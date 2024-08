Perguntas de descoberta do cliente para entender completamente seu mercado e o potencial do produto

Digamos que você queira plantar uma árvore. Você não faria isso no primeiro pedaço de terra que encontrasse, faria?

Você faria sua pesquisa primeiro - encontraria um solo fértil e bem drenado e prospectaria um local que garantisse a luz solar ideal. Essa é a única maneira de garantir que seus esforços de plantio dêem frutos. 🍎

Da mesma forma, você não criaria um produto sem pesquisar quais são as necessidades do cliente a serem atendidas. Os exercícios de descoberta de clientes ou produtos são essenciais se você quiser que seu produto dê frutos, ou seja, forneça valor aos clientes em potencial e obtenha sucesso financeiro e de mercado.

Como gerente de produto, a forma como você aborda as entrevistas de descoberta de clientes pode direcioná-lo para as decisões comerciais corretas. Você deve fazer as perguntas certas para extrair informações cruciais o suficiente para moldar seu produto.

Neste artigo, compartilharemos nossas perguntas obrigatórias para a descoberta de clientes para ajudar a criar novos produtos ou modificar soluções existentes. Você também encontrará dicas e ferramentas para ajudar a tornar seu processo de descoberta eficaz e eficiente.

O que são perguntas de descoberta do cliente?

As perguntas de descoberta do cliente são perguntas que você faz clientes ou consumidores para descobrir e entender suas necessidades, especialmente aquelas que ainda não foram atendidas. Cada necessidade não atendida é chamada de ponto de dor.

Os pontos problemáticos ajudam as equipes de produtos a verificar suas suposições sobre o mercado, estimar o perfil dos primeiros usuários do produto e focar no desenvolvimento de algo que seja útil e bem recebido. 💗

Descoberta do cliente: Conceito e processo

A descoberta do cliente é o processo de conhecer seus clientes-alvo para que você possa criar um produto que os atenda melhor, gere engajamento e venda bem.

Normalmente, o processo começa com a criação de um persona do usuário representando um grupo demográfico específico e suas necessidades funcionais e psicológicas relevantes. Em seguida, você usa perguntas de descoberta para coletar informações de compradores reais e refinar a persona à medida que avança. Na maioria dos casos, os dados são compartilhados com as equipes de desenvolvedores que trabalham no produto.

O processo de descoberta não termina com a lançamento do produto no entanto, as necessidades dos clientes mudam com o tempo. Você precisa usar ferramentas de análise para coletar insights em tempo real sobre o comportamento do cliente e adaptar o produto de acordo com reter seus clientes .

Dica: Use modelos gratuitos do ClickUp para simplificar seus processos de descoberta de clientes ou produtos. De estratégia de produto para modelos pessoais do usuário você pode encontrar mais de 1.000 documentos pré-estruturados com recursos integrados de gerenciamento de dados para agilizar seus fluxos de trabalho.

Por exemplo, você pode usar o Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp para coletar e organizar respostas de pesquisa de mercado e pesquisas em um só lugar.

Use o modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp para obter informações sobre os pontos problemáticos e as demandas dos clientes

Relação entre o cliente e a descoberta do produto

A descoberta do cliente e do produto são conceitos intimamente ligados, mas têm objetivos distintos.

Enquanto o objetivo da descoberta do cliente é entender as necessidades não atendidas de seu público-alvo, a descoberta do produto tem tudo a ver com identificar o produto que atende a essas necessidades. Ela também se concentra em como - os métodos que você deve usar para desenvolver ou modificar o produto e mantê-lo relevante.

Métodos comuns de descoberta de clientes

Você pode obter percepções do cliente de várias maneiras:

Diretamente dos clientes : Manter um registro dos problemas dos clientes por meio de:

Realização de entrevistas ao vivo com clientes individuais e grupos de foco Distribuindo formulários de feedback on-line para atingir um público mais amplo Aproveitar a escuta social para monitorar as discussões on-line sobre seu produto

: Manter um registro dos problemas dos clientes por meio de: Por meio de descoberta interna : Peça insights às equipes de vendas e aos representantes de suporte ao cliente que interagem com os clientes diariamente

: Peça insights às equipes de vendas e aos representantes de suporte ao cliente que interagem com os clientes diariamente Por meio de análises de produtos : Muitosferramentas de gerenciamento de produtos incluem recursos como gravações de sessões e mapas de calor para ajudá-lo a visualizarjornadas dos clientesrastrear padrões de uso e detectar áreas problemáticas

: Muitosferramentas de gerenciamento de produtos incluem recursos como gravações de sessões e mapas de calor para ajudá-lo a visualizarjornadas dos clientesrastrear padrões de uso e detectar áreas problemáticas Poranalisar concorrentes e tendências do setor: Descubra o que seus principais concorrentes e líderes do setor estão fazendo e por quê. Esforce-se para oferecer o mesmo (ou mais) valor e crie maneiras de capitalizar os pontos fracos deles

Perguntas que os especialistas em descoberta de clientes devem fazer

Nas quatro seções a seguir, sugeriremos algumas perguntas recomendadas por especialistas que você pode fazer a clientes potenciais (pessoalmente ou on-line) para entender melhor seus pontos problemáticos. Você pode modificar as perguntas para que funcionem com seu produto ou grupo demográfico específico.

1. Perguntas relacionadas aos pontos problemáticos, às funções e às tarefas cotidianas do cliente

Faça essas perguntas abertas para observar como seu produto pode ser útil para o cliente:

Qual é o seu trabalho atual e suas tarefas essenciais?: A resposta a essa pergunta crítica orientará a concepção e adesenvolvimento de seu produto. Ele revela o contexto em que o produto será usado com mais frequência

A resposta a essa pergunta crítica orientará a concepção e adesenvolvimento de seu produto. Ele revela o contexto em que o produto será usado com mais frequência Quais são os seus principais pontos problemáticos no momento?: As dificuldades atuais do cliente mostram onde os produtos existentes deixam a desejar. O ideal é que seu produto resolva esses problemas específicos

As dificuldades atuais do cliente mostram onde os produtos existentes deixam a desejar. O ideal é que seu produto resolva esses problemas específicos Quais são os maiores desafios que você encontra ao tentar fazer seu trabalho?:_ Embora semelhante à anterior, essa pergunta pode revelar problemas que não são aparentes de imediato, ajudando-o a criar soluções completas

2. Perguntas relacionadas a soluções existentes

Para entender os produtos com os quais você está competindo, faça as seguintes perguntas:

Que ferramentas você usa atualmente para resolver problemas específicos do seu trabalho?: Com essa pergunta, você pode identificar seus maiores concorrentes. Sua meta é complementar as ferramentas existentes ou superá-las, fornecendo uma solução mais otimizada

Com essa pergunta, você pode identificar seus maiores concorrentes. Sua meta é complementar as ferramentas existentes ou superá-las, fornecendo uma solução mais otimizada O que não lhe agrada nas soluções que você experimentou?: A resposta a essa pergunta identificará as deficiências de seus concorrentes. Você saberá a quais erros deve ficar atento e a quais novos recursos oportunistas deve prestar atenção quandoao projetar seu produto Dica: Como você cria um produto superior? Use o Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp para acompanhar os produtos, os recursos e os preços de seus concorrentes.

3. Perguntas relacionadas à perspectiva do usuário sobre o seu produto

Quando seu produto estiver pronto para ser testado, use as perguntas abaixo para obter o feedback inicial:

Como este produto é fácil de usar?:_ A intuitividade e a acessibilidade são os primeiros critérios que os usuários julgarão. Se o seu produto não for fácil de usar, mais usuários serão desencorajados a explorá-lo, independentemente do número ou da qualidade de seus recursos

A intuitividade e a acessibilidade são os primeiros critérios que os usuários julgarão. Se o seu produto não for fácil de usar, mais usuários serão desencorajados a explorá-lo, independentemente do número ou da qualidade de seus recursos Existe algum recurso novo que você gostaria que este produto tivesse?:_ Essa pergunta revela os recursos que você pode ter deixado passar ou outros que você deveria incluir

Essa pergunta revela os recursos que você pode ter deixado passar ou outros que você deveria incluir Se você pudesse mudar alguma coisa neste produto, o que mudaria?:_ Pergunte quais recursos os clientes ou um segmento específico de clientes estão querendo ajustar e anote o motivo da inconveniência

4. Perguntas para obter outros insights valiosos

Aproveite as perguntas a seguir para obter feedback mais detalhado sobre seu produto:

Qual a probabilidade de você recomendar este produto a um colega de trabalho ou amigo?:_ Essa pergunta permite quantificar os níveis de satisfação de um usuário

Essa pergunta permite quantificar os níveis de satisfação de um usuário Você tentou alguma solução alternativa antes deste produto?:_ Entenda o que diferencia o seu produto dos outros e o que fez o usuário mudar para ele. Isso também revela os critérios de um usuário médio para avaliar os produtos desse setor

Entenda o que diferencia o seu produto dos outros e o que fez o usuário mudar para ele. Isso também revela os critérios de um usuário médio para avaliar os produtos desse setor Existe algum recurso que você não usa?:_ Embora seu produto deva ser abrangente, ele também deve ser simples. Se um recurso não agrega valor, você deve revisá-lo ou removê-lo. No entanto, tenha cuidado. Às vezes, a causa principal do problema não é o recurso em si, mas sua adoção. Nesse caso, basta fornecer mais assistência aos novos usuários do produto

Embora seu produto deva ser abrangente, ele também deve ser simples. Se um recurso não agrega valor, você deve revisá-lo ou removê-lo. No entanto, tenha cuidado. Às vezes, a causa principal do problema não é o recurso em si, mas sua adoção. Nesse caso, basta fornecer mais assistência aos novos usuários do produto Existe algo que poderia fazer com que você parasse de usar o produto?:_ Essa pergunta é valiosa porque aponta os sinais de alerta a serem observados. Ela permite que você detecte e resolva possíveis problemas antes que eles ocorram

Quando realizar entrevistas de descoberta do cliente

O ideal é que as perguntas de descoberta do cliente sejam feitas durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento do produto. Como o mercado é dinâmico e muitas variáveis imprevistas podem afetar as preferências dos clientes, é fundamental avaliar suas opiniões continuamente e iniciar esforços de aprimoramento do produto .

No estágio de pré-lançamento, levante hipóteses sobre as necessidades de seus clientes-alvo - as perguntas da entrevista de descoberta do cliente que discutimos anteriormente servem para testar suas hipóteses.

Depois de saber em que se concentrar ao projetar seu produto, passe para a prototipagem. **Solicite novamente a opinião do cliente ao criar uma versão inicial do produto. Esse processo permite que você entenda se o produto resolve os problemas do cliente, além de ter a aparência e a sensação certas.

Após o lançamento, o objetivo dessas perguntas é fornecer diretrizes para a otimização do produto e para a avaliação da qualidade sucesso do cliente . Você pode:

Ajustar os recursos e a experiência do usuário

Abordar os pontos problemáticos atuais que talvez você não tenha percebido antes

Enfrentar os desafios de uso que surgiram nesse meio tempo

A descoberta adequada de clientes também facilitará sua processo de segmentação . Você poderá entender segmentos de usuários lucrativos para implementar uma estratégia de preços personalizada ou oferecer experiências mais personalizadas.

Se você projetar e otimizar seu produto com os clientes em mente, garantirá a adequação contínua do produto ao mercado e a satisfação do cliente. Você também preparará o terreno para uma marketing de produtos e faça o boca a boca. 🗣️

Ferramentas para conduzir a descoberta de clientes

Você pode tornar a coleta e a análise de dados de clientes mais eficiente com as ferramentas certas, como:

Ferramentas de comunicação e videoconferência

Essas ferramentas permitem que você entre em contato com os clientes, agendar entrevistas e conduzi-las. Embora as conversas pessoais sejam preferíveis para entrevistas com clientes, elas nem sempre são possíveis, portanto, a videoconferência é a segunda melhor opção. 📹

Pesquisas, formulários e questionários

Se precisar coletar grandes volumes de dados de clientes, você pode fazer isso on-line por meio de ferramentas de pesquisa e questionário ou distribuir suas folhas de questionário em eventos do setor.

Ferramentas de escuta de mídia social

As ferramentas de monitoramento de mídias sociais permitem monitorar os canais de mídias sociais em busca de menções ao seu produto ou empresa, avaliar a percepção do público e responder rapidamente a quaisquer elogios e preocupações.

Bônus: Use o ClickUp's modelos de mídia social para otimizar suas campanhas on-line. As equipes de marketing de marcas com forte presença na mídia social vão adorar o ClickUp Modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social para programar o conteúdo e analisar as métricas de desempenho.

Use o modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social personalizável do ClickUp para planejar e realizar tarefas importantes relacionadas à mídia social

Ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) Software de CRM funciona como um centro onde você pode armazenar e gerenciar todos os dados de clientes que coletou, incluindo

Informações de contato

Histórico de compras

Feedback do usuário

Reclamações

Ferramentas de gerenciamento de produtos e projetos

A descoberta do cliente é um esforço complexo e coletivo. Coordene todas as tarefas envolvidas nas equipes de produtos e marketing usando software de gerenciamento de projetos . Essas ferramentas ajudam a otimizar o fluxo de trabalho de descoberta, a manter o cronograma e a acompanhar o progresso.

ClickUp: Uma ferramenta para substituir todas elas

Use o ClickUp para planejar seus exercícios de descoberta de clientes e organizar todo o conhecimento em um só lugar

Em vez de alternar entre todos esses aplicativos e ferramentas, por que não usar o ClickUp ? É uma solução de trabalho gratuita e versátil para gerentes de projeto e de produto! O ClickUp pode ajudar no gerenciamento de produtos e descoberta de clientes durante todo o ciclo de vida do produto - desde o estágio inicial de ideação até depois do lançamento. 🌸

Uso Tarefas do ClickUp para planejar e coordenar o trabalho entre os departamentos de pesquisa e marketing. O ClickUp também oferece várias ferramentas de comunicação incorporadas, como o Visualização de bate-papo e @menções para promover uma compreensão clara dos fluxos de trabalho da equipe.

Você pode escolher entre mais de 15 visualizações para personalizar seu espaço de trabalho. Por exemplo, use a tag Visualização da diretoria para planejar seus esforços de descoberta nos estágios do produto ou use a Visualização do calendário para agendar entrevistas 1-1 com clientes.

Com Formulários ClickUp com o ClickUp Forms, você pode criar pesquisas personalizadas de feedback do cliente e distribuí-las pelos canais com apenas alguns cliques. Se você não quiser começar do zero, use um dos vários formulários do ClickUp modelos de questionário para começar. O ClickUp pode transformar automaticamente as respostas em tarefas - monitore-as na seção Visualização da tabela e mantenha o controle sobre os recursos mais procurados ou problemas comuns dos usuários.

Com o ClickUp Forms, você pode criar as pesquisas perfeitas para obter a opinião dos clientes sobre o produto

ClickUp CRM para ficar alinhado com as metas de satisfação do cliente Suíte de CRM do ClickUp ajuda você a gerenciar informações de clientes, pipelines de vendas e pedidos e a manter relacionamentos mais sólidos com os clientes.

Para começar, você pode organizar todos os dados de seus clientes e estratégias de produtos com Documentos do ClickUp . Crie e refine prontamente as personas dos clientes graças à plataforma Assistente de IA ClickUp Brain. Aproveite os prompts prontos para solicitar que a ferramenta gere:

Personas de usuários ideais

Estudos de pesquisa

Histórias de usuários

Perguntas sobre descoberta de produtos

Resumos de conteúdo

Você também pode fazer um brainstorming com a ferramenta e gerar ideias de otimização de produtos! 💡

O ClickUp AI pode economizar seu tempo e esforço gerando personas de clientes, requisitos de produtos e outros documentos em seu lugar

Precisa visualizar as jornadas do usuário com sua equipe? Quadros brancos ClickUp permitem mapear as jornadas dos clientes em uma tela de arrastar e soltar fácil de usar. Use o recurso com os líderes de sua equipe para identificar gargalos e criar estratégias de melhorias de forma proativa.

Crie mapas envolventes da jornada do cliente e planeje as próximas etapas com seus colegas de equipe usando o ClickUp Whiteboards

Você também pode definir metas de lançamento de produtos e acompanhá-las em um Painel de controle do ClickUp -Use mais de 50 cartões para visualizar todas as métricas de clientes e produtos em um piscar de olhos.

Crie seu ClickUp Dashboard ideal e acompanhe o progresso, o desempenho e a análise do cliente em um piscar de olhos

A melhor parte do ClickUp é que ele se integra a mais de 1.000 ferramentas, incluindo provedores de e-mail e software de reuniões, garantindo que todos os seus aplicativos estejam acessíveis em um só lugar.

O que fazer e o que não fazer na descoberta do cliente

Siga as dicas abaixo para aproveitar ao máximo seus esforços de descoberta de clientes.

FAZER: Preparar e documentar tudo

Tenha um objetivo claro em mente ao entrar em contato com os clientes para saber o máximo possível sobre eles. Elabore a lista de perguntas com cuidado e atenha-se a ela para não desperdiçar o tempo deles. ⌚

Durante a conversa, anote todas as observações relevantes. Organize meticulosamente o conhecimento para poder acessá-lo facilmente mais tarde.

DO: Tornar a conversa amigável

Seja amigável ao entrevistar clientes pessoalmente. Sorria e quebre a tensão inicial com um pouco de conversa fiada. Embora você tenha uma intenção específica, a conversa não pode parecer um interrogatório para o cliente. Dessa forma, o cliente em potencial estará mais disposto a se abrir e oferecer insights valiosos. 🤝

NÃO: Ter medo de rejeição

Ouvir comentários negativos sobre sua ideia de produto é doloroso, mas ouça atentamente os problemas do cliente quando ele reclamar.

Pense desta forma: se suas suposições estavam erradas, é melhor ouvir as notícias nos estágios iniciais enquanto você ainda não investiu uma quantidade significativa de tempo, dinheiro e esforço no desenvolvimento do produto e na sua própria produção campanhas de marketing .

NÃO: Revelar muito durante a conversa

Não compartilhe demais a intenção da entrevista. Por exemplo: _Nossos gerentes de produto usarão suas respostas para desenvolver um novo aplicativo

O excesso de informações pode fazer com que o cliente se sinta sobrecarregado e desconfortável, e ele pode se recusar a compartilhar seus pensamentos honestos.

Descoberta rápida de clientes e produtos com o ClickUp

A descoberta de clientes é uma etapa crucial na criação e otimização de produtos. Quando sua tomada de decisão é baseada em evidências, seu produto e sua empresa têm mais chances de prosperar. 🌟

Com ferramentas como o ClickUp, a descoberta de clientes pode ser não apenas proveitosa, mas também simplificada. Obtenha a solução gratuita hoje mesmo e comece a obter insights sobre os clientes em um piscar de olhos.