Como usar a IA para redação (com exemplos práticos)

O processo de elaboração do texto perfeito para suas campanhas de marketing não é tão simples quanto o resultado final.

Desde o brainstorming de ideias e o planejamento do conteúdo até a redação, a estruturação e, às vezes, até mesmo a reestruturação até que o texto fique perfeito, a produção desse rascunho final e polido exige tempo e esforço.

Mas isso não é problema, pois há uma solução disponível para otimizar esse processo: Ferramentas de copywriting com IA .

As ferramentas de copywriting com IA complementam suas habilidades e conhecimentos e aumentam sua produtividade sem tirar o elemento da criatividade e compreensão humanas.

Elas poupam seu precioso tempo, especialmente durante os momentos de tensão dos prazos curtos, e se tornam seu salvador quando o bloqueio do redator aparece.

Neste blog, compilamos as melhores ferramentas de copywriting com IA que o prepararão para o sucesso. Também adicionamos exemplos de prompts de IA com resultados e exemplos de como usar essas ferramentas.

Vamos mergulhar de cabeça!

O que é copywriting com IA?

Nos últimos dois anos, o copywriting com IA surgiu como um divisor de águas no mercado de criação de conteúdo e do setor de marketing. Mas o que exatamente é IA em redação e como ela funciona?

Redação com IA é o uso de tecnologias de inteligência artificial para criar textos atraentes. Ele usa algoritmos de aprendizado de máquina (ML) e técnicas de processamento de linguagem natural (NLP) para gerar conteúdo.

Aprofunde-se: Como a IA imita os seres humanos para gerar textos semelhantes aos humanos?

A IA utiliza várias técnicas para gerar textos que imitam a linguagem humana:

Analisa grandes quantidades de dados na Web

Identifica padrões de escrita

Aprende as nuances da linguagem, do estilo e do tom

Uma ferramenta de copywriting com IA pode se adaptar a diferentes estilos e tons de escrita, pois é treinada em grandes quantidades de dados de texto. Isso permite que você crie textos que atendam às preferências de sua marca e de seus públicos-alvo.

Quer você queira um tom profissional e confiante para um site corporativo ou uma vibração divertida e amigável para uma publicação em mídia social, a IA pode gerar um texto que se alinhe às suas necessidades.

Prós e contras de usar IA para redação

Embora o copywriting com IA ofereça inúmeras vantagens, ele também tem seu quinhão de desafios. Vamos dar uma olhada em alguns dos prós e contras de usar a IA para escrever textos:

Prós de usar IA para copywriting

Aumento da eficiência: A IA pode gerar conteúdo rapidamente, economizando seu tempo, ajudando-o a cumprir prazos apertados e mantendo um cronograma de entrega consistente

A IA pode gerar conteúdo rapidamente, economizando seu tempo, ajudando-o a cumprir prazos apertados e mantendo um cronograma de entrega consistente Personalização aprimorada: As ferramentas de IA podem analisar rapidamente os dados do usuário e adaptar o conteúdo com base nas preferências do seu público-alvo. O uso de IA para personalização de conteúdo pode ajudá-lo não apenas a aumentar o envolvimento do usuário, mas também a conquistar mais leads

As ferramentas de IA podem analisar rapidamente os dados do usuário e adaptar o conteúdo com base nas preferências do seu público-alvo. O uso de IA para personalização de conteúdo pode ajudá-lo não apenas a aumentar o envolvimento do usuário, mas também a conquistar mais leads Melhor consistência: Usando a IA, você pode garantir um tom e um estilo consistentes em vários projetos, conforme necessário. Isso pode ajudá-lo a criar uma voz e uma identidade de marca sólida e uniforme para seus clientes

Usando a IA, você pode garantir um tom e um estilo consistentes em vários projetos, conforme necessário. Isso pode ajudá-lo a criar uma voz e uma identidade de marca sólida e uniforme para seus clientes Recursos de tradução: Uma ferramenta de IA confiável pode traduzir o conteúdo para vários idiomas em pouco tempo. Essa é uma grande vantagem que pode ajudar a criar um público global para seus textos, garantindo que seu conteúdo seja acessível a pessoas que não falam inglês

Considerações sobre o uso de IA para copywriting

Problemas de qualidade: As ferramentas de IA não conseguem compreender emoções ou entender as nuances mais sutis da natureza humana da mesma forma que os redatores humanos. Isso pode levar a imprecisões ou falta de profundidade no conteúdo. Portanto, certifique-se de revisar e personalizar o conteúdo sempre que necessário para não afetar sua credibilidade

As ferramentas de IA não conseguem compreender emoções ou entender as nuances mais sutis da natureza humana da mesma forma que os redatores humanos. Isso pode levar a imprecisões ou falta de profundidade no conteúdo. Portanto, certifique-se de revisar e personalizar o conteúdo sempre que necessário para não afetar sua credibilidade Falta de originalidade e criatividade: A IA geralmente tem dificuldades para criar conceitos originais e criativos, fazendo com que o conteúdo pareça repetitivo, pois depende muito dos dados do usuário e dos padrões de escrita existentes. Para superar isso, não se esqueça de combinar suas próprias ideias e criatividade com a IA para gerar conteúdo exclusivo e envolvente

A IA geralmente tem dificuldades para criar conceitos originais e criativos, fazendo com que o conteúdo pareça repetitivo, pois depende muito dos dados do usuário e dos padrões de escrita existentes. Para superar isso, não se esqueça de combinar suas próprias ideias e criatividade com a IA para gerar conteúdo exclusivo e envolvente Interpretação errônea do contexto: Às vezes, a IA pode interpretar erroneamente o contexto do seu prompt e gerar conteúdo irrelevante. Portanto, sempre revise minuciosamente o conteúdo gerado pela IA para validar sua relevância, especialmente para tópicos complexos ou sensíveis

Às vezes, a IA pode interpretar erroneamente o contexto do seu prompt e gerar conteúdo irrelevante. Portanto, sempre revise minuciosamente o conteúdo gerado pela IA para validar sua relevância, especialmente para tópicos complexos ou sensíveis Preocupações éticas: Verificar a autenticidade do conteúdo gerado por IA é fundamental, pois o plágio pode representar riscos éticos, como a violação dos direitos de propriedade intelectual. Portanto, sempre passe o conteúdo gerado por IA por ferramentas robustas de verificação de plágio para garantir a originalidade e manter os padrões éticos

**Como usar software de IA para copywriting? Ferramentas de IA para redação agora lidam facilmente com muitas tarefas de redação em minutos, economizando tempo e esforço significativos de escritores, editores e profissionais de marketing.

Veja como você pode usar a IA para redação:

1. Escolha o tópico e o tipo de texto que você deseja

Primeiro, identifique o tipo de texto que você precisa. Trata-se de uma publicação atraente em mídia social, uma descrição persuasiva de produto ou uma publicação abrangente em um blog? Conhecer seu objetivo guiará a ferramenta de IA na geração do conteúdo mais relevante.

2. Insira um prompt

Dê à ferramenta de redação de IA um comando específico chamado de "prompt". algumas ferramentas oferecem opções que ajudam você a dar um comando específico e detalhado. Seu prompt pode ser tão detalhado quanto necessário, mas garanta que todas as informações cruciais sejam incluídas de forma estruturada na mesma mensagem. Por exemplo, destaque todas as palavras-chave de SEO relevantes para seu produto/serviço, marca ou setor no prompt.

Dica profissional: Deixe esse prompt o mais detalhado possível para obter resultados mais precisos

3. Espere e observe

Em segundos, a ferramenta gera resultados que você pode usar diretamente ou editar de acordo com suas preferências.

Use a IA para gerar qualquer coisa, desde textos de e-mail e legendas de mídia social até ideias para blogs e esboços de relatórios

4. Monitorar e finalizar

Lembre-se de que essas ferramentas dependem da análise do conteúdo existente na Web para gerar novo conteúdo. Isso significa que o conteúdo gerado não é totalmente original; ele é produzido pela ferramenta de IA com base nas informações disponíveis on-line. Portanto, você deve monitorar os resultados e verificar novamente antes de finalizar.

Leia mais: 10 melhores ferramentas de detecção de IA e verificadores em 2024/%href/_ Certifique-se de que você está editando o conteúdo gerado pela IA verificando os fatos, polindo e fazendo ajustes para adicionar um toque de originalidade. Além disso, certifique-se de que a cópia gerada não careça de sensibilidade e inclusão.

Pick ClickUp's Brain for AI Copywriting

O ClickUp, uma solução de software tudo em um, foi desenvolvido para otimizar seu processo de redação com maior colaboração para ajudá-lo a economizar tempo. É uma plataforma rica em recursos, incluindo a estrela do show Cérebro ClickUp -um conjunto de ferramentas com tecnologia de IA.

Escrever conteúdo para vários clientes, com aqueles "lembretes gentis" de prazos que ficam pairando no ar, pode ser cansativo, tedioso e demorado. No entanto, o ClickUp Brain pode ser seu assistente confiável de redação com IA, simplificando suas tarefas e tornando-as mais gerenciáveis.

Escreva uma postagem de blog em questão de segundos usando o ClickUp Brain

Com o ClickUp Brain, você pode criar conteúdo mais rápido e melhor, sem o incômodo bloqueio do escritor. Deixe para trás os processos manuais com o ClickUp Brain e faça as seguintes coisas e muito mais:

Resumir conteúdo de formato longo

Formatar blogs

Gerar ideias de conteúdo

Escreva páginas de destino otimizadas para SEO, e-mails, artigos, biografias de mídia social etc

Criar conteúdo de alta qualidade para vendas e marketing

Escrever meta títulos e meta descrições

Gerar esboços

Executar verificações ortográficas automáticas

Reescrever conteúdo para evitar plágio não intencional

Reestruturar o conteúdo e até mesmo revisá-lo

Gerar descrições de produtos, resumos de conteúdo, etc

Crie modelos para documentos que você usa com frequência

**Bônus 7 modelos gratuitos de redação de conteúdo para criação mais rápida de conteúdo 📄

Além disso, o ClickUp permite que você crie conteúdo, com ou sem IA, usando diretamente sua ferramenta de documento integrada Documentos do ClickUp . Isso é possível porque o ClickUp Brain está integrado ao ClickUp Docs, o que facilita a criação e a edição de sua cópia ali mesmo.

Além disso, seus documentos são convenientemente salvos em seu espaço de trabalho no ClickUp Docs, garantindo fácil acesso sempre que precisar deles.

Colabore com colegas de equipe e clientes para editar e finalizar um documento em tempo real no ClickUp Docs

Usando o ClickUp Docs, você pode até mesmo colaborar com seus colegas ou clientes em tempo real. Juntos, vocês podem fazer edições, destacar texto e deixar comentários, trocar feedbacks e transformar sua cópia em tarefas práticas.

Com o ClickUp Brain, crie seu conteúdo em qualquer tom ou estilo desejado. Além disso, ele permite que você transcreva vídeos e traduza suas anotações para diferentes idiomas sem esforço.

O que é exclusivo: _O ClickUp Brain tem um redator de IA dedicado que ajuda você a iniciar o processo de redação, fornecendo pontos de discussão e definindo o tom e o nível de criatividade

Configure seu texto usando o AI Writer do ClickUp Brain

Casos de uso e exemplos de copywriting de IA (com prompts)

Agora, vamos explorar alguns casos e exemplos de uso de copywriting com IA para ajudá-lo a entender melhor.

Descrições de produtos

Se você tiver uma longa lista de produtos, a criação de uma descrição de produto atraente para cada um deles pode consumir muito tempo. No entanto, uma ferramenta de copywriting com IA pode ajudar a simplificar esse processo, gerando descrições de forma rápida e consistente.

Alimente a ferramenta de IA com especificações específicas do produto e preferências do cliente, e ela fará sua mágica e poupará seu tempo.

Prompt:

Escreva três descrições de produtos para um site de comércio eletrônico de moda. Os produtos são um vestido preto com decote halter, um trench coat verde e uma bolsa sling colorida. Descreva-os de forma criativa, concentrando-se nos principais recursos, materiais e opções de estilo. Seja conciso, mas detalhado, para ajudar os clientes a tomar decisões de compra informadas.

Resultado:

Faça descrições de produtos com precisão usando o ClickUp Brain

Postes de mídia social

A necessidade permanente de conteúdo de mídia social novo e envolvente é exigente e desafiadora para os redatores. Mas você pode pedir a uma ferramenta de IA para fazer o trabalho por você e manter uma presença ativa na mídia social sem esforço.

As ferramentas orientadas por IA podem analisar tendências de mídia social e mensagens de marca para propor ideias de conteúdo relevantes e até mesmo gerar legendas de postagens automaticamente em segundos.

Prompt:

Escreva legendas para o Instagram para aumentar a conscientização e a adoção de ferramentas de IA para gerenciamento de tempo e produtividade. Torne-as atraentes e garanta que elas atendam a profissionais ocupados, empreendedores e proprietários de pequenas empresas.

Resultado:

Gere legendas e campanhas atraentes para mídias sociais usando o ClickUp Brain

Otimização de SEO

Não há como negar a importância de otimizar o seu conteúdo para classificações em mecanismos de pesquisa a fim de aumentar a visibilidade e direcionar o tráfego para o seu site. No entanto, manter-se a par das práticas recomendadas de SEO em constante evolução pode ser difícil.

Aqui, as ferramentas de redação com IA podem analisar seu público-alvo, pesquisar e sugerir palavras-chave de SEO, avaliar a legibilidade do conteúdo e oferecer insights valiosos para otimizar o conteúdo existente.

Prompt:

Escreva um meta título (menos de 60 caracteres) e uma meta descrição (menos de 160 caracteres) para um tópico de blog: 10 maneiras de decorar sua sala de estar.

Resultado:

Marketing e-mail

Os e-mails de marketing personalizados ajudam a chamar a atenção dos assinantes, a promover o envolvimento e a gerar leads. Com ferramentas de automação de marketing por e-mail as ferramentas de automação de marketing por e-mail /%href/ simplificam seu processo - escrevem, editam e enviam campanhas direcionadas - tudo em um só lugar. Essas ferramentas analisam os dados do cliente, os padrões de comportamento e as interações anteriores para elaborar e-mails para destinatários individuais.

Desde as linhas de assunto até o corpo do texto, a cópia gerada por IA pode aprimorar as campanhas de e-mail, levando ao aumento das taxas de abertura e de cliques.

Prompt:

Escreva um e-mail de marketing para [nome da empresa], uma empresa de cosméticos que está lançando um BB cream multitarefa com protetor solar em 2 parágrafos (menos de 150 palavras) e use um tom otimista e informativo. Destaque seus benefícios e use um CTA que incentive os assinantes a experimentar o produto antes que ele saia do estoque com um link.

Resultado:

Gere e-mails de marketing envolventes com o ClickUp Brain

Cópia do anúncio

Todo redator deseja que seu texto de anúncio se destaque dos demais e ajude a impulsionar o tráfego orgânico e a conversão. Mas o que parecia ser apenas um desejo agora pode ser alcançado com a ajuda do software de redação com IA.

A IA analisa o desempenho do anúncio, a demografia do público e as tendências específicas do seu setor para sugerir variações otimizadas do texto do anúncio. O uso de um assistente de redação com IA pode ajudá-lo a testar diferentes estratégias de mensagens e a refinar seu texto de marketing para maximizar o ROI.

Prompt:

Escreva um anúncio de um aplicativo de entrega de comida com 100 palavras e um tom persuasivo. Promova a conveniência e a qualidade do serviço para clientes em potencial. Descreva os itens do menu e destaque as ofertas e os descontos que podem ser aproveitados. Incentive a CTA com instruções claras para fazer o pedido e a entrega.

Resultado:

Escreva um texto de anúncio atraente para o Google, Facebook ou YouTube usando o ClickUp Brain

Geração de ideias

Se estiver buscando inspiração para ideias novas e inovadoras, considere aproveitar a IA para turbinar seu processo de geração de ideias. Ela pode identificar facilmente tópicos de tendências, palavras-chave relevantes e interesses do público-alvo.

Processos de brainstorming de uma hora quando os prazos estão se aproximando não são viáveis. As ferramentas com tecnologia de IA geram ideias rapidamente para alimentar sua estratégia de conteúdo.

Prompt:

Gere dez tópicos de blog para uma empresa de fitness com a palavra-chave "hábitos de vida

Resultado:

Obtenha ideias ilimitadas de tópicos para blogs usando o ClickUp Brain

Conteúdo do site

Um site gera mais leads se o texto das páginas de destino for envolvente, atualizado regularmente para refletir as tendências atuais do setor e atender às expectativas do público. Use as ferramentas de redação de IA para gerar, aprimorar e refinar o texto do seu site. Elas também podem gerar postagens de blog e perguntas frequentes com base em pesquisas de palavras-chave e percepções do setor.

Prompt:

Escreva um CTA de conteúdo do website com pontos de venda exclusivos para uma garrafa de água ecológica fabricada pela [nome da empresa] que incentive os visitantes a visitar a página do produto com um link fornecido. Use uma linguagem persuasiva para destacar os benefícios do produto.

Resultado:

Forneça conteúdo de site instantâneo e eficaz com o ClickUp Brain

Estruturação e refinamento de conteúdo

Quando quiser organizar seu conteúdo de forma eficaz, você pode contar com a IA para ajudar a garantir que seu conteúdo seja bem estruturado e de fácil digestão.

Em vez de enfrentar o desafio de estruturar grandes volumes de informações, deixe a IA fazer o trabalho para você. Ela pode organizar e categorizar automaticamente seu conteúdo, seja ele uma postagem de blog ou uma campanha de marketing.

Acha que alguns textos precisam ser melhorados, mas não consegue identificar os problemas? Os melhores escritores e editores já passaram por isso. Deixe a IA fazer o trabalho para você.

Prompt:

Melhore este texto: Pronto para dar um toque de diversão e personalidade ao seu espaço? Navegue por nossa coleção de letreiros de neon divertidos ou dê asas à sua criatividade com um design personalizado. Com nosso compromisso com a qualidade, o preço acessível e o excepcional atendimento ao cliente, nossos letreiros de neon são o seu balcão único para iluminar sua vida com um toque de magia de neon.

Resultado:

Refine sua cópia com o ClickUp Brain

Da mesma forma, você também pode criar prompts relevantes para o seu trabalho e solicitar que ferramentas de copywriting com IA, como o ClickUp Brain, gerem respostas para eles. Atualmente, muitos softwares de copywriting com IA podem ajudá-lo com isso; além do ClickUp Brain, você também pode trabalhar com Google Gemini chatGPT, etc. Você pode até mesmo solicitar que a ferramenta reescreva até que esteja satisfeito com o resultado.

Tente isto: 7 modelos de IA gratuitos com prompts de ChatGPT para experimentar em 2024 As respostas podem estar prontas para a primeira tentativa ou você pode ter que ajustá-las um pouco para melhorar a legibilidade. Independentemente disso, o ClickUp Brain pode ser seu assistente de redação com IA para todos os tipos de trabalhos de redação, como publicações em mídias sociais e conteúdo longo, como publicações em blogs e e-books.

Faça sua cópia corretamente com o ClickUp

Seja você um redator freelancer ou parte de uma equipe de agência, o uso de ferramentas com tecnologia de IA pode torná-lo superprodutivo e otimizar o processo de criação de conteúdo.

No entanto, como redator, suas tarefas vão além da redação. E quanto à edição, organização de tarefas diárias, gerenciamento de e-mails e colaboração com clientes e colegas? O ClickUp pode ajudar você a fazer tudo isso e muito mais.

Com sua interface intuitiva e recursos avançados, você pode gerenciar facilmente todos os aspectos do seu fluxo de trabalho em um só lugar. Você pode atribuir tarefas, compartilhar documentos para revisão e aprovação, colaborar em tempo real e garantir uma comunicação tranquila com sua equipe e clientes. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e comece sua jornada de produtividade de redação!