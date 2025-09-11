as 10 alternativas ao Proton Drive mais bem avaliadas para equipes

Você provavelmente começou a usar o Proton Drive pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas: privacidade.

É seguro e simples. Mas, à medida que seu trabalho cresceu, suas necessidades também aumentaram.

Talvez você tenha encontrado obstáculos, como opções limitadas de compartilhamento no Proton Calendar, falta de colaboração em tempo real ou sincronização complicada entre dispositivos com o Proton Mail.

Se esse é o seu caso, é hora de explorar outras opções.

Nesta postagem do blog, exploraremos as melhores alternativas ao Proton Drive que oferecem mais controle, recursos mais inteligentes e um fluxo de trabalho mais suave. 🎯

O que você deve procurar nas alternativas ao Proton Drive?

Então, o Proton Drive não está atendendo a todas as suas necessidades e agora você está em busca de algo que se encaixe perfeitamente.

Antes de começar a usar uma nova plataforma digital, leve em consideração estes aspectos. 👀

Segurança e privacidade: procure por criptografia forte (de preferência de ponta a ponta), autenticação multifatorial e conformidade com normas como GDPR ou HIPAA, caso seus dados sejam confidenciais

Velocidade e desempenho: opte por um provedor de serviços com baixa latência e data centers distribuídos globalmente se você trabalha com arquivos grandes ou precisa de acesso rápido

Capacidade de armazenamento de longo prazo: Certifique-se de que o provedor oferece opções escaláveis, para que você não precise mudar novamente com o aumento das necessidades de armazenamento

Backup e redundância de dados: Procure serviços que repliquem automaticamente seus dados em diferentes regiões, o que é extremamente útil em caso de falhas de hardware ou problemas inesperados

Recursos de gerenciamento de arquivos: procure por extras úteis, como controle de versão, compartilhamento de arquivos e backups automáticos, que afetam significativamente o bom funcionamento das coisas

Integrações e acessibilidade: considere se funcionará em todos os seus dispositivos. Ele pode ser conectado às suas ferramentas (como CRMs, aplicativos de gerenciamento de projetos ou pacotes de produtividade)?

💡 Dica profissional: adote modelos de confiança zero — todas as solicitações de acesso a arquivos, mesmo de usuários internos, são verificadas. É como uma verificação de segurança em todas as portas.

As 10 melhores alternativas ao Proton Drive em resumo

Aqui está um breve resumo das 10 melhores alternativas ao Proton Drive. ⚒️

Alternativa ao Proton Drive Melhor para Principais recursos Preços * ClickUp Gerenciamento inteligente de arquivos com pesquisa avançada Automação com inteligência artificial, colaboração em tempo real, gerenciamento centralizado de conhecimento Gratuito Nextcloud Criando uma nuvem auto-hospedada com controle total Criptografia de ponta a ponta, automação do fluxo de trabalho e ferramentas de comunicação seguras A partir de US$ 77/ano por usuário MEGA Envie arquivos criptografados grandes com facilidade Criptografia de conhecimento zero, sincronização em tempo real e gerenciador de senhas Gratuito Filen Backups automáticos com criptografia de ponta a ponta Criptografia do lado do cliente, sincronização em tempo real e suporte a markdown A partir de US$ 2,26/mês por usuário Internxt Drive Armazenamento de arquivos com conhecimento zero em todas as plataformas Armazenamento descentralizado, suporte multiplataforma Gratuito Tresorit Conformidade de nível empresarial e colaboração segura Conformidade com GDPR/HIPAA e permissões granulares A partir de US$ 5,99/mês por usuário Box Integrando o armazenamento de arquivos aos fluxos de trabalho empresariais Automação do fluxo de trabalho, integrações com ferramentas de negócios Gratuito pCloud Armazenamento vitalício com reprodução de mídia integrada Pagamento único para planos vitalícios, streaming de mídia A partir de US$ 19,99/mês por usuário Sync.com Compartilhamento seguro entre equipes com permissões granulares Histórico de versões, compartilhamento seguro de arquivos A partir de US$ 5/mês por usuário (cobrado anualmente) Cryptee Armazenamento privado de documentos e fotos Armazenamento criptografado para documentos e fotos Gratuito

As 10 melhores alternativas ao Proton Drive

Vamos explorar as 10 melhores opções de alternativas ao Proton Drive. 💁

1. ClickUp (ideal para gerenciamento inteligente de arquivos com pesquisa avançada)

O ClickUp reúne todo o seu trabalho em uma única plataforma unificada com tecnologia de IA

O Proton Drive oferece um local para armazenar arquivos, mas e quanto aos seus projetos, tarefas, notas e comunicações?

Quando tudo está em ferramentas separadas, o trabalho se torna lento, isolado e disperso — você está lutando contra a proliferação do trabalho.

O ClickUp resolve isso. Como o aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar, tudo com tecnologia de IA, ele ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Comece com o ClickUp Brain, o mecanismo de IA que entende seu espaço de trabalho. Faça perguntas como “Quais são os protocolos de segurança para os dados dos clientes?” e ele encontrará respostas em Tarefas, Documentos ou wikis, mesmo que as informações estejam bem no fundo de uma lista de verificação ou thread de comentários.

Enquanto o Proton Drive foi projetado para privacidade e armazenamento de arquivos, o ClickUp Brain leva o gerenciamento de conhecimento ainda mais longe com automação alimentada por IA. Em vez de enviar um documento e esquecê-lo, você pode:

Resuma automaticamente arquivos, artigos ou notas de reuniões extensos

Acionem automações inteligentes , como a criação de tarefas ou documentos com base no conteúdo, prazos ou atualizações de conversas

Extraia dados de fontes externas ou documentos existentes para criar relatórios, guias ou materiais de integração mais rapidamente

Traduza o conteúdo para vários idiomas para apoiar a colaboração global

Integre com suas ferramentas por meio de conexões API para manuseio automatizado de arquivos e fluxos de trabalho com várias ferramentas

Mas obter uma resposta só funciona quando as informações estão realmente organizadas. O ClickUp AI Knowledge Management assume essa função.

Você pode agrupar recursos em wikis, bibliotecas de SOP ou manuais de equipe. Cada um deles pode ser vinculado a tarefas, atualizações e documentos relevantes, para que as informações não fiquem isoladas. A melhor parte? Os agentes de IA do ClickUp podem comandar tudo isso com pouca ou nenhuma intervenção humana. 👇🏼

Depois de ter essa estrutura em funcionamento, o ClickUp Docs traz a colaboração para o mix. São espaços colaborativos vivos, totalmente integrados às suas tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Você pode transformar insights gerados por IA em briefings detalhados, SOPs ou notas de reunião. Em seguida, vincule-os diretamente às tarefas, atribua colaboradores e aproveite a colaboração em tempo real em um só lugar.

É claro que sua equipe provavelmente já armazena arquivos em outras ferramentas. As integrações do ClickUp conectam plataformas como Google Drive, OneDrive, iCloud Drive e Dropbox diretamente ao seu fluxo de trabalho. Você pode vincular ou visualizar esses arquivos dentro de tarefas e documentos sem alternar entre guias ou perder o controle de versão.

O ClickUp Enterprise Search ajuda você a reunir todo o contexto de trabalho em um só lugar

Por fim, o ClickUp Enterprise Search une tudo isso. Ele facilita a descoberta contextual, conectando várias partes do seu fluxo de trabalho, permitindo que você localize rapidamente um documento específico, um comentário de um líder de equipe ou uma atualização de tarefa de três meses atrás.

📌 Exemplo: um funcionário usa o sistema de pesquisa inteligente para localizar rapidamente um comentário do gerente de conteúdo sobre o prazo para a publicação do blog. Ele também pode encontrar atualizações de tarefas relacionadas do designer sobre revisões gráficas. Tudo está conectado ao documento original “Estratégia da campanha do segundo trimestre”, facilitando o acesso, independentemente de quando ou onde foi criado.

Melhores recursos do ClickUp

Colabore em tempo real: Mantenha os wikis atualizados com edição ao vivo, comentários no documento e atribuições de tarefas para trabalho em equipe multifuncional

Encontre tudo no Docs Hub: centralize todo o conhecimento em um só lugar com wikis verificados, modelos personalizáveis e opções fáceis de pesquisa, classificação e filtragem

Inicie tarefas com facilidade: use os atalhos do Command Center para abrir aplicativos, acessar o histórico da área de transferência ou criar conteúdo com um clique

Acesse a pesquisa em qualquer lugar: comece a pesquisar a partir do Centro de Comando, da Barra de Ações Global ou da sua área de trabalho — o que for mais adequado ao seu fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos e as opções de personalização da plataforma podem ser difíceis para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um revisor do G2 disse sobre o ClickUp:

O maior problema que tive com outras ferramentas foi a fragmentação... O que diferencia o ClickUp para mim é como ele combina perfeitamente o gerenciamento de tarefas com mensagens e colaboração em tempo real. Em vez de alternar entre uma tarefa e um aplicativo de bate-papo, posso simplesmente clicar em uma tarefa e iniciar uma discussão ali mesmo. Todos os comentários, arquivos e atualizações estão exatamente onde precisam estar, anexados à própria tarefa.

O maior problema que tive com outras ferramentas foi a fragmentação... O que diferencia o ClickUp para mim é a forma como combina perfeitamente o gerenciamento de tarefas com mensagens e colaboração em tempo real. Em vez de alternar entre uma tarefa e um aplicativo de chat, posso simplesmente clicar em uma tarefa e iniciar uma discussão ali mesmo. Todos os comentários, arquivos e atualizações estão exatamente onde precisam estar, anexados à própria tarefa.

Cansado de lidar com e-mails, arquivos e tarefas em diferentes aplicativos? Conheça o Brain MAX — seu companheiro de desktop com inteligência artificial que evita que o trabalho se espalhe por mais de 10 aplicativos. Embora o Proton seja ótimo para e-mails e armazenamento seguros, o Brain MAX vai muito além: ele reúne todo o seu trabalho — mensagens, documentos, projetos e muito mais — em um único espaço unificado. Basta dizer o que você pensa ou o que precisa fazer, e o Brain MAX captura e organiza tudo com IA baseada em voz.

2. Nextcloud (ideal para criar uma nuvem auto-hospedada com controle total)

via Nextcloud

O Nextcloud é uma plataforma de código aberto que permite criar sua nuvem privada para armazenamento, sincronização e colaboração de arquivos. Ao contrário do Proton Drive, um sistema fechado hospedado por um único provedor, a plataforma oferece propriedade total dos dados.

Você pode hospedá-lo em seu servidor ou em um provedor confiável, tornando-o ideal para indivíduos, equipes ou grandes empresas que se preocupam com a soberania digital e a privacidade dos dados.

O que diferencia o Nextcloud é seu foco profundo em conformidade, personalização e integração. Ele está pronto para HIPAA e GDPR, oferece suporte à criptografia de ponta a ponta e se conecta a tudo, desde ferramentas da Microsoft até unidades de rede locais. Com aplicativos como Nextcloud Talk, Files e Assistant, ele foi criado para pessoas que querem mais do que apenas armazenamento.

Melhores recursos do Nextcloud

Compartilhe, sincronize e edite documentos com os membros da equipe usando ferramentas integradas para melhorar a colaboração em equipe

Automatize fluxos de trabalho com o Nextcloud Flow para otimizar aprovações, marcação de arquivos, notificações e outros processos rotineiros

Comunique-se com segurança com o Nextcloud Talk e hospede chamadas de vídeo, webinars e chats criptografados sem rastreamento de terceiros ou dependência de fornecedores

Use o assistente de IA integrado para resumir discussões, traduzir mensagens e acelerar a redação

Limitações do Nextcloud

As atualizações para novas versões podem prejudicar a funcionalidade ou tornar plug-ins e aplicativos específicos incompatíveis

Difícil de usar para usuários sem conhecimentos técnicos ao tentar configurar corretamente as definições de segurança, permissões de usuário e integrações

Preços do Nextcloud

Avaliações e comentários sobre o Nextcloud

G2: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 440 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nextcloud?

Uma avaliação de usuário diz:

No geral, o software executa a tarefa específica para a qual precisávamos, portanto, não temos reclamações como um todo. Conforme observado, há algumas coisas “legais de se ter” que o tornariam muito melhor. Precisávamos da capacidade de aceitar arquivos (por exemplo, um serviço de envio de arquivos), e isso foi facilmente realizado com o Nextcloud. Foi bastante simples de configurar e tem funcionado muito bem. Gostaria que integrações como a autenticação do Microsoft 365 fossem melhor incorporadas. Existe algum suporte, mas é extremamente complicado. Funcionou por um tempo e, de repente, parou de funcionar. Não faço ideia do que aconteceu. Não quis arriscar isso na produção, então, por enquanto, desativamos essa função e criamos contas separadas. Também gostaria de ter melhores opções de criptografia local

No geral, o software executa a tarefa específica para a qual precisávamos, portanto, não temos reclamações como um todo. Conforme observado, há algumas coisas “legais de se ter” que o tornariam muito melhor. Precisávamos da capacidade de aceitar arquivos (por exemplo, um serviço de envio de arquivos), e isso foi facilmente realizado com o Nextcloud. Foi bastante simples de configurar e tem funcionado muito bem. Gostaria que integrações como a autenticação do Microsoft 365 fossem melhor incorporadas. Existe algum suporte, mas é extremamente complicado. Funcionou por um tempo e, de repente, parou de funcionar. Não faço ideia do que aconteceu. Não quis arriscar isso na produção, então, por enquanto, desativamos isso e criamos contas separadas. Também gostaria de ter melhores opções de criptografia local

3. MEGA (ideal para enviar arquivos criptografados grandes com facilidade)

via Mega

Se você está procurando uma plataforma de armazenamento em nuvem que leva a privacidade a sério, pode confiar no Mega. Ele foi lançado em 2013 como o sucessor espiritual do famoso Megaupload e ganhou fama por se concentrar fortemente na criptografia de ponta a ponta.

Isso significa que seus arquivos são criptografados e descriptografados apenas no seu dispositivo, não nos servidores da MEGA.

Nem mesmo a própria plataforma pode acessar seu conteúdo, o que é uma grande vantagem para usuários preocupados com a privacidade. Um destaque é o MEGA Pass, um gerenciador de senhas integrado que permite gerar, preencher automaticamente e auditar senhas fortes com facilidade.

Melhores recursos do Mega

Gerencie dados de objetos compatíveis com S3 ilimitados, sem taxas ocultas pelo uso da API

Proteja até cinco dispositivos com uma VPN rápida baseada em WireGuard e sem política de registro incluída na maioria dos planos pagos

Envie arquivos ou pastas para qualquer pessoa, adicione senhas, defina datas de validade dos links e gerencie os níveis de acesso sem exigir que os destinatários se cadastrem

Faça backup de dados em vários dispositivos, sincronize pastas em tempo real e mantenha total privacidade com criptografia de conhecimento zero

Limitações do Mega

Ele não se integra a um ecossistema mais amplo, como o Google ou a Microsoft, o que pode tornar os fluxos de trabalho mais tediosos

Se você esquecer sua senha, recuperar o acesso é extremamente difícil e você corre o risco de perder o acesso a todos os arquivos armazenados

Preços do Mega

Gratuito

Pro I: $11,70/mês por usuário

Pro II: $23,40/mês por usuário

Pro III: $35,11/mês por usuário

Negócios: $17,55/mês por usuário

Avaliações e comentários da Mega

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mega?

Aqui está a opinião de um avaliador da Capterra sobre o Mega:

O Mega é extremamente intuitivo e fácil de usar. É também um meio de armazenamento em nuvem muito econômico e tenho confiança em seu alto nível de segurança e proteção de dados. Eles não têm mais a capacidade de criar uma área pública onde os visitantes podem enviar conteúdo sem precisar fazer login.

O Mega é extremamente intuitivo e fácil de usar. É também um meio de armazenamento em nuvem muito econômico e tenho confiança em seu alto nível de segurança e proteção de dados. Eles não têm mais a capacidade de criar uma área pública onde os visitantes podem enviar conteúdo sem precisar fazer login.

📮 ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento gastam em média 25 mensagens por dia procurando informações, com quase 1 em cada 5 funcionários enviando mais de 50 mensagens. Isso não é colaboração, é caos. O ClickUp reúne tudo em um espaço de trabalho centralizado e pesquisável. Tarefas, comentários, documentos, resumos de projetos, SOPs, tudo está lá, conectado e fácil de encontrar, especialmente com o ClickUp Brain para ajudar.

4. Filen (ideal para backups automáticos com criptografia de ponta a ponta)

via Filen

O Filen é uma solução de armazenamento em nuvem simples e eficiente, projetada para quem deseja uma maneira fácil e segura de gerenciar arquivos sem complicações desnecessárias. Ele oferece criptografia do lado do cliente para que seus dados permaneçam seguros, mas, além disso, é uma ferramenta fácil e eficiente para organizar, sincronizar e compartilhar conteúdo digital.

Além disso, não há limites de largura de banda ou recursos ocultos com os quais se preocupar.

Desenvolvido na Alemanha e com design de código aberto, o Filen oferece transparência e um tratamento de dados sólido, sem complicar as coisas. Você pode até mesmo hospedar seu próprio servidor WebDAV ou executar uma instância local, o que é ótimo se você gosta de ter mais controle sobre seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Filen

Acesse e organize arquivos digitais como se estivessem no seu computador usando a unidade de rede do Filen com o Smart Sync

Escolha entre sincronização unidirecional, bidirecional ou personalizada entre dispositivos sem perder a criptografia

Use markdown, listas de verificação ou blocos de código-fonte e colabore em tempo real

Gere links públicos seguros ou colabore de forma privada dentro da plataforma

Limitações de arquivos

Até o momento, o Filen não passou por uma auditoria de segurança independente, o que pode ser uma preocupação para usuários que priorizam medidas de segurança verificadas

O aplicativo móvel para iOS requer inicialização manual para backups de fotos e vídeos, sem funcionalidade de backup automático

Preços do Filen

Pro I: €1,99/mês por usuário (aproximadamente US$ 2,26)

Pro II: € 399/mês por usuário (aproximadamente US$ 4,53)

Pro III: € 8,99/mês por usuário (aproximadamente US$ 10,21)

Pro X: €39,99/mês por usuário (aproximadamente $45,43)

Avaliações e comentários do Filen

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Filen?

Uma avaliação de usuário diz:

Eu estava procurando um armazenamento em nuvem E2EE para substituir o G-evil photos/drive. Experimentei o Nordlocker e o ProtonDrive, mas eles eram extremamente lentos para fazer upload de quase 300 GB de fotos/arquivos. Fiquei muito decepcionado com o fato de algumas empresas limitarem a velocidade de upload, deixando os clientes esperando e esperando até que os uploads fossem concluídos. Depois de ler as avaliações do Filen, decidi usar a conta gratuita de 10 GB e, em seguida, atualizei para o Pro II (500 GB), o que me permitiu fazer o upload desses arquivos/fotos em menos de 12 horas. Sou um cliente satisfeito desde o ano passado.

Eu estava procurando um armazenamento em nuvem E2EE para substituir o G-evil photos/drive. Experimentei o Nordlocker e o ProtonDrive, mas eles eram extremamente lentos para fazer upload de quase 300 GB de fotos/arquivos. Fiquei muito decepcionado com o fato de algumas empresas limitarem a velocidade de upload, deixando os clientes esperando e esperando que os uploads fossem concluídos. Depois de ler as avaliações do Filen, decidi usar a conta gratuita de 10 GB e, em seguida, atualizei para o Pro II (500 GB), o que me permitiu fazer o upload desses arquivos/fotos em menos de 12 horas. Sou um cliente satisfeito desde o ano passado.

5. Internxt Drive (melhor para armazenamento de arquivos com conhecimento zero em várias plataformas)

via Internxt Drive

O Internxt é uma opção elegante de armazenamento em nuvem que facilita o armazenamento, a sincronização e o compartilhamento de informações de clientes em todos os seus dispositivos. Ele mantém tudo seguro nos bastidores, mas o que você mais notará é como ele é fácil e simples de usar.

A ferramenta também oferece recursos como acesso entre dispositivos, backups inteligentes e uma interface de linha de comando para aqueles que gostam de personalizar um pouco mais seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Internxt

Proteja dados de longo prazo contra ameaças quânticas emergentes usando criptografia avançada

Envie arquivos com permissões de download personalizadas e nunca exponha links confidenciais

Automatize tarefas com suporte a CLI e WebDAV usando ferramentas de linha de comando para criar scripts de backups, operações de arquivos e sincronizações remotas

Faça backup de pastas locais para armazenamento seguro de versões, a fim de salvar automaticamente diretórios críticos e manter uma cópia sincronizada na nuvem

Limitações do Internxt

O limite máximo de armazenamento é de 2 TB, o que pode ser insuficiente para usuários corporativos ou profissionais criativos com arquivos grandes

Sem miniaturas ou pré-visualizações para ficheiros multimédia, o que torna a navegação e seleção de ficheiros mais lenta

Preços do Internxt

Gratuito

Essential: US$ 1,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Premium: US$ 3/mês por usuário (cobrado anualmente)

Ultimate: US$ 4,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários da Internxt

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,1/5 (20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Internxt?

Vejamos o que um revisor da Capterra disse sobre o Internxt:

A acessibilidade e o valor. Este software ajudará você a proteger seus dados. Você também pode acompanhar a atividade das pessoas que estão acessando os arquivos. O upload é bastante lento. E, às vezes, ocorrem erros e o upload não é realizado. Mas, então, eles lançam uma nova versão e tudo volta a funcionar. Mas, mesmo quando funciona, o upload é lento.

A acessibilidade e o valor. Este software ajudará você a proteger seus dados. Você também pode acompanhar a atividade das pessoas que estão acessando os arquivos. O upload é bastante lento. E, às vezes, ocorrem erros e o upload não é realizado. Mas, então, eles lançam uma nova versão e tudo volta a funcionar. Mas, mesmo quando funciona, o upload é lento.

6. Tresorit (ideal para conformidade de nível empresarial e colaboração segura)

via Tresorit

O Tresorit é uma plataforma segura de colaboração em nuvem criada para profissionais que precisam de armazenamento, compartilhamento e colaboração seguros de arquivos.

De contratos confidenciais a dados confidenciais de projetos, tudo é protegido com criptografia em repouso, em trânsito e no dispositivo. As equipes podem trabalhar juntas em diferentes locais, cumprindo requisitos rigorosos de proteção de dados.

Você controla quem vê o quê, como é compartilhado e onde é armazenado, o que é especialmente útil se você trabalha em um setor regulamentado.

Melhores recursos do Tresorit

Defina senhas, datas de validade, marcas d'água, limites de download e muito mais para gerenciar o compartilhamento externo de arquivos com controle total

Adicione assinaturas digitais seguras e qualificadas que atendem aos padrões eIDAS da UE, eliminando a necessidade de aplicativos de assinatura de terceiros

Proteja informações confidenciais e anexos com um clique usando fluxos de trabalho de e-mail criptografados integrados

Escolha entre mais de 12 data centers globais para armazenar conteúdo onde as regulamentações locais exigirem, até o nível do usuário

Limitações do Tresorit

Desempenho instável no Mac, incluindo congelamento de aplicativos e falhas completas do sistema

Problemas de sincronização com arquivos que contêm caracteres especiais (por exemplo, “|”)

Preços do Tresorit

Personal Lite: US$ 5,99/mês por usuário

Personal Essential: $13,99/mês por usuário

Personal Pro: $33,99/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Tresorit

G2: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tresorit?

Uma avaliação de usuário diz:

O Tresorit me permite manter a confidencialidade sem sacrificar a facilidade de uso. Trabalho com profissionais de alto nível que esperam (e merecem) discrição em todos os pontos de contato. O Tresorit torna possível oferecer uma experiência moderna e integrada, mantendo os mais altos padrões éticos e de privacidade. O fato de poder compartilhar documentos, solicitar assinaturas e gerenciar portais seguros para clientes, tudo em um único espaço criptografado, significa que não preciso comprometer meus valores para manter a eficiência. Isso é raro. O suporte ao cliente deles também está muito acima de tudo o que já experimentei com outras empresas. Nunca tive uma equipe de suporte tão responsiva, gentil e genuinamente prestativa. Eles entendem o que é importante, e isso fica evidente na forma como se apresentam, se comunicam e tratam seus usuários.

O Tresorit me permite manter a confidencialidade sem sacrificar a facilidade de uso. Trabalho com profissionais de alto nível que esperam (e merecem) discrição em todos os pontos de contato. O Tresorit torna possível oferecer uma experiência moderna e integrada, mantendo os mais altos padrões éticos e de privacidade. O fato de poder compartilhar documentos, solicitar assinaturas e gerenciar portais seguros para clientes, tudo em um único espaço criptografado, significa que não preciso comprometer meus valores para manter a eficiência. Isso é raro. O suporte ao cliente deles também está muito acima de tudo o que já experimentei com outras empresas. Nunca tive uma equipe de suporte tão responsiva, gentil e genuinamente prestativa. Eles entendem o que é importante, e isso fica evidente na forma como se apresentam, se comunicam e tratam seus usuários.

🔍 Você sabia? O tamanho do mercado de software de gerenciamento de conhecimento deve atingir US$ 38,7 bilhões até 2030. Isso significa que ele crescerá a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12,3% durante o período de previsão (2024-2030).

7. Box (ideal para integrar o armazenamento de arquivos aos fluxos de trabalho empresariais)

via Box

O Box é uma plataforma inteligente de gerenciamento de conteúdo para equipes com dados não estruturados, como contratos, documentos de integração, arquivos de pesquisa e apresentações de vendas.

Suas ferramentas, como o Box Shield, conectadas por IA, oferecem detecção de ameaças e controles de acesso inteligentes, enquanto o Box Governance garante a conformidade regulatória com retenções legais, cronogramas de retenção e descarte defensável.

Além disso, o Box Zones permite que as organizações atendam aos requisitos de residência de dados, armazenando conteúdo em regiões globais específicas, e o Box KeySafe oferece controle sobre suas chaves de criptografia.

Principais recursos do Box

Colabore em documentos com equipes internas e externas, mantendo controle total sobre permissões, acesso e histórico de versões

Capture automaticamente pontos de dados importantes de arquivos como faturas, contratos e relatórios usando o Box Relay, Forms e Doc Gen

Use ferramentas de arrastar e soltar para criar portais, painéis ou visualizações dedicados que simplificam a forma como os usuários encontram e interagem com documentos

Use segurança baseada em IA para sinalizar anomalias, prevenir malware e aplicar classificação de conteúdo e controles de acesso em escala

Limitações da caixa

Recursos como tags às vezes apresentam falhas ou desaparecem temporariamente, afetando o fluxo de trabalho

Os usuários relataram uploads de arquivos mais lentos em comparação com outras ferramentas de armazenamento, como o OneDrive

Preços da caixa

Indivíduo: Gratuito

Starter: US$ 5/mês por usuário

Personal Pro: US$ 10/mês por usuário

Negócios: $20/mês por usuário

Business Plus: $25/mês por usuário

Empresa: US$ 35/mês por usuário

Avaliações e comentários da Box

G2: 4,2/5 (mais de 4.900 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 5.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Box?

Veja o que um usuário do G2 disse:

A versão baseada em nuvem (no Mac Finder) frequentemente apresenta bugs/dificuldades para sincronizar, mesmo em redes seguras

A versão baseada em nuvem (no Mac Finder) frequentemente apresenta bugs/dificuldades para sincronizar, mesmo em redes seguras

💡 Dica profissional: defina os arquivos para expirar automaticamente com links de acesso temporários. Downloads únicos significam menos riscos e mais tranquilidade.

8. pCloud (ideal para armazenamento vitalício com reprodução de mídia integrada)

via pCloud

o pCloud é um sistema seguro de gerenciamento de conteúdo e conhecimento em nuvem, criado para otimizar o manuseio de documentos, oferecer suporte a processos comerciais personalizados e permitir uma colaboração interna e externa perfeita. Com assinaturas eletrônicas nativas, permissões de acesso granulares e governança de conteúdo, ele cria um hub completo de operações de conteúdo.

A plataforma permite recuperar versões anteriores de arquivos e conteúdo excluído com até 365 dias de histórico de arquivos estendido. Você também pode acessar um reprodutor de mídia integrado para visualizar e transmitir arquivos de áudio ou vídeo diretamente do seu armazenamento em nuvem.

Melhores recursos do pCloud

Organize arquivos e pastas em hierarquias estruturadas com configurações detalhadas de permissão para cada membro da equipe ou parceiro externo

Monte seu armazenamento em nuvem como uma unidade virtual com o pCloud Drive para trabalhar sem usar espaço em disco local

Personalize o compartilhamento de arquivos com links de download, logotipos e mensagens com a marca da sua empresa para proporcionar uma experiência refinada ao cliente

Filtre rapidamente o conteúdo armazenado usando a classificação inteligente integrada para documentos, imagens, áudio, vídeo e arquivos

Limitações do pCloud

Não possui opções de velocidade de reprodução (por exemplo, 1,25x, 1,75x) em seu reprodutor de vídeo nativo, especialmente em dispositivos móveis

A criptografia de nível militar (pCloud Crypto) requer uma taxa adicional; apenas a criptografia do lado do servidor está incluída por padrão

Preços do pCloud

Ultra 10 TB: $19,99/mês por usuário

Premium Plus 2 TB: $9,99/mês por usuário

Premium 500 GB: $4,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o pCloud

G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o pCloud?

Uma avaliação de usuário diz:

o pCloud oferece uma assinatura vitalícia e o pCloud Drive, que economiza armazenamento local, recursos de segurança robustos, como criptografia do lado do cliente, recursos robustos de compartilhamento de arquivos e reprodução de mídia, compatibilidade entre plataformas com uma interface amigável, controle de versão de arquivos e backups automáticos, incluindo integração com mídias sociais.

o pCloud oferece uma assinatura vitalícia e o pCloud Drive, que economiza armazenamento local, recursos de segurança robustos, como criptografia do lado do cliente, recursos robustos de compartilhamento de arquivos e reprodução de mídia, compatibilidade entre plataformas com uma interface amigável, controle de versão de arquivos e backups automáticos, incluindo integração com mídias sociais.

🧠 Curiosidade: Os primeiros documentos conhecidos não eram digitais nem mesmo em papel! Os antigos sumérios registravam receitas médicas em tabuinhas de argila já em 2400 a.C. Enquanto isso, os egípcios usavam rolos de papiro para tratar enxaquecas e gerenciar a saúde mental.

9. Sync.com (ideal para compartilhamento seguro em equipe com permissões granulares)

O Sync é uma ferramenta de colaboração em nuvem que centraliza o compartilhamento de arquivos entre usuários internos e externos com permissões granulares, segurança de links de arquivos e portais de clientes com marca.

Backup em tempo real, recuperação de versões de arquivos e integração com a área de trabalho garantem que as equipes permaneçam operacionais e protegidas, mesmo durante ransomware ou perda acidental. Os arquivos podem ser restaurados instantaneamente, revertidos para versões anteriores ou arquivados a longo prazo sem perda de dados do lado do usuário.

Além disso, funciona perfeitamente em computadores e dispositivos móveis e se integra a plataformas como o Microsoft Office.

Melhores recursos do Sync.com

Controle o acesso usando permissões baseadas em funções, limpeza remota, proteção por senha e datas de validade para arquivos

Compartilhe arquivos por meio de um portal de clientes com a marca da sua empresa, exibição do logotipo, mensagens personalizadas e análises completas

Libere espaço de armazenamento local com acesso a arquivos sob demanda usando o Sync CloudFiles para Windows e macOS

Incorpore e gerencie equipes usando um painel de administração com aplicação de autenticação de dois fatores (2FA), rastreamento de uso e faturamento centralizado

Limitações do Sync.com

Embora o Sync.com seja compatível com Windows e Mac, os usuários de Linux estão limitados a usar a versão web, que não possui todas as funcionalidades

Opções limitadas de personalização de ícones ou cores da interface dentro do aplicativo

Preços do Sync.com

Pessoal: US$ 5/mês por usuário (cobrado anualmente)

Equipes: US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

Solo: US$ 8/mês por usuário (cobrado anualmente)

Equipes ilimitadas: US$ 18/mês por usuário

Profissional: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Sync.com

G2: 4,0/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sync.com?

Veja o que diz um avaliador da Capterra:

A única desvantagem significativa que encontrei é que elas não têm um aplicativo baseado em Linux (elas suportam Windows e Mac). Você ainda pode usar um navegador da web para acessar sync.com no Linux, mas não é exatamente o mesmo que um aplicativo nativo. Dito isso, ainda é uma ótima solução.

A única desvantagem significativa que encontrei é que elas não têm um aplicativo baseado em Linux (elas suportam Windows e Mac). Você ainda pode usar um navegador da web para acessar sync.com no Linux, mas não é exatamente o mesmo que um aplicativo nativo. Dito isso, ainda é uma ótima solução.

🤝 Lembrete amigável: Não presuma que todos sabem como compartilhar arquivos com segurança. Organize uma rápida atualização de segurança a cada trimestre — isso faz toda a diferença.

10. Cryptee (ideal para armazenamento privado de documentos e fotos)

via Cryptee

O Cryptee é totalmente criptografado do seu lado, o que significa que apenas você pode acessar seus dados, e não o Cryptee.

Sua interface intuitiva oferece suporte à edição de rich text, markdown, LaTeX e até mesmo ao manuseio de PDFs criptografados, tornando-a adequada para usuários casuais e profissionais. Além disso, a natureza de código aberto da plataforma garante transparência, permitindo que os usuários verifiquem suas medidas de segurança.

Melhores recursos do Cryptee

Crie contas anônimas usando apenas um nome de usuário, eliminando a necessidade de detalhes pessoais

Proteja conteúdos confidenciais com pastas ocultas, mantendo os arquivos longe de olhares indesejados

Gerencie armazenamento ilimitado para documentos, notas e mídia sem preocupações com privacidade

Limitações do Cryptee

Os membros da equipe não podem editar documentos simultaneamente

Não possui recursos para compartilhar pastas com diferentes níveis de permissão ou colaborar em ambientes de equipe gerenciados

Preços do Cryptee

100 MB: Gratuito

10 GB: $3/mês por usuário

400 GB: US$ 9/mês por usuário

2000 GB: $27/mês por usuário

Avaliações e comentários do Cryptee

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cryptee?

Uma avaliação de usuário diz :

O Cryptee é um aplicativo de anotações com criptografia de ponta a ponta, com foco na privacidade, sediado na Estônia. Ele oferece armazenamento seguro de arquivos, funcionalidade offline e sincronização entre vários dispositivos. Embora não seja totalmente open source e não tenha pesquisa global, é simples de usar e ideal para quem prioriza privacidade e segurança. O aplicativo suporta vários tipos de arquivos e oferece recursos úteis, como marcação e vinculação de documentos. A principal desvantagem é que, se você perder sua chave de criptografia, seus arquivos serão irrecuperáveis.

O Cryptee é um aplicativo de anotações com criptografia de ponta a ponta, com foco na privacidade, sediado na Estônia. Ele oferece armazenamento seguro de arquivos, funcionalidade offline e sincronização entre vários dispositivos. Embora não seja totalmente open source e não tenha pesquisa global, é simples de usar e ideal para quem prioriza privacidade e segurança. O aplicativo suporta vários tipos de arquivos e oferece recursos úteis, como marcação e vinculação de documentos. A principal desvantagem é que, se você perder sua chave de criptografia, seus arquivos serão irrecuperáveis.

📖 Leia também: Como organizar o Google Docs

Pare de procurar e escolha o ClickUp

A escolha de uma alternativa ao Proton Drive geralmente se resume à necessidade de mais flexibilidade, colaboração e controle.

Embora cada ferramenta se destaque em sua própria área, o ClickUp é uma escolha óbvia. Ele se destaca por eliminar fluxos de trabalho isolados e reunir tudo — tarefas, arquivos e comunicação — em uma plataforma unificada.

Com o ClickUp Brain, o gerenciamento de conhecimento com tecnologia de IA e a pesquisa conectada, você pode acessar e organizar suas informações com eficiência também a partir de outros dispositivos, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade.

Perguntas frequentes

1. O Proton Drive é tão bom quanto o Google Drive?

O Proton Drive concentra-se na privacidade e segurança, oferecendo criptografia de ponta a ponta para todos os arquivos. O Google Drive oferece mais ferramentas de colaboração, integrações e maior armazenamento gratuito, mas não oferece criptografia de ponta a ponta e pode analisar seus dados para fins publicitários ou analíticos. O Proton Drive é ideal para privacidade, enquanto o Google Drive é melhor para produtividade e colaboração.

2. O Proton Drive é melhor que o Dropbox?

O Proton Drive oferece criptografia de ponta a ponta por padrão, tornando-o uma ótima opção para usuários preocupados com a privacidade. O Dropbox é conhecido por sua interface amigável, recursos de colaboração e integrações com terceiros, mas não oferece criptografia de ponta a ponta por padrão. O Proton Drive é melhor para privacidade, enquanto o Dropbox se destaca em colaboração e integrações.

3. O que é mais seguro do que o ProtonMail?

O ProtonMail é um dos serviços de e-mail mais seguros, com criptografia de ponta a ponta e fortes proteções de privacidade. Outras alternativas seguras incluem Tutanota (código aberto e criptografado), Mailfence (criptografia e assinaturas digitais) e StartMail (focado em privacidade, sem rastreamento). A opção mais segura depende de suas necessidades específicas, mas o ProtonMail e o Tutanota são ambos muito bem conceituados.

4. Qual é a diferença entre o Proton Drive e o pCloud?

O Proton Drive oferece criptografia de ponta a ponta por padrão e está sediado na Suíça, com foco em privacidade e segurança. O pCloud, também sediado na Suíça, oferece mais recursos, como reprodução de mídia e compartilhamento de arquivos, além de mais opções de armazenamento. No entanto, a criptografia completa no pCloud está disponível apenas como um complemento pago (pCloud Crypto), e nem todos os arquivos são criptografados por padrão.