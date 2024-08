10 melhores soluções de software de relatórios de marketing digital em 2024

Você está cansado de passar horas incontáveis criando relatórios de marketing manualmente em planilhas?

Você passa horas importando dados de marketing de várias campanhas em várias plataformas e ferramentas de terceiros, como ferramentas de business intelligence, Google Analytics, marketing por e-mail, métricas de desempenho etc. Esses dados devem ser limpos e copiados em um formato visual para que as partes interessadas ou os clientes possam entender as descobertas.

É compreensível que esse processo seja frustrante, demorado, propenso a erros e desgastante. Além disso, quando chegam aos tomadores de decisão, os dados já têm alguns dias, o que leva a uma tomada de decisão lenta e ineficaz.

É aí que o software de relatórios de marketing digital pode ajudá-lo.

O software de relatório de marketing automatiza o processo de relatório de dados para equipes ocupadas, coletando dados de vários canais e softwares de marketing. Ele fornece insights sobre as principais métricas, como tráfego do site, leads gerados, inscrições e taxas de conversão para analisar o desempenho de sua campanha.

Fizemos o trabalho pesado para você e compilamos uma lista das dez principais ferramentas de relatórios de marketing automatizados e seus principais recursos, limitações e avaliações para ajudá-lo a fazer a escolha certa.

Continue lendo para selecionar a ferramenta perfeita que atenda às suas necessidades e impulsione seus negócios para o próximo nível.

O que você deve procurar em um software de relatório de marketing?

Aqui estão alguns aspectos a serem considerados ao escolher um software de relatórios de marketing para garantir que ele atenda às suas metas comerciais e de coleta de dados.

Gerenciamento de canais e campanhas: Como profissional de marketing, você geralmente executa várias campanhas em diferentes canais. O gerenciamento de diversas campanhas com uma única ferramenta de relatórios melhora a produtividade e a eficiência da sua equipe de marketing

Como profissional de marketing, você geralmente executa várias campanhas em diferentes canais. O gerenciamento de diversas campanhas com uma única ferramenta de relatórios melhora a produtividade e a eficiência da sua equipe de marketing Recursos de IA: Com recursos de IA e automação, uma solução de software de relatórios de marketing torna os relatórios mais simples. Procure plataformas com recursos integrados deFerramentas de marketing com IA para criar cópias, resumos de projetos e atualizações de progresso

Com recursos de IA e automação, uma solução de software de relatórios de marketing torna os relatórios mais simples. Procure plataformas com recursos integrados deFerramentas de marketing com IA para criar cópias, resumos de projetos e atualizações de progresso Integrações: Certifique-se de que sua ferramenta de marketing se integre a diversas plataformas, canais e fontes de dados de marketing, inclusive canais de mídia social, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, ferramentas de SEO e plataformas de business intelligence

Certifique-se de que sua ferramenta de marketing se integre a diversas plataformas, canais e fontes de dados de marketing, inclusive canais de mídia social, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, ferramentas de SEO e plataformas de business intelligence Visualização de dados: A ferramenta de relatório de marketing deve converter seus dados de marketing em um relatório de marketing visualmente atraente, multiplataforma e detalhado, sem a necessidade de treinar modelos de dados

A ferramenta de relatório de marketing deve converter seus dados de marketing em um relatório de marketing visualmente atraente, multiplataforma e detalhado, sem a necessidade de treinar modelos de dados Relatórios de dados: Procure plataformas de relatórios de marketing que permitam criar relatórios usando gráficos, quadros, tabelas e widgets. Além disso, certifique-se de que a plataforma escolhida permita a criação de relatórios de marketing digital que abranjam as métricas de relatórios de seus clientes preferidos.

Procure plataformas de relatórios de marketing que permitam criar relatórios usando gráficos, quadros, tabelas e widgets. Além disso, certifique-se de que a plataforma escolhida permita a criação de relatórios de marketing digital que abranjam as métricas de relatórios de seus clientes preferidos. Facilidade de uso: Escolha uma ferramenta de relatórios de marketing com uma interface fácil de usar e ergonômica. Independentemente do nível de conhecimento, todos os membros da equipe devem ser capazes de criar relatórios e compreender os resultados

Escolha uma ferramenta de relatórios de marketing com uma interface fácil de usar e ergonômica. Independentemente do nível de conhecimento, todos os membros da equipe devem ser capazes de criar relatórios e compreender os resultados Custo: Se você estiver*iniciando uma agência de marketing digital*procure um software de relatórios de marketing digital que cobre um custo inicial ou taxas mensais sem custos adicionais de configuração. Embora a maioria das ferramentas cobre uma taxa inicial/mensal, leve em conta as taxas extras por exceder os limites de uso, adicionar outros usuários ou acessar recursos premium

As 10 melhores soluções de software de relatórios de marketing para usar em 2024

1. ClickUp

Organize suas idéias e inspirações de marketing com a ferramenta de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp

Atualmente, as equipes de marketing têm mais canais, tipos de campanha e fontes de dados para monitorar. Como profissional de marketing, descobrir como medir os dados, priorizar o que é importante e organizar tudo isso pode se tornar uma tarefa árdua.

A boa notícia é que, com o ClickUp, sua ferramenta de planejamento e projeto de marketing, todas essas iniciativas não precisam mais viver em planilhas.

As equipes de última geração usam Software de gerenciamento de marketing da ClickUp para planejar, idealizar, executar e gerar relatórios sobre todos os projetos e campanhas em uma única plataforma, o que o torna uma ferramenta de relatórios de marketing completa.

Use o AI Writer for WorkTM do ClickUp Brain para gerar, resumir e editar conteúdo

Escrever relatórios de marketing pode ser uma tarefa demorada. No entanto, você pode acelerar significativamente o processo com Cérebro ClickUp seu parceiro de brainstorming com tecnologia de IA. Com alguns cliques, você pode resumir facilmente anotações, conversas e reuniões e criar relatórios.

O ClickUp Brain também o ajuda a escrever mais rápido, verificar a ortografia e redigir respostas rápidas a mensagens, tudo isso mantendo o tom desejado.

Além disso, ClickUp Brain para equipes de marketing ajuda você a fazer brainstorming e criar conteúdo em minutos. Ele pode criar esboços de blogs, gerar resumos criativos para suas equipes de design e conteúdo, sugerir ideias para suas publicações em mídias sociais e elaborar campanhas de e-mail que geram conversões.

Acompanhe seus KPIs de marketing facilmente com o modelo de relatório de marketing do ClickUp

Usando o Modelo de relatório do ClickUp Marketing com o ClickUp, você pode identificar oportunidades de crescimento de alto nível e garantir o alinhamento entre a estratégia e a execução. Ele ajuda sua equipe de marketing a entender o público-alvo, medir e visualizar o desempenho da campanha e redigir relatórios rapidamente com IA usando dados precisos.

Use Painéis do ClickUp para criar relatórios visualmente atraentes e ricos em insights a partir de seus dados de marketing. Você pode personalizar seus relatórios com widgets, campos personalizados e os KPIs e métricas que deseja acompanhar. Os painéis fornecem dados em tempo real, perfeitos para relatórios de partes interessadas e clientes, e facilitam a comunicação eficaz do seu desempenho de marketing.

Use os Dashboards do ClickUp para visualizar os KPIs da equipe em tempo real

Conecte o ClickUp à sua pilha de tecnologia de marketing para coletar dados e obter insights com mais de 1.000 Integrações do ClickUp . Reduza os erros de transferência de dados e garanta que seu relatório de marketing tenha dados em tempo real.

Aqui estão os principais recursos que fazem do ClickUp a melhor ferramenta de relatórios de marketing para agências, equipes e profissionais de marketing.

Melhores recursos do ClickUp

Painéis do ClickUp: Personalize seu Painel do ClickUp para atender perfeitamente às suas necessidades exclusivas, seja para marketing por e-mail, SEO, Google Analytics, marketing de conteúdo ou outras finalidades

Personalize seu Painel do ClickUp para atender perfeitamente às suas necessidades exclusivas, seja para marketing por e-mail, SEO, Google Analytics, marketing de conteúdo ou outras finalidades ClickUp Brain: Use o ClickUp Brain para resumir suas anotações de forma rápida e fácil, escrever cópias atraentes e criar relatórios perspicazes em pouco tempo

O assistente de IA do ClickUp ajuda as equipes de marketing a produzir rapidamente documentos importantes, como estudos de caso

Quadro branco do ClickUp: Escopo e entrega de campanhas que impactam a receita, promovem a conscientização e ajudam a atingir as metas de marketing e os KPIs comQuadros brancos do ClickUp* Integrações: Integre facilmente suas ferramentas de comunicação e colaboração. Os profissionais de marketing podem aproveitar os benefícios das integrações com Hubspot, Google Suite, Salesforce, etc.

Escopo e entrega de campanhas que impactam a receita, promovem a conscientização e ajudam a atingir as metas de marketing e os KPIs comQuadros brancos do ClickUp* Integre facilmente suas ferramentas de comunicação e colaboração. Os profissionais de marketing podem aproveitar os benefícios das integrações com Hubspot, Google Suite, Salesforce, etc. Modelos de pesquisa de mercado: Adicione estrutura ao seu processo de pesquisa com o ClickUp'smodelos de pesquisa de mercado. Eles têm perguntas e campos para coletar dados relevantes para seu mercado/audiência

Limitações do ClickUp

Recursos avançados, como o ClickUp Brain, estão disponíveis para usuários pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (9400+ avaliações)

4,7/5 (9400+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (4000+ avaliações)

2. AgencyAnalytics

via AgencyAnalytics Se você executar um agência de marketing digital o AgencyAnalytics ajuda você a criar painéis e relatórios personalizados usando dados de várias campanhas de marketing, como anúncios pagos, SEO e campanhas de mídia social.

Com o AgencyAnalytics software de análise de marketing o software de análise de marketing da Microsoft, que permite criar relatórios personalizados de marketing para o cliente, não leva o dia todo, graças aos modelos pré-criados e ao criador de relatórios do tipo arrastar e soltar.

Melhores recursos do AgencyAnalytics

Acesse todos os dados do cliente de SEO, PPC, redes sociais, e-mail, rastreamento de chamadas, etc., em uma única interface intuitiva para gerar relatórios mais rapidamente

Crie painéis personalizados com recursos como métricas personalizadas, widgets personalizáveis, criador de relatórios do tipo arrastar e soltar, conteúdo incorporável e muito mais

Crie uma etiqueta branca para seus relatórios de marketing usando seu logotipo e elementos de marca

Limitações do AgencyAnalytics

Criar relatórios usando segmentação detalhada e várias métricas sem entrada manual de dados é altamente desafiador

Preços da AgencyAnalytics

Freelancer: $12/mês por campanha de cliente

$12/mês por campanha de cliente Agência : uS$ 18/mês por campanha de cliente

: uS$ 18/mês por campanha de cliente Empresa: Preços personalizados

Avaliações de clientes da AgencyAnalytics

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

3. DashThis

via DashThis O DashThis é um software de relatórios de marketing que permite aos usuários criar painéis e relatórios personalizáveis e completos para rastrear e analisar métricas de desempenho de marketing de vários canais em um só lugar. Ele fornece uma plataforma centralizada para monitorar KPIs, como tráfego do site, engajamento em mídias sociais, desempenho de campanhas publicitárias e muito mais.

Com mais de 34 integrações nativas, você pode conectar perfeitamente todas as suas fontes de dados de marketing e gerar qualquer tipo de relatório de marketing digital impactante que desejar.

DashThis melhores recursos

Importe contas de clientes, fontes de dados e usuários ilimitados para a plataforma para facilitar a vida de sua agência de marketing

Compartilhe seus relatórios com qualquer pessoa dentro da sua organização ou fora da sua equipe usando e-mail, URL ou até mesmo um PDF

Adicione todos os seus dados, inclusive fontes de dados personalizadas, com o sistema de importação de arquivos CSV

Limitações do DashThis

A curva de aprendizado acentuada para usuários iniciantes

Em comparação com outras ferramentas populares de relatórios de marketing, o preço do DashThis é mais alto

Preços do DashThis

Individual: $49/mês para três painéis

$49/mês para três painéis Profissional : $149/mês para dez painéis

: $149/mês para dez painéis Empresarial : uS$ 289/mês para 25 painéis

: uS$ 289/mês para 25 painéis Standard: uS$ 449/mês para 50 painéis

Avaliações de clientes do DashThis

G2 : 4.8/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Cyfe

via Cyfe Um desafio que as equipes de marketing internas enfrentam é comunicar à liderança os ganhos relacionados às métricas de desempenho. A importação direta de dados de diferentes ferramentas, como o Google Analytics, plataformas de mídia social ou qualquer outra ferramenta de análise, tornaria os relatórios complexos, pois cada plataforma mostra métricas diferentes.

O software de relatório de dados de marketing do Cyfe conecta as várias fontes de dados da sua organização e as visualiza em um painel fácil de usar para comunicar o valor contínuo.

Melhores recursos do Cyfe

Compartilhe e destaque os insights da campanha em qualquer lugar que desejar, como portais, sites, postagens em blogs e análises de mídia social com análises incorporadas

Use as soluções de marca branca da Cyfe para gerar relatórios com recursos personalizados sob sua marca. Esses recursos incluem fundos de painel personalizados, nomes de domínio, URLs personalizados para direcionar as partes interessadas do seu cliente aos painéis, etc. Você também pode adicionar métricas de dados vitais e métricas de benchmarking para relatar o crescimento

Transforme dados complexos em visualizações impressionantes usando uma variedade de tipos de gráficos, como gráficos múltiplos, de coorte, de Gantt, de funil e outros

Reúna dados de qualquer fonte de dados usando mais de 100 integrações e mais de 250 métricas incluídas no Cyfe para obter relatórios de marketing mais rápidos e precisos

Limitações do Cyfe

Visualizações e personalizações limitadas para a criação de relatórios de marketing

A falta de integrações internas adequadas dificulta a obtenção de dados de canais de marketing

Preços do Cyfe

Inicial : uS$ 19/mês para um usuário e dois painéis

: uS$ 19/mês para um usuário e dois painéis Standard : uS$ 29/mês para dois usuários e cinco painéis

: uS$ 29/mês para dois usuários e cinco painéis Pro : uS$ 49/mês para cinco usuários e dez painéis

: uS$ 49/mês para cinco usuários e dez painéis Premier: uS$ 89/mês para usuários ilimitados e 20 painéis

Avaliações de clientes do Cyfe

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

5. Klipfolio

via Klipfolio O Klipfolio Klips permite que você crie painéis e relatórios personalizados sem um data warehouse.

As equipes de dados usam o PowerMetrics do Klipfolio para criar e armazenar métricas de formatos de arquivos e serviços de dados populares. Independentemente da origem de seus dados, visualize e analise dados críticos para os negócios.

O Klips, por outro lado, é usado pelas equipes de negócios para criar painéis em tempo real e definir metas para monitorar o progresso da equipe.

Nas organizações em que equipes multifuncionais (como dados e negócios) usam insights para tomar decisões, os relatórios automatizados do Klipfolio são a melhor opção.

Melhores recursos do Klipfolio

Use os temas do Klipfolio para personalizar a aparência dos painéis enquanto usa HTML, CSS e JavaScript para personalizações mais profundas do painel

Converta projetos dbt em catálogos de métricas para que os usuários corporativos analisem, visualizem e compartilhem métricas e criem painéis personalizados. Esse recurso do Powermetrics o torna ideal para organizações com relatórios repletos de dados

Independentemente de seus dados estarem na nuvem, em planilhas ou em servidores locais, os mais de 100 conectores pré-criados no Klips e as integrações de várias fontes de dados no Powermetrics ajudam a conectar todos os seus dados para obter insights

Limitações do Klipfolio

Os usuários devem ter conhecimento técnico para usar bem o Powermetrics

Preços do Klipfolio

Para agências: Starter : uS$ 54/mês Lite : uS$ 120/mês Pro : $240/mês Premier : uS$ 800/mês

Para empresas: Grow : $142/mês Team : $284/mês Equipe+ : uS$ 570/mês



Avaliações de clientes do Klipfolio

G2 : 4.5/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.7 (mais de 150 avaliações)

6. Mixpanel

via Mixpanel Para agências que desejam ir além do rastreamento de dados de campanha, o Mixpanel é uma das melhores ferramentas de relatórios de marketing. Ela ajuda a monitorar e entender métricas críticas, como o comportamento do usuário em seu aplicativo e site, enquanto analisa as jornadas do usuário.

A análise de produto do Mixpanel permite que os gerentes de produto, designers e desenvolvedores se concentrem na descoberta e no aprimoramento do produto.

Melhores recursos do Mixpanel

Descubra tendências ao dividir os dados na plataforma e analisar atualizações ao vivo para entender o que as pessoas estão respondendo diretamente no seu aplicativo

Adicione os dados de produtos, marketing e receita da sua empresa ao Mixpanel em minutos para obter insights exclusivos e acionáveis de autoatendimento

Use os SDKs do Mixpanel para rastrear de forma confiável eventos de aplicativos da Web, sites ou até mesmo de seus servidores de back-end

Limitações do Mixpanel

Interface de usuário complexa

Não é ideal para empresas menores que não têm equipes de produto ou desenvolvimento

Preços do Mixpanel

Inicial : Grátis

: Grátis Crescimento : A partir de US$ 24/mês

: A partir de US$ 24/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações de clientes do Mixpanel

G2 : 4.6/5 (mais de 1000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

7. Improvado

via Improvado Uma agência de marketing que busca agregar valor à sua clientela precisa de uma plataforma poderosa e rica em recursos como a Improvado. Com a Improvado, você pode automatizar rapidamente análises e relatórios complexos de dados de campanhas de marketing.

Além dos relatórios, a ferramenta permite otimizar suas campanhas com insights baseados em dados sobre o comportamento do usuário.

A Improvado também oferece modelos de dados pré-criados, que criam conjuntos de dados de marketing de qualidade que podem ser usados com inteligência de negócios, IA ou como estão.

Melhores recursos do Improvado

Usar modelos pré-construídosmodelos de plano de marketing para criar relatórios personalizados

Utilize o Improvado AI Agent para conversar com a plataforma, responder a consultas relacionadas às suas atividades de marketing e para exploração, análise e interpretação de dados

Crie pipelines de dados automáticos para obter dados valiosos de mais de 500 canais, transformá-los e armazená-los em seu data warehouse preferido

Limitações da Improvado

Opções limitadas de personalização para relatórios

Nenhuma opção de visualização de dados; você precisa conectá-lo a uma ferramenta de BI separada

Preços do Improvado

Preços personalizados

Avaliações de clientes da Improvado

G2 : 4.5/5 (mais de 65 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 65 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 65 avaliações)

8. Caixa de dados

Via Caixa de dados O DataBox é um software abrangente de análise de marketing para comércio eletrônico, SaaS e agências. Ele monitora as métricas de negócios mais importantes, acompanha a receita em relação às metas, automatiza o processo de geração de relatórios de dados, define as metas de vendas e metas de marketing (como vendas totais, pedidos ou ROAS de compras), compara o desempenho com outras marcas e prevê métricas de vendas.

melhores recursos do #### DataBox

Adicione dados dinâmicos às suas apresentações que são atualizados em tempo real. Incorpore painéis, gráficos e métricas essenciais para criar uma história de dados visual e atraente

Monitore, troque e avalie o progresso do KPI e do desempenho sem precisar de conhecimento prévio de SQL ou de ciência de dados

Analise os melhores e os piores cenários ao planejar o futuro. Use previsões altas para definir metas ambiciosas e previsões baixas para evitar possíveis obstáculos que possam surgir. Compare suas estimativas com suas metas e dados históricos para garantir que você está no caminho certo

Limitações do DataBox

A criação de métricas personalizadas no construtor de consultas não é muito fácil ou intuitiva para o usuário

Os recursos de controle de tempo precisam de mais ajustes e recursos

Preços do DataBox

Gratuito : Para sempre para três usuários

: Para sempre para três usuários Inicial : uS$ 59/mês para cinco usuários

: uS$ 59/mês para cinco usuários Profissional : $169/mês para 15 usuários

: $169/mês para 15 usuários Growth : 399/mês para usuários ilimitados

: 399/mês para usuários ilimitados Premium: $999/mês para usuários ilimitados

Avaliações de clientes do DataBox

G2 : 4.4/5 (mais de 180 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 190 avaliações)

9. Mesa

via Tableau O Tableau capacita equipes e agências com recursos de integração de dados, análise e geração de informações.

Automatize sua análise, preparação e governança de dados com a IA generativa do Tableau. As equipes de dados usam a plataforma de análise visual para simplificar a análise em linguagem simples, antecipar as perguntas dos usuários e acelerar o tempo de obtenção de informações.

Como uma empresa de análise e ferramenta de relatórios o Tableau é amplamente utilizado por empresas e organizações com uma equipe de ciência de dados para criar vários relatórios com informações granulares.

Melhores recursos do Tableau

Obtenha análises visuais em tempo real na plataforma a partir de praticamente qualquer fonte de dados na nuvem ou no local

Simplifique a análise de dados e a geração de informações com recursos de IA generativa incorporados à plataforma

Aproveite as amplas opções de personalização para criar painéis exatamente como você precisa para uma melhor análise de KPI de qualquer canal de marketing

Crie e receba alertas de dados personalizados

Limitações do Tableau

Curva de aprendizado acentuada para iniciantes não familiarizados com ferramentas de análise de dados e geração de relatórios.

Demora mais tempo para carregar ao adicionar novos elementos ou métricas a relatórios existentes

Preços do Tableau

Tableau Creator : Preços personalizados

: Preços personalizados Tableau Explorer : Preços personalizados

: Preços personalizados Tableau Viewer: Preços personalizados

Avaliações de clientes do Tableau

G2 : 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.200 avaliações)

10. quintly

via quintly a quintly é uma plataforma de análise de dados de mídia social para marcas e agências que buscam usar a inteligência social de várias plataformas para descobrir insights, aumentar o alcance e desenvolver o envolvimento da marca.

As marcas de consumo e as agências de marketing de mídia social com uma estratégia de marketing digital que prioriza as redes sociais usam os dados sociais da quintly para acessar dados em nível de página (dados de seguidores) e dados em nível de post (interações) para uma análise detalhada de seu conteúdo ao longo do tempo.

melhores recursos da quintly

Utilize mais de 500 métricas de mídia social com uma extensa biblioteca de painéis personalizáveis para analisar dados em tempo real e chegar a insights acionáveis com oferramenta de relatórios de clientes* Crie e automatize relatórios personalizados em minutos para compartilhar com sua equipe ou clientes com controles de acesso privado

Dimensione todos os seus esforços de marketing de mídia social realizando análise de canais, benchmarking competitivo, otimização de conteúdo, análise de anúncios e muito mais

limitações do quintly

A estrutura de preços pode ser confusa

preços da quintly

Preços personalizados

Taxa fixa para todos os recursos + € 15 por perfil + € 20 por usuário

avaliações de clientes da quintly

G2 : 4.7/5 (mais de 75 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 75 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Seu software de relatórios de marketing deve reunir vários pontos de dados para obter insights práticos

Parabéns pela decisão de automatizar os relatórios de marketing, transferindo-os de planilhas e sistemas desconexos para um software de relatórios de marketing on-line.

Ao procurar ferramentas de relatórios de marketing digital, considere os dados que você precisa reunir para métricas importantes e a largura de banda da sua equipe de marketing.

Escolha um software de relatórios de marketing se você precisar de relatórios abrangentes de várias ferramentas. No entanto, lembre-se de que é necessário ter um membro especializado na equipe interna para interpretar todos os dados e insights gerados pela ferramenta.

Se você está apenas começando com a visualização de dados, ferramentas de relatórios de marketing fáceis de usar para iniciantes, como o ClickUp, são a opção certa. Os modelos de relatório pré-criados facilitam a conexão e a reprodução das descobertas e o compartilhamento delas com sua liderança.

Com sua interface fácil de usar, automação, painéis personalizáveis, opções de criação de arrastar e soltar e extensas conexões de fontes de dados, o ClickUp é a opção ideal para você software de planejamento de marketing e ferramenta de geração de relatórios.

Além disso, as equipes de marketing e dados também podem se beneficiar dos recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, que permitem acompanhar e gerenciar todos os seus projetos e tarefas em um só lugar.

Registre-se no ClickUp gratuitamente para reunir seus dados de marketing e obter insights práticos.