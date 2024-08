10 melhores ferramentas de automação de IA para o crescimento dos negócios em 2024 (gratuitas e pagas)

Você se lembra de como a inteligência artificial (IA) era antes apenas sobre robôs e máquinas falantes em filmes de ficção científica? Então, a OpenAI surgiu e abriu uma série de possibilidades com o ChatGPT.

Bem, a IA é real e está em toda parte nos negócios. 👀

De acordo com Índice Global de Adoção de IA de 2022 da IBM as empresas estão aproveitando a IA para vários casos de uso, incluindo automação de processos de negócios, marketing e vendas, atendimento ao cliente e análise de negócios.

Os resultados são interessantes: 54% dessas empresas relataram economia de custos e eficiência, 48% dizem que têm melhores experiências para os clientes e 41% estão fornecendo e ampliando novos serviços mais rapidamente.

Independentemente do setor e do tamanho de sua empresa, a IA pode turbinar sua produtividade e seu crescimento.

Mas - e esse é um grande mas - se você ficar em cima do muro por muito tempo e não aproveitar o poder da tecnologia de IA, poderá acabar vendo seus concorrentes passarem por você. E apostamos que você não quer isso. 🌪️

Portanto, fique conosco enquanto descobrimos as 10 principais Ferramentas de IA para automação para impulsionar seus fluxos de trabalho de tarefas de marketing e superar a concorrência.

O que são ferramentas de automação de IA?

Em termos simples, as ferramentas de IA para automação de marketing tornam seus esforços de marketing mais rápidos, mais inteligentes e mais eficazes.

Pense em tarefas como segmentar seu público, escrever textos de marketing, enviar e-mails e publicar em mídias sociais. Agora imagine não apenas automatizar essas tarefas, mas torná-las "inteligentes"

Em vez de enviar e-mails genéricos, as ferramentas com tecnologia de IA analisam o comportamento do usuário e adaptam o conteúdo às preferências individuais. Em vez de publicar aleatoriamente nas mídias sociais, essas ferramentas identificam quando seu público está mais ativo e qual conteúdo repercute nele.

Mas como isso funciona? Bem, as ferramentas de IA usam aprendizado de máquina para aprender continuamente com os dados, tomando decisões com base em padrões que, de outra forma, levariam uma eternidade para serem analisados. ⏳

Por que os profissionais de marketing devem usar ferramentas de automação de IA?

Como gerente de marketing ou proprietário de uma empresa, veja por que o uso de ferramentas de IA para automação de marketing é uma medida inteligente para sua empresa:

Lidar com tarefas repetitivas de forma mais precisa e eficiente

Liberar tempo para se concentrar em tarefas de alto valor que geram inovação e crescimento real

Aumente o envolvimento do cliente e as taxas de conversão, adaptando seu conteúdo, interações e recomendações de produtos a preferências e comportamentos específicos do cliente

Gerar análises preditivas para a tomada de decisões estratégicas, analisando conjuntos extensos de dados de clientes (por exemplo, perfis de clientes, histórico de compras, desempenho de campanhas etc.)

Reduzir os custos operacionais devido a menos erros, estratégias e campanhas otimizadas e uso eficiente de recursos

10 melhores ferramentas de automação de IA em 2024

Aqui estão as 10 melhores ferramentas de IA para automatizar seus fluxos de trabalho de marketing, selecionadas por seus recursos exclusivos e avaliações de usuários no G2 e no Capterra. Prepare-se para ficar deslumbrado. 🤩

1. ClickUp - Melhor para automação de tarefas

Use o ClickUp Brain para acessar qualquer informação facilmente

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um ferramenta de produtividade para empresas que buscam otimizar operações e projetos de clientes em um hub central.

Com IA do ClickUp a IA do ClickUp é muito mais fácil e rápida do que nunca. Você pode acessar essa IA assistente de redação em todas as áreas de seu espaço de trabalho - descrições de tarefas, comentários, bate-papo, Documentos do ClickUp e até mesmo na caixa de entrada de notificações.

O prompt baseado em texto do ClickUp AI permite que você gere rapidamente ideias e conteúdo sempre que se sentir travado. E se você não tiver certeza do que digitar, use qualquer um dos mais de 100 modelos de prompt para ter uma vantagem inicial. 💡

Esses modelos abrangem vários casos de uso, desde funções comerciais de marketing e vendas até produtos e recursos humanos. Portanto, esteja você elaborando briefs criativos, postagens de blog, e-mails de prospecção, jornadas de clientes ou SOPs de processos, há um modelo pronto para orientá-lo.

Outro recurso incrível? Você pode transformar blocos de texto em tarefas no ClickUp .

Defina uma ordem clara de operações adicionando dependências de "bloqueio" ou "espera" entre as tarefas e mantenha sua equipe no caminho certo para saber no que trabalhar primeiro

Em vez de passar horas resolvendo o que precisa ser feito após uma sessão de brainstorming ou reunião, o ClickUp AI gera uma lista de tarefas para você em segundos. É fácil de usar, funcional, adaptável e muito fácil. 🙌

Melhores recursos do ClickUp

Resuma longos relatórios, bate-papos e tópicos de comentários com um único clique

Organizar e rastrear tarefas usando campos personalizados (como responsável, data de vencimento, prioridade e classificação) e status personalizados (como To Do, In Progress e Done)

Elimine tarefas repetitivas configurandoAutomações do ClickUp do zero ou qualquer uma das mais de 120 automações domodelos de automação* Receba alertas e lembretes no aplicativo, por e-mail e no celular para nunca perder um prazo

Use a IA do ClickUp para gerar textos, corrigir erros de ortografia e gramática, simplificar sua redação e otimizar sua qualidade

Acesse o ClickUp pela Web, bem como em desktops e dispositivos móveis

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos, pode demorar um pouco para os novos usuários aprenderem a plataforma de ponta a ponta

O ClickUp AI não está disponível no plano gratuito

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Drift - Melhor para automatizar vendas

via Deriva O Drift é uma plataforma de marketing e vendas projetada para transformar a forma como as empresas se envolvem com os visitantes do site. Ela oferece mensagens em tempo real, chatbots de IA e ferramentas de e-mail para se conectar instantaneamente e oferecer suporte aos usuários do site. O Drift é ideal para empresas que desejam fornecer experiências personalizadas, impulsionar o envolvimento do usuário e aumentar as conversões no site. 🧑‍💻

Melhores recursos do Drift

Responda às perguntas frequentes sobre sua empresa usando o chatbot com IA

Encaminhar os visitantes do site para o representante de vendas certo quando precisarem de mais ajuda

Receba notificações quando um usuário-alvo visitar seu site para que você possa entrar rapidamente em um bate-papo

Comunique-se em tempo real com possíveis leads e faça com que eles marquem reuniões em seu calendário da Microsoft ou do Google

Limitações do Drift

Recursos avançados como ferramentas de teste de IA, roteamento e chatbot de IA não estão disponíveis no plano inicial

Alguns usuários dizem que o aplicativo móvel pode apresentar erros às vezes

Preços do Drift

Premium: US$ 2.500/mês

US$ 2.500/mês Avançado: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para obter preços

Drift ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 1.010 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.010 avaliações) Capterra: 4,5/5 (179 avaliações)

Confira estes_ Calendários de IA !

3. Outreach - Melhor para alcance de vendas automatizado

via Alcance Outreach é um automação de vendas plataforma que simplifica a pontuação de leads e os processos de alcance para ajudar as equipes de vendas a fechar mais leads.

Seu recurso de destaque "Sequence" permite estruturar e automatizar vários pontos de contato com seus leads, por meio de e-mails manuais e automatizados, chamadas telefônicas e mensagens do LinkedIn. Isso garante um envolvimento oportuno e consistente para mover seus leads ao longo do pipeline de vendas.

melhores recursos do #### Outreach

Obtenha uma visão geral das tarefas (e-mails, chamadas, etc.) que você precisa concluir na semana

Acompanhe as entregas, as taxas de abertura, as taxas de cliques e as respostas de cada e-mail em sua sequência

Testar vários e-mails para determinar os mais eficazes para futuros contatos

Integração com ferramentas de CRM, como Salesforce e Microsoft Dynamics 365 Sales

Limitações do Outreach

Há uma curva de aprendizado profunda para novos usuários

Alguns usuários relatam altas taxas de rejeição após o envio de e-mails em massa

Preços do Outreach

Entre em contato para obter preços

Outreach classificações e resenhas

G2: 4,3/5 (mais de 3.200 avaliações)

4,3/5 (mais de 3.200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (289 avaliações)

4. Emplifi - Melhor para automações de mídia social

via Emplifi A Emplifi é uma plataforma de gerenciamento de mídia social para empresas que desejam gerenciar e otimizar sua presença social. Programe e publique conteúdo em vários canais sociais a partir de um único painel e acompanhe o desempenho em tempo real.

Com suas ferramentas avançadas de análise e comunidade, você pode obter insights sobre as preferências do seu público, ajustar as estratégias de marketing instantaneamente e garantir uma comunicação consistente e eficaz. 🌻

Melhores recursos do Emplifi

Publique conteúdo nas principais plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest e Twitter

Configure fluxos de trabalho de aprovação para revisar as postagens antes de serem publicadas

Monitore menções e sentimentos sobre sua marca, setor e concorrência nas mídias sociais para ficar à frente das tendências

Encontre e gerencie relacionamentos com influenciadores que correspondam à sua marca e ao seu público-alvo

Limitações do Emplifi

Alguns usuários mencionam a interface de usuário complicada do Emplifi

A plataforma fica lenta ao redimensionar ou cortar imagens

Preços do Emplifi

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Emplifi

G2: 4,3/5 (199 avaliações)

4,3/5 (199 avaliações) Capterra: 4,2/5 (38 avaliações)

5. Phrasee - O melhor para criar textos de marca

via Frases A Phrasee é uma ferramenta de redação que utiliza algoritmos avançados de aprendizado de máquina para criar textos de alto desempenho e dentro da marca em todos os canais digitais. Além da geração de conteúdo, ela também automatiza a experimentação em larga escala, testando várias versões de textos para identificar as mais eficazes.

Com o Phrasee, você pode simplificar seu processo de criação de textos, otimizar suas mensagens e obter melhores resultados com insights orientados por dados. 📈

Melhores recursos do Phrasee

Configure o guia de estilo com definições como pontuação e palavras e emojis restritos

Escolha entre mais de 15 modelos para gerar textos para seus e-mails, redes sociais, SMS e postagens de blog,Descrições de produtos com IAe anúncios

Gere diversas variações de texto para testes de divisão em suas campanhas de marketing digital

Obtenha uma visão geral do desempenho da campanha de marketing para ver quais mensagens repercutem em seus clientes

Limitações do Phrasee

A ferramenta tem uma configuração complexa

Os usuários dizem que, às vezes, ela funciona lentamente

Preços do Phrasee

Entre em contato para obter preços

Phrasee ratings and reviews

G2: 4,3/5 (5 avaliações)

4,3/5 (5 avaliações) Capterra: 4,0/5 (1 avaliação)

6. Jasper - O melhor para escrita com IA

via Jasper O Jasper é um assistente de redação com tecnologia de IA que ajuda você a criar todos os tipos de conteúdo curto e longo para seu blog, publicações em mídias sociais e anúncios. Um dos principais recursos de destaque é a capacidade de aprender e se adaptar à voz e ao estilo exclusivos da sua marca, garantindo que os resultados estejam consistentemente alinhados com a identidade da sua marca.

Traduza o conteúdo de sua marca para mais de 30 idiomas, incluindo inglês, francês, holandês e alemão. Se você deseja manter uma voz de marca coesa em várias plataformas e públicos globais, o Jasper é a ferramenta ideal para isso.

Melhores recursos do Jasper

Acesse mais de 40 modelos personalizáveis para gerar conteúdo rapidamente

Colabore com sua equipe em edições de conteúdo em tempo real

Gere imagens de IA com uma descrição de texto e detalhes como estilo (renderização em 3D, anime, abstrato), mídia (pintura, giz etc.) e humor (brilhante, calmo etc.)

Integração com ferramentas populares como Google Docs, Google Sheets, Grammarly e Surfer

Limitações do Jasper

Gera conteúdo impreciso e fora da marca ocasionalmente

Não é acessível em dispositivos móveis

Preços do Jasper

Criador: US$ 49/mês

US$ 49/mês Equipes: $125/mês

$125/mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.700+ avaliações)

7. Rytr - O melhor para esboços de blogs automatizados

via Retrato Rytr é outro ferramenta de escrita que ajuda você a criar conteúdo envolvente e de alta qualidade, escolhendo entre mais de 40 casos de uso. Eles incluem ideias e esboços de blogs, redação de seções de blogs, anúncios em mídias sociais, ideias de legendas e descrições de produtos.

Além da geração de conteúdo, o Rytr permite que você aprimore e reformule seu conteúdo para melhorar a gramática e a legibilidade. Ao contrário de ferramentas de redação semelhantes, o Rytr é mais fácil de usar, mais rápido, mais econômico e acessível em dispositivos móveis. 📱

Melhores recursos do Rytr

Crie imagens geradas por IA a partir de texto diretamente no aplicativo

Gerar conteúdo em mais de 30 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, holandês, italiano e alemão

Reformule seu conteúdo em mais de 20 tons, incluindo engraçado, formal, casual, apaixonado e urgente

Obtenha feedback sobre a originalidade do seu conteúdo usando o verificador de plágio nativo

Limitações do Rytr

O plano gratuito é limitado à geração de 10 mil caracteres e 5 imagens de IA por mês

Começa a ficar repetitivo ao expandir as seções do blog

Integrações limitadas

Preços do Rytr

**Gratuito

Saver: $9/mês

$9/mês Ilimitado: $29/mês

Rytr avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (769 avaliações)

4,7/5 (769 avaliações) Capterra: 4,6/5 (16 avaliações)

8. Smartwriter - Melhor para pesquisa automatizada

via Escrita inteligente O Smartwriter é uma ferramenta de redação que automatiza a pesquisa sobre seus clientes potenciais e ajuda a criar mensagens personalizadas em escala. Use-a para escrever e-mails frios, apresentações no LinkedIn e solicitações de backlinks de SEO. É ideal para empresas que buscam aumentar o engajamento e as conversões, ampliando seus esforços de alcance personalizado.

melhores recursos do #### Smartwriter

Navegue com facilidade pela interface amigável, mesmo se você for um iniciante

Crie mensagens usando detalhes de mídias como o blog, o podcast, o perfil do LinkedIn e as principais avaliações do Google do seu cliente potencial

Encontre leads em qualquer setor e verifique seus endereços de e-mail

Integrar-se a plataformas populares de marketing por e-mail, como Hubspot, Mailshake, Lemlist e Snov.io

limitações do #### Smartwriter

É necessário entrar em contato com o suporte ao cliente para cancelar a assinatura

Às vezes, a saída gera informações não relacionadas

Preços do Smartwriter

Básico: US$ 59/mês

US$ 59/mês Popular: $149/mês

$149/mês Pro: $359/mês

Smartwriter avaliações e comentários

G2: 4,0/5 (10 avaliações)

4,0/5 (10 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

9. Seventh Sense - O melhor para automação de entrega de e-mail

via Sétimo sentido O Seventh Sense é uma ferramenta de otimização de entrega de e-mail que prevê o melhor momento para enviar e-mails a cada um de seus leads e clientes. Ao analisar dados de engajamento anteriores, ele prevê quando uma pessoa tem maior probabilidade de abrir e ler um e-mail. 📧

Isso garante que seus e-mails não sejam perdidos em uma caixa de entrada lotada e aumenta as chances de taxas de envolvimento mais altas. Se você é proprietário de uma empresa ou membro da equipe de marketing e deseja melhorar o desempenho de sua campanha de e-mail para obter melhor capacidade de entrega, envolvimento e conversões, a Seventh Sense pode ajudar.

Melhores recursos do Seventh Sense

Segmente os clientes ativos dos inativos e adapte os esforços de sua campanha de acordo com isso

Distribua os e-mails ao longo do dia para melhorar a capacidade de entrega, especialmente ao enviar e-mails para vários contatos da mesma empresa

Configure testes de divisão para diversas variáveis (por exemplo, linhas de assunto, texto de visualização, conteúdo, posicionamento de CTA) em seus fluxos de trabalho de e-mail

Obter um resumo do desempenho mensal, trimestral e anual da campanha de e-mail

Limitações do Seventh Sense

A interface do usuário pode parecer complexa para novos usuários

Integra-se somente com o Hubspot e o Marketo

Preços do Seventh Sense

Empresas (Hubspot): US$ 80/mês (5.000 contatos de marketing)

US$ 80/mês (5.000 contatos de marketing) Negócios (Marketo): US$ 450/mês (50.000 contatos)

US$ 450/mês (50.000 contatos) Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Seventh Sense ratings and reviews

G2: 4,8/5 (18 avaliações)

4,8/5 (18 avaliações) Capterra: 5,0/5 (3 avaliações)

10. Surfer - Melhor para otimização de SEO com IA

via Surfista O Surfer é uma ferramenta de otimização de SEO baseada em nuvem que o ajuda a pesquisar, delinear, escrever e otimizar publicações de blog para classificação nos mecanismos de busca. Ele analisa as páginas mais bem classificadas e compara o conteúdo de seu site com elas.

O Surfer fornece sugestões práticas sobre o uso de palavras-chave, estrutura de conteúdo e outros elementos de SEO na página. Isso garante que você maximize as chances de as publicações do blog subirem nos resultados de pesquisa e atraiam mais visitantes orgânicos para o seu site.

melhores recursos do #### Surfer

Analisar as páginas mais bem classificadas para uma palavra-chave com métricas que contribuem para a classificação (por exemplo, contagem de palavras, pontuação do domínio)

Descobrir grupos de palavras-chave em torno do tópico escolhido, com o volume de pesquisa mensal de cada palavra-chave e a dificuldade da palavra-chave

Otimize seus artigos com sugestões de palavras-chave em tempo real

Verifique a originalidade do seu conteúdo com o verificador de plágio nativo

Limitações do surfista

Uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

O editor não permite que você adicione tabelas

Não é possível editar palavras-chave após o editor ter sido criado

preços do #### Surfer

Essencial: $89/mês

$89/mês Avançado: $179/mês

$179/mês Max: $299/mês

$299/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Surfer classificações e comentários

G2: 4,8/5 (468 avaliações)

4,8/5 (468 avaliações) Capterra: 4,9/5 (373 avaliações)

O que procurar nas ferramentas de automação de IA

Escolher as melhores ferramentas de automação de IA para as necessidades de sua empresa pode ser uma tarefa árdua, dado o grande número de opções disponíveis. Cada ferramenta tem recursos e benefícios exclusivos, mas alguns fatores-chave devem orientar sua decisão.

Facilidade de uso: Uma interface fácil de usar e intuitiva é fundamental para qualquer ferramenta de automação de IA. Certifique-se de que a ferramenta escolhida exija habilidades mínimas de codificação e seja fácil de configurar.

Integrações: Procure ferramentas que se integrem perfeitamente aos seus sistemas atuais e a outras ferramentas digitais. Essa integração pode aumentar a eficiência e a produtividade de suas operações.

Ferramentas de teste de IA: Essas ferramentas são essenciais para testar e avaliar o resultado dos seus sistemas de IA em um ambiente controlado antes de entrar em operação. Procure ferramentas de automação de IA que incluam funcionalidades robustas de teste de IA.

Automação de testes: Opte por ferramentas de automação de IA que ofereçam recursos abrangentes de automação de testes. Essas ferramentas devem fornecer soluções de automação sem código, automação de teste visual e cobertura de teste de ponta a ponta com menos esforço. A automação de testes rápida e de baixa manutenção, juntamente com testes funcionais automatizados usando IA e ML, é essencial. Recursos como recursos de autocorreção incorporados, testes móveis e geração de dados de teste realistas podem melhorar significativamente o gerenciamento de dados de teste e identificar dependências de dados.

Escalabilidade: a ferramenta de IA escolhida deve acomodar o crescimento de sua empresa e as necessidades em constante mudança. Isso significa que ela pode lidar com uma carga de trabalho maior e continuar a se adaptar e aprender à medida que sua empresa evolui.

Segurança: A segurança é fundamental ao lidar com dados em ferramentas de IA. Escolha um provedor com protocolos de segurança rigorosos e criptografia de dados forte para se proteger contra violações e proteger seus dados.

Suporte técnico: O suporte confiável ao cliente é essencial quando se trata de ferramentas de IA. Podem surgir desafios imprevistos, portanto, ter uma equipe de suporte experiente à disposição pode fazer toda a diferença.

Funcionalidade de IA: A ferramenta de automação deve atender às necessidades de sua empresa. Seja para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho, simplificar os processos de vendas ou ajudar nas tarefas de marketing, a ferramenta deve atender aos seus critérios de forma eficaz.

Preço: A proposta de custo-valor é uma consideração fundamental. Certifique-se de que a ferramenta escolhida ofereça um bom retorno sobre o investimento e se alinhe ao seu orçamento. Compare os preços com as ferramentas da concorrência para entender melhor os padrões do mercado.

Supere sua concorrência com ferramentas de automação de IA

Para dimensionar suas operações comerciais, atender melhor aos clientes e obter uma vantagem competitiva em seu setor, investir em ferramentas de automação de marketing com IA não é mais uma opção - é uma necessidade.

Reserve um tempo para avaliar cada uma dessas 10 ferramentas de IA para automação e faça seu próprio teste de software para determinar qual delas se alinha melhor com suas necessidades e metas de negócios. 🏆

E se você deseja gerenciar todo o seu conteúdo fluxos de trabalho de marketing (e processos de negócios) em um painel central intuitivo, não perca o ClickUp.

Além de ser o primeiro assistente de IA baseado em funções com seus recursos de gerenciamento de projetos, avançado automação de tarefas e mais de 100 integrações nativas fazem dele uma ferramenta versátil e poderosa para empresas de todos os tamanhos.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo ! ✨