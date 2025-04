As 5 principais alternativas ao Bitrix24 - Concorrentes (recursos, limitações, preços)

_Está procurando algumas alternativas poderosas ao Bitrix24?

Você provavelmente está aqui porque o Bitrix24 não está funcionando para você.

E isso não é problema.

Algumas coisas simplesmente não combinam bem.

Como óleo e água, ou abacaxi e pizza.

Sim, acabamos de dizer isso.

Entretanto, a maioria das coisas na vida tem uma combinação ideal.

E você está prestes a encontrar seu companheiro perfeito de gerenciamento de projetos.

Neste artigo, destacaremos os cinco principais Alternativas ao Bitrix24 juntamente com seus principais recursos, prós, contras, preços e avaliações de usuários.

Vamos começar.

Por que procurar alternativas ao Bitrix24?

O Bitrix24 é uma ferramenta de colaboração popular, amplamente usada para gerenciamento de projetos por empresas pequenas e em crescimento.

quais são seus melhores recursos?

Funcionalidades de software de CRM incorporadas

Recursos gratuitos de marketing por e-mail

Disponível em uma versão auto-hospedada e em uma versão na nuvem

Projeto colaborativo egerenciamento de tarefas funcionalidade

Então, por que procurar Alternativas ao Bitrix24 ?

O Bitrix24 deixa a desejar em muitas áreas importantes como um ferramenta de gerenciamento de projetos ou plataforma.

Aqui está uma rápida olhada em alguns dos contras do Bitrix24 que você não pode ignorar.

Contras nº 1: Configuração complexa

Sua solução ideal software de gerenciamento de projetos deve ser fácil de configurar.

Não no caso do Bitrix24!

A configuração o deixará praticamente exausto.

Con #2: Muitos recursos extras

O Bitrix24 oferece a você vários recursos extras, como marketing por e-mail, suporte ao cliente e gerenciamento de leads .

Se você quiser usá-lo apenas para o gerenciamento de tarefas, todos esses recursos adicionais serão simplesmente inúteis, ocupando seu espaço de armazenamento.

Con #3: Interface de usuário complicada

Claro, alguns dos recursos do Bitrix24 são bons.

No entanto, eles não são bem organizados.

A interface de usuário desordenada do Bitrix24 pode confundir e desanimar você, especialmente se for um iniciante.

não é algo que você queira em um software de gerenciamento de projetos, certo?

Infelizmente, as desvantagens não terminam aqui.

Leia nosso abrangente Análise do Bitrix24 **Para verificar mais limitações

Agora, vamos começar nossa busca pela melhor alternativa ao Bitrix24? Vamos lá!

As 5 principais alternativas ao Bitrix24

É difícil encontrar uma alternativa ao Bitrix24 que atenda às suas necessidades como uma luva.

Porque há muitas opções, muitos fatores a serem considerados..

O mais importante é que cada organização é única.

Algumas priorizam as necessidades de marketing, enquanto outras se concentram no planejamento e no design.

Não se preocupe. Estamos aqui para você.

Aqui está a lista das cinco principais alternativas ao Bitrix24 para ajudá-lo a escolher entre as melhores.

1. ClickUp

Baixe o ClickUp em qualquer dispositivo e acesse seu trabalho de qualquer lugar

O primeiro é o ClickUp, um dos mais bem avaliados do mundo software de gerenciamento de projetos usado por equipes altamente produtivas.

A ferramenta é altamente personalizável, com inúmeros recursos projetados para tornar o gerenciamento de projetos tão simples para você quanto a física quântica é para um físico.

_Como o ClickUp faz isso?

Vamos dar uma boa olhada em alguns de seus principais recursos para entender por que ele está em primeiro lugar nesta lista de alternativas ao Bitrix24.

Principais recursos do ClickUp

A. Aproveite a flexibilidade com visualizações Alterne entre diferentes tipos de visualizações e encontre a que melhor se adapta ao seu estilo de trabalho.

Escolha entre as várias opções de visualização do ClickUp, como: Visualização do quadro e o melhores alternativas ao Wrike .

Principais recursos do Wrike

Tem um construtor de formulários integrado

Tem um rastreador de tempo nativo

Oferece autenticação de dois fatores

Permite que você crie status personalizados

Prós do Wrike

Oferece muitos modelos

Gera relatórios em tempo real

Oferece um eficientegerenciamento de fluxo de trabalho Compatível com dispositivos iOS e Android



Contras do Wrike

A integração é bastante complicada

O aplicativo móvel não é tão funcional quanto o aplicativo da Web

A versão gratuita suporta apenas cinco usuários

Não é possível importar de outras plataformas de gerenciamento de projetos

Preços do Wrike

O Wrike oferece três opções de preços:

Gratuito: inclui visualização de quadro, visualização de planilha e 2 GB de armazenamento

inclui visualização de quadro, visualização de planilha e 2 GB de armazenamento Profissional (US$ 9,80/usuário por mês): inclui painel compartilhável, integrações avançadas e 5 GB de armazenamento

inclui painel compartilhável, integrações avançadas e 5 GB de armazenamento Business (US$ 24,80/usuário por mês): inclui modelos de relatórios, análises gráficas e 50 GB de armazenamento

Avaliações de usuários do Wrike

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.600 avaliações) G2: 4,2/5 (mais de 1.300 avaliações)

3. Basecamp

via Basecamp**Basecamp é uma ótima alternativa ao Bitrix.

A colaboração e a comunicação são seus recursos mais fortes.

No entanto, se você observar o rastreamento de projetos no Basecamp você terminará com um item na lista.

Apenas um, que é o Hill Charts.

Quer mais informações? Dê uma olhada em nosso detalhado_ Revisão do Basecamp .

Principais recursos do Basecamp

Quadros interativos para colaboração em equipe

Pings para mensagens instantâneas em pequenos grupos ou individuais

Pesquisa universal eficiente e fácil de usar

Relatórios de equipe para uma sinopse completa das tarefas e dos membros da equipe

Prós do Basecamp

Gerenciamento de tarefas simples para equipes pequenas

Possui aplicativos para iOS e Android

Perguntas de check-in automático (diário, semanal ou mensal)

Oferece suporte ao acesso do cliente

Contras do Basecamp

Uma opção de preço fixo

Não há rastreador de tempo nativo

Não há recursos avançados de controle de projetos

Suporta integrações limitadas

Preços do Basecamp

Basecamp Personal (teste gratuito de 30 dias): oferece três projetos, 20 usuários, com 1 GB de armazenamento

oferece três projetos, 20 usuários, com 1 GB de armazenamento Plano Empresarial (US$ 99/mês): permite bate-papo em tempo real, listas de tarefas e usuários e clientes ilimitados

Avaliações de usuários do Basecamp

Capterra: 4,3/5 (mais de 12.300 avaliações)

4,3/5 (mais de 12.300 avaliações) G2: 4.1/5 (4500+ avaliações)

4. Segunda-feira.com

via Segunda-feira O Monday.com é uma boa alternativa ao Bitrix24.

É uma ferramenta de gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e gerenciamento de tarefas que já ajudou muitas equipes de marketing.

No entanto, a maioria de nós odeia as segundas-feiras, e esse software não faz muito para nos fazer mudar de ideia sobre isso.

para começar, você sabia que o Monday.com não tem um plano gratuito?

Dê uma olhada em nosso_ Avaliação do Monday.com e ***Principais alternativas de segunda-feira* para descobrir se é a ferramenta de gerenciamento de projetos certa para você

Principais recursos do Monday.com

Acesso de convidados para visualizar quadros e linhas do tempo

Tarefas e lembretes recorrentes

Quadros para gerenciar tarefas e subtarefas

colunas com #tag para filtrar resultados em todos os quadros

prós do #### Monday.com

Visualmente atraente e fácil de usar

aplicativos para iOS e Android disponíveis

Ofertasgerenciamento de carga de trabalho Rastreador de tempo nativo



Contras do Monday.com

Não há dependências de tarefas poderosas

Não há plano gratuito disponível

Rastreador de tempo disponível apenas no pacote Pro

Não há bloco de notas

preços do #### Monday.com

O Monday.com tem três preços:

Básico (US$ 8/sessão por mês): inclui formulários, comunicações com contexto e um quadro por painel

inclui formulários, comunicações com contexto e um quadro por painel Standard (US$ 10/assento por mês): inclui pesquisa avançada, visualização de calendário e três quadros por painel

inclui pesquisa avançada, visualização de calendário e três quadros por painel Pro (US$ 16/assento por mês): inclui rastreador de tempo, coluna de fórmulas e 10 painéis por dashboard

avaliações de usuários do #### Monday.com

Capterra: 4,6/5(mais de 2100 avaliações)

4,6/5(mais de 2100 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

5. Jira

via Jira O último da lista de alternativas ao Bitrix24 é o Jira. Ele é popular por ser um poderoso Gerenciamento ágil de projetos software no qual os profissionais de tecnologia confiam.

Embora possa ser uma boa plataforma de software para usuários técnicos, o Jira não é adequado para a maioria das outras equipes.

Não tem certeza sobre o Jira? Dê uma olhada em nosso_ análise abrangente do Jira e várias alternativas ao Jira .

Principais recursos do Jira

PersonalizávelScrum e Kanban quadros

Construtor de automação do tipo arrastar e soltar

Relatórios ágeis para acompanhar o progresso do projeto

Suporta mais de 3.000 integrações

Jira pros

Tem sua própria linguagem de programação

aplicativos para iOS e Android disponíveis

Oferece uma visão de 360 graus do progresso do projeto

Funcionalidade de pesquisa abrangente

Contras do Jira

Interface de usuário complexa para iniciantes

Tamanho de arquivo limitado (apenas 2 GB)

Não há vários responsáveis

Não há modelos personalizados para tarefas

Preços do Jira

O Jira tem três opções de preços:

Free: inclui relatórios ágeis, automações e 2 GB de armazenamento de arquivos

inclui relatórios ágeis, automações e 2 GB de armazenamento de arquivos **Standard (US$ 7/usuário por mês): inclui logs de auditoria, acesso anônimo e 250 GB de armazenamento de arquivos

Premium (US$ 14/usuário por mês): inclui Scrum e quadros Kanban, arquivamento de projetos e armazenamento ilimitado

Avaliações de usuários do Jira

Capterra: 4.4/5 (9500+ avaliações)

4.4/5 (9500+ avaliações) G2: 4,2/5 (3600+ avaliações)

Hora de uma alternativa séria ao Bitrix24

Embora o Bitrix24 seja uma excelente plataforma de CRM e tenha muitos recursos de colaboração social, isso não é suficiente. Ele ainda carece de vários recursos essenciais para projetos e pode ser incrivelmente complicado de usar.

O que você precisa é de uma única plataforma que seja um pacote completo.

Especialmente quando há muitos outros concorrentes do Bitrix24 que oferecem recursos mais valiosos em seus planos gratuitos!

Basta dar uma olhada no ClickUp, que é gratuito para sempre (a menos que você queira fazer upgrade) e suporta tarefas e usuários ilimitados.

Outros recursos importantes do ClickUp, como suas mais de 50 automações de processos pré-fabricados, Eu Modo e toneladas de integrações fazem dele a melhor alternativa ao Bitrix24.

Se você ainda não acredita em nós, dê uma olhada em nosso Revisão do ClickUp vs Bitrix 24 e você verá o que queremos dizer!

Hora de obter o ClickUp gratuitamente hoje !