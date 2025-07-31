Os 10 melhores resumidores de IA para documentos e artigos em 2025

Como profissionais do conhecimento, passamos dias e semanas lendo e assimilando informações que nos ajudam a melhorar em nossos trabalhos. Entre a pilha cada vez maior de relatórios do setor, pesquisas com clientes e os habituais e-mails de trabalho e documentos de processo, algo novo sempre exige nossa atenção cognitiva.

A pior parte? A lista de leituras pendentes parece nunca diminuir. Apesar de dedicar tanto tempo a isso diariamente, ainda sinto que preciso me atualizar.

Nesta postagem do blog, falarei sobre alguns dos melhores geradores de resumos de IA que minha equipe e eu testamos recentemente. Eles ajudarão você e eu a colocar a leitura em dia mais rapidamente do que antes e, finalmente, fechar aquelas 237 abas abertas.

Aqui vamos nós!

O que você deve procurar em resumidores de IA?

Ao compilar esta lista, testei mais de uma dúzia de ferramentas de resumo de IA. Muitas delas empregavam o mecanismo GPT da OpenAI para fornecer resumos concisos. No entanto, também encontrei algumas baseadas em Modelos de Linguagem Grande (LLMs) proprietários. Embora estes últimos viessem com mais opções de personalização, também tinham preços mais elevados.

Aqui está o que procurei ao testar esses aplicativos:

Modelo de linguagem : a ferramenta usou um modelo de linguagem grande (LLM) personalizado ou aproveitou modelos existentes, como o GPT? E, se for o último, qual versão do mecanismo GPT devemos assinar?

Personalizações : Posso modificar o comprimento ou o formato do resumo? Talvez dar instruções especiais ou solicitar informações específicas?

Qualidade do resumo gerado : avaliei o quão bem cada ferramenta capturou a essência do documento original. Elas mantiveram a redação original e capturaram as frases-chave ou simplificaram a linguagem para melhorar a legibilidade?

Custo : Além do preço, eu me aprofundei na proposta de “custo-benefício” das ferramentas pagas. As taxas adicionais desbloqueavam recursos úteis ou eram apenas recursos extras?

Facilidade de uso: as interfaces eram intuitivas e fáceis de usar? Isso incluía opções de upload de arquivos, extensões do Chrome e navegação na interface do usuário.

Para resumidores de IA que suportam vários idiomas, também testei algumas dessas capacidades, concentrando-me na sua precisão em francês e espanhol (além do inglês).

Os melhores resumidores de documentos de IA em resumo — Tabela comparativa

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp • Resuma reuniões, bate-papos, documentos e tarefas em tempo real • Traduza resumos em diferentes idiomas • Gere resumos no celular e como campos personalizados • Gere automaticamente itens de ação a partir de resumos Equipes de médio a grande porte que gerenciam trabalho, documentação e atualizações Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Obter resumo • Escolha o comprimento do resumo por % • Resuma a partir de URLs, PDFs ou texto colado • Suporta mais de 33 idiomas • Extraia palavras-chave Indivíduos ou pequenas equipes que precisam de resumos de texto rápidos e flexíveis em termos de idioma Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 133/usuário/mês Scribbr • Não é necessário se cadastrar • Resuma novamente para diferentes comprimentos • Verificação de plágio • Download do resumo como .txt Estudantes e pesquisadores acadêmicos que precisam de resumos simples e com referências bibliográficas Gratuito Gerador de resumos • Resumos com um clique • Saída simples, baseada em listas • Interface minimalista Indivíduos, especialmente estudantes ou usuários sem conhecimentos técnicos Gratuito Notta • Resumos por capítulo para transcrições • Suporte a modelos de reuniões • Links compartilháveis Equipes de médio porte resumindo reuniões, webinars ou podcasts Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/usuário/mês; preços personalizados para empresas Paraphraser. io • Resuma até 15.000 palavras • Suporte multilíngue • Verificação gramatical e de plágio • Opção de paráfrase Indivíduos que lidam com documentos longos, acadêmicos ou multilíngues Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês; preços personalizados para empresas Jasper • Resumos específicos para cada público • Extensão do Chrome • Personalização da voz da marca • Mais de 25 idiomas Equipes de marketing e conteúdo corporativo que precisam de resumos personalizados e alinhados à marca Teste gratuito por 7 dias; planos pagos a partir de US$ 49/usuário/mês; preços personalizados para empresas Writesonic • Geração de resumos de artigos para redes sociais • Resuma e reescreva vários blogs • Suporte para mais de 25 idiomas Profissionais de marketing e criadores de conteúdo em equipes de pequeno a médio porte Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 99/mês Gimme Summary AI • Extensão do Chrome • Resumos de artigos da web com um clique • Sem cadastro ou anúncios Indivíduos que precisam de resumos leves de artigos enquanto navegam Gratuito Copy. ai • Fluxos de trabalho de resumo em massa • Modelos para prompts de resumo • Geração de metadados otimizados para SEO Equipes de conteúdo e pesquisa que fazem resumos em massa (equipes pequenas a grandes) Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/usuário/mês; preços personalizados para empresas

Vamos continuar nossa análise e ver como cada ferramenta de resumo de IA se saiu!

Como analisamos software na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Os 10 melhores resumidores de documentos com IA para usar em 2025

Nesta seção, exploraremos resumidores individuais, mostrando seus pontos fortes e fracos para que você possa fazer uma escolha informada.

1. ClickUp: Melhor resumidor de documentos com IA em geral

Comece a usar o ClickUp Brain Resuma notas de reuniões, pesquise informações específicas e automatize tarefas manuais com o ClickUp Brain.

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de trabalho tudo-em-um que ajuda você com a colaboração em documentos, gerenciamento de projetos e comunicações internas a partir de um único aplicativo.

E a melhor parte? Todas essas ferramentas estão totalmente integradas ao ClickUp Brain. Este é o assistente de IA mais poderoso e sensível ao contexto do planeta. Ele pode ajudá-lo a fazer tudo, desde encontrar informações e escrever conteúdo até resumir atualizações de projetos e traduzir documentos.

Resuma documentos longos ou complexos

Tudo o que você precisa fazer é adicionar seu conteúdo ao ClickUp Docs (o software de colaboração de documentos integrado) e pedir à IA para resumir o texto. Você também pode dar dicas sobre o tom do resumo, o nível de legibilidade e o público-alvo para torná-lo mais contextual.

💡 Dica profissional: Quer resumir as notas da reunião também? Experimente o AI Notetaker do ClickUp. Dê permissão para ele participar automaticamente de suas reuniões e veja como ele grava, transcreve e analisa sua discussão para você. Após cada chamada, obtenha uma visão geral da reunião, uma transcrição identificada por orador e itens de ação documentados de forma organizada — diretamente na sua caixa de entrada do ClickUp. Grave, transcreva e resuma suas reuniões com o ClickUp AI Notetaker

Crie listas de tarefas a partir das informações extraídas

Outra maneira de usar o ClickUp Brain é pedir que ele encontre algumas informações e, em seguida, crie um documento ou lista de tarefas a partir delas. Por exemplo, eu poderia pedir ao ClickUp para me informar sobre o processo de integração na minha empresa e, em seguida, criar uma lista de tarefas de integração no ClickUp para um novo funcionário consultar.

Converta documentos em listas de tarefas em segundos com o ClickUp Brain

Resuma os tópicos do projeto

Resuma os tópicos do projeto para obter uma atualização rápida sobre o progresso deles com o ClickUp Brain.

O ClickUp Projects também oferece um botão “resumir” para todas as tarefas e threads de comentários do ClickUp. Tudo o que preciso fazer é pedir à IA para resumir todas as atualizações do projeto. Isso me ajuda a ficar por dentro de tudo sem precisar vasculhar manualmente mais de 50 mensagens.

Além disso, você pode usar o recurso Ask AI no ClickUp para receber atualizações de trabalho e acompanhar o progresso semanal (ou diário) da sua equipe.

Use o ClickUp Brain para resumir rapidamente as atualizações do projeto, perguntas e respostas do espaço de trabalho, relatórios diários e muito mais.

Esse é um recurso conveniente, especialmente para gerentes.

Gere resumos automáticos do progresso do trabalho da sua equipe com o AI Standups do ClickUp.

Tudo o que você precisa fazer é adicionar os colegas de equipe cujas atualizações de trabalho você precisa, escolher o intervalo — semanal, diário ou personalizado — e decidir o formato em que deseja que elas sejam apresentadas. Você pode obter todas as atualizações ou pedir ao ClickUp Brain para fornecer um resumo ou uma lista com marcadores. A última opção pode ser útil se você tiver muitas atualizações de trabalho para analisar.

Automatize a geração de resumos para tarefas

Quer acompanhar vários projetos ao mesmo tempo? Você pode usar a opção Campos personalizados do ClickUp para adicionar resumos de IA e atualizações de projetos de IA como duas colunas em suas tarefas — e obter resumos automáticos sem precisar abrir suas atribuições ou projetos todas as vezes.

Gere resumos em massa de seus projetos e tarefas, tornando os resumos de IA um campo personalizado no ClickUp Tasks.

Traduzir (e resumir) conteúdo

Comunicar-se com uma equipe global ou clientes que não falam inglês pode ser complicado às vezes. Eu superei isso adicionando meus documentos em inglês e pedindo ao ClickUp Brain para resumí-los em um idioma diferente, que posso compartilhar com meus clientes que não falam inglês.

Crie resumos traduzidos do seu conteúdo com o ClickUp Brain e simplifique a comunicação

💡 Dica profissional: Brain MAX é o superaplicativo de IA do ClickUp que oferece pesquisa unificada, automação e conversão de voz em texto em todo o seu fluxo de trabalho, incluindo tarefas, documentos, reuniões, ferramentas conectadas e a web. Ele permite que você escolha o modelo ideal (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) para tarefas como resumir, escrever ou raciocinar. Você pode pedir ao Brain MAX para resumir documentos, threads de tarefas ou comentários e threads de notificações da caixa de entrada, tudo extraído do seu contexto de trabalho real!

Melhores recursos do ClickUp

Resuma tudo: de tópicos de projetos a notas de reuniões e mensagens de chat, gere um resumo de todo o conteúdo diretamente no ClickUp.

Adicione uma caixa de resumo : dê aos colegas de equipe uma síntese de cada documento ou página no ClickUp inserindo um bloco de resumo gerado automaticamente.

Extraia itens de ação : deixe o ClickUp Brain revisar seus documentos, bate-papos e transcrições de reuniões e fazer uma lista de itens de ação ou próximas etapas para você.

Traduzir texto : gere resumos rápidos de documentos em diferentes idiomas e mantenha as equipes globais em sintonia

Receba resumos no celular: se você estiver usando o ClickUp no seu smartphone, poderá ativar resumos automáticos das suas conversas e mensagens recebidas.

Limitações do ClickUp

Não é possível resumir um arquivo PDF diretamente (exceto copiando e colando todo o conteúdo)

Preços do ClickUp

Clicando em avaliações e comentários

G2 : 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Get Digest: ideal para gerar resumos de frases-chave

via Get Digest

A próxima ferramenta que testei foi o Get Digest, um resumidor de IA simples com uma interface amigável e poderosa capacidade de resumir documentos.

O que se destaca nesta ferramenta é que você pode escolher entre vários modos de resumo e determinar o comprimento do resumo. A seção “% da fonte” tem seis opções para escolher: 5, 15, 25, 35, 45 e 55. Quanto maior o número escolhido, mais longo será o resumo.

Eu recomendaria essa ferramenta de resumo se você souber quanta informação precisa de um texto. Por exemplo, se você quiser apenas as informações mais importantes de um artigo, pode escolher “5%”. Se quiser o essencial de todo o artigo, quase metade do comprimento do artigo, escolha “55”.

Mas sua capacidade de resumir artigos é limitada — ele fornece um monte de palavras-chave e uma síntese dos pontos principais. Não é possível obter o resumo do documento em um único parágrafo ou solicitar destaques específicos.

Obtenha os melhores recursos do Digest

Gere resumos colando o texto diretamente, inserindo uma URL ou fazendo upload de documentos PDF.

Baixe resumos como arquivos de texto

Obtenha resumos de textos em mais de 33 idiomas

Determine o número de palavras-chave que você pode extrair do texto

Limitações do resumo

Tem um limite máximo de 7000 palavras.

Os resumos gerados a partir de URLs eram menos confiáveis e abrangentes do que quando colávamos diretamente o texto da fonte ou carregávamos um documento.

Obtenha os preços do Digest

Gratuito

Negócios: a partir de US$ 133 por licença por mês

Obtenha avaliações e comentários do Digest

G2 : Avaliações indisponíveis

Capterra: Avaliações indisponíveis

3. Scribbr: o melhor resumidor de texto gratuito para pesquisa acadêmica

via Scribbr

A Scribbr fornece ferramentas de redação com IA para acadêmicos e pesquisadores, com recursos como redação e edição acadêmica, edição no estilo APA, citações e, é claro, resumos.

A melhor parte é que você não precisa se cadastrar para usar essa ferramenta de resumo. Você pode até verificar se o resumo gerado está livre de plágio. E isso também é feito gratuitamente. Portanto, se você é um estudante em busca de ferramentas econômicas de resumo, essa é uma boa opção.

Melhores recursos do Scribbr

Gere resumos em texto ou com marcadores do seu texto

Personalize o foco do seu resumo escolhendo palavras-chave

Baixe um arquivo TXT com seus resumos

Use a opção Re-summarize (Resumir novamente) para alterar o comprimento do resumo gerado.

Limitações do Scribbr

Como há um limite de 600 palavras, resumir um artigo longo pode ser difícil.

Preços da Scribbr

Gratuito

Avaliações e comentários da Scribbr

G2 : Avaliações indisponíveis

Capterra: Avaliações indisponíveis

4. Gerador de resumos: ideal para estudantes e pessoas sem conhecimentos técnicos

via Summary Generator

Apresentei o Summary Generator — um resumidor básico de documentos com interface mínima (apenas três botões) — para estudantes ou pessoas sem conhecimentos técnicos que possam se sentir intimidadas pelas ferramentas mais avançadas desta lista.

Funciona assim: você adiciona um bloco de texto e ele fornece uma versão mais simples e fácil de assimilar, com listas incluídas. Você pode clicar no botão “Copiar” e colar esse texto em um processador de texto ou bloco de notas.

Como a ferramenta tem recursos mínimos, não é possível baixar o resumo como um arquivo de texto ou solicitar destaques específicos.

Melhores recursos do Summary Generator

Gere resumos concisos e fáceis de ler em segundos

Limitações do Gerador de Resumos

Você não pode gerar resumos personalizados

Os anúncios podem tornar a experiência um pouco confusa

Preços do Summary Generator

Gratuito

Avaliações e comentários do Summary Generator

G2 : Avaliações indisponíveis

Capterra: Avaliações indisponíveis

5. Notta: ideal para resumir transcrições de reuniões

Como o Notta é principalmente um aplicativo para anotações, ele é muito bom em analisar as nuances do diálogo. Isso o torna a ferramenta perfeita para resumir transcrições de webinars e podcasts.

Gostei da forma como o Notta cria capítulos para cada resumo de transcrição — parece que estamos lendo uma postagem de blog ou um livro, e não apenas uma série de pontos-chave.

Você também pode usar o Notta em seus documentos de recapitulação de reuniões para extrair insights acionáveis.

Principais recursos do Notta

Gere resumos por capítulo de todas as suas transcrições e crie documentos de processo

Use modelos personalizáveis para diferentes tipos de reuniões

Compartilhe o texto resumido usando um link

Sem limitações

O gerador de resumos está disponível apenas no plano pago.

Não é possível resumir PDFs ou artigos da web diretamente

Preços da Notta

Gratuito

Prós: US$ 14,99/usuário por mês

Negócios: US$ 27,99/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Notta

G2 : 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Indisponível

6. Paraphraser.io: o melhor resumidor de textos longos gratuito

Quer resumir documentos grandes? O Paraphraser.io é uma ótima opção. Tentei resumir um artigo científico de 15.000 palavras e os resultados foram ótimos.

Ele também mostra detalhes como o número de palavras, caracteres, frases e parágrafos do texto original. Isso ajuda a comparar o resumo com o original. No entanto, você não pode criar resumos personalizados com base em coisas como tom ou palavras-chave.

Embora o Paraphraser.io também permita gerar resumos em forma de lista com marcadores, achei-os desconexos e, em alguns casos, sem o contexto original. Também testei suas capacidades de resumo em francês, e os resultados foram precisos.

Melhores recursos do Paraphraser.io

Gere resumos em nove idiomas, incluindo francês, turco e português

Parafraseie o resumo gerado para simplificação adicional

Verifique se há plágio e erros gramaticais como parte do plano gratuito

Resuma facilmente artigos longos e documentos acadêmicos

Limitações do Paraphraser.io

Sem solicitações de resumo

Alguns recursos da interface do usuário, como o controle deslizante de comprimento do resumo, podem ser confusos.

Preços do Paraphraser.io

Gratuito

Básico: A partir de US$ 7/usuário por mês

Empresa: a partir de US$ 35/usuário por mês

Avaliações e comentários do Paraphraser.io

G2 : Avaliações indisponíveis

Capterra: Avaliações indisponíveis

7. Jasper: a melhor ferramenta de resumo para equipes empresariais

via Jasper

O Jasper é conhecido por ser um gerador de conteúdo de IA criado para equipes empresariais. Mas um de seus recursos também inclui o resumidor de texto de IA.

Carreguei meu texto no Jasper e gerei resumos usando um dos três prompts de resumo padrão e meu próprio prompt. Embora os prompts padrão funcionem bem, você obterá melhores resultados adicionando mais contexto aos seus prompts personalizados.

Um recurso que me impressiona é a opção “Público”, que gera um resumo para diferentes tipos de público. Por exemplo, recebi um resumo bastante fácil de entender de um artigo relacionado a NFT.

O Jasper oferece um teste gratuito de 7 dias (é necessário um cartão de crédito) para que você possa explorar seus recursos antes de comprar.

Melhores recursos do Jasper

Gere resumos em mais de 25 idiomas

Use a extensão Jasper Chrome para resumir e-mails e Google Docs facilmente

Use o AI Copilot para criar resumos com a voz e o tom da sua marca

Limitações do Jasper

Sem plano gratuito

Não resume PDFs

Preços do Jasper

Criador: $49/licença por mês

Prós: US$ 69/licença por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Jasper

G2 : 4,7/5 (mais de 1200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

8. Writesonic: o melhor resumidor de texto com IA para resumos concisos

via Writesonic

Embora o Writesonic use o LLM da OpenAI para resumos, ele foi treinado especificamente para conteúdo de marketing. Isso o torna um ótimo gerador de resumos para profissionais de marketing. Por exemplo, você pode pedir que ele gere um gancho para postagens nas redes sociais com base em um artigo longo. E você pode regenerar o resumo para obter variações.

Um recurso particularmente bom é o Article Writer 6. Tudo o que eu precisei fazer foi fornecer um tópico (demonstrações interativas) e escolher algumas referências. O Writesonic criou um rascunho com informações de todas essas referências em apenas alguns minutos. Ele também cita referências, para que você possa voltar a esses artigos para uma pesquisa mais aprofundada.

Uma grande economia de tempo para escritores na fase de pesquisa e esboço!

Melhores recursos do Writesonic

Resuma várias postagens de blog e reescreva-as como um artigo longo

Crie resumos específicos para cada canal dos seus artigos com apenas um clique e distribua-os facilmente

Gere resumos em mais de 25 idiomas, incluindo francês, espanhol e japonês.

Limitações do Writesonic

A qualidade do resumo depende do número de créditos. Portanto, gerar resumos de qualidade premium pode ser caro.

Preços do Writesonic

Padrão: US$ 99 por mês (inclui 1 membro da equipe)

Profissional: US$ 199 por mês (inclui 3 membros da equipe)

Avançado: R$ 399 por mês (inclui 5 membros da equipe)

Avaliações e comentários sobre o Writesonic

G2 : 4,7/5 (mais de 1900 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1900 avaliações)

Confira estas alternativas ao Writesonic!

9. Gimme Summary AI: o melhor resumidor de artigos da web gratuito para navegadores Chrome

via Chrome Web Store

Quantas vezes você já marcou um artigo para ler mais tarde porque estava com pouco tempo? Com as extensões do Gimme Summary AI para os navegadores Chrome ou Brave, posso obter uma visão geral dos principais pontos de discussão de qualquer artigo da web em poucos segundos.

A melhor parte? Não preciso copiar e colar artigos em diferentes guias para obter o resumo.

No entanto, como o Gimme Summary AI é construído sobre o ChatGPT, sou solicitado a ir até a janela do ChatGPT para autenticação quando peço para gerar um resumo, o que pode ser inconveniente.

Gimme Summary AI melhores recursos

Gere resumos de artigos da web com um clique diretamente da página da web

Obtenha resumos gratuitos de IA sem anúncios ou sem precisar fornecer seus dados pessoais

Limitações da IA do Gimme Summary

Suporta apenas inglês

Por ser um projeto de código aberto, às vezes pode apresentar bugs.

Preços do Gimme Summary AI

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Gimme Summary AI

G2 : Avaliações indisponíveis

Capterra: Avaliações indisponíveis

10. Copy.ai: ideal para resumir documentos em massa

Às vezes, até mesmo resumir o conteúdo pode se tornar uma enorme perda de tempo, especialmente se você é um profissional de marketing que precisa resumir blogs em tópicos para as redes sociais ou um estudante de pesquisa que precisa ler centenas de artigos diferentes para um trabalho que está escrevendo.

Se for esse o caso, o Copy.ai é a escolha perfeita. Seus recursos de automação do fluxo de trabalho de documentos permitem que você otimize o processo de resumo.

Eu o usei para redigir um post de blog sobre liderança inovadora. Simplesmente criei um prompt de resumo descrevendo meus requisitos específicos. O Copy.ai então condensou minhas entrevistas com especialistas, compilando os pontos-chave de cada conversa em um único resumo conciso.

Principais recursos do Copy.ai

Use os modelos de resumo do Copy.ai para escrever suas “sugestões de resumo” e economizar tempo.

Crie fluxos de trabalho automatizados para gerar vários resumos de documentos ou até mesmo resumos de diferentes versões de um documento com um único comando.

Gere meta títulos e descrições otimizados para SEO para as publicações do seu blog com apenas um clique

Limitações do Copy.ai

Os fluxos de trabalho automatizados estão disponíveis apenas nos planos pagos.

O Copy.ai não resume artigos da web a partir de URLs.

Preços do Copy.ai

Gratuito

Inicial: R$ 49/usuário por mês

Avançado: US$ 249 para 5 usuários por mês

Avaliações e comentários do Copy.ai

G2 : 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (60 avaliações)

Gere resumos e compreenda os pontos principais com o ClickUp

Se você está procurando um gerador de resumos de IA para o trabalho — para resumir documentos, conversas em chats, transcrições de reuniões e similares —, minha principal sugestão é o ClickUp. Precisa dos pontos-chave de uma reunião em tópicos para uma análise rápida? Ou talvez você queira destacar as mensagens de uma pessoa em uma conversa no chat? Tudo isso é possível com o ClickUp Brain.

Concordo que gerar resumos pode economizar muito tempo. Mas por que parar por aí? Por que não investir em uma plataforma que faz muito mais para simplificar seu trabalho e economizar seu tempo?

É por isso que recomendo o ClickUp. Além de resumir textos, ele também pode ajudar você a gerenciar projetos, colaborar com sua equipe e organizar suas tarefas.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e tenha uma experiência prática com os recursos de resumo por IA do ClickUp.