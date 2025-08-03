As 13 melhores alternativas ao Coda para criar documentos mais inteligentes em 2025

Se você já usou o Coda, já conhece seu diferencial: um painel, um banco de dados e um documento, tudo em um só lugar. E, sinceramente? Funciona... por um tempo.

À medida que sua empresa cresce, as equipes se expandem e as necessidades se tornam mais complexas, o Coda pode ter dificuldade em atender às suas necessidades. É por isso que elaboramos este artigo sobre as melhores alternativas ao Coda.

Testamos várias plataformas de gerenciamento de banco de dados e produtividade, realizando testes de estresse em tudo, desde ClickUp até Obsidian e Airtable.

Estas são as principais ferramentas que mantemos nos favoritos para casos específicos de rastreamento de tarefas ou uso de documentação. Se você está escrevendo wikis de equipe, gerenciando fluxos de trabalho complexos ou apenas precisa de um espaço de trabalho completo que seja ágil e humano, você encontrará aqui algo que se adapta às suas necessidades.

Por que escolher alternativas ao Coda?

O Coda é uma ferramenta poderosa, mas nem sempre é a ferramenta certa para todas as equipes ou fluxos de trabalho.

Aqui está onde ele pode deixar a desejar 👇

Queda de desempenho em configurações complexas: à medida que seus documentos crescem em tamanho e lógica — pense em vários bancos de dados, incorporações e automações —, o Coda começa a ficar lento, especialmente para equipes em crescimento que executam operações intensas.

Os recursos de gerenciamento de tarefas não são suficientemente detalhados: funciona bem para planejamento simples, mas se você busca um gerenciamento de tarefas granular ou acompanhamento avançado de projetos (como estimativas de tempo, dependências ou gráficos de burndown), é fácil ultrapassar os limites.

Sem aplicativo nativo para desktop: ao contrário de ferramentas como o ClickUp, que oferecem acesso independente por desktop, você fica limitado a trabalhar no navegador.

Os limites de automação são atingidos rapidamente: ao dimensionar fluxos de trabalho repetitivos, os limites de automação integrados podem ser frustrantes. Equipes com grande volume de trabalho provavelmente precisarão de mais recursos.

A colaboração em tempo real poderia ser melhor: embora seja possível trabalhar em conjunto em tempo real, a experiência não é tão fluida ou sem atritos quanto outras plataformas de colaboração em documentos em tempo real.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos do Coda para gerenciamento de projetos com alternativas

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Alternativas ao Coda em resumo

Vamos dar uma olhada em algumas das melhores alternativas ao Coda:

Ferramenta Ideal para Recursos de destaque Preços ClickUp Documentação com tecnologia de IA e colaboração em equipe para equipes de todos os tamanhos Documentos com edição em tempo real, vinculação de tarefas, resumos de IA, ClickUp Brain, visualização em tabela, AI Notetaker, pesquisa conectada, ClickUp Chat Plano gratuito para sempre; personalizações para empresas Notion Documentação personalizável e modular para equipes de médio a grande porte Blocos sincronizados, incorporações, calendários, Kanban, compartilhamento com permissões, assistência por IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês. Confluence Gerenciamento de conhecimento em grandes equipes técnicas e de produtos Macros de conteúdo, integrações com o Jira, páginas aninhadas, organização de documentos por departamento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5,16/usuário/mês. Quip Colaboração em documentos em tempo real entre equipes de vendas, atendimento ao cliente e operações de médio a grande porte. Híbridos de planilha e documento com chat integrado, atribuição de tarefas com @menções e integração com o Salesforce. Não há plano gratuito; os planos pagos começam em US$ 10/usuário/mês. Obsidian Anotações vinculadas e priorizadas localmente para indivíduos Visualização gráfica de ideias, notas salvas localmente, backlinks, edição não linear Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês. Dropbox Paper Anotações em equipes e indivíduos que já utilizam o Dropbox Edição em tempo real, modo de apresentação, listas de tarefas, incorporações de ferramentas como Figma ou YouTube. Gratuito com o Dropbox; planos pagos a partir de US$ 11,99/mês (Dropbox) Basecamp Comunicação simplificada entre equipes e documentação de projetos para equipes pequenas Quadros de mensagens, chat Campfire, gráficos Hill, seção central de documentos/arquivos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/usuário/mês. Slite Documentação assíncrona e wikis internos leves para equipes de pequeno a médio porte. Documentos verificados, insights de documentos, Ask AI, diagramas Canvas, rastreamento de uso Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês. Nuclino Wikis internos baseados em nuvem e compartilhamento rápido de conhecimento para equipes de todos os tamanhos. Visualização gráfica de documentos vinculados, edição em tempo real, coleções aninhadas, publicação como site Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8/usuário/mês. Microsoft OneNote Anotações multimídia em vários dispositivos para grandes equipes no ecossistema Microsoft Tela infinita, esboços, pesquisa OCR, captura de mídia avançada, suporte para caneta stylus Gratuito com planos pagos do Microsoft 365 Airtable Fluxos de trabalho de documentação conectados em estilo de banco de dados para equipes e agências de médio porte. Designer de interface, tabelas personalizadas, registros vinculados, automações Airtable, atualizações em tempo real Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24/usuário/mês. Evernote Documentação pessoal estruturada e recuperação rápida de notas para indivíduos Resumos de notas com IA, recorte da web, pesquisa dentro de imagens, sincronização de calendário Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês. Trello Documentação visual com cartões flexíveis para freelancers e equipes pequenas Capas de cartão personalizadas, reações com emojis, separadores de cartão, automação Butler, PowerUps Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/usuário/mês.

As melhores alternativas ao Coda para usar

Aqui estão as principais alternativas que competem seriamente com o Coda, cada uma com sua própria abordagem em relação a documentos mais inteligentes, fluxos de trabalho flexíveis e poder de colaboração ⬇️

1. ClickUp (ideal para documentos, fluxos de trabalho de projetos e colaboração em tarefas)

O ClickUp é a sua solução completa para trabalho colaborativo. Com tecnologia de IA, a plataforma combina anotações, documentação, gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe em tempo real (sem a necessidade de alternar constantemente entre contextos).

Transforme notas estáticas em documentos colaborativos e dinâmicos, onde as ideias se transformam em ações em tempo real com o ClickUp Docs.

Um dos recursos mais interessantes é o ClickUp Docs para documentação. Você pode criar documentos detalhados e com formatação rica, editar ao vivo com colegas de equipe, marcar colegas de trabalho, inserir tarefas no meio de uma frase e até mesmo resumir um rascunho confuso com IA.

Você vai adorar a forma como os documentos no ClickUp se conectam perfeitamente a tudo o mais (fiel à promessa de uma “solução completa”, também conhecida como o aplicativo que faz tudo para o trabalho). Você pode vinculá-los a tarefas, adicionar widgets personalizados e até mesmo atualizar o status dos projetos sem sair da página.

A propósito, você sabia que é possível incorporar listas e tabelas inteiras em um documento no ClickUp?

Crie planilhas extremamente rápidas e bancos de dados visuais dinâmicos com a visualização de tabelas do ClickUp.

Essa mesma experiência interconectada se estende à Visualização de Tabela do ClickUp. Ela funciona como um mini banco de dados para acompanhamento de tarefas, calendários de conteúdo, diretórios de clientes e muito mais.

Substitua planilhas desorganizadas por tabelas organizadas e filtradas com colunas arrastáveis, adicione todo o contexto necessário com campos personalizados e mantenha todas as informações em um só lugar, vinculando tarefas e documentos.

Mas onde o ClickUp realmente se destaca é no ClickUp Brain. O assistente de IA integrado ao ClickUp (incluindo dentro do Docs) e os agentes de IA autônomos que ele alimenta podem, juntos, reduzir em horas a sua semana de trabalho. Veja como.

Crie conteúdo mais rapidamente do zero, seja um guia prático, uma nota de lançamento ou uma proposta, apenas solicitando

Resuma automaticamente documentos longos, descrições de tarefas e sequências de comentários para obter as principais conclusões em segundos.

Crie tarefas e subtarefas a partir de documentos ou mensagens de chat, melhorando a comunicação e a colaboração da equipe.

Obtenha respostas contextuais para suas perguntas diretamente dentro de uma tarefa, um documento ou até mesmo uma sequência de comentários.

Você pode usar a IA do ClickUp para criar e formatar documentos rapidamente, adicionar tabelas editáveis nos documentos, incluir imagens e links, editar permissões de acesso e muito mais.

Chega de perder horas criando e atualizando wikis, documentos de SOP e atualizações de políticas manualmente.

⚡️Bônus: Você já sonhou com uma experiência sem teclado, na qual você pode criar documentos, notas, tabelas e muito mais apenas com comandos de voz? Estamos aqui para atendê-lo com o ClickUp Talk to Text, parte do ClickUp Brain MAX, um companheiro de IA para desktop que é a solução de IA para trabalho mais completa do mundo. Os usuários também podem usar as versões mais recentes de modelos externos de IA, como ChatGPT, Gemini e Claude, diretamente do seu espaço de trabalho ClickUp conectado. Transforme sua voz em uma ferramenta de produtividade com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX.

Tem muitas informações em diferentes espaços de trabalho e aplicativos conectados? O ClickUp Knowledge Management indexa tudo em seu espaço de trabalho — tarefas, documentos e até integrações como Slack ou Google Drive.

Faça uma única pergunta e o ClickUp Brain apresentará respostas que, de outra forma, levariam dez abas e três reuniões para serem encontradas.

📮 ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas de conversação independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho de automação com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de bate-papo, redigir ou refinar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes da ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

Melhores recursos do ClickUp

Anotações dinâmicas : tenha um espaço pessoal para anotar rapidamente ideias, tarefas ou preparativos para reuniões antes de transformá-los em tarefas no : tenha um espaço pessoal para anotar rapidamente ideias, tarefas ou preparativos para reuniões antes de transformá-los em tarefas no Bloco de Notas do ClickUp

Gerenciamento de tarefas : vincule : vincule as tarefas do ClickUp aos seus documentos, atribua-as de qualquer lugar e gerencie-as com eficiência com atualizações de status, prioridades e campos personalizados.

Notas de reunião com tecnologia de IA : deixe : deixe o ClickUp AI Notetaker participar automaticamente de suas chamadas no Zoom, Google Meet ou Teams para fazer notas detalhadas da reunião. Ele organiza resumos em cada item da agenda e os sincroniza diretamente com o ClickUp.

Comunicação em tempo real : mantenha as discussões e conversas da equipe vinculadas ao seu espaço de trabalho com : mantenha as discussões e conversas da equipe vinculadas ao seu espaço de trabalho com o ClickUp Chat . É perfeito para manter o contexto vivo ao lado das atualizações ou documentação do seu projeto.

Automação e modelos para economizar tempo: trabalhe sem estresse com mais de 1.000 modelos e mais de uma centena de automações pré-construídas para começar rapidamente.

Limitações do ClickUp

A grande quantidade de recursos pode ser um pouco assustadora no início, especialmente para equipes menores.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Fui encarregado de encontrar um software que proporcionasse ao meu departamento um local para armazenar nossos planos de trabalho. Temos várias divisões dentro do departamento e precisávamos de algo que pudesse mostrar ao nosso comissário um resumo dos nossos projetos para o ano. O ClickUp foi incrível! Era visual, tinha muitos detalhes que podiam ser incluídos e tinha tanta funcionalidade e capacidade de edição que podia ser usado para uma ampla gama de dados. O sistema é fácil de usar e eu tive que dar um treinamento mínimo para a equipe, pois é muito intuitivo.

Fui encarregado de encontrar um software que proporcionasse ao meu departamento um local para armazenar nossos planos de trabalho. Temos várias divisões dentro do departamento e precisávamos de algo que pudesse mostrar ao nosso comissário um resumo dos nossos projetos para o ano. O ClickUp foi incrível! Era visual, tinha muitos detalhes que podiam ser incluídos e tinha tanta funcionalidade e capacidade de edição que podia ser usado para uma ampla gama de dados. O sistema é fácil de usar e tive que dar um treinamento mínimo para a equipe, pois é muito intuitivo.

2. Notion (ideal para documentos personalizáveis e modulares que também funcionam como wikis)

via Notion

O Notion é frequentemente descrito como o bloco de construção modular do espaço de trabalho moderno. Ele é usado para uma ampla gama de tarefas — desde documentar SOPs de integração de clientes até gerenciar wikis internos da equipe e cronogramas de projetos por meio de bancos de dados incorporados.

Um recurso que se destaca é o blocos sincronizados do Notion. Para equipes que gerenciam muitas páginas interligadas, como políticas da empresa ou campanhas de marketing, a capacidade de sincronizar blocos de conteúdo entre páginas garante que todos estejam trabalhando com as informações mais atualizadas. Isso reduz significativamente a confusão de versões, especialmente em ambientes de equipe assíncronos.

Principais recursos do Notion

Crie tabelas, quadros Kanban, cronogramas e calendários com filtros, relações e rollups.

Compartilhe páginas com comentários, edição em tempo real, histórico de versões e permissões granulares.

Salve artigos, tweets e favoritos por meio da extensão do navegador ou incorpore ferramentas externas como Figma, Miro, Loom ou Google Maps diretamente nos documentos.

Aproveite a IA para resumir notas, redigir conteúdo, traduzir textos e automatizar entradas em bancos de dados.

Configure novos fluxos de trabalho rapidamente com a extensa biblioteca de modelos oficiais e criados pela comunidade.

Limitações do Notion

Pode ficar lento ao trabalhar com bancos de dados grandes ou páginas complexas repletas de blocos incorporados e vinculados.

Não possui os recursos avançados de fórmulas semelhantes às planilhas e recursos de gráficos inerentes ao Coda.

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais: US$ 12 por membro/mês

Negócios: US$ 24 por membro/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Notion torna incrivelmente fácil organizar informações, colaborar com colegas de equipe e criar fluxos de trabalho personalizados sem precisar escrever código. Adoro a flexibilidade dele. Eu o uso todos os dias para tudo, desde especificações de produtos e notas de reuniões até acompanhamento de projetos e painéis da equipe.

O Notion torna incrivelmente fácil organizar informações, colaborar com colegas de equipe e criar fluxos de trabalho personalizados sem precisar escrever código. Adoro a flexibilidade dele. Eu o uso todos os dias para tudo, desde especificações de produtos e notas de reuniões até acompanhamento de projetos e painéis da equipe.

👀 Você sabia? O PDF, criado em 1993 pela Adobe, tornou os documentos praticamente imutáveis, acabando finalmente com o caos do “parecia bom na minha tela!”.

3. Confluence (ideal para gerenciamento de conhecimento entre equipes técnicas e de produtos)

via Confluence

O Confluence é amplamente utilizado em organizações de produtos em rápida expansão, onde a documentação é fundamental para a clareza entre equipes.

Sua profunda integração com o ecossistema Atlassian o torna uma alternativa forte ao Coda. Para equipes que já operam no Jira, especialmente engenharia ou TI, o Confluence é uma extensão natural para planejamento, especificações de produtos, retrospectivas e compartilhamento interno de conhecimento.

Ao contrário do modelo flexível do Coda, o Confluence oferece suporte a documentação estruturada personalizada para equipes técnicas. Por exemplo, gerentes de produto podem redigir PRDs (documentos de requisitos do produto) que se conectam diretamente aos épicos do Jira, enquanto equipes de engenharia usam a ferramenta para criar manuais de integração sincronizados com os calendários da equipe.

Principais recursos do Confluence

Use macros de conteúdo, como árvores de páginas, índices, tags de status e muito mais, para adicionar interatividade às páginas.

Incorpore tickets, backlogs e roadmaps do Jira em tempo real diretamente nas páginas do Confluence para uma colaboração perfeita em relação aos produtos.

Organize documentos por equipe, departamento ou função com páginas aninhadas e navegação clara.

Controle o acesso às informações com permissões granulares de nível empresarial nos níveis de espaço, página e usuário.

Limitações do Confluence

Pode parecer confuso ao gerenciar um grande volume de páginas e espaços, tornando mais difícil localizar conteúdos mais antigos ou arquivados.

Oferece uma experiência mais restritiva de layout de página e criação de conteúdo, limitando designs de documentos criativos e altamente personalizados.

Preços do Confluence

Gratuito: até 10 usuários

Padrão: US$ 5,16 por usuário/mês

Premium: US$ 9,73 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Confluence

G2: 4,1/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Confluence?

Uma avaliação do G2 afirma:

Ter uma base de conhecimento para nossa equipe é uma ótima maneira de garantir que todos estejamos alinhados sobre nossos produtos, manuais e outras informações importantes. Ela foi projetada para ser intuitiva e fácil de usar em nossas atividades diárias. Além disso, ela se integra perfeitamente às ferramentas que já adoramos, como Loom, Drive e Jira!

Ter uma base de conhecimento para nossa equipe é uma ótima maneira de garantir que todos estejamos alinhados sobre nossos produtos, manuais e outras informações importantes. Ela foi projetada para ser intuitiva e fácil de usar em nossas atividades diárias. Além disso, ela se integra perfeitamente às ferramentas que já adoramos, como Loom, Drive e Jira!

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Confluence

4. Quip (ideal para colaboração em tempo real em documentos entre equipes de vendas, sucesso do cliente e operações)

via Quip

O Quip é uma plataforma colaborativa de produtividade, de propriedade da Salesforce, que combina documentos, planilhas e bate-papo em uma única interface voltada para dispositivos móveis.

Em sua essência, o Quip funciona como um híbrido entre documentos e planilhas. Ele permite que as equipes incorporem tabelas, executem fórmulas, atribuam tarefas e realizem discussões. Como uma das principais alternativas ao Coda para organizações centradas no Salesforce, o Quip ajuda a otimizar o alinhamento da equipe e minimiza a necessidade de alternar entre várias ferramentas.

Um recurso que se destaca é a integração nativa com o Salesforce. Você pode vincular campos de CRM em tempo real, acompanhar atualizações de contas ou criar manuais colaborativos que extraem dados em tempo real.

Melhores recursos do Quip

Tenha um chat integrado em todas as páginas para discussões contínuas sem precisar de ferramentas externas.

Crie planilhas dentro de documentos, completas com funções e gráficos, ideais para planejamento ou previsão simples.

Simplifique a atribuição de tarefas com @menções para gerenciar acompanhamentos e responsabilidades dentro dos documentos.

Gerencie as tarefas do projeto com listas de verificação básicas, quadros Kanban e calendários incorporados nos documentos.

Limitações do Quip

As configurações de compartilhamento podem parecer excessivamente permissivas — qualquer pessoa com acesso a um documento geralmente pode editá-lo por padrão, o que pode não ser adequado para equipes que precisam de um controle mais rígido do conteúdo.

Oferece poucas integrações significativas além do ecossistema Salesforce, limitando sua utilidade como um hub de trabalho central.

Preços do Quip

Starter: US$ 10 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Plus: US$ 25 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Avançado: US$ 100 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Quip

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Quip?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Quip simplifica a colaboração em documentos com edição em tempo real, integração de chat e uma interface limpa — perfeito para equipes que buscam produtividade e organização.

O Quip simplifica a colaboração em documentos com edição em tempo real, integração de chat e uma interface limpa — perfeito para equipes que buscam produtividade e organização.

🧠 Curiosidade: o Mecanismo de Anticítera (de cerca de 200 a.C.) tinha inscrições explicando sua finalidade, tornando-o possivelmente a primeira “documentação de computador”.

5. Obsidian (ideal para anotações vinculadas e locais)

via Obsidian

O Obsidian é um aplicativo de base de conhecimento e anotações que pode ajudá-lo a organizar pesquisas longas, conectar ideias e estruturar sistemas de segundo cérebro.

Como ele transforma anotações lineares em uma rede conectada de ideias por meio de backlinks, links internos e visualizações gráficas, você começa a ver sua base de conhecimento como um sistema vivo.

Ele se destaca em tarefas como síntese de pesquisas, construção de mundos e redação de textos longos, onde conectar ideias díspares é crucial. Ele funciona como a camada de pensamento antes que os projetos sejam formalizados ou enviados.

Esta alternativa ao Coda armazena tudo localmente, garantindo privacidade e propriedade total dos dados.

Principais recursos do Obsidian

Salve notas como texto simples no seu dispositivo, obtenha acesso offline e tenha propriedade total dos dados.

Conecte ideias entre notas e reapresente conteúdo relacionado sem precisar de tags.

Abra várias notas ao mesmo tempo e trabalhe com elas lado a lado para um pensamento não linear.

Visualize as relações entre as notas por meio de uma visualização gráfica interativa que mapeia sua base de conhecimento.

Limitações do Obsidian

Não foi desenvolvido para colaboração em tempo real, o que limita seu uso para equipes que precisam de edição compartilhada ou acesso baseado em permissões.

Não inclui banco de dados integrado ou funcionalidade avançada de tabelas; suas tabelas são simples Markdown, sem fórmulas ou visualizações.

Você precisará de planos pagos para sincronizar notas entre dispositivos ou publicá-las em qualquer lugar.

Preços do Obsidian

Gratuito

Sync: US$ 5 por usuário, por mês

Publicação: US$ 10 por site, por mês

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Obsidian?

Veja esta avaliação da Capterra:

O Obsidian é um produto muito flexível e centrado no usuário. É rápido e aumenta minha produtividade ao trabalhar com diferentes documentos. É simples de personalizar para meu próprio uso e tem fácil acesso a todos os comandos e opções.

O Obsidian é um produto muito flexível e centrado no usuário. É rápido e aumenta minha produtividade ao trabalhar com diferentes documentos. É simples de personalizar para meu próprio uso e tem fácil acesso a todos os comandos e opções.

⚡ Arquivo de modelos: quer transformar seu cofre Obsidian em uma base de conhecimento? Confira esses modelos de base de conhecimento para obter ideias de estrutura que você pode replicar em suas outras ferramentas.

6. Dropbox Paper (ideal para anotações em equipes que já utilizam o Dropbox)

via Dropbox Paper

A interface minimalista do Dropbox Paper o torna eficaz para documentação rápida e brainstorming criativo. Ele elimina a poluição visual e permite que você se concentre inteiramente no conteúdo, sem uma curva de aprendizado íngreme.

Você pode incorporar imagens, vídeos, arquivos Figma, clipes de áudio e até mesmo trechos de código ao vivo — sem plug-ins pesados ou configurações complicadas de compartilhamento de arquivos.

Embora não ofereça bancos de dados relacionais ou visualizações flexíveis de ferramentas mais avançadas, o Dropbox Paper ainda é uma das melhores alternativas ao Coda para equipes que priorizam velocidade, simplicidade e colaboração perfeita entre os membros.

Principais recursos do Dropbox Paper

Converta qualquer documento em uma apresentação limpa e com aparência profissional.

Incorpore e visualize arquivos, incluindo vídeo e áudio, diretamente da sua conta do Dropbox.

Obtenha colaboração em tempo real com cursores ao vivo e comentários embutidos, ideais para ciclos de feedback em equipe.

Reduza tarefas repetitivas e acompanhe a responsabilidade com listas de tarefas e prazos integrados aos documentos.

Limitações do Dropbox Paper

A organização das pastas é limitada a listas simples, sem aninhamento ou codificação por cores, e a interface do usuário lenta pode levar à criação acidental de documentos.

Não oferece praticamente nenhuma opção de personalização de layouts, modelos ou funcionalidades de documentos.

Não pode funcionar como um hub de trabalho centralizado devido ao seu escopo limitado e à falta de integrações poderosas de terceiros.

Preços do Dropbox Paper

Mais: US$ 11,99/mês

Profissional: US$ 19,99/mês

Padrão: US$ 18/usuário/mês

Avançado: US$ 30/usuário/mês

📌 Observação: o Dropbox Paper está incluído em todos os planos do Dropbox — não há preço separado para o Paper.

Avaliações e comentários sobre o Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (mais de 4.500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dropbox Paper?

Aqui está uma avaliação do G2:

É uma ótima ferramenta para documentos online colaborativos, informais e ad hoc, especialmente aqueles que mudam com frequência.

É uma ótima ferramenta para documentos online colaborativos, informais e ad hoc, especialmente aqueles que mudam com frequência.

🔔 Lembrete importante: nem todas as ferramentas são compatíveis com o ecossistema do Google Workspace. Para manter seu fluxo de trabalho sem interrupções, procure opções que ofereçam integração com o Gmail, Drive, Agenda e Meet.

7. Basecamp (ideal para simplificar a comunicação da equipe e os documentos do projeto em um único lugar)

via Basecamp

O Basecamp foi desenvolvido com base na ideia de que todos os projetos precisam das mesmas ferramentas, como tarefas, mensagens, arquivos, listas de afazeres e prazos agrupados em um único lugar.

Você não precisa vasculhar o histórico de bate-papos para encontrar a decisão mais recente ou se perguntar onde o resumo do projeto está salvo. As mensagens são agrupadas, as listas de tarefas são visíveis para todos e você pode enviar documentos ou notas diretamente para o espaço do projeto.

Ele também possui um repositório central para compartilhar documentos, arquivos, imagens e outros recursos relacionados ao projeto. Você pode conceder aos clientes e partes interessadas externas acesso controlado e limitado para feedback e aprovações.

Principais recursos do Basecamp

Organize todas as comunicações, tarefas, arquivos e cronogramas do projeto em um único espaço de trabalho unificado.

Crie áreas distintas, como quadros de mensagens para anúncios importantes e Campfire para bate-papos rápidos, mantendo as conversas organizadas.

Anexe arquivos do editor de texto (até 10 GB) ou adicione arquivos independentes (até 5 GB).

Acompanhe o progresso com o Hill Charts, um rastreador visual de progresso que ajuda as equipes a mostrar quando uma tarefa está conceitualmente resolvida, mesmo que ainda não tenha sido concluída.

Limitações do Basecamp

Podem surgir problemas de notificação, pois os usuários marcados às vezes perdem alertas, e navegar pelas mensagens de ping no celular pode ser complicado e pouco intuitivo.

Não possui banco de dados personalizável, planilha ou recursos avançados de criação de documentos.

Impõe uma estrutura rígida que não pode ser modificada para se adequar aos fluxos de trabalho específicos da equipe.

Preços do Basecamp

Gratuito para sempre

Mais: US$ 15/usuário/mês

Pro Unlimited: US$ 299/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Ele permite que equipes e departamentos se comuniquem facilmente e aproveitem ativos importantes, como criativos, como um repositório que pode ser acessado, revisado e rastreado coletivamente. Ele também permite que os membros forneçam feedback e edições.

Ele permite que equipes e departamentos se comuniquem facilmente e aproveitem ativos importantes, como criativos, como um repositório que pode ser acessado, revisado e rastreado coletivamente. Ele também permite que os membros forneçam feedback e edições.

8. Slite (ideal para documentação assíncrona e wikis internos leves)

via Slite

O Slite é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento que combina documentos colaborativos com recursos de discussão integrados.

Crie documentos verificados, adicione vídeos, imagens e formatação avançada, e edite ou atualize-os junto com sua equipe. O assistente de IA integrado pode melhorar sua redação e resumir ou traduzir seus documentos em segundos.

Ao contrário de ferramentas que apostam na flexibilidade infinita, o Slite prioriza a estrutura. Cada nota fica em um canal, e esses canais são agrupados por tópico ou equipe. Você pode pedir opiniões sobre um documento, receber respostas por meio de threads embutidas e seguir em frente sem precisar marcar uma reunião.

Ele também lida com versões e sugestões. Ao revisar as atualizações, você vê exatamente o que mudou e quem propôs a mudança. Isso é útil ao trabalhar em documentos recorrentes, como especificações de produtos, rascunhos de políticas ou manuais internos.

Melhores recursos do Slite

Organize o conhecimento em canais e documentos aninhados, criando uma wiki clara e navegável para toda a empresa.

Designe revisores e defina datas de verificação para que documentos importantes não fiquem obsoletos.

Discuta o trabalho diretamente em cada documento por meio de um espaço de conversação dedicado e encadeado.

Faça perguntas em linguagem natural (por exemplo, “Quais decisões foram tomadas no último sprint?”) para obter respostas resumidas da sua base de conhecimento.

Visualize o envolvimento com documentos ao longo do tempo, acompanhe o uso do espaço de trabalho e exporte dados de atividades da equipe em CSV para auditorias ou revisões.

Limitações do Slite

Apresenta uma estrutura de documentos mais rígida, com opções limitadas para personalização do layout.

Documentos mais longos ainda podem apresentar lentidão durante a edição, apesar das melhorias contínuas para resolver problemas de desempenho ao longo do tempo.

Oferece apenas recursos rudimentares de gerenciamento de tarefas na forma de listas de verificação básicas.

Preços do Slite

Padrão: US$ 10/usuário/mês

Premium: US$ 15/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Slite

G2: 4,6/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,7 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slite?

Um avaliador do G2 afirma:

Escrever e formatar conteúdo é incrivelmente fácil, mesmo para usuários novos. Você nunca fica perdido entre os recursos — em vez disso, novas ferramentas e formas de trabalhar são facilmente descobertas à medida que você trabalha no Slite.

Escrever e formatar conteúdo é incrivelmente fácil, mesmo para usuários novos. Você nunca fica perdido entre os recursos — em vez disso, novas ferramentas e formas de trabalhar são facilmente descobertas à medida que você trabalha no Slite.

💡 Dica profissional: documente seus fluxos de trabalho atuais antes de migrar para qualquer nova plataforma. Crie fluxogramas mostrando como as informações circulam pela sua equipe atualmente. Esse “plano de fluxo de trabalho” ajuda a configurar novas ferramentas desde o primeiro dia e identifica lacunas de integração que poderiam prejudicar a adoção posteriormente.

9. Nuclino (ideal para wikis internos da equipe baseados em nuvem e compartilhamento rápido de conhecimento)

via Nuclino

O Nuclino é um espaço de trabalho colaborativo baseado na nuvem e uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento que permite criar, editar, vincular e organizar documentos em tempo real com um hub unificado para conhecimento, documentos, acompanhamento de projetos e brainstorming.

Esta ferramenta possui uma interface de arrastar e soltar, para que você possa reordenar itens, aninhar coleções umas dentro das outras e alternar entre as visualizações de lista, quadro, tabela ou gráfico, dependendo de como deseja trabalhar.

Digite “@” para conectar instantaneamente uma página a outra e tornar seus documentos internos mais parecidos com um site ou wiki interno.

Principais recursos do Nuclino

Crie documentos com eficiência com suporte completo para Markdown e comandos de barra.

Use o /canvas para criar diagramas de forma livre, fluxos de brainstorming ou mapas mentais diretamente em qualquer documento.

Encontre qualquer informação instantaneamente com uma função de pesquisa rápida e responsiva.

Publique um espaço de trabalho como um site, com domínios personalizados e edição do cabeçalho do site.

Visualize todo o espaço de trabalho como uma rede de páginas conectadas, com animações ao passar o mouse e dicas de cores.

Limitações do Nuclino

Oferece opções limitadas de formatação, layout e personalização nos documentos.

As coleções geram páginas de índice preenchidas automaticamente que não podem ser personalizadas, o que limita seu uso como páginas de destino editáveis ou centros visuais para conteúdo agrupado.

Não inclui permissões granulares, funções de usuário ou controles de segurança avançados necessários para grandes empresas.

Preços do Nuclino

Gratuito para sempre

Starter: US$ 8/usuário/mês

Negócios: US$ 12/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Nuclino

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nuclino?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Estou procurando iniciar vários negócios e projetos de redação de forma colaborativa e individual. O Nuclino me proporcionou uma maneira de compartilhar e organizar minhas informações de forma integrada e eficiente. Embora eu seja apenas uma pessoa comum, sinto-me mais produtivo e profissional ao usar o Nuclino. Acho que é uma boa plataforma para qualquer pessoa que queira causar impacto no mundo.

Estou procurando iniciar vários negócios e projetos de redação de forma colaborativa e individual. O Nuclino me proporcionou uma maneira de compartilhar e organizar minhas informações de forma integrada e eficiente. Embora eu seja apenas uma pessoa comum, sinto-me mais produtivo e profissional ao usar o Nuclino. Acho que é uma boa plataforma para qualquer pessoa que queira causar impacto no mundo.

10. Microsoft OneNote (ideal para anotações multimídia em vários dispositivos)

via Microsoft OneNote

O OneNote da Microsoft foi projetado para anotações em formato livre, sem exigir uma estrutura pré-definida. Basta abrir um bloco de notas, escolher uma seção e inserir o que for necessário: texto, memos de voz, PDFs, capturas de tela do quadro branco ou anotações manuscritas.

Cada página funciona como uma tela infinita. Coloque conteúdo em qualquer lugar, faça anotações em capturas de tela e até mesmo escreva equações ou faça rabiscos. O assistente de IA Copilot reduz o tempo e o esforço necessários para gerar ideias, criar listas e organizar suas informações.

A sincronização é perfeita entre plataformas. Quer você esteja usando o aplicativo para desktop no Windows, a versão web via OneDrive ou os aplicativos móveis no iOS ou Android, suas notas permanecem sincronizadas e acessíveis.

Principais recursos do Microsoft OneNote

Organize as informações em uma estrutura hierárquica familiar de cadernos, seções e páginas.

Pesquise texto em imagens inseridas e notas manuscritas usando o robusto reconhecimento óptico de caracteres (OCR).

Grave notas de voz diretamente no aplicativo, com reprodução sincronizada com as anotações para revisões de reuniões.

Use uma caneta stylus ou o dedo para esboçar, anotar documentos ou escrever à mão fórmulas matemáticas e químicas.

Recorte artigos, capturas de tela ou páginas da web inteiras e solte-os em um caderno com as informações de origem preservadas.

Limitações do Microsoft OneNote

A sincronização entre dispositivos pode apresentar atrasos, especialmente com edições offline ou trocas frequentes, ocasionalmente interrompendo o fluxo de trabalho.

Pode se tornar desorganizado devido à sua natureza não estruturada

Preços do Microsoft OneNote

Gratuito para sempre (disponível em todos os planos do Microsoft 365 por padrão)

Microsoft 365 Personal: US$ 9,99/mês

Microsoft 365 Family: US$ 12,99/mês

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6,00/usuário/mês (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/usuário/mês (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Premium: US$ 22,00/usuário/mês (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Apps for Business: US$ 8,25/usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft OneNote?

Um avaliador do G2 afirma:

O OneNote é ótimo para organizar notas em uma estrutura clara e flexível. Gosto de como ele imita um caderno físico com guias e seções, facilitando o gerenciamento de diferentes tópicos ou projetos.

O OneNote é ótimo para organizar notas em uma estrutura clara e flexível. Gosto de como ele imita um caderno físico com guias e seções, facilitando o gerenciamento de diferentes tópicos ou projetos.

11. Airtable (ideal para fluxos de trabalho de documentação conectados no estilo banco de dados)

via Airtable

Airtable é uma poderosa ferramenta sem código para criar aplicativos personalizados, como CRMs, planejadores de conteúdo, rastreadores de projetos e muito mais. É útil para documentação e sistemas de conhecimento interno onde a sincronização de dados em tempo real, a propriedade e a organização em nível de campo são importantes.

Cada base pode incluir várias tabelas que suportam tipos de campos avançados, como texto, menus suspensos, registros vinculados, anexos, tags de colaboradores e muito mais. Você pode conectar documentos relacionados entre tabelas, criar visualizações filtradas e transformar registros em entradas de conhecimento.

Aprimore ainda mais a funcionalidade com extensões ou scripts, se necessário, e controle o acesso com configurações de compartilhamento e permissão.

Melhores recursos do Airtable

Crie bancos de dados relacionais poderosos e flexíveis com uma interface intuitiva semelhante a uma planilha.

Vincule registros entre tabelas para evitar duplicação e manter a documentação interconectada atualizada.

Alterne entre as visualizações Grade, Galeria, Kanban, Calendário e Gantt para ajudar as equipes a navegar pelos registros de maneira compatível com a forma como trabalham.

Analise documentos, gere imagens e encontre respostas rápidas para suas perguntas com os Agentes de IA .

Crie painéis e aplicativos personalizados e interativos para usuários finais.

Use o Airtable Automations para acionar atualizações, lembretes ou mensagens do Slack quando novos documentos forem adicionados ou revisados.

Limitações do Airtable

Não possui recursos robustos para criação de documentos longos ou edição de texto, tornando-o inadequado para a construção de um wiki ou base de conhecimento.

Os limites de registros podem ser restritivos para grandes conjuntos de dados, e não há sistema de alerta por e-mail quando os limites de execução da automação são atingidos.

Preços do Airtable

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 24/usuário/mês

Negócios: US$ 54/usuário/mês

Escala empresarial: preços personalizados

Complemento de IA: a partir de US$ 6/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Uma avaliação do G2 afirma:

Achei a interface do Airtable muito fácil de usar. Ele tem uma estrutura poderosa para receber e compartilhar dados em vários formatos. Gosto das diferentes interfaces que você pode criar a partir de uma tabela. Aprecio a possibilidade de as pessoas preencherem formulários que carregam dados nas tabelas sem que seja necessário ter uma licença para cada indivíduo que preenche um formulário. É muito fácil alterar tipos de dados, rótulos e quase tudo no Airtable, mas também aprecio os avisos que ele dá se você estiver prestes a afetar dados em uma base diferente e vinculada.

Achei a interface do Airtable muito fácil de usar. Ele tem uma estrutura poderosa para receber e compartilhar dados em vários formatos. Gosto das diferentes interfaces que você pode criar a partir de uma tabela. Aprecio a possibilidade de as pessoas preencherem formulários que carregam dados nas tabelas sem que seja necessário ter uma licença para cada indivíduo que preenche um formulário. É muito fácil alterar tipos de dados, rótulos e quase tudo no Airtable, mas também aprecio os avisos que ele dá se você estiver prestes a afetar dados em uma base diferente e vinculada.

12. Evernote (ideal para documentação pessoal estruturada e recuperação rápida de notas)

via Evernote

O Evernote é uma ferramenta popular para documentação pessoal estruturada. Os usuários podem recortar artigos da web, digitalizar notas manuscritas, encaminhar e-mails para cadernos e, em seguida, marcar e organizar tudo para facilitar a recuperação.

Cada caderno funciona como um contêiner, com notas que podem incluir listas de verificação, anexos, documentos incorporados e links para eventos do calendário. Ele oferece sincronização confiável entre dispositivos móveis e desktops e, com suporte OCR integrado, até mesmo recibos digitalizados ou notas manuscritas podem ser pesquisados.

A IA integrada pode resumir, editar e transcrever suas notas, além de encontrar rapidamente as informações certas nelas.

Melhores recursos do Evernote

Transcreva, resuma e organize notas de reuniões usando entrada de voz ou gravações no bloco de notas com IA

Encontre conteúdo dentro de imagens, PDFs e notas manuscritas usando o reconhecimento óptico de caracteres.

Salve artigos, páginas da web inteiras ou PDFs com atribuição da fonte em um caderno específico para referência futura.

Digitalize documentos físicos, quadros brancos e cartões de visita diretamente no aplicativo usando a câmera de um dispositivo móvel.

Anote imagens e arquivos PDF com texto, setas e destaques sem sair do aplicativo.

Limitações do Evernote

Algumas ações, como anexar ou exportar notas, parecem complicadas, e não há integração direta para enviar notas por e-mail a partir do aplicativo.

Sofreu aumentos significativos de preço e limitações severas em seu plano gratuito desde sua aquisição pela Bending Spoons.

Preços do Evernote

Gratuito para sempre

Pessoal: US$ 14,99/mês

Profissional: US$ 17,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Evernote é um aplicativo prático para fazer anotações. Gosto do sistema de organização de cadernos e do uso de tags. Isso torna mais rápido e fácil encontrar suas informações.

O Evernote é um aplicativo prático para fazer anotações. Gosto do sistema de organização de cadernos e do uso de tags. Isso torna mais rápido e fácil encontrar suas informações.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos do Evernote para anotações

13. Trello (ideal para documentação visual com cartões flexíveis)

via Trello

O Trello da Atlassian é frequentemente associado ao gerenciamento de projetos no estilo Kanban. No entanto, olhando mais de perto, ele também é uma ferramenta para documentar processos, registrar notas de reuniões ou criar painéis de conhecimento da equipe em um formato visual.

Nele, as capas personalizadas dos cartões, as reações com emojis e as animações com confetes dão à documentação um toque mais humano.

Você também pode organizar o conteúdo de forma mais eficaz usando separadores, rótulos, atalhos de teclado e configurar status “Concluído” que correspondam ao seu fluxo de trabalho. Para equipes que não precisam de bancos de dados aninhados ou tabelas estruturadas, o Trello oferece estrutura suficiente para gerenciar o conhecimento compartilhado.

Melhores recursos do Trello

Use capas coloridas ou com imagens para distinguir visualmente documentos, notas ou cartões de recursos rapidamente.

Crie quebras de linha simples em uma lista com “—” (separadores de cartões) para agrupar cartões relacionados ou documentação de estágio.

Use rótulos, marcas de data de vencimento ou listas arquivadas para indicar atualizações de documentação ou entradas de conhecimento concluídas.

Automatize ações repetitivas, como mover cartões ou adicionar listas de verificação, com o mecanismo de automação Butler integrado.

Amplie a funcionalidade dos quadros adicionando Power-Ups para integrações e recursos como calendários e campos personalizados.

Limitações do Trello

Não possui recursos robustos para a criação de documentos longos, tornando-o inadequado para a construção de uma base de conhecimento ou wiki.

Quando os quadros ficam sobrecarregados com muitos cartões, anexos ou automações em andamento, o desempenho pode ficar lento, especialmente durante fluxos de trabalho com muitos dados.

Oferece recursos nativos limitados de relatórios e análises.

Preços do Trello

Gratuito para sempre (até 10 colaboradores por espaço de trabalho)

Padrão: US$ 6/usuário/mês

Premium: US$ 12,50/usuário/mês

Empresa: US$ 17,50/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Uso o Trello há muitos anos como organizador de listas de tarefas pessoais e ferramenta de gerenciamento de projetos com vários colaboradores. Continuei usando-o todo esse tempo, apesar do apelo das alternativas, porque o Trello é simples e muito fácil de usar.

Uso o Trello há muitos anos como organizador de listas de tarefas pessoais e ferramenta de gerenciamento de projetos com vários colaboradores. Continuei usando-o todo esse tempo, apesar do apelo das alternativas, porque o Trello é simples e muito fácil de usar.

Atualize seus documentos e gerenciamento de tarefas com o ClickUp

Não há como negar que o Coda é inteligente. Ele ajuda você a trabalhar mais rápido, armazenando documentos, bancos de dados e painéis. Mas, à medida que seu fluxo de trabalho se torna mais exigente, você precisa de uma ferramenta que não fique lenta sob pressão nem limite o que sua equipe pode fazer em conjunto.

O ClickUp é esse passo à frente.

Ele oferece documentos que se conectam ao acompanhamento de projetos em tempo real, tabelas que extraem dados ao vivo, recursos de bate-papo que conectam equipes e IA que realmente se adapta ao seu trabalho. A melhor parte? O ClickUp se adapta. Esteja você gerenciando documentos de produtos, SOPs ou wikis internos, ele se molda ao seu fluxo de trabalho.

Se você está pronto para uma plataforma de produtividade que acompanha o seu ritmo de trabalho, independentemente da velocidade com que as coisas acontecem, vale a pena dar uma olhada no ClickUp.

👉 Experimente o ClickUp hoje mesmo e reúna seus documentos, tarefas e ideias em um único e poderoso espaço de trabalho.