Os 10 principais reescritores de tom de IA para transformar sua escrita em 2025

Você já se perguntou se suas ferramentas de IA realmente falam a voz da sua marca? A IA generativa, sem dúvida, transformou a criação de conteúdo. 85% dos profissionais de marketing já o utilizam em suas estratégias, e 76% o utilizam para a criação básica de conteúdo.

No entanto, muitos profissionais de marketing enfrentam um desafio urgente: como personalizar o conteúdo e, ao mesmo tempo, manter-se fiel à voz da marca. Ou talvez você precise enviar um anúncio em um canal de grupo sobre um prazo não cumprido, mas não quer parecer muito abrasivo.

Esse é o enigma do comunicador moderno: atingir o tom desejado sem gastar horas reescrevendo parágrafos. Os reescritores de tom da IA estão aqui para preencher essa lacuna - fornecendo conteúdo personalizado e específico para o público, mantendo-se fiel à identidade da sua marca

Este guia explora as ferramentas que tornam isso possível, tornando sua redação eficiente e consistente. Vamos dar uma olhada nas melhores ferramentas de IA para reescrever tons que você precisa conhecer. 🚀

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui estão as 10 principais ferramentas de reescrita de tom de IA disponíveis atualmente:

ClickUp: Melhor para criação de conteúdo com IA Voilà: O melhor para produtividade de IA tudo-em-um **Galaxy.AI: melhor para reescrita versátil de tons com personalização Storylab.AI: Melhor para reescrita criativa de tons de marketing TextCortex: O melhor para refinamento de tom profissional Grammarly: O melhor para edição e correção de tons aprimoradas por IA HyperWrite: O melhor para pesquisa e versatilidade de redação com tecnologia de IA Writetone: O melhor para personalização versátil de tons e assistência com tecnologia de IA Copy.AI:: o melhor para reescrita de tons com IA de nível empresarial em escala Wordtune: O melhor para reescrita de tons com IA flexível e intuitiva

O que você deve procurar em um reescritor de tom de IA?

Um tom de IA eficaz ferramenta de reescrita deve tornar seu processo de redação mais eficiente e, ao mesmo tempo, garantir um resultado polido e adequado ao tom. Veja o que você deve priorizar ao procurar uma ferramenta eficiente:

Predefinições de tom: Altere rapidamente seu texto para tons profissionais, casuais ou persuasivos com um único clique - perfeito para adaptar e-mails, propostas ou blogs ao seu público

Altere rapidamente seu texto para tons profissionais, casuais ou persuasivos com um único clique - perfeito para adaptar e-mails, propostas ou blogs ao seu público Ajustes de estilo: Refine a estrutura das frases e a escolha de palavras para corresponder a um estilo de redação específico, como simplificar documentos com muito jargão ou adicionar calor às respostas dos clientes

Refine a estrutura das frases e a escolha de palavras para corresponder a um estilo de redação específico, como simplificar documentos com muito jargão ou adicionar calor às respostas dos clientes Reescrita em massa: Carregue vários parágrafos ou documentos inteiros para reescrever de uma só vez, economizando horas de edição em relatórios ou campanhas extensas

Carregue vários parágrafos ou documentos inteiros para reescrever de uma só vez, economizando horas de edição em relatórios ou campanhas extensas Recursos de integração: Use o reescritor diretamente em ferramentas como Google Docs, Microsoft Word ou Slack, garantindo edições perfeitas em seu fluxo de trabalho existente

Use o reescritor diretamente em ferramentas como Google Docs, Microsoft Word ou Slack, garantindo edições perfeitas em seu fluxo de trabalho existente Destaque e reescreva: Selecione e reescreva apenas as partes do texto que precisam de ajustes de tom, como corrigir frases excessivamente formais em um rascunho casual

Selecione e reescreva apenas as partes do texto que precisam de ajustes de tom, como corrigir frases excessivamente formais em um rascunho casual Verificador de originalidade: Certifique-se de que a versão reescrita seja exclusiva e livre de plágio, especialmente para conteúdo como postagens de blog ou materiais de marketing

Certifique-se de que a versão reescrita seja exclusiva e livre de plágio, especialmente para conteúdo como postagens de blog ou materiais de marketing Retenção de formatação: Mantenha os marcadores, cabeçalhos e outros elementos estruturais intactos, evitando a tediosa reformatação após a reescrita

Mantenha os marcadores, cabeçalhos e outros elementos estruturais intactos, evitando a tediosa reformatação após a reescrita Variações de frases: Obtenha várias opções de reescrita para uma única frase para escolher a que melhor se alinha com seuobjetivos de comunicação 🔍 Você sabia? 55% das empresas preveem que a maioria das pessoas usará IA em vez de mecanismos de pesquisa para obter respostas em 2024. Essa mudança mostra a crescente dependência da IA para abordagens amigáveis e de conversação com as informações.

Os 10 melhores reescritores de tom de IA

O revisor de tom de IA ajuda as empresas e os profissionais de comunicação a aprimorar sua redação, mantendo a consistência e a clareza. Abaixo, vamos nos aprofundar nas principais opções disponíveis:

1. ClickUp (melhor para criação de conteúdo com IA)

Escreva com mais rapidez e aprimore seus e-mails, cópias de marketing e muito mais com o ClickUp AI Cérebro ClickUp usa processamento avançado de linguagem natural para transformar a maneira como as equipes criam conteúdo e refinam o tom.

Suponha que você esteja redigindo um relatório interno que precisa ser profissional e fácil de ler. Em vez de passar horas ajustando os parágrafos, o assistente de redação integrado do ClickUp ajusta seu tom em segundos, tornando seu conteúdo nítido e de fácil leitura.

Seja ajustando um e-mail formal para ser mais caloroso ou polindo uma mensagem casual, a IA se adapta perfeitamente às suas necessidades. Desde a concepção de novas ideias até materiais de marketing, você pode usar o Brain para garantir que a voz da sua marca seja ouvida pelo seu público.

Saiba mais

ClickUp Docs: um revisor de tons

A colaboração é outro fator de mudança com o Documentos do ClickUp .

Digamos que sua equipe esteja fazendo um brainstorming de ideias para uma campanha de marketing para que vários membros da equipe possam trabalhar em um único documento simultaneamente. Ao mesmo tempo, a IA auxilia em tempo real, sugerindo melhorias, resumindo anotações ou até mesmo gerando uma cópia criativa com base nas informações fornecidas.

Além da criação de conteúdo, a flexibilidade do ClickUp AI se destaca nos casos de uso de marketing. Ele ajuda você a redigir e-mails, atingindo o equilíbrio perfeito entre persuasão e acessibilidade.

Os modelos pré-criados e as sugestões geradas pela IA facilitam a redação de textos, estudos de caso e comunicados à imprensa, permitindo que você mantenha um tom e uma mensagem consistentes em todos os canais.

Melhores recursos do ClickUp

Ajuste o tom e a estrutura no ClickUp Docs para criar conteúdo sofisticado

Colabore em documentos aprimorados por IA mais rapidamente por meio de Tarefas do ClickUp com diferentes categorias com tags e subtarefas personalizadas

Vincule as respostas do bate-papo às tarefas e aos documentos do seu projeto para que todos os membros da equipe permaneçam informados com ClickUp Chat Use o exclusivoModelos do ClickUp para tarefas, e-mails e projetos adaptados a necessidades específicas

Mantenha suas metas claras para toda a equipe com Metas do ClickUp que oferece metas de tarefas, objetivos e outras métricas para manter seu conteúdo específico

Acesse mais de 100 sites pré-criados pré-construídos para tarefas de marketing, vendas e gerenciamento de projetos

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada

As ferramentas avançadas de IA só estão disponíveis com o complemento pago ClickUp Brain

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Negócios : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja por que usuários estão adorando o ClickUp:

O ClickUp é a melhor plataforma para gerenciamento de tarefas, equipes, fluxos de trabalho, conteúdo, etc. A facilidade com que os cartões podem ser criados, movidos e novas subtarefas podem ser criadas me fascina.

Vikas Kalwani, Diretor de Parcerias, uSERP

**Você sabia que os profissionais de marketing que usam ferramentas de IA e automação, como chatbots, registram um sucesso significativamente maior? 25% desses com estratégias "eficazes" usaram IA, contra apenas 5% com estratégias "ineficazes".

2. Voilà (Melhor para produtividade de IA tudo em um)

via Resultado O Voilà é um assistente versátil com tecnologia de IA que funciona em várias plataformas para simplificar a escrita, o brainstorming e a pesquisa.

Ele se integra diretamente ao seu navegador e aplicativos, permitindo que você aproveite ao máximo seus documentos, sites, imagens e vídeos do YouTube. Quer esteja elaborando conteúdo, resumindo informações ou gerando imagens, o Voilà se adapta ao seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Voilà

Reescreva, resuma e traduza conteúdo diretamente de páginas da Web ou documentos

Redigir e-mails e respostas profissionais com modelos eficientes baseados em IA

Resumir e extrair conteúdo de vídeos do YouTube e PDFs

Limitações do Voilà

Os recursos de automação são limitados em comparação com os concorrentes

A verificação gramatical e ortográfica em tempo real não é totalmente automatizada

Preços do Voilà

**Gratuito

Premium: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Ultimate: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Equipes: A partir de US$ 16/mês por usuário

Classificações e avaliações do Voilà

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Dica profissional: Quer fazer seu conteúdo se destacar? Domine a arte de edição de conteúdo gerado por IA para obter resultados refinados e humanizados que repercutem em seu público.

3. Galaxy.AI (melhor para reescrita versátil de tons com personalização)

via Galaxy.AI O Galaxy.ai oferece uma excelente ferramenta de reescrita de tom de IA projetada para ajustar o tom do seu texto para se adequar a qualquer público ou situação, mantendo a mensagem principal intacta.

Quer esteja escrevendo um e-mail amigável, elaborando um relatório profissional ou respondendo a clientes, essa ferramenta garante que sua mensagem se conecte com o público. Suas predefinições de vários tons e a personalização avançada a tornam ideal para empresas que desejam manter a consistência na comunicação.

Melhores recursos do Galaxy.AI

Reescreva instantaneamente o texto com várias opções de tom, como amigável, empático ou profissional

Personalize ainda mais o tom com instruções específicas para obter resultados personalizados

Analise o tom atual e ajuste-o para uma transição perfeita para o estilo desejado

Limitações do Galaxy.AI

Suporte limitado a outros idiomas além do inglês

A versão gratuita do reescritor de parágrafos inclui um limite de caracteres para reescrever o texto

Preços do Galaxy.AI

**Gratuito

Premium: US$ 15/usuário por mês

Classificações e análises do Galaxy.AI

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

Dica bônus: Descubra o melhores ferramentas e softwares de copywriting para criar conteúdo persuasivo e de alto impacto que gere conversões.

4. Storylab.AI (melhor para reescrita de tom de marketing criativo)

via Storylab.AI O AI Tone Changer do StoryLab.ai torna sua escrita mais suave e envolvente em segundos. Escolha entre 13 estilos diferentes, como profissional, espirituoso ou aventureiro, e veja seu texto ser transformado instantaneamente.

É simples: copie, cole, selecione o tom e pronto. Perfeito para anúncios, publicações em redes sociais ou qualquer conteúdo que precise de um toque novo. Com suporte para mais de 17 idiomas, é fácil se conectar com qualquer público.

Melhores recursos do Storylab.AI

Transforme o tom do conteúdo com 13 estilos de redação predefinidos, incluindo persuasivo, espirituoso e narrativo

Ajuste o texto do anúncio, títulos de blogs ou postagens sociais para diferentes plataformas e públicos

Reaproveitar o conteúdo existente, dando-lhe um novo tom para novas campanhas

Limitações do Storylab.AI

Limitado a 3 execuções gratuitas por mês no plano gratuito

Requer seleção manual de predefinições de tom para cada reescrita

Preços do Storylab.AI

Gratuito

Pro: US$ 15/usuário por mês

US$ 15/usuário por mês Ilimitado: $19/usuário por mês

Classificações e resenhas do Storylab.AI

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

➡️ Leia mais: 10 melhores ferramentas de geração de texto e conteúdo de IA

5. TextCortex (Melhor para refinamento de tom profissional)

via TextCortex O TextCortex é um poderoso alterador de tom de IA que oferece flexibilidade para comunicação profissional e pessoal. Seu ponto de venda exclusivo é a capacidade de acomodar ajustes de tons diferenciados com mais de 12 predefinições, como "urgente", "alegre" ou "formal"

O que realmente diferencia o TextCortex é sua capacidade de lidar com tarefas complexas. Ele faz tudo, desde parafrasear documentos PDF e expandir entradas breves em saídas detalhadas até adaptar estilos de escrita à voz da marca da sua empresa.

Melhores recursos do TextCortex

Garanta uma comunicação de acordo com a marca com o preciso Omnipresent Writing Assistant

Personalize o estilo de redação para se adequar a personas ou marcas específicas da empresa

Faça upload de PDFs para parafrasear e reescrever o tom diretamente na plataforma

Limitações do TextCortex

As sugestões automatizadas de conteúdo específico do setor podem exigir ajustes manuais

Modelos limitados específicos do setor, o que o torna menos adaptado para nichos de mercado

Preços do TextCortex

**Gratuito

Premium: US$ 29,99/usuário por mês

US$ 29,99/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do TextCortex

G2: 4,7/5 (mais de 640 avaliações)

4,7/5 (mais de 640 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 180 avaliações)

Dica profissional: Não sabe como encontrar um equilíbrio entre IA e conteúdo escrito por humanos? Avalie os prós e os contras de Conteúdo gerado por IA vs. conteúdo criado por humanos para saber como eles funcionam juntos.

6. Grammarly (melhor para edição e correção de tom aprimorada por IA)

via Gramática O Grammarly redefiniu a forma como abordamos o tom e a qualidade da escrita. Seu alterador de tom com tecnologia de IA é como ter um editor pessoal pronto para adaptar suas palavras a qualquer contexto.

Seja em um discurso persuasivo, um pedido de desculpas sincero ou um relatório formal, o recurso de detecção de tom da ferramenta sinaliza tons incompatíveis antes mesmo de você clicar em enviar.

Com sugestões em tempo real integradas a plataformas como o Gmail e o Google Docs, ela se encaixa em seu fluxo de trabalho, o que a torna ideal para todos, desde estudantes até executivos de alto escalão.

Melhores recursos do Grammarly

Detecta e ajusta o tom automaticamente para corresponder a ambientes profissionais ou casuais

Reescreva o texto para tons específicos, como formal, confiante ou empático

Integra-se perfeitamente a aplicativos como Gmail, Slack e Microsoft Word

Limitações gramaticais

Tem dificuldades com documentos que contêm vários idiomas ou termos especializados

Ocasionalmente, interpreta mal o contexto, levando a sugestões menos precisas

Preços gramaticais

**Gratuito

Pro: US$ 30/usuário por mês

US$ 30/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações gramaticais

G2: 4,7/5 (mais de 9.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (7.100+ avaliações)

Dica de bônus: Refine sua escrita com facilidade - descubra o 10 melhores verificadores gramaticais e ferramentas de edição com IA .

7. Hyperwrite (melhor para pesquisa e versatilidade de escrita com tecnologia de IA)

via HyperWrite O HyperWrite combina a escrita criativa com a pesquisa em tempo real, proporcionando uma prosa refinada e percepções baseadas em citações. Ele se adapta às suas necessidades com ferramentas como Flexible AutoWrite e Magic Editor.

Sua capacidade de imitar sua voz por meio de personas personalizáveis fará com que você se sinta como se estivesse escrevendo, só que mais rápido.

Ele se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho por meio de extensões de navegador. Isso é particularmente útil para profissionais que precisam equilibrar a escrita com tarefas de pesquisa pesada.

Melhores recursos do Hyperwrite

Personalize o comportamento da IA com até 10 personas para corresponder ao seu estilo de redação

Realize pesquisas em tempo real com percepções baseadas em citações de milhões de fontes

Use ferramentas como o Flexible AutoWrite para criação e reescrita de conteúdo sob demanda

Limitações de hiperescrita

Às vezes, as sugestões automáticas podem levar de 2 a 3 segundos para aparecer

Os planos Premium e Ultra podem ser muito caros para usuários casuais

Preços da Hyperwrite

Premium: US$ 19,99/usuário por mês

US$ 19,99/usuário por mês Ultra: US$ 44,99/usuário por mês

Classificações e resenhas da Hyperwrite

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Writetone (melhor para personalização versátil de tons e assistência com IA)

via Escrita A ferramenta de reescrita de tom de IA do Writetone redefine a forma como os usuários adaptam sua escrita para vários públicos e contextos. Com mais de 90 opções de tons, ela permite que você alterne perfeitamente entre tons profissionais, de conversação ou persuasivos, garantindo a repercussão do seu conteúdo.

Sua interface intuitiva e a capacidade de refinar o tom em várias tarefas de redação, de blogs a argumentos de negócios, garantem que cada palavra que você escreve se alinhe perfeitamente aos seus objetivos.

Fato curioso: O primeira instância conhecida de IA pode ser rastreada até a mitologia grega. Hefesto, o deus da invenção, criou Talos, um robô dourado gigante projetado para proteger a ilha de Creta. Essa figura mítica é considerada um dos primeiros conceitos de IA, antecedendo a tecnologia moderna em séculos!

Melhores recursos do Writetone

Humanize o conteúdo gerado por IA com o HumanGPT para contornar os detectores de IA

Obtenha verificações gramaticais instantâneas eferramentas de revisão para garantir uma redação sem erros

Resumir textos longos ou PDFs em conteúdo conciso e digerível

Limitações de escrita

O plano gratuito oferece recursos e anúncios limitados, o que pode prejudicar a usabilidade

As ferramentas premium e avançadas podem ser caras para usuários casuais

Preços do Writetone

Gratuito

Plus: $7,99/usuário por mês

Classificações e resenhas do Writetone

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

**Você sabia que a eficiência da IA generativa não se trata apenas de volume? 84% dos profissionais de marketing afirmam que isso melhora a qualidade de seu conteúdo. Ferramentas como os reescritores de tom de IA refinam e humanizam o texto gerado por IA, garantindo que cada peça esteja alinhada com o tom e a mensagem pretendidos.

9. Copy.AI (melhor para reescrita de tom de IA de nível empresarial em escala)

via Copiar.AI Copy.AI é uma ferramenta de reescrita de frases com IA que transforma a reescrita de tons com sua plataforma GTM AI, projetada para otimizar sua estratégia de entrada no mercado. O Copy.ai se integra profundamente aos fluxos de trabalho de vendas, marketing e operações para reescrever o conteúdo em tons contextualmente perfeitos.

Seja na elaboração de um alcance de vendas persuasivo ou no aprimoramento de jogadas de ABM (Account-Based Marketing), ele garante que toda a comunicação esteja alinhada com a voz da sua marca.

Com recursos como voz da marca e base de informações, esse Gerador de conteúdo de IA garante a consistência em todos os resultados, independentemente do formato ou do canal.

Melhores recursos do Copy.AI

Reescrita de tons com tecnologia de IA integrada aos fluxos de trabalho de vendas, marketing e operações

Mantenha a consistência com definições personalizáveis da voz da marca

Reescreva o conteúdo com consciência contextual para uma comunicação altamente personalizada

Limitações do Copy.AI

Uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários devido ao seu extenso conjunto de recursos

Requer tempo para dominar fluxos de trabalho e integrações avançadas

Preços do Copy.AI

**Gratuito

Inicial: US$ 49/usuário por mês

US$ 49/usuário por mês Avançado: $249/usuário por mês

Classificações e resenhas do Copy.AI

G2 : 4.7/5 (mais de 180 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 60 avaliações)

10. Wordtune (melhor para reescrita de tom de IA flexível e intuitiva)

via Wordtune O Wordtune é uma ferramenta gratuita de reescrita de parágrafos com IA que simplifica a reescrita do tom para adaptar sua redação a qualquer contexto. Quer você esteja refinando um e-mail profissional, reescrevendo conteúdo acadêmico ou casualizando uma mensagem para a mídia social, a IA do Wordtune garante que seu tom seja perfeito.

Seu recurso de destaque é a capacidade de reescrever frases em vários estilos - formal, casual, expandido ou conciso - com um único clique.

O Wordtune sugere alternativas e oferece opções com reconhecimento de contexto, garantindo que seu significado permaneça intacto enquanto o tom muda.

Melhores recursos do Wordtune

Reescreve frases em vários tons, incluindo formal, casual e conciso

Humanizador de IA para adaptar o conteúdo gerado por IA a uma escrita semelhante à humana

Traduzir frases de outros idiomas e reescrevê-las em inglês

Limitações do Wordtune

A versão gratuita limita a reescrita diária a 10 frases

Os resultados de frases complexas ou longas podem, ocasionalmente, ser menos impactantes

Preços do Wordtune

Básico : Gratuito

: Gratuito Avançado : uS$ 13,99/usuário por mês

: uS$ 13,99/usuário por mês Ilimitado: $19,99/usuário por mês

$19,99/usuário por mês Equipes: US$ 15,99/usuário por mês

Classificações e avaliações do Wordtune

G2 : 4.6/5 (mais de 170 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 70 avaliações)

Dica profissional: Quer reduzir o tempo que você gasta na geração de conteúdo? Aprenda como automatizar seu processo de criação de conteúdo e liberar tempo para a estratégia e a criatividade!

Maximize seu potencial de escrita com o ClickUp

Escolher o revisor de tom de IA certo é mais do que apenas escolher recursos; trata-se de alinhar a ferramenta com seu fluxo de trabalho, público-alvo e metas de longo prazo.

A escalabilidade é fundamental, especialmente para equipes em crescimento ou empresas que estão expandindo suas estratégias de conteúdo.

É nesse ponto que o ClickUp se destaca. Além da reescrita, a plataforma combina colaboração, gerenciamento de tarefas e criação de conteúdo com tecnologia de IA. Não se trata apenas de corrigir o tom - trata-se de transformar a forma como as equipes criam e se comunicam.

Pronto para melhorar sua redação e seus fluxos de trabalho? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!