Um guia para usar a IA no marketing de conteúdo em 2025

A inteligência artificial está transformando a maneira como os profissionais de marketing criam e utilizam o conteúdo de marketing. De acordo com uma pesquisa da HubSpot, 83% dos profissionais de marketing disseram que o uso da IA os ajuda a produzir mais conteúdo do que sem ela.

Eles usam a IA para criar conteúdo novo, editar ou reformular o conteúdo existente, preparar esboços de conteúdo, pesquisar palavras-chave, analisar dados e otimizar a produção de conteúdo.

Não há falta de maneiras de usar a IA no marketing de conteúdo. No entanto, a maior dificuldade para os profissionais de marketing de conteúdo atualmente é que uma ferramenta de criação de conteúdo com IA não consegue produzir resultados tão pessoais, conversacionais e precisos quanto o conteúdo humano.

Ainda assim, a inteligência artificial é uma aliada valiosa que pode economizar tempo e esforço do profissional de marketing de conteúdo. Continue lendo para saber como usar a IA no marketing de conteúdo corretamente. Também compartilharemos algumas dicas e truques que nossa própria equipe de conteúdo usa para manter a qualidade e, ao mesmo tempo, aumentar a criação de conteúdo. Mas, primeiro, vamos abordar o básico.

Entendendo a IA no marketing de conteúdo

Em seus termos mais simples, a inteligência artificial simula inteligência semelhante à humana em software ou máquinas. Isso permite que as máquinas realizem tarefas que, tradicionalmente, só os humanos poderiam fazer, como aprender com o comportamento anterior ou tomar decisões estratégicas.

Processamento de linguagem natural (NLP) é um termo usado para descrever a capacidade da IA de processar e entender a linguagem humana, tanto falada quanto escrita. Isso permite que ela crie, edite, reformule, personalize, resuma ou traduza conteúdo.

Ao entender como as pessoas falam e escrevem, a IA pode criar conteúdo quase humano com alta precisão.

Um ramo da IA chamado IA geradora agora está sendo amplamente usado para desenvolver conteúdo criado por IA.

Ferramentas como ChatGPT e Jasper simplificaram o processo de criação de conteúdo, ajudando os profissionais de marketing a gerar ideias, criar esboços ou até mesmo escrever conteúdo em segundos, não em horas.

De acordo com a pesquisa da HubSpot citada anteriormente, essas são as principais maneiras pelas quais os profissionais de marketing incorporam a IA nas campanhas de marketing:

Como os profissionais de marketing usam a IA generativa para a criação de conteúdo via HubSpot Embora existam muitos casos de uso, o conteúdo gerado por IA também levanta algumas preocupações, como problemas de originalidade. Como a IA usa dados existentes para criar conteúdo, o conteúdo da IA é realmente original ou plagiado?

Além disso, várias ferramentas de detecção de conteúdo de IA podem reconhecer com quase precisão o conteúdo de IA. Isso significa que ainda há uma diferença significativa entre o conteúdo de IA e o humano? _Os profissionais de marketing de conteúdo devem usar IA no marketing de conteúdo?

A resposta curta é "sim" A maioria dos profissionais de marketing reconhece essas preocupações e usa a IA para aumentar a eficiência em vez de usar 100% de conteúdo gerado por IA. O segredo é encontrar um equilíbrio entre a IA e a contribuição humana.

Como usar a IA no marketing de conteúdo

Vamos analisar as várias maneiras pelas quais os profissionais de marketing de conteúdo podem usar a IA e alguns de seus prós e contras. Se você ainda não tem certeza de como usar a IA no marketing de conteúdo, isso pode inspirar seus esforços.

Vamos direto ao assunto.

Usando IA para pesquisa de conteúdo e geração de ideias

Um dos principais casos de uso da IA no marketing de conteúdo é a geração de ideias de conteúdo.

Aqui estão algumas maneiras de usar a IA para pesquisa de conteúdo:

Peça à IA para encontrar tópicos de tendências por meio da análise de vastos dados on-line de várias fontes, como mecanismos de pesquisa e canais de mídia social

de várias fontes, como mecanismos de pesquisa e canais de mídia social Permita que as ferramentas de SEO da IA gerem ideias de tópicos para palavras-chave específicas com base na intenção do usuário e na análise de SERP (páginas de resultados de mecanismos de pesquisa) para obter melhores classificações nos mecanismos de pesquisa

para palavras-chave específicas com base na intenção do usuário e na análise de SERP (páginas de resultados de mecanismos de pesquisa) para obter melhores classificações nos mecanismos de pesquisa Use ferramentas de marketing de conteúdo de IA para criar esboços detalhados para postagens de blog, e-books ou qualquer outro tipo de conteúdo

para postagens de blog, e-books ou qualquer outro tipo de conteúdo Aproveite as ferramentas de IA para estudar as estratégias de conteúdo de seus concorrentes e gerar insights Cérebro ClickUp é a solução de IA completa da ClickUp que ajuda em vários aspectos do marketing de conteúdo.

Use o Gerador de ideias de conteúdo do ClickUp para obter um tesouro de novas ideias com base em parâmetros de entrada como público-alvo e palavra-chave.

Em seguida, selecione as ideias mais relevantes para sua empresa e use a função Modelo de plano de conteúdo do ClickUp para criar um cronograma de conteúdo.

Use o modelo de plano de conteúdo do ClickUp para gerenciar seu pipeline de conteúdo e planejar um cronograma de publicação de conteúdo

Seus nove campos personalizados e quatro exibições personalizadas permitem que você organize seu conteúdo desde a criação até a publicação. Use-o para criar um calendário editorial detalhado.

Depois de fazer um brainstorming e compilar ideias no Docs, use a Visão do plano de conteúdo para ter uma visão geral de todo o conteúdo a ser criado e a Visão do calendário de conteúdo para ter a programação de publicação na ponta dos dedos. Você também pode usar a Approval Board View para compartilhar ideias de conteúdo com as partes interessadas para aprovação.

Planeje seu conteúdo sem esforço com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Como alternativa, você também pode usar o Calendário de conteúdo do ClickUp e organizar as postagens por status, como Programado, Em revisão, Publicado etc. É possível personalizar esse modelo de pasta de acordo com os processos da sua equipe. Ele também permite que você visualize o calendário de conteúdo em diferentes formatos, como calendário, linha do tempo e visualizações de quadro.

Crie uma lista de conteúdo a ser publicado em um período e faça um plano de conteúdo detalhado usando o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

O modelo Modelo de calendário do ClickUp fornece um modo de exibição de lista que permite ver todo o conteúdo programado para uma semana ou mês em uma única olhada.

Você pode usá-lo para criar uma visualização granular de seu calendário de conteúdo semanal. Além disso, você pode acompanhar o status de aprovação, as datas de publicação e o pilar de conteúdo específico ao qual cada artigo está relacionado.

Leia também: 10 modelos de calendário de conteúdo gratuito para mídias sociais e blogs em 2024

Criação de conteúdo usando IA generativa

A IA generativa pode criar diferentes tipos de conteúdo, desde postagens em blogs e e-mails até praticamente qualquer conteúdo de marketing. Veja como você pode criar um esboço detalhado de blog com o ClickUp Brain:

Gere esboços de blogs em segundos usando o ClickUp Brain

No entanto, muitos profissionais de marketing preferem usá-lo para criar o primeiro rascunho e depois deixar que escritores e editores humanos o refinem ainda mais. Isso garante que o conteúdo seja criado rapidamente, mas ainda tenha um toque humano e seja preciso.

Se você estiver procurando por um Gerador de conteúdo de IA que cria conteúdo preciso e semelhante ao humano, então o ClickUp Brain é exatamente o que você precisa.

Seu Al Writer for Work o ajudará a criar conteúdo específico para a função, desde uma publicação de blog até legendas envolventes para publicações em mídias sociais.

Criar postagens de blog inteiras com base em prompts específicos usando o ClickUp Brain

Também é útil para criar modelos de conteúdo que você pode reutilizar várias vezes. Isso economiza ainda mais tempo, pois você não precisa começar do zero todas as vezes.

Resumindo, reformulando ou modificando conteúdo usando IA

Além de criar conteúdo novo, Ferramentas de escrita com IA também são usadas para modificar o conteúdo. Isso pode envolver resumir, reformular em um tom ou estilo diferente ou até mesmo reescrever o conteúdo.

O ClickUp Brain, por exemplo, resume de forma rápida e precisa tópicos e conteúdos longos em pedaços pequenos. Ele também edita o conteúdo para corrigir problemas gramaticais e melhorar a legibilidade.

Resumo de IA do ClickUp para documentos

Você também pode refinar seu conteúdo usando o AI Writer do ClickUp Brain. Aqui está um exemplo:

Livre-se de jargões desnecessários e refine sua redação usando o ClickUp Brain

Como a IA aprimora a otimização de mecanismos de pesquisa

As ferramentas de marketing de conteúdo com IA também contribuem para o SEO, ajudando na pesquisa de palavras-chave, na análise da concorrência e em outras tarefas demoradas essenciais para a estratégia de conteúdo.

Tente pedir ideias de palavras-chave ao AI Writer do ClickUp

Aqui estão alguns dos muitos casos de uso de IA em SEO:

Os algoritmos de IA examinam grandes quantidades de dados para identificar palavras-chave relevantes para a criação de conteúdo

para a criação de conteúdo A IA analisa e audita o conteúdo para avaliar se ele é amigável para SEO e se atende à intenção da SERP

para avaliar se ele é amigável para SEO e se atende à intenção da SERP As principais ferramentas de criação de links utilizam a IA para encontrar sites autorizados, links quebrados e lacunas de palavras-chave para criar backlinks

As ferramentas de auditoria de SEO também utilizam o poder da IA para realizar auditorias detalhadas de um site e fornecer recomendações de SEO personalizadas

personalizadas Um dos usos mais comuns da IA em SEO é realizar análise da concorrência, recomendar estratégias de SEO e identificar lacunas de conteúdo

De modo geral, a IA ajuda em quase todos os aspectos de SEO e ajuda a criar conteúdo amigável para o usuário e para SEO em escala.

Aproveite as ferramentas de IA para acelerar seu processo de criação de conteúdo e usar a Modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp para otimizá-lo. _A equipe de conteúdo da ClickUp usou o mesmo modelo para gerenciar e dimensionar a produção de seu blog!

Crie tarefas para cada conteúdo e organize seus esforços de criação de conteúdo usando o modelo de dimensionamento de produção de conteúdo da ClickUp

Aplique este modelo de pasta ao seu espaço de trabalho para planejar suas semanas de produção e publicação de conteúdo. Ele inclui uma ampla variedade de campos personalizados, como URL do rascunho (para facilitar a edição e as aprovações), URL do resumo do blog (para acessar facilmente o resumo), fonte do escritor (para rastrear o conteúdo de vários autores) etc. Ele permite visualizar a produção de conteúdo por mês; depois de publicadas, as postagens também podem ser vistas em uma visualização de calendário separada.

Vantagens e desafios da IA na criação de conteúdo

Embora a IA ofereça muitos benefícios aos profissionais de marketing de conteúdo, ela levanta preocupações e desafios. Vamos entender os dois aspectos do uso da IA no marketing de conteúdo para avaliar se os prós superam os contras.

Vantagens

Aqui estão alguns dos principais benefícios do uso da IA na criação de conteúdo.

Velocidade e eficiência : As ferramentas de redação com IA aceleram o processo de desenvolvimento de conteúdo e ajudam a gerar conteúdo com base em pesquisas em segundos

: As ferramentas de redação com IA aceleram o processo de desenvolvimento de conteúdo e ajudam a gerar conteúdo com base em pesquisas em segundos Consistência : Os algoritmos de IA e de aprendizado de máquina funcionam com base em regras predefinidas e dados históricos e fornecem resultados consistentes, desde que os parâmetros permaneçam os mesmos

: Os algoritmos de IA e de aprendizado de máquina funcionam com base em regras predefinidas e dados históricos e fornecem resultados consistentes, desde que os parâmetros permaneçam os mesmos Escalabilidade: Com suas inúmeras aplicações na criação e velocidade de conteúdo, a IA ajuda a aumentar rapidamente seus esforços de criação de conteúdo

Desafios

Até agora, estabelecemos que a IA torna a criação de conteúdo mais rápida e conveniente. No entanto, também há muitos desafios relacionados ao uso da IA Ferramentas de criação de conteúdo com IA . Vamos discuti-las brevemente.

Mudança no fluxo de trabalho : Envolver a IA no processo exige mudar a forma como as coisas são feitas e manter um equilíbrio entre a IA e o envolvimento humano. Esse pode ser um equilíbrio difícil de atingir e requer alguns experimentos para descobrir o que funciona melhor em um cenário específico

: Envolver a IA no processo exige mudar a forma como as coisas são feitas e manter um equilíbrio entre a IA e o envolvimento humano. Esse pode ser um equilíbrio difícil de atingir e requer alguns experimentos para descobrir o que funciona melhor em um cenário específico Garantir a precisão e a confiabilidade : A IA pode pesquisar informações on-line e criar conteúdo com base nelas, mas muitas vezes é necessária a intervenção humana para verificá-las. Nem todas as informações disponíveis on-line são precisas, e o conteúdo da IA pode não ser 100% confiável

: A IA pode pesquisar informações on-line e criar conteúdo com base nelas, mas muitas vezes é necessária a intervenção humana para verificá-las. Nem todas as informações disponíveis on-line são precisas, e o conteúdo da IA pode não ser 100% confiável Considerações éticas : Uma das maiores preocupações com relação ao uso da IA na criação de conteúdo é que ela não tem um toque humano. Garantir que a IA não substitua os humanos, mas os auxilie, deve ser uma das principais prioridades de quem usa IA no marketing de conteúdo

: Uma das maiores preocupações com relação ao uso da IA na criação de conteúdo é que ela não tem um toque humano. Garantir que a IA não substitua os humanos, mas os auxilie, deve ser uma das principais prioridades de quem usa IA no marketing de conteúdo Evitar preconceitos: Como a IA depende de dados de treinamento, um dos maiores receios em relação ao uso da IA é que ela pode ser suscetível a preconceitos. Ela pode levar à propagação de preconceitos existentes na sociedade se não for controlada.

Para concluir, se você entender e enfrentar os desafios relacionados à IA, ela é uma ferramenta potente para impulsionar seus esforços de marketing de conteúdo.

Estratégia de conteúdo de IA: Casos de uso e exemplos

Já abordamos as várias maneiras pelas quais a IA é útil no marketing de conteúdo. Agora, vamos discutir alguns aplicativos e exemplos da vida real para ajudá-lo a criar sua estratégia de marketing de conteúdo.

Ideação de conteúdo

Alguns casos práticos de uso da IA na ideação de conteúdo incluem:

Pesquisa de palavras-chave relevantes e tópicos de tendências para criação de conteúdo

Preparação de resumos de conteúdo para redatores ou influenciadores

Criação de esboços detalhados de conteúdo com base na pesquisa SERP

Análise das estratégias e do conteúdo dos concorrentes para recomendar ideias de conteúdo

Monitoramento de tendências on-line e de mídia social para encontrar tópicos ou hashtags em alta usando ferramentas de IA de mídia social Realização de pesquisas de público para criar estratégias de conteúdo personalizadas

Curadoria de conteúdo de várias fontes para boletins informativos ou listas

Exemplo: Briefs de conteúdo de IA para planejamento de conteúdo (Kasasa)

A Kasasa, uma empresa de serviços financeiros, teve dificuldades para simplificar a criação de conteúdo e desenvolver a autoridade do site. Ela fez uma parceria com a empresa de IA MarketMuse para criar conteúdo de alta qualidade e autoridade com base em resumos de conteúdo alimentados por IA.

O resultado?

92% mais tráfego orgânico em relação ao ano anterior, 83% de crescimento nas classificações de palavras-chave e 28% mais tempo gasto na página.

Conclusão: Use modelos de estratégia de marketing de conteúdo com ferramentas de IA para criar rapidamente um plano de conteúdo sólido que gere ótimos resultados.

Criação de conteúdo

Aqui estão alguns casos de uso reais de IA na criação de conteúdo.

Geração automática de postagens aprofundadas em blogs, artigos, estudos de caso e outros conteúdos de formato longo

Redação de textos e linhas de assunto de e-mail envolventes

Criação de imagens e vídeos com base em solicitações de IA

Conversão de texto em vídeo usando Ferramentas de IA Usando prompts para permitir Ferramentas de IA para redação gerar textos de marketing e conteúdo de mídia social

Utilização de IA para gerar resumos, legendas e transcrições

Exemplo: Criação de vídeo com IA (Dixa)

A Dixa, uma empresa de software de atendimento ao cliente, usa a ferramenta de geração de vídeo com IA Synthesia para criar vídeos de integração de clientes para treinar novos clientes. O uso da IA ajudou a empresa a poupar um terço do tempo gasto na criação de vídeos tradicionais com narração. Em vez disso, a empresa agora usa avatares e modelos de IA para criar vídeos em escala.

Conclusão: _**Use modelos de conteúdo gerados por IA para simplificar e acelerar seu processo de criação de conteúdo

## Otimização de conteúdo

Aqui estão algumas maneiras práticas de como a IA é usada para otimizar o conteúdo existente.

Correção de pontuação e erros gramaticais comuns

Melhoria da legibilidade, do tom, da estrutura e da otimização de palavras-chave

Otimização de imagens, incluindo descrições ricas em palavras-chave e textos alternativos, e compactação de imagens

Testes A/B para comparar diferentes elementos e entender o que funciona melhor para um público específico

Tornar o conteúdo mais longo ou mais curto, alterar o tom ou reformular o texto

Tradução de conteúdo de texto ou vídeo em vários idiomas

Exemplo: Teste e otimização de e-mail com IA da Goosehead Insurance

A seguradora aproveitou a ferramenta de conteúdo de IA Jasper para criar e-mails personalizados e testá-los para melhorar o engajamento e as conversões por e-mail. O resultado foi um aumento de 22% na taxa de cliques dos e-mails.

Conclusão: Use a IA não apenas para criar novo conteúdo, mas também para melhorar o conteúdo existente. Faça uso de **Ferramentas de IA para aprimoramento do idioma , teste de conversão, correções de imagem, tradução e muito mais

O futuro da IA no marketing de conteúdo

À medida que a tecnologia de IA cresce, ela se tornará mais amplamente adotada e parte integrante do fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

Os avanços no processamento de linguagem natural e no aprendizado de máquina aproximarão o conteúdo de IA do conteúdo humano. A maioria dos profissionais de marketing utiliza a IA para criar os primeiros rascunhos ou refinar o conteúdo, em vez de criar conteúdo de ponta a ponta.

É provável que isso mude à medida que o conteúdo de IA se torne melhor e mais parecido com o humano.

Algumas outras tecnologias emergentes de IA podem revolucionar a criação de conteúdo no futuro. Vamos discutir algumas delas brevemente.

Análise preditiva e mecanismos de recomendação : A IA preverá com precisão as tendências de conteúdo e os padrões de navegação dos usuários. Isso ajudará as empresas a fazer recomendações de conteúdo altamente personalizadas para os visitantes do site

: A IA preverá com precisão as tendências de conteúdo e os padrões de navegação dos usuários. Isso ajudará as empresas a fazer recomendações de conteúdo altamente personalizadas para os visitantes do site IA visual : A tecnologia de IA melhorará a análise e a compreensão do conteúdo visual. Isso pode ser usado para extrair insights de imagens e vídeos e otimizar o conteúdo visual para um melhor desempenho

: A tecnologia de IA melhorará a análise e a compreensão do conteúdo visual. Isso pode ser usado para extrair insights de imagens e vídeos e otimizar o conteúdo visual para um melhor desempenho Modelos de IA geradora : Ferramentas como o ChatGPT continuarão a evoluir e a responder perguntas para criar conteúdo com maior precisão e confiabilidade

: Ferramentas como o ChatGPT continuarão a evoluir e a responder perguntas para criar conteúdo com maior precisão e confiabilidade Otimização da pesquisa por voz: Com o aumento significativo da popularidade das pesquisas por voz, a otimização do conteúdo para elas se tornará mais essencial. A tecnologia de IA para otimização e criação de conteúdo de voz será a nova fronteira para o uso da IA no marketing de conteúdo

Dimensione seus esforços de marketing de conteúdo com IA e ClickUp

A IA oferece muitos benefícios para os profissionais de marketing de conteúdo. Ela ajuda a criar ou otimizar o conteúdo de forma rápida e eficiente, ampliando seus esforços de marketing de conteúdo.

No entanto, é essencial entender e aliviar as preocupações relacionadas ao uso de ferramentas alimentadas por IA no marketing de conteúdo. Ao decidir como usar a IA no marketing de conteúdo, devemos considerar a falta de criatividade humana, a confiabilidade das informações fornecidas e as questões éticas.

Ainda assim, o futuro das ferramentas de conteúdo de IA. Os avanços no processamento de linguagem natural, na análise preditiva e em outras tecnologias de IA revolucionarão o processo de criação de conteúdo.

Portanto, se você ainda não incorporou a inteligência artificial à sua estratégia de marketing de conteúdo, deve fazê-lo agora.

Procurando uma ferramenta de IA completa que atue como um segundo cérebro e ajude em todos os aspectos do marketing de conteúdo? Experimente o ClickUp Brain hoje mesmo. Ele o ajudará a simplificar a criação de conteúdo e a dimensionar seus processos de marketing de conteúdo. Registre-se gratuitamente e confira seus recursos para avaliar tudo o que ele pode lhe ajudar.

Perguntas frequentes (FAQ)

**1. Como a IA pode ser usada para marketing?

A IA pode ser usada para várias finalidades de marketing, desde o estudo de tendências de mercado até o fornecimento de recomendações personalizadas. A capacidade de analisar vastos conjuntos de dados de forma rápida e precisa e de gerar respostas semelhantes às humanas torna as ferramentas alimentadas por IA extremamente úteis na criação de estratégias de marketing baseadas em dados e no aprimoramento dos processos de marketing de conteúdo.

**2. Como a IA pode ser usada como criadora de conteúdo?

As ferramentas de criação de conteúdo com IA que usam tecnologia de IA generativa podem ser usadas como assistentes de redação. Desde a preparação de resumos e esboços de conteúdo até a redação de artigos completos, a inteligência artificial é útil em todos os aspectos da criação de conteúdo de IA.

**3. Como os profissionais de marketing podem usar a IA generativa para a criação de conteúdo?

A IA generativa, um tipo de tecnologia de inteligência artificial, usa o processamento de linguagem natural para entender e replicar a linguagem humana. As ferramentas de criação de conteúdo de IA são amplamente usadas para várias finalidades, como: