10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para agências de publicidade em 2024

É um fato básico para todas as equipes de marketing de agências: trabalhar com clientes significa realizar multitarefas constantemente. Seja no planejamento de projetos, na medição do progresso do projeto ou no alinhamento das necessidades do cliente com o trabalho de suas equipes de criação, o software de gerenciamento de projetos é uma consideração importante.

A ferramenta certa de gerenciamento de projetos ajudará sua agência de marketing criativo e estratégico a ter sucesso. Na melhor das hipóteses, o software se torna (ou pelo menos se integra a) uma ferramenta de colaboração tanto para as equipes de criação internas quanto para os contatos com os clientes.

Para chegar lá, você precisa encontrar a solução certa de gerenciamento de projetos.

Este guia aborda tudo o que você precisa saber sobre o melhor software de gerenciamento de projetos de marketing disponível para agências de marketing para otimizar o gerenciamento do fluxo de trabalho, manter os clientes satisfeitos e concluir tarefas.

O que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para agências de publicidade?

O software de gerenciamento de projetos para agências oferece um sistema centralizado para gerenciar projetos de clientes. Isso pode incluir uma visão geral de objetivos do projeto para diferentes iniciativas ou otimização do fluxo de trabalho para concluir essas iniciativas.

As ferramentas de gerenciamento de projetos oferecem uma ampla gama de recursos e são uma parte inestimável do software de agência de marketing equação. Esses recursos incluem:

Gerenciamento de tarefas para que os membros da sua equipe de criação acompanhem suas listas de tarefas e concluam tudo dentro do prazo e das especificações

Recursos de colaboração em equipe que elevam as tarefas individuais a projetos mais complexos aos quais elas se relacionam

Análises em nível de projeto que acompanham o progresso da iniciativa de um cliente e fornecem uma visão geral de todo o trabalho para esse cliente

Automação e gerenciamento do fluxo de trabalho para movimentar o trabalho em sua agência de marketing ou de criação

Gerenciamento de recursos para garantir que a equipe de criação e os clientes utilizem o tempo e os recursos de forma produtiva

Como resultado, alguns dos melhores soluções de software de gerenciamento de agências foco em projetos e gerenciamento de tarefas .

Graças a esses recursos importantes, os sistemas de gerenciamento de projetos orientam essencialmente o trabalho diário e estratégico das agências de marketing e agências de criação.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos para agências de publicidade?

Qualquer sistema que você considere para monitorar e gerenciar seus projetos de marketing precisa incluir recursos básicos de gerenciamento de projetos, como a capacidade de atribuir, monitorar e gerenciar tarefas. Mas as melhores opções de software de gerenciamento de projetos para agências compartilham os seguintes recursos principais:

Facilidade de uso: Uma interface fácil de usar é essencial para as equipes de marketing e para a integração do cliente

Uma interface fácil de usar é essencial para as equipes de marketing e para a integração do cliente Modelos de projeto personalizáveis: Modelos de projeto, comogerenciamento de projetos ecampanhas publicitárias Os gerentes de projeto apreciarão a capacidade de aprimorar suas campanhas publicitárias

Modelos de projeto, comogerenciamento de projetos ecampanhas publicitárias Recursos de gerenciamento de campanhas: Os gerentes de projeto apreciarão a capacidade de aprimorar suasgerenciamento de campanhas de marketing *Fluxos de trabalho personalizáveis: Fluxos de trabalho personalizados, incluindofluxos de trabalho de criação de conteúdo e gerenciamento de tarefas diárias, podem aumentar a eficiência e economizar tempo

Os gerentes de projeto apreciarão a capacidade de aprimorar suasgerenciamento de campanhas de marketing *Fluxos de trabalho personalizáveis: Fluxos de trabalho personalizados, incluindofluxos de trabalho de criação de conteúdo e gerenciamento de tarefas diárias, podem aumentar a eficiência e economizar tempo Escalabilidade: À medida que sua agência continua a crescer, seu software de gerenciamento de projetos deve ser capaz de crescer junto com ela para acomodar mais trabalho, mais clientes e equipes de marketing maiores

À medida que sua agência continua a crescer, seu software de gerenciamento de projetos deve ser capaz de crescer junto com ela para acomodar mais trabalho, mais clientes e equipes de marketing maiores Integração de feedback do cliente: Os aplicativos de gerenciamento de projetos devem facilitar não apenas a colaboração interna, mas também (de forma mais simples) com seus clientes

Os aplicativos de gerenciamento de projetos devem facilitar não apenas a colaboração interna, mas também (de forma mais simples) com seus clientes Recursos de colaboração da equipe: Os recursos de colaboração, incluindo compartilhamento de arquivos, bate-papo direto e mensagens, podem aumentar a produtividade da equipe

Os recursos de colaboração, incluindo compartilhamento de arquivos, bate-papo direto e mensagens, podem aumentar a produtividade da equipe Rastreamento de tempo: O recurso certo de rastreamento de tempo pode ajudá-lo a cobrar com precisão os clientes por projetos criativos, melhorando o planejamento de recursos e o gerenciamento do orçamento

O recurso certo de rastreamento de tempo pode ajudá-lo a cobrar com precisão os clientes por projetos criativos, melhorando o planejamento de recursos e o gerenciamento do orçamento Análise de projetos: Procure uma plataforma de gerenciamento de projetos que lhe permita acompanhar o andamento do projeto e identificar eficiências

As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para agências de publicidade a serem usadas em 2024

A lista a seguir é a nossa seleção das melhores softwares de gerenciamento de projetos criativos que você pode encontrar, ajudando-o a lidar com vários projetos enquanto procura otimizar processos e gerar mais negócios.

O ClickUp oferece diferentes visualizações de projetos, ferramentas de atribuição e automações para tornar o gerenciamento de projetos mais fácil do que nunca Gerenciamento de equipes de projetos adoram o ClickUp por causa da personalização e da flexibilidade da plataforma. Você pode maximizar o gerenciamento de recursos por meio do controle de tempo, aprimorar o compartilhamento de arquivos com o Documentos do ClickUp e usar gráficos de Gantt para melhorar sua cronogramas de projetos .

Com o ClickUp, você pode otimizar todas as partes do seu projeto de marketing, inclusive o gerenciamento de tarefas básicas e listas de tarefas, campanhas publicitárias complexas e relacionamentos multifacetados com clientes.

Melhores recursos do ClickUp

Painéis que permitem acompanhar projetos de forma holística, facilitando o processo de gerenciamento de vários projetos

Controle de tempo avançado que ajuda a definir estimativas e alinhar seu trabalho com as capacidades e as expectativas do cliente

Modelos de projeto personalizáveis, comomodelo de gerenciamento de agênciaque o ajuda a monitorar e otimizar cada etapa do processo do cliente e do projeto

Visualizações avançadas, incluindo quadros Kanban, gráficos de Gantt e calendários, que o ajudam a acompanhar o trabalho e os cronogramas do projeto com mais eficiência

Limitações do ClickUp

Alguns usuários observaram que a grande lista de recursos principais pode tornar a integração um desafio para usuários não familiarizados com ferramentas de gerenciamento de projetos

Os usuários do plano gratuito não têm acesso a alguns dos recursos avançados de gerenciamento de projetos da plataforma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por mês por usuário

Business: US$ 12 por mês por usuário

Enterprise: entre em contato para obter preços

IA do ClickUp : Disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Segunda-feira

Via Segunda-feira Pode parecer arriscado dar a esse sistema de gerenciamento de projetos baseado na Web o nome do dia da semana menos favorito de todos os criativos. Mas, depois de se aprofundar, o Monday é um sistema poderoso de planejamento de projetos, gerenciamento de projetos de marketing e colaboração em equipe que ajuda as equipes de marketing a gerenciar seus relacionamentos com clientes e seu trabalho.

Melhores recursos do Monday

Amplos recursos de gerenciamento de tarefas, incluindo dependências de tarefas e automação, para manter o trabalho complexo em andamento

Estrutura de permissão de usuário que mantém a privacidade dos dados confidenciais do cliente sem comprometer a colaboração da equipe

Rastreamento de despesas anexado a projetos, facilitando o planejamento de recursos para agências de criação

Recursos de compartilhamento de arquivos por meio de integrações com o Slack, Outlook e outras ferramentas de produtividade

limitações do #### Monday

Os layouts de fluxo de trabalho podem ser confusos às vezes, complicandorastreamento de projetos e o gerenciamento de tarefas, especialmente para novos usuários

Recursos limitados de inteligência artificial (IA), seja nos principais recursos ou por meio de integrações

Preços de segunda-feira

Grátis

Básico: US$ 8 por mês por usuário

Padrão: US$ 10 por mês por usuário

Pro: US$ 19 por mês por usuário

Enterprise: entre em contato para saber o preço

Monday classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 8.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.200 avaliações)

3. Jira

Via Jira O Jira é basicamente uma ferramenta de desenvolvimento de software, portanto, seus principais recursos e a capacidade de planejamento de recursos giram em torno desse processo de desenvolvimento. Mas essa é uma excelente ferramenta se sua agência de criação quiser acompanhar a criação de um novo aplicativo ou site.

Melhores recursos do Jira

Interface de usuário (UI) amigável que facilita o acompanhamento e a otimização do projeto

Quadros Kanban intuitivos, completos com modelos, para criar rapidamente planos de desenvolvimento e atribuir tarefas apropriadas

Extensas integrações com a maioria dos softwares de gerenciamento de projetos de agências desta lista para gerenciar projetos além do desenvolvimento

Recursos integrados de colaboração em equipe que permitem bate-papo em tempo real, compartilhamento de arquivos e mensagens em grupo

Limitações do Jira

Não é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos para qualquer trabalho de agência além do desenvolvimento de software

As estruturas de permissões podem ser excessivamente complexas, o que dificulta o gerenciamento de projetos por equipes menores

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 7,75 por mês por usuário

Premium: US$ 15,25 por mês por usuário

Enterprise: entre em contato para saber o preço

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4. Trabalho em equipe

Via Trabalho em equipe O nome pode sugerir uma ferramenta de colaboração simples, mas o Teamwork é muito mais do que isso. Seu software de gerenciamento de projetos para agências gerencia o trabalho de vários clientes, portanto, não se trata apenas de gerenciamento de tarefas. O Teamwork também é um software de gerenciamento de recursos devido à sua capacidade de fazer relatórios financeiros e até mesmo convidar clientes para contas gratuitas.

melhores recursos do #### Teamwork

Capacidade de criar modelos novos ou personalizar modelos existentes para reduzir a redundância para gerentes de projeto que trabalham com vários clientes

Recursos de gerenciamento financeiro, incluindo ferramentas de orçamento, faturamento e lucratividade, para maximizaralocação de recursos e o planejamento

Fluxos de trabalho personalizáveis e modelos predefinidos para facilitar a integração do cliente

Integrações com outros softwares de colaboração e marketing, como MS Teams, HubSpot e vários sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRMs)

Limitações do trabalho em equipe

Quando as integrações ainda não existem, a interface de programação de aplicativos pode ser um desafio para trabalhar e criar conexões

O CRM interno tem limitações. Na maioria dos casos, o gerenciamento da agência funcionará melhor com um software externo

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Starter: US$ 5,99 por mês por usuário

Deliver: US$ 9,99 por mês por usuário

Grow: US$ 19,99 por mês por usuário

Escala: entre em contato para obter preços

Classificações e análises do trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

5. Noção

Via Noção Promovendo-se como um espaço de trabalho conectado em vez de uma ferramenta dedicada de gerenciamento de projetos, o Notion é excelente para conectar o gerenciamento de recursos e documentos com o gerenciamento de tarefas e o planejamento de projetos. Ele adota uma abordagem baseada em equipe para o processo de gerenciamento de projetos, aprimorando a colaboração da equipe e oferecendo os principais recursos das plataformas desta lista.

Melhores recursos do Notion

Wikis integrados que podem simplificar o gerenciamento de recursos e de conhecimento juntamente com sua ferramenta de gerenciamento de tarefas

Visualizações baseadas em equipe que separam os projetos de marketing em áreas funcionais, mantendo a visão geral

Recursos avançados de IA, incluindo copywriting, automação de tarefas e prompts de brainstorming

Extensas integrações com outras ferramentas que sua agência pode precisar, como Slack ou Jira

Limitações do Notion

Não há recurso integrado de controle de tempo, portanto, qualquer controle de projeto baseado em tempo exigirá uma ferramenta externa

As visualizações baseadas em equipe podem dificultar a atribuição de tarefas fora da equipe para alguns usuários

Preços do Notion

Grátis

Plus: US$ 8 por mês por usuário

Business: US$ 15 por mês por usuário

Enterprise: entre em contato para obter preços

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 4.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

6. Asana

Via Asana Os criadores da Asana a projetaram propositalmente para ser uma ampla ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na Web. Seus recursos são amplos o suficiente para que as equipes de agência criativa, TI, engenharia, operações e planejamento estratégico possam usar as mesmas plataformas para gerenciar o trabalho, atribuir tarefas e trabalhar melhor em conjunto.

Melhores recursos da Asana

Exibições personalizadas, incluindo quadros Kanban, gráficos de Gantt e linhas do tempo, para analisar e gerenciar seus projetos de todos os ângulos

Ampla base de conhecimento que inclui dicas básicas de gerenciamento de projetos e tutoriais sobre os principais recursos

Várias equipes e espaços de trabalho para manter o trabalho de diferentes clientes separado

Notificações por telefone e e-mail (juntamente com um aplicativo móvel totalmente funcional) que transformam a Asana em uma ferramenta de colaboração e mantêm as partes interessadas informadas sobre cada projeto de marketing

Limitações da Asana

Não há muitos modelos de projetos, portanto, sua agência de criação precisará criar a maioria dos layouts e fluxos de projetos preferidos do zero

A Asana é cara em comparação com outras opções desta lista, especialmente quando a maioria de seus recursos avançados de gerenciamento de projetos, como o controle de tempo, está disponível apenas nos planos mais altos

Preços da Asana

Básico: gratuito

Premium: US$ 10,99 por mês por usuário

Business: US$ 24,99 por mês por usuário

Enterprise: entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

7. Trello

Via Trello O Trello pode não ser um software dedicado ao gerenciamento de projetos de marketing, mas é uma ferramenta de gerenciamento de projetos altamente respeitada. Seu domínio dos principais recursos, como visualizações personalizáveis, fluxos de trabalho e automações, faz com que valha a pena considerá-lo.

Melhores recursos do Trello

Quadro do Trello - uma versão específica da plataforma do clássicoQuadro Kanban que se tornou o padrão ouro para visões gerais de projetos nesse tipo de software de gerenciamento de projetos

Integração com o Jira e outras plataformas do conjunto de ferramentas de produtividade da Atlassian

Butler - um sistema baseado em regras para automatizar o gerenciamento de projetos e tarefas e eliminar a repetição para sua agência de criação

Fácil de usar, para que novos usuários e clientes possam começar a usá-lo com confiança em poucos minutos

Limitações do Trello

Agências ou gerentes de projeto com experiência em automação e dependências extensas podem achar o gerenciamento de tarefas frustrante

Recursos-chave um tanto limitados em comparação com algumas das outras ferramentas desta lista. Por exemplo, não há controle de tempo para suas equipes

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 5 por mês por usuário

Premium: US$ 10 por mês por usuário

Enterprise: US$ 17,50 por mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

8. Wrike

Via Wrike Quando se trata dos principais recursos, poucas alternativas podem competir com o software de gerenciamento de projetos de marketing Wrike. Você encontrará muitos recursos novos para ajudá-lo nas tarefas, como planejamento e alocação de recursos, gerenciamento de tarefas diárias e colaboração com o cliente.

Melhores recursos do Wrike

A marcação cruzada de tarefas garante que o trabalho da sua equipe represente com precisão o fluxo maior de gerenciamento de projetos

Os fluxos de revisão e aprovação o tornam um verdadeiro software de gerenciamento de projetos de agência com integrações de feedback do cliente

A automação da entrada de fluxo de trabalho é responsável por todos os projetos de marketing de que seus clientes precisam

O rastreamento avançado de tempo significa que você sempre sabe em que suas equipes estão trabalhando e quando elas podem atingir a capacidade

Limitações do Wrike

A abundância de recursos pode dificultar a integração de novos usuários no software de gerenciamento de projetos

A classificação de exibições, como gráficos de Gantt, pode ser desafiadora, dificultando a manutenção de uma visão geral do gerenciamento de projetos

Preços do Wrike

Grátis

Equipe: US$ 9,80 por mês por usuário

Negócios: US$ 24,80 por mês por usuário

Enterprise: entre em contato para saber o preço

Pinnacle: entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.400 avaliações)

9. Frente de trabalho

Via Adobe O Workfront, software integrado de gerenciamento de projetos da Adobe, não pretende simplificar as coisas. Ele está entre as ferramentas mais complexas disponíveis. Mas, depois que você desbloqueia seus recursos, ele pode se tornar uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos para sua agência.

Melhores recursos do Workfront

O Workfront Goals alinha o software de gerenciamento de projetos da sua agência com as metas comerciais da agência e do cliente

Caminhos de aprovação e fluxos de trabalho integrados levam projetos criativos aos seus clientes de forma mais rápida e eficiente

Quadros Kanban e gráficos de Gantt transformam o Workfront em um software degerenciamento ágil de projetos ferramenta

Painéis personalizáveis ajudam os gerentes de projeto a manter uma visão geral de cada projeto de marketing, bem como da carga de trabalho maior

Limitações do Workfront

A classificação no software de gerenciamento de projetos só está disponível por data de vencimento, o que limita sua capacidade de organizar tarefas

De acordo com alguns usuários, às vezes ele pode tentar fazer coisas demais, dificultando o gerenciamento de projetos para algumas iniciativas mais simples

Preços do Workfront

Select: entre em contato para saber o preço

Prime: entre em contato para obter preços

Ultimate: entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Workfront

G2: 4,1/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)

10. Produtivo

Via Produtivo Mais do que uma simples ferramenta de gerenciamento de projetos, o Productive é um software abrangente de gerenciamento de projetos para agências que o ajuda a trabalhar e otimizar cada parte do relacionamento com o cliente. Controle de tempo, orçamento e colaboração são apenas alguns dos recursos que garantem seu lugar na lista ao lado de alguns dos melhores softwares de gerenciamento de projetos de marketing do mercado.

Productive melhores recursos

As tarefas recorrentes garantem a conclusão do trabalho quando necessário

O controle de tempo integrado permite que os membros da equipe controlem suas horas, levando a uma alocação de recursos e faturamento mais precisos

As visualizações de planejamento de recursos permitem que sua agência planeje o trabalho e os cronogramas de forma realista com base nas cargas de trabalho existentes

O módulo Insights oferece análises avançadas de cada projeto de marketing, bem como de iniciativas e relacionamentos maiores com todo o cliente

Limitações produtivas

Há menos recursos de faturamento em comparação com softwares dedicados de gerenciamento de faturas

Alguns usuários observam que a interface do usuário não é tão intuitiva ou direta quanto a de outros softwares de gerenciamento de projetos de agências

Preços produtivos

Essencial: US$ 9 por mês por usuário

Professional: US$ 24 por mês por usuário

Ultimate: entre em contato para saber o preço

Enterprise: entre em contato para saber o preço

Productive avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Leve o gerenciamento de projetos de sua agência para o próximo nível com o ClickUp

Todas as plataformas acima são opções válidas de software de gerenciamento de projetos de agências. Mas como só pode haver um vencedor, esse vencedor tem de ser o ClickUp para agências de criação e publicidade.

Além de seus principais recursos, como IA, acompanhamento de projetos e integrações com outras ferramentas, você apreciará a facilidade com que pode conectar o gerenciamento de tarefas ao gerenciamento de recursos e os elegantes recursos de colaboração para suas equipes de marketing. Mas, em sua essência, trata-se de um gerenciamento de projetos simples e robusto que pode transformar a maneira como você aborda o gerenciamento de agências.

O ClickUp é perfeito para equipes de marketing o software é um dos mais avançados do mercado, oferecendo projetos ilimitados, recursos de controle de tempo que podem otimizar a alocação de recursos e a capacidade de criar e controlar projetos para dependências de tarefas que aprimoram seu fluxo de trabalho. Ele também está entre os poucos ferramentas gratuitas de gerenciamento de projetos disponíveis, para que você possa testar seu novo sistema de gerenciamento de projetos sem ter que se comprometer totalmente com ele.

Pronto para começar? Crie sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo para ver por si mesmo como essa solução completa pode ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos mais eficaz.