em visuais vibrantes, combinando perfeitamente conceitos imaginativos e detalhes realistas.

Ele dá asas à sua imaginação com uma experiência fácil de usar, seja para projetar um conceito, criar protótipos de ideias visuais ou fazer experiências com IA.

Melhores recursos do DALL-E

Crie imagens de alta qualidade que imitam a fotografia da vida real, ideal para visualizações realistas e projetos criativos

Estenda as bordas de uma imagem para criar cenas amplas, permitindo a criação de paisagens contínuas ou composições complexas e maiores

Combine estilos como pintura a óleo, ilustrações digitais e elementos surrealistas para criar imagens estilizadas e misturadas de forma exclusiva

Combine estilos como pintura a óleo, ilustrações digitais e elementos surrealistas para criar imagens estilizadas e mescladas com exclusividade

Limitações do DALL-E

O DALL-E restringe certos tipos de imagens, o que limita a liberdade criativa

A IA é desenvolvida com modelos limitados, o que restringe seu potencial criativo de acordo com alguns usuários

Às vezes, as imagens geradas carecem de detalhes ou coerência, especialmente com solicitações complexas

Preço do DALL-E

O DALL-E está disponível como parte do ChatGPT Plus, um plano pago que custa US$ 20/mês. Esse plano também inclui os recursos de geração de linguagem do ChatGPT.

Gratuito

Plus: US$ 20 por usuário

Classificações e resenhas do DALL.E

G2: 3,9/5 (32 avaliações)

3,9/5 (32 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

18. Synthesia (melhor para produzir conteúdo de vídeo gerado por IA com avatares)

Via: Síntese O Synthesia torna a criação de vídeos acessível, rápida e profissional, mesmo que você nunca tenha editado um vídeo. Essa plataforma baseada em IA transforma texto simples em vídeos envolventes em minutos, com avatares realistas, narrações e opções de idiomas globais.

Perfeito para profissionais de marketing, equipes de vendas e criadores de conteúdo, o Synthesia elimina a complexidade da produção de vídeos e oferece resultados refinados que você pode marcar e personalizar com facilidade.

Melhores recursos do Synthesia

Produza vídeos em mais de 120 idiomas com locuções e legendas precisas, permitindo que você se conecte com públicos do mundo todo

Escolha entre mais de 160 avatares de IA que refletem o tom de sua marca e a diversidade do público, ajudando a tornar seu conteúdo relacionável e inclusivo

Incorpore seus vídeos em LMS, LXP ou ferramentas de criação compartilháveis e obtenha feedback da equipe instantaneamente

Personalize os vídeos com seu logotipo, cores e fontes, garantindo que cada parte do conteúdo esteja alinhada com a identidade da sua marca

Limitações do Synthesia

Diferentes dubladores podem ter dificuldades variadas com a pronúncia das palavras, o que leva a inconsistências no resultado

Alguns usuários acham que as opções de personalização de avatares e locuções não são tão extensas quanto o necessário para necessidades de marca muito específicas

Preços do Synthesia

**Gratuito

Iniciante: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Criador: $89/mês por usuário

$89/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Synthesia

G2: 4,7/5 (1600+ avaliações)

4,7/5 (1600+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (196 avaliações)

19. Beautiful.ai (melhor para criar apresentações impressionantes sem esforço)

Via: Beautiful.ai O Beautiful.ai realmente faz jus ao seu nome, transformando a maneira como você cria apresentações. Com essa plataforma com tecnologia de IA, as apresentações se tornam fáceis e visualmente impressionantes - todos os layouts, estilos e imagens estão ao seu alcance, prontos para transformar suas ideias em um deck sofisticado.

Não importa se você está elaborando um argumento de venda, uma proposta comercial ou um portfólio criativo, o Beautiful.ai oferece modelos inteligentes e recursos de design automatizados que fazem com que seus slides tenham uma aparência profissional.

Melhores recursos do Beautiful.ai

Escolha entre modelos pré-construídos adaptados para tudo, desde apresentações de vendas até kits de mídia. Basta inserir seu conteúdo, e a IA cuida do design

Forneça uma breve descrição ao DesignerBot, sua ferramenta de geração de design baseada em IA, e ele gerará uma apresentação completa para você

Adicione seu conteúdo para adaptar o layout do slide em tempo real, aplicando automaticamente os princípios de design para que tudo tenha uma aparência refinada

Use controles deslizantes e tabelas para ajustar os dados em tempo real e veja seus slides serem atualizados dinamicamente

Limitações do Beautiful.ai

Há falta de opções de personalização e suporte limitado ao cliente, o que pode prejudicar a experiência do usuário em ambientes corporativos

Os recursos de IA geralmente produzem o mesmo conteúdo e layout repetidamente, reduzindo a eficácia geral

Preços do Beautiful.ai

Pro: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Equipe: US$ 50/mês (1-20 pessoas)

US$ 50/mês (1-20 pessoas) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Beautiful.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4.3/5 (83 avaliações)

20. Runway (melhor para edição de vídeo e produção de mídia criativa)

Via: Passarela A Runway está revolucionando os fluxos de trabalho criativos com suas ferramentas mágicas de IA que facilitam a geração de vídeo, imagem, animação 3D e áudio. Ele transforma ideias em visuais e sons de alta qualidade em minutos, sem uma configuração cara ou um software complicado.

O Runway fornece todas as ferramentas para dar vida à sua visão criativa por uma fração do custo e do esforço dos métodos de produção tradicionais.

Melhores recursos do Runway

Gere performances expressivas e exclusivas de personagens com um único vídeo de referência - sem a necessidade de rigging complexo ou captura de movimento

Explore rapidamente infinitas variações de cenas e efeitos, desde ajustes de iluminação até mudanças de local, para iteração e experimentação rápidas

Incorpore narrações, sincronização labial e diálogos com ferramentas de áudio generativas, como Text-to-Speech e vozes personalizadas

Treine um modelo de IA para refletir o estilo exclusivo da sua marca e as diretrizes do tema, garantindo que cada resultado esteja de acordo com a marca

Limitações de pista

Alguns usuários consideram o suporte insuficiente ao lidar com problemas complexos ou ao aprender recursos avançados

Embora geralmente sejam fáceis de usar, algumas tarefas podem exigir melhor desempenho e mais tempo para serem processadas

Preços da Runway

Básico: Gratuito

Gratuito Standard: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Pro: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Ilimitado: $95/mês por usuário

$95/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Runway

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Melhores ferramentas de produtividade de IA para codificação e desenvolvimento

Às vezes, a codificação pode parecer uma tentativa de resolver um quebra-cabeça complexo sem uma imagem de referência. Mas, com a ajuda de ferramentas de IA, isso se torna muito mais fácil de gerenciar.

Essas ferramentas são projetadas para auxiliar os desenvolvedores simplificando tarefas complexas, fornecendo sugestões inteligentes de código e até mesmo automatizando processos de teste.

21. GitHub Copilot (melhor para assistência de codificação e suporte ao desenvolvimento de software)

Via: Copiloto do GitHub O GitHub Copilot é um companheiro de codificação com tecnologia de IA que transforma suas solicitações de linguagem natural em sugestões de código inteligentes, aprimorando seu fluxo de trabalho e sua produtividade. Com o Copilot, você verá que a codificação parece menos uma tarefa árdua e mais uma colaboração criativa.

Essa ferramenta de IA permite que você escreva códigos mais rápidos e limpos, evite bugs comuns e até explore novos padrões de codificação sem interromper seu fluxo.

Melhores recursos do GitHub Copilot

Acelere a codificação com sugestões sensíveis ao contexto que fornecem conclusões de código em tempo real e se adaptam ao contexto específico do seu código

Insira um prompt em linguagem simples e deixe o Copilot traduzi-lo em trechos de código relevantes, tornando a codificação mais intuitiva

Aprimore a qualidade do código com verificações de segurança incorporadas que podem detectar e bloquear automaticamente padrões de codificação inseguros em tempo real

Integre-se a ferramentas como Visual Studio Code, JetBrains IDEs e Neovim, para que você possa usar o Copilot sem alterar sua configuração preferida

Limitações do GitHub Copilot

Ele pode nem sempre entender corretamente o contexto ou as intenções por trás do código, levando a sugestões menos precisas

Alguns usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado ao se adaptarem às sugestões e compreenderem totalmente suas limitações

O uso do Copilot para código proprietário ou sensível pode levantar questões sobre a propriedade e o licenciamento do código

Preços do GitHub Copilot

Gratuito

Equipe: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Enterprise: $21/mês por usuário

Classificações e revisões do GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (140 avaliações)

4,5/5 (140 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

22. Paperspace (melhor para executar projetos de aprendizado de máquina e IA na nuvem)

Via: Espaço de papel O Paperspace da DigitalOcean eleva sua experiência de desenvolvimento com sua plataforma baseada em nuvem que concede acesso sob demanda a recursos de computação avançados.

Feito sob medida para desenvolvedores, cientistas de dados e pesquisadores de IA, o Paperspace simplifica a complexidade da execução de cargas de trabalho de alta intensidade e modelos complexos de aprendizado de máquina. Com uma interface fácil de usar, ele torna o hardware computacional avançado acessível a todos.

Melhores recursos do Paperspace

Utilize uma plataforma de operações de ML gerenciada para implementar, gerenciar e dimensionar seus projetos de IA sem esforço

Comece em segundos com um IDE de configuração zero compatível com qualquer biblioteca ou estrutura e convide facilmente colaboradores ou compartilhe links

Acesse um vasto catálogo de GPUs, incluindo os modelos mais recentes, como o Ampere A100s, para treinar e ajustar seus modelos com desempenho de primeira linha

Traga sua chave SSH para estabelecer conexões diretas com suas máquinas virtuais para obter controle total

Limitações de espaço em papel

Os usuários podem sofrer cobranças inesperadas, pois a plataforma continua a cobrar mesmo depois de desativar as máquinas virtuais

Foram relatados casos em que as máquinas virtuais são iniciadas sem o conhecimento dos usuários, criando confusão e complicações

Preços do Paperspace

Gratuito

Pro: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Growth: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Paperspace

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 3,3/5 (25+ avaliações)

Melhor ferramenta de produtividade de IA para automação e fluxo de trabalho

Em um mundo em que tempo é dinheiro, a automação é o molho secreto para maximizar a eficiência. A ferramenta certa Ferramentas de IA para automação podem ajudar a simplificar tarefas repetitivas, conectar diferentes aplicativos e automatizar fluxos de trabalho, permitindo que você se concentre nos aspectos criativos e estratégicos de seus projetos.

23. Zapier (melhor para automatizar fluxos de trabalho entre vários aplicativos)

Via: Zapier O Zapier não é apenas uma ferramenta de automação - é seu parceiro em produtividade, transformando a maneira como você gerencia tarefas e informações em sua empresa. Você pode automatizar e-mails, otimizar a coleta de dados e criar um sistema de suporte robusto com chatbots de IA no Zapier.

Ele permite que você crie fluxos de trabalho personalizados - chamados Zaps - entre seus aplicativos favoritos, tudo sem nenhuma habilidade de codificação. Configure os Zaps para automatizar tarefas repetitivas, como adicionar novos assinantes de e-mail ao seu CRM, ajudando você a atingir seus objetivos metas de produtividade . Economize tempo e reduza os erros deixando que o Zapier cuide de tudo para você.

Melhores recursos do Zapier

Conecte mais de 2.000 aplicativos como Gmail, Slack ou Mailchimp para criar fluxos de trabalho que atendam às suas necessidades comerciais exclusivas

Crie chatbots inteligentes para suporte ao cliente ou perguntas frequentes sem qualquer codificação e treine-os em seu site ou central de ajuda

Extraia dados automaticamente, gere conteúdo e analise informações com o poder do GPT-4, tudo sem precisar de uma chave de API

Projete páginas da Web, formulários e aplicativos simples que conduzem processos comerciais essenciais, tudo por meio de uma interface fácil de usar

Limitações do Zapier

A funcionalidade pode ser restringida pelos recursos de outras ferramentas, pois algumas integrações podem ter gatilhos e ações limitados, afetando a usabilidade geral

Usuários com conhecimento técnico limitado podem ter dificuldade para configurar automações complexas

Preços do Zapier

Gratuito (2 interfaces)

(2 interfaces) Pro: $20/mês (5 interfaces)

$20/mês (5 interfaces) Avançado: US$ 100/mês (20 interfaces)

Classificações e análises do Zapier

G2: 4,5/5 (1300+ avaliações)

4,5/5 (1300+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (2884 avaliações)

Melhor ferramenta de produtividade de IA para marketing e mídia social

Se você deseja aprimorar seu marketing e suas mídias sociais, precisa de ferramentas de IA poderosas à sua disposição. Essas ferramentas eliminam as suposições do marketing, permitindo que você se concentre na estratégia enquanto elas cuidam dos detalhes.

24. Buffer (melhor para gerenciamento e agendamento de mídia social)

Via: Buffer Criar conteúdo de mídia social envolvente e consistente enquanto equilibra uma agenda lotada pode parecer impossível. Mas com o Assistente de IA do Buffer, gerenciar seus canais sociais se torna muito fácil.

O Buffer foi projetado para profissionais de mídia social que lidam com várias plataformas e fornece insights orientados por IA para manter seu conteúdo na marca e impactante no LinkedIn, Instagram, X (antigo Twitter) e muito mais. Você pode programar postagens diretamente do Buffer e, em seguida, observar como elas são publicadas em todos os canais no momento perfeito para maximizar o engajamento.

Melhores recursos do Buffer

Personalize as postagens com sugestões otimizadas para a plataforma que se ajustam ao tom, aos limites de caracteres e ao estilo - sem necessidade de solicitações adicionais

Comece com apenas alguns detalhes sobre sua empresa e seu público e deixe a IA sugerir novas ideias de posts que se alinham com suas metas

Pegue sua postagem de melhor desempenho e adapte-a sem esforço a outras plataformas, mantendo a relevância e o envolvimento com o mínimo de esforço

Crie uma base de conhecimento pesquisável, armazene e categorize todo o seu conteúdo de mídia social para facilitar o acesso, permitindo que você reutilize ótimas ideias a qualquer momento

Limitações de buffer

O atendimento ao cliente do Buffer foi criticado por não responder e não resolver os problemas de forma eficaz

Muitos usuários relataram discrepâncias entre os dados analíticos do Buffer e outras plataformas como Instagram e Facebook

Preços do Buffer

Gratuito

Essenciais: US$ 6/mês por canal

US$ 6/mês por canal Equipe: $12/mês por canal

$12/mês por canal Agência: $120/mês para 10 canais

Classificações e avaliações de buffer

G2: 4,3/5 (mais de 1000 avaliações)

4,3/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (1481 avaliações)

25. SurveySparrow (melhor para criar pesquisas e formulários de feedback envolventes)

Via: SurveySparrow Se você é como eu e adora dar o toque da sua marca a cada pesquisa, os recursos personalizáveis do SurveySparrow são um sonho que se tornou realidade.

Além de criar pesquisas ricas e detalhadas, o SurveySparrow simplifica a personalização com suas personalizações de CSS, parâmetros de contato e variáveis personalizadas, permitindo que você crie pesquisas que realmente pareçam uma extensão da sua marca.

Além disso, as opções de compartilhamento são flexíveis e fáceis de usar, desde links diretos da Web para e-mails ou SMS até códigos QR ou widgets incorporados, facilitando a coleta de feedback onde quer que seus clientes estejam.

Melhores recursos do SurveySparrow

Configure pesquisas recorrentes e automatize e-mails de lembrete para quem não responde e para quem responde parcialmente para aumentar suas taxas de conclusão sem esforço

Hospede pesquisas em um site personalizado e de marca branca, reforçando a identidade da sua marca a cada interação com a pesquisa

Receba relatórios de pesquisas enviados diretamente para a sua caixa de entrada em intervalos definidos, para que você esteja sempre atualizado sobre o feedback dos clientes

Exporte os dados da pesquisa no formato SPSS para uma análise estatística aprofundada, perfeita para entender seus dados com uma lente científica

Limitações do SurveySparrow

Embora ofereça uma interface de usuário refinada, os usuários às vezes acham a interface desajeitada e não intuitiva, o que afeta a experiência geral do usuário

Há limitações em diferentes fases e níveis que podem ser confusas até que sejam totalmente compreendidas, afetando a coleta de dados

Preço do SurveySparrow

**Gratuito

Basic: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Premium: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Business: $149/mês por usuário

$149/mês por usuário Enterprise: $499/mês por usuário

$499/mês por usuário Elite: Preços personalizados

Classificações e avaliações do SurveySparrow

G2: 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (111 avaliações)

Acumule mais com o ClickUp como seu parceiro de produtividade

O uso de ferramentas de produtividade de IA é essencial para quem quer trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Essas ferramentas ajudam a automatizar tarefas, agilizar fluxos de trabalho e liberar seu tempo para o que realmente importa: o crescimento de seus negócios e o aumento da produtividade.

Entre todas as opções disponíveis, o ClickUp realmente se destaca.

Um de seus recursos mais impressionantes é o ClickUp Brain, que, como já mencionei, atua como seu gerenciador de conhecimento pessoal, organizando informações e antecipando suas necessidades. Ele se integra perfeitamente às outras funcionalidades do ClickUp, permitindo que você gerencie projetos, colabore com equipes e acompanhe metas, tudo em um só lugar. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e torne a produtividade mais factível do que nunca!