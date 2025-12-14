As 10 melhores alternativas ao WritingMate AI para uma melhor criação de conteúdo

Uma escrita clara é um pensamento claro. Mesmo que escrever não seja sua principal área de atuação, ser coerente e gramaticalmente correto tornou-se uma expectativa básica no ambiente de trabalho moderno.

Com assistentes de escrita com tecnologia de IA, como o WritingMate AI, fica muito mais fácil se expressar com clareza.

Dito isso, os usuários consideram que

O produto final do WritingMate requer uma edição substancial para atender ao tom e estilo desejados.

É por isso que criadores de conteúdo, profissionais de marketing e pequenas empresas frequentemente exploram opções mais avançadas. Neste artigo, analisaremos as melhores alternativas ao WritingMate AI, compararemos seus recursos e ajudaremos você a encontrar a opção mais adequada às suas necessidades de escrita.

🧠 Você sabia? A frase “o conteúdo é rei” não foi cunhada por um profissional de marketing. Ela foi criada por Bill Gates em 1996, quando ele escreveu um ensaio prevendo que o verdadeiro valor da internet estaria no conteúdo. Quase três décadas depois, essa previsão ainda parece uma profecia que moldou toda a era digital.

As 10 melhores alternativas ao WritingMate em resumo

Aqui está uma comparação rápida das principais alternativas ao WritingMate para ajudá-lo a escolher a opção certa com base em alguns recursos essenciais, recursos adicionais, preços e avaliações dos usuários.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* Avaliações ClickUp Planejamento de conteúdo e colaboração em equipe com tecnologia de IA ClickUp Brain para esboços e rascunhos, BrainGPT para vários modelos LLM e Talk to Text, Docs com coautoria em tempo real. Planos gratuitos; personalizações para empresas. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Grammarly Business Consistência profissional na escrita entre equipes Sugestões de gramática e tom, guia de estilo e tons de marca, trechos, compartilhamento de conhecimento, painel de análise, funciona em mais de 500 mil aplicativos. US$ 15/mês por usuário G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Notion AI Produtividade completa dentro do Notion Resumos, tradução, melhorias de tom, brainstorming e geração de rascunhos, preenchimento automático de banco de dados. Gratuito; a partir de US$ 12/mês por usuário G2: 4,6/5 (mais de 7.000) • Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600) Jasper AI Equipes de marketing que precisam de escala e velocidade Mais de 50 modelos de conteúdo, Brand Voice, modo Surfer SEO, Image Suite, Jasper Chat Gratuito; a partir de US$ 59/mês por usuário G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Writesonic Criação de conteúdo com suporte integrado para SEO Redator de textos longos, agrupamento de palavras-chave e tópicos, análise de lacunas, ChatSonic, mais de 100 modelos, extensão do Chrome Gratuito; a partir de US$ 49/mês por usuário G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 TextCortex AI Pequenas equipes e criadores individuais que desejam ajuda rápida Reescreva e traduza, gere textos curtos, crie personas, bases de conhecimento e mais de 500 modelos de prompts. Gratuito; a partir de US$ 6,99/mês por usuário G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 MailMaestro Produtividade em e-mails e reuniões Componha, responda e melhore e-mails, resumos de threads e anexos, lembretes de acompanhamento, rótulos inteligentes e itens de ação do TeamsMaestro. Gratuito; a partir de US$ 15/mês por usuário Capterra: 4,3/5 Koala AI Conteúdo SEO longo em escala Artigos completos a partir de uma palavra-chave, análise SERP em tempo real, links internos e esquema, criador de resumos da Amazon, em massa + WordPress. Gratuito; a partir de US$ 9/mês por usuário G2: 5,0/5 Capterra: 4,6/5 Evercopy Dimensionamento de criativos publicitários da marca com IA Mais de 30 formatos de anúncios em imagens e vídeos, remixes de IA, modelos personalizados, personalização de marca, estúdio de arrastar e soltar Gratuito; a partir de US$ 185/mês por usuário Capterra: 4,7/5 Wordplay Conteúdo SEO longo com um clique Artigos com mais de 5.000 palavras com um clique, gerador em massa, publicação no WordPress, perguntas frequentes otimizadas para SEO. Gratuito; a partir de US$ 99/mês por usuário G2: 4,7/5

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que você deve procurar nas alternativas ao WritingMate AI?

Você pode pensar que recursos chamativos lhe darão o melhor retorno pelo seu investimento, mas muitas vezes não é esse o caso. Embora encontrar a ferramenta de IA perfeita que se adapte ao seu estilo e voz seja um processo de tentativa e erro, a ferramenta ideal aliviará o peso dos pequenos detalhes, permitindo que sua voz se destaque.

Veja como você pode identificar esses sistemas:

Sugere correções suaves de gramática e fluidez para que sua mensagem pareça natural.

Desperte ideias quando você estiver sem inspiração e ajude você a moldar esboços com facilidade.

Ajusta o tom para corresponder ao clima que você deseja transmitir.

Funciona perfeitamente em todos os lugares onde você já escreve, seja em e-mails, anotações de aula ou blogs.

Ajuda a refinar sua própria voz em vez de substituí-la, para que a redação continue soando como você.

💡 Dica profissional: não teste uma ferramenta de IA apenas em ensaios ou artigos longos. Experimente-a em pequenas tarefas diárias, como redigir uma resposta rápida, aperfeiçoar um texto ou pensar em um título. Você entenderá seus pontos fortes reais muito mais rápido e verá se ela é realmente a opção certa para você.

As 10 melhores alternativas ao WritingMate AI

Aqui estão 10 das melhores alternativas ao WritingMate AI, cada uma com sua própria maneira de tornar a escrita mais fácil, clara e um pouco mais agradável.

1. ClickUp (ideal para planejamento de conteúdo com tecnologia de IA e colaboração em equipe)

O WritingMate ajuda você a escrever com IA, mas, depois que o rascunho está pronto, você precisa movê-lo manualmente para o seu fluxo de trabalho — copiando o texto para as ferramentas do projeto, atribuindo revisões e acompanhando os prazos separadamente.

A maioria dos assistentes de escrita com IA limita-se à geração de conteúdo. Eles não se conectam ao local onde o seu trabalho realmente acontece: as listas de tarefas, calendários e colaboração em equipe que transformam rascunhos em trabalhos publicados.

O ClickUp resolve isso como o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo. A IA integrada do ClickUp reside no seu espaço de trabalho, onde o conteúdo é atribuído, revisado, editado e enviado.

Crie um modelo reutilizável para converter discussões futuras em tarefas acionáveis com o ClickUp Brain

Sem dispersão de trabalho entre pesquisa, redação, coordenação e execução. Para criadores de conteúdo e profissionais de marketing cansados de lidar com ferramentas separadas para criação e gerenciamento, o ClickUp Brain supera os assistentes de redação independentes.

Vamos ver como o ClickUp é uma opção estável para todos os tipos de equipes em todo o mundo.

Escreva conteúdo adequado ao seu tom e voz com o ClickUp Brain.

Obtenha o ClickUp Brain gratuitamente Transforme uma ideia inicial em um esboço claro e, em seguida, crie a tarefa preliminar com um clique usando o ClickUp Brain.

Escrever não se resume apenas a palavras — trata-se de transformar ideias em impacto. Esteja você criando conteúdo, relatórios ou campanhas, o ClickUp Brain ajuda você a passar do conceito à conclusão de forma integrada, compreendendo o contexto do seu trabalho e mantendo a criatividade conectada à ação.

Veja como:

Passe da ideia ao rascunho instantaneamente: descreva o que você está escrevendo e o ClickUp Brain gera um primeiro rascunho estruturado e alinhado à sua marca — adaptado aos seus objetivos e voz.

Escreva com clareza sem perder o tom: receba sugestões que melhoram o fluxo, corrigem frases estranhas e refinam sua mensagem, mantendo seu estilo autêntico intacto.

Pesquise e escreva em um só lugar: extraia fatos, notas e referências diretamente de seus documentos e projetos conectados.

Colabore e execute sem esforço: resuma o feedback, reescreva seções com base nos comentários e transforme rascunhos concluídos em tarefas ou campanhas — tudo dentro do ClickUp.

E, assim como o WritingMate AI, o Brain oferece o poder de vários LLMs em um único aplicativo. Assim, você evita a dispersão da IA e tem acesso ao Claude, Gemini, GPT-4o e muito mais em um só lugar.

📌 Exemplo: você coloca uma ideia inicial em um documento. O ClickUp AI a expande em um esboço, sugere títulos e cria uma tarefa para o primeiro rascunho com uma data de vencimento e um responsável.

Para pesquisas e contextos mais aprofundados, experimente o ClickUp BrainGPT

O ClickUp BrainGPT vai ainda mais longe. É um aplicativo de IA para desktop totalmente conectado que entende seu ecossistema de trabalho, unifica suas ferramentas e ajuda você a passar da escrita à execução de maneira integrada.

Resuma a reunião, liste as decisões e crie tarefas de acompanhamento com os responsáveis usando o ClickUp BrainGPT

Imagine redigir uma postagem de blog ou campanha de marketing e precisar consultar pesquisas, recursos antigos ou arquivos de design espalhados por diferentes aplicativos.

Em vez de alternar entre abas, o BrainGPT permite que você pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e até mesmo na web, reunindo tudo o que você precisa em um só lugar. Sua redação se torna mais informada, mais precisa e muito menos fragmentada.

Depois, há o Talk to Text, que traz verdadeira flexibilidade ao seu fluxo criativo. Quer esteja a ditar uma ideia para um parágrafo durante o trajeto para o trabalho ou a debater ideias em voz alta, o BrainGPT capta a sua voz e transforma-a em conteúdo estruturado.

Capture ideias criativas em tempo real com o ClickUp Talk to Text, transformando sua voz em conteúdo estruturado.

Além disso, o BrainGPT oferece aos usuários acesso a vários modelos de IA, como Gemini, Claude e ChatGPT, em um único lugar. Isso significa que você não precisa mais alternar entre abas ou assinaturas para lidar com redação, pesquisa e planejamento separadamente. Você obtém um ambiente único e pronto para uso corporativo que entende no que você está trabalhando e por quê.

🎥 Você pode usar a IA integrada do ClickUp de várias maneiras quando se trata de marketing. Aqui está um guia rápido:

📚 Leia também: O melhor software de revisão com IA para conteúdo impecável

Escreva em conjunto no ClickUp Docs com edição em tempo real, comentários gentis e itens de ação. Converta qualquer linha em uma tarefa com responsáveis e datas e mantenha tudo conectado com o Docs Hub para facilitar a pesquisa.

Escreva o artigo em conjunto, marque um editor e converta os comentários deles em ações com prazo de entrega usando o ClickUp Docs

Adicione widgets simples para atualizar o status sem sair da página e vincule documentos a tarefas para que seu plano permaneça organizado. Essa abordagem combina elaboração e execução, permitindo que as pessoas entendam rapidamente os próximos passos com uma simples olhada. Isso reduz o vai e vem e mantém cada página avançando em direção à conclusão.

📚 Leia também: Os melhores simplificadores de texto com IA para uma escrita fácil e clara

Transforme conversas em tarefas com o ClickUp Chat

Transforme uma mensagem em uma tarefa, adicione uma data de vencimento flexível e mantenha o chat vinculado para contextualização através do ClickUp Chat

Faça brainstorming com colegas no ClickUp Chat, compartilhe notas rápidas e anexe a conversa ao trabalho. Com apenas um clique, você pode converter qualquer mensagem em uma tarefa e solicitar à IA que resuma threads longas para garantir que todos estejam informados sobre suas responsabilidades.

Mantenha o contexto da tarefa e do documento para que nada se perca entre os aplicativos. O fluxo permanece leve, pois você pode criar, atribuir e acompanhar sem sair do chat.

Melhores recursos do ClickUp

Escreva em conjunto no ClickUp Docs e converta comentários em tarefas para que as edições e aprovações avancem sem sair da página.

Escreva e edite textos com o ClickUp Brain e, em seguida, atribua a próxima etapa a partir do mesmo documento ou tarefa.

Encontre resumos e arquivos antigos com o Enterprise Search & Ask e vincule-os ao trabalho de hoje para obter contexto instantâneo.

Registre notas de reuniões com o ClickUp Brain Notetaker, que grava, transcreve e cria itens de ação diretamente como tarefas.

Limitações do ClickUp

Pode parecer complicado para novos usuários, pois há muito o que configurar e aprender.

Alguns usuários relatam lentidão no carregamento ou atrasos em visualizações grandes e painéis.

Os dispositivos móveis são adequados para verificações rápidas, mas trabalhos pesados são mais fáceis de realizar em um computador.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.450 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o ClickUp

Recursos como automações, assistente de escrita com IA e o calendário renovado economizam muito tempo. E a melhor parte? Ele se adapta às nossas necessidades, seja para lançar uma nova campanha ou gerenciar operações de longo prazo.

📮 ClickUp Insight: Mais de 50% dos entrevistados digitam em três ou mais ferramentas diariamente, lutando contra a “proliferação de aplicativos” e fluxos de trabalho dispersos. Embora possa parecer produtivo e ocupado, seu contexto está simplesmente se perdendo entre os aplicativos, sem mencionar o desgaste energético causado pela digitação. O BrainGPT reúne tudo isso: fale uma vez e suas atualizações, tarefas e notas vão parar exatamente onde devem estar no ClickUp. Chega de alternar entre aplicativos e de caos — apenas produtividade centralizada e integrada.

2. Grammarly Business (ideal para garantir a consistência da redação profissional entre equipes)

via Grammarly Business

Pense na última vez que você escreveu um e-mail importante e parou, pensando se ele soava muito formal ou talvez não estivesse suficientemente polido. Multiplique esse momento por toda uma equipe e você verá como pequenas incertezas na escrita resultam em perda de tempo e mensagens confusas.

O Grammarly Business ajuda as equipes a evitar isso. Ele intervém discretamente, sugerindo o tom certo, suavizando frases ásperas e garantindo que a voz da sua empresa brilhe em todas as mensagens.

Melhores recursos do Grammarly Business

Forneça correções em tempo real de gramática, tom e estilo que ajudam as equipes a se comunicarem com clareza em e-mails, documentos e bate-papos.

Use o Guia de Estilo e os Tons da Marca para manter cada texto consistente com a voz da sua empresa.

Otimize a colaboração com o Knowledge Share e os Snippets, que permitem que as equipes reutilizem as frases certas sem precisar reescrever tudo do zero.

Integre-se a mais de 500.000 aplicativos e sites, incluindo Google Docs, Outlook, Slack, Salesforce e LinkedIn, para obter suporte de escrita contínuo.

Acompanhe o progresso e identifique áreas de crescimento por meio do painel de análise da equipe, com relatórios claros sobre a qualidade e a eficiência da redação.

Limitações do Grammarly Business

Pode se tornar caro para equipes maiores, pois o preço por licença aumenta proporcionalmente ao número de usuários.

Sugestões ocasionais imprecisas que requerem revisão humana

O desempenho pode ficar mais lento com documentos muito grandes.

Alguns usuários relatam problemas de compatibilidade com determinadas plataformas CMS, como o WordPress.

Preços do Grammarly Business

Negócios : US$ 15/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Grammarly Business

G2 : 4,7/5 (mais de 11.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7.200 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Grammarly Business

É extremamente útil para melhorar a redação em toda a equipe, detectar erros e garantir que nossas mensagens sejam claras e profissionais.

📚 Leia também: Principais alternativas e concorrentes do Grammarly

3. Notion AI (ideal para produtividade completa dentro do ecossistema do Notion)

via Notion AI

Um usuário do Reddit descreveu como a Notion AI transformou a maneira como trabalhava com um enorme banco de dados de pontos turísticos. Cada vez que adicionava o nome de um novo lugar, a IA preenchia discretamente os detalhes — pratos favoritos, classificações do Tripadvisor e até mesmo pequenos segredos que só os moradores locais conhecem.

O Notion AI se sente mais à vontade quando você já usa o Notion para organizar seu mundo. Ele dá estrutura a projetos confusos e alivia a carga de informações que, de outra forma, poderia sobrecarregá-lo.

Ainda assim, muitas pessoas apontam que, embora seus recursos sejam poderosos, o custo mais alto pode fazer você hesitar, especialmente se você só precisar dele para tarefas mais leves.

Melhores recursos do Notion AI

Resuma relatórios longos, artigos ou cadeias de e-mails em notas curtas e claras que você pode colocar em prática.

Traduza documentos para vários idiomas para facilitar a colaboração com equipes globais.

Melhore a gramática, a ortografia e o tom diretamente no Notion Docs, sem sair do seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

Gere rascunhos iniciais ou faça brainstorming de ideias com prompts simples, transformando uma página em branco em um ponto de partida.

Preencha automaticamente bancos de dados com resumos e insights para manter os projetos organizados sem a necessidade de inserir dados manualmente.

Limitações da Notion AI

Funciona apenas dentro do Notion, portanto, você precisa se comprometer com o ecossistema.

Os planos pagos podem parecer caros para equipes que precisam apenas de um uso leve da IA.

Às vezes, pode gerar resultados genéricos que ainda precisam ser aperfeiçoados manualmente.

Preços do Notion AI

Gratuito

Plus : US$ 12/mês por usuário

Negócios : US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion AI

G2 : 4,6/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Notion AI

O Assistente de Redação com IA me ajuda a transformar ideias em textos refinados rapidamente, as ferramentas de Gerenciamento de Conhecimento mantêm tudo organizado em um só lugar e a Pesquisa Empresarial significa que posso encontrar exatamente o que preciso em segundos.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Notion AI

4. Jasper AI (ideal para equipes de marketing que precisam de escala e velocidade)

via Jasper AI

O Jasper conquistou fama como uma das primeiras plataformas de escrita com IA criadas com os profissionais de marketing em mente. Em vez de apenas oferecer uma tela em branco, ele foi projetado para funcionar como um mecanismo de conteúdo que continua em execução.

Muitos usuários adoram como seus modelos e ferramentas de marca eliminam as suposições, especialmente quando há várias campanhas em execução ao mesmo tempo. Você pode configurar perfis de voz da marca que mantêm o tom consistente em posts de blog, e-mails e textos publicitários, para que você não precise reescrever o mesmo posicionamento todas as vezes.

E com seu modo SEO e integração de resumo de conteúdo, o Jasper ajuda você a escrever com a intenção de pesquisa incorporada, e não adicionada posteriormente.

Melhores recursos do Jasper AI

Gere textos publicitários , blogs e campanhas de e-mail usando mais de 50 modelos pré-criados que economizam tempo e reduzem o bloqueio criativo.

Personalize o tom e o estilo com o Jasper Brand Voice para que todo o conteúdo permaneça consistente com a identidade da sua marca.

Otimize artigos diretamente enquanto escreve através da integração com o Surfer SEO.

Crie recursos visuais em escala com o Jasper’s AI Image Suite, que transforma prompts em gráficos de alta qualidade.

Use o Jasper Chat para conversas naturais que ajudam a debater ideias, editar ou refinar rascunhos.

Limitações do Jasper AI

O preço é considerado caro em comparação com outras alternativas ao WritingMate AI, como ChatGPT ou Copy.ai.

Alguns usuários dizem que os resultados podem parecer genéricos e precisam de edição extra para obter originalidade.

Curva de aprendizado mais íngreme se você não estiver familiarizado com plataformas de escrita com IA.

Preços do Jasper AI

Avaliação gratuita por 7 dias

Pro : 69/mês por usuário

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jasper AI

G2 : 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Jasper AI

O Jasper é uma ferramenta simples e revolucionária que ajudou a otimizar nosso processo de criação de conteúdo. Ele sempre entrega rascunhos que se alinham perfeitamente ao nosso tom de voz, economizando tempo e esforço.

📚Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Jasper AI

5. Writesonic (ideal para criação de conteúdo com suporte integrado para SEO)

via Writesonic

Cada vez mais profissionais de marketing de conteúdo estão recorrendo à IA. Pesquisas indicam que pouco mais da metade agora a utiliza para gerar ideias, mas apenas um pequeno número permite que ela escreva artigos completos. Isso mostra algo importante: a maioria das pessoas quer a IA como um guia, não como um ghostwriter.

O Writesonic funciona muito bem nesse espaço. Ele ajuda você a fazer brainstorming, criar esboços e aperfeiçoar seu trabalho com insights de SEO, sem deixar de lado sua própria voz. Para freelancers e pequenas empresas, ele pode aliviar o peso do planejamento e da elaboração de rascunhos, sem nunca roubar a cena.

Melhores recursos do Writesonic

Gere artigos de blog, textos publicitários e publicações nas redes sociais com modelos de escrita baseados em IA que poupam horas de trabalho.

Otimize o conteúdo com ferramentas de SEO integradas, incluindo pesquisa de palavras-chave , agrupamento de tópicos e análise de lacunas de conteúdo.

Use o ChatSonic, o assistente de chat com IA, para debater ideias, analisar concorrentes ou refinar rascunhos em tempo real.

Acesse mais de 100 modelos de conteúdo, incluindo anúncios, e-mails, descrições de produtos e scripts para várias plataformas.

Escreva rascunhos diretamente em aplicativos como LinkedIn ou Gmail com a extensão Writesonic para Chrome para respostas e publicações rápidas.

Limitações do Writesonic

Muitos recursos avançados, como otimização de SEO e ChatSonic, estão disponíveis apenas em planos pagos.

Os créditos gratuitos são limitados, o que dificulta testar a plataforma por completo.

Alguns resultados podem parecer genéricos e exigir edição humana para nuances.

Preços do Writesonic

Lite : US$ 49/mês

Padrão : US$ 99/mês

Profissional : US$ 249/mês

Avançado : US$ 499/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Writesonic

G2 : 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2.100 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Writesonic

O Writesonic se destaca pela facilidade de uso e flexibilidade na geração de conteúdo de alta qualidade em vários formatos. Eu aprecio especialmente a variedade de modelos e a capacidade de ajustar o tom e o estilo.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Writesonic

6. TextCortex AI (ideal para equipes pequenas e criadores individuais que desejam suporte rápido para conteúdo)

via TextCortex AI

Às vezes, o maior desafio é simplesmente começar. Muitos usuários consideram o TextCortex útil porque ele ajuda a transformar prompts rudimentares em textos utilizáveis. Sua extensão de navegador funciona em plataformas como Gmail, Google Docs e mídias sociais, para que você possa gerar conteúdo onde quer que já esteja trabalhando, sem precisar alternar entre abas.

O que diferencia o TextCortex é o recurso “Zeno Chat”, que permite que você tenha conversas interativas com a IA para refinar os resultados, em vez de começar do zero com novas solicitações.

Melhores recursos do TextCortex AI

Reescreva e traduza documentos em vários idiomas.

Gere conteúdo curto para blogs, descrições de produtos, e-mails e legendas.

Crie personas de IA personalizadas para combinar com seu tom e estilo.

Use bases de conhecimento para ensinar à IA sobre sua marca ou setor.

Acesse mais de 500 modelos de prompts para geração rápida de conteúdo.

Limitações da TextCortex AI

O plano gratuito restringe o tamanho e os recursos da saída.

Não possui ferramentas para títulos, esboços e suporte a SEO.

Dificuldades com a geração de artigos longos

Preços do TextCortex AI

Gratuito

Premium : US$ 6,99/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TextCortex AI

G2 : 4,7/5 (mais de 830 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o TextCortex AI

Esta é uma ótima ferramenta para me ajudar a escrever meu romance. Ela oferece um ótimo feedback e me deixa animado para ver o que meus leitores vão achar.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 1 em cada 5 participantes da pesquisa enviam mais de 50 mensagens instantâneas por dia. Embora isso mantenha as coisas em movimento rapidamente, também pode levar à sobrecarga e à perda de detalhes. Com as ferramentas integradas do ClickUp, como Chat e Comentários Atribuídos, todas as conversas permanecem vinculadas à tarefa correta, tornando a colaboração mais clara e os acompanhamentos menos frequentes.

📚 Leia também: Geradores de boletins informativos com IA para impulsionar sua criação de conteúdo

7. MailMaestro (ideal para produtividade em e-mails e reuniões)

via MailMaestro

Se você já se sentiu sobrecarregado por uma caixa de entrada cheia ou notas de reuniões intermináveis, o MailMaestro promete um caminho mais leve. Em vez de digitar cada resposta do zero, essa ferramenta de escrita com IA redige silenciosamente e-mails refinados para você, resume longas conversas e até transforma conversas de reuniões em itens de ação organizados.

O que destaca o MailMaestro é sua capacidade de funcionar exatamente onde você já está: no Outlook, no Gmail e no Teams. Você pode redigir novos e-mails, responder com rascunhos contextuais ou melhorar seu texto com um único clique.

Melhores recursos do MailMaestro

Escreva e-mails refinados instantaneamente em vários idiomas com as ferramentas Compose, Reply e Improve.

Resuma longas conversas por e-mail e anexos em conclusões claras.

Detecte e envie lembretes automáticos sobre acompanhamentos, prazos e alertas.

Organize sua caixa de entrada com rótulos e filtros inteligentes para priorizar mais rapidamente.

Transforme discussões confusas em reuniões em próximas etapas atribuídas por meio do TeamsMaestro.

Limitações do MailMaestro

Às vezes, os rascunhos precisam de edições manuais para soarem mais pessoais.

Preocupações com a privacidade para aqueles que são cautelosos em fornecer acesso ao e-mail

Personalização limitada do estilo de escrita em comparação com ferramentas mais avançadas.

Preços do MailMaestro

Gratuito

MailMaestro: a partir de US$ 12

TeamMaestro: a partir de US$ 17

MaestroDuo: a partir de US$ 25

Avaliações e comentários do MailMaestro

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o MailMaestro

Adoro como o MailMaestro facilita muito o gerenciamento de e-mails. A IA ajuda a redigir respostas personalizadas rapidamente, economizando muito tempo e mantendo o profissionalismo.

📚 Leia também: Como usar o ChatGPT para criação de conteúdo

8. Koala AI (ideal para conteúdo SEO longo em grande escala)

via Koala AI

Escritores e profissionais de marketing frequentemente discutem quanto tempo gastam compilando conteúdo longo. Criar esboços, realizar pesquisas de palavras-chave e adicionar links internos pode ser exaustivo antes mesmo de começar a digitar.

O Koala AI adota uma abordagem diferente. Ele não gera apenas texto, mas cria artigos estruturados e otimizados para SEO que muitas vezes parecem estar prontos para publicação. Muitos criadores dizem que é a primeira ferramenta que usaram em que o resultado final parece menos um rascunho e mais algo que você compartilharia com confiança.

Melhores recursos do Koala AI

Gere artigos completos e otimizados para SEO a partir de uma única palavra-chave.

Automatize links internos e marcações de esquema para fortalecer o SEO do site.

Use a análise SERP em tempo real para se alinhar com o que está em destaque no momento.

Crie resumos de produtos afiliados com dados ao vivo da Amazon.

Expanda sua estratégia de conteúdo com redação em massa e integração com o WordPress.

Limitações da Koala AI

A qualidade continua melhorando com a edição humana e a personalização.

Modelos avançados usam créditos rapidamente, aumentando os custos para usuários frequentes.

A interface pode parecer um pouco confusa no início, com tantas configurações disponíveis.

Preços do Koala AI

Essentials : US$ 9/mês

Profissional : US$ 49/mês

Boost : US$ 99/mês

Crescimento : US$ 179/mês

Elite : US$ 350/mês

Avançado : US$ 500/mês

Escala I : US$ 750/mês

Escala II : US$ 1.250/mês

Escala III: US$ 2.000/mês

Avaliações e comentários sobre o Koala AI

G2 : 5,0/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Koala AI

A equipe de marketing descobriu que os relatórios de conteúdo da Koala são muito valiosos, pois dão uma ideia de quais conteúdos tendem a ajudar a conduzir nossos clientes potenciais pelo funil de marketing.

📚 Leia também: As melhores ferramentas de expansão de frases com IA para melhorar a clareza da escrita

9. Evercopy (ideal para dimensionar criativos de anúncios com IA)

via Evercopy

O marketing orientado pela marca está novamente em alta. 37,52% dos profissionais de marketing estão colocando a experiência do cliente com sua marca em primeiro lugar, e quase três em cada dez estão se concentrando em conteúdo que permanece fiel aos seus valores.

Isso significa que há uma grande pressão para criar anúncios que sejam consistentes e criativos em grande escala. É aqui que o Evercopy realmente se destaca. Em vez de se afogarem em intermináveis ajustes de design e recursos dispersos, as equipes podem usar seu estúdio de conteúdo com tecnologia de IA para gerar banners, fotos de produtos e anúncios em vídeo que permanecem sempre alinhados à marca.

Melhores recursos do Evercopy

Gere mais de 30 formatos de anúncios multimídia, incluindo banners, fotos de produtos e anúncios em vídeo.

Reutilize os criativos de melhor desempenho com remixes de IA personalizados para novas campanhas.

Mantenha uma consistência rigorosa da marca com modelos personalizados e opções de personalização.

Edite e refine com ferramentas de arrastar e soltar e ajustes assistidos por IA.

Acesse uma biblioteca integrada de temas e inspirações para obter orientações criativas rápidas.

Limitações do Evercopy

Os preços podem ser altos para equipes menores ou criadores individuais.

Alguns recursos avançados são mais adequados para usuários corporativos.

Teste gratuito limitado em comparação com os concorrentes

Preços do Evercopy

Starter : US$ 185/mês

Pro : US$ 710/mês

Personalizado: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Evercopy

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Evercopy

Gosto da produtividade de escrever conteúdo com IA e dos resultados absolutamente poderosos que ela gera. De respostas longas a curtas, ela cobre tudo sem ser muito mecânica. Também gosto de seus outros recursos, como exploração de arquivos e análise de dados em tempo real.

👀 Curiosidade: Shakespeare inventou mais de 1.700 palavras que ainda são usadas hoje. Ele modificava palavras existentes, transformava substantivos em verbos e criava novas frases para capturar emoções e histórias.

📚 Leia também: Os melhores reescritores de tom com IA para transformar sua escrita

10. Wordplay (ideal para conteúdo SEO longo com um clique)

via Wordplay

Ninguém fala o suficiente sobre quanto tempo leva para transformar essa ideia em um texto longo e polido. O Wordplay foi projetado com esse desafio em mente. Em vez de produzir pequenos trechos que ainda exigem horas de montagem, o Wordplay cria esboços de posts de blog e artigos completos com um único clique, com SEO incorporado em seu DNA.

Muitos usuários destacam como o Wordplay é diferente de outros redatores de IA, pois foi desenvolvido por profissionais de SEO, em vez de ter sido adaptado posteriormente com opções de formato longo. O resultado é um conteúdo que flui de forma mais natural, requer menos edições e está pronto para os padrões do Google de redação útil e precisa.

Melhores recursos do Wordplay

Gere artigos com mais de 5.000 palavras com um clique

Crie rascunhos 95% completos em segundos.

Economize tempo com um gerador de artigos em massa.

Integre com o WordPress para agendar e publicar.

Inclua perguntas frequentes otimizadas para trechos de pesquisa e “As pessoas também perguntam”.

Limitações do Wordplay

Requer um pagamento inicial elevado com um contrato vitalício.

O resultado final ainda pode precisar de verificação de fatos e ajustes.

Preços do Wordplay

Starter : acesso vitalício por US$ 99

Silver : acesso vitalício por US$ 399

Gold : acesso vitalício por US$ 999

Platinum: US$ 2.800 para acesso vitalício

Avaliações e comentários do Wordplay

G2 : 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Wordplay

Adoro o Wordplay – é fácil de usar – o conteúdo é autêntico!! Consigo criar uma variedade de estilos e iterações – reduz literalmente o meu tempo de escrita em 90%!!!

👀 Curiosidade: a personalidade divertida da Wendy no Twitter surgiu por acaso. Um gerente de comunidade começou a responder com humor, em vez de usar uma linguagem corporativa rígida. Essa “voz” teve tanta repercussão que se tornou um estudo de caso viral sobre como um tom consistente pode impulsionar o crescimento da marca.

1. Copy.ai

O Copy.ai foi desenvolvido pensando nos profissionais de marketing. Ele vem com mais de 90 modelos prontos para uso, para que você possa criar anúncios, introduções de blogs, descrições de produtos ou publicações nas redes sociais sem precisar começar do zero.

As equipes apreciam especialmente o recurso de voz da marca, que mantém todo o conteúdo consistente com o estilo da empresa, e as ferramentas de colaboração que permitem que vários usuários trabalhem juntos de forma integrada. Para empresas que realizam campanhas frequentes, o Copy.ai ajuda a reduzir o tempo gasto com rascunhos e brainstorming.

Ainda assim, existem algumas limitações que vale a pena mencionar. Os resultados podem, por vezes, parecer repetitivos se você depender demasiado dos modelos de redação de conteúdo, o que significa que terá de refinar o texto para que este corresponda ao seu tom. As equipes maiores também desejam integrações mais profundas com ferramentas de gerenciamento de projetos.

2. Rytr

O Rytr é popular entre freelancers e pequenas equipes que desejam uma ferramenta de escrita com IA acessível. Ele oferece suporte a mais de 30 idiomas e 20 tons, proporcionando flexibilidade para criar e-mails, legendas ou rascunhos de blogs.

Um verificador de plágio integrado garante a originalidade, e a interface é fácil de aprender, tornando-a acessível mesmo se você for novo na escrita com IA.

Por outro lado, o Rytr não se destaca na geração de conteúdo longo em comparação com ferramentas de IA mais sofisticadas. Embora seja útil para trechos curtos e projetos pequenos, os resultados podem parecer superficiais quando usados para artigos completos. Suas ferramentas de edição também são mais básicas do que as dos concorrentes.

📚 Leia também: As 11 melhores alternativas ao Rytr AI para uma criação de conteúdo mais inteligente em 2025

3. INK

O INK combina redação com IA e otimização de SEO, tornando-o um dos favoritos entre blogueiros e profissionais de marketing de conteúdo. A plataforma ajuda você a refinar a densidade de palavras-chave, metatags e legibilidade durante a redação do texto, para que seu conteúdo seja otimizado antes mesmo de ser publicado.

Ele foi projetado para eliminar a necessidade de usar várias ferramentas, combinando geração de IA com pontuação de SEO em um único painel.

No entanto, o INK pode parecer um pouco complicado no início devido ao grande número de métricas de SEO disponíveis. Alguns usuários também acham que, embora a redação com IA seja sólida, ela ocasionalmente produz conteúdo genérico que precisa ser aprimorado para se alinhar com a voz da marca.

📚 Leia também: As melhores ferramentas de IA para criar textos publicitários e impulsionar suas campanhas de marketing

Do primeiro rascunho ao rascunho final com o ClickUp Brain

Escrever sempre foi mais do que apenas colocar palavras em uma página. Você sabe disso, seus leitores sabem disso, mas muitos assistentes de escrita com IA não sabem.

Várias versões preliminares muitas vezes levam à perda de contexto e detalhes. É exatamente aí que o ClickUp se destaca, oferecendo um único espaço para planejar, escrever, editar e colaborar sem ferramentas dispersas e abas intermináveis.

Enquanto outras plataformas podem lidar com uma parte do quebra-cabeça, o ClickUp reúne tudo. Documentos, tarefas, calendários e IA estão no mesmo lugar, para que seu processo de escrita pareça menos uma luta e mais um ritmo natural.

Ao comparar alternativas ao WritingMate AI, não se trata apenas de recursos, mas também de acesso e valor. Muitas ferramentas agora oferecem aplicativos móveis para manter seu fluxo de escrita estável em qualquer lugar, mas a verdadeira diferença geralmente se resume a preços acessíveis e melhores modelos de preços.

Com o ClickUp, você tem a flexibilidade de escrever e gerenciar projetos sem gastar muito, enquanto desfruta de funcionalidades premium em uma única plataforma.

Se você está pronto para eliminar o estresse da escrita e se concentrar no trabalho que mais importa, é hora de se inscrever no ClickUp!