Conteúdo gerado por IA versus conteúdo gerado por humanos: Prós e contras

Enquanto pesquisava esta publicação no blog, pedi ao Verse by Verse, a "musa experimental alimentada por IA" do Google, que escrevesse um poema sobre imaginação robótica combinando os estilos de Edgar Allen Poe, Emily Dickinson e Ralph Waldo Emerson. O resultado é o seguinte.

Poema gerado por IA usando Verso por verso do Google Research Na poesia, na literatura, no marketing e até mesmo no cinema, a inteligência artificial (IA) está fazendo incursões constantes como uma ferramenta importante. Na última contagem, havia 603 assistentes de escrita com IA incluindo o nosso próprio ClickUp Cérebro. Todos os softwares de redação, do Google Docs ao Quillbot, agora têm IA integrada.

Por outro lado, mais de metade dos profissionais de marketing pesquisados pela Salesforce já usam ou estão experimentando a IA generativa para trabalhar. Na forma de texto, imagens e até mesmo vídeo, as equipes estão criando conteúdo com IA. Quer gostemos ou não, o conteúdo gerado por IA já está coexistindo com o conteúdo gerado por humanos.

Se você está procurando abraçar essa realidade e entender como eles trabalham juntos (ou não), aqui está uma cartilha sobre os prós e contras do conteúdo gerado por IA.

Entendendo o conteúdo de IA

Antes de entrarmos no debate sobre conteúdo gerado por IA versus conteúdo humano, vamos primeiro entender como isso funciona.

O que é conteúdo de IA?

O conteúdo gerado por IA refere-se a qualquer texto ou mídia criado por algoritmos de aprendizado de máquina em resposta à entrada humana (conhecida como prompts). Você pode usar Ferramentas de criação de conteúdo de IA como ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini, etc., para criar conteúdo.

Como funciona o conteúdo gerado por IA?

Uma jornada típica do usuário para criar conteúdo de IA seria a seguinte.

Escolha sua ferramenta

Abra uma ferramenta de IA para criar conteúdo. Dependendo de suas necessidades, da facilidade de uso, do preço etc., você pode escolher entre várias Geradores de texto de IA disponíveis atualmente.

Prompt the AI

Insira uma descrição do conteúdo que deseja criar. Por exemplo, você pode dizer: "escreva uma publicação no Twitter sobre meu evento quebra-gelo desta noite" ou "o que é desenvolvimento rápido de aplicativos?

Revisar o resultado

A IA usará técnicas de processamento de linguagem natural (NLP) para entender sua entrada e produzir respostas apropriadas. Verifique se elas são adequadas às suas necessidades.

Refine o resultado

Você não precisa aceitar o primeiro rascunho como está. Dê instruções adicionais à IA. Por exemplo, você pode dizer: "divida isso em tópicos" ou "use mais referências a filmes"

Verificação da qualidade do resultado

A IA não é onisciente. Ao criar conteúdo de IA, você pode correr o risco de ter imprecisões, alucinações e, às vezes, até divagações. Portanto, faça uma verificação completa da qualidade.

Agora você está pronto para usar o conteúdo gerado por IA da maneira que precisar. Algumas das formas mais comuns de uso do conteúdo de IA são as seguintes.

Como usar o conteúdo de IA?

Você pode usar o conteúdo de IA para qualquer uma das finalidades que usa a escrita humana. Alguns exemplos são:

Brainstorming: Use a ferramenta de IA para fazer brainstorming de ideias, criar esboços e primeiros rascunhos etc., aos quais você poderá dar um toque humano posteriormente.

Reaproveitamento de conteúdo: Depois de criar uma forma de conteúdo, use a IA para redirecioná-lo para outras formas. Por exemplo, você pode inserir uma postagem de blog na IA e solicitar:

Resumo breve

Meta título e descrição

Postagens em mídias sociais

Promoções de boletins informativos por e-mail

Anúncios em mecanismos de pesquisa

Dimensionamento de conteúdo: Se você estiver escrevendo descrições de comércio eletrônico para um grande número de produtos, a IA é uma ferramenta fantástica. Ela pode criar automaticamente conteúdo para as páginas de seus produtos de acordo com o tom e o estilo de sua marca.

Tradução: Embora não seja adepta de todos os idiomas, a IA é uma ferramenta eficaz para traduções. Especialmente para projetos de grande escala, como manuais de instruções, legendas etc., a IA pode ajudar significativamente.

Isso traz inúmeras vantagens.

Vantagens e desvantagens do uso de conteúdo gerado por IA

A IA geradora abre oportunidades para a criação de conteúdo como nenhuma outra tecnologia antes. Suas vantagens superam em muito tudo o que qualquer ferramenta digital oferece.

Escalabilidade

A maior vantagem da IA é a escala que ela pode atender. Qualquer ferramenta de IA leva de 2 a 3 segundos para criar o primeiro rascunho de uma postagem de blog inteira sobre qualquer tópico, por mais complexo que seja. Imagine o número de primeiros rascunhos que você pode gerar a cada dia de trabalho! Isso sem falar no fato de que a IA pode realmente funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Eficiência Ferramentas de escrita de IA são eficientes na criação de conteúdo em escala. No entanto, elas também tornam as equipes humanas mais eficientes.

Ao gerar instantaneamente os primeiros rascunhos sobre qualquer tópico, elas eliminam o bloqueio do escritor

Ao fornecer peças de conteúdo para trabalhar, a IA reduz o tempo que os redatores precisam para escrever

Ao atuar como um parceiro de treino, a IA ajuda o redator humano a explorar ideias e ver o resultado sem julgamento

Ao incorporar todos os pontos de dados necessários, a IA minimiza o tempo de pesquisa

Com a verificação ortográfica, a revisão e a edição, a IA melhora a eficiência em cada estágio do processo de redação.

SEO aprimorado

As ferramentas de conteúdo com IA são um dos suportes de SEO mais eficazes que os redatores podem ter. Elas não apenas oferecem sugestões de palavras-chave relevantes, mas também mostram como elas podem ser integradas ao artigo de forma orgânica para que seu conteúdo seja classificado nos mecanismos de pesquisa.

Consistência

Precisa seguir um guia de estilo? Precisa manter um tom consistente? Tem uma mensagem de marca que precisa ser integrada em todos os lugares? Sem problemas. As ferramentas de redação com IA podem garantir que todo o seu conteúdo siga essas diretrizes de forma consistente e adequada.

Apesar de suas muitas vantagens, o conteúdo de IA não é perfeito. Algumas desvantagens importantes são as seguintes.

Criatividade limitada

Em sua essência, uma ferramenta de IA pega dados existentes de várias fontes e os transforma em respostas compreensíveis a perguntas específicas. Portanto, apesar de sua capacidade de criar conteúdo, a IA é limitada pelos limites dos dados usados para treiná-la.

E o mais importante é que a IA ainda não pode ter uma ideia original. Ela pode gerar inspiração, mostrando aos redatores de conteúdo humanos um vislumbre de possibilidades. Mas a própria IA ainda precisa ser imaginativa, por assim dizer. Portanto, se dois criadores de conteúdo humano usarem a mesma ferramenta para escrever sobre o mesmo tópico, eles podem acabar sendo cópias um do outro.

Qualidade questionável

Todos os Gerador de conteúdo de IA terá um aviso de isenção de responsabilidade, como este do Google Gemini:

"O Gemini pode exibir informações imprecisas, inclusive sobre pessoas, portanto, verifique novamente suas respostas."

Isso ocorre porque a IA ainda não é confiável para a criação de conteúdo. Alguns problemas de qualidade que você pode enfrentar são:

Inacurácias : IA alucinando fatos, eventos e outras informações

: IA alucinando fatos, eventos e outras informações Redundâncias : A IA repetindo a si mesma ou, pior ainda, distorcendo ou deturpando informações existentes

: A IA repetindo a si mesma ou, pior ainda, distorcendo ou deturpando informações existentes Falta de contexto : A IA ainda não entendeu as nuances de vários contextos culturais

: A IA ainda não entendeu as nuances de vários contextos culturais Falta de profundidade : O conteúdo gerado pela IA pode, às vezes, ser superficial, muitas vezes regurgitando conhecimento existente ou até mesmo desatualizado sem nenhuma nova percepção

: O conteúdo gerado pela IA pode, às vezes, ser superficial, muitas vezes regurgitando conhecimento existente ou até mesmo desatualizado sem nenhuma nova percepção Linguagem não natural : Ironicamente, o conteúdo gerado por IA pode ser antinatural, estranho, robótico e insensível

: Ironicamente, o conteúdo gerado por IA pode ser antinatural, estranho, robótico e insensível Plágio: No final das contas, a IA é treinada com base em dados disponíveis publicamente, o que significa que as questões relacionadas a direitos autorais e plágio ainda são uma área muito obscura

A necessidade de intervenção humana

Atualmente, nenhuma ferramenta de IA cria conteúdo que possa ser publicado sem intervenção humana. Todas as ferramentas reconhecem os riscos da IA e incentivam os usuários a criar seus próprios processos de controle de qualidade.

Isso significa que, apesar do uso de ferramentas de IA, as organizações ainda precisam de escritores, editores e revisores humanos para tornar o conteúdo digno de publicação. A inclusão de humanos como supervisores no processo traz benefícios extraordinários que a IA ainda não conseguiu recriar. Discutiremos isso a seguir.

Os benefícios e as desvantagens do conteúdo gerado por humanos

Na mesma escala em que medimos o conteúdo gerado por IA, vamos analisar também aqueles escritos por humanos. Seus maiores benefícios são:

Criatividade : Os redatores humanos geralmente colocam em seu conteúdo uma reflexão, imaginação e algumas de suas próprias experiências vividas que a IA nunca poderá igualar

: Os redatores humanos geralmente colocam em seu conteúdo uma reflexão, imaginação e algumas de suas próprias experiências vividas que a IA nunca poderá igualar Precisão : É mais provável que os humanos identifiquem imprecisões em seu trabalho e façam verificações completas dos fatos

: É mais provável que os humanos identifiquem imprecisões em seu trabalho e façam verificações completas dos fatos Responsabilidade : Os redatores são responsáveis pelas palavras que escrevem; eles ganham títulos!

: Os redatores são responsáveis pelas palavras que escrevem; eles ganham títulos! Pensamento crítico : Os redatores questionam o status quo e avaliam o que veem/ouvem de forma crítica e oferecem insights que a IA não consegue

: Os redatores questionam o status quo e avaliam o que veem/ouvem de forma crítica e oferecem insights que a IA não consegue Compreensão contextual: Os seres humanos podem adaptar seu conteúdo à sensibilidade cultural, à inclusão e em resposta ao feedback

A maior desvantagem do conteúdo escrito por humanos, no entanto, é que ele é limitado pelas capacidades humanas. Não há muito o que um escritor possa fazer. E, apesar de seus melhores esforços, os humanos cometem erros. Eles entendem as coisas de forma errada e, em alguns casos, podem estar apenas tendo um dia ruim.

Isso não quer dizer que o conteúdo de IA seja inútil ou que o conteúdo gerado por humanos seja tendencioso. Na próxima seção, veremos como você pode diferenciar os dois ou combiná-los para atender às suas necessidades.

Diferenciação entre conteúdo gerado por humanos e conteúdo gerado por IA

Em termos simples, o conteúdo gerado por humanos é escrito por uma pessoa. O conteúdo gerado por IA é escrito por um algoritmo. Entretanto, no mundo de hoje, a diferenciação não é tão fácil. Por exemplo, e se um ser humano usar a IA para fazer um brainstorming do esboço, mas escrever o rascunho do conteúdo por conta própria? A revisão também é considerada parte da redação?

Essas questões existenciais ficam para outro dia. 🤷

Hoje, vamos nos concentrar nas principais diferenças entre o conteúdo gerado por humanos e o conteúdo gerado por IA.

Criatividade

Os seres humanos são inerentemente criativos. Da Ilíada ao TikTok, a criatividade humana é responsável por todas as ferramentas e tecnologias ao nosso redor. Portanto, o conteúdo gerado por humanos sempre terá o potencial de exibir imaginação e criatividade bruta de uma forma que a IA simplesmente não consegue.

O conteúdo de IA é uma repetição do que já existe. Enquanto os humanos são limitados pela velocidade e pelos volumes de produção, a IA nunca pode produzir algo totalmente original. Além disso, como todo o conteúdo é iniciado por comandos humanos, é seguro dizer que, se há alguma imaginação em jogo, ela veio do usuário.

Escritor humano 1️⃣ IA 0️⃣

Eficiência

Todo escritor tem dificuldades com a inspiração e com a criação consistente de conteúdo de determinada qualidade. Por mais experiente ou treinado que você seja, há um limite para a quantidade de conteúdo que você pode criar em um dia de trabalho de 8 horas.

A IA realmente não tem esse problema. Sua IA amigável não vai ter bloqueio de escritor quando você pedir a ela que produza um ensaio de 1.000 palavras. Ela não terá dificuldades com a inspiração ou com a falta de criatividade. Portanto, o conteúdo gerado por IA é mais eficiente e consistente do que o conteúdo humano jamais poderá ser.

Escritor humano 0️⃣ IA 1️⃣

**Bônus Como usar a IA para documentação

Subjetividade e profundidade emocional

Os seres humanos têm experiências vividas. Em todas as classes, castas, raças, idades, gêneros, orientações sexuais, etc., há uma infinidade de experiências que contribuem para grandes narrativas com profundidade emocional. Isso também é mais relacionável e comovente para os leitores humanos (que ainda são o maior grupo de público).

A maioria das ferramentas de IA é treinada em conjuntos de dados existentes, o que significa que elas não têm inteligência exclusiva. Isso as torna um tanto uniformes e desinteressantes na criação de histórias. No entanto, isso não deve ser confundido com ser objetivo. De fato, esse é um conceito totalmente novo que exploraremos a seguir.

Escritor humano 1️⃣ IA 0️⃣

Viés

Cada indivíduo é influenciado pelo conhecimento que adquiriu com suas experiências. Qualquer conteúdo gerado é um produto desses preconceitos.

Por exemplo, um designer gráfico que acredita que candidatos com tatuagens são inadequados para ambientes profissionais talvez nunca crie imagens que as incluam.

Por outro lado, a IA é treinada em dados criados por humanos. Suas tendências são refletidas nos algoritmos.

Por exemplo, em um incidente infame, um Examinador de currículos com IA treinado nos currículos de funcionários existentes aprendeu a dar uma pontuação alta para aqueles que listaram beisebol ou basquete como hobbies, mas deduziu pontos para softball.

Em resumo, o preconceito não é uma questão de humanos versus IA. A parcialidade é inatamente humana e, portanto, inerente à IA também. Entretanto, um ser humano pode reconhecer esses preconceitos (por si mesmo ou, digamos, se um supervisor os apontar) e trabalhar para eliminá-los.

Uma IA precisará ser programada especificamente para fazer isso

Escritor humano 0️⃣ IA 0️⃣

Dada a forma como a IA generativa está hoje, a escrita humana supera os benefícios do conteúdo de IA. No entanto, isso não significa que você deva evitar totalmente o conteúdo de IA. Na verdade, a eficiência gerada pela IA é extraordinariamente valiosa quando usada em conjunto com a imaginação, a originalidade e o controle de qualidade humanos.

Em resumo, esta é a diferença entre o conteúdo gerado por humanos e o gerado por IA.

Recurso Conteúdo gerado por IA Conteúdo gerado por IA Conteúdo gerado por IA Originalidade Possivelmente alta Muito baixa Eficiência Baixa a moderada Muito alta Consistência Moderada Muito alta Escalabilidade Desafiador e caro Mais simples e econômico Viés Possível Possível Confiabilidade Alta, quando o pensamento crítico é aplicado Baixa, pois a IA pode ter alucinações e ser imprecisa Qualidade Moderada a alta, com exemplos específicos e relevantes Baixa a moderada, com redundâncias e linguagem estranha Melhor para Necessidades de conteúdo criativo e envolvente (por exemplo, romances, ensaios, conteúdo de marketing) Necessidades de conteúdo padronizado e repetível (por exemplo, documentação técnica, meta descrições, transcrições de vídeo)

Conteúdo humano vs. conteúdo gerado por IA: O confronto final

Combinando criatividade humana e eficiência de IA

Embora você possa debater apaixonadamente sobre humanos versus IA, a praticidade determina que o melhor caminho a seguir é uma combinação cuidadosa dos dois. Veja como isso vai se desenrolar na prática com um espaço de trabalho virtual como ClickUp .

IA para inspiração; humanos para agregar valor

O melhor caso de uso da IA atualmente é a inspiração e a ideação. Abra uma ferramenta de escrita de IA como ClickUp Docs e Use a ferramenta de IA do ClickUp para inserir seu prompt e começar com um primeiro rascunho ou resumir o conteúdo de um rascunho pronto.

Integre o ClickUp Brain diretamente com seus documentos

Não sabe por onde começar? Experimente Modelo de redação de conteúdo do ClickUp para uma maneira simples de criar conteúdo envolvente e de alta qualidade.

Faça o download deste modelo

Bônus: Como editar o conteúdo da IA

IA para pesquisa; humanos para insight

Os chatbots de IA são ótimos assistentes de pesquisa. Você já ficou preso em "qual é a palavra para..."? Seu assistente de pesquisa pode ajudar. Esqueceu onde salvou o documento editado? O Connected Search pode ajudar. Precisa de dados organizacionais de sua ferramenta de gerenciamento de projetos? Cérebro ClickUp tem respostas.

ClickUp Brain, seu assistente de pesquisa perfeitamente companheiro

No entanto, se você estiver criando conteúdo para um relatório ou uma proposta, ele precisará da sua percepção humana. Resumidores de documentos com IA podem fornecer as informações de que você precisa para obter insights a partir deles.

Por exemplo, sua ferramenta de gerenciamento de projetos pode mostrar que suas equipes estão levando em média duas semanas para publicar cada post de blog. Ela pode até dizer que isso aumentou em relação a uma semana, que era o padrão há seis meses. Mas isso pode significar:

O tamanho da sua equipe diminuiu

Suas equipes estão esgotadas

A duração e a qualidade do seu conteúdo aumentaram

Você reduziu o número de publicações em blogs e está se concentrando em conteúdo de vídeo

Esse insight e os itens de ação correspondentes ainda devem vir de um ser humano pensante.

A propósito, se você estiver gerenciando uma equipe de redatores, aqui está uma cartilha sobre como usar a IA no marketing de conteúdo que você pode achar útil.

Humanos para a imaginação; IA para a escala

Vejamos o exemplo do conteúdo para materiais de marketing. O conteúdo publicado é abundante. Até mesmo a mais longa das palavras-chave de cauda longa tem centenas de páginas de conteúdo. O que diferencia uma organização bem-sucedida das demais é o quanto seu conteúdo é exclusivo, envolvente, interessante e valioso. Isso requer imaginação humana.

A partir daí, a IA pode assumir o controle. Ela pode revisar e verificar a consistência do tom e do estilo. Pode criar material de distribuição para mídia social, e-mail, scripts de vídeo etc. A IA também pode personalizar o conteúdo para vários grupos de público sem esforço.

Dessa forma, ao combinar a criatividade dos seres humanos com a eficiência da IA, as organizações podem criar conteúdo realmente extraordinário.

Superar seu processo de criação de conteúdo com o ClickUp

Para escrever um poema, o Verse by Verse do Google precisa que você faça algumas coisas, como escolher o estilo poético, escolher três autores que serão suas musas e escrever a primeira linha também. Depois de fazer isso, a IA lhe dá opções para escolher - aqui, você mesmo precisa escolher a próxima linha.

A questão é que a IA generativa (ainda) não é uma entidade senciente que possa criar conteúdo por conta própria. Entretanto, é um assistente experiente que pode ajudar com inspiração, ideação, pesquisa, verificação ortográfica, revisão, etc.

É eficiente, mas também não é confiável. Não tem subjetividade, mas também é tendencioso. É consistente, mas sua qualidade pode ser questionável.

Apesar desses problemas, os usuários ávidos de IA para geração de conteúdo sabem que ela pode ser poderosa quando usada com sabedoria. Ela pode ajudar em vários casos de uso como parte do fluxo de trabalho diário de um redator. Não importa se você está escrevendo o resumo da sua reunião de standup, um e-mail de despedida sincero ou o discurso do presidente, a IA tem algo a oferecer.

Integrada à ferramenta de gerenciamento de projetos ClickUp, a IA pode ajudá-lo a encontrar tarefas relacionadas, responder a perguntas sobre projetos, resumir documentos longos, expandir ideias com exemplos, criar modelos de redação de conteúdo e muito mais. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .