Como usar a IA no marketing digital (casos de uso e ferramentas)

As equipes de marketing digital geralmente se sentem sobrecarregadas, fazendo malabarismos constantes com dados, conteúdo e demandas dos clientes em constante mudança. Se você se vê atolado em tarefas repetitivas, como a análise manual de dados de clientes ou a elaboração de publicações em mídias sociais, a inteligência artificial pode mudar isso.

Ferramentas de IA, como o ChatGPT, geram instantaneamente um texto envolvente para sua campanha mais recente e analisam o feedback do cliente com análise de sentimentos orientada por IA para ajudar a refinar sua estratégia.

Uma pesquisa recente da PwC revelou que 81% dos CMOs planejam integrar a IA em seus modelos de negócios nos próximos 12 a 18 meses.

No entanto, explorar essas ferramentas em si pode tomar muito de seu tempo! Por onde você começa? Como você avalia o que deve ser automatizado? Como você avalia uma ferramenta de IA?

Temos algumas dicas e truques para você! Continue lendo para saber como usar a IA no marketing digital e expandir seus negócios de marketing digital .

Entendendo a IA para o marketing digital

A IA tornou-se uma ferramenta inestimável para as empresas, inclusive para as equipes de marketing, aumentando a eficiência e a eficácia. Ela pode automatizar tarefas diárias, como gerenciamento de campanhas, agendamento de postagens, envio de boletins informativos e até mesmo a execução de todo o seu marketing de conteúdo motor.

Embora a IA tenha ganhado mais atenção recentemente devido a plataformas acessíveis como o ChatGPT, é importante observar que o papel da IA no marketing digital vem evoluindo há vários anos.

Em seus primórdios, o marketing digital orientado por IA se concentrava na automação de tarefas simples e no uso de chatbots básicos para interagir com os clientes por meio de respostas pré-programadas. Esses Ferramentas de IA para geração de leads foram usadas em sites ou para distribuir conteúdo em aplicativos de marketing de mídia social como o WhatsApp e o Facebook Messenger.

Com o desenvolvimento da tecnologia de IA, seu impacto no mundo do marketing digital tornou-se mais significativo. Por exemplo, o aprendizado de máquina (ML) permitiu que os profissionais de marketing analisassem rapidamente os dados dos clientes a partir de fontes como mídia social, análise de sites e feedback. Essa análise permitiu que eles segmentassem melhor os públicos e personalizassem os esforços de marketing, levando a taxas de conversão mais altas.

Os relatórios mostram que 72% dos usuários que usam ferramentas de marketing com IA aprimoram a experiência do cliente e economizam, em média, 2,5 horas por dia ou 3 horas para cada conteúdo.

Com o tempo, os aplicativos de IA no marketing digital se expandiram ainda mais, introduzindo ferramentas avançadas, como análise de sentimentos e recomendações personalizadas.

A recente popularidade do modelo GPT-4 da OpenAI e do ChatGPT deu início a uma onda de IA. Essas ferramentas permitem que os profissionais de marketing criem chatbots mais avançados, acelerem a criação de conteúdo, resumam grandes quantidades de informações e realizem análises detalhadas de dados, liberando ainda mais potencial para estratégias de marketing criativas e orientadas por dados.

Leia também: 10 melhores ferramentas de gerenciamento de mídia social com IA em 2024

Como usar a IA para marketing digital

De acordo com um Pesquisa da HubSpot segundo a pesquisa da HubSpot, 64% dos profissionais de marketing já usam ferramentas de IA de alguma forma. No entanto, a profundidade da integração da IA varia, com apenas 21% dos profissionais de marketing relatando que a IA desempenha um papel significativo em suas atividades diárias.

Mas como exatamente a IA está sendo usada no marketing digital?

O uso mais comum, relatado por 40% dos profissionais de marketing, é para análise de dados e relatórios

Logo atrás, 39% usam a IA para pesquisa, seja para conduzirpesquisa de mercado ou para resumir artigos

Por fim, 38% estão usando IA para auxiliar na criação de conteúdo, ajudando-os a gerar material que repercuta em seu público-alvo

E a melhor parte? Algumas ferramentas não realizam apenas uma ou duas dessas tarefas, mas todas elas simultaneamente! Sim, você leu certo. ClickUp é um desses Solução de marketing alimentada por IA .

Vamos ver como a IA simplifica seu fluxo de trabalho de marketing digital e onde o ClickUp pode ajudar.

1. Análise de dados

Embora a maioria dos aplicativos de marketing digital oferecem análises, os profissionais de marketing geralmente se veem lidando com exportações e juntando dados como um quebra-cabeça para obter o panorama completo.

A IA simplifica o processo, reunindo e analisando dados de vários canais de marketing e resumindo-os em um só lugar. Isso economiza tempo e ajuda você a desenvolver estratégias de marketing e ativos de campanha mais eficazes.

Com Modelo de relatório de marketing do ClickUp por exemplo, você pode acompanhar e relatar facilmente seus esforços de marketing digital em uma única tela.

Modelo de relatório de marketing do ClickUp

O assistente de IA incorporado do ClickUp, Cérebro do ClickUp pode ajudá-lo a acelerar essa análise, obtendo dados do seu espaço de trabalho e resumindo o impacto de suas iniciativas de marketing.

Dessa forma, você terá uma visão clara dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) e das métricas da campanha, fornecendo os insights para tomar decisões estratégicas com confiança.

Além da análise pós-campanha, a IA pode aprimorar a análise preditiva que possibilita melhores decisões de marketing.

a Volkswagen usa IA para análise preditiva em suas decisões de compra de anúncios, permitindo que a empresa corte custos ocultos associados a agências de mídia. Essa estratégia resultou em um aumento de 20% nas vendas da concessionária, pois se baseia em insights orientados por dados, em vez da interpretação subjetiva das agências sobre quais canais geram o máximo retorno sobre os gastos com publicidade (ROAS).

2. Criação de conteúdo

Os profissionais de marketing digital estão usando cada vez mais ferramentas de IA generativa para ajudar na criação de conteúdo, desde legendas de vídeo e postagens em mídias sociais até cópia de e-mail . A IA pode até mesmo ajudar a gerar, processar e aumentar a multimídia, como imagens, áudio e vídeo.

Embora o conteúdo gerado por IA possa ser útil, ele geralmente não está pronto para ser publicado imediatamente.

Apenas cerca de 6% dos profissionais de marketing que usam IA publicam o conteúdo sem nenhuma edição.

Atualmente, a maioria dos profissionais de marketing vê a GenAI como um ponto de partida - uma forma de fazer brainstorming de ideias, criar esboços, escrever textos de anúncios ou redigir parágrafos iniciais para estimular e complementar sua criatividade.

uma exceção a isso pode ser o JPMorgan Chase. A empresa colaborou com a Persado AI para criar um texto de anúncio envolvente e, em alguns casos, atingir o dobro das taxas de cliques em comparação com o conteúdo escrito por humanos. Embora as opiniões ainda estejam divididas, esse exemplo mostra que a IA pode ser capaz de superar os métodos tradicionais de marketing.

Todos nós sabemos que o conteúdo exige testes extensivos durante a publicação. Não seria ótimo se você pudesse gerenciar seu conteúdo e seus testes em um só lugar?

Com o Modelo de teste e gerenciamento de conteúdo A/B do ClickUp você pode fazer exatamente isso!

Modelo de teste e gerenciamento de conteúdo A/B do ClickUp

Este modelo aprimora Modelo de teste A/B do ClickUp adicionando recursos avançados de gerenciamento de conteúdo. Ele ajuda você a gerenciar campanhas de teste A/B com ferramentas e recursos que facilitam (e divertem!) a criação, a execução e a análise de testes A/B, inclusive:

Uma visualização de lista para rastrear todos os seus testes

Uma visualização de quadro para visualizar fluxos de trabalho e prioridades

Uma visualização de calendário para agendar tarefas

Uma visualização de linha do tempo para monitorar a duração dos seus testes automatizados

Além disso, você pode usar os campos personalizados para monitorar detalhes importantes, como metas de teste, públicos-alvo e métricas importantes para suas campanhas.

3. Personalização de conteúdo

De todas as empresas que usam IA, 82% relatam ajuda a personalizar a experiência do cliente e gera um retorno sobre o investimento de 5 a 8 vezes seus gastos .

Um ótimo exemplo dessa personalização é o conteúdo dinâmico, que se ajusta de acordo com fatores como o nome, a profissão ou a atividade de navegação de um usuário. Pense nas recomendações personalizadas que você vê na Netflix quando faz login ou em como o Spotify seleciona listas de reprodução com base em seus hábitos de escuta - essas experiências são alimentadas por IA. Ao analisar o comportamento do usuário, a IA oferece uma experiência mais personalizada por meio de vários canais de marketing, sejam eles páginas da Web, e-mails ou publicações em mídias sociais.

a Sephora implementa um aplicativo "Virtual Artist" com tecnologia de IA que permite que os usuários experimentem produtos de maquiagem virtualmente usando realidade aumentada (AR). Isso não apenas personaliza a experiência de compra, mas também aumenta o envolvimento do cliente e as conversões de vendas por meio de recomendações de produtos personalizadas com base nas preferências do usuário.

Leia também: Bots and Beyond: Um guia prático sobre como usar a IA no atendimento ao cliente

4. Campanhas automatizadas de marketing por e-mail

O marketing por e-mail automatizado já existe há algum tempo, mas a IA agora está elevando-o a um patamar superior. Com as ferramentas de IA, você pode criar conteúdo de e-mail mais envolvente e, ao mesmo tempo, aprender como seu público interage com seus e-mails. A ideia é reduzir o tempo gasto com brainstorming e pesquisa para que sua equipe possa se concentrar mais na execução de campanhas bem-sucedidas.

À medida que a IA continua a evoluir, a integração do software de marketing por e-mail automatizado em sua estratégia se torna mais importante do que nunca. Modelo de campanha de e-mail do ClickUp oferece uma excelente estrutura para se conectar com novos clientes, manter o suporte aos existentes, aumentar a visibilidade da marca, nutrir leads e fechar negócios com eficiência.

Modelo de campanha de e-mail do ClickUp

Esse modelo permite que você crie e gerencie campanhas de e-mail bem-sucedidas enquanto acompanha o envolvimento e o progresso. Ao salvar modelos para diferentes campanhas, você economiza tempo e esforço para futuros esforços de marketing, garantindo a consistência em todas as suas comunicações.

Os campos personalizados do modelo também permitem que você categorize e acompanhe detalhes como links de cópia de e-mail, taxas de conclusão, tipos de e-mail, setores-alvo e temas.

Com seus relatórios detalhados, você também pode analisar o desempenho de e-mails anteriores e otimizar suas campanhas futuras para obter o máximo impacto.

5. Prever o comportamento do cliente

A IA também é incrivelmente útil para prever o comportamento do cliente e as tendências de vendas. Ela analisa dados históricos, como engajamento do consumidor, compras, tempo gasto em uma página e taxas de abertura de e-mail, para prever o desempenho de uma campanha de marketing.

Essa capacidade de prever resultados permite que os profissionais de marketing entendam melhor o que esperar de seus esforços, o que os ajuda a criar campanhas mais dinâmicas e impactantes que impulsionam as vendas e melhoram o ROI.

📌 Estudo de caso: ClickUp 🤝 Pharmacy Mentor

A Pharmacy Mentor, uma comunidade para profissionais de farmácia, deparou-se com uma necessidade semelhante de gerenciamento de dados mais eficiente. Inicialmente, eles usaram o Google Workspace para gerenciar as informações dos clientes, mas, à medida que as operações cresceram, a configuração ficou desorganizada, dificultando a recuperação de dados e o acompanhamento do progresso do projeto.

Para superar esses obstáculos, A Pharmacy Mentor mudou para o ClickUp . Essa transição melhorou o CRM, o gerenciamento de projetos e o manuseio geral de dados. Isso permitiu que eles centralizassem o gerenciamento de clientes e automatizassem os acionadores de tarefas, o que facilitou muito o gerenciamento das atualizações dos clientes.

O ClickUp ajudou nossa empresa a se tornar muito mais produtiva, economizando tempo, reduzindo a necessidade de reuniões inúteis e aumentando consideravelmente a satisfação dos funcionários e dos clientes

Lewis Norwood, Diretor de Relações com o Cliente, Pharmacy Mentor

Uso de software de IA para marketing digital

O ClickUp permite que você integre a IA ao seu fluxo de trabalho, automatizando tarefas de marketing, acompanhando o progresso da campanha e analisando dados de desempenho - tudo em uma única plataforma.

Aqui está um resumo dos recursos específicos de IA do ClickUp que você pode usar em sua estratégia de marketing digital.

Automatizar tarefas repetitivas

Automatize facilmente seus fluxos de trabalho de marketing com o ClickUp Brain e o ClickUp Automations

O marketing digital geralmente envolve muitas tarefas tediosas e repetitivas que podem esgotar seu tempo e energia. Automações do ClickUp pode ajudá-lo a configurar fluxos de trabalho (para lidar com essas tarefas rotineiras) que acionam ações com base em condições específicas. Por exemplo, quando o status da tarefa de uma postagem de mídia social muda para pronto, o ClickUp pode alterar o responsável pela tarefa do redator que redigiu a postagem para o gerente de mídia social que precisa publicá-la.

Use o construtor de automação de PNL do ClickUp Brain para reduzir o tempo gasto com trabalho manual

Com o ClickUp Brain, você pode configurar essas automações usando também instruções de linguagem natural. Isso significa que você gastará menos tempo com trabalho administrativo e mais tempo elaborando campanhas inovadoras.

No entanto, é fundamental garantir que seus processos de automação estejam em conformidade com as normas de privacidade de dados e respeitem o consentimento do usuário.

Obtenha insights orientados por dados

O ClickUp Brain aprimora suas habilidades de análise de dados, fornecendo insights acionáveis exatamente quando necessário.

Com a análise orientada por IA, você pode identificar facilmente tendências, avaliar a eficácia da campanha e tomar decisões informadas em tempo real. Use Dashboards do ClickUp para visualizar esses indicadores-chave de desempenho e métricas em um relance.

Obtenha uma visão geral abrangente com os ClickUp Dashboards totalmente personalizáveis

Por exemplo, se uma determinada campanha de e-mail mostrar maior envolvimento, você poderá ajustar rapidamente sua estratégia para replicar esse sucesso em outras plataformas.

Gerar conteúdo criativo mais rapidamente

Gere conteúdo de alta qualidade usando o ClickUp Brain, seu assistente de redação e edição orientado por IA

O ClickUp Brain ajuda você a gerar tópicos, esboços e até mesmo criar peças de conteúdo completas. Independentemente de você estar criando postagens de blog, e-mails ou conteúdo de mídia social, a ferramenta de IA automatiza as etapas iniciais, ajudando você a economizar tempo e a manter a qualidade. Isso permite que você se concentre mais no refinamento de suas mensagens e menos na tentativa de ter a próxima grande ideia.

via Reddit É ideal para profissionais de marketing que precisam de conteúdo rápido e de alta qualidade sem o incômodo de começar do zero.

Você pode salvar todo o seu conteúdo de marketing em Documentos do ClickUp que fornecem um hub central para redigir, editar e refinar o conteúdo de forma colaborativa. Os comentários em tempo real e o compartilhamento de documentos elevam o trabalho em equipe, garantindo que todos estejam na mesma página.

Certifique-se de que todo o conteúdo gerado esteja alinhado com as diretrizes da marca e com os padrões éticos e revise os erros de digitação (embora o verificador gramatical e ortográfico integrado possa evitá-los em primeiro lugar!)

Leia também: Como usar a IA na publicidade (casos de uso e ferramentas)

Aprimore a colaboração da equipe

Elimine o incômodo de fazer malabarismos com várias ferramentas e conversas dispersas usando o ClickUp Chat para compartilhar atualizações, vincular recursos e colaborar sem esforço no ClickUp

O marketing bem-sucedido depende muito da colaboração, o que exige comunicação e coordenação fluidas entre os membros da equipe. Chat do ClickUp aprimora o trabalho em equipe com recursos integrados de bate-papo, gerenciamento de tarefas e compartilhamento de documentos. Ele facilita a discussão de ideias, o compartilhamento de ativos e o fornecimento de feedback em tempo real.

Cada thread de bate-papo é vinculado a tarefas, documentos e projetos relevantes, proporcionando uma visão holística das discussões em andamento. Isso garante que todas as comunicações permaneçam relevantes e acionáveis, quer você esteja fazendo um brainstorming de uma nova campanha ou revisando rascunhos.

Nunca perca itens de ação importantes em seus tópicos de bate-papo com FollowUps no ClickUp Chat

Com o FollowUps no Chat, você pode facilmente fazer a triagem e atribuir mensagens importantes como itens de ação e, com o SyncUps, você pode participar de chamadas de áudio e vídeo para obter clareza contextual, simplificando o gerenciamento de projetos.

Por fim, você pode usar a IA no ClickUp Chat para resumir conversas, identificar itens de ação importantes e converter mensagens de bate-papo em tarefas. Isso reduz o ruído e permite que você se concentre no que realmente importa.

A conveniência de ClickUp para equipes de marketing vai ainda mais longe. Ele fornece uma variedade de modelos para economizar tempo durante o planejamento, a execução e a análise da campanha.

O modelo de plano de marketing do ClickUp Modelo de plano de marketing do ClickUp foi criado para ajudá-lo a definir e atingir seus objetivos de marketing, desde a geração de leads até o aumento de sua presença nas mídias sociais.

Modelo de plano de marketing do ClickUp

Este modelo permite planejar, monitorar e otimizar suas campanhas em um local conveniente. Com ele, você pode:

Dividir suas tarefas em etapas acionáveis para atingir suas metas de marketing

Acompanhar o progresso da campanha usando métricas e análises incorporadas

Alocar seu tempo e recursos de forma mais eficiente

Avaliar o sucesso da campanha e refinar suas estratégias conforme necessário

O modelo de relatório de marketing digital do ClickUp

O rastreamento e a geração de relatórios sobre campanhas de marketing digital são cruciais para avaliar o ROI de seus esforços.

Entretanto, a coleta de dados de várias fontes e a criação de relatórios podem consumir muito tempo. Com o Modelo de relatório de marketing digital do ClickUp você pode gerenciar e gerar relatórios sobre todas as suas campanhas em um local centralizado, sem esforço!

Modelo de relatório de marketing digital do ClickUp

O modelo inclui visualizações para avaliar o desempenho geral e análises detalhadas para ajudá-lo a identificar sucessos e oportunidades. Ele também apresenta:

A capacidade de rastrear métricas em várias plataformas

Atualizações em tempo real dos principais indicadores de desempenho

Banco de dados sem código para armazenar e organizar todos os seus dados

O modelo de resumo da campanha de marketing do ClickUp

O Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp é um recurso vital para definir claramente as metas e os objetivos de sua campanha.

Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp

Sua integração perfeita com o ClickUp Brain diferencia esse modelo, permitindo um fluxo de trabalho suave do conceito à execução. Você pode usá-lo para criar um documento no ClickUp para fazer brainstorming e delinear seus objetivos, enquanto o ClickUp Brain o ajuda a elaborar um briefing de marketing de alta qualidade.

Com esse modelo, você pode:

Organizar os resultados em cada estágio do funil de marketing

Fazer brainstorming de ideias e estratégias criativas

Garantir que todos os elementos essenciais de seu plano de marketing sejam abordados

Este é apenas o começo do que o ClickUp pode fazer. O ClickUp também oferece modelos de roteiro de marketing que permitem que você se concentre na execução de suas estratégias em vez de ficar preso aos detalhes.

Leia também: Como a equipe de marketing do ClickUp usa o ClickUp

Use a IA e o ClickUp para otimizar suas estratégias de marketing digital

Saber como usar a IA para o marketing digital é fundamental para se manter à frente em um setor em rápida evolução. Não importa se você está implementando a IA para criar chatbots de geração de leads, reduzir a rotatividade de clientes ou aprimorar seu processo de criação de conteúdo, os benefícios são inegáveis.

Com uma ferramenta completa como o ClickUp, não há necessidade de experimentar vários aplicativos. O ClickUp combina planejamento, rastreamento, otimização e geração de relatórios para suas iniciativas de marketing digital. Seu conjunto de ferramentas alimentadas por IA e modelos prontos simplificam seus esforços de marketing, mantendo tudo organizado e eficiente. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!