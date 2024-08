Como desenvolver uma agência de marketing digital: Um guia passo a passo

Esta é a pergunta de um milhão de dólares que incomoda os proprietários de marketing digital:

"Como fazer crescer uma agência de marketing digital?", mas a pergunta está incompleta.

Em vez disso, eles deveriam perguntar: "Como fazer uma agência de marketing digital crescer para ser lucrativa e ter os clientes como prioridade?"

E a resposta está enraizada em sua estratégia de marketing digital.

Pergunte a si mesmo:

Seus produtos de marketing são genuinamente interessantes para as pessoas?

Você está vendendo produtos ou histórias de marcas?

Em primeiro lugar, você tem uma estratégia claramente definida?

Portanto, fique por aqui se estiver curioso para saber como expandir e dimensionar sua agência de forma eficaz.

Entendendo o crescimento da agência digital

Espera-se que os gastos com anúncios digitais cresçam em 2024. Além disso, os proprietários de agências acreditam que a otimização de mecanismos de pesquisa, o marketing de conteúdo e os canais de marketing digital proporcionarão os maiores retornos em 2024.

Outras tendências de marketing digital que serão dominantes em 2024

Plataformas de mídia social como Instagram Threads, Meta Threads e Bluesky ganharão popularidade

Os profissionais de marketing devem se concentrar em aumentar as taxas de engajamento - a nova métrica para a taxa de retenção

O LinkedIn agora tem 1 bilhão de membros, o que o torna uma ótima plataforma para a geração de leads orgânicos

Os anúncios pagos de mídia social, especialmente no LinkedIn, são dominados pelo marketing de vídeo

Portanto, se você está pensando em expandir sua agência de marketing digital, nunca houve um momento melhor.

Para sua conveniência, categorizamos as estratégias de marketing digital em quatro segmentos:

Melhorar o marketing e as vendas de sua agência

Reduzir a rotatividade de clientes

Aumentar o desempenho de sua agência de marketing

Aprimorar seus serviços de marketing digital

Estratégias para melhorar seu marketing interno e suas vendas

Vamos começar com o básico e ver como melhorar seu marketing interno e suas vendas.

### Capacite sua equipe interna

Quer você seja uma agência de publicidade ou esteja envolvido em serviços digitais, sua equipe precisa se manter atualizada sobre as últimas tendências do setor.

Integre o treinamento de funcionários ao seu modelo de negócios - seja por meio de eventos virtuais, grupos de mídia social ou até mesmo pelo site da sua agência de marketing digital.

Use um software de gerenciamento de projetos para o crescimento de sua agência de marketing

Como é o controle de tempo do projeto no ClickUp

Você deve agregar valor ao negócio de seu cliente para aumentar seu pipeline de clientes bem-sucedidos.

E a melhor maneira de conseguir isso?

Comece simplificando seus processos internos para ajudar a equipe a se concentrar na construção de relacionamentos em vez de entrar no modo de combate a incêndios.

É aqui que um ferramenta de gerenciamento de projetos funciona como um assistente útil para suas equipes, coordenando tarefas, projetos, pessoas e expectativas.

Mostre seu trabalho como uma agência de marketing digital confiável

As agências de marketing devem ser adeptas da promoção de seus clientes atuais.

Entretanto, elas também devem se concentrar em mostrar as proezas de sua agência de marketing digital.

Portanto, promova o site de sua agência em todos os canais e plataformas para obter mais clientes rapidamente.

Realize uma auditoria no site de sua agência

Deseja demonstrar suas habilidades para o mundo?

Deixe que seu web designer mostre seus imensos talentos para clientes em potencial e outras agências com designs brilhantes no site.

Faça uma auditoria de SEO em seu design atual da Web e seja seu estudo de caso aos olhos dos mecanismos de pesquisa.

Invista em publicidade paga e marketing de mídia social

Manter uma presença contínua nas mídias sociais e complementá-la com campanhas de pagamento por clique permitirá que você promova sua agência de marketing em diversos canais orgânicos ou pagos.

À medida que tipos distintos de públicos-alvo se conectam à sua marca, diversificar seu alcance e aumentar as vendas se tornará muito mais fácil.

Aqui estão algumas dicas sobre como aproveitar o marketing de mídia social:

Demonstre autoridade compartilhando insights, blogs com curadoria de especialistas e webinars gratuitos, além de sessões ao vivo para mostrar sua marca a clientes em potencial

Responda a todos os comentários, menções e consultas nas mídias sociais ou, caso contrário, corra o risco de ser marcado como não responsivo por clientes irritados

Use uma combinação de canais de mídia social para atender a grupos demográficos diversificados

Publique regularmente e compartilhe histórias de sucesso para ganhar a confiança de seus seguidores

Estratégias para reduzir a rotatividade de clientes e impulsionar o crescimento da agência

Use essas dicas como uma caixa de ressonância para reduzir o número de clientes que pararam de se envolver com sua agência de marketing e converter sua agência de marketing digital em um ímã de leads:

1. **Revisite sua estratégia de conteúdo

No mundo do marketing de conteúdo, um blog significativo faz toda a diferença.

Use a postagem do blog para promover sua empresa, educar o público e atrair novos clientes.

Siga estas dicas para ser um craque em seus esforços de criação de conteúdo:

Publique conteúdo relevante, original e perspicaz que agregue valor aos leitores

Destaque seu conhecimento e garanta que seus artigos sejam bem pesquisados

Adicione recursos visuais interessantes, como infográficos, ilustrações, imagens e assim por diante

Use vídeos para envolver e adicionar um elemento de narração de histórias

Crie um calendário de conteúdo para cada mês e mantenha-se fiel a ele

Como é um calendário de conteúdo na visualização de calendário do ClickUp

Integre webinars, podcasts, etc., e brinque com o formato do conteúdo

Promova seu conteúdo em seu boletim informativo, nas mídias sociais, em anúncios pagos e assim por diante

Escreva e compartilhe eBooks e guias gratuitamente como um poderoso ímã de leads

Acompanhe o desempenho do seu conteúdo usando ferramentas como o Google Analytics

Se houver desgaste em sua base de clientes, é hora de usar o poder da palavra escrita e destacar sua experiência para novos clientes.

Use plataformas não convencionais como Reddit, Quora e LinkedIn para consolidar a autoridade de sua agência de marketing digital.

2. **Inspire-se em outras agências criativas

Se você achar que seu poço de ideias inspiradoras de ímãs de leads está secando, busque inspiração em outras agências bem-sucedidas.

Estude as campanhas de mídia social delas, faça sua lição de casa sobre a estratégia de geração de leads delas e amplie seus esforços de marketing por e-mail nutrindo os leads por meio de conteúdo direcionado e de alta qualidade.

Dicas adicionais sobre como aprimorar sua campanha de marketing por e-mail:

Uma mensagem de e-mail de vendas escrita pelo ClickUp Brain

Guie seus clientes pelo funil de vendas enviando e-mails regulares sobre as últimas promoções, lançamentos, ofertas e muito mais

Crie um relacionamento com os clientes existentes usando check-ins constantes, séries de boletins informativos etc.

Motive seus leitores a realizar a ação desejada - seja fazer uma compra, assinar o boletim informativo ou registrar-se para uma demonstração do produto

Segmente seus clientes com base em comportamentos específicos, interesses, necessidades, etc.

3. **Mostre seus sucessos a novos clientes

Para ganhar a confiança de novos clientes, faça com que seus clientes fiéis se manifestem - peça a eles que publiquem avaliações honestas, coloquem depoimentos em vídeo e façam propaganda boca a boca em nome de sua agência de marketing digital.

4. **Trabalhe em sua estratégia de otimização de mecanismos de pesquisa

Seu website está bem classificado nos mecanismos de busca locais?

Caso contrário, você pode perder uma base de clientes potenciais de alto ROI.

Modifique sua listagem do Google My Business, colete conteúdo e avaliações autênticos gerados por usuários e otimize seu website para palavras-chave locais.

5. **Invista em pesquisas de satisfação e feedback do cliente

Treine sua equipe para obter feedback regularmente de seus clientes existentes para entender seus níveis de satisfação, pontos problemáticos e áreas de melhoria.

Use esse feedback para tomar decisões informadas sobre seus serviços e resolver problemas que possam estar contribuindo para a rotatividade de clientes.

Além disso, implemente uma pesquisa de satisfação do cliente para ajudá-lo a avaliar o sentimento geral do cliente e identificar tendências que possam afetar positivamente o crescimento da sua agência.

6. Concentre-se em estratégias de retenção de clientes

Embora atrair novos clientes seja crucial, não negligencie o valor de reter os atuais.

Implemente estratégias de retenção de clientes, como programas de fidelidade, comunicação personalizada, ofertas exclusivas e suporte proativo ao cliente para manter seus clientes engajados e satisfeitos.

A construção de relacionamentos sólidos com seus clientes atuais leva à fidelidade de longo prazo e a indicações positivas no boca a boca, que são inestimáveis para o crescimento da agência.

Estratégias para aumentar a equipe da sua agência digital

Deseja injetar mais eficiência e produtividade em sua agência de marketing digital sem comprometer o crescimento da agência?

O software de gerenciamento de projetos ClickUp está ao seu lado marketing lado da equipe.

Essa ferramenta oferece recursos robustos para gerenciar recursos da agência tarefas, equipes e pessoas.

Vamos nos aprofundar um pouco mais.

Use o ClickUp Tasks para otimizar o trabalho da sua equipe Tarefas do ClickUp não permite nenhum tipo de dúvida em sua equipe, mesmo quando há desgaste na equipe ou o trabalho aumenta.

Seja no marketing de conteúdo ou no integração do cliente processo que precisa de sua atenção, defina prioridades de tarefas para todos os casos de uso imagináveis e informe à sua equipe quem está trabalhando em quê.

Definir a prioridade da tarefa é tão fácil quanto clicar em um botão com o ClickUp 3.0

O ClickUp Tasks também o ajuda a visualizar datas de vencimento, listas de verificação, dependências, comentários e tempo gasto em tarefas simultaneamente - um recurso indispensável para equipes em crescimento.

Além disso, a interface do usuário é simples de usar e fácil de entender.

Escolha entre uma série de opções de automação para aumentar a eficiência

O ClickUp oferece a você o melhor dos dois mundos: gerenciamento de projetos e marketing, por meio de seu software de gerenciamento de agências . Aplicativos de marketing digital do ClickUp valem o investimento para uma agência de marketing de qualquer escopo e tamanho.

E se você estiver procurando uma ferramenta mais específica para marketing de conteúdo, considere O software de marketing de conteúdo da ClickUp ou o cobiçado Cérebro ClickUp que permite a implementação de alta qualidade em minutos.

Use o ClickUp Brain para gerar uma postagem de blog sobre qualquer tópico sob o sol

Use a visualização de gráfico de Gantt para sua vantagem visual

Deseja acompanhar e planejar projetos para suas equipes multifuncionais?

Experimente a Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp e gerenciar informações de projeto que todos entendam.

Vamos supor que a sua equipe de produtos tenha recebido a tarefa de melhorar um aplicativo que você criou para um cliente.

Esta é a aparência de sua linha de tarefas em um gráfico de Gantt.

Um exemplo do gráfico de Gantt do ClickUp para uma equipe de produto trabalhando em um aplicativo

Rastreie o progresso e analise o desempenho com os recursos de relatório do ClickUp

Crie um painel de KPI no ClickUp e analise o desempenho de sua equipe com relatórios de marketing em tempo real

Clientes bem-sucedidos são construídos com base em mais do que apenas curtidas e comentários.

Eles são construídos com base em dados reais extraídos de relatórios de marketing que oferecem percepções mais profundas sobre o desempenho de sua equipe.

O recurso de relatórios do ClickUp vem com painéis personalizáveis, fornecendo uma visão geral de alto nível do seu trabalho.

Veja os bugs por visualização e as tarefas por status no ClickUp Dashboard

Estratégias para aprimorar suas ofertas de serviços

Como proprietário de uma agência, você deve saber que o aprimoramento de seus serviços de marketing digital começa com o aprendizado de como melhorar a produtividade de sua agência de marketing .

E a outra tarefa igualmente importante é conseguir mais clientes e construir relacionamentos com eles - uma especialidade da software de sucesso do cliente. Você quer que sua equipe, bem como os clientes em potencial, sejam felizes.

Portanto, invista seu tempo com sabedoria na criação de processos robustos de gerenciamento de projetos que tornem sua estratégia de crescimento focada no cliente e no funcionário.

Aqui estão quatro práticas recomendadas testadas e comprovadas para adicionar à cultura de sua agência de marketing.

Defina o nicho em que você deseja atuar

Entenda o que seu público-alvo deseja e concentre-se em tendências específicas do setor, encontrando um meio-termo entre os dois.

Por exemplo, você pode querer se especializar em pesquisa de palavras-chave ou desenvolvimento da Web.

Qual é a sua proposta de venda exclusiva (USP)?

A ideia é entender o que o diferencia das outras agências - você lida com os negócios do seu cliente.

A sua equipe interna, bem como os processos internos, devem refletir a sua USP de forma completa

Criar uma equipe capacitada com uma mentalidade centrada no cliente

Uma agência de marketing funciona com base na qualidade de seu pool de talentos.

Portanto, redirecione sua energia para encontrar e reter os melhores talentos para ficar à frente da curva.

Construir parcerias estratégicas

Às vezes, você não precisa ser um exército de uma só pessoa se o trabalho for desafiador.

Isso ajuda a aproveitar a ajuda de agências terceirizadas, ferramentas de gerenciamento de projetos e outros ativos para acelerar o trabalho.

Portanto, crie parcerias estratégicas com tecnologia, processos e pessoas para colocar sua agência de volta na trilha do sucesso.

As etapas que você deve seguir para melhorar sua oferta serão diferentes para cada proprietário de agência. Tudo depende de como você deseja que sua agência de marketing digital seja vista pelos clientes e possíveis contratados.

O crescente papel da automação na expansão de uma agência digital

Começar uma agência de marketing digital é fácil; administrá-la é difícil.

Atender aos clientes existentes é fácil, mas atender às necessidades de novos clientes é difícil.

Conseguir algumas ideias da equipe é fácil, mas criar um conteúdo digital memorável é difícil campanhas de marketing é um desafio.

Se você quiser entrar no último extremo do espectro, obtenha software de agência de marketing como o ClickUp, para trabalhar para você (e não o contrário).

O ClickUp oferece recursos valiosos, como modelos de planos de marketing , modelos de roteiro de marketing e muito mais para revolucionar a forma como você otimiza seus fluxos de trabalho de marketing.

Não ignore o chamado de sua agência - deixe que o ClickUp o ajude a espalhar a boa notícia em sua rede de agências digitais e a criar uma agência inovadora que prospere.

Perguntas frequentes

1. Como as agências digitais podem atrair mais clientes em potencial?

Uma agência de marketing digital bem-sucedida entende que nenhuma abordagem de "tamanho único" funciona para obter clientes potenciais. Dito isso, seus esforços de geração de leads devem se concentrar em:

seu público-alvo e seus hábitos, gostos, etc.

construir relacionamentos com clientes em potencial

estabelecer um programa de indicações

aumentar sua presença nas mídias sociais

envolver-se em marketing por e-mail e contato direto

2. Quais estratégias são mais eficazes para o crescimento de uma agência digital?

Para desenvolver seu negócio de marketing digital, siga estas estratégias bem-sucedidas de aquisição de clientes:

Faça sua publicidade conduzindo táticas estratégicas de gerenciamento de mídia social enviando propostas em eventos de networking participando de eventos do setor e eventos virtuais conectando-se com apresentadores de podcast para compartilhar sua experiência

Encontre um nicho para o seu marketing digital - marketing de conteúdo, marketing de mídia social, SEO, etc.

Faça uma pesquisa aprofundada sobre o que está acontecendo no setor de marketing digital

Contrate profissionais de marketing qualificados que sejam responsáveis

Promova treinamentos de marketing corporativo para seus funcionários em intervalos de rotina

Desde que esteja criando parcerias estratégicas, você está classificado.

3. Como o ClickUp ajuda no crescimento de uma agência digital?

O gerenciamento de projetos é o combustível que impulsiona uma agência bem-sucedida, especialmente no dinâmico mundo do marketing digital, onde tudo muda em um piscar de olhos.

Experimente o marketing digital do ClickUp software de gerenciamento de projetos de agências para dividir projetos complexos em tarefas gerenciáveis, atribuir responsabilidades e monitorá-los em tempo real.