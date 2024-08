As 10 melhores ferramentas de IA para consultoria: Incluindo avaliações e opções detalhadas de preços

Analisar os dados dos clientes é como escalar o Monte Everest? Ou você acha que prever tendências é semelhante a ler folhas de chá? Com a ferramenta certa Ferramentas de IA em seu canto, você transformará essas tarefas complexas em uma experiência mágica, tanto para seus clientes quanto para sua sanidade.

Quer você seja um consultor experiente ou um novato, as ferramentas de IA para consultoria simplificam seu negócio de consultoria, proporcionam aos seus clientes insights melhores e melhoram seu desempenho. Neste guia, explicaremos como escolher as melhores ferramentas de IA para serviços de consultoria e compartilharemos nossas 10 ferramentas favoritas para esse trabalho.

O que são ferramentas de IA para consultoria?

As ferramentas de inteligência artificial (IA) são um tipo de software que as empresas de consultoria usam para tomar decisões orientadas por dados em menos tempo. As ferramentas de IA seguem alguns algoritmos de aprendizado de máquina bastante avançados para analisar uma quantidade insana de dados, identificar padrões, prever tendências e gerar insights úteis em uma velocidade e precisão que superam até mesmo os profissionais mais experientes em ciência de dados. 🤖

A maioria dos consultores usa ferramentas de IA para:

Análise de dados: A IA interpreta enormes conjuntos de dados e dá sentido aos números mais rapidamente do que os humanos - geralmente sem erros

A IA interpreta enormes conjuntos de dados e dá sentido aos números mais rapidamente do que os humanos - geralmente sem erros Previsões: Por meio do aprendizado de máquina, as ferramentas de IA antecipam as mudanças no mercado e no comportamento do consumidor. Elas não são uma bola de cristal mágica, mas são a segunda melhor opção

Por meio do aprendizado de máquina, as ferramentas de IA antecipam as mudanças no mercado e no comportamento do consumidor. Elas não são uma bola de cristal mágica, mas são a segunda melhor opção Processamento de linguagem natural (NLP): O NLP faz análise de sentimentos, que é uma maneira elegante de dizer que a ferramenta de IA avalia corretamente a emoção humana a partir de um texto escrito

O NLP faz análise de sentimentos, que é uma maneira elegante de dizer que a ferramenta de IA avalia corretamente a emoção humana a partir de um texto escrito Visão computacional : Você sabia que algumas ferramentas de IA podem "ver"? Elas usam a visão computacional para tomar decisões sobre dados visuais, como imagens, vídeos e gráficos de dados

As ferramentas de consultoria de IA possibilitam que até mesmo pequenas empresas iniciantes de consultoria ofereçam soluções de ponta a seus clientes, o que é um verdadeiro divisor de águas.

Como escolher as melhores ferramentas de consultoria de IA para sua empresa

Você está confiando a uma IA os dados de seus clientes e sua reputação. Você precisa escolher uma ferramenta de alta qualidade para produzir insights inteligentes e impressionar seus clientes.

Procure estes recursos para aproveitar ao máximo suas ferramentas de consultoria de IA:

Interface amigável: Você não deve precisar de treinamento especial para usar ferramentas com IA. Opte por opções intuitivas sem as curvas de aprendizado que derretem a mente

Você não deve precisar de treinamento especial para usar ferramentas com IA. Opte por opções intuitivas sem as curvas de aprendizado que derretem a mente Visualização de dados: Opte por ferramentas de consultoria de IA que geram gráficos incríveis a partir dos dados de seus clientes ou consumidores. Esse recurso dá aos seus relatórios uma dose extra de profissionalismo, o que é imprescindível em consultoria

Opte por ferramentas de consultoria de IA que geram gráficos incríveis a partir dos dados de seus clientes ou consumidores. Esse recurso dá aos seus relatórios uma dose extra de profissionalismo, o que é imprescindível em consultoria Automação do fluxo de trabalho: Não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, portanto, opte por ferramentas de consultoria de IA que automatizem processos repetitivos como transferências de tarefas e entrada de dados

Não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, portanto, opte por ferramentas de consultoria de IA que automatizem processos repetitivos como transferências de tarefas e entrada de dados Previsão: As projeções futuras e a identificação de tendências são essenciais para os serviços de consultoria. Afinal, seus clientes confiam em você para mantê-los na vanguarda do setor

As projeções futuras e a identificação de tendências são essenciais para os serviços de consultoria. Afinal, seus clientes confiam em você para mantê-los na vanguarda do setor Ferramentas e modelos de redação: Seu Ferramenta de redação de IA deve ser capaz de lidar com otimização de mecanismos de pesquisa (SEO), publicações em mídias sociais e resumos de relatórios.

Modelos de consultoria também são essenciais para criar relatórios de nível profissional com apenas alguns cliques

Resuma as notas de reunião em segundos com a IA do ClickUp

10 melhores ferramentas de IA para consultoria em 2024

Parece que todo mundo e sua mãe têm uma ferramenta de IA atualmente, mas nem todas as ferramentas no mercado são ferramentas de IA para consultoria, especificamente.

Não há necessidade de vasculhar a Internet por conta própria: Confira esta lista com as 10 principais ferramentas de IA para consultoria em 2024.

1.

ClickUp

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais

É isso mesmo: A plataforma de gerenciamento de projetos favorita do mundo também é uma ferramenta de IA incrivelmente útil para serviços de consultoria.

IA do ClickUp

é o único assistente com tecnologia de IA adaptado à sua função exclusiva. Basta abrir a IA, informar que você está prestando consultoria e o assistente cuidará do resto.

Use o ClickUp AI para:

Resumir anotações de reuniões com clientes ou tópicos de bate-papo

Gerar itens de ação a partir de pautas de reuniões

Escrever, editar e formatar qualquer conteúdo que você precisar

Elaborar pesquisas com clientes

Planeje eventos para seus clientes

Ah, e você já ouviu falar sobre

Automações do ClickUp

? O ClickUp vem pré-carregado com mais de 100 automações para simplificar seriamente seu dia de trabalho. Elas não são IA pura, mas essas automações baseadas em gatilhos lidam com tudo, desde a criação de tarefas até a publicação de comentários e a movimentação de status.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

Alguns usuários acham que os recursos do ClickUp são um pouco exagerados no início - há muita coisa lá dentro!

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Neurônios

Via

Neurônios

A maioria das ferramentas de IA faz IA generativa, que cria novo conteúdo. Mas o Neurons Predict é um pouco diferente: é uma IA preditiva que gera visuais criativos para você.

Se você já tentou criar seus próprios anúncios, imagens, vídeos e designs, mas odeia o processo, está com sorte! O Neurons é uma ferramenta de aprendizado de máquina que funciona bem com seu negócio de consultoria porque é especializado em design orientado por dados.

Quer você precise de mais resultados em suas próprias campanhas publicitárias ou ofereça consultoria de pesquisa de mercado para um cliente, o Neurons é uma ferramenta indispensável para gerenciar e visualizar os dados dos clientes.

Melhores recursos do Neurons

Compare seu criativo com os padrões do setor

Defina benchmarks e compare todos os criativos com esses benchmarks

Pré-teste de criativos antes de lançá-los no mundo

Limitações dos neurônios

A Neurons é especializada em recursos visuais para obter insights valiosos, portanto, não é a melhor opção se você precisar de ajuda para escrever textos ou gerar relatórios de consultoria

Alguns usuários dizem que é difícil trabalhar com os requisitos de especificação de arquivos do Neurons

Preços do Neurons

Entre em contato para obter preços

Neurons ratings and reviews

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 5/5 (2 avaliações)

3. Tomé

Via

Tomo

O Tome usa IA e modelos de linguagem ampla (LLM) para resumir

contratos comerciais

para você. Ele lê cada letra e oferece linhas vermelhas para ajudá-lo a identificar possíveis problemas contratuais.

Agora, ela é tão rica em recursos quanto outras ferramentas de IA para consultoria? Não, mas se você atua em uma área que lida com contratos, como direito ou investimentos, essa ferramenta é indispensável.

Mesmo que você não esteja em um campo com muitos contratos, é bom ter uma IA especializada para dar uma olhada em seus contratos em busca de possíveis problemas, especialmente se você estiver trabalhando com clientes corporativos.

melhores recursos do #### Tome

O recurso de linhas vermelhas identifica possíveis problemas para você

Gerar "listas de problemas" em minutos para encaminhar a clientes ou advogados

Realize rapidamente comparações de mercado para ver como seu contrato se comporta

Limitações do Tome

É necessário fazer upgrade para o Tome Pro para obter suporte humano ao cliente

O Tome não tem muitas avaliações

Você provavelmente sabe disso, mas para sua informação: o Tome não substitui um advogado humano

Preços do Tome

Entre em contato para saber os preços

Tome avaliações e comentários

G2: 4.8/5 (2 avaliações)

4.8/5 (2 avaliações) Capítulo: N/A

4. Validador de IA

Via

Validador de IA

O Validator AI é um tipo exclusivo de ferramenta de IA para consultoria que valida ideias de startups - de graça! Peça ao chatbot do mentor para validar suas ideias de negócios e responder a perguntas comuns sobre o lançamento de uma startup.

Essa IA é treinada com base em dados de milhares de startups, critérios de investidores anjos e métodos de startup enxuta. Pense nela como um guia de início rápido para todas as coisas relacionadas a startups. Essa ferramenta é ideal para consultores que trabalham com startups, mas também funciona se você mesmo for uma startup.

melhores recursos do #### Validator AI

Valide ideias de negócios gratuitamente com o chatbot do mentor

Peça à IA que lhe forneça um guia personalizado de "introdução" para criar sua empresa

Identifique possíveis problemas usando a análise de conceito da IA

Limitações da IA do Validator

O Validator não tem muitas avaliações

Ele também não oferece tantos recursos quanto as outras ferramentas de consultoria de IA desta lista

Preços do Validator AI

Grátis

Avaliações e resenhas do Validator AI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Robô legal

Via

Robô legal

Alguma vez você já assinou um contrato enorme com toneladas de jargões jurídicos e se perguntou: "Que diabos acabei de assinar?" 🤯

O Legal Robot é uma ferramenta de consultoria de IA que traduz acordos e contratos jurídicos para o inglês simples. Assim como o Tome, ele gera automaticamente uma análise de seus documentos jurídicos e os compara à jurisprudência e a outros documentos jurídicos.

Melhores recursos do Legal Robot

Executa análises de contratos para encontrar problemas com o estilo ou a linguagem jurídica

Traduzir "juridiquês" em linguagem simples

O Legal Robot vem com um recurso para gerenciar solicitações de GDPR e DMCA

Limitações do Legal Robot

O Legal Robot ainda não foi lançado em setembro de 2024

O Legal Robot não é uma consultoria jurídica

Preços do Legal Robot

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Legal Robot

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Gong

Via

Gong

Gong

tem tudo a ver com dados de vendas. Ele usa IA generativa para capturar todas as interações do cliente com IA para informar sua estratégia e manter sua equipe produtiva. Em última análise, o Gong tem como objetivo aumentar sua receita, reformulando suas práticas de vendas.

O Gong é uma boa aposta se você precisa melhorar seu pipeline de vendas, mas também é uma ferramenta de IA sólida para consultoria em vendas. A ferramenta de IA usa seus dados para ajudá-lo a criar manuais de vendas vencedores, identificar riscos de negócios e definir as próximas etapas.

melhores recursos do #### Gong

Obtenha uma visão unificada das interações com os clientes e da dinâmica do mercado

Veja as métricas dos membros da sua equipe, como taxas de ganho, em um painel visual

Capture e atualize automaticamente os dados em todas as plataformas em tempo real

Limitações do Gong

Às vezes, o Gong distorce as transcrições das chamadas e tem dificuldade para entender os sotaques

Alguns usuários dizem que o Gong tem problemas de integração

Preços do Gong

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas de gongos

G2: 4,7/5 (mais de 5.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 520 avaliações)

7. Vagalumes

Via

Vagalumes

Você recebe muitas chamadas telefônicas de clientes? Sabemos que sim - afinal, você é um consultor. 👀

Você precisa do Fireflies para simplificar suas anotações de reunião.

O Fireflies é uma ferramenta inteligente de automação de anotações de reuniões. Ele transcreve e resume suas anotações de reunião e até cria um banco de dados pesquisável para ajudá-lo a encontrar facilmente as anotações de chamadas. Você pode até usar a PNL para analisar conversas de voz.

melhores recursos do #### Fireflies

Transcreve automaticamente reuniões em vários aplicativos de videoconferência

A pesquisa com IA facilita a filtragem e a identificação dos principais tópicos da reunião

Colabore com colegas de trabalho por meio de comentários, soundbites e notas de reunião compartilhadas

Limitações do Fireflies

O Fireflies economiza tempo para pessoas que têm muitas chamadas, mas não tem muitos recursos não relacionados a reuniões

Alguns usuários dizem que a plataforma tem dificuldades com a precisão das transcrições

Preços do Fireflies

Gratuito

Profissional: $10/mês por usuário, cobrado anualmente

$10/mês por usuário, cobrado anualmente Business: $19/mês por usuário, cobrado anualmente

$19/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Fireflies ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4/5 (5 avaliações)

8. Capataz

Via

Capanga

Você não precisa ser um vilão maligno para ter um ajudante. Essa ferramenta de consultoria de IA jurídica oferece acesso instantâneo ao conhecimento jurídico coletivo da sua equipe. Como o Fireflies, ele permite que você pesquise em seu conteúdo existente para encontrar cláusulas e definições.

É ideal para pessoas da área jurídica porque enriquece os contratos com recomendações de IA. Ele funciona como um banco de dados de contratos e um sistema de gerenciamento de documentos que usa IA para analisar, organizar e otimizar o trabalho com contratos.

melhores recursos do #### Henchman

Analise instantaneamente as alterações contratuais com apenas um clique

O Henchman oferece sugestões de contratos com base em percepções históricas

Use a filtragem avançada para filtrar por tipo de contrato, data e nome da parte

Limitações do Henchman

A Henchman foi projetada especificamente para serviços jurídicos, portanto, se você não for o seu caso, provavelmente não aproveitará a plataforma

Alguns usuários dizem que os filtros avançados são difíceis de encontrar e que se esquecem de usá-los

Preços da Henchman

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Henchman

G2: 4,5/5 (10+ avaliações)

4,5/5 (10+ avaliações) Capterra: N/A

9. Reaproveitamento

Via

Adaptar

Você é uma agência de marketing que cria conteúdo para os clientes? A Repurpose é a ferramenta de consultoria de IA para você. Essa ferramenta é especializada em fluxos de trabalho de conteúdo automatizados. Basta criar uma postagem no Repurpose e a plataforma a publicará em várias plataformas para você em poucos segundos. 📚

Essa ferramenta de automação vem com modelos de fluxo de trabalho, vídeos passo a passo e suporte por chat ao vivo para reduzir o tempo que você gasta postando conteúdo para seus clientes.

melhores recursos do #### Repurpose

Integre o Repurpose ao TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom e muito mais

Use a ferramenta de conversão para converter vídeos em podcasts de áudio

Publique 10 arquivos de áudio e vídeos gratuitamente durante a avaliação gratuita de 14 dias

Limitações do Repurpose

O Repurpose não é tecnicamente uma ferramenta de IA - é mais uma ferramenta de plataforma de automação

O Repurpose não tem muitas avaliações

Preços do Repurpose

Podcaster: US$ 12,42/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 12,42/mês por usuário, cobrado anualmente Content Marketer: US$ 20,75/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 20,75/mês por usuário, cobrado anualmente Agência: $104,08/mês por usuário, cobrado anualmente

Repurpose ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. ChatGPT

Via

ChatGPT

O ChatGPT da OpenAI é um prodígio da IA. Precisa escrever um e-mail de despedida para um cliente difícil? Pronto. Quer um roteiro para a apresentação de um cliente? Ele é seu em apenas alguns cliques.

Enquanto outras ferramentas de IA para consultoria nesta lista são especializadas em recursos visuais ou contratos legais, o ChatGPT é especializado na criação de conteúdo baseado em texto. Se precisar de ajuda para escrever e-mails, publicações em mídias sociais, relatórios ou apresentações, essa é a ferramenta certa para o trabalho.

Melhores recursos do ChatGPT

O ChatGPT tem uma interface muito simples baseada em chatbot

Resuma rapidamente relatórios ou simplifique tópicos complexos com uma única consulta

Peça ao ChatGPT para gerar ideias de campanhas de marketing, planos de eventos e muito mais para seus clientes

Limitações do ChatGPT

O ChatGPT trava com frequência

Você precisa saber como solicitar o ChatGPT para obter os resultados desejados

Preços do ChatGPT

**Gratuito

Plus: $20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (340+ avaliações)

4,7/5 (340+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Combine sua ferramenta de consultoria de IA com seus fluxos de trabalho

As ferramentas de IA estão transformando praticamente todos os setores e a consultoria não é exceção. Integre ferramentas de consultoria de IA em seus fluxos de trabalho para trabalhar de forma mais inteligente e gerar resultados excepcionais para seus clientes no processo.

Como consultor, você dá suporte aos seus clientes em todos os momentos. Mas quando você precisar de suporte, use a ferramenta de IA certa para consultoria: Combine sua ferramenta de redação de IA com modelos, tarefas, documentos e seu CRM para manter todo o seu trabalho na mesma plataforma.

Curioso para ver a ferramenta em ação? Experimente o ClickUp AI gratuitamente agora mesmo.