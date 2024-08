Como usar a IA para pesquisa de mercado (casos de uso e ferramentas)

Muitas vezes, a pesquisa de mercado pode parecer como se estivesse peneirando montanhas de dados de pesquisas e grupos de foco. Ela é lenta, propensa a erros e pode deixar você com muitas perguntas sem respostas.

E se você pudesse acelerar as partes chatas (como a coleta de dados) e chegar mais rápido às coisas boas (leia-se insights)? A IA pode ajudar! ✨

Desde a automação da coleta e do processamento de dados até a identificação de padrões ocultos em conjuntos de dados que os pesquisadores humanos podem não perceber, a IA pode fornecer insights de mercado exclusivos para a escalabilidade dos negócios.

Se você deseja aprimorar suas estratégias e técnicas de pesquisa de mercado, precisa da IA ao seu lado. Vamos ver como usar a IA na pesquisa de mercado.

Entendendo a IA para pesquisa de mercado

A IA está transformando a pesquisa de mercado de todas as empresas ao revelar insights mais profundos sobre os clientes. Sabemos que ela usa algoritmos de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, mas como a IA funciona do ponto de vista da pesquisa de mercado?

Vamos detalhar isso:

Alimentação de dados: Você alimenta a IA com dados, incluindo tweets de concorrentes, avaliações de clientes, publicações em mídias sociais etc.

Você alimenta a IA com dados, incluindo tweets de concorrentes, avaliações de clientes, publicações em mídias sociais etc. NLP em ação: OFerramenta de IA usa a PNL para entender a linguagem nesses dados. Ela divide as frases em palavras e as analisa, ao mesmo tempo em que verifica as conexões entre palavras e ideias

OFerramenta de IA usa a PNL para entender a linguagem nesses dados. Ela divide as frases em palavras e as analisa, ao mesmo tempo em que verifica as conexões entre palavras e ideias Pattern hunting: Usando classificadores ou categorias, as ferramentas segregam os dados dos clientes, como referências positivas e negativas. Elas também podem usar análises estatísticas avançadas para entender a frequência com que certas palavras aparecem juntas ou como o estilo da linguagem muda dependendo do tópico

Usando classificadores ou categorias, as ferramentas segregam os dados dos clientes, como referências positivas e negativas. Elas também podem usar análises estatísticas avançadas para entender a frequência com que certas palavras aparecem juntas ou como o estilo da linguagem muda dependendo do tópico Encontrando a história: Com todas essas pistas, as ferramentas de IA podem detectar conexões e padrões nos dados e apresentar a você tendências no sentimento do cliente, frases comuns usadas pelos concorrentes ou tópicos emergentes no mercado

Essa é apenas uma metade da equação. A robótica, outra forma de IA, automatiza tarefas, tornando a pesquisa mais rápida e eficiente. Pesquisas automatizadas e coleta de dados aceleram a coleta, levando a uma análise mais completa e precisa.

Como usar a IA para pesquisa de mercado

A IA não é apenas um jargão tecnológico sofisticado - é uma ferramenta prática que pode melhorar drasticamente sua pesquisa de mercado.

Aqui estão alguns exemplos do mundo real de como usar a IA para pesquisa de mercado:

1. Prever tendências de mercado

A poderosa análise preditiva da IA pode analisar grandes quantidades de dados para prever a demanda do consumidor. Isso permite que as empresas otimizem sua cadeia de suprimentos, capitalizem as oportunidades e evitem rupturas de estoque. Você também pode expandir seus negócios antecipando a demanda futura e melhorando a experiência do cliente. ClickUp Brain, a IA integrada do ClickUp é um exemplo notável do uso real da IA para analisar as tendências atuais do mercado. Essa ferramenta aproveita a inteligência artificial para decodificar os movimentos atuais do mercado, fornecendo a você insights valiosos para tomar decisões informadas.

Prompt: Analise as tendências atuais do mercado no setor B2B. Identifique os principais concorrentes, o tamanho do mercado e as oportunidades emergentes de crescimento com base em dados e relatórios recentes

ClickUp Brain's resposta a um prompt de amostra que identifica os concorrentes do Meta

2. Conheça os sentimentos de seu público

Compreender o sentimento do cliente é como encontrar ouro para as empresas, pois lhes garante uma linha direta com a mente dos clientes. Tradicionalmente, a coleta de feedback do cliente dependia de pesquisas e grupos de foco, que podem ser lentos e limitados.

Entretanto, a mídia social e as avaliações on-line criaram um fluxo constante de opiniões não filtradas.

As ferramentas de análise de sentimentos com tecnologia de IA agora podem filtrar essa vasta quantidade de dados, analisando automaticamente avaliações, publicações em mídias sociais e conversas on-line para descobrir o que os clientes realmente sentem sobre uma marca, seus produtos ou suas campanhas.

Esse feedback em tempo real permite que as empresas atendam rapidamente às preocupações dos clientes, identifiquem áreas de melhoria e adaptem suas estratégias para atender melhor às necessidades dos clientes.

Além disso, um mapa de empatia é uma ferramenta incrível que ajuda você a entender as experiências, motivações e necessidades de seus clientes. Ele lhe dá uma visão dos pensamentos e sentimentos deles em várias situações para que você possa atendê-los ainda melhor.

Por exemplo,

Modelo de mapa de empatia do ClickUp

foi criado para ajudar a identificar as principais necessidades dos clientes e desenvolver produtos ou serviços melhores que atendam a essas necessidades.

Melhora a compreensão do cliente por meio da atribuição e comentário de recursos, automação, IA e muito mais com este modelo

Faça o download deste modelo

3. Entenda seus clientes de dentro para fora

Você já desejou descobrir exatamente o que seus clientes querem?

A IA pode criar perfis detalhados de consumidores analisando dados demográficos, comportamento e histórico de compras. Isso permite que você adapte campanhas de marketing e produtos a segmentos específicos de clientes, resultando em mais vendas e clientes satisfeitos.

Por exemplo, você está ansioso para encontrar o público perfeito para o lançamento de seu novo produto de segurança de dados e deseja entender seus dados demográficos, comportamento e preferências para criar uma estratégia de marketing personalizada para obter o melhor impacto possível. O ClickUp Brain pode ajudá-lo a conseguir isso com o uso de prompts simples de IA.

Prompt: Identificar possíveis segmentos de mercado-alvo para o lançamento de nosso novo produto de segurança de dados. Analisar dados demográficos, comportamento do consumidor e preferências de mercado para desenvolver uma estratégia de marketing personalizada para obter o máximo impacto.

resposta do ClickUp Brain ao prompt_

Pense no sistema de classificação da Netflix; quanto mais você classifica, melhores são os títulos recomendados. Esse é um exemplo simples, mas eficiente, do uso de recursos de IA para entender os clientes e adaptar as experiências com base em suas preferências. Veja como a empresa explica seu processo:

"Recebemos feedback de cada visita ao serviço da Netflix (por exemplo, quais títulos você começa a assistir, se você termina esses títulos e como você avalia esses títulos, como o polegar para cima) e atualizamos continuamente nossos algoritmos com esses sinais para melhorar a precisão da previsão do que é mais provável que você assista. Nossos dados, algoritmos e sistemas de computação continuam a se alimentar mutuamente para produzir novas recomendações, de modo que sua experiência na Netflix permaneça relevante e útil."

4. Faça uma análise da concorrência

Acompanhar a concorrência é essencial para o sucesso.

Ferramentas de IA

podem ajudá-lo a analisar o que seus concorrentes estão fazendo, inclusive suas estratégias, produtos e preços. Essas informações podem capacitá-lo a tomar decisões informadas sobre seus próprios preços, desenvolvimento de produtos e esforços de marketing.

Depois que você tiver os dados em mãos, use

modelos de análise do setor

como, por exemplo

Modelo de quadro branco de análise competitiva do ClickUp

para adicionar, modificar e posicionar livremente os insights em uma visualização interativa. Cada quadrante mostra o desempenho de cada elemento com base em sua métrica selecionada e inclui uma legenda para cada quadrante.

Use este modelo para Analisar o envolvimento da mídia social dos concorrentes em diferentes plataformas. Veja quais plataformas cada concorrente prioriza e como seu conteúdo repercute no público

Faça o download deste modelo Este modelo o ajuda a descobrir os pontos fortes e fracos dos concorrentes e as estratégias de marketing. Use esse conhecimento para identificar as áreas em que sua equipe pode se destacar.

Por exemplo, sua equipe de produtos pode comparar os recursos dos concorrentes lado a lado e identificar lacunas e oportunidades de diferenciar sua oferta de produtos. Ou, sua equipe de vendas pode obter insights sobre as estratégias de preços da concorrência, entender como seus preços se comparam e adaptar sua abordagem de vendas de acordo.

5. Aprimore o design e a análise de pesquisas de mercado

A IA pode ajudá-lo a escrever questionários mais curtos e mais interessantes

pesquisas de mercado

para que mais pessoas as concluam. Ele também pode analisar as respostas da pesquisa em tempo real para fornecer insights mais profundos e identificar padrões que podem não ser imediatamente aparentes. QuestionPro a QuestionPro, uma empresa de pesquisa, está usando IA para criar pesquisas. Eles desenvolveram uma ferramenta de IA chamada QxBot, que foi desenvolvida com base em um mecanismo de IA generativo semelhante ao ChatGPT. Essa ferramenta permite que os usuários definam facilmente seu tópico de pesquisa e gerem perguntas de pesquisa diretamente da plataforma de pesquisa. A IA auxilia na criação rápida de perguntas de pesquisa inovadoras e relevantes, simplificando o processo de elaboração da pesquisa.

Dica profissional: Use

Modelo de questionário de pesquisa de mercado do ClickUp

para personalizar as pesquisas e obter insights específicos de seu público-alvo.

Utilize este modelo para tomar decisões baseadas em dados e desenvolver estratégias de marketing bem-sucedidas

Faça o download deste modelo

6. Melhore a detecção de fraudes

Proteja a integridade de sua pesquisa de mercado empregando a IA para detectar atividades fraudulentas. A IA pode analisar padrões em envios de dados para identificar anomalias e possíveis fraudes, garantindo que os dados que você coleta sejam precisos e confiáveis.

Por exemplo,

SurveyMonkey

a SurveyMonkey, uma empresa de pesquisa de mercado, usa IA para detectar respostas falsas e garantir a precisão dos dados da pesquisa. Ela também verifica os padrões de resposta para fornecer insights confiáveis para melhores decisões.

Previsões de tendências futuras em pesquisa de mercado

O cenário da pesquisa de mercado está em constante evolução, impulsionado por avanços tecnológicos e mudanças no comportamento do consumidor. Aqui está uma visão geral de algumas das principais tendências que podemos esperar ver nos próximos anos:

1. Hiperpersonalização

A pesquisa de mercado se tornará super pessoal. A IA criará grupos de clientes realmente específicos com base em muitos dados. Isso ajuda as empresas a criar produtos e anúncios que correspondam exatamente ao que os clientes desejam, tornando-os mais felizes e mais fiéis.

2. Prazo de validade da pesquisa reduzido e pesquisa ágil

Devido às constantes mudanças nos hábitos e preferências dos consumidores, a pesquisa tradicional com longos prazos de entrega está se tornando menos eficaz. As metodologias de pesquisa ágil, que enfatizam a velocidade e a flexibilidade, estão ganhando força.

Os pesquisadores contarão com métodos de coleta de dados mais rápidos e análises em tempo real para fornecer insights relevantes para as condições atuais do mercado.

lembre-se de quando Retinol surgiu como um ingrediente mágico de cuidados com a pele no TikTok da noite para o dia? Em um mês, vimos os principais participantes do setor atualizarem suas táticas de marketing para destacar o ingrediente e capitalizar sua popularidade.

3. Análise de dados multimodais

Essa abordagem vai além da análise de palavras. Ela incorpora vários tipos de dados, inclusive expressões faciais, tom de voz e linguagem corporal, para obter uma compreensão mais holística das respostas dos participantes.

Com isso, os pesquisadores poderão combinar as respostas de um participante à pesquisa com a análise de IA dos movimentos dos olhos durante perguntas específicas. Isso pode revelar tendências subconscientes ou áreas que precisam ser mais exploradas.

Aplicativos de captura de movimento como OpenCap oferecem infinitas possibilidades nesse sentido. Eles utilizam vídeos de smartphones, inteligência artificial e modelagem biomecânica computacional para quantificar o movimento humano e gerar percepções específicas.

Uso de software de IA para pesquisa de mercado

A coleta e a análise de informações podem ser uma tarefa complexa no mundo atual, orientado por dados. É aqui que entra o gerenciamento eficiente de dados.

Ao vasculhar montanhas de pesquisas, conversas em mídias sociais e análises de sites, a extração de insights valiosos requer um sistema que possa organizar, limpar e analisar dados de forma eficaz. Felizmente,

software de análise de marketing

como o ClickUp, com suas poderosas ferramentas de organização, pode ajudar a centralizar todos os seus dados de pesquisa de mercado.

O ClickUp é o aplicativo projetado para substituir todos os seus aplicativos, consolidando todas as suas tarefas de trabalho, como gerenciamento de tarefas, acompanhamento de metas, mensagens e compartilhamento de documentos, em uma única plataforma. Mas e se você pudesse aproveitar a IA para obter insights ainda mais profundos? Sim, ele conta com o único assistente de IA específico para funções do mundo.

Cérebro ClickUp

é o assistente de IA integrado do ClickUp projetado para otimizar seu fluxo de trabalho de pesquisa de mercado. Veja como o ClickUp Brain pode ajudar:

Padronize o processo de criação de pesquisas abrangentes para pesquisa de mercado h usando Gerador de questionários de pesquisa de mercado do ClickUp Brain . Por exemplo, se estiver desenvolvendo um novo produto, use o gerador de pesquisas para coletar dados sobre as preferências dos consumidores, pontos problemáticos e solicitações de recursos

h usando Gerador de questionários de pesquisa de mercado do ClickUp Brain . Por exemplo, se estiver desenvolvendo um novo produto, use o gerador de pesquisas para coletar dados sobre as preferências dos consumidores, pontos problemáticos e solicitações de recursos Aproveite Conhecimento do setor do ClickUp Brain para inspirar o desenvolvimento de novos produtos e aprimorar as ofertas existentes

e aprimorar as ofertas existentes Colabore, faça um brainstorming e documente seus objetivos de pesquisa. Crie um Doc no ClickUp para capturar ideias, estruturas e processos relacionados à sua pesquisa de mercado

Use o ClickUp Brain para criar planos estratégicos personalizados e detalhados

Aqui estão mais coisas que você pode fazer com o ClickUp para ajudar na parte de gerenciamento de projetos de pesquisa:

Organização da pesquisa: Criar listas diferentes oupastaspara pesquisas com clientes, análise da concorrência etc.

Criar listas diferentes oupastaspara pesquisas com clientes, análise da concorrência etc. Armazenamento de dados: Anexe arquivos e documentos diretamente às etapas da pesquisa usandoTarefas do ClickUp *Colaboração: Compartilhe tarefas e informações com os membros da equipe viacomentários atribuídos,VigilanteseDesignados *Rastreamento do progresso: Conjuntodatas de vencimento e acompanhe o progresso com atualizações de status

Anexe arquivos e documentos diretamente às etapas da pesquisa usandoTarefas do ClickUp *Colaboração: Compartilhe tarefas e informações com os membros da equipe viacomentários atribuídos,VigilanteseDesignados *Rastreamento do progresso: Conjuntodatas de vencimento e acompanhe o progresso com atualizações de status Análise dos resultados: Use o built-in recursos de relatório para analisar dados

Use o built-in recursos de relatório para analisar dados Resumir: Resumir o conteúdo de documentos, linhas de tarefas e atualizações

Dica profissional: Você pode iniciar seu processo de pesquisa usando

modelos de plantas de pesquisa

como, por exemplo

Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

do ClickUp, que pode ajudá-lo a:

Reunir todos os seus dados de pesquisa de mercado em um só lugar

Analisar esses dados com rapidez e precisão

Gerar percepções e estratégias acionáveis

Identifique oportunidades para alcançar novos clientes e aumentar seu ROI usando o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Faça o download deste modelo Para uma abordagem mais visual, considere

Modelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp

. Esse modelo ajuda a centralizar e acompanhar sua pesquisa do início ao fim. Com ele, você será capaz de:

Organizar dados de pesquisa em visualizações claras

Colaborar com colegas no mesmo quadro branco em tempo real

Acessar e revisar facilmente os resultados de sua pesquisa a qualquer momento

Crie tarefas com vários status personalizados usando este modelo para acompanhar o progresso de cada projeto

Faça o download deste modelo Além de seus recursos de IA, o ClickUp pode ser usado para gerenciar equipes que fazem pesquisa de mercado. Sua principal funcionalidade de gerenciamento de projetos o torna uma ferramenta poderosa para atribuir tarefas, gerenciar prazos e promover a comunicação dentro da sua equipe de pesquisa.

Simplifique a pesquisa de mercado com o ClickUp

A IA está revolucionando a pesquisa de mercado, oferecendo insights mais profundos, análises mais rápidas e uma compreensão mais detalhada do seu público-alvo.

Embora existam muitas

Ferramentas de IA

por mais que existam ferramentas de IA por aí, é útil ter uma ferramenta interna que conheça seu espaço de trabalho por dentro e por fora, para que você saiba exatamente quais informações possui e quais lacunas precisa preencher usando a pesquisa. E é isso que o ClickUp Brain é!

Ao conectar suas informações entre projetos, tarefas e pessoas, essa ferramenta tem o que é preciso para traduzir as descobertas e os insights da pesquisa em itens de ação valiosos. Então, o que está esperando? Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo e veja a diferença que a IA pode fazer em sua pesquisa de mercado.