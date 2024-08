Bots e muito mais: Um guia prático sobre como usar a IA no atendimento ao cliente

Você sabia que quatro em cada cinco clientes nos EUA trocaram de marca devido a uma experiência ruim de atendimento ao cliente?

O atendimento ao cliente não se trata mais de lidar com as dúvidas dos clientes e resolver problemas. Ele deixou de ser transacional e passou a ser um impulsionador da fidelidade à marca e da satisfação do cliente.

As expectativas dos clientes geralmente são muito intensas para serem atendidas, e há um abismo entre a prestação de serviços e o que é esperado. Como você preenche essa lacuna?

A IA é onipresente, e o Atendimento ao Cliente não é exceção. É uma função de negócios que se encaixa perfeitamente na aplicação da IA.

De chatbots disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, a painéis intuitivos que geram insights em tempo real, vamos examinar como a IA pode ser usada no atendimento ao cliente e para aumentar a fidelidade à marca.

Entendendo o papel da IA no atendimento ao cliente

Fato do ClickUp: A IA no atendimento ao cliente está programada para assumir o controle 95% das interações com os clientes até 2025 .

Dada a versatilidade da IA, é possível ser otimista em relação a essa previsão. Aqui está uma olhada em como Ferramentas de IA para atendimento ao cliente ajudam as empresas:

1. Mitigando a rotatividade de clientes

ClickUp Fact: A rotatividade de clientes fez com que as empresas perdessem até US$ 1,6 trilhão em receita .

A inteligência artificial ajuda na retenção de clientes por meio de processos como reconhecimento de intenção e nudges.

Primeiro, ela analisa a comunicação do cliente em vários canais, registros de bate-papo, e-mails, mídia social etc., para compreender a percepção da marca.

Em seguida, aciona estratégias de retargeting e reengajamento para lidar com a frustração do cliente, gerar interesse ou estimular uma venda. Essa abordagem dupla melhora o envolvimento do cliente e reduz a rotatividade.

2. Assistindo agentes humanos

Você pode implementar Ferramentas de IA como assistentes virtuais inteligentes para dar suporte às equipes de atendimento ao cliente e melhorar a eficiência dos agentes. Essa combinação de tecnologia de IA e empatia humana compensa a resistência do cliente em relação ao uso da tecnologia no atendimento ao cliente, ao mesmo tempo em que capacita os agentes humanos.

A IA do atendimento ao cliente lida com todo o trabalho mecânico, como a busca de informações ou a geração de modelos de scripts para facilitar as conversas e responder às perguntas dos clientes. Isso libera o agente de atendimento ao cliente para se concentrar em dar um toque humano e construir relacionamentos significativos.

Os chatbots alimentados por IA são equipados com recursos multilíngues. Seu acesso rápido a informações confiáveis, confiáveis e consistentes facilita aos agentes de suporte a prestação de serviços de forma rápida e mais eficaz no idioma do cliente.

Fato do ClickUp: Assistentes de conversação com tecnologia de IA aumentam a produtividade do agente em 14% . Além disso, oito em cada dez gerentes acreditam que isso também evita o esgotamento ao reduzir a carga de trabalho

O que as empresas gostam na IA no atendimento ao cliente via Dialpad Além disso, os algoritmos de IA são executados 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem comprometer a eficiência e a precisão.

3. Automatização de tarefas repetitivas

Uma parte significativa das atividades de atendimento ao cliente costuma ser trabalho improdutivo sobre trabalho ou operações repetitivas. Processar solicitações de redefinição de senha, responder a perguntas frequentes, rastrear entregas de pedidos - a lista continua.

Fato do ClickUp: A automação do atendimento ao cliente pode economizar aos agentes um valor impressionante 2+ horas por dia ! Ferramentas de IA para automação podem aumentar a eficiência e a precisão dessas tarefas rotineiras. Elas melhoram a experiência do cliente, respondendo às suas consultas de forma instantânea e precisa. Ao mesmo tempo, elas liberam os recursos humanos para se concentrarem em tarefas complexas ou de alto valor que exigem habilidades de pensamento crítico, conhecimento especializado ou um toque humano.

Além disso, a inteligência artificial ajuda as empresas a reduzir os custos de atendimento ao cliente com automação escalonável, tempos de espera reduzidos, fluxos de trabalho simplificados e atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

4. Treinamento de equipes de atendimento ao cliente

O treinamento e a capacitação não seguem mais uma abordagem única para todos. As empresas agora investem em treinamento personalizado e orientação individual para abordar os pontos fortes e fracos específicos dos membros da equipe de atendimento ao cliente.

A IA pode analisar grandes quantidades de dados de chamadas, bate-papos e e-mails para uma análise abrangente de SWOT. Em seguida, ela recomenda módulos de treinamento direcionados que atendem às preferências de aprendizado do agente

Ela também pode medir métricas como taxa de inscrição, taxa de conclusão, atribuições, etc., para avaliar a eficácia desse treinamento e otimizar as estratégias de acordo.

5. Personalização da experiência do cliente

Vários agentes de atendimento ao cliente concordam que a IA ajuda na personalização via HubSpot Moderno estratégias de gerenciamento de clientes giram em torno da personalização. As empresas podem desbloquear 40% mais receita apenas com a personalização!

Fato do ClickUp: Cada dólar gasto em personalização poderia potencialmente atrair US$ 20 ou mais em retorno !

A IA de atendimento ao cliente pode aproveitar dados relevantes do histórico de compras, interações anteriores, atividade on-line etc. para criar um perfil de cliente de 360 graus e, em seguida, selecionar uma experiência de serviço personalizada que corresponda aos problemas, requisitos ou preferências do cliente.

Essas informações contextuais permitem que o profissional de atendimento ao cliente personalize a experiência do cliente além de chamá-lo pelo nome. Essa personalização eleva a experiência do cliente e cultiva a fidelidade à marca.

6. Otimização das interações com o cliente

As interações de atendimento ao cliente estão espalhadas por vários canais - e-mail, telefone, chat, mídia social e outros. A IA é uma força centralizadora que as combina para proporcionar uma experiência do cliente contínua e consistente em todos os canais. Pense nela como uma operadora de mesa telefônica que conecta os clientes ao agente ou recurso certo para resolver suas dúvidas. Essa resolução rápida aumenta a satisfação do cliente.

Além disso, a IA ajuda as empresas a prever as necessidades dos clientes de forma proativa. Com base na previsão orientada por dados, as empresas podem recomendar produtos ou serviços, convidar a compras por impulso e eliminar objeções de vendas.

Você pode fazer isso de forma proativa. Por exemplo, sugerir um acessório com base em uma compra recente. Ou pode ser reativo, como o compartilhamento de um guia de solução de problemas durante uma interação de suporte

7. Geração de insights orientados por dados

O atendimento ao cliente com IA abre um tesouro de dados e insights.

Os modelos de IA ingerem grandes volumes de dados, como conversas com clientes, respostas a pesquisas, conversas em mídias sociais etc., para identificar tendências e padrões.

Os pontos de dor recorrentes dos clientes podem até mesmo esclarecer lacunas no produto ou serviço fornecido! Da mesma forma, ele pode destacar problemas persistentes que afetam suas estratégias de marketing, vendas ou retenção de clientes.

Esses insights alimentam a tomada de decisões estratégicas em toda a organização para melhorar o atendimento ao cliente.

A adoção do ClickUp não apenas melhorou nossos processos, mas ajudou a moldar o Departamento de Sucesso do Cliente, o que nos permitiu crescer de 2 mil para 8 mil clientes por ano.

Angella Vecchione, Analista de Operações Comerciais, Percheek

Como usar a IA no atendimento ao cliente: Casos de uso e exemplos

Considere o seguinte Casos de uso de IA juntamente com alguns exemplos, para adicionar ao seu fluxo de trabalho de atendimento ao cliente:

Atendimento ao cliente omnichannel

**Exemplos: Zendesk, Salesforce, etc.

Imagine um cliente percorrendo casualmente a página de um produto em seu site.

O chatbot aparece e pergunta se ele tem alguma dúvida sobre o produto. O assistente de IA obtém a resposta e resolve a dúvida. No entanto, a trilha esfria.

Dias depois, o cliente vê seu anúncio nas mídias sociais. Ele entra em contato com você pelo Messenger e você o surpreende lembrando o produto que ele gostou, os detalhes de envio que ele compartilhou e outras informações relevantes. Ele adiciona o produto ao carrinho, mas não consegue passar do checkout. Você envia um cupom de desconto por e-mail e o cliente finalmente conclui a compra!

É interessante notar que nenhuma das atividades acima foi gerenciada manualmente. Com a IA, você pode definir uma cadência e identificar a combinação certa de canais. O modelo de IA rastreará o comportamento e as interações do cliente para facilitar o suporte consistente nesses pontos de contato.

Geração de conteúdo

Exemplos: ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, etc.

Gere conteúdo em apenas alguns segundos usando o ClickUp Brain

A geração de conteúdo é uma das aplicações mais conhecidas da IA no atendimento ao cliente. Como a elaboração de conteúdo de alta qualidade exige tempo e recursos, as empresas geralmente recorrem à IA generativa para produzir conteúdo em um piscar de olhos. Quer se trate de solução de problemas, guias de instruções, perguntas frequentes e resumos de páginas de produtos, as ferramentas de geração de conteúdo podem criar uma variedade de conteúdo

Imagine que você está prestes a lançar um novo produto. Ferramentas de marketing com recursos de IA generativa podem ajudá-lo a gerar um burburinho em torno desse grande lançamento usando e-mails e publicações em mídias sociais elaborados de forma inteligente.

Após o lançamento, sua equipe de atendimento ao cliente é inundada com consultas de clientes. Eles podem criar um recurso de conhecimento usando IA para responder a perguntas comuns e reduzir suas cargas de trabalho. Os agentes humanos podem revisar o conteúdo gerado e garantir que ele seja preciso, completo e consistente com as diretrizes de sua marca.

AI chatbots

Exemplos: BlenderBot, Erica (Bank of America), Insomnobot, etc.

Os chatbots podem interagir com clientes e clientes potenciais por meio de *[_Amazônia](https://www.amazon.com/)* Os chatbots com IA estão transformando o atendimento ao cliente, tornando-o mais autônomo e centrado no cliente. Eles podem lidar com tarefas como perguntas frequentes, agendamento de compromissos, processamento de pagamentos, compartilhamento de atualizações de pedidos, recomendação de produtos e serviços e muito mais.

Por exemplo, um cliente pode entrar em contato com o chatbot de um banco para perguntar sobre seu saldo bancário. O chatbot verificará a identidade do usuário para autenticar seu acesso a essas informações. Uma vez satisfeito, ele recuperará as informações do saldo da conta e as exibirá. Além disso, ele pode ajudar os usuários com transferências de fundos, visualização do histórico de transações ou até mesmo encaminhamento de problemas para um agente humano.

Os chatbots utilizam tecnologias como o aprendizado de máquina para melhorar iterativamente. O aprendizado de máquina permite que eles analisem as interações anteriores e o feedback do cliente para refinar as respostas. Como resultado, eles se tornam mais hábeis em tratar interações complexas e ter conversas naturais.

Mensagens aumentadas

Exemplos: NICE inContact, Velaro, Kore, etc.

Suporte seus agentes de atendimento ao cliente com assistentes de IA via Kore.ai Mensagens aumentadas é quando você equipa um agente humano com um assistente de IA. Com essa combinação, o agente de atendimento ao cliente precisa aplicar uma carga cognitiva mínima, especialmente em casos rotineiros e repetitivos.

Por exemplo, digamos que alguém entre em contato com sua empresa para resolver um problema. O modelo de IA coleta informações da tela de bate-papo em tempo real e as processa para gerar insights e sugerir soluções durante a conversa.

À medida que o cliente explica o problema, o mecanismo de IA analisa os detalhes da conta, localiza artigos apropriados da base de conhecimento ou gera um guia passo a passo para a solução de problemas. O agente pode então usar essas informações para ajudar o cliente. Isso mantém o toque humano e, ao mesmo tempo, capitaliza a rapidez na prestação de serviços.

Às vezes, o chatbot lida de forma autônoma com as consultas dos clientes, com agentes humanos a quem recorrer se o problema for muito complexo.

Análise de sentimento

Exemplos: Dialpad, Repustate, etc.

analisar o sentimento do cliente para melhorar a prestação de serviços via *[_Dialpad](https://www.dialpad.com/au/features/contact-centre-sentiment-analysis/)* Antes do surgimento das ferramentas de análise de sentimentos, avaliar as emoções de um cliente exigia que um agente de atendimento interpretasse o tom e a linguagem para nomear a emoção subjetivamente.

No entanto, a tecnologia de IA está eliminando todas as suposições da análise de sentimento do cliente. Imagine que um cliente entre em contato com a equipe de suporte pelo chat. A IA analisa a dicção, a estrutura das frases, a escolha de palavras e até mesmo os emojis do cliente durante a interação para avaliar seu estado emocional.

Você percebe que o cliente está com raiva e usa um tom mais empático para reconhecer suas frustrações. Da mesma forma, as ferramentas de análise de sentimentos com tecnologia de IA também podem analisar a voz, a tonalidade, o ritmo, o silêncio, etc., para categorizar a emoção.

Essa análise proativa de sentimentos pode ser usada no espaço de atendimento ao cliente para detectar clientes em risco. Software de sucesso do cliente podem detectar o sentimento negativo e orquestrar a intervenção estratégica para reduzir a rotatividade.

Processamento de linguagem natural (NLP)

Exemplos: ClickUp Brain, IBM Watson, MonkeyLearn, etc.

Use a linguagem natural ao automatizar tarefas com o ClickUp Brain

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) usa Compreensão de Linguagem Natural (NLU) e Geração de Linguagem Natural (NLG) para ter interações semelhantes às humanas. Essas estruturas possuem uma compreensão diferenciada da linguagem humana e trabalham com ela de forma orgânica. Como resultado, você pode deixar de usar chatbots baseados em menus e ter conversas autênticas!

Por exemplo, se um cliente angustiado enviar a seguinte mensagem: "Não consigo encontrar meu telefone! AJUDA!!!" A PNL analisa o texto, toma nota do erro de ortografia e da capitalização e entende a intenção por trás das palavras.

Ela determinará que o cliente não consegue encontrar seu telefone e observará a urgência em sua mensagem. Em seguida, tentará acalmar o cliente e o orientará na localização do dispositivo.

Esse recurso permite que a IA lide com uma gama mais ampla de consultas de clientes, mesmo que elas sejam gramaticalmente incorretas ou mal formuladas. A resolução rápida aprimorará a experiência do cliente e aumentará a satisfação.

Análise preditiva

**Exemplos: Altair Rapid Minder, SAP Predictive Analytics, etc.

Construa modelos preditivos usando IA via RapidMiner A análise preditiva é talvez a segunda aplicação mais comum de IA no atendimento ao cliente, depois da IA generativa. Ela torna o atendimento ao cliente proativo em vez de reativo, pois as empresas antecipam e atendem às necessidades dos clientes

Suponha que você administre uma loja de comércio eletrônico. Você pode prever um aumento na demanda dos clientes durante as vendas da Black Friday, temporadas específicas e feriados por meio da análise de dados históricos combinada com a análise preditiva habilitada para IA. Esse conhecimento permite que você estoque o estoque, otimize a loja e dimensione os servidores para que as operações comerciais sejam executadas sem interrupções.

As empresas podem aproveitar a análise preditiva para oferecer uma experiência perfeita ao cliente, atendendo às expectativas. Isso reduz os escalonamentos para a equipe de suporte durante os eventos de pico, permitindo que eles se concentrem em tarefas mais valiosas.

Mecanismos de recomendação

**Exemplos: Amazon, Netflix, LinkedIn, etc.

os mecanismos de recomendação usam diferentes técnicas de filtragem por meio de Para a ciência de dados ClickUp Fact: O mercado global de mecanismos de recomendação deve atingir uma avaliação de US$ 12 bilhões até 2025 .

Essa tendência era esperada, visto que plataformas como Amazon, Netflix, Spotify, LinkedIn etc. popularizaram essa ferramenta de IA.

Os mecanismos de recomendação com tecnologia de IA analisam grandes quantidades de informações do cliente, como compras anteriores, comportamento de navegação, localização do cliente e interações anteriores. Usando esse conjunto de dados, eles recomendam produtos, serviços e soluções relevantes que atendem às necessidades do cliente.

Por exemplo, imagine que você tem uma agência de viagens - um cliente que está procurando um pacote de férias na praia visita seu site. Um chatbot o envolve em uma conversa e coleta detalhes sobre seu plano de viagem, orçamento, modo de viagem preferido, datas e muito mais.

Usando essas informações, o sistema de recomendação de IA agora seleciona pacotes personalizados para diferentes destinos, voos e opções de acomodação dentro do orçamento e da faixa do cliente. Essa abordagem aumenta a probabilidade de fechar o negócio!

Recursos de autoatendimento

Exemplos: Cérebro ClickUp userpilot, Freshdesk, Intercom, etc.

Use o ClickUp Brain para responder às perguntas frequentes

Fato do ClickUp: Quase sete em cada dez clientes preferem o autoatendimento a falar com profissionais de atendimento ao cliente

As empresas devem atender a essa demanda orientada pelo cliente.

Aproveitar a IA para essa tarefa ajuda de várias maneiras:

Em primeiro lugar, como já discutido, você pode usar uma ferramenta de IA generativa para escrever repositórios de conhecimento.

Em segundo lugar, os chatbots com IA podem lidar com consultas básicas dos clientes e redirecioná-los para artigos baseados em conhecimento que ofereçam a melhor solução.

e redirecioná-los para artigos baseados em conhecimento que ofereçam a melhor solução. Em seguida, ele pode otimizar e organizar a base de conhecimento marcando artigos, guias de instruções, documentação de produtos, etc., usando palavras-chave e tópicos apropriados. Isso facilitará o acesso rápido dos agentes de atendimento ao cliente às informações relevantes e a navegação nas bibliotecas.

Isso reduz a carga sobre os agentes em tempo real e permite que os clientes encontrem soluções de forma independente e conveniente.

Roteamento inteligente

**Exemplos: Genesys, Dialpad, Zoho Desk, etc.

via Genesys As consultas dos clientes variam em complexidade, canal e departamento ao qual são dirigidas. Com tantas partes móveis, direcionar as consultas dos clientes para o agente certo pode ser bastante complicado, dependendo de sua largura de banda e disponibilidade.

O roteamento inteligente, com base na inteligência artificial e no aprendizado de máquina, pode funcionar como uma ferramenta de automação que permite que as empresas se encarreguem das solicitações recebidas dos clientes. As centrais de contato usam o roteamento inteligente para analisar a natureza da consulta usando critérios predefinidos ou palavras-chave específicas.

Por exemplo, você está administrando uma central de atendimento com tecnologia de IA para um banco. Um cliente seleciona a opção de informações sobre o saldo da conta no sistema de resposta interativa por voz (IVR). Ele recebe automaticamente um texto com essas informações. Outro cliente deseja explorar opções de empréstimos e hipotecas. Dependendo do perfil e dos requisitos do cliente, ele será automaticamente conectado a um agente disponível que esteja bem equipado para atender a essa solicitação.

Priorização de solicitações

Exemplos: ClickUp Brain, Todoist, etc.

Definir prioridades no ClickUp para criar estratégias de atendimento ao cliente

Vimos como a IA atua como uma máquina de classificação ao transferir as solicitações dos clientes para o agente de atendimento correto. Além disso, a IA desempenha um papel crucial na priorização de consultas com base na urgência, no impacto potencial e no valor do cliente.

Por exemplo, considere que você definiu e configurou uma matriz de prioridades com tecnologia de IA para analisar todas as solicitações de suporte. Ela leva em conta a gravidade do problema relatado, o grupo de clientes diretamente afetado por ele e o possível impacto nas operações e na receita da empresa. Com base nessa prioridade ponderada, as equipes de suporte ao cliente podem priorizar os problemas críticos que afetam uma base de clientes maior, garantindo que eles sejam tratados primeiro.

Da mesma forma, um modelo de priorização baseado em IA pode aproveitar modelos de jornada do cliente para identificar leads com maior probabilidade de conversão em clientes pagantes ou clientes em potencial que correspondam ao perfil de cliente ideal. Essas decisões informadas permitem que as equipes de atendimento e suporte ao cliente resolvam problemas estrategicamente e melhorem a experiência do cliente sem se esgotar.

Gerenciamento de dados

Exemplos: ClickUp Brain, Astera, Azure Data Factory, etc.

Gere resumos de dados para gerenciar dados de forma eficaz

O atendimento ao cliente envolve uma grande quantidade de dados do cliente, como registros de bate-papo, gravações de chamadas, trilhas de e-mail, menções em mídias sociais e muito mais. Armazenar, gerenciar e trabalhar com volumes tão altos de dados é praticamente impossível usando métodos tradicionais. Felizmente, as soluções de IA seguem um princípio de organização baseado em regras, mas flexível, para otimizar esse processo de negócios.

Imagine que a equipe de atendimento ao cliente não consiga oferecer um serviço personalizado devido aos dados do cliente espalhados por vários canais ou silos de dados. Eles também precisam trabalhar com uma mistura de dados não estruturados e estruturados, com alguns dados semiestruturados para garantir a qualidade. **As plataformas de dados do cliente (CDP) habilitadas para IA coletam, organizam e categorizam automaticamente esses dados. Em seguida, elas os limpam para criar perfis de clientes exclusivos e estabelecer relacionamentos individuais.

Ter dados confiáveis em um local centralizado facilita para as empresas a identificação de tendências, padrões, temas recorrentes, áreas de melhoria e pontos problemáticos comuns. Portanto, use-os com sabedoria para tomar decisões orientadas por dados e melhorar a prestação de serviços ao cliente.

Transcrição automatizada de chamadas

**Exemplos: ClickUp Brain, Fireflies, Otter, etc.

Gere transcrições automáticas de chamadas ou clipes de áudio com o ClickUp Brain

Tradicionalmente, as empresas dependiam da transcrição manual para extrair informações importantes das chamadas dos clientes. Esse processo era demorado, exigia muitos recursos e estava sujeito a erros. Hoje, a transcrição de chamadas com tecnologia de IA converte áudio em texto em tempo real. Isso permite que os agentes avaliem as chamadas telefônicas, identifiquem palavras-chave, analisem o sentimento do cliente e entendam seus pontos fracos. Esses insights os ajudam a tomar medidas mais relevantes.

Além da assistência em tempo real, essas transcrições podem servir como fitas de jogo, permitindo que os agentes reflitam sobre seu desempenho. As empresas podem criar uma biblioteca de transcrições vencedoras para treinar novos agentes a lidar com situações semelhantes.

Guia de implementação de IA no atendimento ao cliente

Agora que você já sabe como usar a IA no atendimento ao cliente, vamos passar para a parte mais interessante: implementar a tecnologia de IA. Aqui está um guia simples de seis etapas para ajudá-lo no processo:

Etapa 1: Defina suas metas de atendimento ao cliente

Use ferramentas como o ClickUp para estabelecer metas de forma eficaz

Comece definindo suas metas de atendimento ao cliente. Consulte suas equipes de atendimento e busque feedback de seus clientes satisfeitos para identificar seus pontos fortes e fracos. Aqui estão alguns exemplos para inspirar você:

Reduzir o tempo de espera e o tempo médio de atendimento

Melhorar a taxa de resolução no primeiro contato

Capacitar os clientes a localizar soluções por meio de opções de autoatendimento

Personalizar as interações com os clientes

Aumentar a produtividade dos agentes

Essas metas o ajudarão a aprimorar o atendimento ao cliente ou a solucionar eventuais lacunas.

Etapa 2: Avalie sua infraestrutura de atendimento ao cliente existente

Em seguida, os líderes empresariais devem fazer um balanço de sua configuração atual de atendimento ao cliente. Isso incluiria:

Maturidade digital : Sua arquitetura de atendimento ao cliente suporta a integração da tecnologia de IA?

: Sua arquitetura de atendimento ao cliente suporta a integração da tecnologia de IA? Pilha de tecnologia : Quais são os vários sistemas, aplicativos, plataformas esoluções de software como CRMcontact center, etc., em uso?

: Quais são os vários sistemas, aplicativos, plataformas esoluções de software como CRMcontact center, etc., em uso? Canais de comunicação : Quais canais (telefone, e-mail, bate-papo, mídia social, etc.) você usa para interagir com os clientes?

: Quais canais (telefone, e-mail, bate-papo, mídia social, etc.) você usa para interagir com os clientes? Estrutura de dados: Como você coleta, armazena, gerencia e analisa os dados dos clientes?

A compreensão desses aspectos o ajudará a selecionar as ferramentas de IA que podem se integrar à sua empresa.

Etapa 3: Explore diferentes ferramentas de IA

Ferramentas como o ClickUp Brain ajudam em uma variedade de funções de atendimento ao cliente

Você já viu várias maneiras de implementar ferramentas de IA para um excelente atendimento ao cliente. Você pode configurar chatbots, criar ferramentas de análise de sentimentos, complementar data warehouses, gerar conteúdo e muito mais.

Use suas metas para identificar as ferramentas de IA certas para a tarefa. Ao fazer isso, priorize as soluções com maior potencial de impacto. Comece com um ou dois aplicativos principais e, posteriormente, expanda o uso da IA no atendimento ao cliente.

Etapa 4: siga uma política robusta de gerenciamento de dados

Como a IA depende muito de dados, você deve introduzir uma política robusta de gerenciamento de dados em sua organização. Você deve implementar protocolos para:

Coleta de dados : Definir fontes e padrões para a coleta de dados

: Definir fontes e padrões para a coleta de dados Armazenamento de dados : Padronizar o formato de armazenamento de dados

: Padronizar o formato de armazenamento de dados Acesso aos dados : Estabelecer controles de acesso e autorizações

: Estabelecer controles de acesso e autorizações Segurança dos dados: Cumprir as práticas de segurança de dados

As estratégias acima garantirão a qualidade dos dados e atenderão aos clientes com confiança.

Etapa 5: Treine e integre suas equipes de atendimento ao cliente

O treinamento e a integração de seus funcionários de atendimento ao cliente dissolverão qualquer medo, hesitação e resistência que você possa receber ao implementar a IA no atendimento ao cliente. Eduque-os sobre como as ferramentas de IA melhorarão seus fluxos de trabalho para que eles fiquem mais abertos à ideia.

Além do treinamento e da integração, compartilhe recursos como modelos de gerenciamento de atendimento ao cliente para mostrar a utilidade da solução. Essas demonstrações práticas promoverão a adoção e servirão como ponto de partida para as equipes de atendimento ao cliente.

Etapa 6: Monitorar e otimizar

Os painéis do ClickUp permitem que você avalie o desempenho em relação às metas estabelecidas

Embora a inteligência artificial e o aprendizado de máquina melhorem iterativamente, você deve monitorar seu desempenho continuamente. Acompanhe as métricas como a produtividade do agente ou as taxas de resolução, analise o feedback do cliente e realize análises SWOT para ajustar sua implementação de IA.

ClickUp Brain: Um recurso completo para todas as suas necessidades de IA ClickUp Brain é a primeira rede neural do mundo que conecta tarefas, documentos, projetos e pessoas com IA. Essa solução de IA poderosa melhora o alinhamento da equipe de atendimento ao cliente, aumenta a produtividade em 30% e reduz os custos em 75%.

Classificamos a aplicabilidade do ClickUp Brain em três módulos principais: AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work.

Veja a seguir como eles se saem no atendimento ao cliente:

AI Knowledge Manager

Use o ClickUp Brain para gerenciar o conhecimento organizacional

Use o ClickUp Brain para:

Categorizar, organizar e atualizar bibliotecas de bases de conhecimento , facilitando aos clientes a busca de soluções de forma independente. Isso atende à necessidade de autoatendimento e, ao mesmo tempo, reduz o tempo de espera e a carga de trabalho dos agentes

, facilitando aos clientes a busca de soluções de forma independente. Isso atende à necessidade de autoatendimento e, ao mesmo tempo, reduz o tempo de espera e a carga de trabalho dos agentes Recomendação de artigos relevantes da base de conhecimento ou outros recursos aos agentes durante um bate-papo ou uma chamada. Essa assistência em tempo real facilita a resolução rápida e precisa das consultas dos clientes

facilita a resolução rápida e precisa das consultas dos clientes Analisar as interações com os clientes para gerar rascunhos de guias de instruções, material de solução de problemas e perguntas frequentes. Isso agregará mais valor à sua base de conhecimento existente

Gerente de projetos de IA

O ClickUp Brain ajuda as empresas a acompanhar o status de suas solicitações de atendimento ao cliente

Ao gerenciar projetos, o ClickUp Brain ajuda a:

Racionalizar os fluxos de trabalho priorizando as consultas dos clientes com base no impacto e na urgência, garantindo que os agentes de suporte ao cliente resolvam os problemas críticos primeiro

priorizando as consultas dos clientes com base no impacto e na urgência, garantindo que os agentes de suporte ao cliente resolvam os problemas críticos primeiro **Automatizar tarefas rotineiras e repetitivas, como agendar acompanhamentos por e-mail, acompanhar o tempo de resolução de tíquetes, responder a perguntas frequentes, etc.

Conectar os agentes aos membros relevantes da equipe com base na natureza da consulta do cliente, preparando o terreno para a resolução colaborativa de problemas

Acompanhamento de solicitações de serviço do cliente e atualização do status em tempo real

Escritor de IA para o trabalho

O ClickUp Brain é mais do que uma IA generativa. Você pode:

Personalizar mensagens de bate-papo e respostas de e-mail usando dados do cliente para impulsionar o engajamento

Responder a consultas básicas de suporte e resolver problemas comuns, oferecendo suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

comuns, oferecendo suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana Identificar lacunas de conhecimento ou conteúdo e preencher ideias para atualizar e educar os clientes

**Traduzir perguntas e/ou respostas em outros idiomas para atender às necessidades dos clientes em diferentes regiões geográficas

O ClickUp Brain faz parte do pacote ClickUp. Isso significa que você pode ampliar essas funcionalidades com tecnologia de IA para aproveitar o ClickUp para o Atendimento ao Cliente em geral.

Use o ClickUp para:

Configurar fluxos de trabalho automatizados para lidar com as consultas dos clientes

Encaminhar automaticamente os tíquetes de atendimento ao cliente para o agente certo

Priorizar as consultas com alto impacto e urgência

Classificar solicitações comuns de clientes usando tags

A lista acima é apenas a ponta do iceberg. O ClickUp e o ClickUp Brain podem revitalizar suas operações de atendimento ao cliente de várias maneiras.

Dial Up Your Customer Service With ClickUp Templates

O ClickUp oferece uma rica biblioteca de modelos para várias tarefas de atendimento ao cliente, como:

1. Modelo de declaração de problema do cliente do ClickUp

Registre os problemas de seus clientes em um formato padrão com o ClickUp Customer Problem Statement Template

Modelo de declaração do problema do cliente do ClickUp simplifica a coleta e a compreensão dos requisitos e desafios do cliente. Esses insights facilitam o brainstorming de soluções e o aprimoramento de produtos para oferecer um serviço ao cliente mais rico.

Este modelo de documento o ajuda a documentar os problemas dos clientes, categorizá-los e visualizá-los por tipo e criar um projeto para cada um deles, de modo que as soluções possam ser discutidas.

2. Modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp

Prepare um roteiro para o sucesso do cliente com o modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp

Este modelo Modelo de plano de sucesso do cliente da ClickUp ajuda a definir o sucesso do cliente usando métricas quantificáveis. Com essa meta em mente, as empresas podem organizar as atividades dos clientes, como a integração, acompanhar o progresso e manter a responsabilidade ao mesmo tempo em que prestam um atendimento excepcional ao cliente.

3. Modelo de suporte ao cliente do ClickUp

Ofereça um suporte ao cliente acima do satisfatório com o modelo de suporte ao cliente do ClickUp

Modelo de suporte ao cliente do ClickUp capacita as equipes de suporte ao cliente a gerenciar as consultas com eficiência. Ele ajuda a organizar e priorizar tíquetes, atribuir tarefas e monitorar a satisfação do cliente para oferecer suporte de alta qualidade. Ele inclui uma visualização das tarefas que se aproximam do status de atrasadas para permitir a priorização.

4. Modelo de solicitação de atendimento ao cliente do ClickUp

Obtenha uma visão geral e monitore todas as solicitações de atendimento ao cliente com o modelo de solicitação de atendimento ao cliente do ClickUp

Com Modelo de solicitação de serviço do ClickUp, as empresas podem gerenciar estrategicamente as solicitações de atendimento ao cliente e os problemas técnicos. A padronização das solicitações de serviço elimina a possibilidade de confusão ou falta de comunicação e garante uma resolução rápida e precisa.

O modelo ajuda você a:

Simplificar o fluxo de trabalho para a entrada de solicitações de atendimento ao cliente

Priorizar as solicitações com base na urgência e no impacto

Colaborar facilmente com os colegas de equipe para resolver problemas rapidamente

5. Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Gerencie as solicitações de serviço e os escalonamentos subsequentes com o modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Este modelo Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp complementa o serviço de suporte ao cliente. Os clientes insatisfeitos com o nível de serviço que recebem podem escalá-lo de forma organizada, enquanto as empresas podem sinalizá-los e tratá-los com prioridade.

E muito mais! Você pode até usar o ClickUp Brain para gerar modelos personalizados se esses não forem suficientes.

Pronto para clicar mais alto?

A inteligência artificial e o atendimento ao cliente são uma combinação perfeita.

A incorporação da tecnologia de IA no atendimento ao cliente aumenta a retenção de clientes, auxilia os agentes humanos, melhora o moral e a produtividade dos funcionários, oferece suporte personalizado e gera insights orientados por dados.

Você pode implementar a IA no atendimento ao cliente de várias maneiras - de chatbots a ferramentas de análise de sentimentos. Compartilhamos um guia simples de seis etapas que o ajudará a introduzir a IA nas operações de atendimento ao cliente.

Agora você sabe como usar a IA no atendimento ao cliente e como selecionar sua ferramenta de IA preferida. Você pode escolher uma solução de IA dedicada para diferentes funções ou apenas usar o ClickUp para que o ClickUp Brain possa introduzir a IA em suas operações. A última opção seria a mais sensata, pois oferece flexibilidade e escalabilidade. Registre-se no ClickUp para ver como você pode transformar seu atendimento ao cliente!