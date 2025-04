10 melhores simplificadores de texto com IA para uma escrita fácil e clara em 2025

Às vezes, parece que a capacidade de atenção humana diminui a cada dia!

Se sua redação não for clara e de alto impacto, os leitores perderão rapidamente o interesse e seguirão em frente, resultando em baixo envolvimento do público. ‍Escrever um conteúdo claro e conciso que repercuta em seu público é uma habilidade.

Mas e se houvesse uma maneira de transformar suas frases complexas em conteúdo de fácil leitura? É aí que um AI text simplifier ajuda. É como um treinador pessoal de redação que reescreve seu texto para obter o máximo de clareza.

Este guia compartilha os 10 melhores simplificadores de texto com IA para ajudar você a criar conteúdo que mantenha os leitores grudados.

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui estão os 10 melhores simplificadores de texto com IA para uma redação fácil e clara:

ClickUp: O melhor para simplificação de conteúdo com tecnologia de IA Junia.AI: O melhor para simplificar conteúdo técnico ProWritingAid: Melhor para edição em tempo real Dumb It Down: Melhor para explicar jargões MyCleverAI: Melhor para desenvolvimento de conteúdo orientado por IA **Writecream:Melhor para conteúdo multilíngue Semantic Pen AI: Melhor para escrever artigos Textbuddy: Melhor para melhor legibilidade QuestGenius: Melhor para expandir o texto **HyperWrite:Melhor para obter feedback sobre a escrita

O que você deve procurar em um simplificador de texto com IA?

Editar cada frase manualmente para melhorar a legibilidade pode ser tedioso e demorado. É nesse ponto que os simplificadores de texto com IA vêm em seu socorro.

Aqui estão os marcadores de um ótimo simplificador de frases com IA:

Processamento de linguagem natural (NLP) : Um simplificador de texto com IA robusto deve usar algoritmos avançados de PNL. Ele ajuda a analisar e reescrever com precisão frases complexas, mantendo a mensagem original. A maioria das ferramentas compatíveis com a PNL tem um recurso integrado deGerador de texto com IA também

: Um simplificador de texto com IA robusto deve usar algoritmos avançados de PNL. Ele ajuda a analisar e reescrever com precisão frases complexas, mantendo a mensagem original. A maioria das ferramentas compatíveis com a PNL tem um recurso integrado deGerador de texto com IA também Ajustes de vocabulário: Escolha uma ferramenta que remova o jargão e o substitua por um texto claro e significativo. A simplificação excessiva até o ponto da imprecisão pode ser um tiro pela culatra. Procure ferramentas com um dicionário embutido ou um texto contextualrecursos de reescrita Opções de personalização : Experimente ferramentas que permitam ajustar o nível de simplificação de acordo com as necessidades do seu público. Algumas ferramentas podem oferecer configurações para diferentes níveis de leitura ou a capacidade de escolher entre vários estilos de simplificação

Escolha uma ferramenta que remova o jargão e o substitua por um texto claro e significativo. A simplificação excessiva até o ponto da imprecisão pode ser um tiro pela culatra. Procure ferramentas com um dicionário embutido ou um texto contextualrecursos de reescrita Mecanismo de feedback : Use um gerador de texto com IA que forneça feedback sobre as pontuações de legibilidade ou sugestões de simplificação adicional para melhorar as habilidades de escrita

: Use um gerador de texto com IA que forneça feedback sobre as pontuações de legibilidade ou sugestões de simplificação adicional para melhorar as habilidades de escrita Opções de formatação ricas: Um texto bem estruturado é meio caminho andado para ser compreendido. Procure ferramentas de IA que ofereçam suporte a opções de formatação avançadas, como a conversão de texto em marcadores ou tabelas

Um texto bem estruturado é meio caminho andado para ser compreendido. Procure ferramentas de IA que ofereçam suporte a opções de formatação avançadas, como a conversão de texto em marcadores ou tabelas Suporte a idiomas: Ferramentas que suportam vários idiomas e dialetos são essenciais. Elas ajudam os redatores e profissionais de marketing a adaptar suas mensagens para se conectar de forma eficaz com diversos públicos em diferentes culturas e regiões.

Os 10 melhores simplificadores de texto com IA

1. ClickUp (melhor para simplificação de conteúdo com tecnologia de IA)

Aperfeiçoe seu conteúdo com um clique no ClickUp Docs with AI

Imagine o seguinte: você passou horas elaborando o texto perfeito da página de destino para seu novo produto. Ele é envolvente, repleto de criatividade e tem todas as palavras-chave certas. Mas quando ele chega à equipe de vendas, eles pedem que você o refaça.

Por quê? Porque seus clientes não o entenderão. O jargão é confuso e os clientes só se preocupam com os benefícios do produto. Agora você está de volta à estaca zero, reescrevendo tudo do zero.

ClickUp Brain

É aí que Cérebro ClickUp entra em cena. Com seu simplificador de texto com IA, você pode economizar horas de trabalho. Basta copiar seu texto, colá-lo no Brain e adicionar um prompt para simplificá-lo. Ele fornece uma versão clara em apenas alguns segundos.

Veja um exemplo de como o ClickUp Brain simplifica o texto:

ClickUp Brain

O ClickUp Brain garante que sua mensagem seja concisa e atinja os acordes certos. Conte com ele como seu editor pessoal e diga adeus às reescritas intermináveis!

ClickUp Docs

Você também pode usar o Documentos do ClickUp para escrever seu conteúdo e editar com IA . Basta acessar o ClickUp AI na barra de ferramentas de texto do Docs para escrever, editar, criar e resumir conteúdo diretamente no Docs.

Use o ClickUp Docs e suas opções de formatação avançada para escrever e editar conteúdo

Para simplificar seu conteúdo existente, selecione o texto e use o ícone AI na barra de ferramentas de texto. O ClickUp Brain aprimorará a escrita, consertará a gramática , tornar o texto mais longo ou mais curto, simplificá-lo ou gerar ações. Sim, é simples assim!

A melhor parte do ClickUp Docs é a colaboração em tempo real. Você pode coeditar o texto com os membros da equipe ao mesmo tempo, e a versão mais recente é atualizada no espaço de trabalho de cada membro.

Quer simplificar ainda mais seu conteúdo? Não se esqueça da formatação! No ClickUp Docs, você pode estilizar seu texto com cabeçalhos, banners, listas e muito mais para criar documentos visualmente atraentes.. A formatação adequada facilita a leitura de seu conteúdo e ajuda a destacar informações importantes, guiando perfeitamente os leitores por suas ideias.

Essa sinergia entre IA e ferramentas de colaboração garantem que todos fiquem na mesma página, literal e figurativamente.

Melhores recursos do ClickUp

Criar conteúdo facilmente digitando o comando /AI no ClickUp Docs

Obtenha mais de 100 modelos de prompt plug-and-play com base em pesquisas para ajudá-lo a obter o melhor resultado com a IA

Adapte o tom de seu conteúdo, garantindo que ele ressoe com seu público mais amplo

FaçaRevisão de IA para detectar erros gramaticais e sugerir alternativas mais claras

Traduza o texto para vários idiomas com o ClickUp Brain, facilitando a localização do seu conteúdo para uma comunicação personalizada

Limitações do ClickUp

Pode ser difícil começar, pois ele tem muitos recursos

O ClickUp Brain não está incluído no plano gratuito

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Não apenas começamos a escrever artigos, mas decidimos fazê-lo em escala, portanto, precisávamos de uma plataforma robusta que pudesse se adaptar facilmente ao nosso crescente número de entregas. O ClickUp foi a melhor escolha.

Cristina Willson, Diretora de Conteúdo da Graphite

2. Junia.AI (melhor para simplificar o conteúdo técnico)

via Junia.ai O Junia.AI oferece um simplificador de texto de IA gratuito que pode lidar com até 500 palavras por vez. Ele pode gerar sinônimos e criar citações para artigos técnicos. Com a inteligência artificial, você também pode resumir, parafrasear, traduzir e alterar o tom de voz do conteúdo.

Os autocompletamentos com IA do Junia facilitam a criação de conteúdo técnico. Você precisa inserir palavras-chave, e a IA gerará conteúdo relevante que se alinhe ao contexto. A IA do Junia também ajuda a gerar perguntas frequentes para melhorar a legibilidade do seu texto.

Melhores recursos do Junia.AI

Permitir que o GPT-4 escreva com compreensão contextual aprimorada, o que fornece respostas precisas

Adicionar uma voz de marca personalizada para ser usada em todas as peças de conteúdo

Obtenha suporte em vários idiomas para localizar seu conteúdo

Limitações do Junia.AI

Se você estiver gerando um artigo, às vezes o texto alternativo da imagem pode se misturar ao conteúdo, fazendo com que os leitores percam o contexto

Não há um plano gratuito disponível para testar a ferramenta

Preços da Junia.AI

**Gratuito

Criador : uS$ 34 por mês

: uS$ 34 por mês Pro: uS$ 59 por mês

Junia.AI avaliações e comentários

Não há avaliações suficientes

Gosto muito do Junia. Ele escreve um bom conteúdo e ainda por cima de graça. A maioria das ferramentas de IA tem um limite muito pequeno por mês, mas a Junia tem 5.000 palavras, o que é suficiente para mim, pois a utilizo para o título e a descrição dos anúncios. Gosto da maioria dos recursos, mas a interface do usuário pode ser muito melhor do que a versão atual.

Avaliação do G2

🧠 Você sabia? O Lei da Escrita Clara de 2010 determina que os órgãos federais dos EUA usem uma linguagem clara e direta nas comunicações públicas, incluindo formulários, instruções e regulamentos destinados ao público em geral. Isso destaca a importância da comunicação simples para garantir a acessibilidade e reduzir a confusão.

3. ProWritingAid (melhor para edição em tempo real)

via ProWritingAid O ProWritingAid é um assistente de redação que vai além da verificação gramatical básica. Sua ferramenta de reformulação de IA ajuda a adicionar frases contextuais, para que você não tenha que lidar com uma escrita desajeitada ou frases estranhas.

Além disso, a ferramenta de parafraseamento do ProWritingAid pode simplificar sua redação expandindo o conteúdo, adicionando detalhes relevantes ou melhorando a legibilidade. Você recebe feedback em tempo real sobre gramática e estilo para corrigir erros à medida que escreve. Ele também tem um recurso de relatório de crítica que mostra os pontos fortes e fracos de sua redação.

Melhores recursos do ProWritingAid

Simplifique até 250 palavras com seu simplificador de texto gratuito

Saiba a lógica por trás de uma sugestão de redação para que você possa escrever melhor

Personalize seus guias de estilo e dicionários para receber sugestões personalizadas

Integre o ProWritingAid à sua plataforma favorita, como Docs, Word ou Scrivener, sem interromper seu fluxo de trabalho diário

Limitações do ProWritingAid

Você precisa pagar um custo adicional por um verificador de plágio

Às vezes, ele pode funcionar lentamente

Preços do ProWritingAid

**Gratuito

Premium: $30 por mês

$30 por mês Premium Pro: $36 por mês

Avaliações e resenhas do ProWritingAid

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Dos muitos programas de edição que experimentei, achei o PWA o mais fácil e completo. Envio todos os meus manuscritos por meio dele e dependo do PWA para detectar meus erros e omissões. Ele funciona rápido, é confiável e não apenas corrige minha escrita, mas também aprendo com suas dicas.

Avaliação do G2

4. Dumb It Down (melhor para explicar jargões)

via Dumb It Down Uma das melhores técnicas para escrever conteúdo simples é primeiro entender o significado original de uma frase ou jargão. Quando você entender completamente o significado por trás de termos especializados e explicá-los em uma linguagem fácil de entender, seus leitores também entenderão.

O Dumb It Down's AI Explainer ajuda a transformar termos complexos em termos fáceis. Você pode pedir a ele que explique frases, citações, conceitos ou expressões idiomáticas, facilitando a compreensão do contexto e a redação clara.

Melhores recursos do Dumb It Down

Obtenha explicações para qualquer palavra com sua ferramenta Explainer

Encontre a origem de qualquer palavra, citação ou frase com a ferramenta Origin

Obtenha resumos rápidos gerados por IA de artigos longos colando texto ou fornecendo um URL

Revise documentos complexos ou técnicos facilmente com o recurso PDF Chat

Limitações do Dumb It Down

Os planos gratuitos oferecem apenas 20 créditos por mês

Você pode simplificar até 200 palavras de uma só vez com o plano gratuito

Preços do Dumb It Down

Gratuito

Pro: $2,99 por mês

Dumb It Down classificações e resenhas

Não há avaliações suficientes

5. MyCleverAI (melhor para desenvolvimento de conteúdo orientado por IA)

via MyCleverAI Embora o MyCleverAI sirva principalmente para criar designs da Web com IA, ele também tem ótimos recursos de redação e SEO. Você pode simplificar, resumir e encurtar seu texto. Ele também tem ferramentas de IA para executar verificações gramaticais e ortográficas.

Deseja entender um conceito complexo antes de escrever sobre ele? O MyCleverAI oferece um tutor de IA e um chatbot interativo para ajudá-lo a aprender tópicos técnicos.

Melhores recursos do MyCleverAI

Faça correções contextuais em seu estilo de redação com o verificador ortográfico de IA

Obtenha sinônimos para qualquer palavra para tornar seu texto mais simples e impactante

Gerar um plano de marketing personalizado para seu site com IA

Limitações do MyCleverAI

Alguns usuários relatam que o recurso de auditoria de SEO com IA não funciona corretamente

A ferramenta geradora de palavras-chave de IA gera palavras-chave aleatórias sem informações adicionais, como dificuldade da palavra-chave, volume de pesquisa etc.

Preços do MyCleverAI

Gratuito

Acesso total: uS$ 25 por mês

Avaliações e resenhas do MyCleverAI

Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Use o Escore de facilidade de leitura de Flesch para garantir que seu conteúdo seja fácil de ler. Procure obter uma pontuação de 60 a 70 para um texto claro e acessível que a maioria das pessoas possa entender facilmente. Essa faixa normalmente corresponde a um nível de leitura de 8ª a 9ª série, tornando sua redação mais acessível a um público amplo.

6. Writecream (melhor para conteúdo multilíngue)

via Fluxo de gravação O Writecream é principalmente um Ferramenta de IA para redação com um simplificador de texto gratuito. Você só precisa colar o conteúdo, e o Writecream simplificará o texto e o converterá em fala para facilitar a apresentação. Ele também permite que você selecione o tom desejado (por exemplo, profissional ou casual) e o estilo (por exemplo, informativo) para a simplificação do texto.

Com o Writecream, você pode gerar vários tipos de conteúdo, inclusive artigos de blog, postagens em mídias sociais, e-mails, cópias de anúncios e até mesmo podcasts. Além disso, o Writecream também ajuda a escrever trabalhos profissionais e artigos de periódicos em uma linguagem simples.

Melhores recursos do Writecream

Simplifique o conteúdo em mais de 75 idiomas

Faça perguntas a um assistente de redação chamado 'Genie', que é semelhante ao ChatGPT

Crie conclusões de blogs em segundos com seu gerador de conclusões

Gerar artigos rapidamente com seu gerador de artigos em quatro etapas

Limitações do Writecream

O plano gratuito tem apenas 1 crédito para uso

Preços do Writecream

Gratuito

Ilimitado: uS$ 9 por mês

Writecream avaliações e comentários

G2: 4.7/5 (400+ avaliações)

4.7/5 (400+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Writecream

O Writecream é capaz de gerar textos gramaticalmente corretos e substantivamente relevantes de forma rápida e eficiente. Além disso, ele pode se adaptar a diferentes estilos de redação e tópicos, o que o torna uma ferramenta valiosa para escritores, jornalistas e profissionais de marketing. É uma pena que você só possa escrever até 300 caracteres.

Avaliação do G2

7. Semantic Pen AI (melhor para escrever artigos)

via IA de caneta semântica O Semantic Pen AI se destaca como um dos principais simplificadores de texto com IA, oferecendo a capacidade de personalizar o resultado com base no nível de classificação desejado. Você pode usar o escritor de frases de IA para ajustar o tom do seu conteúdo.

Ele também permite converter qualquer vídeo do YouTube em um artigo. A melhor parte é que você pode publicar artigos diretamente no WordPress ou no Webflow com apenas um clique.

Melhores recursos do Semantic Pen AI

Gera até 5 artigos de uma só vez com seuGerador de conteúdo de IA Crie seu artigo com seus robustos recursos de personalização

Adicione links internos e externos ao seu conteúdo adicionando a predefinição e o tópico

Limitações da IA Semantic Pen

Ela pode ter dificuldades para entender contextos complexos ou com nuances, como expressões idiomáticas ou sarcasmo

Preços da Semantic Pen AI

Essencial : uS$ 17 por mês

: uS$ 17 por mês Starter : uS$ 37 por mês

: uS$ 37 por mês Profissional: uS$ 47 por mês

Avaliações e resenhas da Semantic Pen AI

Não há avaliações suficientes

hack rápido: Ao criar conteúdo para diferentes públicos, solicite às ferramentas de IA que gerem várias versões com diferentes níveis de complexidade. Por exemplo, solicite três versões do mesmo conteúdo: uma para especialistas, uma para um público geral e uma para iniciantes. Essa abordagem permite que você adapte o conteúdo a níveis de conhecimento específicos.

8. Textbuddy (melhor para melhor legibilidade)

via TextBuddy O Textbuddy é um simplificador de texto de IA direto e software de reescrita . Essa ferramenta quebra frases, analisa o sentimento do texto e reescreve parágrafos.

Ela fornece uma pontuação de legibilidade e avalia o nível do CEFR (Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas). As pontuações são as seguintes:

AI, A2: Usuário básico/linguagem simples

B1, B2: usuário independente/linguagem simples

C1, C2: usuário proficiente/linguagem complicada

Essas pontuações ajudam a entender a legibilidade do texto e a escrever frases mais claras.

Melhores recursos do Textbuddy

Identifique possíveis problemas no texto, como frases longas, linguagem complexa, voz passiva, advérbios, palavras de preenchimento e erros de formatação com o editor de texto

Obtenha sinônimos para palavras complexas com um único clique, facilitando a escolha de palavras para maior clareza

Veja o tempo de leitura e de fala do seu texto

Limitações do Textbuddy

Não há uma avaliação gratuita para testar os recursos

Preços do Textbuddy

Premium: uS$ 19 por mês

Avaliações e opiniões sobre o Textbuddy

Não há avaliações suficientes

9. QuestGenius (Melhor para expandir o texto)

via QuestGenius O QuestGenius é uma plataforma com tecnologia de IA que oferece um conjunto de ferramentas de texto criadas para ajudar os usuários em várias tarefas de redação. Você pode simplificar até 300 palavras de uma só vez, com 5 créditos gratuitos disponíveis para explorar os principais recursos da ferramenta. Ela também permite que você parafraseie o texto em diferentes tons.

Seu recurso exclusivo é a ferramenta geradora de questionários. Você fornece um texto, seleciona o nível de dificuldade e o tipo de questionário, e ele gera automaticamente um questionário adaptado ao seu conteúdo. Isso ajuda a avaliar se o público-alvo compreendeu os principais conceitos e conclusões ou se você precisa simplificar ainda mais o conteúdo.

Melhores recursos do QuestGenius

Expanda seu texto para simplificar tópicos complexos de forma eficaz

Selecione em uma lista de tons diferentes para seu texto

Gerar resumos rápidos de IA para conteúdo técnico

Limitações do QuestGenius

Não possui recursos de edição em tempo real e de verificação gramatical

Preços do QuestGenius

Gratuito

Premium: uS$ 12 por mês para 200 créditos

QuestGenius avaliações e comentários

Não há avaliações suficientes

10. HyperWrite (melhor para obter feedback sobre a escrita)

via HyperWrite A ferramenta inovadora 'Explain Like I'm 5' da HyperWrite usa modelos avançados de IA, incluindo GPT-4, para simplificar tópicos técnicos. Ela usa analogias e exemplos relacionáveis para garantir que pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de legibilidade possam entender seu conteúdo facilmente.

Você pode experimentar o HyperWrite para simplificar uma teoria científica ou explicar disposições legais e financeiras complicadas em termos leigos. O Magic Editor também ajuda a refinar o texto para garantir a clareza, o fluxo e a legibilidade.

Melhores recursos do HyperWrite

Obtenha sugestões de edição em tempo real para simplificar seu texto

Aplique guias de estilo para manter um tom consistente em diferentes documentos

Aprenda os principais pontos ou informações de qualquer texto com seu resumidor de IA

Limitações do HyperWrite

Sua interface de usuário não é muito intuitiva

A velocidade de geração de conteúdo é lenta em comparação com outras ferramentas de IA

Preços do HyperWrite

Gratuito

Premium : uS$ 19,99 por mês

: uS$ 19,99 por mês Ultra: uS$ 44,99 por mês

HyperWrite ratings and reviews

Não há avaliações suficientes

🧠 Você sabia? O governo dos EUA oferece cursos de treinamento em linguagem clara com ferramentas e recursos para simplificar a redação e se comunicar com clareza.

