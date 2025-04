Como usar o ChatGPT para criação de conteúdo

O conteúdo envolvente pode promover seu produto/serviço, atrair os leitores para a compra e fazer de você a marca preferida deles. Mas será que a criação de conteúdo é tão divertida quanto seus resultados parecem? SIM!

A tecnologia está aqui para ajudar, e o ChatGPT é seu novo melhor amigo. Quer você esteja lutando contra o bloqueio de escritor, fazendo brainstorming de ideias ou polindo um parágrafo complicado, temos as melhores dicas e truques para ajudá-lo a configurar seu processo de criação de conteúdo usando inteligência artificial.

Descubra como usar o ChatGPT para a criação de conteúdo, descubra seu potencial e deixe-nos apresentar a você outra ferramenta mais poderosa Gerador de conteúdo de IA .

⏰Resumo de 60 segundos

O ChatGPT é um chatbot baseado em um modelo de processamento de linguagem natural criado pela OpenAI

Ele responde a consultas de usuários com base nos dados fornecidos a ele por humanos

Quer que o ChatGPT crie conteúdo? Escreva prompts detalhados e cheios de contexto e defina todos os requisitos para o tipo de conteúdo necessário como entrada

O ClickUp é uma alternativa ao ChatGPT que usa IA na forma de Cérebro do ClickUp para automatizar a geração de conteúdo

O ClickUp se integra ao seu espaço de trabalho para entender o processo e não precisa que você insira tudo do zero em seus prompts para gerar texto

O ClickUp Brain pode não apenas escrever conteúdo para você do zero, mas também atua como gerente de projeto e gerente de conhecimento com recursos como perguntas e respostas em linguagem natural, resumo e atualizações de progresso automatizadas

Como o ChatGPT funciona?

O ChatGPT, criado pela OpenAI, é um chatbot de conversação com grande modelo de linguagem que responde às consultas do usuário, respondendo a solicitações de escrita . A ferramenta aprende com grandes quantidades de dados de treinamento e usa recursos de processamento de linguagem natural para gerar respostas contextuais.

via ChatGPT Aqui estão as versões mais recentes do ChatGPT para ajudá-lo em suas diversas necessidades de criação de conteúdo:

GPT-4o mini e GPT-4o para gerar texto e entender imagens

e para gerar texto e entender imagens o1-mini e o1-preview para responder a prompts ou perguntas que exigem recursos avançados de raciocínio

e para responder a prompts ou perguntas que exigem recursos avançados de raciocínio DALL-E 3 para criar imagens

para criar imagens Um modelo de voz (usando GPT-4o) para responder a consultas de áudio em tempo real

(usando GPT-4o) para responder a consultas de áudio em tempo real Um modelo de pesquisa para pesquisar na Web, resumir e citar informações importantes

Fato divertido: A partir de 2023, as empresas americanas economizaram até uS$ 50.000 a US$ 70.000 usando o ChatGPT.

Preços do ChatGPT

É ideal saber quanto você gastará em seu modelo de processamento de linguagem natural antes de decidir como usar o ChatGPT para o conteúdo. A maioria de suas necessidades pode ser atendida por uma versão gratuita, mas as versões pagas podem produzir melhores resultados para conteúdo especializado.

ChatGPT 3.5: Versão gratuita

Versão gratuita ChatGPT Plus: US$ 20/mês

US$ 20/mês ChatGPT Team: US$ 25/usuário por mês (requisito mínimo de 2 usuários)

US$ 25/usuário por mês (requisito mínimo de 2 usuários) ChatGPT Enterprise: Preços personalizados

**Você sabia? O CEO da KPMG Índia, Yezdi Nagporewalla, desafiou a famosa narrativa de que As ferramentas de IA substituirão os humanos . Em vez disso, ele incentivou uma abordagem híbrida entre humanos e IA para aumentar a produtividade e compartilhou que os CEOs continuarão a contratar ano após ano.

Como usar o ChatGPT para a criação de conteúdo

Desde a escrita criativa até a otimização de ativos existentes para desempenho, aqui estão seis maneiras de usar o ChatGPT para a criação de conteúdo:

1. Rascunhar uma postagem de blog

O ChatGPT pode pegar suas ideias e criar rascunhos estruturados de um blog ou descrições de produtos, evitando que você fique olhando para uma página em branco sem parar.

Se você precisa desenvolver uma introdução exclusiva, gerar explicações detalhadas para conceitos ou escrever conclusões sensatas, adapte a ferramenta às suas necessidades e elabore um conteúdo longo em segundos.

Exemplo: Se você é um profissional de marketing e está escrevendo um post de blog sobre tendências de embalagens ecológicas, pode pedir ao ChatGPT para redigir um texto informativo e envolvente.

Prompt: " Escreva uma postagem de blog [limite de palavras] sobre [tópico] para [defina seu público-alvo]."

Escreva uma postagem de blog [limite de palavras] sobre [tópico] para [defina seu público-alvo]." Resposta:

via ChatGPT 👀 Você sabia? O ChatGPT acumulou 57 milhões de usuários ativos em seu primeiro mês. O Google Translate levou seis anos e meio para atingir esse marco.

2. Gerar títulos e meta descrições

Os títulos e as meta descrições são necessários para a classificação nos mecanismos de pesquisa. Às vezes, eles também são os mais difíceis de escrever.

O ChatGPT pode ajudá-lo a ser criativo, sugerindo ideias de títulos e meta descrições amigáveis para SEO. Alcançar o equilíbrio perfeito entre criatividade e otimização pode ser difícil, mas a ferramenta de IA torna isso mais fácil.

No entanto, não se esqueça de adicionar um limite de palavras nos prompts.

Exemplo: Ao gerar um título e uma metadescrição para uma postagem de blog sobre os benefícios da engenharia de prontidão, lembre-se de incluir quantas sugestões você precisa para cada uma e o limite de caracteres.

Sugestão para o título: " Escreva [número de títulos] para uma publicação de blog sobre [tópico do blog]. O conteúdo tem como alvo [seu público-alvo]. Mantenha os títulos dentro de [o limite de caracteres]."

Escreva [número de títulos] para uma publicação de blog sobre [tópico do blog]. O conteúdo tem como alvo [seu público-alvo]. Mantenha os títulos dentro de [o limite de caracteres]." Resposta:

Dica profissional: Deseja descobrir lacunas no conteúdo existente nos mecanismos de pesquisa para que você possa preenchê-las com seu próprio conteúdo? Cole o conteúdo existente e incompleto no ChatGPT e solicite que ele faça perguntas, identifique lacunas e sugira maneiras de agregar valor.

Repita o processo semelhante para as meta descrições usando o seguinte prompt:

Prompt para a metadescrição: Escreva [número de descrições] para uma publicação de blog sobre [tópico do blog]. O conteúdo tem como alvo [público-alvo]. Mantenha as meta descrições dentro do [limite de caracteres].

Escreva [número de descrições] para uma publicação de blog sobre [tópico do blog]. O conteúdo tem como alvo [público-alvo]. Mantenha as meta descrições dentro do [limite de caracteres]. Resposta:

3. Otimização de conteúdo

O ChatGPT pode até mesmo lidar com a otimização de conteúdo. Use-o para inserir palavras-chave relevantes sem parecer forçado para aumentar sua classificação e legibilidade. Ele simplifica frases complexas sem perder a profundidade ou reescreve seções para envolver diferentes segmentos de público. Além disso, ele pode gerar CTAs atraentes e até mesmo identificar oportunidades de links internos e externos para aprimorar ainda mais o SEO.

Exemplo: Ao escrever um post de blog sobre estratégias de marketing de conteúdo, peça ao ChatGPT para sugerir maneiras de incluir palavras-chave relacionadas, como "estratégias de conteúdo de SEO", naturalmente.

Essa é uma maneira simples de garantir que seu conteúdo seja notado sem perder a qualidade.

Prompt: " Reescreva este parágrafo para incluir as palavras-chave [ideias de palavras-chave] naturalmente."_

Reescreva este parágrafo para incluir as palavras-chave [ideias de palavras-chave] naturalmente."_ Resposta:

Leia também: Um guia para usar a IA no marketing de conteúdo

4. Escreva posts de mídia social

As postagens em mídias sociais são peculiares, coloquiais, informativas e memoráveis - tudo ao mesmo tempo. Esse é um marco a ser alcançado quando você começa a escrever ou tem uma agenda superespecífica com conteúdo de formato curto. Ferramentas de redação com IA podem criar textos de anúncios (como os anúncios do Google), redigir um post inteiro e até mesmo escrever legendas para mídias sociais enquanto experimentam diferentes estilos de redação.

Lembre-se: Seus prompts devem ser específicos e descritivos para evitar que o ChatGPT forneça resultados genéricos.

Exemplo: Você deseja iniciar um tópico no Twitter (ou X) para discutir os desafios da criação de conteúdo. Você pode usar o ChatGPT para gerar conteúdo sobre o mesmo assunto, fornecendo a ele um prompt relevante, instruções de tonalidade e um limite de palavras.

prompt: " Escreva uma publicação [especifique a plataforma de mídia social] relacionável sobre [tópico]. Concentre-se em [definir suas principais preocupações/pontos de discussão]. Ofereça dicas práticas para [exigência do tópico]. Divida os tweets em [número de tweets que você deseja para o tópico]. Eles devem estar dentro do [limite de palavras] e manter um tom amigável e de conversa. Estruture a discussão com um gancho forte, pontos detalhados e uma chamada para ação no final. Lembre-se, o tópico é para [público-alvo]."

Escreva uma publicação [especifique a plataforma de mídia social] relacionável sobre [tópico]. Concentre-se em [definir suas principais preocupações/pontos de discussão]. Ofereça dicas práticas para [exigência do tópico]. Divida os tweets em [número de tweets que você deseja para o tópico]. Eles devem estar dentro do [limite de palavras] e manter um tom amigável e de conversa. Estruture a discussão com um gancho forte, pontos detalhados e uma chamada para ação no final. Lembre-se, o tópico é para [público-alvo]." Resposta:

5. Gerar scripts de vídeo

A escrita de roteiros é uma escola diferente de criação de conteúdo. Escrever roteiros de vídeo pode parecer um ato de malabarismo de alto risco: equilibrar a criatividade e o tempo, mantendo o público acordado (e entretido).

Entre Ferramentas de criação de conteúdo de IA os assistentes de criação de conteúdo de IA são seus companheiros de roteiro! Não importa se você precisa de uma introdução rápida, de um cliffhanger para o meio ou de um final de microfone, eles estão à sua disposição.

Eles podem até trabalhar com uma solicitação do tipo: "Escreva um roteiro de vídeo divertido de 2 minutos para uma marca que promove uma caixa de assinatura de café"

*Exemplo: 📌

Prompt: " Aja como um roteirista criativo. Escreva um roteiro de vídeo divertido e envolvente para [tópico do roteiro de vídeo]. O tom deve ser espirituoso e coloquial, atraente para [definir seu público]. Inclua uma frase de abertura cativante, uma seção intermediária bem-humorada destacando o problema e a solução e uma frase de chamariz de encerramento memorável incentivando os espectadores a [seu CTA]."

Aja como um roteirista criativo. Escreva um roteiro de vídeo divertido e envolvente para [tópico do roteiro de vídeo]. O tom deve ser espirituoso e coloquial, atraente para [definir seu público]. Inclua uma frase de abertura cativante, uma seção intermediária bem-humorada destacando o problema e a solução e uma frase de chamariz de encerramento memorável incentivando os espectadores a [seu CTA]." Resposta:

Dica profissional: Você pode controlar o compartilhamento de dados no ChatGPT. Abra a ferramenta de IA e clique no ícone de seu perfil no canto superior direito. Vá para Configurações e selecione Controles de dados no menu. Alterne a primeira configuração, "Melhorar o modelo para todos", para Desativado. Isso impedirá que o modelo use suas entradas como dados de treinamento.

6. Brainstorm de ideias de tópicos

Faça um brainstorming de tópicos de blog, crie uma estratégia de conteúdo ou descubra um tema de campanha com uma dica, e o ChatGPT o fornecerá.

É um brainstorming sem os olhares vazios e os silêncios constrangedores - perfeito para quando você precisa de ideias, de forma rápida e divertida!

Exemplo: Se você disser: "Sugira 10 ideias de blog sobre finanças pessoais para a geração do milênio", o ChatGPT criará tópicos como "Como esmagar os empréstimos estudantis sem chorar" ou "Atividades paralelas que realmente pagam as contas"

Prompt: " Atue como um estrategista de conteúdo criativo. Preciso de [número de ideias] sobre [tópico] especificamente para [TA]. Concentre-se em temas relacionáveis, envolventes e práticos que abordem desafios comuns como [conceitos de conteúdo principal]. O tom deve ser casual, espirituoso e acessível."

Atue como um estrategista de conteúdo criativo. Preciso de [número de ideias] sobre [tópico] especificamente para [TA]. Concentre-se em temas relacionáveis, envolventes e práticos que abordem desafios comuns como [conceitos de conteúdo principal]. O tom deve ser casual, espirituoso e acessível." Resposta:

👀Did You Know? Enquanto o ChatGPT estiver ativo em 161 países em todo o mundo, alguns ainda não adotaram o modelo de processamento de linguagem natural. Alguns deles são a China, a Rússia, a Venezuela e o Afeganistão.

Limitações do uso do ChatGPT para a criação de conteúdo

Embora o ChatGPT tenha o potencial de se tornar sua ferramenta de referência para criar conteúdo de alta qualidade, sem informações detalhadas nos prompts, pode ser difícil trabalhar com ele.

Quanto mais contexto você puder dar ao ChatGPT, melhor será o conteúdo que ele poderá fornecer. Mas há outro obstáculo: ele repete seus padrões de escrita para diferentes tópicos, fazendo com que os escritores tenham que aprender como editar o conteúdo da IA .

Portanto, usar o ChatGPT sem conhecer suas limitações pode resultar em conteúdo gerado por IA de baixa qualidade. Se você não quiser que isso aconteça, tenha em mente essas limitações:

A versão gratuita do ChatGPT tem um limite de 2048 caracteres por prompt, portanto, é necessário dividir um prompt longo em seções menores

O ChatGPT gera conteúdo com base em dados fornecidos a ele por humanos. Portanto, ele está propenso a cometer erros, como informações factuais enganosas e citação de fontes erradas

O Copyleaks revelou que quase 60% do ChatGPT são plagiados. Essa prática pode colocar sua empresa em um dilema moral. Portanto, os usuários também precisam aprendercomo humanizar o conteúdo de IA Se a edição consistente do texto da IA ou o limite limitado de caracteres da versão gratuita do modelo de linguagem grande o incomodar, você pode procurar Alternativas ao ChatGPT como, por exemplo ClickUp .

Leia também: ChatGPT vs. ClickUp: Qual ferramenta de IA generativa é a melhor?

Usando o ClickUp Brain para criação e dimensionamento de conteúdo

Embora o ChatGPT seja ótimo para brainstorming, às vezes ele precisa de muitas informações para responder. Como ele não está ciente do seu contexto de trabalho, você precisa inserir todos os detalhes no prompt, o que torna o exercício demorado. ClickUp por outro lado, é seu companheiro que sabe tudo. Como o aplicativo tudo para o trabalho, ele centraliza todos os dados de seu projeto e espaço de trabalho e aprimora as ações com IA, para que você esteja sempre no topo de sua produtividade!

Vejamos um dia na vida de um profissional de marketing de conteúdo, por exemplo.

Ele começa a manhã fazendo um brainstorming de ideias para blogs com o assistente de IA do ClickUp, Cérebro do ClickUp . Em seguida, eles criam Tarefas no ClickUp para cada post de blog e atribuem-nas aos redatores certos. Eles usam Documentos do ClickUp para revisar as postagens rascunhadas e colaborar perfeitamente no feedback com comentários em linha, menções e edição em tempo real.

À tarde, eles estão acompanhando os cronogramas das campanhas no Visualização do calendário do ClickUp e, antes de se desconectarem, revisam as atualizações automáticas de tarefas para se manterem alinhados sem levantar um dedo.

O ClickUp pode facilmente se tornar seu software de fluxo de trabalho de conteúdo especialmente com seus recursos de IA e automação trabalhando a seu favor.

Um assistente de IA interno

O ClickUp Brain foi projetado para ser seu companheiro para conectar tarefas, documentos, pessoas e a base de conhecimento de sua empresa. É como ter um colega superorganizado e ultrainteligente que nunca está de férias!

O AI Writer for Work do Brain é sua ferramenta de referência para criar conteúdo rápido e de alto nível dentro da ferramenta. Ele obtém insights de todos os seus aplicativos conectados, portanto, não sugerirá escrever sobre cachorros quando sua empresa vende ração para gatos.

ClickUp Brain

Ele tem alguns truques interessantes na manga:

Assistência ininterrupta à escrita: Rascunhe postagens de blog e descrições de produtos ou crie conteúdo de mídia social usando o AI Writer. Ele se integrará facilmente ao seu fluxo de trabalho e oferecerá sugestões que correspondam ao seu estilo

Cérebro ClickUp

Ferramenta integrada de verificação ortográfica, editor e resumo: Verifique sua ortografia em documentos e tarefas, edite com IA e resuma o conteúdo em minutos, sem intervenção manual. Não há mais erros de digitação ou gramaticais embaraçosos!

ClickUp Brain

Redação de e-mail: Peça ao redator de IA para criar conteúdo para e-mails de alcance frio, respostas quentes, um aviso de uma linha etc. Com o ClickUp Brain, você não precisa fazer aulas de mestrado emuso de IA para copywritingsim, é tão intuitivo assim

Cérebro ClickUp

Geração de modelos: Gere modelos para tarefas, documentos e projetos instantaneamente, adaptados a qualquer caso de uso

Cérebro ClickUp

Esqueça os prompts de páginas longas: Esqueça a preocupação com prompts detalhados com a ferramenta de redação ClickUp AI. Ela entende a linguagem simples e cria conteúdo de alta qualidade com base no grau de entendimento da sua organização, sem que você precise explicar minuciosamente cada detalhe

Cérebro ClickUp

Traduza sem saber o idioma: Use a ferramenta para traduzir conteúdo gerado por IA ou texto escrito por humanos dentro do ecossistema do ClickUp

Cérebro ClickUp

Gerenciamento eficiente de documentos

O ClickUp Docs é um recurso versátil que permite criar, editar e compartilhar documentos em seu fluxo de trabalho. Seu bloco de notas digital está sempre organizado e integrado aos seus projetos.

Então, como o ClickUp Docs melhora a criação de conteúdo?

Imagine a elaboração colaborativa de uma postagem de blog com sua equipe, vinculando-a ao calendário de conteúdo, atribuindo gráficos e tarefas de otimização de SEO e acompanhando o progresso - tudo na mesma plataforma. O ClickUp Docs torna isso possível, reduzindo a necessidade de alternar entre várias ferramentas e mantendo tudo junto.

O ClickUp Docs oferece várias vantagens:

Documentação centralizada : Mantenha todo o seu conteúdo, desde rascunhos de blogs até estratégias de marketing, em um único lugar para parar de procurar em pastas ou aplicativos intermináveis

: Mantenha todo o seu conteúdo, desde rascunhos de blogs até estratégias de marketing, em um único lugar para parar de procurar em pastas ou aplicativos intermináveis Colaboração em tempo real: Trabalhe simultaneamente com sua equipe em documentos, fazendo edições e compartilhando feedback instantaneamente para melhorar a criação de conteúdo

Colaboração na edição ao vivo no ClickUp Docs com a colaboração instantânea e ao vivo do ClickUp

Integração com fluxos de trabalho: Vincule seus documentos diretamente a tarefas, projetos e outros fluxos de trabalho no ClickUp e garanta que sua criação de conteúdo esteja alinhada com o gerenciamento geral do projeto

Conecte o ClickUp Docs aos seus fluxos de trabalho para tornar o gerenciamento de documentos eficiente

Personalização e formatação : Use opções avançadas de formatação, modelos e estilos para tornar seus documentos informativos e visualmente atraentes

: Use opções avançadas de formatação, modelos e estilos para tornar seus documentos informativos e visualmente atraentes Compartilhamento seguro: Controle quem pode visualizar ou editar seus documentos com as configurações de privacidade

Compartilhe o ClickUp Docs com um link público ou privado

Software de marketing

O ClickUp também é uma plataforma de produtividade completa para que as equipes de marketing façam brainstorming, planejem e executem seus programas. De campanhas multicanais a eventos globais, Software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp oferece um espaço de trabalho flexível que se adapta às necessidades da sua equipe.

Veja como o ClickUp Marketing pode ajudá-lo:

Planejamento e execução de campanhas: Acelere suas campanhas de marketing e a criação de conteúdo com o ClickUp Brain. Gere ideias de campanha, resumos de conteúdo, blogs, estudos de caso, e-mails e muito mais

Escreva um estudo de caso de marketing com o ClickUp Brain

Colaboração com várias equipes: Mantenha sua equipe na mesma página usando as ferramentas ClickUp Docs, Whiteboards e Proofing para colaboração em marketing, garantindo que todos os membros da equipe estejam em sincronia em cada etapa do processo

Use o ClickUp Whiteboards para atribuir usuários e tarefas

Gerenciamento visual de projetos: Visualize o progresso em direção às metas com transparência para toda a equipe com a ajuda do Gráficos de Gantt do ClickUp o ClickUp oferece gráficos de Gantt, cronogramas e calendários para ajudá-lo a visualizar os cronogramas e executar com confiança, melhorando a produtividade e eliminando gargalos

Use o ClickUp Gantt View para visualizar tarefas e dependências

Análise de dados e relatórios: Acompanhe e analise detalhadamente o progresso em direção às suas metas de marketing com o Dashboards do ClickUp pois eles contextualizam as tarefas conectadas ao seu roteiro e aos planos de entrada no mercado

Acompanhe o progresso de seus projetos com o ClickUp Dashboards

Integração com ferramentas favoritas: Melhore o desempenho da sua equipe de marketing conectando o ClickUp a mais de 1000 integrações bidirecionais nativas, incluindo HubSpot, Zoom, G Suite, Slack e muito mais

Além dessas ferramentas, você também pode usar modelos de calendário de conteúdo do ClickUp para eliminar o incômodo de começar do zero. Vamos explorar alguns deles!

Os Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp é um modelo pronto para uso e totalmente personalizável que ajuda a planejar, organizar e acompanhar seu conteúdo ao longo do ano. Use-o para manter um cronograma de publicação consistente e colaborar com sua equipe.

Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Este modelo permite que você:

Visualize o seu planejamento de conteúdo do seu jeito - veja os prazos no calendário, gerencie os fluxos de trabalho com um quadro no estilo Kanban ou acompanhe o progresso por meio de uma linha do tempo detalhada para identificar rapidamente lacunas ou gargalos no seu cronograma

Acompanhe a posição de cada peça de conteúdo no pipeline de produção para saber se algo está preso na aprovação ou pronto para ser lançado

Atribua tarefas à sua equipe, obtenha feedback diretamente sobre a tarefa e garanta que todos estejam alinhados, sem intermináveis conversas por e-mail

Automatize lembretes para manter tudo funcionando como um relógio

Monitore as principais métricas, como cronogramas de publicação e taxas de envolvimento, tudo em um só lugar.

Outro planejador fantástico é o Modelo de escala de produção de conteúdo do ClickUp . Ele oferece um fluxo de trabalho estruturado que reflete o processo de dimensionamento de conteúdo interno do ClickUp, permitindo que você aumente a produção de conteúdo sem comprometer a qualidade.

A implementação desse modelo pode melhorar sua produção de conteúdo, reduzir o tempo de publicação e manter padrões de alta qualidade, que são cruciais para estratégias eficazes de marketing de conteúdo.

Modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp

Os principais recursos desse modelo são:

Manter seu pipeline de conteúdo organizado, garantindo um fluxo constante de ideias prontas para desenvolvimento

Oferecer visibilidade clara do fluxo de trabalho, ajudando-o a identificar gargalos e gerenciar prazos

Permitir fluxos de trabalho personalizados que se alinham com os processos exclusivos da sua equipe, ajudando na produtividade e na clareza

Melhorar a comunicação da equipe e garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas durante todo o processo de criação de conteúdo

Permitir que a sua equipe expanda os esforços de conteúdo, aumentando o tráfego orgânico e o envolvimento

Além disso, os modelos a seguir facilitam seu processo de criação de conteúdo.

O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Crie planos de conteúdo semanal e distribuição de pregos com o Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp . Ele é ideal para determinar exatamente onde, quando e como seu conteúdo será exibido para seu público-alvo. E a melhor parte? Ele permite que você centralize as aprovações dos clientes e os ativos de conteúdo em um único local para minimizar as idas e vindas e acelerar o lançamento do conteúdo.

O modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Melhore sua estratégia de conteúdo com Modelo de plano de conteúdo do ClickUp do ClickUp, que oferece uma abordagem estruturada para organizar suas iniciativas de conteúdo. Ele inclui status personalizados para monitorar o progresso em vários estágios, campos personalizados para capturar informações vitais (como tipo de conteúdo, finalidade e muito mais) e exibições dinâmicas (quadro, calendário) para uma supervisão abrangente. Esse modelo promove a colaboração entre os membros da equipe, garantindo que todas as tarefas sejam claramente atribuídas e que os prazos sejam cumpridos com eficiência.

O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Simplifique suas operações de conteúdo com Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp do ClickUp, feito sob medida para equipes que desejam otimizar o fluxo de trabalho. Esse modelo apresenta status personalizados para rastrear o conteúdo desde o início até a publicação. Você também obtém recursos de gerenciamento de projetos, como controle de tempo e dependências de tarefas, para gerenciar facilmente grandes quantidades de conteúdo.

Cliente do ClickUp, SidBabla , coordenadora do programa de bem-estar do Dartmouth College - Student Wellness Center, compartilhou suas ideias sobre o uso do ClickUp para criar conteúdo:

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, programado, etc.) e quem é o designer principal. Ele também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximas etapas (atendendo à necessidade de rastreamento e acompanhamento do nosso ciclo de criação de conteúdo).

Sid Babla, Coordenador do Programa de Bem-Estar do Dartmouth College - Centro de Bem-Estar do Aluno

**Leia também 7 modelos gratuitos de redação de conteúdo para criação mais rápida de conteúdo

Crie conteúdo sem esforço com o ClickUp

O ChatGPT é rápido, criativo e pode ajudá-lo a fazer um brainstorming.

Mas vamos ser realistas: ele não é perfeito.

A versão gratuita tem um limite de caracteres, portanto, você está constantemente escrevendo prompts pequenos, que não são os melhores para fornecer o resultado certo. Ele também pode ter problemas com os fatos e tem possíveis armadilhas de plágio. Você precisa ser extremamente cuidadoso ao usá-lo e verificar cada item. Além disso, escrever prompts detalhados para fornecer contexto consome muito tempo.

O ClickUp Brain resolve esses desafios com sua compreensão contextual da sua função, projeto e requisitos da equipe. Ele não precisa de prompts longos porque pode buscar os detalhes certos em seu espaço de trabalho do ClickUp e adaptar o estilo de escrita ao seu sem esforço.

Ele é complementado por modelos, automações e gerenciamento de documentos que permitem gerenciar todo o pipeline de produção de conteúdo e o fluxo de trabalho em um só lugar.

Se precisar de ajuda para controlar prazos, colaborar com sua equipe ou garantir que sua estratégia de conteúdo esteja no ponto certo, o ClickUp ajuda você a produzir com confiança um trabalho do qual pode se orgulhar. Registre-se no ClickUp gratuitamente e experimente você mesmo!