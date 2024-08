10 modelos gratuitos de análise do setor para monitorar a concorrência

A inteligência competitiva é importante nos negócios, principalmente para os líderes. Embora seja comum usar alertas de mecanismos de pesquisa para obter atualizações, isso oferece uma perspectiva limitada.

Equipes diferentes exigem dados específicos. Por exemplo, o marketing se concentra em canais, campanhas e conquistas metas de marketing enquanto as vendas analisam as estratégias de GTM.

Personalizar a abordagem com base em diferentes necessidades continua sendo fundamental para uma inteligência competitiva eficaz.

O rastreamento da concorrência envolve muito trabalho, desde a coleta de dados até a documentação. Também é importante garantir que eles sejam compartilháveis e atualizados regularmente. É aqui que um conjunto de ferramentas pré-construídas modelos de análise do setor ou modelos de análise competitiva ajudarão.

O que são modelos de análise do setor?

Os modelos de análise do setor ajudam as empresas a entender as tendências do mercado, os principais participantes, a concorrência, o comportamento do comprador e os fatores micro e macro que influenciam o setor específico. Eles informam as principais partes interessadas sobre o cenário do mercado e as ajudam a obter insights que proporcionam uma vantagem competitiva significativa.

Os modelos fornecem visões de diferentes aspectos relacionados ao cenário de mercado, especialmente inteligência competitiva. Eles ajudam as empresas a encontrar respostas para perguntas como:

Quem são os concorrentes?

Quais segmentos de mercado os concorrentes estão almejando?

Quais são seus ferramentas de marketing e táticas?

Quais são suas ferramentas digitais e crescimento estratégias: Plano de SEO, participação em eventos, etc.?

Quais são suas capacitação de vendas técnicas?

Quais são suas de entrada no mercado táticas?

Quais são as novas ameaças que estão surgindo no mercado?

Qual é sua vantagem competitiva em comparação com outros participantes?

Quais são as lacunas que existem atualmente no mercado?

Responder às perguntas acima é fundamental para manter a relevância no mercado e criar produtos, serviços e soluções com uma proposta de valor diferenciada. Esses insights ajudam a modificar ou fazer planos de negócios para obter uma maior participação no mercado, enfrentar a concorrência e aumentar as conquistas dos clientes.

O que faz um bom modelo de análise do setor?

Um bom modelo de análise do setor é perspicaz e ajuda as equipes a se manterem atualizadas, organizadas e orientadas para a ação. Aqui estão alguns parâmetros que definem um bom modelo de análise do setor:

Simplicidade: Um modelo simples concentra-se nas coisas certas, na medida certa

Um modelo simples concentra-se nas coisas certas, na medida certa **Orientação para metas: um modelo criado com metas comerciais específicas em mente tende a ter melhores resultados práticos

Profundidade: A capacidade de se aprofundar em detalhes granulares sobre os concorrentes e o mercado ajuda no planejamento

A capacidade de se aprofundar em detalhes granulares sobre os concorrentes e o mercado ajuda no planejamento Clareza e usabilidade: Um modelo fácil de entender ajuda a obter insights rapidamente

Um modelo fácil de entender ajuda a obter insights rapidamente Capacidade de ação: Um bom modelo ajuda os usuários a tomar decisões de negócios orientadas por dados

Um bom modelo ajuda os usuários a tomar decisões de negócios orientadas por dados Personalização: A capacidade de personalizá-lo com diferentes visualizações, configurar campos e rastrear status ajuda a atender às necessidades específicas de sua empresa

A capacidade de personalizá-lo com diferentes visualizações, configurar campos e rastrear status ajuda a atender às necessidades específicas de sua empresa Colaboração: Um bom modelo ajuda você a colaborar com outras partes interessadas, marcando-as, definindo prioridades e atribuindo tarefas

10 modelos de análise do setor para usar em 2024

Aqui está uma lista com curadoria dos 10 principais modelos de análise do setor para ajudá-lo a entender o setor e orientar suas decisões de negócios.

1. Modelo de análise de mercado do ClickUp

Saiba qual é a posição de seu produto em relação à concorrência com o modelo de análise de mercado do ClickUp

Esse modelo é ideal para o lançamento de um novo produto ou para a otimização de um produto existente.

Ele o ajuda a entender os concorrentes existentes, os concorrentes potenciais, os concorrentes diretos e indiretos, os substitutos e os novos participantes. Ele oferece uma perspectiva informada sobre a taxa de crescimento do mercado e as necessidades, os comportamentos e as preferências de seus clientes.

O Modelo de análise de mercado do ClickUp é um modelo fácil de usar que oferece status personalizados, visualizações e campos personalizados para fornecer uma visão detalhada do cenário do mercado.

Veja informações detalhadas sobre a participação de mercado, o desempenho, a publicidade e as estratégias promocionais dos concorrentes usando as exibições personalizadas do modelo. A visualização de preço vs. qualidade lhe dá insights sobre as preferências dos consumidores entre seus concorrentes.

Com esse entendimento holístico, adapte seus produtos, serviços, posicionamento e preços para obter diferenciação competitiva.

2. Modelo de análise de lacunas do ClickUp

Chegue onde você quer estar a partir de onde você está com o modelo de análise de lacunas do ClickUp

Esse modelo de quadro branco permite que você identifique as lacunas entre suas metas e seu estado atual, ajudando-o a fechar ou reduzir as lacunas de forma eficaz.

De lacunas operacionais e de análise de necessidades a lacunas de capacidade entre você e seus concorrentes, cada lacuna afeta o desempenho geral de seus produtos ou serviços. Visualize a lacuna e obtenha uma visão mais profunda usando o Modelo de análise de lacunas do ClickUp .

Depois de identificar a meta e coletar dados relevantes, use este modelo para criar um gráfico de análise de lacunas. Uma coluna é para seu desempenho atual e a outra é para o desempenho desejado, o que o ajuda a identificar as lacunas.

À medida que você aborda as lacunas, acompanhe-as usando Status personalizados e categorize-as por meio de Campos personalizados.

3. Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp

Conheça os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças com o modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp Modelos de análise SWOT são ferramentas úteis que servem como uma boa verificação da realidade em relação à concorrência, fornecendo uma visão objetiva de seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças.

Os Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp torna essa análise muito mais prática, permitindo que você faça um brainstorming e liste itens de ação. Ele permite que você agrupe e organize tarefas personalizadas. Acompanhe o progresso dessas tarefas usando status personalizados de tempos em tempos.

Adicione campos personalizados que incluam Link da planilha, Taxa de conclusão, Objetivo e Linha do tempo. Além disso, o modelo permite que você configure exibições personalizadas, como exibição de lista, exibição de gráfico de Gantt e tarefas em uma exibição de calendário com base na carga de trabalho.

Um destaque desse modelo é a capacidade de ajudá-lo a coletar feedback internamente para a análise SWOT e o plano de aprimoramento, envolvendo outros usuários ou responsáveis, definindo prioridades e recebendo e dando comentários ou reações.

Eleve a análise SWOT pessoal a um novo patamar, tornando-a mais colaborativa e acionável.

4. Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp

Fique atento para se manter à frente dos concorrentes usando o modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp

O rastreamento dos dados dos concorrentes é bastante assustador, apesar da disponibilidade de vários ferramentas de análise da concorrência devido à grande quantidade de informações existentes.

As Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp ajuda a rastrear a concorrência em um nível elevado e a se aprofundar em detalhes granulares, como tipo de produto, preço e data de lançamento. Esses detalhes fornecem uma compreensão holística dos movimentos da concorrência sem deixar escapar informações vitais.

Use campos personalizados nesse modelo para rastrear informações vitais, como preço unitário, classificações de produtos, recursos, tipo de produto e ano de lançamento. Além disso, use exibições personalizadas para rastrear diferentes categorias de produtos, como laptops, smartphones, smartwatches e tablets.

Esse modelo permite que você configure e acompanhe as atualizações de status, facilitando o progresso. Ele também permite que você se mantenha atualizado usando rastreamento de tempo, tags, avisos de dependência e muito mais. Eleve a inteligência de seus concorrentes com um rastreamento detalhado e atualizado.

5. Modelo de análise da concorrência do ClickUp SEO

Crie estratégias de SEO vencedoras usando o modelo de análise de concorrência do ClickUp SEO

Uma estratégia de SEO bem-sucedida depende muito do conhecimento das estratégias dos concorrentes. Modelo de análise da concorrência do ClickUp SEO ajuda você a desenvolver uma compreensão profunda das estratégias de SEO dos concorrentes, permitindo que você crie uma estratégia de SEO vencedora.

Rastreie e visualize informações vitais sobre a concorrência usando os 27 atributos personalizados do modelo, como Traffic Visibility Findings, Content Score, Estimate Organic Traffic Value, Avg of Images in Articles e Domain Score.

Mergulhe fundo nas informações de desempenho do site do concorrente, incluindo acessibilidade, visibilidade do tráfego e qualidade do conteúdo, usando exibições personalizadas. Mantenha-se informado e organizado com o Status Board e melhore a capacidade de ação com o Guia de Introdução.

Esse modelo permitirá que você formule a estratégia de conteúdo correta. Supere seus concorrentes com uma análise granular das estratégias de SEO dos concorrentes.

6. Modelo de análise competitiva do ClickUp

Analise e compare o desempenho dos concorrentes com o modelo de análise competitiva do ClickUp

O destaque desse modelo é a visão de quadrante do cenário competitivo, permitindo que você se compare com o cenário competitivo e identifique novas áreas de crescimento. Modelo de análise competitiva do ClickUp ajuda você a criar um quadro branco com seu cenário competitivo. Como próximas etapas, ele também permite que você crie tarefas com status personalizados, como Aberto e Concluído.

Categorize e gerencie melhor suas tarefas usando campos personalizados. As visualizações personalizadas permitem que você abra duas visualizações: Quadro branco e Guia de introdução. Acompanhe todas as análises competitivas usando subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade.

Depois de entender onde você está no cenário competitivo, decida as próximas etapas, defina prioridades, atribua tarefas e acompanhe-as.

7. Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp

Aceite os 4Ps com o modelo de preço de análise competitiva do ClickUp

O preço afeta significativamente a decisão de um cliente potencial em um mercado repleto de alternativas idênticas. Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp ajuda você a entender melhor as estratégias e os planos de preços de seus concorrentes. Com base nesses insights, você poderá oferecer opções atraentes aos seus clientes.

Obtenha uma visão abrangente do cenário de preços usando as visualizações personalizadas. Configure notificações para receber atualizações.

Use campos personalizados para gerenciar facilmente as tarefas, adicionando diferentes atributos aos preços dos concorrentes. Se precisar modificar seus preços, acompanhe-os usando atualizações de status configuráveis para não perder nenhum módulo ou serviço.

Aumente o conhecimento sobre os preços da concorrência para oferecer preços atraentes aos seus clientes usando o modelo ClickUp Competitive Analysis Pricing.

8. Modelo de estratégia ClickUp Go to Market

Formule um plano de GTM vencedor usando o modelo de estratégia ClickUp Go to Market

Você precisa de uma estratégia eficaz de entrada no mercado antes de levar um novo produto ou serviço ao mercado e gerar demanda. Seu plano passo a passo resulta de pesquisas de mercado sobre concorrentes, público-alvo, estratégia de vendas e preços. Modelo de estratégia ClickUp Go to Market ajuda você a levar seu produto ou serviço ao mercado por meio dos canais certos com a mensagem certa.

Esse modelo o ajuda a capturar dados relevantes e a obter uma visão geral do mercado para ajudá-lo a planejar as etapas necessárias para lançar o produto com sucesso. Ele permite que você alcance seu público-alvo e posicione corretamente seus produtos. Isso aumenta suas chances de um lançamento de produto bem-sucedido.

9. Modelo de análise do ClickUp Soar

Alcance grandes alturas com o modelo de análise ClickUp Soar

As aspirações são um ótimo ponto de partida. No entanto, o sucesso acontece quando elas encontram a oportunidade certa.

Uma compreensão clara dos pontos fortes, oportunidades, aspirações e resultados é essencial para maximizar seus pontos fortes e convertê-los em resultados importantes.

A análise SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Result) ajuda as organizações a avaliar seu desempenho por meio da avaliação dos fatores que afetam seu sucesso. Em seguida, ela ajuda a criar um plano para trabalhar nas áreas de melhoria.

Aproveite o Modelo de análise do ClickUp Soar para representar visualmente essas informações em uma única exibição. Com base nisso, crie tarefas e listas de verificação, atribua prioridades e defina prazos usando o modelo.

Use o modelo para obter resultados impressionantes com a identificação, a análise e a ação colaborativa corretas.

10. Modelo ClickUp das 5 Forças de Porter

Lide com as pressões da concorrência com facilidade usando o modelo ClickUp Porter's 5 Forces

As 5 Forças de Porter provaram ser uma ferramenta altamente eficaz para entender as pressões competitivas.

Usando este modelo, mapeie as 5 forças que representam as fontes de pressão em seu setor:

Rivalidade competitiva Poder do fornecedor Poder do comprador Ameaça de substituição Ameaça de novas entradas Modelo ClickUp das 5 Forças de Porter ajuda você a criar exibições personalizadas, Whiteboard e Doc para tornar essa análise mais simples e eficaz. Além disso, marque o status das tarefas como abertas e concluídas. Uma legenda está disponível para orientá-lo.

Torne sua análise acionável usando o ClickUp Modelo das 5 forças de Porter .

Aceite a concorrência com modelos de análise do setor

Para combater seus concorrentes, você precisa de ferramentas e modelos eficazes que lhe forneçam uma visão holística.

Esses 10 modelos gratuitos foram criados com os principais objetivos e resultados comerciais. Eles permitem que você compreenda completamente seu cenário competitivo e o ajudam a entender a amplitude e a profundidade dele a partir de vários pontos de vista.

Além disso, eles o ajudam a agir, estabelecer intervenções, pausar e reavaliar suas estratégias.

Diga adeus a análise competitiva em planilhas e liberte sua inteligência competitiva de silos isolados. Aproveite esses modelos do ClickUp para alinhar todas as partes interessadas internas. Ofereça a seus participantes internos informações contextuais relevantes para suas respectivas funções.

Experimente ClickUp hoje! 🎉